Libros España: los títulos más populares en Amazon este día

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de mantener al borde de la silla a quienes los consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o hasta recurrir a las tabletas electrónicas y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el siguiente texto a leer.

Aquí los más vendidos del miércoles 9 de noviembre:

1. ARTA y la invasión máxima (Arta Game 2)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 192

¡Arta vivirá su misión más épica en un libro increíble a todo color!¿Estás preparado para sobrevivir a la invasión máxima?El avión en el que Arta viajaba ha tenido un accidente y ha aterrizado a un mundo demasiado extraño.PARA EMPEZAR, el cielo es morado.ADEMÁS, no hay rastro de gente.Y, PARA REMATAR, hay una grieta enorme en el cielo, de la que salen cosas peligrosísimas.Arta y sus amigos tendrán que enfrentarse a todo tipo de invasiones para sobrevivir. Dinosaurios hambrientos, ratas locas, abejas gigantes.. Solo hay una manera de parar la invasión máxima: cerrar la grieta, aunque para hacerlo tengan que arriesgar sus vidas.CADA NUEVA INVASIÓN AMENAZA EL MUNDO ENTERO..¿CONSEGUIRÁN SOBREVIVIR Y FRENAR LA INVASIÓN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE?

2. Después de diciembre (edición revisada por la autora) (Meses a tu lado 2)

Autor: Joana Marcús

Número de páginas: 432

Todo cambiará.. después de diciembre.El tiempo es algo relativo.Para algunos pasa más rápido; para otros, no tanto.A Jenna Brown el último año se le ha hecho eterno.Cuando superas una ruptura, el tiempo se rige por otras leyes físicas y estar un año sin Jack Ross ha sido uno de los retos más difíciles de su vida. Pero ha conseguido superarlo, centrarse en sí misma y convertirse en una Jenna renovada que tiene un nuevo objetivo vital: terminar los estudios.Aunque suponga volver al lugar donde todo empezó y que tantos recuerdos le evoca.Aunque suponga tener que enfrentarse a las consecuencias de todas las decisiones quetomó un año atrás.Jenna está convencida de que todo lo ocurrido antes de diciembre forma parte del pasado, pero.. ¿qué ocurrirá después de diciembre?

3. Antes del olvido (No Ficción)

Autor: Jorge Javier Vázquez

Número de páginas: 320

«―Jorge, ¿crees que te daría vergüenza hablar de tus problemas? ―me pregunta Silvia, mi psicóloga.Le contesto que no, que más bien al contrario. Sé que me va a venir bien. Todos mis libros empiezan con una gran crisis, qué le vamos a hacer.»Hay máscaras que se pegan a la piel como si de una capa de maquillaje se tratase y la de Jorge Javier Vázquez le ha acompañado durante tanto tiempo que en ocasiones parece imposible separar a la persona del personaje. En Antes del olvido se deshace de todas las caretas y se muestra sincero y brutal, como alguien dispuesto a mirarse cara a cara para seguir sorprendiéndose.Un recorrido por la amistad, el miedo, el exceso, la adicción, el amor y la salud: un relato tierno, salpicado de humor y compasión, que nos habla de tomar conciencia de la propia vida y nos enseña que siempre hay espacio para la esperanza.Jorge Javier en estado puro, descarnado y auténtico. Un canto a la vida y a la amistad en el que todos podemos encontrarnos

4. Libertad Inmobiliaria: Consigue la libertad financiera con la inversión inmobiliaria

Autor: Carlos Galán

Número de páginas: 176

Carlos, a quien hoy considero amigo, fue la “chispa” que encendió algo dentro de mí y eliminó las barreras mentales que me impedían dar ese “primer paso” de invertir en inmuebles. En este libro entenderás por qué la inversión inmobiliaria también es para ti y te arrepentirás de no haber empezado antes. — Uri Vyce (Prólogo)Querido posible (y espero que finalmente feliz) lector,Hay algo que me da muchísima pena.A pesar de todo lo que hemos avanzado como sociedad, cada vez tenemos menos tiempo. Cada vez somos menos libres.El camino de “estudia, busca un buen trabajo, asciende y ten una buena casa” ya no funciona.La única alternativa para recuperar la libertad que tenías (sí, ¿todavía recuerdas cuando eras rico en tiempo o ya lo has olvidado?) es generar dinero mientras duermes (lo que se conoce como ingresos pasivos). Ingresos que no dependan de cambiar tu tiempo por dinero. Que llegan sin necesidad de ir a trabajar.Y la mejor manera que conozco para conseguirlos y llegar a esta libertad financiera (vivir de rentas) es la inversión en inmuebles para alquilar. En este libro te explico cómo tú también puedes hacerlo desde cero con poco dinero. De hecho, es especialmente importante que lo hagas para poder salir de ese círculo vicioso (la carrera de la rata).Por supuesto el camino no es fácil ni rápido. Requiere que te pongas en marcha y empieces a invertir. Pero te aseguro que el destino merece la pena.COMPRA tu libro AHORA y empieza tu camino a la Libertad InmobiliariaEl mejor día para empezar a invertir en inmuebles era ayer. Hoy es el segundo mejor día para empezar. Mañana será tarde.

