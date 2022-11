Previa de la Premier League: Brighton and Hove Albion vs Aston Villa

Villa visita este domingo al The Amex para medirse con Brighton en su decimosexto asalto de la Premier League, el cual dará comienzo a las 14:00.

Brighton and Hove Albion llega con ilusión a la decimosexta jornada tras ganar sus dos últimos encuentros 3-2 y 4-1, el primero contra Wolverhampton Wanderers a domicilio y el segundo contra Chelsea como local. Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado en seis de los 13 partidos disputados hasta ahora, con una racha de 22 goles a favor y 17 en contra.

Por su parte, Aston Villa se hizo con la victoria frente a Manchester United durante su último encuentro de la competencia (3-1), con goles de Jack Ramsey, Lucas Digne y Leon Bailey, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del Brighton and Hove Albion. Hasta la fecha, de los 14 partidos que ha disputado Aston Villa en la Premier League, ha ganado cuatro de ellos y tiene un balance de 14 tantos anotados frente a 21 tantos recibidos.

En referencia al desempeño en su estadio, Brighton and Hove Albion ha logrado un balance de tres victorias, una derrota y dos empates en seis partidos jugados en su campo, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, Aston Villa ha perdido en cinco ocasiones y ha empatado dos veces en sus siete encuentros que ha jugado hasta ahora, unas cifras que muestran carencias en el equipo durante sus encuentros fuera de casa.

Con anterioridad han existido otros duelos en el The Amex y los resultados son de dos derrotas y tres empates a favor de Brighton and Hove Albion. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas cinco visitas al estadio de Brighton. La última vez que jugaron Brighton y Villa en este torneo fue en febrero de 2022 y el partido concluyó con un 0-2 a favor de Villa.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por seis puntos a favor de Brighton and Hove Albion. El equipo de Roberto De Zerbi llega al encuentro en sexta posición y con 21 puntos antes del encuentro. Por su lado, el equipo visitante es decimotercero con 15 puntos.

