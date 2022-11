Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves 10 noviembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a dedicar el día de hoy a informar sobre la situación de delitos, castigos. Es la sección de Cero Impunidad. Es muy importante, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para que la gente sepa que se comenten delitos, desde luego, pero que no hay impunidad. Se hacen trabajos de investigación, se les da seguimiento a todos los casos y se actúa, hay resultados, por eso es cero impunidad.

Y vamos también a informar sobre el salvamento arqueológico que se está haciendo en toda la ruta del Tren Maya. Les puedo comentar, no es para presumir, pero es posible que haya playas tan bellas como las de la península de Yucatán, difícilmente, pero es posible que se encuentren playas así en otras partes del mundo; es posible, aunque quién sabe, que haya la riqueza en flora, en fauna, en una región así en el mundo, a lo mejor la Amazonas, quién sabe.

De lo que no tengo duda es que no hay ninguna región en el mundo con la riqueza arqueológica, artística, cultural, de todo lo que es el mundo maya, no hay. Esto, para que tengamos una idea de la importancia de esta obra de comunicar con mil 550 kilómetros. Que, dicho sea de paso, no hay ninguna obra en el mundo que se está construyendo de ese tamaño; en China están construyendo un ferrocarril como de 750 kilómetros, aquí estamos hablando de mil 550 kilómetros. Es un orgullo de México.

Pero lo más importante, lo más importante de todo es la riqueza arqueológica, la riqueza artística, cultural, desconocida por la mayoría de los mexicanos y desde luego por extranjeros. Entonces, es abrir al mundo el conocimiento de esta joya que tiene México, esta gran riqueza cultural de México.

Vamos a informar sobre eso constantemente, creo que una vez a la semana, porque se están encontrando piezas arqueológicas, hay hallazgos importantísimos. Porque el tren se concibió para comunicar las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades mayas, entonces son los sitios arqueológicos, es la flora, la fauna. Ahora vamos a ver cenotes, ríos submarinos, algo verdaderamente interesante y bello.

Pero vamos a empezar con lo que no es tan agradable, pero lo tenemos que hacer, el Cero Impunidad. Empezamos.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente. Vamos a dar cuenta del reporte semanal del Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, que participa el Gobierno de México con las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, con las secretarías de Seguridad de los estados, las fiscalías locales y desde luego la Fiscalía General de la República.

En el caso de las personas detenidas durante el 3 al 9 de noviembre, fueron un total de seis mil 123; de los cuales, una vez que se revisó la situación jurídica y los elementos correspondientes, se presentaron cinco mil 975 ante el Ministerio Público del fuero común y federal. Estas son detención es en todo el país por parte de las fuerzas de seguridad.

Se informa del proceso de extradición realizado en cuanto a la persona de Óscar ‘G’, probable responsable de los delitos de homicidio e incendio provocado en contra de una víctima que murió debido a la gravedad de las quemaduras en julio de 2018. Esta persona era requerida por una corte del condado de Valverde en Texas. Fue localizado y detenido en Monterrey, Nuevo León, el octubre del 2021 y en cumplimiento del tratado de extradición México-Estados Unidos ya fue extraditado hacia aquel país.

Siguiente. Informar, con relación al caso del feminicidio de Jazmín Adriana Zárate Aquino, cantante del grupo musical Titanes, quien fuera localizado su cuerpo en San Lorenzo Cacaotepec, en Etla, Oaxaca, a 9000 metros del último lugar donde se le vio con vida por última vez, ya comentar que fue detenido y cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Edmundo Ángel ‘N’ como presunto responsable de este delito, en una operación coordinada por la Fiscalía de Oaxaca, con la colaboración de la Coordinación Antisecuestro y el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En menos de 72 horas, con todos los indicios que se tenía, se pudo acreditar la presunta responsabilidad, se giró la orden de aprehensión, ya está detenido. La víctima presentaba heridas cortantes en tórax y extremidades inferiores que fue las que le ocasionaron la pérdida de la vida. Ya está detenido y vamos a estar pendiente de su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Informar también de la detención de otro presunto responsable del multihomicidio ocurrido en el bar El Pantano, en Irapuato, Guanajuato, multiejecución de 12 personas que fue ocurrido el pasado 15 de octubre. El detenido es presunto sicario del cártel Santa Rosa de Lima. Ha sido detenido junto con otras personas más. Está pendiente su vinculación a proceso penal.

Esta persona es el cuarto detenido por estos hechos. Tres anteriores también vinculados a esta organización criminal ya están vinculados a proceso como presuntos autores materiales y copartícipes de este evento delictivo.

Siguiente. También informar de la vinculación, detención y vinculación a proceso de Pablo ‘N’, presunto líder del grupo criminal denominado Los Motonetos que opera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A él se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Mateo ‘N’, hechos ocurridos el pasado mes de febrero de 2021.

De acuerdo con las investigaciones, habría disparado con arma de fuego, causándole la muerte a esta persona. Ya se le dictó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A partir de la detención de este integrante de esta organización delictiva, ha habido diferentes eventos en San Cristóbal. Ya hay un grupo de a Secretaría de Seguridad del estado actuando, pero sí es importante porque este grupo ―siguiente― opera en ese lugar conocidos como ‘motonetos’ o ‘motopandilleros’ y es un grupo vinculado a actividades de narcomenudeo, homicidios y también actividades de extorsión, que a su vez es utilizado en ocasiones por organizaciones, entre comillas, sociales o políticas para causar presión y extorsionar, o también proteger cuando hacen montachoques, es decir, simular choques para luego extorsionar a las personas.

Hay otros casos relacionados con este grupo delictivo, como el homicidio de Paula ‘N’, quien en febrero del 2022 le habrían robado una motocicleta y la habrían privado de la vida y otro caso también de una menor de siete años llamada Marisol. Se continúa con la coordinación con la fiscalía local para seguir con el proceso penal correspondiente.

Siguiente. También se informa de la detención de una banda de presuntos secuestradores en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del estado cumplimentó una detención con una orden de aprehensión con al auxilio de la policía municipal de Toluca por el delito de secuestro con el agravante de haber causado la muerte de las dos personas, que fueron hechos ocurridos el pasado 16 de septiembre de este año en la ciudad de Toluca, Estado de México. Hay cuatro detenidos por estos hechos y se tiene prevista su vinculación a proceso penal.

Siguiente. También informar de la detención de un hermano del sujeto apodado ‘el Marro’, principal líder criminal de la organización autodenominada cártel Santa Rosa de Lima, que es José Antonio ‘N’, alias ‘el Marro’, quien ya está sentenciado por otros delitos.

Pues bien, en el puesto militar de seguridad estratégica El Centinela, del Ejército, en Tecate, Baja California, fue detenido Juan Rodolfo ‘N’, alias ‘el Rodo’ y/o ‘el Rudo’, quien es hermano de José Antonio ‘N’, alias ‘el Marro’. Este sujeto fue detenido, junto con otras tres personas al realizar la revisión e inspección, encontrársele dinero sin poder acreditar su legal procedencia; sin embargo, a partir de la detención y búsqueda se le están integrando nuevas actividades ilícitas.

A partir de la detención de este sujeto, las células todavía vinculadas a esta organización delictiva cometieron diferentes actos de sabotaje y de violencia, pero ya se está tomando el control y desde luego se va continuar con el proceso penal en contra de esta persona.

Siguiente. También informar de la ejecución de una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit. Se trata de José Rodrigo ‘N’, quien ya se encontraba o se encuentra recluido en un Cereso por delitos como violencia familiar y allanamiento de morada. Pues bien, a este individuo se le ejecutó en reclusión otra orden de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y coalición de servidores públicos cometidos en contra del municipio y la sociedad, por lo cual se le acumula un nuevo proceso penal.

Siguiente. También informar que, dentro del despliegue que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Justicia de Chihuahua y la policía estatal, mediante operativo de búsqueda de José ‘N’, alias ‘el Chueco’, presunto responsable del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas, se logró la captura den Témoris, de Fernando ‘N’, alias ‘el Cuervo’, quien contaba con orden de aprehensión por el homicidio del activista Cruz Soto Caraveo.

Este sujeto es identificado como parte del grupo criminal que coordina José ‘N’, alias ‘el Chueco’. Era buscado desde 2019 y se le atribuye ser parte del grupo delictivo de Gente Nueva. Con esta detención ―siguiente― se acumulan, con esta fecha, 31 detenidos vinculados a la organización delictiva de José ‘N’, alias ‘el Chueco’. Se continúa con la operación de búsqueda para ejecutar la orden de aprehensión en contra de este individuo por su presunta autoría del homicidio de los párrocos y el guía de turistas.

Siguiente. En diferentes operaciones y operativos coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se logró la detención de 47 personas en diferentes lugares del país, destacando el caso del municipio de Jerez, Zacatecas, donde fueron detenidas 16 personas con 17 armas largas, mil 52 cartuchos, 54 cargadores.

Estas personas se encontraban armadas al interior de un domicilio y a partir de una denuncia ciudadana se hizo la operación de seguridad y al percatarse de la cercanía de las Fuerzas de Seguridad perpetraron una agresión desde el interior del inmueble. Finalmente, fueron sometidos por las Fuerzas Armadas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Siguiente. También en Mexicali otras dos detenciones, en este caso por no acreditar la legal procedencia de moneda extranjera.

En Caborca, cuatro agresores detenidos con cuatro armas largas y dos armas cortas, entre otros objetos.

En Agualeguas, Nuevo León, dos personas detenidas con dos armas largas y dos armas cortas.

En Fresnillo, Zacatecas, cuatro detenidos y dos personas liberadas cuando estos sujetos habían perpetrado una privación ilegal de la libertad. Fueron detenidos, a su vez, con dos armas largas y chalecos tácticos y asegurado un inmueble.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres detenidos, un agresor fallecido en un evento con las fuerzas de seguridad. Se les aseguraron cuatro armas largas, un vehículo y un inmueble.

En Valle de Juárez, Jalisco, tres detenidos, con dos armas largas, chalecos tácticos y vehículo blindado.

En Axochiapan, Morelos, dos personas detenidas con 80 kilos de marihuana.

En Ahome, Sinaloa, una persona detenida con 22 kilógramos de cocaína.

