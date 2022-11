Indiana Pacers se impone a New Orleans Pelicans por 129-122

Indiana Pacers logró ganar como local a New Orleans Pelicans por 129-122 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Indiana Pacers lograron la victoria en casa contra Miami Heat por 101-99 y tras este resultado completaron una racha de cuatro victorias en los cinco últimos partidos. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron a domicilio con Atlanta Hawks por 124-121 y tras el partido acumulan un total de cuatro derrotas en sus cinco últimos partidos. Con este resultado, Indiana Pacers suma cinco victorias en 10 partidos disputados en la competición, mientras que New Orleans Pelicans se queda con cinco victorias en 10 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los jugadores de Indiana Pacers, alcanzaron una diferencia de 10 puntos (17-7) y concluyó con un resultado de 32-30. Posteriormente, el segundo cuarto tuvo varios movimientos en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 26-25. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 58-55 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo local acrecentó de nuevo su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 e incrementó la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (85-72) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 42-36 y un 100-91 global. Finalmente, en el último cuarto redujeron diferencias los visitantes, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 29-31. Tras todo esto, los jugadores cerraron el luminoso del partido con un resultado de 129-122 para los jugadores del equipo local.

Durante el partido, Indiana Pacers se hizo con la victoria gracias a los 37 puntos, una asistencia y 12 rebotes de Myles Turner y los 20 puntos, 13 asistencias y cuatro rebotes de Tyrese Haliburton. Los 29 puntos, dos asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram y los 26 puntos, siete asistencias y siete rebotes de Zion Williamson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras ganar este partido, el próximo duelo de Indiana Pacers será contra Denver Nuggets en el Bankers Life Fieldhouse, mientras que New Orleans Pelicans buscará la victoria contra Chicago Bulls en el United Center.

Fuente de Nota e imagen: Narrativa