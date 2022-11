La mañanera de AMLO de este martes 8 noviembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Pues hoy, martes, vamos a informar sobre seguridad, porque afortunadamente ya ha venido cediendo la pandemia y el informe de salud lo vamos a hacer cada 15 días, enfocado básicamente a la construcción del nuevo sistema de salud pública, lo que se está trabajando, para tener buenos centros de salud, hospitales bien equipados, con medicamentos suficientes, con médicos, con especialistas; un servicio ejemplar, de los mejores del mundo, aunque haya, algún escepticismo en nuestros adversarios, conservadores.

Vamos a tener para mediados del año próximo ya un sistema de salud pública de primera; repito, con médicos generales, con especialistas, con medicinas suficientes, con capacidad para hacer todos los análisis que requieran los enfermos, los pacientes y de manera universal y gratuita, como lo establece la Constitución. Se va a garantizar el derecho a la salud.

Entonces, estamos trabajando en eso y ya empezamos con seis estados. Vamos a tener para finales de este año seis más, ya van a ser 12 en proceso de equipamiento, de mejoras en infraestructura, van a ser 12 estados y estamos ya en esa labor todo el sector salud trabajando para lograr este propósito.

Entonces, por eso vamos a informar cada 15 días.

Y cada 15 días vamos a informar sobre seguridad, los martes. ¿Se acuerdan que teníamos informes mensuales, alrededor de los días 20? Entonces, ahora vamos a tener dos, cada 15 días.

También, vamos a presentar hoy la campaña contra el consumo de drogas, que tiene que ver también con lo mismo, con salud y con seguridad.

Y ya nada más aprovecho para invitar a todos a que compren su cachito de la suerte. Son 320 millones de pesos y una casa, pero eso sí, fifí, fifií, que tenía, que tiene la Presidencia en Las Lomas. Ahí estuvieron famosos. A ver si no viene aquí la dirección. Pero sí está en Paseo de la Reforma. Ah, aquí está. Tres niveles, cinco cajones de estacionamiento, jardín, sala de juntas, patio posterior con fuente. Pues aquí está. Va a ganar el pueblo, porque todo esto es para obras, para programas en beneficio de la gente.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente.

Me voy a permitir informar los avances en cuanto a la consolidación de la Guardia Nacional. en efectivos, continuamos con los 118 mil 188 como estado de fuerza y pendiente todavía el reclutamiento de este año para alcanzar el efectivo de 128 mil 233. Nuestra fuerza operativa está en 105 mil tres elementos.

En capacitación, el día 28 de octubre culminaron su capacitación de formación inicial 609 integrantes de la Guardia Nacional. Son veteranos que integraron el cuarto escalón del 2022. Esta capacitación se dio en el Centro de Capacitación Virtual, que es una plataforma de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En este mismo curso de formación inicial con personal de nuevo ingreso, que son 20 semanas, se mantienen seis mil 671 integrantes divididos en cinco escalones, que están tomando esta capacitación.

Veteranos, este mismo curso de formación inicial, que para ellos dura ocho semanas, tenemos ahorita 288, igual, en el Centro de Capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional; y 513 que forman el quinto escalón, estos están presencialmente en siete centros de adiestramiento de la Guardia Nacional.

En cursos de capacitación continua, tenemos siete mil 168 elementos, seis mil 648 en forma presencial toman estos cursos y 420 en línea.

En cuanto a construcción de instalaciones, se mantienen las 100 compañías que la Secretaría de la Defensa Nacional asignó para la Guardia Nacional, 243 compañías ya terminadas, 96 en construcción, aquí tenemos tres más que en el informe pasado; y por iniciar construcción 155, la vez pasada teníamos 158.

Construcciones diversas, tenemos 63. Son 13 coordinaciones estatales, siete de ellas ya en construcción; 40 coordinaciones de batallón, 15 en construcción; 10 unidades habitacionales, cinco en construcción.

Los apoyos que se han dado o que se estamos dando a la Secretaría de Bienestar para la dispersión de los programas sociales, en esta ocasión fueron 157 apoyos, principalmente las becas ‘Benito Juárez’, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, para Bienestar de Niños y Niñas de Madres Trabajadores y Tandas para el Bienestar. Para estos 157 apoyos hemos empleado mil 275 elementos de la Guardia Nacional.

En cuanto a apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, esto es para proporcionar escolta y monitoreo a los vehículos que distribuyen fertilizantes desde los puertos de lázaro Cárdenas, de Coatzacoalcos, Veracruz y desde La Barca, Jalisco, a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche, Puebla y Zacatecas, en este periodo se transportaron cinco mil 610 toneladas en 130 viajes.

En cuanto a los apoyos que la Guardia Nacional da a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tenemos en este periodo nueve apoyos, ocho de ellos a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación y uno a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en este caso a la Ciudad de México.

Llevamos del 1º de enero al 7 de noviembre 340 apoyos de este tipo, 281 a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 52 a comisiones estatales y siete a fiscalías especializadas. En este periodo hemos utilizado, hemos empleado 162 elementos y las acciones que se desarrollan son principalmente la seguridad durante el traslado y durante los trabajos de búsqueda, peritajes también de tipo forense y empleo de binomios canófilos para la búsqueda de restos humanos.

Sería cuanto, señor presidente, me permito cederle la palabra a mi almirante, secretario.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con su permiso, señor presidente.

Siguiendo con el despliegue territorial que tenemos las fuerzas federales, 206 mil 339 elementos, de los cuales es el 82 por ciento del total y 45 mil 507 son el apoyo logístico que se le da a los de arriba.

Estos son los diferentes aviones, vehículos, embarcaciones, etcétera, que se utilizan en todo este despliegue para la seguridad pública.

El personal desplegado en esa fecha del 21 de octubre al 7 de noviembre tenemos, en estos siete eventos, tenemos 41 mil 513 elementos de las Fuerzas Federales.

Vamos a ir viendo uno por uno.

En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de derecho en la mar, la Secretaría de Marina emplea en la tierra, en el aire y en el mar, tenemos: 450 operaciones en tierra por infantería de Marina; en vehículos aéreos, aviones y helicópteros, 420 operaciones y en el mar tenemos 430 operaciones, haciendo un total de mil 300 operaciones.

La interdicción marítima en operaciones de guardia costera, seguridad a instalaciones estratégicas de Pemex contra el mercado ilícito de combustible, también inspección, vigilancia, remoción de redes fantasmas y desincentivar la pesca ilegal, nueve mil 900 elementos desplegados.

En lo que se refiere a la protección marítima y portuaria, en lo que se refiere a la seguridad en los puertos, tenemos mil 700 elementos desplegados en los puertos.

Las inspecciones que se realizaron en este periodo, 169 mil 700 inspecciones a vehículos; a personas, 326 mil 800; a contenedores, 40 mil 200; buques o embarcaciones, 980; maletas, paquetes, 270 mil; inspección a buques en los cascos con drones submarinos a ocho; 35 paquetes con mercancía ilícita, dos kilógramos de marihuana, es lo que se detectaron.

En lo que se refiere a la coordinación estratégica en la seguridad aeroportuaria aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, acciones y resultados, acciones y apoyos, 40; apoyos médicos, 20; apoyos a migración inadmitidos, dos mil 530 personas; recorridos de seguridad y disuasión, 390; personas detenidas por diferentes delitos, 15; inspecciones a maletas y aeronaves, nueve mil 150 casos; y tenemos mil 500 personas ahí desplegadas.

En la operación de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana, la Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate: 22 en el Pacífico, 11 en el golfo.

Y también se tiene un equipo de búsqueda y rescate urbano, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros, que se realizó con 772 personas.

Se apoyaron a 72 personas; accidentes atendidos, accidentes aéreos fueron dos; también rescate y personas en la mar, 700 personas; rescates diversos, 53; evacuaciones médicas, ocho.

En lo que se refiere en la seguridad en el Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tenemos cuatro mil 300 elementos desplegados en lo que es de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Juchitán a Ciudad Hidalgo y de Coatzacoalcos a Palenque donde se están realizando las obras de reparación de vías, etcétera.

En Plan DN-III, Plan Marina y Guardia Nacional en lo que se refiere a vacunación del COVID-19, tenemos desplegados todavía 12 mil 873 elementos de las fuerzas federales.

Vacunas transportadas vía aérea, 278 mil 400; vacunas vía terrestre, 182 mil 402.

Naves empleadas, ocho operaciones aéreas, 12 horas de vuelo, tres rutas terrestres.

Y lo que se refiera a atención de emergencia sanitaria, hay 10 mil 202 elementos desplegados.

Y se han atendido en instalaciones de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, 131 pacientes.

En lo que se refiere a atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, se han beneficiado a 35 mil 500 personas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Se emplean todos estos por medio de la Secretaría de Marina, dos aeronaves, cuatro ambulancias, seis vehículos. Consultorios móviles, nos apoyan la Secretaría de Salud, Bienestar y el Issste. Se da atención médica general, medicina familiar, estomatología, odontología y pláticas de salud preventiva y estos son los estados; así como las pláticas de salud, han sido 13 mil 829; consultas, 21 mil 672; comunidades atendidas, 181 comunidades.

En aseguramientos relevantes del 21 de octubre al 7 de noviembre, cinco eventos diferentes en el Pacífico; se aseguraron cuatro embarcaciones menores con droga y combustible, deteniéndose a 15 personas; en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con apoyo de binomios caninos en dos eventos diferentes se aseguraron 440 kilogramos y ocho mil 368 kilogramos de metanfetaminas, siendo uno de los mayores aseguramientos en el aeropuerto del país; también en este mismo aeropuerto de la Ciudad de México, en coordinación con Aduana, se detectaron con rayos X dos maletas con ropa húmeda con seudoefedrina, todavía no se tiene la cantidad.

En lo que se refiere al consolidado de cocaína, en este periodo del 21 de octubre al 7 de noviembre, cuatro mil 209 kilogramos; en lo que va del año, 26 mil 281 kilogramos de cocaína decomisados en la mar; metanfetaminas, ocho mil 808. En total, nueve mil 457.

Embarcaciones en este periodo cinco; en lo que va del año, 58.

Personas aseguradas, 17 en este periodo y 165 en lo que va del año.

Combustibles, nueve mil 915 litros; en lo que va del año, 67 mil 10 litros.

Eso es lo que se tiene con respecto a eso.

Le cedo la palabra al general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Continuamos con el informe. Aquí son nueve misiones más que cumplen lo que es 142 mil 270 elementos entre Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Son: Estrategia nacional de seguridad pública, Estrategia para el fortalecimiento de las aduanas, Vigilancia en el territorio y el espacio aéreo nacional, Plan de migración en la frontera norte y sur, Operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible, Atención a desastres en la fase de recuperación de estos desastres y Seguridad de instalaciones estratégicas, así como la Erradicación intensiva de plantíos. En estas nueve, como ya mencioné, están 142 mil 270 elementos empleados de las cuatro fuerzas en su atención.

En cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en lo que es el empleo de la inteligencia, aquí tuvimos, en estos 15 días, 25 detenidos relevantes. Tenemos el día 20, en Guachochi se detuvieron a 12 personas; entre ellos, el líder de una célula delictiva que mantiene en pugna al interior del Grupo Gente Nueva, a fin al cártel del Pacífico.

También, el día 26, en Irapuato se detuvieron a dos personas, este fue el autor intelectual del homicidio de 12 personas el 15 de octubre en el interior del bar con razón social El Pantano, en Irapuato, Guanajuato. Aquí hubo participación o una coordinación de la Fiscalía General del estado con la Secretaría de la Defensa.

En la Ciudad de México, en la Gustavo A. Madero, también se detuvo a una persona operadora del grupo delictivo Ronda 88, dedicada al narcomenudeo aquí en la ciudad y generadora de violencia en la zona centro de la Ciudad de México.

Y el Tlalpan, en 29 de octubre, también un operador logístico relevante del grupo delictivo Los Borregos, que se dedican a la sustracción de gas ilegal.

En Tijuana, el 29 de octubre, dos personas también; entre ellos, el generador de violencia de la célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación, que tuvo participación activa en agosto en la quema de vehículos en Baja California, así como coautor intelectual de la quema de patrullas de la policía municipal en Tijuana, en mayo de este año.

En Guazapares, Chihuahua, el día 2, también el jefe de plaza del grupo delictivo Gente Nueva, afín al cártel del Pacífico, ahí en el municipio de Témoris. También, es una persona vinculada al ‘Chueco’, al que fue el responsable de la muerte de los ministros religiosos ahí en Cerocahui y un civil más.

También el día 3 de noviembre, en Agualeguas, se detuvo a dos personas del cártel del Noreste, también vinculado con, con… O jefe de plaza de los municipios de Agualeguas, General Treviño y Aldama.

En Tecate, el día 8, también en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico de El Centinela, del Ejército, se detuvo a cuatro personas. Se hizo una revisión al vehículo y a las cuatro personas y se encontraron 60 mil dólares y 40 mil 500 pesos moneda nacional que no justificaron su posesión. Entre ellos está el hermano de ‘el Marro’; esta persona detenida, Juan Rodolfo Yépez Ortiz, alías ‘el Rudy’, ‘el Rodo’ o ‘el Rudo’, fue detenido el día de hoy en la madrugada.

En resultados de estos 15 relevantes, 608 armas de fuego, 42 granadas, más de mil 600 cargadores, 92 mil 407 cartuchos, 351 vehículos, dos aeronaves, cinco embarcaciones, 292 detenidos, cinco mil 939 kilogramos de marihuana, 11 mil 134 kilogramos de metanfetamina, seis mil 248 kilogramos de cocaína, 1.3 kilogramos de heroína, 214 kilogramos de fentanilo, 2.1 kilogramos de goma de opio, 24 laboratorios para la producción de metanfetaminas, 52 inmuebles, 19.6 millones de pesos asegurados a la delincuencia y 2.4 millones de dólares.

En cuanto a eventos relevantes, aquí tenemos en San Luis Río Colorado, en Chiapas y en el Pacífico mexicano tres eventos importantes, aquí tenemos los resultados:

El 24 de octubre, la Secretaría de la Defensa, mil 700 kilogramos de metanfetaminas, una persona, un vehículo en San Luis Río Colorado.

El 28 de octubre, la Secretaría de la Defensa en coordinación con la Fiscalía General de la República, dos mil 14 kilogramos de cocaína, un arma de fuego, dos vehículos, un inmueble en Tapachula.

Y lo que es el 29 y 30 de octubre y el 2 de noviembre, en esos tres eventos la Secretaría de Marina, tres mil 620 kilogramos de cocaína, tres embarcaciones, 12 personas, todo en el Pacífico mexicano.

Adelante, por favor. Informar que hay eventos relevantes sobre la erradicación, se han descubierto en estos 15 días y se han destruido 10 plantíos de marihuana, 31 mil 340 metros cuadrados en lo que es Técpan de Galeana y Atoyac de Álvarez, Guerrero.

En aseguramiento de armamento, también fueron tres eventos importantes: dos en Jalisco, en Guadalajara y Ocotlán y otro más en Guerrero, en Totolapan. El 22 de octubre, 89 armas de fuego; el 25, 14 armas de fuego; el 27, 30 mil cartuchos 556.

En cuanto a laboratorios clandestinos, 24 laboratorios asegurados, detectados, asegurados y destruidos en estos 15 días, con ocho mil 400 litros de acetona, mil 500 de ácido fosfórico, mil 500 de ácido fenilacético, cinco mil 400 litros de alcohol metílico, tres mil 300 litros de tolueno, 400 litros de amoníaco, 600 reactores de síntesis orgánicas y ocho condensadores. La producción de metanfetaminas, si se hubiera realizado con estos insumos, tendría un valor de 26 mil 848 millones de pesos aproximadamente.

Un evento importante en Zacatecas realizado el día 4 de noviembre, que fue por parte del Ejército y la Guardia Nacional, la detención de 16 personas, tres guatemaltecos y un colombiano, 17 armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos, el inmueble. Esto fue en Jerez, Zacatecas. Pues son parte de los grupos delictivos que generan violencia ahí en el estado.

En lo que es aduanas también tenemos resultados en estos 15 días: 21.8 kilogramos de metanfetaminas aseguradas, 13 armas, 39 detenidos, 11 mil 814 cartuchos, 63 cargadores, 15.9 millones de pesos asegurados, 2.4 millones de dólares y mil 500 monedas de plata.

Aquí tenemos eventos relevantes de estos aseguramientos en aduanas. Hubo cinco eventos: cuatro en Toluca y uno en San Luis Río Colorado.

Se aseguraron cheques que vienen de Estados Unidos hacia México, cheques irregulares y que es un procedimiento que ha empleado la delincuencia organizada para el movimiento de dinero de Estados Unidos hacia acá. Fueron 10 cheques en un evento con total de 2.3 millones de dólares, 29 cheques con un total de 14.1 millones de pesos y tres pagarés con un total de 1.7 millones de pesos.

Otro evento en Mexicali, donde se aseguraron las mil 500 monedas de plata, 19 mil 887 dólares americanos, dos personas, un vehículo y una moto.

Uno más en Ciudad Juárez, siete mil cartuchos.

Y dos eventos en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde la Secretaría de Marina aseguró 440 kilogramos y ocho mil 368 kilogramos de metanfetaminas.

Eventos importantes, aquí tenemos el resultado, es el resultado o el esfuerzo nacional de todas las instancias de seguridad en el ámbito de combate contra el narcotráfico.

Aquí mostrar nada más lo que es la participación de la Guardia Nacional en este 100 por ciento de los resultados, tiene un 34 por ciento del total de resultados. Y los resultados de ellos están centrados principalmente a acciones van vinculadas directamente en el ámbito de la seguridad pública.

También, en lo que es Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, tenemos dos eventos: el 5 de noviembre en San Quintín y el 7 de noviembre en Guachochi, donde se aseguraron o se le dio seguimiento a los vuelos ilícitos y se logró el aseguramiento de 108.1 kilogramos de fentanilo, 23.5 de cocaína, 2.1 kilogramos de goma de opio, 379 de metanfetaminas y 23.6 kilogramos de otras sustancias desconocidas que estamos pendientes de que la fiscalía, con el apoyo que nos da, podamos determinar qué drogas son.

Sobre el combate al mercado ilícito de combustibles, 214 tomas clandestinas detectadas en estos 15 días, 203 mil 800 litros de combustible recuperado, 10 vehículos asegurados y cinco detenidos.

Aquí vemos la gráfica, cómo las acciones que se han implementado para evitar el robo han ido surtiendo efecto. Tenemos ahorita en noviembre 5.6 de desviación volumétrica del robo de hidrocarburos.

Finalmente, en lo que es Plan de la Guardia Nacional, Plan DN-III y el Plan Marina para el auxilio a la población, en estos 15 días, se participaron en 112 eventos, se emplearon 14 mil 754 elementos, tres mil 580 de la Guardia Nacional, siete mil 729 del Ejército y Fuerza Aérea y tres mil 445 de Marina, atendiendo principalmente derrumbes, accidentes vehiculares, derrames de sustancias, 15 lluvias fuertes que generaron inundaciones en diferentes partes de la república, las acciones para atender los eventos originados por los huracanes Roslyn y Lisa, 11 explosiones y un accidente aéreo.

Ese es todo por mi parte. Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Y si nos permite, señor presidente, ya tenemos el informe preparado de la pregunta del día de ayer sobre el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al final, si nos permite, lo informaríamos.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos; buenos días al Gabinete de Seguridad.

Como usted nos instruyó, estuvimos atendiendo los reportes de las intoxicaciones que se habían reportado en algunos centros educativos. Del 23 de septiembre al 21 de octubre se reportaron casos de intoxicación de estudiantes de nivel secundaria y preparatoria en los estados de Chiapas, Veracruz e Hidalgo, como es de todos conocidos.

Todos los menores de edad fueron atendidos en hospitales locales del IMSS-Bienestar y de los gobiernos estatales. A la fecha todos fueron dados de alta.

La Secretaría de Seguridad ha estado en coordinación con autoridades de Educación, de Salud, del IMSS y de las fiscalías para dar seguimiento a los casos.

Se mantiene comunicación con padres de familia y maestros, a fin de brindar una atención integral a la problemática que se presentó en los centros escolares.

Hablemos del más relevante, que es Bochil, Chiapas. Esto se dio en la escuela secundaria ‘Juana de Asbaje’, cuando el 7 de octubre se reportaron casos de intoxicación, por lo que la fiscalía estatal de Chiapas recibió 30 denuncias de los padres de familia y 62 adolescentes presentaron las declaraciones ministeriales por estos hechos.

¿Cuáles fueron las líneas de investigación?

Al momento la fiscalía estatal tiene tres líneas de investigación y continúan con las indagatorias. El caso, ningún caso está cerrado.

El primero es cuando cuatro alumnos declaran que un adolescente traía pastillas para bajar de peso, los cuales compartió con tres varones y una niña, quienes lo tomaron con una bebida energetizante. Esa es la primera.

Otro adolescente señala que, mientras los maestros los dejaron solos por una hora y media, un hombre les repartió botellas con agua. Sólo describe que tenía un tatuaje de un animal en la mano y llegó en moto de repartidor a la escuela. Los otros refirieron que, al ver que sus compañeros se estaban sintiendo mal, ellos comenzaron a marearse y a desvanecerse, aunque aseguraron que no habían consumido ni agua ni alimentos en la escuela.

Actualmente la fiscalía sigue tomando declaraciones al personal administrativo, al plantel, porque de lo que se trata es que quede todo bien claro.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud aplicó protocolos epidemiológicos y de prevención de riesgos sanitarios.

¿Cuáles fueron los siguientes?

Se enviaron los análisis de pruebas al Incifo, que es el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de la Ciudad de México, el cual analizó 30 muestras de orina y los envases de agua de los alumnos, lo que habían consumido.

Ahora damos el resultado, pero a la fecha, como no encontraron digamos un, un… Ahora vamos exactamente a decir que no encontraron ninguna sustancia de drogas que pudiera pensarse que es algo ilegal, no, absolutamente.