En Tijuana, tres personas detenidas, una persona liberada, privada de la libertad; aseguradas dos armas largas, tres vehículos y un inmueble.

En Ciudad Juárez, una persona detenida con siete mil cartuchos.

En Tecate, Baja California, cuatro personas detenidas con 60 mil dólares americanos sin acreditar su legal procedencia y un vehículo.

Y en un hecho también muy relevante por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, fueron asegurados una aeronave tipo Cessna 206 en las inmediaciones del rancho San Pancho, del ejido Villa de Jesús María, en San Quintín, Baja California. Se les detuvo a dos personas, se aseguró la aeronave y se aseguraron también 300 kilógramos de metanfetamina y hay 150 kilógramos más de sustancias ilícitas pendientes por confirmar las características de esta droga.

Siguiente. También informar por parte de las operaciones de la Secretaría de Marina, en este caso en coordinación con la fiscalía de Baja California y la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron rescatar una persona secuestrada, detener a tres presuntos secuestradores y asegurar armamento tras cumplimentar una orden de cateo en un domicilio en Tijuana, Baja California. Por la víctima exigían una cantidad muy alta en moneda extranjera. Y después de labores de inteligencia y seguimiento, se pudo ubicar el domicilio y con la orden de cateo detener a los tres sujetos en flagrancia. Está pendiente su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Informar también, como parte de las operaciones de detección de embarcaciones con droga o actividades de contrabando, la Secretaría de Marina detuvo una embarcación menor contrabandista con tres motores en Mazatlán, Sinaloa y pudo asegurar tres mil 540 litros de combustible en 163 bidones, que previsiblemente serían utilizados para el trasiego de droga en la mar. Ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Con esta operación, se han asegurado 67 mil litros de combustible y 26.2 toneladas de cocaína y 9.4 toneladas de metanfetamina por estas operaciones de la Secretaría de Marina.

Siguiente. Comentar que, no obstante todo este trabajo que se realiza en el mar para poder evitar el trasiego de drogas, sobre todo proveniente de Sudamérica, desafortunadamente una de las últimas operaciones que se llevó a cabo en Huatulco, en Oaxaca, un juez, el juez Álvaro Niño Cruz, juez especializado en el sistema penal acusatorio, en funciones de juez de control, ordenó la inmediata libertad de dos personas que fueron detenidas por la Secretaría de Marina cuando traficaban con droga.

Estos sujetos traían 600 kilógramos de cocaína y además realizaron diferentes agresiones al personal naval y fueron finalmente asegurados; sin embargo, el juez Álvaro Niño Cruz calificó de ilegal la detención argumentando que esta operación aconteció fuera de la zona económica exclusiva, en donde supuestamente la Armada de México, es decir, la Secretaría de la Marina no cuenta con facultades legales. Por tal motivo, decretó la inmediata libertad de los detenidos con efecto de sobre seguimiento y elevado a calidad de sentencia absolutoria; la Fiscalía General de la República va a apelar esta determinación de este juez.

Pero aquí lo grave es que ese día se había asegurado una embarcación menor, motores, bidones con combustible, 600 kilógramos de cocaína y, además de ello, estos sujetos realizaron o trataron de realizar disparos de armas de fuego en contra de la aeronave que estaba haciendo las operaciones por parte de la Secretaría de la Marina y efectuaron movimientos zigzagueantes y soltaron una lona con la intención de enredarla en el fuselaje de la aeronave, es decir, atentaron contra la propia aeronave para tratar de causarle un daño, una afectación y que no pudiera continuar con su operación. No obstante todos estos elementos, el juez decretó de ilegal la detención y los puso en libertad. Aquí ya nada más faltaba que el juez les regresara los 600 kilógramos de cocaína.

Aquí lo importante es que este juez no consideró las disposiciones del derecho marítimo internacional, que obliga a los Estados partes por medio de sus buques y aeronaves a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes e inspeccionar las embarcaciones sin nacionalidad en altamar. Esto está soportado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la Convención Nacional de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y en la propia Constitución Política de la República, que estable la obligatoriedad de los tratados de carácter internacional. Pues bien, todo esto no fue suficiente para el juez y ya está recurrida esta acción por parte del Ministerio Público.

Siguiente. También, continuando con actuaciones de juzgadores federales que ponen en riesgo la seguridad, está el caso de la juez Karla María Macías Lovera, del Juzgado 9º de Distritito del estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, quien en un primer momento había suspendido provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue una reforma del Poder Legislativo.

Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución Política, en términos del artículo 105 de la Constitución, sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo. Pues bien, esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional.

La siguiente lámina, por favor. Bueno, no obstante que fue revocada esta suspensión, la juez dictó una nueva resolución en este caso, estableciendo la suspensión definitiva del decreto que transfiere administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión. Sí lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades. Tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez, pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país.

Siguiente. También informar que, como parte del despliegue que lleva a cabo la Sedena, la Guardia Nacional, en el estado de Guerrero, a propósito de la multiejecución en San Miguel Totolapan de 20 personas, hay una operación permanente instruida por el presidente de la República al alto mando y en esas operaciones se pudo asegurar un vehículo en este municipio y se pudo también determinar el aseguramiento de 33 mil 606 cartuchos para arma larga de alto poder por parte de un grupo delictivo. Por estos hechos ya hay detenidos y se continúa con las operaciones correspondientes.

En esta operación queremos subrayar que, además del Ejército, la Guardia Nacional, participa activamente también la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero. Se asegura un vehículo y en el interior se pudo ubicar estos 33 mil 606 cartuchos para armas largas en San Miguel Totolapan.

Siguiente. También informar de vinculaciones relevantes del fuero común. Aquí se explicó el caso del multihomicidio de una familia en Tecámac, en el Estado de México, por parte de dos personas. Ya fueron vinculados a proceso penal por homicidio calificado en agravio de tres integrantes de una familia.

También fue vinculada a proceso la presunta operadora del grupo criminal Ronda 88, de la Ciudad de México. Esto lo obtuvo la Fiscalía de la ciudad de México ante el juez correspondiente. Se le imputan, entre otros delitos, narcomenudeo y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y ella es parte de un grupo generador de violencia. Esto fue a partir de un cateo operado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

También informar como sentencia relevante que la Fiscalía General de Justicia de Sonora obtuvo de un juez sentencia condenatoria de 50 años de prisión y reparación del daño en contra de tres sujetos que perpetraron un secuestro en agravio de Óscar Armando ‘N’, hechos ocurridos en enero de 2019 en el estado de Sonora, en Navojoa.

También informar de una primera sentencia por desaparición forzada cometida por particulares en el estado de Oaxaca. Esta sentencia es muy relevante porque la fiscalía de Oaxaca obtuvo de un juez sentencia condenatoria de 75 años de prisión contra Félix ‘N’ por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de dos mujeres, hechos ocurridos en San Antonio de la Cal, en la región de Valles Centrales, Oaxaca.

Esto es muy importante porque el delito de desaparición, como lo ha explicado también el subsecretario Alejandro Encinas, ha migrado de ser un delito de desaparición cometido fundamentalmente por el Estado a un delito cometido por particulares de organizaciones de carácter delictivo. Esta sentencia es la primera que se obtiene en esa calidad en el estado de Oaxaca.

Siguiente. En el caso de los feminicidios resueltos o en vías de ser procesados penalmente, hay 27 detenidos en el periodo que corresponde del 3 al 9 de noviembre y hay 14 sentenciados. Recordemos que la pena por el delito de feminicidio va de 40 a 70 años de prisión en contra de los perpetradores.

Referir, entre otros casos, el caso de la Ciudad de México, de Ariadna, en el caso ya la Fiscalía de la Ciudad de México ha informado profusamente; la detención de Vanessa ‘N’ y Rautel ‘N’; y en otro evento Lino ‘N’, también por un feminicidio.

En Michoacán, dos sentenciados; en Aguascalientes, un detenido; en Veracruz, un sentenciado; en Estado de México, siete sentenciados; en Yucatán, tres detenidos; en Jalisco, dos sentenciados y un detenido; en Chiapas, un detenido; en Puebla, un detenido; en Morelos, un detenido; en Baja California, un detenido y un sentenciado; en Tamaulipas, un detenido; en Oaxaca, un sentenciado.

Siguiente. También informar en el caso del homicidio, feminicidio, de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana, como aquí se ha informado, el presunto autor material, Antonio de Jesús ‘N’, alias ‘el Mara’, ya fue vinculado a proceso penal como presunto responsable de este evento delictivo.

Siguiente. Por último, en el caso de los crímenes cometidos de homicidio en contra de periodistas, informar que, lo más relevante, informar, además de la vinculación a proceso, es que en el caso de Antonio de la Cruz, en Tamaulipas, carpeta de investigación que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República, ya está identificado el presunto autor material y se espera que actuaciones ya muy próximas deriven ya en la posibilidad de detenerlo.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, presidente, subsecretario. Amigas y amigos de los medios.

Como lo hacemos periódicamente, informar de los avances que se han alcanzado en este intenso y, yo diría, inmenso trabajo de investigación que acompaña a las obras del proyecto del Tren Maya. Sin duda alguna, si algo resalta de esta investigación del salvamento arqueológico es constatar que, como lo ha dicho el presidente, la península, la de Yucatán, el sureste mexicano, el área maya de México y seguramente también de Guatemala, Belice y Honduras fundamentalmente, tiene un inmenso patrimonio arqueológico, histórico y cultural, como no lo hay probablemente, lo ha dicho el presidente, en ningún otro lugar de nuestro planeta.

Hemos constatado que la península de Yucatán en particular llegó a tener una densidad de población inmensa, sustentada además en un virtuoso sistema agroalimentario que fue la milpa maya, la milpa, que fue el gran sistema que sustentó la alimentación, la producción agropecuaria de las culturas y civilizaciones de Mesoamérica. En el caso del área maya llegó a desarrollarse y tener la capacidad de sustentar a cientos de miles de habitantes en el periodo, largo periodo que va de los cuatro siglos antes de nuestra era hasta la llegada de los ocupantes españoles a nuestro territorio.

