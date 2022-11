Danka Kovinic se clasifica para las semifinales del torneo WTA 125 de Colina

La WTA fue creada en 1973 por la tenista estadounidense Billie Jean King. (Infobae)

Danka Kovinic, montenegrina, número 79 de la WTA y cabeza de serie número 2, ganó en una hora y cincuenta y ocho minutos por 7(7)-6(4) y 6-4 a Diana Shnaider, número 182 de la WTA, en los cuartos de final del torneo WTA 125 de Colina. Tras este resultado, la ganadora estará en las semifinales del torneo WTA 125 de Colina.

Las estadísticas reflejan que la tenista montenegrina logró quebrar 5 veces el saque a su oponente, tuvo un 49% de efectividad en el primer servicio, cometió 4 dobles faltas y consiguió el 55% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Shnaider, consiguió quebrar el saque 4 veces a su adversaria, su efectividad fue de un 61%, hizo una doble falta y logró el 51% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a las semifinales de la competición, que terminarán con el enfrentamiento entre Kovinic y la ganadora del partido entre la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva y la ucraniana Kateryna Baindl.

La celebración del torneo de Colina (WTA 125K Colina) se produce desde el 6 hasta el 13 de noviembre sobre tierra batida exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 36 tenistas y a la fase final llegan un total de 32. Las jugadoras proceden de las clasificadas directamente, las que han vencido en las rondas previas del campeonato y las invitadas.