Ya se reanudaron las actividades una vez que se dieron los resultados. Y aquí es muy importante que la relación con los gobiernos, federal, estatal y municipal, su participación y la de los maestros y los padres de familia pudieron ya lograrse que se reanudaran las clases al día de ayer.

Se inició la jornada de atención preventiva de la salud como un compromiso con los padres de familia, los alumnos y los maestros para sensibilizar a través de cursos y talleres sobre los riesgos que implica la violencia, las adicciones y la comisión de delitos.

Yo voy a decir solamente que en Tapachula, Chiapas, se dio lo mismo, 52 estudiantes que sufrieron de intoxicación, presuntamente. Fueron suspendidas las clases y la reincorporación ya de clases se dio el pasado 20 de octubre luego de que las autoridades escolares y los padres de familia alcanzaran estos acuerdos.

Se colocaron cámaras de vigilancia, se contrató personal de seguridad que permanezca en las instalaciones todo el día; también, se mantiene la vigilancia en los baños, para promover la seguridad de todo el alumnado; se solicitó al municipio reforzar la seguridad perimetral con rondines.

Y pues ellos, también, los padres de familia la exigencia es conocer la verdad sobre lo que sucedió.

¿Cuáles son los avances de la investigación en Tapachula, en esta secundaria ‘Constitución Mexicana’?

Señala que en este lugar hubo intoxicación por alimentos y se analiza un componente químico encontrado en los dulces que venden afuera de la escuela, que finalmente fue un colorante, hay que decirlo.

En Veracruz lo mismo, la secundaria 67 de Álamo, en Temapache, 49 alumnos que requirieron atención médica porque empezaron a sentirse con náuseas, vómito, dolor de cabeza y algunos se desmayaron. Los padres de familia manifestaron que sus hijos se encontraban en el acto cívico cuando sintieron que en el aire había una cortina de humo que provenía de un laboratorio y que a raíz de eso se empezaron a sentir mal.

El 22 de octubre, peritos, criminalistas de la fiscalía se presentaron a la escuela y no encontraron nada en el laboratorio y ninguna irregularidad en las instalaciones, tampoco indicios relevantes. Insistimos que las carpetas de investigación siguen abiertas y siguen buscando pruebas que determinen alguna cuestión fuera de lo normal.

Adelante, por favor. En el estado de Hidalgo también se abrieron seis carpetas de investigación relacionados con intoxicación de nueva alumnos de secundaria y 18 de nivel superior. Aquí también los resultados salieron negativos a la presencia de sustancias prohibidas y se tiene la hipótesis de la Secretaría de Educación y de autoridades escolares que los hechos obedecen a una tendencia simulada en redes sociales.

Y en Huejutla lo mismo y los estudios realizados a los alumnos salieron negativos a metabolitos de drogas.

¿Cuáles son las conclusiones de los cuatro estados?

Las pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas a metanfetaminas, a marihuana, a cocaína y a opiáceos, así como a otras sustancias como solventes, arsénicos, cianuros y fosfuros, eso es lo que dicen ya los documentos de las periciales de todos los lugares; sin embargo, en Bochil, Chiapas, dos de las pruebas dieron positivas a metabolitos provenientes de benzodiacepinas y una más que concentraba acetona.

Aquí hay que decir que cuando se les hicieron los exámenes a los niños, a los jóvenes, habían tenido, injerido, por prescripción médica, calmantes y es parte de lo que contienen estos medicamentos, en pocas palabras.

Las fiscalías de los estados que mencionamos anteriormente continúan las investigaciones y desde la secretaría se mantiene el apoyo a las autoridades e instituciones educativas.

También tenemos un anuncio del nuevo sistema en línea para emisión de constancias de antecedentes penales federales. Muy brevemente les decimos que, a partir de noviembre, hace unos días, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, PYRS, puso en marcha un nuevo sistema para la emisión de constancias de antecedentes penales federales vía internet. Esta nueva modalidad nos ayuda a erradicar cualquier práctica de corrupción y agilizar el trámite, a mejorar la atención de la población.

Antes se entregaban al día 350 constancias y del 2 al 7 de noviembre se emitieron tres mil 521.

¿Cuáles son las expectativas que se podrán generar diariamente?

Tres mil, mínimo tres mil constancias de antecedentes penales porque ahora se hará vía internet. Entonces, tendremos más de 700 por ciento de, de… de rapidez, pues, de hacerlo más expedito.

Y estas son las ventajas: se van a evitar traslados de las personas para ir al sitio, se disminuye el tiempo de espera del documento, esto se hará en pocos minutos en lugar de esperar dos semanas y se puede realizar el trámite desde cualquier computadora, teléfono celular con internet y obtenerla en cinco minutos.

Aquí están los requisitos: hay que ingresar a la página, poner el CURP, el nombre de la madre, padre o tutor, como aparece en el Acta de Nacimiento del solicitante; la cuenta del correo electrónico y el pago de 197 pesos por concepto de derechos, el cual se realiza antes con tarjeta de crédito o débito en línea o previamente en ventanilla bancaria.

Solamente decimos que son los mismos sencillos cinco pasos para que se pueda descargar la constancia en formato PDF y tendrán ese trámite, que es muy importante para algunos que lo solicitan de manera urgente.

Adelante. Solamente, finalmente, actualizar el informe sobre el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, que nos ayuda mucho en la prevención de delitos con la regularización al tener sus documentos en regla.

A la fecha, son beneficiados 14 estados y ahí se llevan 747 mil 133 vehículos regularizados a partir de marzo en 134 módulos instalados. Esto se hace con apoyo o en coordinación con la Secretaría de Hacienda, con el SAT y también con el Repuve y con la Subsecretaría de Egresos.

Aquí están todas las entidades que participan y que se ven beneficiados, porque la instrucción del señor presidente para este programa es que los recursos que provienen de la regularización de los vehículos se planteen siempre, se ocupen para la pavimentación de las calles de estos municipios.

Aquí está el cuadro por entidad federativa, módulos, las citas y las regularizaciones. Por ejemplo, el día de ayer se empadronaron seis mil 439 vehículos y decimos que a la fecha llevamos 747 mil 133 vehículos que se han regularizado, que ya tienen los documentos, que tienen una certeza jurídica al día de hoy.

Recordar que el trámite cuesta dos mil 500 pesos. Y también decirles que se acaba en diciembre, el 31 de diciembre es el último día para este programa.

A la fecha, los recursos obtenidos por estado, que serán utilizados para tapar baches, es de mil 867 millones de pesos, 832 mil 500, aquí están. Y están las tres entidades, que es Baja California, que ya lleva 429 millones de pesos; Chihuahua, 324; y Sonora, 237.

Eso sería, señor presidente. Y ahora, por favor, Jesús Ramírez.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE LA PRESIDENCIA: Buenos días. Con permiso, presidente. Muy buenos días a todos.

Vamos a presentar la campaña, bueno, esta etapa de la campaña contra las adicciones a sustancias químicas está enfocada en sustancias químicas, como el fentanilo, el crack, la cocaína y otros, como la piedra.

Primero, decir que el énfasis de la política del gobierno es el énfasis de la protección a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sobre la base de promover los factores de protección y uno de ellos es la información.

Pero también decir que el tema de las adicciones, del consumo problemático de sustancias es un tema de salud mental y por ello requiere del apoyo, del soporte, de la orientación, de poner límites desde la familia. Para el combate a las adicciones es fundamental la participación de la familia, de los hermanos, del entorno cercano para quienes tienen problemas emocionales, problemas para enfrentar conflictos, situaciones inesperadas, pues se requiere del apoyo, la solidaridad de la familia, del entorno en la escuela.

Por eso la escuela también, esta campaña va a llegar a las escuelas para que los jóvenes, los adolescentes sepan y conozcan los efectos de las sustancias químicas que hacen mucho daño a la salud, particularmente al cerebro y al cuerpo humano, en fin y ahora con el surgimiento o la llega del fentanilo, pues se agravan más aún los problemas de salud y a eso está enfocado.

Entonces, en esta campaña la información es el principal factor de protección que queremos difundir y que los adolescentes, los jóvenes, las familias, también conozcan los efectos de estas sustancias.

Y que también está en la mano de todos poder advertir que no se trata solamente de un tema, de un prejuicio moral, de un asunto de un valor ético, sino sobre todo es la protección a la salud, que frente a estas sustancias químicas no hay, digamos, factores, prácticamente de no riesgo en su consumo y que ahora con el fentanilo, como lo vamos a ver en la campaña, es mucho más agresivo, mucho más fuerte.

Entonces, la idea es informar de cada una de las sustancias. Aquí, en el caso del fentanilo, advertir que el fentanilo es un potente opioide que pueda matar a la primera, que engancha a partir de la… incluso desde la primera dosis que uno pueda adquirir y que muchas veces esta sustancia está oculta en otros productos y que se vuelve invisible para el consumidor, pero que sus efectos son devastadores.

En el caso de… Bueno, en fin, en el caso del cristal, que es una sustancia que… Las metanfetaminas, también se le conoce, genera también una situación de daño y de destrucción neuronal que afecta al cerebro, pero que también, digamos, afecta las capacidades cognitivas.

El cristal, como elimina o disminuye el hambre y disminuye el sueño, pues genera un desgasta el cuerpo que en poco tiempo, como dicen los padres que tienen hijos o hijas que consumen esta sustancia, pues se los acaba rápido, por eso advertimos que su uso, su consumo pues es muy peligroso y muy agresivo para el cuerpo y para la salud.

La que sigue, por favor. Y, bueno, obviamente hay otras sustancias ya muy conocidas, como la cocaína, que también tienen consecuencias a la salud y que también afectan nuestro cerebro y nuestro cuerpo, pero que ahora se le está combinando con… Al combinarse con fentanilo pues ya las consecuencias son muy fuertes.

Igual como el crack, que es un subproducto de la cocaína, es la basura de la cocaína, es lo que queda en los depósitos donde se produce la cocaína y que es todavía… Recoge toda la gasolina, todas las sustancias con las que se elabora la cocaína. Y no sólo es muy adictivo, sino su consumo para el cuerpo, para el cerebro, para los tejidos adiposos es muy devastador, desgasta y destruye pues las neuronas y el cerebro.

Y, bueno, por último, los inhalantes, que son una sustancia que es como la droga de los más pobres, porque está a la mano, se consiguen, incluso ya ahora hay de sabores, que no se ha podido eliminar de la industria química el acceso a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes de esta sustancia que genera daños al cerebro muy graves y que se asocian a la pérdida de memoria, dificultan el aprendizaje o alentan el aprendizaje y la capacidad de comunicar.

Entonces, la idea es advertir sobre el consumo de estas sustancias.

Y sobre todo el mensaje, porque cada vez es importante que la gente sepa. En Estados Unidos hay una crisis por el uso de fentanilo que genera más de 80 mil muertos al año y que nosotros estamos previniendo que esta expansión del fentanilo pueda llegar a nuestro país y que la falta de información provoque que pueda generarse una crisis como se vive en otros países.

