Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público español

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Prime Video España:

1. Voy a pasármelo bien

David y Layla, dos adolescentes a los que les gusta mucho "Hombres G" y también se gustan, pero todo lo que él hace para conquistarla acaba mal. Treinta años después se reencuentran y se dan cuenta de que los sentimientos no han desaparecido.

2. Padre no hay más que uno 3

Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades, es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir.

3. Ouija Seance: The Final Game

Sarah y sus amigos deciden pasar el fin de semana en una antigua villa que Sarah misteriosamente heredó. Después de encontrar una Tabla de Ouija en el ático, Sarah y sus amigos, sin saberlo, despiertan una fuerza malvada relacionada con los secretos ocultos del lugar. Para luchar contra el horror inimaginable tendrán que enfrentar sus temores más oscuros y las peores pesadillas.

4. Mi Policía

A fines de la década de 1990, la llegada del anciano inválido Patrick a la casa de Marion y Tom desencadena la exploración de eventos sísmicos de 40 años antes: la relación apasionada entre Tom y Patrick en un momento en que la homosexualidad era ilegal.

5. Sobredosis

Sara, jefa de la brigada de narcóticos de la policía de Toulouse, se ve obligada a colaborar con Richard, el jefe de la policía criminal local, para detener una lancha que se desplaza a gran velocidad entre España y Francia y encontrar al asesino relacionado con el caso.

6. La Ciudad Perdida

Una solitaria novelista romántica de gira con el modelo de la portada de su último libro se ve envuelta en un intento de secuestro que llevará a ambos a una feroz aventura en la jungla.

7. Terrifier

El payaso psicópata Art, aterroriza a dos chicas durante la noche de Halloween, matando a todos aquellos que se interponen en su camino.

8. Last Seen Alive

Después de que la esposa de Will Spann desaparece repentinamente en una gasolinera, su búsqueda desesperada por encontrarla lo lleva por un camino oscuro que lo obliga a huir de las autoridades y tomar la ley en sus propias manos.

9. Argentina, 1985

Narra la estrategia de dos fiscales para llevar adelante el juicio que sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad a los comandantes de la última dictadura militar.

10. Sonic 2: La película

Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe, pero Robotnik regresa con nuevo compañero Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones, pero Sonic no está solo, le ayudará Tails.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Prime Video a la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Abhishek N. Chinnappa)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

SEGUIR LEYENDO:

Más sobre streaming

Rankings de K-pop

Rankings de K-dramas

Series y películas más comentadas en Twitter