En el trabajo de salvamento, como pueden ustedes observar en el cuadro, ya estamos trabajando en toda la longitud del tren, del Tramo 1 al Tramo 7.

Del tramo 1 al 4, informamos de los avances ya de los trabajos de excavación que prácticamente se han concluido del Tramo 1 al Tramo 3, de manera que en estos tramos el trabajo que tenemos ya es el cuidado, el análisis, la restauración, la clasificación y ordenamiento de los materiales arqueológicos.

En el tramo 4 la excavación ya alcanza cerca del 80 por ciento. Muy pronto terminaremos también allí el trabajo directo de excavación en campo.

Y en los tramos 5, 6 y 7 el avance fundamental hasta este momento es sobre todo el de la prospección, registro, identificación de los materiales arqueológicos para su recuperación y excavación.

En el tramo 5 ya hemos concluido la prospección y estamos procediendo a la recuperación y excavación allí donde se hace necesario.

En el tramo 6 tenemos un avance de más del 56 por ciento en la prospección arqueológica.

Y en el tramo 7 ya llevamos algo más del 15 por ciento en un tramo en el que evidentemente, por su longitud y por la ubicación en toda la selva del sur de Quintana Roo y de Campeche, vamos encontrando una inmensa cantidad de vestigios arqueológicos. Como pueden ustedes observar, hemos avanzado en la recuperación de materiales arqueológico, ya llevamos cerca de 29 mil bienes inmuebles identificados entre cimientos, albarradas, basamentos, cimientos de casas, caminos antiguos.

En el caso de bienes muebles que hemos ido recuperando, ya son mil 464. De ellos, habría que destacar 450, no, miento, 549 vasijas en proceso de análisis, vasijas relativamente completas y mil 13 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos, 450 osamentas, es decir, enterramientos o bien osamentas en contextos subacuáticos; y 672 mil 693 fragmentos de cerámica, una gran cantidad de fragmentos cerámicos que nos dan muchísima información sobre contextos, sobre poblamientos, sobre intercambios, sobre estilos, sobre fechas.

En el caso del trabajo de mejoramiento de zonas arqueológicas, del que estaremos dando cuenta con posterioridad, ya estamos trabajando en 26 zonas que se ubican: una en el estado de Chiapas, obviamente estamos hablando de Palenque; una en Tabasco, cuatro en Campeche, 10 en Yucatán y 10 en Quintana Roo, para que el Tren Maya permita a los visitantes acceder a zonas que tengan mayores áreas de visita, que tengan unidades de servicio adecuadas, que tengan cédulas interpretativas para que la gente comprenda de qué sitio estamos hablando, sus características, su temporalidad y también para que haya centros de atención a los visitantes.

Quisiera, como también hemos hecho a lo largo de estas presentaciones, presentarles ahora alguna muestra del inmenso trabajo de recuperación e investigación en contextos subacuáticos; es decir, el trabajo que hacemos en la arqueología subacuática, en el contexto de este enorme patrimonio biocultural que es el gran acuífero maya. Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: En su desarrollo, el proyecto Tren Maya, Tsíimin Ka’ak, debe hacerse cargo del cuidado y la recuperación del patrimonio cultural y natural existente a lo largo de extenso recorrido, así como de la participación y el mejoramiento de las comunidades que habrán de beneficiarse con este moderno sistema de movilidad.

Por eso, una preocupación central del INAH y de todas las instituciones que intervenimos en esta magna obra es la preservación de los recursos y bienes patrimoniales asociados con el gran acuífero maya, importante sistema hídrico que comprende gran parte de la península de Yucatán, con 350 kilómetros de ríos subterráneos, cientos de cenotes e innumerables cuevas o cavernas inundadas o secas.

El INAH está obligado a estudiar, proteger y recuperar el valioso patrimonio que permanece en el fondo de cenotes, grutas o mantos acuíferos, para lo cual se apoya en la arqueología subacuática, especialidad que se ha desarrollado en nuestro país desde hace medio siglo, cuando la arqueóloga Pilar Luna Erreguerena emprendió las primeras exploraciones en nuestros mares y aguas interiores, poniendo a México en la vanguardia de la disciplina en América Latina y el Caribe.

En todos los tramos con vestigios subacuáticos vinculados con el trazo del tren se trabaja con equipos multidisciplinarios para el estudio de los sistemas kársticos, que dan lugar a la formación de cavernas y cenotes, contextos escasamente investigados.

Hemos conformado brigadas de arqueólogos apoyados por espeleobuzos y espeleólogos que han realizado la prospección y el registro arqueológico subacuático en más de 100 kilómetros, en ríos, pantanos, esteros y al interior de un intrincado paisaje subterráneo inundado y seminundado, conformado por cenotes, rejoyadas, pozos y cuevas, en ocasiones exploradas por primera vez, realizando levantamientos topográficos y produciendo la cartografía correspondiente.

Los hallazgos en contextos sumergidos son diversas épocas, paleontológicos, arqueológicos e históricos, con bienes identificados o recuperados, al tiempo que formulamos recomendaciones para su protección y conservación in situ, o bien para su cuidadosa extracción. A la fecha, se han registrado 31 cavidades.

Sus hallazgos son testimonio de la evolución cronológica de esta región, mediante el registro y documentación a través de fotografía y videodigitales, fotogrametría para la generación de modelos 3D, modelos de elevación y el uso de escáner láser de alta precisión.

Entre los resultados más importantes que ha producido la prospección arqueológica, ya se ha dado a conocer el correspondiente al Tramo 4, donde se localizó una canoa prehispánica en el cenote principal del sitio arqueológico San Andrés, estado de Yucatán; sitio, en el que, además, fue localizado una cueva tapiada en los muros de una rejoyada, en cuyo interior se localizaron 35 ofrendas de cerámica, pintura rupestre, piezas líticas, una estela y bancos de material, así como un pozo con más de 50 metros de profundidad con restos humanos. Estas evidencias arqueológicas son muestra de la importancia del mundo subterráneo, el inframundo o xibalbá e de la cultura maya ancestral.

En el Tramo 5 se han prospectado más de 15 rasgos naturales como cuevas secas, seminundadas y cenotes, lo que significa más de 100 mil metros cuadrados, topografiados y cartografiados con 370 registros, principalmente de metates, piezas de cerámica fragmentadas y completas, así como materiales de conchas marinas y restos óseos humanos y animales; destacando los hallazgos de cuevas en la Hacienda Matilde, en donde se registraron petrograbados.

En la Cueva de las Manitas, con evidencia de pintura rupestre y cerámica.

En la cueva Ocho Balas, con contextos mortuorios, piezas de cerámica y un templo de estilo costa oriental.

En el Santuario de los Monos, donde se localizaron cinco petroglifos y un petrograbado con la figura de un mono.

Y en la cueva Garra de Jaguar, cavidad sumamente compleja, con cientos de metros de galerías subterráneas, donde algunos de sus muros fueron modificados para uso ritual, práctica especialmente representada por un altar construido en su interior.

Gracias al cúmulo de conocimientos, experiencia y creatividad de los investigadores, el patrimonio sumergido de la península de Yucatán está siendo registrado de forma sistemática y minuciosa, acorde con los parámetros de la investigación científica nacional e internacional.

Así, el proyecto Tren Maya representa una oportunidad única para el estudio, entendimiento y conservación del contexto sumergido al tiempo que desarrolla las herramientas para su puesta en valor, reto y logro de la investigación arqueológica subacuática en este proyecto, que hace visible el patrimonio biocultural sumergido para dotarlo de información, entender su significado y garantizar su preservación para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ: Es todo. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿A dónde vamos? Tres mujeres, empezamos y acá, cuatro. A ver hasta dónde llegamos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón.

Hace unos días, quienes están a cargo del INE contrataron con una aseguradora un seguro de gastos médicos mayores. El costo por dos años y unos meses fue prácticamente de 300 millones de pesos. Este tipo de prestaciones ya no se dan en el gobierno federal, pero durante años se proporcionaban y fue algo que indignó mucho a la gente.

La justificación del INE fue acusar a quienes dieron a conocer esta información de mentir o de no ser preciso, pues aseguraron que el seguro no sólo es para los funcionarios de alto nivel, sino también para mandos medios, alrededor de tres mil personas, fue lo que indicaron en el INE.

¿Qué le diría a quienes mandan en el INE, que parece ser que no entienden el concepto de austeridad y a quienes hacen críticas en ese sentido los acusan de estar en contra de la democracia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en efecto, esa era una práctica que se estableció durante el periodo neoliberal o neoporfirista, en el periodo que va de 1983 hasta el 2018. Tiene su explicación, el gobierno en estos 36 años tenía como función principal el facilitar la transferencia, el traslado de bienes nacionales, de bienes de la nación a particulares, lo que se llama privatización, ese era el objetivo principal del gobierno en 36 años.

Ya hemos hablado de lo que significa privatizar, está en el diccionario, es hacer lo público, privado, o el transferir o el trasladar lo público a particulares. Entonces, para llevar a cabo esta operación de robo, de saqueo, pues se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para este fin.

Ya hemos visto aquí cómo en 34 años, 36, todas las modificaciones de la Constitución tenían como propósito el llevar a la práctica esta política de favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, ya lo hemos visto.

Aunque parezca increíble, pero empezaron a decir que era un Estado obeso, que cómo iban a tener en el gobierno fábricas de vehículos, decían, hasta de bicicletas y cómo iba a tener el Estado bancos y cómo se iban a tener minas, incluso petróleo, gas, reclusorios, agua, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas. Todo eso tenía que entregarse a particulares y eso fue lo que hicieron.

Entonces, para que los funcionarios ayudaran en este atraco, los premiaron otorgándoles sueldos elevadísimos y otras prestaciones, además de que también los incluían en los negocios, porque cuando entregaban empresas o entregaban bancos también entregaban acciones llamadas no nominativas y los políticos se convertían también en socios.

Cuando se llevó a cabo el traslado, la entrega de bienes de la nación durante el gobierno de Salinas, hicieron la faramalla que lanzaban convocatorias o había subastas, pero de antemano ya se sabía quiénes se iban a quedar con un banco, quiénes se iban a quedar con una empresa, porque lo decidía Salinas, su hermano Raúl y el entonces secretario de Hacienda, Aspe.