Entonces, no hay que arriesgarse, no vale la pena. Hay otras maneras de divertirse, hay otras maneras de pasársela bien y que no se requieren estas sustancias, que aparentemente nos venden paraísos artificiales y después viene una situación del infierno en la vida por las consecuencias.

Y por eso aquí el énfasis es: por un momento de alegría, una vida de agonía. Entonces, no valen la pena estas sustancias.

Y bueno, vamos a proceder a dar a conocer los spots sobre esta etapa de esta campaña.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Raticida, gasolina, ácido de batería, amoniaco, acetona, sosa caustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas.

VOZ MUJER: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida: 800 911 2000.

Para vivir feliz no necesitas meterte nada.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio.

Hoy, el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche.

Busca la Línea de la Vida: 800 911 2000.

Para vivir feliz no necesitas meterte nada.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína, 200 personas mueren al día por su consumo.

No te arriesgues. No estás sólo.

VOZ MUJER: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida: 800 911 2000.

(FINALIZA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tú corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. No te arriesgues.

VOZ MUJER: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida: 800 911 2000.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: El cristal te acaba muy rápido, quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y sicosis, es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.

VOZ MUJER: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida: 800 911 2000.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ DE HOMBRE: El fentanilo te engancha desde la primera vez, esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues, no vale la pena.

VOZ MUJER: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida: 800 911 2000.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.

VOZ MUJER: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida: 800 911 2000.

(FINALIZA VIDEO)

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es todo. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Para informar, para dar respuesta al requerimiento realizado el día de ayer en esta conferencia de la reportera Judith Sánchez, de La Verdad Noticias, de Quintana Roo, sobre nuestro presupuesto de Defensa y sobre compras de armamento ruso y alemán.

Aquí, antes de pasar a las láminas, le mencionaré que la información publicada establece que en la primera mitad de la actual administración el gasto en arsenal militar sumó de 21 mil 975 millones de pesos, superando por mucho las anteriores administraciones.

Aquí vamos a ver cuál es el comportamiento de nuestro presupuesto de Defensa, aquí lo vamos a ir viendo. Por favor, la primera lámina. Aquí tenemos en esta parte superior el total del presupuesto de Defensa de la secretaría en los correspondientes años:

En el 2019 tuvimos 79 mil 670 millones de pesos.

En el 20, 77 mil 546.

21, 81 mil seis.

Y en el 22, 87 mil 42 millones de pesos.

Este presupuesto, el 79 por ciento de este presupuesto que hemos tenido asignado corresponde al pago del personal, a los haberes y las demás cuestiones que se relacionan con el pago a nuestros elementos.

El 18 por ciento de este presupuesto es correspondiente a gastos de operación, lo que requerimos para funcionar, para hacer funcionar todas las herramientas que tenemos para proporcionar apoyo a la población civil, realizar operaciones que van en apoyo a la seguridad pública de nuestro país, todo el combate contra el narcotráfico, con las actividades que realizamos en contra del combate al robo de hidrocarburos, todo eso, este es el 18 por ciento.

Y el tres por ciento de ese presupuesto es lo que nos queda para gasto de inversión, que el gasto de inversión es donde podemos adquirir los materiales, las herramientas, el armamento, el equipo que requerimos para seguir operando.

Dentro del presupuesto en estos años de la secretaría tenemos incluido algunos aspectos para Guardia Nacional. Son proyectos prioritarios del gobierno federal que también se asignan recursos y que se van al presupuesto porque nosotros estamos realizando la operación de esos recursos. Pero no son recursos para Defensa, son recursos para Guardia Nacional, algunos aspectos, algunos proyectos que tiene principalmente, sí, de adquisición de armamento, armamento individual para los elementos de la Guardia; adquisiciones de vehículos, adquisiciones que son muy focalizadas y nos los asignan para poder nosotros realizar esa compra.

También está el recurso que se empleó para el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, para funcionamiento, para la operación de la empresa que está ahí de responsable en el aeropuerto; además de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y lo del Tren Maya, ahí están esos recursos, aquí los tenemos en el 22, 950 millones de pesos.

También lo que hemos necesitado para construir los bancos del Bienestar, cinco mil millones de pesos en el 21.

Y para construcción específica del aeropuerto de Tulum, 11 mil 31 millones de pesos.

Estos, repito, estos rubros son de proyectos prioritarios que están sumados al proyecto, perdón, al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no son presupuesto de Defensa.

Aquí tenemos la suma total del 19, del 20, del 21, del 22, aquí comparando de 93 mil 670 en el 19, a 104 mil 107, pero están incluidos estos recursos de los proyectos prioritarios.

Aquí tenemos lo que son nuestros gastos de operación, esto es lo que nos han asignado para el gasto de operación, ese 18 por ciento del presupuesto total de Defensa, en el 18, 13 mil 924 millones de pesos; 19, 14 mil; en el 20, otros 14 mil 180; en el 21, 14 mil 600; en el 22, 15 mil 500.

Aquí pusimos la inflación, se supone que el presupuesto de Defensa y más en el gasto de operación tiene que estar considerada la inflación, aquí tenemos los números de la inflación y entonces los incrementos que se debieron de haber dado en todos estos años basado en esa inflación, que no fue así:

En el 19 nos dieron 164 millones de pesos menos; 583 menos en el 20; en el 21, mil 191; en el 22, 740. Esto es considerando la inflación, el debe ser, pero nos asignaron menos.

De todos modos, bueno, tenemos un déficit, sumado a esto, de dos mil 680 millones de pesos, pero que no tuvimos la necesidad de pedir más recursos para cubrir nuestras necesidades, sino con el manejo de medidas de austeridad y del ejercicio adecuado del presupuesto, haciendo ahorros, haciendo modificaciones a lo que ya teníamos, hemos podido resolver las necesidades en el gasto de operación que se nos han presentado, considerando que en el momento de la pandemia nuestros aviones, que son una herramienta importante, han sido una herramienta importante para atender a la ciudadanía, realizaron mucha mayor cantidad de vuelos que administraciones anteriores y de todos modos pudimos hacer esa, esa… Con esas medidas de austeridad, con ese empleo adecuado del presupuesto pudimos salir adelante y hemos salido adelante.

Adelante, por favor. Aquí tenemos una lámina, el gasto de inversión, lo que yo les decía, es el tres por ciento que nos permite, sí, adquirir armamento, vehículos, equipo, lo que necesitamos como fuerza armada para cumplir con nuestras misiones.

Y aquí vemos en la gráfica, en rojo tenemos el comportamiento del gasto de operación desde 2013, cómo ha ido incrementando entre el 14 y el 16, bajó en el 17. Hacia el 18 tuvimos nuestra parte más elevada. Aquí mencionar que fue en ese momento en que se quiso cubrir la mayor cantidad de deuda que teníamos en cuanto a la adquisición de aeronaves.

Y de aquí tenemos la reducción en el 19, 20, 21 y 22. Este es nuestro gasto de inversión. En el 22, dos mil 38 millones de pesos; 21, dos mil 271; 20, tres mil 124; en el 19, seis mil 133.

Pero de esta cantidad, nueve mil 541 millones de pesos están destinados todavía a pagar esas aeronaves, estamos pagando con este recurso el avión presidencial; aviones 737-800, para transporte de personal; aviones Kinner, que utilizamos para vigilancia aérea, del espacio aéreo nacional; y aviones Casa-295, que son aviones de transporte que también fueron de los que hemos utilizado para trasladar a las vacunas y equipo médico en la época de la pandemia.

Nos quedan solamente tres mil 974 millones de pesos, que este dinero se ha empleado, la mayoría, más de dos mil millones, en lo que es nuestra modernización de la industria militar. Estamos, llevamos ya aproximadamente seis años pasando nuestra industria de aquí de la Ciudad de México hacia Puebla, en Oriental, Puebla, está nuestra fábrica y ese dinero que nos ha sido asignado del gasto de inversión, del tres por ciento, ha ido la mayoría a poder ir construyendo, adquiriendo maquinaría para poder desarrollar, seguir desarrollando nuestro armamento, produciendo lo que necesitamos.

La otra parte es para la construcción de lo que tenemos hoy de nuestro centro de operaciones de mantenimiento de la paz y algunas compras de armamento, sí, pero principalmente nada más para las unidades de Fuerzas Especiales, armas que no producimos, armas que necesita nuestro personal para actuar dentro de ese ámbito.

Al resto del personal, a todo el resto del personal, nosotros, nuestra industria militar, les fabrica su armamento, inclusive estamos fabricando armamento para la Guardia Nacional, nuestra industria.

Aquí nada más comentarles, en lo verde son los proyectos prioritarios, los que mencionaba que están incluidos dentro del presupuesto. Y ustedes pueden observar cómo se ha ido aumentando, lo máximo lo tuvimos en el 2021, que fue donde las obras estaban más concentradas, donde los proyectos estaban desarrollándose con una mayor capacidad; y ya en el 22 tenemos menos recursos porque ya vamos algunos, como el aeropuerto, pues ya lo terminamos y los bancos los llevamos sumamente adelantados.

Adelante, por favor. Este es un comparativo de lo que aumentó el presupuesto en el primer año de las administraciones en relación al último año. Aquí tenemos del 2007 al 2012, entre el primero y el último año hay una diferencia del 72.7 por ciento, 23 mil 410 millones de pesos; en la siguiente administración, 2013 al 18, la diferencia fue del 33.24 por ciento; repito, entre el primero y el último año.

Y en lo que llevamos de la administración, en lo que iniciamos, en el primer año a lo que llevamos ahorita es un 13.5 por ciento, 10 mil 372 millones de pesos es la diferencia de aumento entre el primero y el cuarto año que llevamos en esta administración.

Adelante, por favor. Aquí, sobre el armamento de fabricación rusa o alemana, como se preguntó el día de ayer. No se ha comprado armamento de fabricación rusa o alemana en esta administración.

Tenemos el antecedente de este armamento, son lanzacohetes calibre 60. Estos lanzacohetes, que los tenemos en la actualidad, son de origen alemán, estos se compraron en el 2014, estos lanzacohetes. Estos son de guerra y estos de adiestramiento, 242 y dos mil 420, son para adiestrar al personal en el empleo de estos lanzacohetes de guerra calibre 60.

Fueron adquiridos a la empresa Dynamit Nobel Defence, de Alemania en el 2014, como ya cité. Se recibieron el 7 de agosto del 2018. En su momento, en ese año, pues sí eran armamento de última generación. Estos se compraron para precisamente cumplir con la primera misión, la defensa de la nación y no para el apoyo a la seguridad pública. El empleo de un cohete de esta naturaleza en cualquier ciudad haríamos un daño sumamente fuerte, ¿no?, en instalaciones, personas, infraestructura que esté en el lugar donde puede explotar estos cohetes.

Bien, nuestra industria, como ya mencioné, son los que fabrican nuestros armamentos, nuestras municiones, nuestros accesorios. Y por parte de la fábrica de vestuario y de equipo, pues ellos fabrican todo el equipamiento que requerimos a nuestro personal. Hay aspecto que no fabricamos y que se tienen que adquirir, pero la mayoría son producidos, ya sea por nuestra industria o por nuestra fábrica de vestuario.

