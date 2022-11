Portland Trail Blazers se queda con la victoria frente a New Orleans Pelicans por 95-106

Portland Trail Blazers ganó como visitante a New Orleans Pelicans por 95-106 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria fuera de casa contra Chicago Bulls por 111-115, mientras que los de Portland Trail Blazers también vencieron fuera de casa a Charlotte Hornets por 95-105, por lo que tras este resultado sumaron un total de cuatro victorias seguidas. Con este resultado, Portland Trail Blazers acumula nueve victorias en 12 partidos jugados en la NBA, mientras que New Orleans Pelicans se queda con seis victorias en 12 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador y acabó con un resultado de 27-27. Tras esto, durante el segundo cuarto New Orleans Pelicans se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 14-2 y alcanzó una diferencia de 10 puntos (41-31) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 30-24. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 57-51 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans lograron remontar el resultado, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y llegaron a ir ganando por seis puntos (65-71) hasta finalizar con un resultado parcial de 17-27 y un 74-78 global. Por último, en el último cuarto el equipo visitante consiguió distanciarse en el luminoso, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y aumentó la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (90-102) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 21-28. Tras todo esto, el duelo finalizó con un resultado de 95-106 para los jugadores del equipo visitante.

Durante el partido, destacaron Jerami Grant y Anfernee Simons por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 27 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes y 23 puntos, seis asistencias y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Zion Williamson y Cj Mccollum, con 29 puntos, tres asistencias y seis rebotes y 13 puntos, siete asistencias y siete rebotes respectivamente.

En el próximo partido de la NBA, Portland Trail Blazers medirá sus fuerzas con Dallas Mavericks en el American Airlines Center. Por su parte, en el próximo encuentro, New Orleans Pelicans se verá las caras con Houston Rockets en el Smoothie King Center.

Fuente de Nota e imagen: Narrativa