Es de dominio público que en la licitación de Teléfonos de México le tocó la empresa a Carlos Slim, se enojó muchísimo Roberto Hernández y para contentarlo le dieron Banamex; pero cuando licitan Banamex, el que queda en segundo lugar recibe después Bancomer; y cuando licitan Bancomer —porque son muy cuidadosos de la legalidad y de las formas— al que queda en segundo lugar le dan el Banco Internacional; y así, al que queda en segundo en el Banco Internacional le dan Bital. Y les dan bancos a quienes ni siquiera tenían experiencia en el sistema bancario de entonces.

Es una anécdota de uno de estos beneficiarios, nuevos ricos vinculados al poder, traficantes de influencia, que dijo: ‘Yo, que soñé siempre con robarme un banco, ahora me entregan uno para mí solito’.

Pues para que nadie hablara, todos callaran, medios de comunicación, nadie, al contrario —le llamaban eufemísticamente desincorporación de bienes públicos no estratégicos, cuando era una vil privatización, un vil saqueo—; bueno, entonces tenían que —como se usaba en la época de Porfirio Díaz— tenían que maicear bien a los funcionarios, entonces de ahí los sueldos y las prestaciones, de ahí vienen sueldos elevadísimos, seguros para los altos funcionarios.

Hay expresidentes, ojalá y alguno de ellos lo diga, que trabajaron en una empresa, un banco y terminaron y les dieron una liquidación, su fondo de ahorro.

¿Cómo se constituía ese fondo de ahorro?

Si el funcionario ganaba 200 mil pesos al mes, el gobierno le aportaba —mejor dicho, el pueblo— con el presupuesto público, 20 mil pesos al mes, el 10 por ciento y el funcionario aportaba otros 20 mil, de modo que arroba 40 mil pesos mensuales. Cuando se iban, se llevaban todo ese dinero.

¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial?

En ese entonces, alrededor de seis mil millones de pesos al año.

Lo segundo, la atención médica especial para altos funcionarios, igual, de seis a ocho mil millones al año del presupuesto, porque los altos funcionarios públicos tenían este seguro especial y podían ir a cualquier hospital privado y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario.

Entonces, cuando llegamos se suspendió todo esto. ¿Cómo? Se hizo valer el artículo 127 de la Constitución para que nadie ganara más que el presidente de la República.

Y pues hasta ahora no hemos comprado vehículos nuevos. Y también se llevó a cabo, se aprobó una ley de austeridad.

Porque la otra práctica, el contubernio también se hacía porque los funcionarios se iban a trabajar a las empresas o a los bancos. El mal ejemplo, bueno, lo dio Zedillo, que privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar de asesor a la empresa que se beneficia con el remate de los Ferrocarriles Nacionales, porque acabaron con los trenes de pasajeros. Y luego, Calderón se va a trabajar también a Iberdrola de consejero. Pero así muchos.

Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobierno nuestro, al principio, en Conagua, en Cananea. Y no sólo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión.

INTERVENCIÓN: ¿Quién fue?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Grupo México.

INTERVENCIÓN: El funcionario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Exfuncionario.

INTERVENCIÓN: ¿Quién fue?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por ahí les van a dar el nombre.

Pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. Mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría. Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora, son los que quieren de nuevo regresar por sus fueros; nosotros también queremos que regresen, pero lo que se robaron.

Entonces, por eso esas prácticas.

Pero, en el colmo del cinismo, cuando se hacen las reformas, a la Constitución, a las leyes, cuando se aprueba la nueva ley de austeridad, se amparan. Y como también esto tenía efectos en el Poder Judicial porque era, es una política de austeridad de Estado, los del Poder Judicial conceden amparos. Y así muchos funcionarios, sobre todo de los organismos autónomos, que ya hablamos de ese capítulo, de cómo fueron creando también un andamiaje paralelo al gobierno, dejando al gobierno sin sustancia, debilitándolo y creando estos organismos de la sociedad civil, entre comillas, que son organismos manejados, casi todos, por los oligarcas.

Los crearon con distintos pretextos o excusas. Por ejemplo, el organismo que crearon para que no existieran los monopolios en las comunicaciones. Era una función de la Secretaría de Comunicaciones, se la quitan y crearon un organismo que se llama….

INTERVENCIÓN: Ifetel.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Iefetel, IFT; otro aparato. No sé, debe de tener un presupuesto de 500, de mil millones de pesos el puro aparato. ¿Cuánto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Como mil millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como mil millones. ¿Y qué, ya no hay monopolios? ¿Ya no hay grupos? También, eufemísticamente al monopolio le llaman preponderante, grupo preponderante. Pues sigue igual.

Pero si el presidente solicita que el gobierno pueda tener su sistema de telefonía, no puede, o tiene que pedirle autorización al Ifetel, porque puede ser que el gobierno esté actuando de manera monopólica, aunque se trate de un interés público.

Lo que hacen los jueces —porque todo eso también lo crearon— o los organismos autónomos para proteger a Iberdrola o para proteger a las empresas particulares en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública.

Entonces, me preguntas que por qué el INE hace eso; porque están amparados y ahí sigue funcionando lo de antes, el que los altos funcionarios tengan atención médica privada, en el INE y en otras partes.

Yo supe de un caso por una enfermera, que llegó un alto funcionario público del Poder Judicial, de antes desde luego, a hacerse una cirugía plástica, ya lo platiqué una vez aquí y lo digo porque esto debe saberse. Ya lo estaban preparando y la señora del alto servidor público dice: ‘Quiero que le deje la naricita como la del presidente Peña Nieto’ y era con cargo al erario. Y así muchísimas cosas.

Nada más imagínense cuántas camionetas blindadas habían aquí, que se fueron subastando todas. En el estado de Guerrero, me dice la gobernadora: ‘Ayúdenos, porque tenemos 25 camionetas Suburban blindadas y no hay quién las compre.’ Es como el avión presidencial, no sólo el avión presidencial, todos los aviones y helicópteros, que los agarraban hasta para ir a jugar golf.

Entonces, eso es lo que extrañan algunos, pero pues deben de entender que ya esto cambió; ahora lo que procuramos es que todo lo que se va juntando con ahorros, con austeridad, pues se le entrega a la gente más necesitada, todo lo que se ahorra por no permitir la corrupción se entrega a la gente más necesitada.

Habían, ya lo he dicho, pero no está demás decirlo porque en casi todos los medios de información sólo se dedican a atacarnos, pero había quienes no pagaban impuestos, los de mero arriba no pagaban o les devolvían los impuestos y todavía tenían el descaro de manejar una política con sus políticos afines y con sus medios de información echándole la culpa de la escasa recaudación a los vendedores ambulantes, a los acomodadores de carros, a los franeleros, que ese era el problema, cuando ellos no pagaban. Pero cantidades significativas.

El otro día estuve en Baja California Sur y le pregunté al gobernador: ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? Al maestro Víctor. Dieciséis mil millones, casi lo que nos pagó uno que debía de estos potentados influyentes, que nos pagaron 12 mil, el presupuesto de un año del estado de Baja California Sur.

Ahora, si hablamos de los municipios, hay dos mil 460 y tantos municipios, casi dos mil 500 y debe de haber mil que no tienen, que no pasan de 10 millones de presupuesto anual.

¿Saben cuánto costó nada más el internet del último viaje del avión presidencial en el gobierno pasado del vuelo de Argentina a la Ciudad de México?

Siete millones de pesos.

Entonces, eso es lo que no les gusta.

¿Cuánto se destinaba a pagar publicidad a los medios de información?

Pues unos 20 mil millones al año. Pero eso no era todo, lo peor es que además de esa publicidad que, podría decirse es legal, para que les aplaudieran a los gobernantes, les quemaran incienso, les daban negocios, créditos en la banca de desarrollo, contratos para construir aeropuertos, carreteras, reclusorios, hospitales. Por eso es el enojo.

Pero ¿ustedes qué dicen?, ¿aguantamos o regresamos a lo de antes? Tenemos que mantenernos, porque ya no se podría, no íbamos a poder vivir tranquilos, me refiero a la seguridad, si no se atiende a la gente.

¿Saben qué nos salvó, además de la cultura de nuestro pueblo, que es un pueblo bueno?

Nos salvó mucho, que tiene que ver con lo mismo, la migración en todo el periodo neoliberal, porque fue como una válvula de escape.

Y lo otro, la economía informal, el que la gente empezó a buscarse la vida como pudo. Tú técnicamente lo señalaste ayer, del 10 por ciento de economía informal pasó al 58 por ciento, porque la economía formal no creció, entonces la gente se buscó la vida.

Y fíjense las paradojas, ahora los que se fueron a buscarse la vida, porque no había opciones, no había alternativas, son los que nos están, como se dice en el béisbol, sacando del hoyo, porque este año es probable que lleguen las remesas a 60 mil millones de dólares. No hay ninguna fuente de financiamiento tan importante en lo económico y fundamentalmente en lo social como este envío de remesas o de dinero de nuestros paisanos a sus familiares.

INTERVENCIÓN: Al dólar le ayuda eso, las remesas, que esté bajo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, ayuda muchísimo, eso nos da estabilidad, además, macroeconómica. Y por eso tiene un efecto muy positivo, porque México está considerado como uno de los países con más estabilidad financiera y es muy atractivo para la inversión extranjera. O sea, tiene un efecto muy favorable.

Entonces, se tenía que cambiar, ya no podíamos seguir así. Y es por el bien de todos, por el bien de todos, había que acabar con la corrupción, teníamos que pensar en los demás, en el prójimo, en dejar el egoísmo, ese modelo, ese estilo de vida de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales y no importar lo que le sucedía al otro: ‘nada de haz el bien sin mirar a quién, no seas tonto, aprovecha’; toda la pérdida de valores.

Pero es tan fuerte la cultura —o las culturas, porque es pluricultural nuestro país, es un mosaico cultural— es tan fuerte que resistieron, aguantamos, sobre todo las familias abajo; se mantuvieron los valores, se mantuvieron los principios.