Industria Militar actualmente tienen desarrollos para depender menos del extranjero. Se están en proceso de investigación, producción de ametralladoras, producción de pistolas, producción de diferentes rifles, inclusive para nuestras fuerzas especiales, buscando que la dependencia hacia al extranjero sea menor y nuestra capacidad de la industria militar sea fuerte.

Sobre los helicópteros —adelante, por favor— helicópteros MI-17, solamente tenemos MI-17 de origen ruso. Estas aeronaves fueron adquiridas en 1997, son 18 helicópteros. Tenemos capacidades de mantenimiento aquí actualmente, inclusive la Secretaría de Marina también tiene una instalación importante de mantenimiento de este tipo de helicópteros, nos apoyamos con Secretaría de Marina en muchas ocasiones para este mantenimiento.

Ahorita sí tomamos en cuenta la situación de Rusia, de Ucrania, los mantenimientos mayores, mantenimiento al motor, mantenimiento al fuselaje, pues sí se contrataban o se llegaron a contratar en la administración anterior ese mantenimiento. Hoy en día nosotros tomamos en consideración esto y hemos buscado algunos otros mercados y hemos encontrado en Centroamérica esas posibilidades de mantenimiento de nuestras aeronaves para que, en el momento que sea necesario, pues realizar ese mantenimiento, estamos en proceso de estudiar esos mercados.

Sí, entre el 19 y el 22 se han realizado 26 contratos de adquisiciones de refacciones para estos helicópteros, han sido ocho empresas de origen nacional, 24 contratos, una de Lituania y una de Rusia.

Mencionar sobre algunos aspectos que vienen establecidos en la información publicada en este diario digital de La Verdad Noticias, de Quintana Roo, que no es correcto, no son informaciones correctas, son falsas.

Lo que decía inicialmente, que en la primera mitad de la administración se subió el gasto militar, aquí vimos cómo no es verdad eso.

También, que tenemos 50 helicópteros de fabricación rusa, no es cierto; ya mencioné, son 18.

Que teníamos destinado para la compra de 30 helicópteros MI-17 y MI-18 y que los sustituimos para mantenimiento, no, siempre ha habido un porcentaje de ese gasto de operación para el mantenimiento, no nada más de los helicópteros rusos, sino de todas nuestras aeronaves, tanto aviones como helicópteros, no hemos tenido ningún proyecto para adquisición de estos helicópteros.

Sí hubo en algún momento una petición a Estados Unidos de cuáles eran los precios de helicópteros en la actualidad, para poder tener una comparación, pero no para tener la intención de adquirir.

También, que pedimos 671.4 millones de pesos para reemplazo de armamento, se lo pedimos a Hacienda. No necesitamos reemplazar nuestro armamento. Tenemos una producción del fusil FX-05 desde hace algunos años y que se ha ido mejorando, ese es el fusil que usa nuestro personal, repito. Ese fusil inclusive es que le estamos proporcionando a la Guardia en este fortalecimiento, en este acompañamiento para el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Nuestra industria militar le produce su armamento para evitar costos altos en esto y además tenemos esa capacidad.

También se dice en el informe que adquirimos 30 aviones Sukhoi Superjet de fabricación rusa y vehículos blindados rusos. No, pues eso no lo tenemos. Nuestros aviones son de otro origen, principalmente estadounidense, no se origen ruso. No tenemos ningún avión de esta naturaleza que son aviones de combate.

También, tanques, 30 unidades usadas. No tenemos este tipo de situaciones.

Se establece que hemos participado en operaciones, en ejercicios en el extranjero con este tipo de armamento, principalmente con Estados Unidos. No. Sí tenemos ejercicios conjuntos dentro de la coordinación que tenemos entre Fuerzas Armadas, pero no, no hemos realizado ninguno de esta naturaleza que menciona el informe.

Citan que tenemos misiles rusos serie KH-32 y KH-22, modelo S-300, de alcance 75 millas tierra-aire. Es mentira. No tenemos este armamento, ni ruso ni de otra naturaleza.

Entonces, pues el informe no, está basado en cosas no verdaderas. Y bueno, nuestra intención, como también fue una instrucción del presidente, informar cuál era nuestro gasto de Defensa y aquí ya se los mostramos.

Muchas gracias. Es todo, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿quién no ha preguntado en los últimos 15 días? Quien no haya preguntado. La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria.

¿Tú no has preguntado en 15 días? Tú, tú empiezas.

¿Tú tampoco en 15 días? Dos. Tres, tú; cuatro —en 15 días— cinco y seis y ya, ahí estamos.

Adelante, vámonos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente, secretarios.

Diana Benítez, del periódico El Financiero.

Preguntarle, ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo acusa de que finalmente usted fue quien lo destapó como candidato de la oposición y dice que ni siquiera se ha disculpado porque él está impedido constitucionalmente. ¿Qué le responde al respecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada.

INTERLOCUTORA: ¿No emitirá esta disculpa que pide el consejero?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo di a conocer aquí una lista de los que se han pronunciado o los han propuesto, o aparecen en las notas periodísticas y él aparece como posible candidato. Creo que di a conocer 48.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Eran 43.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuarenta y tres.

No y ahora deben de ser más de 100, ya voy a dar a conocer la nueva, la vamos a actualizar.

INTERLOCUTORA: Lo que él dice es que fue usted quien sugirió que sería el candidato de la oposición con el afán de mermar el trabajo del instituto, de descalificar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, desde antes ya lo habían dicho, de eso no tengo duda.

Ya habían algunos manifestado, ya se había hecho público de que se actuación tenía que ver con la idea de que él fuese el candidato del bloque conservador; pero si no puede legalmente, pues no.

INTERLOCUTORA: Presidente, también en ese mismo sentido pues ayer Morena, la representación de Morena en el instituto electoral acusa a Lorenzo Córdova y a la vocería del instituto de que se está haciendo promoción personalizada con estas encuestas que se han contratado dentro del Instituto Nacional Electoral.

¿Usted vería que se está haciendo así?, porque, bueno, también usted nos ha presentado aquí encuestas, por ejemplo, que realiza la Secretaría de Gobernación en donde se ha medido la popularidad de usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No conozco qué planteó Morena, pero es evidente que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México, él pertenece al conservadurismo, él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan que en México había democracia, desde que lo empezaron a impulsar en un programa de Carmen Aristegui, él era comentarista.

Jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales; sin embargo, era especialista en la materia, pero no se metió nunca en honduras. Siempre fue un simulador, igual que Carmen Aristegui, en los tiempos en que podían actuar engañando que eran independientes, que pertenecían a la sociedad civil, que ellos no tenían nada que ver con los partidos, cuando en realidad pues sí tenían partido y tenían una misión, que era la de simular que había democracia, era el mundo de la simulación.

A partir de finales del 18 inicia una nueva transformación y ya no hay para dónde hacerse, ya no hay posibilidad de simular y muchos lo que han hecho es quitarse la máscara y lanzarse en contra de lo que nosotros representamos, ese es el caso de Carmen Aristegui y ese es el caso de Lorenzo Córdova y de muchos más, nuevos, porque atrás ya venían otros. Una intelectualidad orgánica muy defensora del régimen, gente que tenía una postura en un tiempo y cambió, se cansaron de ser como eran.

Estaba yo viendo que convoca Roger Bartra a la marcha en la farsa de defender la democracia. Roger Bartra era marxista, del Partido Comunista. Tenía una revista cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, que hacía junto a Enrique Semo, que se llamaba Historia y sociedad, muy buena. Imagínense cuánto tiempo engañando y de repente…

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, también, yo creo que…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Director en la época de El Machete

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, director de El Machete, del periódico del Partido Comunista.

Y de repente el viraje, lo convenció Krauze y ya está ahora como ideólogo abierto —no ahora, ya tiene algún tiempo— del bloque conservador.

Entonces, todo eso está permitido, eso es normal, no hay que rasgarse las vestiduras, siempre ha existo el que la gente cambia durante los procesos, gente de derecha que termina siendo de izquierda, consecuente en el último tramo de su vida, o gente de izquierda que terminan como conservadores y además con mucho coraje. Ahora sí que, si ellos tomaron esa decisión, pues son libres. Ese es el caso de Lorenzo Córdova y de muchos más.

Ahí en tu periódico casi todos son así, o sea, sí, la verdad, todos. Ahí no creo que haya alguien, vamos a decir, objetivo, profesional, crítico, pero con argumentos, no hay en El Financiero, como no hay en el Reforma; en el caso de El Universal sólo en la página editorial y Helio Flores.

Es que es importante que revisen cómo están los periódicos. Es una vergüenza porque, si hay 20 periódicos o 100 articulistas, hay 90 en contra, no exagero, 90 en contra y 10 o con una postura objetiva o a favor de nosotros. Pero es una desproporción tremenda en cuanto al cuestionamiento del gobierno, porque esa misma desproporción se daba, pero para aplaudirle al gobierno, para quemarle incienso al presidente, lo mismo, nada más que esto es lo opuesto, algo nunca visto.

Tenemos que celebrarlo, porque es como un cometa, o sea, que se ve por temporada, tarda tiempo. No debemos de quejarnos, estamos viviendo tiempos interesantes.

Dicen que los asiáticos, cuando nacen los niños, les dicen: ‘Ojalá les toque vivir —eso es lo que les desean— tiempos interesantes’. Nosotros ya no nos vamos a quedar, hay que decir: Gracias a la vida que nos tocó vivir en estos tiempos.

Y es así, ¿eh?, porque, imagínense, aunque había siempre protestas y siempre ha habido rebeliones… Y eso de que predominaba en el porfiriato la paz, sí, pero era la paz de los sepulcros, porque siempre había protestas, siempre, siempre, los estudiantes, grandes protestas en contra del porfiriato, siempre ha habido protestas, pero al mismo tiempo mucho inmovilismo.

¿Qué protestas había en los tres siglos de dominación colonial?

Pues muy pocos, en tres siglos sólo se quemaron dos veces, dos veces quemaron el Palacio, pero en 300 años, por los pleitos entre el virrey y el arzobispo. Pero ahora no, ahora…

Esto mismo, por ejemplo, que acaba de… Ya parece la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, ya se adelantó el general, pero, imagínense, una revista que se atreve a decir que hay misiles rusos, que hemos comprado misiles rusos, de Quintana Roo. Está rarísimo eso, ¿no?, muy raro.

¿Qué está pasando?

Afortunadamente ahora, también que eso es nuevo y bueno, nos vemos todos los días aquí y podemos hablar de estos temas y hay este diálogo circular, que es muy bueno.

Pero bueno, esa es tu pregunta.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema, los que ya se han destapado como presidenciables del PRI han manifestado que, antes de plantear una alianza con los partidos de oposición, tienen que sumarse a esta defensa del INE.

Con este posicionamiento, ¿cómo hará Morena para construir acuerdos con el PRI para lograr sacar esta reforma electoral que usted ha impulsado en el Legislativo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no sé qué vayan a decidir los legisladores nuestros y si se van a poder hacer alianzas o no.