5. Lejos de Luisiana: Premio Planeta 2022 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Luz Gabás

Número de páginas: 768

Persiguieron sus sueños a orillas del Misisipi. Sus vidas fueron más grandes que el río.Después de años de colonización, la familia Girard acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras del Misisipi; sin embargo, sufrirá las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles, la guerra de norteamericanos contra ingleses por la independencia de los Estados Unidos y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su propia batalla: preservar su amor de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir. Todo ello conforma una novela cautivadora y monumental que atraviesa las cuatro décadas en las que España poseyó las legendarias tierras de Luisiana.Luz Gabás, una de las autoras más leídas de nuestro panorama literario, regresa a las librerías con una novela que cautivará a todos sus lectores justo cuando se cumplen diez años de la publicación de su primer libro Palmeras en la nieve, un fenómeno de crítica y ventas a nivel internacional cuya adaptación al cine fue un rotundo éxito en taquilla. Su nueva obra Lejos de Luisiana, ganadora del Premio Planeta 2022, es una novela magistral y un gran fresco histórico sobre la aventura de España en el corazón de Norteamérica.

6. Historias de mujeres casadas: Finalista Premio Planeta 2022 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Cristina Campos

Número de páginas: 464

Maridos, amantes y amigas van y vienen, pero el amor, el verdadero amor, permanece para siempre.Una novela sincera y actual sobre el matrimonio, la amistad, el deseo y el amor.Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere. Al que adora. Un hombre que le mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque le quiere, porque adora a su marido, sin desearlo, se lo concede. Pero cada mañana, Gabriela se cruza con un desconocido, un hombre al que, incomprensiblemente, desea. Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y Cósima, mujeres con las que ha forjado una preciosa y sólida amistad. Como Gabriela, también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos. Historias de mujeres casadas es una poderosa novela que ahonda en la intimidad femenina y narra con naturalidad la realidad de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en unas vidas que nunca imaginaron.Cristina Campos, finalista del Premio Planeta 2022, triunfó entre los lectores con su primera novela, Pan de limón con semillas de amapola. Esta acabó convirtiéndose en un longseller desde su publicación en 2016, se ha traducido a diez idiomas y su adaptación cinematográfica ha logrado un gran éxito de público.

7. Así es la puta vida: El libro de ANTI-autoayuda (Plan B)

Autor: Jordi Wild

Número de páginas: 208

El esperado libro de Jordi Wild, uno de los youtubers más populares de España y creador de The Wild Project, el pódcast más escuchado.Ni eres el centro del universo ni todos tus sueños van a cumplirse. Olvídate de las chorradas de los libros de autoayuda y de los gurús baratos que intentan hacerte creer que «si quieres, puedes»; de los crypto bros que te harán millonario sin trabajar y de los que te dicen que seas tu propio jefe mientras se graban en la piscina de la casa de sus padres.Aquí no encontrarás recetas mágicas ni los cinco pasos que tienes que seguir para SER FELIZ. Eso se lo dejo a los que se quieren aprovechar de ti.En este libro te voy a contar lo que para mí es la vida de verdad, sin edulcorantes ni azúcares añadidos; la jodida (y maravillosa) lucha que tienes que librar cada día para poder disfrutar y realizarte. La vida te dará una buena somanta de hostias, eso es inevitable, pero de ti depende levantarte y seguir guerreando. Vale la pena, te lo aseguro.ASÍ ES LA PUTA VIDA. ESPERO QUE ESTÉS PREPARADO PARA ACEPTARLO.

8. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

9. Neurociencia del cuerpo: Cómo el organismo esculpe el cerebro (En órbita)

Autor: Nazareth Castellanos

Número de páginas: 248

La neurociencia vive hoy inmersa en una revolución con fuertes implicaciones clínicas, sociales y personales. El redescubrimiento de la influencia de los órganos del cuerpo sobre el cerebro nos traslada a una visión integral de la percepción. En este libro, la autora nos acompaña en un viaje a través del cuerpo para descubrir su impacto sobre las neuronas. Este recorrido nos lleva a reconocer que la memoria, la atención, el estado de ánimo o las emociones dependen de cuestiones como la postura corporal y los gestos faciales, la microbiota intestinal y el estómago, así como el complejo patrón de latidos cardíacos y la manera como respiramos. Las evidencias científicas más novedosas y rigurosas se entrelazan en esta obra con la historia de la medicina en Oriente y Occidente. Acercarse al cuerpo para conocer nuestra psicología.

10. ARTA en el apocalipsis máximo (Arta Game 1)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO?Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo.En la Tierra están pasando cosas extrañas:PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción.DESPUÉS, ha habido un gran apagón.AHORA han aparecido bichos raros por todas partes.El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás.Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir..¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en España

Libros infantiles. (Europa Asturias)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