Ahora que estamos viendo lo de la violencia, estamos hablando de cómo se castiga a responsables, pero no es sólo esto. Ayer tuve una reunión con el coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; ya estamos llegando a dos millones 400 mil jóvenes que están recibiendo un salario mínimo, trabajando como aprendices. Y tenemos dos prioridades:

Los jóvenes de municipios y en especial de colonias y pueblos donde se registra más violencia, esos tienen atención especial; y dos, los jóvenes de los pueblos, comunidades, colonias con más pobreza. Pero es donde hay más violencia y donde hay más pobreza.

Imagínense que ahora viene el aumento al salario mínimo, no puedo ahorita todavía hablar de eso, pero reciben su salario mínimo para trabajar como aprendices y ya tenemos la satisfacción de poder demostrar que más del 50 por ciento de los que son aprendices en talleres, en comercios, en empresas se les contrata, entran como aprendices y ahí se quedan a trabajar.

Claro, es una inversión, que no gasto, de 20 mil millones de pesos, es lo que se gasta el INE, nada más que aquí es para dos millones 400 mil.

También lo del INE es importante, o sea, se necesita presupuesto, no tanto.

INTERLOCUTORA: También, presidente, comentarle respecto a esto del INE que estos seguros protegen a los altos funcionarios y a sus familiares hasta por deportes extremos, bueno, por sufrir algún accidente esquiando, en deportes aéreos, charrería, motociclismo, jet ski, que son deportes que no práctica tanto la gente que no tiene estos seguros.

Y también, hace algunos días Santiago Creel lo acusó a usted de ser la oligarquía, porque usted es el presidente y tiene el poder. Resulta singular que hoy se le acuse a usted de ser la oligarquía cuando ésta ha pasado al menos 20 años atacándolo, primero para impedir que llegara a la jefatura de gobierno y después a la Presidencia de la República y ahora para impedir que usted aplique políticas en favor del pueblo.

¿No le parece que esto es el mundo al revés?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero la gente está muy bien, estoy contento, porque amor con amor se paga. Les voy a presumir, todos los jueves aparece una encuesta que hacen de cómo se ve a los presidentes, jefes de Estado en el mundo y los jueves en la mañana la ponen. Es una empresa que la hace en Estados Unidos.

Se las muestro para que… Y lo hago, primero, para agradecerle a la gente su apoyo. Además, me sirve porque qué tal que en una de esas sí tenga efecto lo de la zopilota disfrazada de chachalaca, digo, de guacamaya y que sí, como es tanto el bombardeo, no vaya a ser que la gente se confunda o se deje manipular, no. Eso me da mucho gusto, mucho, mucho gusto.

Y también es informar, socializar, porque el que vive aquí en la Ciudad de México, que es donde hay más bombardeo, porque aquí se concentran los medios, pues puede aturdirse y puede llegar a pensar que estamos mal o está avanzando el conservadurismo. No, no, vamos bien, vamos bien.

Además, lo más importante es el tribunal de nuestra conciencia. Nosotros, después del 2006, que nos roban la Presidencia y viene toda la guerra sucia, en circunstancias totalmente distintas de lo de ahora porque no había este despertar ciudadano, esta concientización que hay ahora, esta revolución de las consciencias, no, estábamos por los suelos.

¿Qué aprobación tenía yo?

Como 20 por ciento, rechazo como del 75 por ciento.

¿Y ustedes creen que ya nos dimos por vencidos?

No, no, no, para delante. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene convicciones, principios, ideales, pues se tiene que luchar y no detenerse. Y se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando y siempre en busca del ideal, de la utopía, siempre enfrentando todo tipo de obstáculos.

Lo que impide luchar con libertad es el buscar el lucro, el beneficio personal, el buscar mantener la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación. Eso es una vergüenza.

Por eso decía el presidente Juárez: ‘El triunfo de la reacción es moralmente imposible’. ¿Cómo iba a triunfar la reacción en la época de Juárez si fueron al extranjero a traer a un príncipe para que dominara a México? Una gran inmoralidad. ¿Cómo quienes se dedicaron a saquear al país van a triunfar? ¿Qué creen, que la gente no se da cuenta, que pueden engañar a la gente?

¡Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos en el 2006 ahora se disfrazada de demócratas! No, eso sí es una vergüenza, es un acto de cretinismo. Pero luchar por ideales, luchar por principios, aunque esté uno en las peores condiciones en la adversidad se tiene que ir hacia adelante.

¿Por qué no pones, entonces, la…? Si acaso, lo único es que no le he podido llegar a Modi, porque ese sí está bien posicionado, pero miren, sí, 10 puntos me lleva, es un fenómeno; pero nosotros traemos 69, cinco indecisos y 26 en contra.

Ayer hablaba yo que los conservadores en potencia son como 30 millones, o sea, no es poco, pero con relación a otros países no son muchos.

Australia está bien; Suiza; Italia tiene tiempo de estar bien; Suecia. Hasta ahí están aprobados, seis.

El presidente Bolsonaro está bajando, es natural, pero tiene todavía aceptación, 44 por ciento, pero ya es negativo, porque es 49 en contra, ya es menos cuatro.

Bien el primer ministro Trudeau, 44, 49.

Irlanda, 41, 49.

El presidente Biden, bien, 42, 51.

Y ayer se empezaron a dar a conocer los resultados electorales. Es interesante porque se pronosticaba que los republicanos iban a avanzar más. Sí avanzaron, ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes, pero en el caso del Senado hay prácticamente un empate, queda igual que como estaba, va a quedar igual.

INTERVENCIÓN: Biden quiere reelegirse.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya lo dijo?

INTERVENCIÓN: Que lo va a definir el próximo año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Y en el caso de los republicanos ya están proyectando al de Florida, DeSantis.

Y el presidente Trump ya es… Los dos. Nosotros nos llevamos bien, la verdad, muy bien con el presidente Trump, porque fue respetuoso con nosotros. Y muy bien con el presidente Biden porque, además de respetuoso, es una buena persona; le tenemos afecto, ahí nosotros no tenemos….

INTERVENCIÓN: ¿Le hablará al presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me quiero meter en eso, en eso no.

Pero, bueno, yo celebro que no haya habido una situación de mayor desequilibrio, porque si se hubiese producido, por ejemplo, una victoria contundente… Me estoy acordando de Carstens, cuando se metían, que no querían al candidato Trump, siendo gobernador del Banco de México. Fíjense lo irresponsable, declaró una semana antes de las elecciones, cuando la señora Clinton contra el presidente Trump y aquí tomaron partido, se ponían en la Cámara de Diputados camisetas a favor de la señora Clinton.

INTERVENCIÓN: Hillary.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hillary. Y hasta música mexicana, televisoras, pero lo peor es que el gobernador del Banco de México declara cinco días antes de la elección —fíjense lo irresponsable— que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán categoría 5. Ahorita me acordé que huracán categoría 5.

Resulta que gana Trump y yo salí —era yo opositor— a las siete de la noche a decir: No va a pasar nada, porque había la preocupación que se generara una crisis, aun transitoria, en lo financiero. Y no pasó nada, pero si acaso había que estar pendientes porque si era así, una victoria aplastante del Partido Republicano podía reflejarse en lo económico, en lo financiero y sí tener una repercusión en México. Afortunadamente y celebro que haya equilibrios y no tenemos nosotros ningún problema, con los dos partidos hay buenas relaciones.

Luego está Irlanda. Ah, bueno, no, ya pasamos Bélgica, ahí empieza.

Luego, Reino Unido, que aquí es interesante porque está entrando y ya trae 32, o sea, no está mal, porque ha habido muchas crisis en el Reino Unido. La última primera ministra llegó a tener 10 de aceptación, por eso también se le reconoce que haya presentado su renuncia. Y ya con la llegada del nuevo primer ministro pues ya está en 32, 44 ya y 24 indecisos, esperando.

Pedro Sánchez, de España, 33. También está bien, porque no puedo decir cómo está la oposición allá, pero ya se pueden imaginar. Sí lo voy a decir, yo creo que le dieron continuidad, a pesar de los cambios que hubo en los últimos tiempos en España, el Pacto de la Monclova y el avance de la democracia, mantuvieron el franquismo sin Franco y eso no ayuda. Pero, bueno, 33.

Luego, Macron, de Francia. Muy bueno el presidente Macron, pero también tiene una oposición muy fuerte.

Los gobiernos europeos están siendo afectados, sobre todo por la inflación. Si hay algo que les afecta mucho a los gobiernos, porque le afecta mucho al pueblo, es la inflación. Por la inflación se elevó Hitler en su tiempo.

INTERVENCIÓN: Ya está cediendo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí está cediendo y yo creo que en todo el mundo va a ceder, pero sí está afectando en todos lados.

En la elección de Brasil fueron dos factores los que decidieron, según mi visión:

Uno, el pueblo pobre de Brasil, la nobleza del pueblo pobre, que supo, como siempre, ser agradecido con Lula. Como siempre, el pueblo pobre es agradecido con los que le dan la mano, muy contrario de lo que piensan los de arriba, que el pueblo es malagradecido, no es cierto.

Esto para los jóvenes que quieren hacer política, que quieren dedicarse a este noble oficio, que no lo olviden: el pueblo pobre es el más leal, es el más agradecido y no se puede transformar sin voltearlos a ver, sin atenderlos como lo merecen y no sólo por cuestiones humanitarias, sino también por cuestiones políticas, porque son los más leales.

Los de arriba es: ‘Muerto el rey, viva el rey’, son amigos de mentira y enemigos de verdad, para los jóvenes. No quiere decir que sean todos así, pero suele pasar, son muy convenencieros. Por eso, la lealtad tiene que ser al pueblo, a la patria, a México, esa es la verdadera lealtad; al proyecto de transformación. La lealtad a los hombres, esa es la relativa y muchas veces es sólo abyección, hipocresía, servilismo. Entonces, cuando se habla de lealtad, sí, debe haber lealtad porque coincidimos en el proyecto de transformación, coincidimos en ayudar al pueblo, coincidimos en luchar por causas justas, esa es la lealtad, no porque yo pregunto: ¿Qué horas son? ‘Las que usted quiera que sean, señor’ y ahí andan de barberos, de lambiscones los achichincles.

Bueno, pero así está. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Verenice Téllez, del diario nacional Unomásuno y diario Amanecer Estado de México.