Yo siento que es un deber de la gente que quiere de verdad la democracia, el que se lleve a cabo una reforma electoral, independientemente si se va a aprobar o no se va a aprobar.

Porque es como lo que decía yo ayer de Guanajuato, los de arriba deciden votar para que no participe el Ejército ni la Marina ni la Guardia Nacional en seguridad pública en Guanajuato, cuando es de los estados con más homicidios.

¿Quién padece esto?

La gente.

¿Pero consultaron al pueblo?

No. Una decisión de arriba. En este estado es lamentable porque hay un bloque de derecha, pero ahí es de ultraderecha, que tiene el control absoluto, el control de las instituciones, es un poder completamente informal y ellos son los que deciden y control completo del gobierno, de los medios de información, pero ahí absoluto, completo. Pero no por eso vamos a dejar en estado de indefensión al pueblo de Guanajuato, claro que va a estar el Ejército y va a estar la Marina y va a estar la Guardia Nacional.

Es lo mismo el caso de la reforma que estamos proponiendo. ¿Cómo, si hemos sabido, hemos sido víctimas del fraude en México, si es una vergüenza los fraudes electorales en México, una vergüenza mundial, cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo aceptar que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables?

Precisamente por eso cuestan mucho, porque están al servicio de una oligarquía corrupta que tiene el control de estos órganos para que no se les afecten sus intereses, para que no haya gobiernos como el nuestro y puedan hacer fraudes electorales.

Es tan claro que el principal convocante a la marcha en contra de la reforma que estamos proponiendo es Claudio X. González. Su papá es una especie del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial, para entendernos, pues, o sea, quiénes son. Claro que a ellos no les importa que se gasten 20 mil millones de pesos en organizar elecciones cada año, más que en ninguna parte del mundo.

A ellos no les importa que haya 500 diputados, cuando pueden haber 300; a ellos les conviene que haya diputados plurinominales porque así pueden meter gentes incondicionales o tener más diputados que los representan.

Y sobre todo el que puedan tener el control del tribunal electoral y del consejo del INE.

Y por eso la campaña y mentiras, que vamos a desaparecer el INE, que vamos a establecer una dictadura, una tiranía, que todo esto lo estamos porque queremos hacer un fraude en el 2024. Nosotros no somos iguales. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, somos demócratas auténticos y tenemos autoridad moral; pero todo eso lo inventan para ocultar el fondo, tratar de ocultar el fondo, que es el que ellos sigan siendo los dueños de México.

Y lo dije ayer y creo que es claro, ellos quisieran que el gobierno representara a todos, todos los intereses; que el gobierno represente desde luego a los empresarios, que represente desde luego a los intelectuales, que represente desde luego a los periodistas, que represente incluso a los científicos, a las élites, menos al pueblo raso; un gobierno en donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo, porque así era.

¿Cuándo volteaban a ver al pueblo?

Cuando necesitaban los votos, que iban a entregar las despensas, los materiales de construcción, hacer los listados porque ‘les vamos a ayudar’ y a comprar votos y utilizar el dinero del presupuesto, como lo hizo Fox para imponer a Calderón.

Mandaban secretarios a cada estado. No, todavía con Fox, para imponer a Calderón mandaron al que estaba en Comunicaciones y así a otros. Pero me acuerdo bien de él porque hasta ―Cerisola― les hicieron unas grabaciones con el que estaba de gobernador en Tamaulipas, Eugenio Hernández y al día siguiente en la mañana: ‘Oye, Eugenio, muchas gracias, te pasastes ―después de la elección del 2006―, muchas gracias’ y risas.

El día de la elección, la maestra Elba Esther hablándole también a Eugenio, diciéndole: ‘Pues ya está esto, ya es hora de actuar’, al mediodía del día de la elección presidencial, ahí está la grabación.

¿Y cómo iba a actuar al mediodía?

Pues ni modo que llamara a todos los que no habían votado a ir a votar, pues ya no les alcanzaba el tiempo. Era rellenar las urnas, falsificar las actas, todo el fraude que hicieron.

¿Para qué hicieron el fraude?

Pues para seguir robando, para mantener la misma política económica.

¿Y qué pasó con el INE, entonces?

Nada. Les pedimos que contaran los votos; ‘no’.

Y en la elección posterior lo mismo, fue a representar al gobierno anterior, el gobierno del presidente Peña, en el Estado de México, Narro, el doctor Narro. Fíjense el nivel de indignidad, de desprestigio: había estado de rector de la UNAM, luego secretario de Salud y termina de delegado del PRI, como matraquero del PRI en la elección anterior.

No sólo eso, no sé si estaba ya el actual, cuando Peña, cuando la elección del 12 ya estaba. ¿Quién era el que estaba?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Otro. No, no, no, ese era en el seis, sí.

Bueno, en el 12, cuando le dan el triunfo al presidente Peña presentamos denuncias, todo, siempre, protestas aquí en el Zócalo. ¿Qué creen que resolvieron los del INE? Una de nuestras denuncias iba en el sentido de que habían rebasado el tope de campaña, que obviamente lo rebasaron con mucho. ¿Cuál fue el dictamen? De que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros, no el PRI y su candidato, el licenciado Peña.

Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht y ahí está la denuncia, que, bueno, el encargado de finanzas del PRI era el que después fue director de Pemex, Lozoya, que por eso está preso.

¿Ese el INE que defienden? ¿Eso es lo que quieren? ¿A eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia? Son unos cretinos, corruptazos. Que se vayan a engañar más lejos.

Pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen, existe una especie de masoquismo. Afortunadamente es un sector ya muy reducido, porque si en algo hemos avanzado en México ha sido en la revolución de las conciencias. Nuestro pueblo está muy despierto, muy avispado, muy consciente, es de los pueblos más conscientes del mundo, es mucho pueblo para tan pocos y corruptos e inmorales conservadores.

INTERLOCUTORA: Presidente, finalmente, nada más preguntarle si ya se cuenta con una proyección de cuánto podría ser el incremento al salario mínimo para el 2023. En días pasados el Centro de Estudios Económicos pues pedía que fuera un alza moderada, considerando que pues crecerán las aportaciones patronales hacia 2023.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos llegando a un acuerdo, estamos ya empezando a hablar de eso. El consejo o… ¿Cómo? El Centro de Estudios Económicos…

INTERLOCUTORA: Sí, dice que el 15 por ciento puede ser.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso es lo que ofrece Coparmex, 15. Estamos viendo eso, hay que esperar la postura del sector obrero y lo ideal sería un acuerdo que fuese unánime.

En cuatro años hemos logrado los aumentos por unanimidad en tres. Sólo en uno, fue el gobierno con el sector obrero, porque no quiso el sector empresarial, incluso también por cuestiones políticas, porque en el mismo sector empresarial había organizaciones que sí querían. Me acuerdo que fue cuando hubo menos aumento, cuando no fuimos juntos fue cuando se aumentó menos, creo que el 15.

Llegamos a ir juntos cuando se aumentó 22 por ciento, juntos. Y cuando se aumentó, de los cuatro años, menos, por cuestiones políticas, no sé si estaban en puerta unas elecciones, ya ven cómo son las cosas en esas temporadas, solamente en ese caso.

Pero yo soy partidario de que se logre el acuerdo, porque se requiere aumentar el salario, si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación que se vive, también no debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario, porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal que no aumentaban el salario porque iba a haber inflación, no se midieron estos.

¿Se acuerdan también cómo decían, que no se tenían ingresos suficientes, no se recaudaba mucho porque los de la economía informal no pagaban impuestos, los vendedores ambulantes, los viene-viene, que ahí estaba el problema? y muchos compraron eso, cuando el problema era que no pagaban impuestos los de arriba. Pero vaya desfachatez, que no pagan impuestos los de arriba, las grandes corporaciones, los grandes bancos, o hay devolución de impuestos de 10, de 15 mil millones al año y al mismo tiempo estos personajes, finísimas personas, echan andar campañas para decir que si no hay recaudación es por la economía informal y que había que cobrarles impuestos a los de la economía informal.

Hasta en términos cuantitativos, si se decidiera eso, ¿cuánto se iba a recaudar, si la gente sale a la calle a buscarse la vida, sacan para comer y para lo básico? Pero el doble discurso, la hipocresía.

Es lo mismo esto del salario, ‘no aumentes el salario’. ¿Por qué no pones la lámina del salario? Porque ojalá y de esos 100 escritores talentosos, sabiondos, uno hable de eso, uno —bueno, ya dije que hay cinco que sí, no, dije, 10— de los 90, que le dé vergüenza que estuvo de alcahuete tanto tiempo. Lo del salario, como esto otro de lo de la llamada reforma fiscal.

Y así la otra mentira, esa es de Grandes Ligas, es como el jonrón, cuando lo bateó Yordan Álvarez ahora que ganaron los Bravos de Houston, los Astros de Houston. Todavía no cae la pelota esa. Había dos hombres en base y vino el Yordan. Ahí anda todavía la pelota allá por las tunas, por Cuba, no ha caído.

Estos son los incrementos de ahora. Yo creo que aquí fue donde no fuimos juntos. Pero estos son los incrementos de ahora, de 88.36 a 172. Es nominal, en términos reales debe de ser un incremento como del 60 por ciento. Pero en la frontera es el doble, un poco más.

Pero la que quiero es la del periodo neoliberal, ver esto, pero en el periodo neoliberal.

Les decía yo que el otro jonrón, así como el de Yordan Álvarez, era la mentira esa de que, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo; si se bañaban los de arriba, salpicaban; si se llenaba la copa, se derramaba, había que darle a los de arriba. No, pues se llenaba la copa, pero ponían otra y nunca se derramaba.

Pero miren esto, del 88. Aquí fue el fraude, cuando Salinas. Hasta aquí, aquí terminaron.

Aquí estamos nosotros, pues esto va a seguir. Pero en todo esto hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario del 75 por ciento. Entonces, eso es lo que quieren, que regresemos a esto; la gente no quiere eso.

Pero, bueno, estamos trabajando para que aumente el salario. Está demostrado, además, que si se aumenta el salario no necesariamente aumenta la inflación, porque la inflación empezó a aumentar aquí, en el 22 y por la guerra de Rusia con Ucrania y es mundial; pero aquí no teníamos inflación o no teníamos la inflación que tenemos ahora, no pasó nada.

Entonces, estamos viendo eso. Y yo creo que la comisión va a resolver en diciembre.

INTERVENCIÓN: No, el 30 de noviembre es el plazo, el 30 de noviembre.

Es que la propuesta de los empresarios es un nueve por ciento directo y un seis de manera indirecta, no sé cómo se aplicaría esa fórmula. Y se sumaría ese 15 por ciento.

El sector obrero todavía no plantea el definido y falta también conocer el gobierno, que nos adelantaban (inaudible) el 30 de noviembre cómo se ve ese aumento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se tiene a diciembre el plazo y la información que yo tengo, a lo mejor es correcta, parece que quieren hacerlo el día 1º de diciembre en la mañana, eso es lo que me ha llegado de información. Pero todavía falta, porque ya hubo una organización, bueno, ya sabía lo del 15 por ciento y una organización obrera que propuso más, la CROC, pero ya no me meto ya en eso.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es, sí. Hay que esperar, hay que esperar, tienen tiempo.