Mi pregunta es relación a esa controversia que se ha generado entre estas fiscalías, la fiscalía de la Ciudad de México y la fiscalía de Morelos. Es evidente que hay una descomposición en estos órganos tanto en lo —usted lo ha mencionado en diversas ocasiones— tanto en los juzgados, como en las fiscalías y para muestra el ejemplo de esta situación de esta joven que fue víctima de un feminicidio, Ariadna.

Y la pregunta es, presidente, si usted hace en estos momentos, ante esta situación, que no es de ahorita, lleva bastantes años esta complicidad muchas veces entre los delincuentes y las fiscalías, los juzgados, etcétera, usted haría un llamado a estos gobiernos que están al frente de Morena para que tanto los gobiernos, como lo ha hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de manera responsable y valiente, denuncien cuando existan situaciones como la que está sucediendo en estos momentos en el caso de Ariadna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se tiene que denunciar. Y que no haya impunidad, que sea quien sea, se castigue.

Y debe de intervenir, no sé si ya lo hizo, la Fiscalía General, porque hay sospechas de complicidad, como tú lo sostienes y tiene que aclararse bien y desde luego castigar a los responsables y cero impunidad. Es que eso es lo peor que puede haber, el que no haya división, separación entre presuntos delincuentes y autoridades, o el que haya protección, el que se oculten las cosas, el que se quiera proteger a delincuentes.

El caso de Ayotzinapa, ya lo veíamos ayer. ¿Por qué se agravó? ¿Qué, no sabían las autoridades lo que había sucedido? ¿Y por qué no se responsabilizó a los implicados? ¿Y por qué se recurre a ocultar las cosas?

Supuestamente para proteger el prestigio de las instituciones, porque eso también se usaba mucho ‘hay que cuidar la institución’. No, así no se cuida, así se degrada una institución. Se fortalece la institución cuando se actúa con rectitud, cuando no hay impunidad, cuando no hay corrupción, cuando no hay amiguismo, cuando no hay nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política.

Entonces, yo espero que esto lo más pronto posible ya se aclare.

Ayer hablábamos de que también nos comprometimos… Y esto tiene que ver con la fiscalía general y ojalá pronto tengamos resultados de lo sucedido en Jalisco, porque se atrajo el asesinato, el feminicidio de la joven…

RICARDO MEJIA BERDEJA: Es Nuevo León.

INTERLOCUTORA: Debanhi.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Debanhi, sí. Perdón, Nuevo León, estaba hablando de Jalisco. Y se tiene que aclarar.

Y ayer hubo otro caso también en la autopista de México-Cuernavaca.

INTERLOCUTORA: Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Tlalpan y también ya se está trabajando, ya se está trabajando.

INTERVENCIÓN: Ya se encontró el taxi, de Iztapalapa, presidente, ya se encontró el taxi en la mañana. No sé si nos pueda informar, don Ricardo, sobre el taxi donde iba la chica de Iztapalapa que se aventó del taxi. No sé si tenga algunos datos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, ya se tiene más información, no vamos a hablar ahora, pero ya se tiene información, bastante y también se va a castigar.

Entonces, cero impunidad. Es verdaderamente lamentable que esto suceda.

INTERLOCUTORA: Sí, presidente, gracias.

Y si me permite otra pregunta, en otro punto, sería: ya se cumplió más de un año de la creación del Gas Bienestar. Usted reconoció en la conferencia del 4 de agosto que se frenó un poco por la crisis global. Y bueno, pues se han realizado algunos recorridos por las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y, bueno, se ha podido constatar que hay unos cuantos camiones que salen a repartir 60 cilindros para abastecer a 10 colonias.

Sabemos también que hay acercamiento con algunos empresarios gaseros para que ponen a su disposición la infraestructura, la logística y las unidades para sacar adelante este proyecto y pues con precios accesibles.

Y, bueno, en este… La pregunta sería: ¿en qué estado se encuentra el Gas Bienestar para que tenga éxito en las alcaldías y en los municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está en pausa. Lo que se probó es que funciona el servicio muy bien, que le ayuda a la gente, no sólo porque paga menos por los cilindros y porque los cilindros son de buena calidad, sino porque les dura más el gas, porque está lleno el cilindro, eso es lo que tenemos de información. Y está en pausa porque tenemos otras tareas.

Y se logró detener el aumento en el precio. Ahora, lo vamos a ver, si te parece. A ver si… Lo del lunes, del gas. Es que tomamos la decisión porque se estaban pasando, no como dice Sheffield, sino yo diría de la raya y se demostró.

Miren, hasta acá llegó, aquí estaba. Aquí tomamos la decisión, por aquí, sí, por aquí, iba arriba y aquí tomamos la decisión, sí, de lo del Gas Bienestar. Y logramos controlar, controlar, controlar y traemos a 20.57 el kilo. Se controló. Por eso es importante que intervenga el Estado.

Para los neoliberales, también de manera falsa, hipócrita, quisieran que el Estado se diluyera, que desapareciera el Estado y que todo quedara al mercado. Y digo falsa porque cuando quebraban los bancos ahí sí entraba el Estado al rescate de las instituciones financieras, como cuando el Fobaproa; pero si no interviene el Estado, ¿quién protege a la sociedad?, todo queda en manos de la utilidad, de la ganancia y del lucro.

Entonces, por eso se detuvo, pero estamos, ya el proyecto está ensayado y es cosa de ampliarlo nada más. Pero logró su propósito, porque estamos hablando de 450, 420 el cilindro de 20, que es lo que más consume la gente humilde en las colonias, los cilindros. Entonces, eso está controlado, pero sí lo tenemos ya bien decidido para reiniciarlo, por lo que tú planteas.

Y agradecemos también a los distribuidores, que entendieron que había que actuar con responsabilidad. Y lo que yo siempre digo, negocios con ganancias razonables, no voracidad.

INTERVENCIÓN: La Cofece está sancionando por poner precios bajos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, no, es que ese es un organismo de esos.

INTERLOCUTORA: Una multa de la Cofece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, por dar precios bajos, sí, sí, esa es la Cofece, esa Cofece, es de esos organismos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya se lo dejo a los que van a llegar, a mis hermanos, a mis hermanas, porque es que ya, nosotros ya avanzamos bastante, ya no va a quedar mucho.

Me siento muy contento, por ejemplo, con el que se haya establecido en el artículo 28 de la Constitución, que se prohíbe la condonación de impuestos, eso fue un logro, sí, un jonrón, como el de Yordan Álvarez.

Ustedes no vieron ese juego, porque además les gustan otros deportes que son muy buenos también, como el voleibol, el basquetbol, el futbol. Ahora vienen los del futbol americano, voy a reunirme con ellos porque va a haber un juego de futbol americano. Y hay afición de todos los deportes.

Pero fue muy bueno el juego de Houston con Phillies. Imagínense, iba perdiendo Houston, esto el sábado, 1-0, la carrera de Phillies de un jonrón. Se envasan dos del Houston; entre ellos Altuve, que es fenomenal, segunda base, venezolano. Le fui a Houston porque, la mayoría, latinos.

Dos hombres en base y viene este Yordan Álvarez, también de origen cubano, de Las Tunas, allá del centro de Cuba.

El relevista de Phillies, zurdo. En el béisbol, ustedes saben que es difícil que un zurdo, un bateador zurdo le batee a un pícher zurdo, es incómodo; por eso, cuando viene a batear un zurdo, los managers cambian de pícher: si es derecho, ponen un zurdo.

Pues aquí zurdo con zurdo. Pero, además, el pícher de Phillies, también latino, no recuerdo ahora su nombre, de los que tiran más de 90 millas.

Le hace Yordan así, pero casi 500 pies. Todavía no cae esa pelota, anda allá, pasó por Isla Mujeres.

Ponlo, ponlo, ponlo. Es que vale la pena, es que es un espectáculo. Esto es como un buen gol, al ángulo. Sí debe de haber, ¿no?

INTERVENCIÓN: No siempre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y por qué no, si…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿Qué jugada ponemos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, la del jonrón de Yordan, porque todavía no cae la pelota. Era el sábado. Y ahí se fueron tres a una y luego sacaron dos y ganaron Houston cinco a una.

PREGUNTA: ¿Y qué opina de las nuevas reglas que va a implementar el béisbol?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿El futbol?

INTERLOCUTOR: No, el béisbol. Ya ve que el próximo año van a implementar nuevas reglas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Han venido creando nuevas reglas, hay unas muy buenas. Las que tienen que ver con las repeticiones, esa es buena, porque como seres humanos los ampáyeres se equivocan y entonces ahora con las cámaras se puede ver si es safe, si es out.

Ahora precisamente se decidió sobre un jonrón que resultó fault. Lo habían dado ya como bueno y los managers revisión y ya con la cámara ya se ve.

En el futbol también existe, sí y es bueno, para los de fuera de lugar, ¿no? y también para cualquier jugada.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en eso no estoy tan de acuerdo. Unos managers, por ejemplo, empezaron a usar a cerradores como abridores. Eso no.

No, esa no es, es… Sí, esa sí. Pero a ver si buscas el momento. Esa es. Miren, miren eso, miren. Todavía no cae por el centro.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

PREGUNTA: Oiga, presidente, ¿y ya (Inaudible) las ternas para lo del Ifetel, la CRE?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sí, en algunos casos, pero se tiene que hacer.

Pero ¿qué es lo que sucede?

Que ya están tomadas esas instituciones o esos organismos autónomos y no hay.

Este Ifetel, les voy a contar, tenía que nombrar a uno. Porque yo no nombro, yo envío una terna al Senado. Todo esto lo armaron para eso que no lo sabía yo, pero lo creo, que es insólito, o sea, ¡cómo van a multar a quien vende más barato!

O sea, ese mismo organismo es el defensor principal de Iberdrola, de las empresas extranjeras, o sea, por eso crearon todo ese andamiaje, para proteger a empresas, para proteger a particulares en contra de los consumidores, en contra de las empresas públicas. Increíble.

Entonces, un día me presentan los nombres que envía un comité integrado por el Banco de México, por el Inegi, no sé por qué otro organismo. Entonces, me envían cinco nombres y de esos cinco yo tengo que enviar uno al Senado, así está más o menos.