Ayer tuve reunión con la secretaria del Trabajo y trabajamos, tocamos ese tema. Pero lo más importante es buscar que se llegue a un acuerdo, a un consenso, ya estamos en eso.

Bueno, vámonos.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días.

Arturo Contreras, de Pie de Página. Me voy a sentar para no estorbarle a las cámaras.

Señor presidente, ayer tocaba el tema de Conagua, sólo que quedaron un par de duda al respecto. La llegada de Elena Bours, junto con otros cinco subdirectores, se dio hace dos años, cuando usted dijo que la Conagua necesitaba transformarse. Se dio la salida de seis subdirectores que estaban vinculados a partidos, al Partido Acción Nacional directamente y a las grandes mafias del agua.

A lo largo de estos dos años estos seis subdirectores que fueron entrando, que entraron a sustituir a estos otros han ido saliendo, la última que quedaba era Elena Bours en Conagua, que ahora está en riesgo de ya no estar ahí o que se está discutiendo ya no estar ahí.

Entonces, la pregunta es esta. Estos personajes estaban identificados, no sólo por la política, sino por la opinión pública, por muchos actores sociales a lo largo y ancho del país como defensores del agua, como voceros de las causas ciudadanas para el acceso al agua. La gente de Mexicali, la gente que en Yucatán lucha contra las granjas porcícolas, por ejemplo.

Entonces, al salir todos ellos de Conagua, se teme que esta transformación que había dicho para que Conagua dejara de defender los intereses industriales y empresariales pues está zanjada.

Entonces, ¿quiénes van a ocupar estos lugares en Conagua?, ¿quiénes los están ocupando?, ¿y cómo va esa transformación, si es que se va a realizar o si es que se va a determinar?

Este mismo grupo había planteado una reforma a la ley de agua que se está retomando y se pretender lanzar en el siguiente periodo sesiones, según tengo entendido. Entonces, saber cómo va eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos avanzando.

Ayer hablé precisamente con Elena y ya se llegó a un acuerdo, ella va a seguir trabajando con nosotros. Va a trabajar en la Presidencia porque va a ayudarnos a la elaboración de un plan para el cuidado del agua, es algo que vamos a dejar antes que… Algo que se va a terminar antes que concluya el gobierno, para proteger al agua, para que haya planeación, que no haya ya más sobreexplotación de acuíferos y que se dé la prioridad al consumo de agua doméstica, a la gente. Entonces, va a trabajar en eso.

Y en el resto de Conagua se está cuidando que se limpie de corrupción, se termine de limpiar de corrupción, porque era una de las instituciones… Bueno, todo el gobierno estaba cundido de corrupción. Entonces, se va limpiando, pero muchos se agazaparon y siguieron con prácticas de antes; sin embargo, están saliendo y estamos cuidando que no haya corrupción y se va a seguir cuidando, de eso no hay nada que temer, es nuestra preocupación principal, nada más que a veces en las mismas dependencias hay diferencias, se confrontan, son posturas distintas, ya hablábamos de que hay gente con criterio por lo general y no es el decir ‘Sí, lo que usted ordene’, no, nada de que ¿A qué hora son? ‘Las que usted quiera que sean, señor’, no, eso ya se acabó aquí, hay debate. Yo tengo que convencerlos a todos.

A veces hago apuestas con los de Hacienda, porque los de Hacienda son muy buenos economistas más ahora. Rogelio Ramírez De la O es una eminencia, primer doctor mexicano graduado en economía en Cambridge. Nunca había aceptado trabajar en el gobierno, era consultor, consultor y de empresas del mundo y al mismo tiempo había estudiado la licenciatura en la UNAM, tiene una dimensión social y yo ya llevaba tiempo buscando convencerlo de que nos ayudara; entonces, ahora aceptó y es una garantía. Pero ahí hay debate en Hacienda sobre distintos temas y participamos

Y la escuela neoliberal caló profundo, fueron muchos años del mismo modelo, casi cuatro décadas de predominio. Por ejemplo, en el caso de la inflación, ¿qué es lo que aprendieron en todos lados?, ¿cuál es la receta?, subir las tasas de interés, pero es en Estados Unidos, en Europa, en México, en todos lados.

Es como si un carro se calienta, esa es la inflación y se decide apagar el carro, porque al subir las tasas de interés pues ya no puede haber el mismo crecimiento económico; entonces, apagan el carro, ya no se va a calentar, pero ya no va a funcionar, ya no va a tomar velocidad. Y esa es la receta general.

Y hay otras, claro que sí: apoyar la producción, producir más, no gastar en lo superfluo, no gastar más de lo posible o del ingreso.

¿Por qué se emproblemaron muchos países después de la pandemia?

Se cayó la economía, pero, en vez de buscar otras opciones, se fueron con la receta de siempre de entregar dinero arriba y a algunos se les pasó la mano.

Hasta les aplaudían, porque regresaban con dinero prestado, nada más que ahora ya están sintiendo lo bueno porque les aumentó su gasto de pago de intereses, el costo de deuda.

Pero bueno, no es una sola visión.

Entonces estamos con Elena y con otros arreglando esto en todos lados, pero ni vamos a permitir la corrupción ni vamos a permitir el que continúe el desorden para la sobreexplotación de los acuíferos ni el tráfico que se hace con el agua y va a haber planeación y en eso me va a ayudar Elena, que va a seguir trabajando.

INTERLOCUTOR: ¿Ya no va a Sinaloa? ¿A Sinaloa ya no va? ¿Elena a Sinaloa ya no va?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, va a quedarse en Presidencia para la elaboración de este plan del cuidado del agua.

INTERLOCUTOR: En un segundo tema, señor presidente, hoy por la mañana los abogados, a las 12:00 del día los abogados de varios generales del Ejército van a dar una conferencia de prensa respecto al tema del GIEI.

La pregunta no es encaminada a esto, más bien la pregunta a la… Bueno, un grupo de abogados del Ejército van a dar una conferencia por el caso de Ayotzinapa no por el GIEI.

El GIEI ha pedido que el Ejército dé las pruebas fidedignas de los mensajes que entregaron para ‘la verdad histórica’, ¿no?, y, sin embargo, hay una reticencia de eso.

También, a la par se habla mucho de que las filtraciones de Guacamaya no hubieran sido posibles si alguien al interior del Ejército no hubiera bajado la guardia de seguridad digitales.

Entonces, la pregunta, señor presidente, va un poco enfocada hacia esa parte del Ejército, si hay alguna ala en el Ejército que esté tomando acciones diferentes a las de esta administración o está yendo en contra de las órdenes que van desde acá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es parte de lo mismo. Esto del invento que se compraron aviones, cohetes rusos, son campañas de desprestigio al Ejército y al gobierno que representamos y a la transformación.

Es que había mucha simulación, muchísima, en organizaciones no gubernamentales, en las llamadas organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones campesinas independientes, ya no hablemos del sector obrero, en la intelectualidad, en los organismos internacionales.

El periodo neoliberal fue creando un andamiaje muy perverso para crear o reconocer o impulsar o promover nuevos derechos, nuevas políticas públicas. Había hasta y siguen habiendo, seminarios, grados académicos sobre nuevas políticas públicas, todo eso se puso de moda, para que volteáramos a ver a otro lado y que no nos fijáramos en lo esencial, que era el saqueo que un grupo de potentados en el mundo llevó a cabo de recursos naturales, de bienes de los pueblos, como nunca en la historia.

Hagan un ejercicio de la riqueza que se acumuló en el periodo neoliberal —les voy a dar la fuente: la revista Forbes— cuántos multimillonarios había en el 88, no sólo en México, en el mundo, cuántos eran, de dónde, cuánto tenían, cuántos hay ahora cuánto tienen para cerca de mil millones de seres humanos que viven con un dólar diario. Pues eso no lo vieron muchos, porque estábamos en otras cosas.

Es como México, el principal problema es la corrupción, el saqueo, como nunca en la historia, nada que ver los tres siglos de saqueo durante la Colonia, con lo que sucedió en los 36 años del periodo neoliberal y ni en la academia, ni en los medios, ni en las cámaras, ni en la política se mencionaba el problema.

Busquen en las hemerotecas la palabra ‘corrupción’ en los 36 años de neoliberalismo, neoporfirismo, no lo van a encontrar en los discursos, ni en los artículos, hagan el ejercicio en el Reforma nada más, desde que se fundó el Reforma, en el tiempo de Salinas a la fecha, cuántas veces aparece la palabra ‘corrupción’, el principal problema de México.

Entonces, esto de que el Ejército no da información no es cierto; el Ejército está ayudando en todo.

Pero si no saben que el Ejército surge de un movimiento revolucionario en México… Y la vez pasada lo recordaba, el 18 de febrero detienen al presidente Madero aquí en Palacio, 18 de febrero, a él y al vicepresidente José María Pino Suárez y al general Felipe Ángeles y ese día Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores, diciéndoles que ya el Senado le había autorizado para que él ejerciera la Presidencia de la República.

Y todos aceptaron, vergonzosamente, menos un gobernador, Venustiano Carranza, que esa noche se pronunció y al día siguiente el Congreso de Coahuila le dio facultades al gobernador, entre otras cosas, primero se desconoce al usurpador y, segundo, para que constituya un ejército. Por eso el Día del Ejército es el 19 de febrero. Así surge nuestro Ejército.

Ahora que voy a… Porque ya estoy escribiendo sobre mi discurso del 20 de noviembre, que voy a dar respuesta a muchas de estas cosas. Para entrar el Ejército, a partir de entonces se tenía que llenar un cuestionario, tengo en mi poder el cuestionario y las preguntas eran si se había participado en la dictadura porfirista, así se decía, así está en el cuestionario, o si se había participado durante el gobierno del usurpador y traidor Victoriano Huerta. Ese es el surgimiento de nuestro Ejército, ese es el origen de nuestro Ejército.

Y desde luego que, como en toda institución, ha habido errores y manchas, nada más que no debe de olvidarse que la actuación del Ejército en esos casos lamentables, cuestionables, obedecieron a órdenes de los… ¿Cómo se les llamaba antes? Jefes máximos o presidentes civiles.

Porque somos también muy dados a extrapolar realidades. No es lo mismo el ejército de Argentina o el ejército de Chile o el ejército de España o el ejército de Estados Unidos que el ejército de México. Entonces, este ejército surge de un movimiento revolucionario, está vinculado al pueblo, por eso hablo que el soldado es pueblo uniformado; y es un ejército leal a las instituciones, no es un Ejército golpista.

Entonces, cuando se presentan cuestiones como la de Ayotzinapa, lo que se hace es que se actúa con rectitud, porque el secretario de la Defensa como el secretario de Marina son servidores públicos íntegros, honestos, leales. Y no solo es una lealtad al presidente, es una lealtad a la patria, es una lealtad al pueblo, que es lo más importante.

Entonces, no es cierto de que no se esté dando información, no; al contrario.