Los voy a contar, veo los cinco, pues no conozco a nadie. Eso me pasó también en otro caso. No conozco a nadie y entonces le pido opinión a los secretarios, Economía y el de Comunicaciones, porque es para esto del Ifetel; entonces, coinciden que había uno ahí que supuestamente era el mejor. Y digo: Bueno, pues ese.

Apenas estaba saliendo que ya había yo dicho que ese, que preparan el nombramiento para enviarlo al Senado y ya tenía yo un informe que el que yo iba a nombrar había trabajado en una empresa preponderante. O sea, claro, la competencia se hizo cargo, estaban pendientes para no perder el control del organismo.

Entonces, bueno, ¿y qué hago? y le pedí a una gente cercana de Presidencia, le dije: Haz un análisis —porque como les hacen exámenes— a ver quién es el que sacó las mejores calificaciones y resultó que no era el que iba yo a proponer, sino otro. Entonces, ya dije: Este y entró al que sacó las mejores calificaciones.

Pero ¿qué creen? Ya llevaba dos veces sacando el primer lugar. Entonces el procedimiento, el mecanismo, no sé cómo se esté portando ahora, pero, digo, así fue.

Entonces, sí vamos a nombrar, pero es mucha gente, no todos desde luego, que son empleados de empresas, de bancos nacionales y extranjeros. ¿Dónde está el interés público?

Porque si es un organismo que tiene que ver con la venta del gas, con la venta de la energía eléctrica, que no suban los precios y está al servicio de las empresas, imagínense. Pues así es, aunque parezca increíble.

Y no sólo son estos institutos, crearon también tribunales especiales y todos los jueces de esos tribunales. Ahí está el famoso juez Gómez Fierro.

INTERVENCIÓN: Juez de competencia económica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, juez de competencia económica. Todos a favor de las empresas.

Por eso yo pregunto: ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Porque esa es su función, cuidar el buen comportamiento de jueces.

Por ejemplo, en este caso de las dos decisiones de jueces, la juez que concede un amparo para que no participe la Guardia Nacional en Guanajuato, de Irapuato.

¿Quieren saber cómo estuvo Guanajuato ayer en violencia? A ver, ahí donde votaron para que el Ejército y la Defensa y la Guardia no participen en materia de seguridad. De los homicidios de ayer, a ver si los tienen.

Ayer hubo 64 homicidios en el país. Miren Guanajuato, 14, 22 por ciento. Y acaban de votar que no participe ni el Ejército, ni Marina, ni la Guardia Nacional. Y como sí van a participar… Porque una cosa son los jefes políticos de ultraderecha y otra cosa es el pueblo de Guanajuato, ni modo que lo dejemos en estado de indefensión.

Pero no sólo no votaron a favor de que participe el Ejército y Marina y la Guardia Nacional, no, ahora concediendo amparos para que no actúe. Además, sin facultades de la juez.

¿Y qué pasa? ¿Por qué se protege a estos jueces?

Porque de tiempo atrás se crearon partidos, grupos al interior del Poder Judicial; entonces, son jueces protegidos por magistrados o por ministros. Entonces, recurren a la excusa de la autonomía del juez y nos pasan estas cosas.

Entonces, sí vamos a ir cambiando, pero falta. Y uno pues tiene que ir priorizando porque hay mucho trabajo, mucho trabajo: el que controlemos la inflación, el que no deje de crecer la economía, el que no se devalúe el peso, el que haya empleos, el que mejoren los servicios de salud, el que mejore el sistema educativo, el que no dejen de entregarse los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, el que no falte el agua, hay muchísimos. Entonces, tiene uno que ir priorizando y se va avanzando, pero eran problemas muy arraigados.

Esto de Guanajuato viene de tiempo atrás. Hay una organización ahí que se llama ‘Yunque’, se han escrito hasta libros, Álvaro Delgado tiene un libro sobre el Yunque.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Dos libros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dos.

INTERVENCIÓN: ¿Sobre el peso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y sobre el peso, también hay que ver que no se deprecie. Afortunadamente vamos bien; no sé hoy cómo estemos, a ver.

PREGUNTA: Presidente, desde que usted llegó no se ha devaluado la moneda, ha estado casi al mismo nivel del inicio de su gobierno.

¿Cree que así termine su gobierno en el mismo nivel de tipo de cambio peso-dólar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo espero que logremos. Llevamos cuatro años sin devaluación y esto no se veía desde el gobierno del presidente Díaz Ordaz, o sea, casi 50 años en los que hubo devaluación; y ahora no, llevamos cuatro años, pero no podemos cantar victoria todavía.

INTERLOCUTOR: ¿Cree terminar así su gobierno, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: En la moneda, hace algunos años era el 2.5 por ciento de todo el movimiento mundial de las monedas mundiales, ahorita ha bajado al 1.5 por ciento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero nos ayuda mucho el que se aprecie el peso. Sobre todo, la economía es realismo, pero también es confianza, es percepción.

INTERLOCUTOR: ¿Cree que al final del cierre de su ejercicio, en su mandato, presidente, en 20 pesos como está ahorita el tipo de cambio, alrededor de 20 pesos, o piensa que va a haber un ajuste como normalmente sucede en los últimos sexenios de los últimos años?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo no quiero eso.

INTERLOCUTOR: No, ni nosotros, pero ¿usted visualiza el que pueda suceder?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues si… Esto es un fenómeno, es sin duda en los cuatro años es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo.

A ver si tienes los cuatro años y lo comparamos con las otras, a ver si hay. A lo mejor Carlos Torres nos manda.

Esto es único; sin embargo, puede haber un pequeño ajuste, un rebote, pero yo espero terminar el gobierno sin devaluación.

INTERLOCUTOR: En 20 pesos, ¿usted cree que podamos estar en ese nivel?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Agarramos un poquito más alto, como 20.20, 20.30.

INTERLOCUTOR: ¿No llegará a 21?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTOR: ¿No llega a 21?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, porque esto tiene que ver mucho con la disciplina fiscal.

Esto se debe a que somos el primer socio económico comercial de Estados Unidos, se debe a que se volvió a firmar el tratado, se debe a que tenemos inversión extranjera récord, nunca vista, se debe a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia ni ahora con la crisis inflacionaria, se debe a que no hay corrupción, se debe a la austeridad, se debe a la estabilidad política, a la gobernabilidad.

Las remesas, es que no es poca cosa 60 mil millones de dólares. No hay ninguna fuente de ingresos más cuantiosa que las remesas, ninguna fuente de ingresos.

INTERLOCUTOR: La tasa de referencia ha estado subiendo mucho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La tasa de interés de nosotros ha estado aumentando porque el Banco de México… También eso lo reconocen los mercados financieros internacionales y los gobiernos extranjeros, de que somos respetuosos de la autonomía del Banco de México.

¿Se acuerdan qué decían, de que nos íbamos a meter a las decisiones del Banco de México? Bueno, decían muchas cosas. Entonces, hay autonomía y ellos deciden; ya están por decidir si aumenta la tasa, cuánto va a aumentar la tasa y yo no opino.

INTERLOCUTOR: Peros si no baja la inflación, presidente, no va a bajar la tasa, va a seguir alta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no sólo es aumentar la tasa para bajar la inflación. Ayuda el aumentar la tasa, pero hay otras medidas para bajar la inflación, no sólo una.

Yo cuestiono mucho el hecho que en todos lados la fórmula es aumentar tasa para bajar inflación, pero eso tiene el inconveniente de que para la economía, se encarece el dinero de créditos. Entonces, no debe de pararse el crecimiento, lo importante es crecer sin inflación, ahí está el chiste, en cómo crecer sin la inflación.

Sí, esto es…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La comparación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero todavía si nos vamos atrás… Bueno, con López Portillo es obvio que hubo devaluación; empezó con Luis Echeverría, todavía hasta Díaz Ordaz, porque los dos periodos en que fue secretario de Hacienda Ortiz Mena, que fue con López Mateos y con Díaz Ordaz, hubo crecimiento, ese sí fue un fenómeno, crecimiento del cinco, del seis por ciento anual sin endeudamiento y sin inflación.

INTERLOCUTOR: ¿Su gobierno apostaba a eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A mí me gustaría mucho eso, ese es ideal, nada más que había que agregar la distribución del ingreso o de la riqueza.

En eso sí no nos van a ganar porque, aunque no tengamos crecimiento, la distribución de la riqueza del gobierno nuestro no tiene antecedentes. En el México, vamos a decir moderno, la distribución del ingreso de nuestro gobierno es única, no se daba en muchas décadas, eso es lo que me llena de satisfacción. Porque antes había crecimiento, pero se acumulaba el dinero en pocas manos o no se distribuía con justicia y el modelo nuestro es crecimiento con bienestar.

Lo decía un maestro, don Jesús Silva-Herzog, gran maestro, decía: ‘Progreso sin justicia es retroceso’. O sea, no es nada más crecer, sino distribuir, que haya bienestar.

Por eso la diferencia en el concepto o en los conceptos de crecimiento y desarrollo. Cuando empezó la política neoliberal dejaron de hablar de desarrollo y todo fue crecimiento y el crecimiento es un parámetro que no tiene que ver necesariamente con el bienestar, porque una cosa es crecer, pero acumulando la riqueza en pocas manos; el desarrollo es crecer con una mejor distribución del ingreso, es crecer con educación, con salud, con buenos salarios.

Entonces, hay dos épocas en la historia de la política económica de México:

Lo que es el desarrollo estabilizador, que viene de antes de López Mateos, inicia en los años 40 y las tasas de crecimiento son muy buenas y no hay tanta inflación ni endeudamiento.

Ahora, el ‘el milagro —así se le llamó— mexicano’ se dio básicamente en los 12 años en que Ortiz Mena fue secretario de Hacienda en los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz.

Luego viene el periodo conocido como de ‘desarrollo compartido’, que es Echeverría y López Portillo, ahí la tasa de crecimiento también es más o menos buena, es como de tres, 3.5 por ciento anual en promedio, pero con deuda y con inflación.

Y luego viene el tercer periodo, que es el neoliberalismo que son estos 36 años que… Crecimiento promedio, dos por ciento en los 36 años; y deuda disparada, inflación disparada, corrupción como nunca en la historia.

Entonces, estamos iniciando una nueva etapa y sin la pandemia podríamos estar diciendo ahora como se dice allá en mi pueblo: ‘Tan bien que íbamos’. Es que la pandemia fue muy dolorosa…

INTERLOCUTOR: En aquellas épocas, presidente, ayudó mucho el patrón oro al gobierno de México…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayudó mucho, ¿qué?

INTERVENCIÓN: El patrón oro, el acuerdo de Bretton Woods, este patrón de que el dólar se ligaba al oro en aquella época.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

INTERLOCUTOR: Pero yo quisiera cerrar, presidente, para no quitarle mucho tiempo, una petición a los ciudadanos de Los Cabos, aprovechando el uso de la voz, perdón, la carretera de Los Cabos, presidente.

Yo vengo de ahí, de Cabo Mil, yo soy Pickett, estoy en un programa que se llama Espacio inmobiliario. Y la carretera de Los Cabos entre San José y Cabo San Lucas es una carretera que tiene la calle… que tiene la canción de Kabah que se llama La calle de las sirenas, porque cada día hay accidente tras accidente, es la carretera más insegura.

Presidente, pedirle el apoyo para que la Presidencia esté en la Guardia Nacional. No hay patrullas de la Guardia Nacional, no hay patrullas de la Guardia Nacional, los ciudadanos andamos en 130, 140 kilómetros y no hay quién revise esa carretera.

La petición, presidente, es algo muy sencillo. Perdóneme que se lo pida, pero ahí localmente no se ha arreglado. Ojalá nos pueda apoyar. La verdad es que esa carretera es una calle de muerte, son 25 kilómetros, los más accidentados del país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tomamos en cuenta tu petición.

INTERLOCUTOR: No hay Guardia Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y te aseguro que se va a atender lo que estás planteando.

Ahí el maestro Víctor Castro es de primera, el maestro Víctor Castro, gobernador y también las autoridades municipales y se tiene muy bien sistema de seguridad pública.

¿Desde cuándo vives en…?

INTERLOCUTOR: Ahí nací, presidente, en La Paz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hace como 10 años era el horror, sí te acuerdas, ¿no?, muy difícil, por la violencia, por los homicidios. Todavía hasta la mitad del gobierno anterior, del gobernador que salió, fue muy difícil; ya sus últimos tres años él tuvo buenos resultados y ahora lo mismo, ahora lo mismo, tenemos baja incidencia delictiva en Baja California Sur y en Los Cabos.

Y lo que me estás planteando sí lo vamos a atender, porque ese es el propósito, que tengamos presencia en todo el país de la Guardia Nacional.

INTERLOCUTOR: Todos los días hay muertos, presidente, o accidentes. Y hace un tapón de siete a ocho horas, porque es la única vía que conecta el corredor, no hay otra vía. Y hay ocho horas de paro en la carretera y el problema es que los ciudadanos manejamos de 120, 130 kilómetros, entre otros factores.

Pero si hubiera Guardia Nacional patrullando esa zona, con las mismas multas se financian las patrullas. O sea, la verdad es que es de horror ver lo que sucede en esa carretera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te vamos a dar respuesta aquí mismo cuando ya esté el operativo funcionando, lo más pronto posible.

PREGUNTA: De Gerardo Esquivel, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, Gerardo Esquivel… Ya se rompió el orden. O sea, tú sigues.

Miren, México está proponiendo a Gerardo Esquivel para el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuvo precisamente don Antonio Ortiz Mena, en el BID. Y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en Economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta y yo creo que por la situación económica de México, que tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía con Canadá y con Estados Unidos y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina, del Caribe, tenemos posibilidad que esa candidatura prospere y triunfe Gerardo.

Nosotros lo apoyamos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura. También está ayudando el secretario de Relaciones Exteriores porque hay que hablar con otros gobiernos, hay que convencer. Y ya tomamos esa decisión.

PREGUNTA: ¿Sí es cierto que Alicia Bárcenas, señor presidente, (inaudible) en Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el caso de Alicia Bárcenas, que es extraordinaria economista, fue directora de la Cepal, asesora adjunta del secretario general de Naciones Unidas, muy buena Alicia, de primera, de los mejores cuadros, de las mejores mujeres profesionales que hay en el país, entonces la habíamos propuesto a ella, pero tiene un asunto familiar, ella está casada con un amigo chileno y —a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero no es nada que no deba o no pueda saberse— él anda mal de salud y ella decidió no participar.

Sí la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendiéramos su situación. Y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere. Porque es una muy buena persona; además, una profesional del manejo de la economía, del conocimiento del desarrollo de América Latina, tiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América Latina; estuvo en la ONU. Tiene una trayectoria importantísima, de inobjetable honestidad, rectitud, muy buena, muy buena, pero por esta situación…

Entonces, estuvimos, porque sí importa que México tenga esta representación, creo que ayuda a otros países, no es solo para nuestro país.

Nosotros no hemos solicitado ningún crédito al BID, o sea, no es para tener créditos nosotros, nosotros no queremos endeudar al país, no vamos a solicitar crédito, pero sí hay países que requieren apoyo de la Banca de Desarrollo; en este caso, del BID.

Entonces, por eso la propuesta de Gerardo, que es, ya lo dije, muy bueno y reúne todos los requisitos.

INTERLOCUTORA: ¿Ya habló con él?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que va a por partes, viene quién podría ser el sustituto en el Banco de México, pero ahí vamos poco a poco.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Soy Norma Ramírez, del Diario del Istmo y del periódico Imagen del Golfo, de Veracruz.

Dos preguntas, presidente, una de ellas es: en Coatzacoalcos tenemos desde hace más de cuatro años un hospital nuevo, el cual no presta la atención a la población. Primero fue considerado como un hospital de alta especialidad, después Hospital de la Mujer, finalmente se le denominó materno-infantil y durante la pandemia le dieron el funcionamiento para atender personas de COVID-19.

Mis dos preguntas, señor presidente, es: ¿quién administrará el hospital, la federación o el estado?

Y la siguiente es: ¿qué es lo que falta para que se reactive el hospital?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues te tengo la respuesta porque voy a ir precisamente a ese hospital.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Creo que en unos 15 días. Porque voy a lo del IMSS-Bienestar, que tiene que ver con tu pregunta.

Este hospital —creo, no sé si esa ese u otro— está siendo rehabilitado, equipado y va a pertenecer al IMSS-Bienestar y lo va a manejar la federación, porque ya en el mes de diciembre ya Veracruz, todo el estado, los servicios de salud, centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales de segundo, de tercer nivel, todo va a pasar a formar parte del programa IMSS-Bienestar, se va a federalizar todo el sistema de salud de Veracruz. Esto es para contar con todos los médicos, con especialistas, con equipos, con medicamentos.

Es el plan que estamos implementando en todo el país para mejorar los sistemas de salud para la población sin seguridad social, población que no pertenece al Seguro, al Issste, aun cuando en estos hospitales del IMSS-Bienestar se va a poder atender también a asegurados.

Porque en el caso del Issste hay maestros que trabajan y viven en los pueblos apartados, no hay clínicas del Issste, pero sí hay centros de salud y puede haber hospitales del IMSS-Bienestar. Entonces, aun cuando él sea derecho… se le conoce, pues sí, derechohabiente del Issste, este sistema va a ser universal y gratuito para todos.

Entonces, voy a ir a Coatzacoalcos con se propósito, voy a iniciar ese programa y se escogió Coatzacoalcos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Hospital Regional de Zona.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es Hospital General de Zona. ¿Ese es al que te refieres?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, es el Materno Infantil, al que se refiere. Ese lo están equipando y ya están…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ¿a dónde vamos a ir?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Al general, al otro.

INTERVENCIÓN: Al de zona, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Al de zona. ¿Y este otro también lo están equipando?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Para que se integre al IMSS-Bienestar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También va a quedar en el IMSS-Bienestar.

Entonces, ¿cuándo va a ser el viaje? Ya debe estar en la agenda. Vamos a ir. Si me acuerdo que es un día de semana, terminando la conferencia, que no vamos a terminar a esta hora, que es tardísimo y nos vamos a Coatzacoalcos y regresamos el mismo día. Va a ser un día de semana, a lo mejor ya tienen la fecha. Zoé sabe.

INTERLOCUTORA: Bueno, finalmente, presidente mi otra pregunta es: también en Veracruz en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Alvarado en esta zona se ha dado importantes crecimientos habitacionales en la llamada Riviera Veracruzana hacia Antón Lizardo. Sin embargo, este desarrollo se ha convertido en un grave problema de congestión vial que se genera cuando cuatro carriles de la carretera de Alvarado y cuatro de Córdoba convergen en un antiguo puente de dos carriles.

Lo anterior no sólo complica el traslado de miles de ciudadanos veracruzanos, sino también afecta la operación de la Escuela Naval de Antón Lizardo.

Aquí, presidente, nosotros los veracruzanos pedimos de su apoyo para solucionar esta problemática que vivimos día a día al cruzar el puente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Es el de Boca del Río?

INTERLOCUTORA: Sí. Entonces requerimos de su apoyo, por favor, urgente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo escuchó Cuitláhuac.

INTERLOCUTORA: Bueno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya lo escuchó.

Sí, es que está creciendo mucho esa zona, pues era Veracruz y Boca del Río, pues estaba más distante, no tan poblado el municipio y empezó a crecer y ahora tiene muchísima población y sigue creciendo hacia Antón Lizardo, hacia Alvarado, sí, es la mancha urbana que va hacia allá.

Seguramente fraccionaron, debe haber departamentos, unidades habitacionales y ya hay que ampliar la superficie de rodamiento porque debe haber más vehículos, más carga vehicular, todo lo que pasa en estos casos y hay que mejorar las infraestructuras, ampliarlas.

Vamos a ver qué opina Cuitláhuac y nosotros ayudamos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El 30 de noviembre es la visita.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 30 de noviembre, es el día de mi santo, dichoso mes, que empieza con Todos Santos y termina con San Andrés.

Bueno, nos vemos. Adiós.