¿Por qué se originó en buena medida? No fue lo único, pero ¿por qué se agravó el problema de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa?

Por querer ocultar las cosas. Y querían ahora que nosotros fracasáramos y pensaron que íbamos a ocultar también las cosas. Pues no, porque todos los implicados, servidores públicos todos, de acuerdo al informe, tienen orden de aprehensión o ya están detenidos.

Pero hablábamos de las instituciones, que todavía no terminan de limpiarse. Pensaban que iba a ser lo mismo de antes y estaban algunos muy campantes pensando que no iba a haber problema porque tenían sus representantes en las instituciones, que los iban a encubrir o que los estaban protegiendo. Entonces, cambió todo, no lo esperaban y por eso es el desconcierto.

Y va a seguir la investigación y no va a haber impunidad y vamos a seguir argumentando.

Fíjate lo profundo de este asunto que hasta el New York Times se metió, o sea, hasta dónde llegó para meterse el New York Times a defender a un torturador, que está en Israel, por cierto, Zerón. El New York Times. ¿Cómo sacó la información de Israel? ¿Quién se la proporcionó? ¿Grabaron? ¿Cuál fue la práctica para tener esa información?

Entonces, es lo que puedo comentarte.

INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente.

Para terminar, hace un mes en el estado de Chiapas, en el municipio de Frontera, hay un ejido, el ejido de Sinaloa, que está atrapado en una lucha entre dos grupos delincuenciales. Hace exactamente un mes y un día un ciudadano fue a, me parece, un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, a pedir auxilio, a denunciar lo que había pasado y al día siguiente esta persona fue detenida en el transporte público en el que viajaba, lo bajaron unos hombres armados y desde entonces no se sabe nada de él. Entonces, nos piden atención del Ejército en esta zona.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos atendiendo un caso, a lo mejor es ese. ¿No es Frontera-Comalapa?

INTERLOCUTOR: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo acabo de estar en…

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Es el del maestro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Es un maestro?

INTERLOCUTOR: No estoy seguro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo ven, porque yo creo que es ese. Me vieron ya en Ayoxuxtla, Puebla.

INTERLOCUTOR: Sí, mandaron un destacamento, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: Tengo entendido que mandaron un destacamento de varios militares hace aproximadamente un mes, pero no hay más información.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos trabajando en eso, como también en otros casos, no voy a decir, pero sí estamos cuidando eso, sí, sí tenemos ya esa denuncia.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Pero se la doy con mucho gusto, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ahora nada más que te diga si es… Es seguro que es ese, es frontera con Guatemala, en la frontera de Guatemala con México.

Muy bien. ¿Quién sigue? Ya terminamos. Ah, ella, ella, ella.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Tengo tres años y medio que no le pregunto, ya me merezco una. Gracias, presidente.

Soy Ana Rosa Palma, Grupo Radiorama y en esta ocasión vengo por Radiorama Morelos.

Es el caso de Ariadna, señor. Ayer una fuerte declaración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y pues sí nos gustaría saber, sobre todo a la gente de Morelos, señor, qué va a pasar con el fiscal.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, desde que inició, yo recuerdo que, en tercer mes, él empezó a presentar denuncias precisamente por este mal manejo, al anterior gobernador también se le mencionó y no ha pasado nada, señor.

Hoy es muy grave lo que sucedió allá en Morelos y sobre todo que está implicado un… Pues quien debe de servirnos a nosotros y quien está encargado de la justicia. ¿Qué es lo que está pasando?

La pregunta, señor, en este caso, es: ¿se le va a dar el apoyo al gobernador, a Cuauhtémoc Blanco, para que este fiscal…? No se merece estar ahí, por su falta de ética y sobre todo este atroz asesinato que se cometió y se fue a dejar esta mujer allá.

Y la segunda, señor, es para el secretario de la Defensa Nacional, precisamente en el asunto del estado de Morelos. Si existe ya algún programa, señor secretario, en torno a algún acercamiento con la población, precisamente del sur de Morelos, porque hace frontera con Guerrero y hace frontera con Oaxaca, una situación ahí muy difícil. No sé si tengan algo ya planeado, sobre todo el acercamiento hacia la población de aquella región de Morelos.

Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo contesto después la primera.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Sí, un programa como tal para la atención así no se tiene, sino el despliegue que tenemos en lo que es Morelos y, bueno, los límites con Guerrero sí nos ha preocupado desde hace algún tiempo.

Hace unos cinco o seis años se creó una unidad ahí pegada a esos límites para la atención de toda el área, de tal manera que los comandantes de zona, de zona militar con las unidades que tienen a su disposición tratan de ir atendiendo los lugares donde se tiene información que, bueno, puede tener presencia la delincuencia o algunas necesidades de la población para poderlos auxiliar. Pero ellos tienen a su disposición todos los recursos de la zona, aunque no estén en esa área donde se presenten para poder influir.

En nuestra organización no tenemos límites en cuanto a los estados. Sí estamos en un estado, normalmente las comandancias de zona responden a los límites territoriales de un estado, pero no nos ceñimos a los límites existentes, sino lo que buscamos es ver las problemáticas.

Y habrá momentos en que dos comandantes de zona, tres o dos regiones que una región militar puede tener desde una hasta tres zonas militares, se coordinan para atender problemáticas existentes en las diferentes partes de la república.

Y en muchas ocasiones, cuando los problemas que se identifican van más allá de lo que podemos tener como capacidades, nos coordinamos con las demás secretarías de Estado o para que nos ayuden a resolver lo que hayamos identificado.

Un caso o un ejemplo sería el Tianguis del Bienestar, donde nosotros apoyamos a lo que identifica a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en otros casos nos ayudan ejemplo, Michoacán, cuando fuimos a la parte de Tierra Caliente, primero entraron los programas, primero nuestra gente con el Plan DN-III, después los programas del Gobierno Federal a través de coordinación de muchas entidades y luego ya posteriormente nosotros en la parte de operación.

Entonces, así lo hacemos para poder atender a la necesidad que se esté presentando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos trabajando ahí en los límites, porque siempre hay una relación de Guerrero y Morelos, no sólo de maleantes, sino hay mucha gente buena, trabajadora de Guerrero viviendo en Morelos y también de Morelos viviendo en Guerrero, más guerrerenses en Morelos y es gente muy buena.

En cuanto a lo que se dio a conocer ayer con todas las pruebas, muy lamentable, muy doloroso, se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto, porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato.

Entonces, se está haciendo la investigación a fondo, porque eso, como tú lo señalas, no se debe de permitir, no se puede permitir.

PREGUNTA: ¿El gobernador Cuauhtémoc Blanco tendrá su apoyo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre tiene nuestro apoyo. Pero, independientemente del gobernador, es un asunto de justicia que tiene que ver con un asesinato, que tiene que ver con la actuación de autoridades. Y desde luego, es una aberrante violación de derechos humanos, o sea, un hecho horrendo.

Entonces, no debe de quedar sin una investigación de fondo y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar los hechos, lo sucedido.

PREGUNTA: ¿Debería renunciar el fiscal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que no podemos adelantar nada porque, primero, tiene que tenerse las pruebas.

Lo que se supo ayer, nosotros nos enteramos desde temprano porque los lunes asiste la jefa de gobierno a la reunión de seguridad todos los lunes y ella planteó el tema, la jefa de gobierno en la reunión de seguridad. Entonces, al parecer hay una declaración en el sentido que la muerte de la muchacha joven se había ocasionado por otra causa, cuando no es así, cuando no fue así. De todas maneras, hay que tener todos los elementos.

Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible.

Al momento que se atraiga, ya nada más es que entreguen todos los informes las dos procuradurías, las de Morelos y la de la Ciudad de México y que la Fiscalía General se haga se haga cargo.

PREGUNTA: ¿Total apoyo al gobierno de Morelos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí. Total apoyo a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, porque todo mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político, muchos obstáculos, por intereses de la delincuencia organizada y la de cuello blanco.

PREGUNTA: Se comenta que la Suprema Corte, un tema de que querían separar al fiscal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ha habido denuncias, incluso se trató hasta en el Congreso lo del fuero, entonces ya lleva tiempo esto. Entonces, ahí hay que buscar que se resuelvan las cosas.

La autoridad tiene que ser y parecer honesta y siempre actuar con rectitud, como decía el presidente Juárez, con un recto proceder’.

Entonces, los fiscales, no todos, pero por lo general creo que esa reforma que se hizo en su momento no fue correcta, porque fiscales generales y fiscales anticorrupción los nombraron los gobernadores y los nombraron con posibilidades de que puedan permanecer seis, 12 o más años, imagínense.

Es lo que abiertamente planteamos con el gobernador, con el fiscal de Guanajuato, que lleva 12 años, 14, pero pertenece a un grupo al que hice mención que tiene muchísimo poder, muchísimo poder, concentran muchísimo poder este grupo y no lo pueden mover porque es miembro de ese grupo.

Y así hay otros casos. Recuerdo el caso de Veracruz, teníamos un problema de inseguridad constante; se cambió el fiscal y se redujo la incidencia delictiva.

En el caso de Guanajuato no sólo es poder, es prepotencia, es poder con prepotencia. Porque si en 14 años estuviese bien la seguridad, pues no habría nada que cuestionar; pero si está mal, ¿cómo sostenerlo?

Si es lo que estamos planteando para el caso de los presidentes de la República, que haya revocación de mandato cada tres años, si la gente dice ‘no’, para afuera y que entre otro. ¿Cómo va a ser posible que alguien tarde 14 años y con malos resultados?

Imagínense a los conservadores, que siempre ponen de ejemplo el buen funcionamiento de las empresas, si hubiesen aguantado a un gerente con esos resultados; un director de un banco regional o de una tienda de autoservicio, que no entregara buenas cuentas. Entonces, ¿cómo es que lo sostienen?

Entonces, sí va a haber una revisión a este caso a fondo. Y estoy planteando que se ponga por encima la justicia, porque luego hay intereses de grupos politiqueros ahí en el caso de Morelos y en todos lados. Como hablábamos de Guanajuato, pues también en el caso de Morelos, grupos. No tienen ideales, no tienen principios, no les importa el pueblo, es la lucha del poder por el poder. Son unos ambiciosos vulgares. Y el que no tiene ideal, el que no tiene principios, el que nada más le importa el poder por el poder, es o está a punto de convertirse en corrupto.

PREGUNTA: ¿Se tiene que investigar al fiscal, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se tiene que hacer la investigación de lo que sucedió en este caso para que se aclare por qué si hubo una autopsia se estaba señalando que la causa de la muerte era otra y que no había golpes, todo eso.

Y también la declaración, si hay declaración pública. Es que cuando sucede una cosa así, por lo general no declaran los ministerios públicos, no declara ninguna autoridad, esperan; pero si hubo la declaración, ¿por qué la prisa?

Bueno ya terminamos.

Tres años y medio sin venir, ¿eh? Bueno.

Adiós.

PREGUNTA: ¿Va a regalar los boletos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ándale, a las tres primeras filas que fueron, tres primeras filas que fueron sorteados. Hasta donde llegue.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias