Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes 7 noviembre de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a iniciar la semana como siempre, los lunes, con el quién es quién en los precios.

Y también vamos a informar sobre el programa especial de las universidades ‘Benito Juárez, que es un programa muy importante, que da la oportunidad que no tenían muchos estudiantes pobres de las comunidades marginadas de México para terminar una carrera.

Y está aquí con nosotros la coordinadora de las universidades para el Bienestar, la doctora Raquel Sosa, que nos va a explicar en qué consiste este programa, cuántos planteles hay, cuántos alumnos, cuántos maestros, cuál es el presupuesto, qué se está pensando hacia adelante, en fin, todo lo relacionado con este programa.

Iniciamos con Ricardo Sheffield, para que nos informe cómo están los precios de los combustibles y de los alimentos básicos y luego también vamos a transmitir los videos, pero empezamos con Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. El precio promedio la semana pasada México de la gasolina regular fue de 22 pesos con 20 centavos; de la Premium, 24 pesos con 27 centavos; y del diésel, 23 pesos con 61 centavos.

Si hacemos un corte el 4 de noviembre, la mezcla mexicana de petróleo ligeramente arriba, 85 dólares con 78 centavos de dólar el barril; por tanto, el incentivo fiscal, 93.2 por ciento en el caso de la gasolina regular, 80.7 por ciento en el caso del IEPS y del 100 por ciento en el caso del diésel, que el diésel es el que más impacta distintas actividades agropecuarias e industriales de nuestro país.

Las tres marcas más careras la semana pasada fue Redco, Chevron y Arco y las tres aliadas de los consumidores fue BP, G500 y Orsan.

Sin embargo, pues hay sus excepciones como es en el caso de esta gasolina BP, aunque la marca como tal fue en el promedio de las tres más económicas en el país, aliadas de los consumidores, ésta en particular en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, nada aliada de los consumidores, un precio al público de 23 pesos con 57 centavos, un margen de tres pesos con un centavo, hacía rato que veíamos que no pasaba ninguna arriba de los tres pesos, muy carera esta gasolinera aquí en la Ciudad de México. Y de las económicas, Valero, en Atlixco, Puebla, vean ustedes la diferencia, 20 pesos con 19 centavos el litro, un margen de 15 centavos.

Para la gasolina Premium, la franquicia Pemex fue la más cara, en Benito Juárez, Quintana Roo, allá en Cancún, 25 pesos con 37 centavos por litro, 2.99 de margen; mientras que una gasolinera Gulf en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 pesos con 23 centavos el litro con un margen de 16 centavos.

PetroSeven, la más cara para el diésel, en Torreón, Coahuila, 24 pesos con 99 centavos el litro, un margen estos angelitos de dos pesos con 48 centavos, comparados con el margen de 15 centavos de franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un precio al público en consecuencia más bajo, 23 pesos con 31 centavos.

Recibimos a través de app de Litro por Litro donde pueden presentar sus quejas o denuncias y se descargan de manera gratuita en Android y en IOS, 282 quejas o denuncias y realizamos con ellas 295 verificaciones o constataciones.

También comentar que hemos estado iniciando un operativo para ir a visitar a todas esas gasolineras que no se dejaron verificar a pesar de que los obliga la ley, que tienen una serie de irregularidades que están ocultando y vamos a estarlas visitando tanto la CRE como la Asea, con el apoyo de la Guardia Nacional, apoyo que agradecemos mucho y las tres instituciones estaremos, Profeco, Asea y CRE, terminando de visitar todas estas gasolineras. Estas fueron las primeras que visitamos en la semana pasada.

Vamos a ver, sin tomar en cuenta el margen, cuál es el precio más económico para la gasolina regular, lo encontramos en Atlixco, Puebla, es de Balero, a 20 pesos 19 centavos, el litro de la regular; y de BP, también en Atlixco, Puebla, a 20 pesos con 35 centavos.

Las más caras, 25 pesos con nueve centavos en Bahía de Banderas, Nayarit, es de franquicia Pemex y 24 pesos con 50 centavos de Chevron, en Culiacán, Sinaloa.

La más barata de la Premium, 22 pesos con 39 centavos de franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas y 22 pesos con 59 centavos de Mobil, en Tampico, Tamaulipas. La más cara, 26 pesos con 99 centavos de las 76 en Hermosillo, Sonora y 26 pesos con 25 centavos de BP, en Zapopan, Jalisco.

Para el diésel, la más barata, 22 pesos con 19 centavos, también en Atlixco, Puebla, de Balero y 22 pesos con 79 centavos de BP, en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, 25 pesos 30 centavos el litro de diésel en 14, San Luis Potosí y 25 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex, en Zinapécuaro, Michoacán.

Y seguimos también yendo a visitar el tema de los servicios sanitarios, constatarlo en las distintas gasolineras, que estén limpios y de preferencia no los cobren.

En el gas LP, con corte el 2 de noviembre, el precio internacional convertido a kilos y a pesos, 23 pesos con nueve centavos.

¿Cuál es el promedio en México de las 220 regiones?

Veinte pesos con 57 centavos por kilo, ustedes pueden ver ahí más de dos pesos de diferencia abajo en el promedio nacional en México.

El mismo 2 de noviembre, 12 pesos con 48 centavos el litro de gas para tanques estacionarios; el promedio de las 220 regiones en México, 11 pesos con 10 centavos, más de un peso de diferencia abajo.

Y también seguimos encontrando quién da por debajo del precio máximo en la zona, que son aliados de los consumidores, en Puebla, en el Estado de México, en Hidalgo y en Sinaloa. Un ejemplo de ello, Gas El Paraíso, en Huitzilan de Serdán, Puebla, 11 pesos con 12 centavos el litro, mientras que la máxima, el precio máximo, es de 11 pesos con 67 centavos en esa región, un poquito más de 50 centavos por abajo por litro.

Y tenemos ejemplos para cilindros de gas, tenemos ejemplos en Puebla, en Zacatecas, en Estado de México, en Guanajuato y en Tamaulipas, como es Gas El Paraíso, que son aliados de los consumidores, en Huitzilan de Serdán, Puebla, dando un precio al público de 20 pesos con 60 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con 62 centavos, un peso por abajo del precio máximo.

Realizamos 819 visitas y/o verificaciones, encontramos con problemas una, con un vehículo que se inmovilizó y también un instrumento de medición, cuatro por ciento de cilindros en mal estado y dos negativas a ser verificados en este tema de gas, una de ellas fue Súper Gas de México, en Cuautitlán Izcalli, que no se permitió verificar; y otro fue en el municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz, Servigas S.A. de C. V., estaremos visitándolos ahora también en operativos especiales con apoyo de la CRE y la ASEA.

Vamos ahora a ver quién es quién en los 24 productos básicos. Tenemos la línea negra, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor para bebidas y alimentos, que está por publicarse el resultado oficial en próximos días, pero la proyección estimada es que se haya podido detener en general el proceso inflacionario, que es una escalonada que lleva varios meses respondiendo a la escalonada en todo el mundo, hay una baja continua en el precio de los 24 productos, tanto en el precio máximo de la canasta, lo podemos ver en la línea roja, como en el precio de la canasta mínima.

Vamos a ver ahora por regiones. La más cara la semana pasada para estos 24 productos fue HBE, allá con mis paisanos panzas verdes, en León, Guanajuato, mil 68 pesos con 50 centavos; mientras que el más económico fue de Mercado Soriana en Tultitlán, Estado de México, 918 pesos con 90 centavos.

Vemos ahora en la zona centro norte que este paquete de 24 productos para que pueda alimentarse bien, de manera saludable una familia de cuatro elementos, que es el promedio de la familia en México, estos 24 productos, el más caro se encontró en HBE de San Luis Potosí a mil 109 pesos con 50 centavos; mientras que el más económico en Soriana Híper La Paz, en La Paz, Baja California Sur, 920 pesos con 90 centavos.

Y en la zona norte la opción más cara fue de HEB, en Saltillo, Coahuila, tienen el paquete en mil 120 pesos, mientras que Merco Aramberri, que es un buen proveedor en Monterrey, Nuevo León, aliado de los consumidores, lo tiene en 901 pesos con 87 centavos, es una diferencia muy significativa de 219 pesos abajo, Merco Aramberri, a ver si aprenden los de HEB y le hacen un esfuercito también para apoyar a los consumidores.

Y en la zona sur sureste tenemos que el precio más alto es de la Central de Abastos de Mérida, en Mérida, Yucatán, con un precio al público de mil 53 pesos con 70 centavos, mientras que la semana pasada, que también fueron la más cara en Mérida, estaba a mil 80 con 20 centavos, ya hicieron un esfuercito ahí, le bajaron 27 pesos de una semana a otra, muy bien, aunque siguen siendo la opción más cara en la zona sur sureste.

Y la más económica para estos 24 productos fue Soriana Express, en Campeche, Campeche, que tuvo el paquete en 942 pesos con 60 centavos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

RAQUEL SOSA ELÍZAGA, DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR ‘BENITO JUAREZ GARCIA’: Muy buenos días a todos ustedes.

Vamos a presentar el estado del programa de Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’. Empezamos con una definición básica de lo que es el programa y elegí una frase del poema de Miguel Hernández, que empieza diciendo en qué nos parecemos, pero en qué no nos parecemos a otras instituciones de educación superior.

Lo primero, principal, es que se trata de una política pública para superar la exclusión en la educación de tipo superior y que ubica sus sedes preferentemente en regiones, zonas y comunidades alejadas de los principales centros de población del país.

Es un programa totalmente gratuito, sin costos adicionales por ningún servicio educativo a lo largo de la carrera.

Naturalmente nuestros estudiantes tienen beca de la Coordinación Nacional de Becas y también seguro facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

No aceptamos ningún condicionamiento de ingreso; desde luego, en particular el examen de admisión, pero sí realizamos valoraciones diagnósticas de nuestros estudiantes y formativas en todos los ciclos escolares.

Enseguida, nuestro programa educativo es un programa flexible que combina y articula la actividad en aula con la práctica y se propone también en todo y para todo ―lo vamos a ver en un momento― el servicio a la colectividad.

Tenemos una colaboración muy activa con comunidades y pueblos en los procesos de instalación, equipamiento y operación de las sedes educativas. El mayor presupuesto del programa lo ejercen padres y madres de familia en las comisiones de administración en cada una de las sedes.

Y, desde luego, no tenemos ninguna tolerancia hacia la discriminación, el abuso en contra de poblaciones vulnerables, hostigamiento, acoso y/o violencia, particularmente hacia a mujeres jóvenes y poblaciones de pueblos originarios.

Hemos firmado convenios con gobiernos municipales cercanos a las sedes educativas de UBJ ya con 117 municipios, de manera que lo estudiantes nuestros tengan la referencia muy clara de que pueden hacer sus prácticas y que van a poder dar un servicio a las instituciones públicas desde el nivel municipal, local municipal, federal y que tengan experiencia en algo que los estudiantes universitarios en general en el país no tienen.

Y, desde luego, hemos firmado convenios con instituciones, con muchas instituciones ya del gobierno federal que han tenido también una gran importancia porque hemos convertido la práctica en una parte muy significativa de la formación de los estudiantes.

Presentamos aquí el crecimiento de estudiantes y docentes en nuestras universidades. Estamos en cuatro mil, 45 mil ―perdón― 581 estudiantes a partir de este ciclo escolar de agosto, mil 168 docentes, pero las curvas de crecimiento de ambos son bastante significativas.

Tenemos 145 sedes en todo el país y 40 de esas son sedes prácticamente de salud, medicina y enfermería, fundamentalmente. Son, 19 mil 330 de nuestros estudiantes, son estudiantes de salud.

Todos los planes de estudio, quiero insistirlo, todos los planes de estudio han sido registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y en el caso de la salud los planes de estudio han sido aprobados con opinión técnica académica de CIFRHS de la Secretaría de Salud

Esperamos para 2023, de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el presidente, las solicitudes que hemos hecho también de por primera vez un presupuesto adicional, tener 55 nuevas sedes para completar 200, básicamente de medicina y enfermería, la mayoría de medicina; y en 42 sedes más vamos a tener una segunda carrera, que sea una carrera de medicina, también fundamentalmente de medicina, también de enfermería. En total, esperamos tener 137 sedes con carreras de salud y con el crecimiento que estamos teniendo ahora, pues 60 mil estudiantes en total en carreras de salud.

Ahí vemos un poquito el mapa de las que esperamos que sean sedes nuevas, estas sedes ya nos han ofrecido y entregado terrenos.

Hemos ido haciendo las visitas de por lo menos 40 de estas 55 sedes con mucho entusiasmo de la gente y mucho agradecimiento porque se establezcan instituciones de salud que tanta falta hacen, en fin.

El número de estudiantes egresados. De títulos, no de estudiantes de egresados, que son muchos más, de títulos entregados, de títulos profesionales con cédula profesional, etcétera, es de 345 en este primer grupo que entregamos, tenemos 540 más en proceso, que esperamos que el presidente pueda acompañarnos para la entrega de esos títulos o de algunos de ellos y tenemos mil 782 estudiantes que culminan sus estudios y que tendrán su título también antes de fin de año.

En cuanto al proceso de instalación de sedes educativas, tenemos en primera y segunda fase concluidas o en proceso de conclusión, 128 sedes. Aquí hago simplemente el señalamiento de que dependemos para nuestro crecimiento de la matrícula de estudiantes y no de determinaciones ajenas, igual que con las carreras, pero no hay determinaciones ajenas de tener ya construido para 10 años, que después se queden vacíos los edificios, sino construimos al paso del crecimiento de la matrícula.

Y tenemos unas cuantas sedes que están en procesos de estudios preliminares: mecánica de suelos, levantamiento topográfico, limpieza de los terrenos. Y en asignación de predio, que falta concluir los permisos finales, unas siete más. En total, son las 145.

Finalmente, en cuanto al ejercicio presupuestal de nosotros, cada año desde 2019 se nos ha asignado mil millones de pesos. En 2022 tuvimos un incremento pequeño, mil 37 millones de pesos, pero la distribución del presupuesto no ha variado fundamentalmente. Como pueden ustedes ver, ejercido para las sedes educativas es el 98.24 en 2019 y ahora es el 98.51 por ciento.

La diferencia fundamentalmente es la proporción de instalación, rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes que pasó de 86 por ciento en el primer año a 57.56 en este año, es decir, el avance relativo de la instalación ha disminuido frente a un crecimiento significativo en el número de docentes.

El gasto operativo de nosotros es absolutamente insignificante. En este año tenemos 1.49 por ciento del presupuesto total, creo que somos el gasto operativo más pequeño de todo el gobierno.

Y, bueno, prácticamente se espera que concluyamos sin ningún ―como en todos los años anteriores― subejercicio y tenemos ya previsto el cierre de presupuesto para este año.

Bueno, sería cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias.

Videos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 7 de noviembre de 2022.

En el tramo 1, en Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de conformación del terraplén en los terrenos que albergarán el taller, estación de servicios y cochera del Tren Maya.

En Palenque, Chiapas, avanza la nueva vía con el tendido de durmientes para el posterior acomodo de rieles y balasto.

En el tramo 2, a la altura del poblado de Bacabchén, municipio de Calkiní, en Campeche, continúan los trabajos de aplanado y conformación de terraplén para la instalación de vía.

En Pocboc, municipio de Hecelchakán, sigue el tendido y compactación de subbalasto. También en Hecelchakán avanzan las obras de drenaje transversal con trabajos de herrería, carpintería y colocación de tubocretos.

En el tramo 3, a la altura de los municipios de Mérida y Tixpéhual, Yucatán, continúa la colocación de riel en la segunda vía férrea.

También avanza la construcción de andenes en la estación Izamal, la cual contará con cuatro vías. Se estima que la movilidad en la estación Izamal será superior a dos mil pasajeros al día.

En el tramo 4 siguen los trabajos de habilitado de acero, cimbrado y colocación de vigas de concreto para un paso superior vehicular, el cual permitirá el paso seguro de trenes y vehículos, así como la conectividad de diversas localidades de Izamal y Kantunil, en Yucatán.

Cerca del municipio de Sudzal, también en Yucatán, avanza una de las obras de drenaje transversal con la colocación de concreto premezclado. Con las obras de drenaje transversal se garantiza el paso del Tren Maya al evitar inundaciones sobre la vía.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Al interior del polígono se mantienen los trabajos de recolección de semillas nativas para su reproducción y posterior uso en la reforestación de la zona.

Para la reproducción de plantas herbáceas se realiza la limpieza y desinfección de charolas, así como el trasplante a bolsas para su correcto desarrollo. Asimismo, se realizan trabajos fitosanitarios en el arbolado y plantas herbáceas del vivero.,

Con el fin de garantizar el mejor desarrollo de las especies a propagar, se realizan pruebas de germinación de las semillas en el banco de germoplasma.

En el jardín central se realiza la conformación y nivelación final de cuatro mil 500 metros lineales de barreras rompevientos y brechas cortafuegos.

A lo largo de la ciclovía inició el colado de guarniciones para la contención de las piezas prefabricadas.

De forma permanente, en la zona de obra se realiza el rescate y reubicación de diversas especies de fauna silvestre.

Continúa la construcción de gimnasio cerrado, así como los trabajos para la conformación de los terraplenes en las áreas de picnic.

A la fecha, se ha colado el 60 por ciento de las estructuras de concreto que servirán como áreas de comedor.

En los andadores y plazoletas lúdicas se han colocado tres mil 200 metros cuadrados de piezas prefabricadas.

También iniciaron los trabajos para la iluminación del parque con la colocación de postes de hasta seis metros de altura, así como la excavación de 350 cepas para árboles.

A la fecha, se han generado más de cuatro mil 600 empleos en la construcción del parque.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vámonos a la segunda y a la primera, segunda y la primera.

PREGUNTA: Sí, bueno. ¿Segunda fila?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Segunda y primera.

INTERVENCIÓN: La tercera, también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, ahorita.

INTERLOCUTOR: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

Sobre el tema precisamente de las universidades hay uno en particular. De hecho, han venido a manifestarse, el día de hoy vinieron a manifestarse. Y quisiera yo preguntar concretamente, porque hay peticiones sobre esta comunidad estudiantil, lo voy a ―si me permite leerlo― en lo que es la sede en la carrera de medicina aquí en Tlalpan, hay la solicitud de que sea una sede no provisional, sino ya definitiva y con condiciones propicias, porque los estudiantes dicen que no tiene las condiciones, la provisional, actualmente.

También, que si se puede brindar un informe respecto al uso de recursos destinados el proyecto Posada del Sol, también el apoyo de las autoridades para facilitar e iniciar la construcción de la sede de medicina Posada del Sol.

Que se respeten las condiciones laborales de la plantilla docente respecto a la legislación actual, porque ellos argumentan que no hay incluso los suficientes docentes. Y que se contraten más precisamente para incrementar esta plantilla actual y cubra las necesidades escolares y permita el regreso a las actividades académicas.

Ellos dicen que ya ha habido un diálogo; sin embargo, consideran que hasta ahorita no se ha dado satisfacción a estos puntos concretamente de estas universidades que usted ha creado, presidente.

Y yo preguntarle, aprovechando la presencia de quien es responsable, qué se puede responder a los estudiantes, porque es la comunidad estudiantil.

De hecho, no es un grupo, sino es la comunidad y ya han estado aquí afuera de Palacio Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tú quieres contestar? Sí.

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: Claro, bueno, en el caso de la escuela de medicina de Tlalpan tuvimos una desgracia en septiembre con el terremoto que afectó seriamente el lugar que ocupábamos como sede. De todas maneras, era una sede provisional y estamos en espera de que se pueda hacer una sede definitiva.

Tuvimos la propuesta del gobierno de la Ciudad de México de ocupar una sede en Milpa Alta, en la delegación, en la alcaldía —perdón— de Milpa Alta y estamos esperando que se resuelva un problema judicial para que pueda ocuparse. Es un espacio grande, al lado de una clínica. Y hay una demanda específica de servicios de salud y de carrera de salud ahí en Villa Milpa Alta. Entonces, estamos esperando esa propuesta.

Y, desde luego, la Secretaría de Educación Pública nos ha apoyado con la ocupación, la posibilidad de la ocupación —yo creo que esta misma semana debe de estar lista— la ocupación de una sede del Colegio de Bachilleres que desocuparon los del Colegio de Bachilleres. Están en perfecto buen estado, ahí también en Villa Milpa Alta y ya estaríamos muy cerca de la sede que tendremos en Villa Milpa Alta.

En relación a Posada del Sol, el proceso de iniciar la construcción en Posada del Sol va a ser rápido y es posible que pudiéramos tener, en principio estaba previsto para la carrera de Derecho, podemos tener también la carrera de Medicina en esa misma sede, un poquito más adelante, pero deseamos que ya no se interrumpa más, que dejen de estar fuera de clases los estudiantes de medicina. Efectivamente, hemos hablado con ellos varias veces, yo me he reunido con ellos también.

Hasta ahí, creo, fundamentalmente.

INTERLOCUTOR: Doctora, una pregunta, en respecto, nada más para puntualizar, el tema de la Posada del Sol: ¿tienen tiempos aproximados, así como lo tienen con Villa Milpa Alta, respecto a la sede de medicina?

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: Ese ha sido un proceso más o menos largo y complejo porque es un lugar que es patrimonio histórico cultural del país, no sólo de la ciudad.

Y hemos trabajado de la mano de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y de la Dirección de Patrimonio Arquitectónico, Artístico, Histórico de México; ya nos dieron su visto bueno, lo mismo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México.

El proceso es un proceso de rehabilitación complejo porque es un edificio que se dañó mucho y que no ha sido habitado en 70 años. Entonces, vamos a hacer un proceso muy fuerte de seguridad estructural, de reforzamiento de la seguridad estructural y luego una rehabilitación, que no dañe la belleza artística original del sitio, no es un proceso invasivo.

Yo espero que estemos iniciando, vamos a presentarnos ante la alcaldía Cuauhtémoc ahora con todos los documentos y yo esperaría que a más tardar en enero estaríamos ya iniciando posiblemente una primera etapa, unos ocho o nueves meses.

INTERLOCUTOR: Doctora y para precisar, nada más lo de la docencia, ¿sí se está revisando lo de la plantilla y todo esto, también en conjunto?

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: Constantemente, constantemente, nosotros estamos haciendo constantemente evaluación del trabajo de las actividades de nuestros docentes.

Y acá en el caso de salud tenemos una condición especial: muchos docentes nuestros son a la vez profesionales de instituciones públicas de salud; entonces, combinamos la actividad de ellos con esta condición. Pero en general en el programa, el programa se rige por subsidios, es un programa enteramente por subsidios, de manera que eso incluye también a los docentes.

INTERLOCUTOR: Gracias, doctora, le agradezco.

Presidente y si me permite preguntarle a usted, mire, en… Bueno, antes quisiera yo comentarle, hace dos días ya liberaron a Ana Georgina Domínguez, una mujer torturada y encerrada injustamente desde el sexenio de Calderón, 13 años en la cárcel y le manda el agradecimiento de esa liberación, que es parte precisamente de lo que se ha tocado aquí, aunque siguen pendientes algunos casos, presidente. Y bueno, sólo quería comentarle eso antes de esta pregunta.

Preguntarle, hace unos días la subdirectora, una subdirectora en Conagua, Elena Burns, que fue prácticamente destituida de su cargo —ese es el dato que tenemos— por el director general Germán Martínez, de Conagua. Esto es raíz, de acuerdo a estas versiones que personal de su equipo, pues, me refiero, es que han denunciado —Elena Burns, en su calidad de servidora pública— existencia de la industria de abogados para obtener concesiones sin importar los daños o si se carece de agua.

Ellos han frenado intentos de esto, el equipo de esta servidora pública, Elena Burns, que es una persona, una servidora, que… Bueno, no solamente eso, sino que han estado combatiendo concesiones que no deben de darse, porque hay una serie incluso de equipos de abogados que trafican prácticamente con trámites con todo esto del vital líquido, incluso generaron el procedimiento para el registro de derechos al agua al núcleo agrario, frenaron intentos de extinguir decenas de miles de pequeños concesionarios, concesiones y propuso procedimientos para cumplir la consulta pública mediante el cual el 76.1 por ciento de la población de Mexicali demandó la salida de Constellation Brands, estuvo en esa lucha, que precisamente, bueno, aquí ya se ha aclarado y que se reubicó está planta.

Ella ha estado haciendo mucho trabajo, de acuerdo a todo este historial, a lo que yo he investigado, incluso se hicieron inspecciones a grandes mineras a cielo abierto para detectar y sancionar pozos sin concesión, realizaron acciones sobre el concesionamiento del agua en México, de nuestro país y no innovaron tecnológicamente en lucha solitaria contra el rezago que afecta a la gente y, bueno, mientras que a grandes intereses se les otorga todo tipo facilidades para sus concesiones.

Esta denuncia o estas denuncias, porque hay gente que apoya, hay gente que se ha comprometido con esto, incluso usted es quien la propuso, la puso en el cargo, como responsable.

La pregunta sería en este contexto. ¿Esta destitución usted la conocía? ¿Qué le ha informado el director de Conagua? ¿Cuáles son las circunstancias?, porque, bueno, hay mucha preocupación, pues ha defendido precisamente a comunidades, ha defendido que no se trafique con el tema de concesiones de agua, etcétera.

Concretamente esto y si ahorita me permite una última pregunta presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sobre esto, es una decisión que se tomó. Me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, a quien también le tengo confianza y yo autoricé que se propusiera este cambio, buscando que Elena nos ayudara en otra tarea.

Ya hablé con ella, le hice una propuesta en dos sentidos, también vinculados al agua.

Una propuesta es que me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido fundamental, básico, este alimento. Entonces, le propuse eso, que trabajara conmigo para que se pudiese llevar a cabo un planteamiento y evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos, sobre todo en el norte, en regiones donde ya no se debe de permitir que empresas cerveceras u otro tipo de industrias que consumen mucha agua se instalen porque no hay agua para consumo doméstico. y el agua que se tiene por la sobreexplotación ya se consigue a profundidades hasta de dos mil metros y es agua, en algunos casos, hasta con arsénico, que requiere plantas de tratamiento.

Pero no podemos permitir eso ni seguir con esta anarquía de entregar a diestra y siniestra permisos para extraer agua en donde no hay y en donde lo fundamental tiene que ser el agua para la gente, como lo que estamos haciendo en La Laguna, que es agua sana para La Laguna, para la gente, porque ahí hay extracción de agua contaminada con arsénico y hay que tratarla y eso no lo queremos. Además, estamos hablando de daños graves a la salud, sobre todo a niñas, niños hasta con cáncer. Entonces, eso no se puede, la salud es primero.

Lo mismo la crisis de Nuevo León, por falta de agua. Hay mucho crecimiento económico, está llegando mucha gente en busca de trabajo, se abren nuevas empresas, se demanda cada vez más agua, pero ya no se tiene agua.

Entonces, tenemos que ordenar el desarrollo en el país, dónde tenemos el agua, no traer el agua o no llevar agua a grandes ciudades, sino procurar de que vaya creciendo de manera horizontal la población en todo el país, porque el periodo neoliberal lo que significó fue concentrar la población en ciertas regiones con crecimiento económico: en el sureste solamente Cancún y la Riviera Maya, en las zonas turísticas del Pacífico, en las ciudades fronterizas y en algunas ciudades del bajío o del norte, en el resto se perdió población, más de la mitad de los municipios de México, de los 80 del siglo pasado a la fecha perdieron población por la migración hacia donde había posibilidades de empleo, ya sea en México o en el extranjero.

Entonces, nosotros estamos procurando un desarrollo horizontal, por eso lo del sureste, la inversión del sureste.

Y lo mismo en cuanto la utilización de los recursos naturales. Si tenemos el 70 por ciento del agua del país en el sureste, pues allá podemos dar los permisos para las plantas cerveceras, pero no en Baja California, en donde no hay agua; o en Nuevo León o en Coahuila, donde escasea el agua; en La Laguna de Durango y de Coahuila; en Chihuahua, donde también hay ya escasez de agua.

Entonces, le propuse a ella: Vamos a hacer una planeación para el uso del agua hacia adelante.

Y lo otro que le propuse, que se hiciera cargo de una coordinación regional porque, la verdad, a mí me ayuda más quien trabaja en el territorio que quien trabaja en el escritorio. Tenemos tres proyectos importantísimos de desarrollo hidráulico de agua, dos en Sinaloa:

La presa de Picachos, ahí estamos haciendo un distrito de riego, es muy importante esa obra.

Un acueducto hacia Concordia, de la presa de Picachos, para darle agua a ese municipio.

Luego, estamos construyendo, ya llevamos como un 70 por ciento, la presa Santa María, en El Rosario, también en el sur de Sinaloa y un distrito de riego. Y ahí vamos a poner, igual en la de Picachos, turbinas para generación de energía, porque es energía limpia, renovable.

Y luego estamos construyendo el distrito de riego ‘Alejandro Gascón Mercado’, en Nayarit, que son como 30, 35 mil hectáreas.

Nada más esas tres obras significan como de 70 a 80 mil hectáreas de riego.

Entonces, ahí en Picacho hay un coordinador responsable, un cuadro de primera; en Santa María el responsable es el ingeniero Cedric Escalante, que era subsecretario de Comunicaciones y le dije: No quiero que ocupe usted el cargo, sino le tengo un encargo, porque si no, no salimos. Y allá está. Que está para nivel de secretario, por toda su experiencia, pero si no está él ahí, no terminamos y lo que me importa es terminar la presa de Santa María, que va a tener hidroeléctrica y va a tener riego y va a tener agua para El Rosario, en Sinaloa.

Y luego, los ingenieros militares están a cargo del distrito de riego ‘Alejandro Gascón Mercado’, que les decía yo, como 35 mil hectáreas. Ahí, en eso es un general, ingeniero Iván, que es el que está a cargo ahí.

Entonces, le decía yo a Elena que me ayudara a coordinar los tres proyectos.

Entonces, voy a hablar con ella, porque también ya están muy confrontados el director de Conagua y ella, entonces ya no se puede y hay que buscar la forma de que nos ayuden en otro lado.

INTERLOCUTOR: ¿Son diferencias de fondo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Son diferencias de fondo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo diría que no, porque le tengo confianza a Germán, como le tengo confianza a ella, pero hay pleitos, eso es todos los días. O sea, yo nada más recuerdo siempre lo que pasaba con el gabinete, el mejor gabinete que ha habido en la historia del presidente Juárez, cómo se daba entre ellos: Prieto-Ocampo, Ocampo-Comonfort. Tú, que eres doctora en Historia, lo sabes perfectamente bien.

Pero el mejor gabinete, nada más que Juárez tenía paciencia. También, cambiaba y cambiaba y cambiaba porque pues todos ellos eran gentes con mucho criterio, se decía que eran hombres que parecían gigantes.

Entonces, Juárez tenía más experiencia que todos ellos, porque había hecho carrera política desde abajo, desde Oaxaca. Había estado, creo que en el Poder Judicial en Oaxaca, en el Legislativo, gobernador; o sea, después que Santa Anna lo envía al exilio antes de encarcelarlo en San Juan de Ulúa, está en la Corte, luego presidente y todo lo que vivió con la guerra de Reforma y luego la intervención.

Entonces, el mejor periodo de todo el siglo XIX es el que se conoce como el de la República Restaurada, que es una parte del gobierno después del triunfo contra los franceses, que regresa triunfal Juárez, es de 1867 a 1876, esos 10 años de la República Restaurada es lo mejor de la vida pública de México: democracia, división de poderes, los mejores políticos, la mejor prensa que ha existido en toda la historia y el gabinete. Pero pues no era fácil, porque eran gentes con criterio.

Había los liberales moderados y los liberales radicales y Juárez entendía a los dos, se entendía con los dos grupos y tenía la experiencia y además era el mayor, era el que tenía más edad de todos ellos y lo respetaban, hasta los más radicales lo respetaban.

Entonces, no me extraña si hay diferencias, todo el tiempo hay diferencias, porque además se debate aquí sobre distintos temas, son posturas que se tienen, pero siempre se cuida de que las decisiones se tomen considerando que somos servidores públicos, que nuestro amo es el pueblo y que debemos de actuar con honestidad básicamente, pero eso es.

Voy a hablar con Elena de nuevo, quedé con ella, para ver qué hacemos.

INTERLOCUTOR: Si acepta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Por último, preguntarle, está ya en la mesa la reforma, la iniciativa a la reforma electoral. Ya hay, incluso aquí se ha comentado, convocatoria para el próximo domingo, por ejemplo, por parte de la oposición, Claudio X. González, partidos y los que se dicen sociedad civil, pero tienen una identificación muy clara partidistamente hablando. Incluso ya en las redes se empezó plantearse, convocarse, hace rato lo veía, una convocatoria en 15 días para defender, apoyar, respaldar la iniciativa de reforma electoral, ya hay también otra convocatoria a movilizarse, esto para el 26 de enero, un sábado.

Ya en las redes sociales ya se empieza a decir pues la postura de cada quién, que es lo más normal, de qué va la propia reforma electoral. Y en la propia oposición han empezado a verter, a difundir, mejor dicho, una acusación, un señalamiento que no se ve en la propia reforma; al contrario, es un tema de votar a los propios consejeros, votar a los propios magistrados, todas esas propuestas que incluso ya se han delineado aquí. La oposición dice todo lo contrario, el tema es de desaparecer al INE, someter al órgano electoral o a los órganos electorales al Poder Ejecutivo, incluso el propio consejero presidente del INE dice que no le ve ni pies ni cabeza concretamente a que se elija por parte del pueblo, que cuál, incluso en ningún otro lado y que por algo será que no se elija. Incluso ya empieza a haber esta efervescencia, esta —me parece a mí— búsqueda de polarización, salir y decir que se defiende la democracia, se defiende todo esto.

Ya prácticamente ya va finalizando la otra reforma, es cuestión de concretarla, el tema de la seguridad. Y preguntarle concretamente: en este escenario que empieza la temperatura a poner la postura e incluso acusar de cosas, preguntarle qué opina al respecto de este tipo de proveer a la gente ya enunciados muy concretos de sometimiento y volver al tema, de que dictadura, etcétera.

Y si el propio operador también de esta reforma, o de los principales operadores, ¿será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para poder empezar a buscar el apoyo suficiente en las cámaras? Es mi pregunta.

¿Y qué opina respecto a este tipo ya de empezar a acusarlo directamente?, que ya es con eso prácticamente, dice Calderón, se acabó, se acabó todo, se acabó la democracia, el país se viene abajo, entonces están poniendo ya un panorama negro absolutamente.

Entonces, esas sería mis dos últimos planteamientos de este tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es una cuestión normal porque se está llevando a cabo una transformación, eso no hay que olvidarlo y hay una reacción, se ha agrupado en un bloque el conservadurismo, la derecha.

Y no sólo es la reforma electoral, pues desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica, se opusieron a las pensiones para los adultos mayores y se han opuesto a todo y ahora se presenta lo de la reforma electoral y también lo agarran de bandera.

En el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. No voy a terminar o no voy a dejar de decirlo, lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios y ellos están a favor —que se escuche bien y que se escuche lejos— de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten, menos el interés del pueblo.

Y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo, quieren kratos sin demos. La democracia es kratos y demos, demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren kratos, quieren poder, sin demos, sin pueblo. Esa es la diferencia, eso es todo. Son muy corruptos, muy rateros.

Cómo no van a ser corruptos, cómo no va a ser rateros, si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años, desde el 83 hasta el 2018, 36 años robando, saqueando. Convirtieron a México, el país, de mayor desigualdad en el mundo, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable.

Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y desde luego los medios de información. Entonces, eso es lo que está en el fondo.

Pero, a ver, ¿por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del tribunal electoral? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos? ¿Qué, eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo?

Segundo, ¿por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones? Es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades.

¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente de la República?

¿Por qué los consejeros y del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para tres años por cerca de 300 millones de pesos.

¿Por qué se oponen a que, en vez de 500 diputados, se tengan 300 y que nada más los diputados y los senadores sean los electos por el pueblo, que no haya plurinominales, que no haya diputados de lista, que suelen ser los ayudantes de los políticos, de los partidos, de los líderes de los partidos y sus familiares en muchos casos?

¿Por qué vamos a tener 32 organismos para hacer elecciones, si podemos tener uno? ¿Por qué 32 gastos?

Entonces, eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso y se oponen.

Desde luego, no es sólo esto, es la inconformidad. Pues cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros, si está molesto porque ya no se le dan los cinco millones de pesos mensuales de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie. Y lo mismo, el caso de Calderón y todos.

Y Claudio X. González, pues imagínense, su papá, asesor económico de Salinas. Hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional. Ayudaron en el fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos.

Y tienen todo el derecho de manifestarse. Además, ya, fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema.

Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación, para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación, lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas.

Entonces, no, libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí.

Y no quiero que, como lo hacen algunos por afecto, por cariño, porque sí hay cariño y es recíproco, que… Ahí les voy a mandar por mi Face un abrazo.

PREGUNTA: ¿Dónde la va a pasar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a pasarla en Palenque, en Palenque, que me gusta estar ahí.

Pero libertad y todos a manifestarse, pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos, ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo.

PREGUNTA: Y el secretario…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, pero ya la gente sabe de qué se trata, nada más que no mientan. También es pedir mucho, porque son muy hipócritas, entonces hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección.

Pues que no se deje engañar la gente, que a gente que vaya que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo.

Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, pues, que se sepa bien.

Y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniendo ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes.

Porque, ¿cómo van a regresar si ya el pueblo despertó?, pues sólo con fraude; pero ni así, se los aseguro.

Si yo estoy proponiendo esta reforma porque quiero ser consecuente y no quiero que el día de mañana se diga: ‘Bueno, ¿y por qué, si se ha padecido en México más que en ninguna parte del mundo de fraudes, por qué no propusiste una reforma constitucional?’, que es lo que estoy haciendo.

Ah, que los congresistas no quieren porque además ya no van a tener los partidos el dinero que actualmente disponen porque se va a disminuir el dinero a los partidos, pues también va a haber resistencias, pero ya cumplimos y va a ser la gente.

Es lo que sucedió recientemente en Guanajuato, es uno de los estados con más violencia y hasta ahora es el único —van a haber otros seguramente, ojalá y no— en donde votaron en contra que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de labores de seguridad pública.

Pero ¿quiénes son los que votaron en contra?, pues la cúpula, los de arriba. Estoy seguro que la gente de Guanajuato piensa de otra manera. ¿Cómo no va a pensar de otra manera? Nada más el fin de semana… ¿Quieren que les muestre cómo estuvo Guanajuato? y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra.

No quieren que esté el Ejército, no quieren que esté la Marina, no quieren que esté la Guardia Nacional. ¿Pues saben qué? Ellos, puede ser que no quieran, porque ellos traen hasta guardaespaldas, pero el pueblo de Guanajuato no y está padeciendo de inseguridad. Pues sí va a seguir el Ejército y va a seguir la Marina y va a seguir la Guardia Nacional en Guanajuato. Además, esto lo digo para que no piensen que se van a quedar desprotegidos, porque hasta da qué pensar.

Miren, este es el fin de semana, 28 homicidios, 12 por ciento de todos los homicidios del fin de semana, de los 243, en Guanajuato y votando para que no esté el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional; 10 estados sin homicidios hubo el fin de semana afortunadamente.

Pero así son. Y vamos a seguir adelante garantizando las libertades, esto que expreso, el Zócalo abierto. Además, los derechos de manifestación no se imploran, no hay ni siquiera que pedir permiso.

Nosotros estuvimos como dos o tres años que no nos permitían llegar al Zócalo, prohibido usar el Zócalo. No, que vengan al Zócalo.

¿Tú decías algo?

INTERVENCIÓN: Si, que no, no quieren llegar al Zócalo, es del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, al Zócalo, Zócalo, Zócalo.

Bueno, ya, muy bien.

De una vez para lo del… Y ya después nos vamos con dos compañeras, ¿eh?, porque…

PREGUNTA: Sí, gracias, presidente.

Agradecer la presencia de la doctora Raquel Sosa para preguntarle. Hablaba a cerca de mil 170 jóvenes que va a ser… al final de año van a obtener su título profesional. Me gustaría saber, porque no nos lo dijo, pero ¿cuánto tiempo tiene estas carreras?, ¿cuántos años tienen que estudiar los jóvenes en estas carreras?, porque vimos reclamos de algunos que decían que eran de 2016, sus títulos. No me queda clara esa parte.

La otra es respecto de estas escuelas que no se han construido. Usted hablaba de 135 ya concluidas y 10 que estarían en proceso todavía de edificación. La pregunta en concreto en este sentido sería: estas escuelas que, usted dice, ya están construidas, en su página está actualizada solamente hasta agosto de 2022 y aparecen muchas de estas escuelas que no están completamente construidas, en la memoria gráfica que presentan allí incluso hay terrenos baldíos.

Preguntarle: ¿esta actualización cuándo se va a realizar, para poder tener toda esta información completa y poder verificar que las escuelas ya están en funcionamiento y los chicos están recibiendo su capacitación?

Y la siguiente pregunta también es: ha habido reclamos no solamente de la escuela de Tlalpan, no solamente de planteles, hubo reclamos en Guerrero al señor presidente, lo abordaron jóvenes estudiantes en Tixtla porque se quejaban que no tienen escuelas, que no tienen maestros, que no tienen representación. Preguntarle sobre estos reclamos.

¿Qué les ha respondido usted a los jóvenes?, porque también hay acusaciones de estos chicos en el sentido de que usted pues de alguna forma los amenazó, los conminó a que hablaran que porque era, pues exponer las deficiencias que tendría su familia, por ejemplo y esto es el símil que ellos mencionaron, que exponer los expedientes de la familia. Preguntarle si esto es cierto, si es real.

Si hay este diálogo con los chicos, constructivo, porque también hay que mencionarlo. Por ejemplo, escuelas en Chiapas se han pronunciado muy favorablemente a través de las Universidades del Bienestar, pero hay lugares en donde las críticas son también muy severas.

Preguntarle esta, en primera instancia, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: En relación a los egresados de este fin de año, son mil 782, la cifra, más los que ya están listos. O sea, los que van a terminar este ciclo escolar en diciembre son mil 782 y los certificados totales de estudio que ya tenemos listos para título antes de que termine el ciclo escolar son 540 más; o sea, pues van a ser más de dos mil títulos, ampliamente, mil 200, por ahí.

Las carreras duran en general cuatro años, pero hay las carreras de medicina, que duran cerca de seis años. Y habrá estudiantes que tienen algunos retrasos, todavía estamos tratando de cubrir esos retrasos.

Preguntó usted por Tixtla. En Tixtla estuve la semana pasada hablando largamente con los estudiantes, con los docentes, con padres y madres de familia. Efectivamente, están en una sede provisional porque la sede definitiva dependía de un terreno que ofreció la presidenta municipal anterior, pero no logró concretarse la entrega de ese terreno, cambiaron de opinión los que iban a donar, vaya y entonces no se pudo concretar.

Y el comisariado ejidal de Tixtla ofreció un terreno adecuado, ya se hicieron los estudios preliminares, mecánica de suelo, levantamiento topográfico, es un lugar que está en buenas condiciones.

Y hubo algún momento de debate sobre qué distancia tenía esta sede respecto a la cabecera. Aquí les explicaba a los estudiantes que nosotros incluso evitamos, en general, estar en las cabeceras municipales, sobre todo en los lugares más grandes y tratamos de estar en comunidades muy alejadas.

Ahora, por ejemplo, entre las propuestas que tenemos para este nuevo periodo está San Andrés Milpillas, en Nayarit. Ya fui también a San Andrés Milpillas y está alejadísimo de la cabecera, Huajicori.

Entonces, esa es la vocación de nosotros, nosotros estamos en los lugares más lejanos y en este caso están a ocho minutos de la cabecera en transporte.

Entonces, a veces es difícil porque hay una inercia en las escuelas públicas que los estudiantes no salgan de la cabecera, no salgan de las aulas y nosotros necesitamos que ya tengan una capacidad práctica muy grande y que estén identificados con la gran tarea social que tiene la medicina.

Nunca —tengo 50 años de maestra, maestra universitaria— nunca, jamás he ofendido, insultado, agredido a un estudiante, les tengo un amor supremo, sería incapaz de hacer eso. Entonces, a veces debatimos fuerte, pero sí considero que son las universidades públicas en general las que, con sus normas, con sus reglamentos, con una forma de convivencia armónica y además en los municipios donde estamos con las comunidades, con padres y madres de familia, que debemos resolver los asuntos que haya pendientes y lo estamos haciendo de esa manera.

Entonces, creo que estamos básicamente en paz.

INTERLOCUTOR: Perdón, maestra, antes de que se retire, preguntarle: usted dirigió también las universidades de Morena, estos fideicomisos que se crearon para crear las universidades de Morena en 2015, 2014, por allá, en ese tiempo. ¿Cuántos estudiantes fueron egresados de estas universidades de Morena?

Y también preguntarle, porque todos fueron fideicomisos públicos o asociaciones civiles, preguntarle cómo se financiaron estas universidades. ¿Es cierto que hubo peticiones a los funcionarios públicos, a los legisladores, a todos los integrantes de Morena que obtuvieron un cargo público para que donaran una parte, el 10 por ciento? Esto nos decía Rocío Nahle cuanto era diputada, que se tenía que donar un porcentaje para las universidades de Morena. Preguntarle cómo se financiaron estas universidades, si es tan amable.

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: No, no, no y ya eso está documentado, fueron asociaciones civiles.

Y la propuesta, que la hizo entonces el licenciado López Obrador y que estuvimos, como siempre, de acuerdo sobre todo en esta propuesta y su puesta en práctica, es que nos indignaba entonces y nos sigue indignando ahora que haya tantos estudiantes, tantos jóvenes excluidos de la educación superior injustamente.

Y fue un programa pequeño de asociaciones civiles que tenían sus patronatos, regidos por la ley, registrados ante notarios, sus actas, etcétera y que en el año 2019, se liquidaron como asociaciones civiles y nos solicitaron que pudiéramos incorporar a los estudiantes a las universidades ‘Benito Juárez’ para el Bienestar; entonces se realizó todo un procedimiento de inducción y selección de docentes, un procedimiento para buscar.

Sobre todo en algunas sedes, acordar los calendarios escolares, que no necesariamente coincidían. Y en algunos casos nos solicitó, un caso un particular, que fue la escuela de Derecho, que se mantuvieran dos planes de estudio distintos, el ajustado a los ciclos escolares nuestros y el ciclo escolar que ellos tenían hasta que se titularan todos los que se tenían que titular.

Quiero decirles con una gran alegría que, a pesar de que hubo diferencias y la generación en particular de la escuela de Derecho tuvo inconformidades y hasta hicieron un paro, se acaban de titular ahora. Me dio mucho gusto. Les entregué el título a los paristas, a los huelguistas, que estaban más enojados. Y vinieron con sus papás, su papá, su mamá, fue un acto muy emotivo, muy importante. Entonces, creo que eso es lo fundamental.

Y desde luego que esas asociaciones civiles ya no existen.

Y la verdad es que se mantuvieron con mucha dificultad, no había ninguna búsqueda de imponer una cantidad de aportaciones de nadie. Y si las hubiera habido, a lo mejor hubieran agarrado vuelo como asociaciones civiles, pero no podían porque no fue así.

En algún momento hubo diputados que aportaron un poco más, gentilmente, pero en general eran muy pocos recursos. Para los salarios de los diputados, era 30 mil pesos lo que aportaron algunos, voluntariamente. Ya de esto el INE se ha encargado de analizarlo extensamente y nunca se utilizaron prerrogativas de presupuesto público, ni mucho menos. Cada persona que quería hacer alguna donación la hacía de manera libre y sobre la base de sus ingresos, su salario, eso era básicamente.

INTERLOCUTOR: Presidente, en otro asunto, preguntarle: hace un año, dos años casi, en 2020, usted nos dio a conocer aquí la entrega de un cheque por dos mil millones de pesos en torno al Infonavit, esta recuperación que se había logrado a través de la Fiscalía General de la República y que luego hubo una serie de confusiones en torno a dónde debería de enviarse el recurso; se envió al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y finalmente ya parece ser que se devolvieron esos dos mil millones al Infonavit. Pero el tema es que eran cinco mil millones la defraudación que tenía el Infonavit.

Preguntarle, ¿qué ha pasado con estos tres millones? y se lo pregunto porque en este tema estuvieron involucrados los empresarios El-mann, esos socios de Fibra Uno y que hoy se está mencionando insistentemente en que van a ser, van a pujar por Banamex. Si usted tiene conocimiento de que estarían pidiendo ya o entrando en esta puja por Banamex.

¿Y cuál sería la posición de su gobierno ante estos dos asuntos? Primero, los tres mil millones de pesos que faltarían o que si nos hace favor de explicarnos qué va a pasar con ellos y luego en torno a la puja de Banamex, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, te quiero aclarar algo, porque aquí se insistió en que viniera Raquel. Me llamó la atención mucho del porqué lo de Raquel, pero como aquí todo mundo comparece y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, aprovecho para decirles que estoy muy orgulloso del programa que dirige Raquel, el de las Universidades ‘Benito Juárez’. Es uno de los mejores programas del gobierno, porque les da la oportunidad a miles de jóvenes de familias pobres, de terminar una carrera.

Estamos hablando ahora de más de 40 mil alumnos, vamos a llegar a 60 mil. Esos alumnos, todos, estudian becados, reciben dos mil 450 pesos mensuales de beca, eso no lo dijo Raquel.

Se construyeron las instalaciones, alrededor de 100.

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: Ciento veinte ocho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ciento veinte y ocho.

Las aulas, todas hechas a partir del clima y de los materiales de construcción de la región, con un modelo arquitectónico de primera, no son las aulas casi prefabricadas o en serie.

Y lo más importante de todo es el manejo honesto del presupuesto, porque es un ejemplo de cómo, cuando se maneja el presupuesto con honestidad, rinde, alcanza.

Miren, ¿por qué no pones el cuadro? Y se los dejo de tarea, con todo respeto, para que hagan comparativos con presupuestos de otras universidades, privadas y públicas, para ver costo por alumno y con construcción y todo.

En cuatro años, hasta ahora, un poco más de cuatro mil millones, para 40 mil alumnos con 128 instalaciones. Nada más es cosa de imaginar cuánto es el presupuesto de otras universidades.

INTERLOCUTOR: (Inaudible) prácticamente la misma matricula, pero la mitad de su [inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, la mitad no. Bueno, véanlo.

Están en las comunidades más apartadas y este es un programa que vamos a seguir apoyando.

Y, en cuanto a Raquel, la conozco desde hace 40 años.

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: Un poco más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un poco más, sí, claro, casi 50.

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: De 1973.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De 1973, me lleva como dos años.

Muy estudiosa en la Facultad de Ciencias Políticas, como socióloga. ¿Cómo se le llamaba al ayudante de profesor, entonces?

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: Asistente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Asistente, sí, todavía no terminaba y ya era asistente.

De las mejores alumnas egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas. Maestra ahí. ¿Cuántos años?

RAQUEL SOSA ELÍZAGA: Cincuenta, desde 1976.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cincuenta, maestra, sí y doctora en historia, pero honesta.

O sea, siempre es malo el comparar, pero a veces ayuda mucho, o sea, nada qué ver con Otto Granados, ya, nada que ver con Otto Granados y con otras personas.

Yo quisiera así, cien Raqueles más. Claro que ya estamos por terminar, pero es fundamental. Acuérdense que para el servicio público el 90 por ciento de un buen servidor público es la honestidad, mínimo; 10 por ciento es que sea inteligente, trabajador. Y como la honestidad tiene que ver con las convicciones, por eso no lo incluyo, pero un buen servidor público tiene que tener principios, ideales y amor por el pueblo.

Acerca de tus dos preguntas:

Una, vamos a pedirle a la fiscalía que nos informe. También, es obvio que no somos iguales. ¿Se acuerdan de ese cuarto lleno de dinero? ¿Y que dónde quedó? No, acá no es así, mañana informamos.

Y lo otro, pues no puedo hablar porque es una puja, es una convocatoria y hay como tres o cuatro, tres aspirantes a comprar el banco y un acuerdo es no tocar el tema hasta que ya el banco decida a quién va a venderse Banamex.

Lo que sí estamos pidiendo y eso es público, es que sea mexicano, que sean mexicanos.

Dos, que estén al corriente en impuestos.

Tres, que todo el acervo cultural se quede en nuestro país.

Y, cuatro, si es posible —porque además todas son recomendaciones, aunque nos las han aceptado— de que no despidan trabajadores, esto es.

Y ya creo que estaría por resolverse lo del banco.

INTERLOCUTOR: ¿No hay preocupación por estos antecedentes?

¿Y cuándo sería la resolución? ¿Tiene usted previsto, le han informado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Me han dicho que ya pronto, que puede ser que antes de que termine el año, pero no tengo una fecha, no nos han informado todavía.

Y hoy mismo le entregamos el informe y mañana lo comentamos, sobre lo de la fiscalía y los tres mil millones del Infonavit.

INTERLOCUTOR: Finalmente, presidente, si me lo permite, preguntarle: el secretario Marcelo Ebrard, en una entrevista con La Razón, habla acerca de esta necesidad de que ya se establezcan las reglas claras al interior de Morena. Usted adelantó bastante tiempo la sucesión presidencial.

Preguntarle si es necesario, usted coincide en qué ya es necesario que Morena fije las reglas claras, comience a dar fechas, tiempos, todo, para que los propios funcionarios que hoy están haciendo estas giras lo hagan ya de manera regular y sin el temor de que puedan ser sancionados por la autoridad electoral.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso le corresponde a Morena, yo nada más lo que sostengo es que no debe de haber tapados y no debe de haber dedazo y que debe ser el pueblo el que elija. Y no sólo en el caso de Morena, sino en todos los casos.

Que no se vayan a ir a un campo de diversión, incluso en el extranjero se van a allá y se reúnen los magnates y allá decidan quién va a ser el candidato, ¿no?

En el caso de Morena, pues ya se dejó de manifiesto y así en los estatutos de que tiene que ser el pueblo y que pueden ser encuestas y ya.

Y por eso también en los tiempos libres, sin dejar su trabajo, sin que se violen las leyes y en especial la electoral, pues pueden hacer actos los que quieran participar. Porque también, como va a ser encuesta, pues los tienen que conocer, tienen que saber quiénes son, qué proponen.

Pero si hay que definir ya reglas, pues eso le corresponde a Morena, no es un asunto de nosotros. A mí lo que me importa es que haya democracia, que el pueblo mande, que el pueblo decida.

Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Creel para que recuerde, —que lo debe de saber, porque se le ha de haber olvidado— sobre la forma de gobierno que definía Aristóteles, para que sepa distinguir entre lo que es la democracia y la oligarquía.

Decía Aristóteles que había formas puras e impuras, tres y tres. De las puras ponía a la monarquía, la aristocracia y la democracia; al final decía que lo mejor era la democracia. Pero las impuras eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia, si mal no recuerdo.

Pero ese es un asunto conceptual, pero es interesante. Sin duda, la oligarquía, que es lo que quieren mantener aquí, una oligarquía conservadora y naturalmente antidemocrática, es el gobierno de la minoría, como era antes.

Les pregunto a ustedes, le pregunto a los mexicanos: ¿a la cúpula del poder en el periodo neoliberal, a los dueños del poder y del dinero, les importaba el pueblo de México? No me contesten, ahí se los dejo, ahí queda eso. Pero se quedaron malacostumbrados a mandar, a robar y a mandar.

Muy bien. Quedamos en dos compañeras, porque si no, no… Ella y ella.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Aideé Rivera, de Código Libre.

Le pregunto, presidente, con respecto a la muerte de Ariadna Fernanda, que fue encontrada la semana pasada en la carretera México-Cuernavaca, la fiscalía de Morelos dictaminó, determinó que había muerto por broncoaspiración. Posteriormente, la fiscalía de la Ciudad de México, después de hacer una segunda autopsia, determinó que fue un feminicidio por el que ella terminó de esta manera.

Entonces, el presidente de la… el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, indicó en redes sociales que en México urge un tipo penal nacional de feminicidio, un protocolo nacional para investigar este delito y que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. Aseguró que no es difícil y que basta voluntad política y sumar esfuerzos para lograr esto.

¿Usted piensa o está de acuerdo con esta propuesta del ministro Zaldívar? ¿El Ejecutivo se suma a la realización de estas modificaciones, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro Zaldívar, coincido con él en esto.

Y en el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio y sí hay bastantes pruebas y yo creo que hoy la fiscalía de la ciudad y la jefa de Gobierno van a informar.

INTERVENCIÓN: A la 1:00.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya convocaron.

INTERVENCIÓN: Ya se entregó el presunto homicida.

INTERLOCUTORA: Bueno, muy bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, por eso me imagino que fue la declaración del ministro.

INTERLOCUTORA: Sí, exacto, por eso le comentaba que sucedió esto, la inconsistencia de declaraciones por parte de las dos fiscalías y tuvo que ser la fiscalía de la Ciudad de México quien después, bueno, tuviera que realizar una nueva autopsia para poder determinar que se trató de un feminicidio. Entonces, en ese sentido va la declaración del ministro, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estoy de acuerdo en eso.

INTERLOCUTORA: En otra pregunta, presidente, saber si es cierto que peligran los recursos de los trabajadores por los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia del fondo de estabilización de los ingresos presupuestario; si es cierto que el gobierno federal vaya a tocar los fondos de ahorro para el retiro de reservas del IMSS, del Issste, de Infonavit, de bonos de pensionados y acciones de las Siefores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No es cierto, eso es otro invento también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Zedillo.

¿Quién fue él que creó las afores? ¿Cuándo se crearon?

Con Zedillo, ¿no?

No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores, lo acabo de decir hace como, bueno, relativamente hace poco, pero seis meses en una reunión del Infonavit que tuvimos aquí en el patio, que lo plantearon los dirigentes sindicales que había ese rumor y dije que no y no hay absolutamente nada.

Hay una mala interpretación de una ley de presupuesto.

INTERVENCIÓN: Del fondo de estabilización.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, eso es, para el fortalecimiento del fondo de estabilización y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito. No, no es eso. Le voy a pedir al secretario de Hacienda hoy que lo aclare.

INTERVENCIÓN: Ya lo aclaró y mandó, ayer mandó un comunicado y dice exactamente que eso es pura mentira.

INTERLOCUTORA: De acuerdo, presidente.

Una última pregunta, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023 se plantea un recorte de cuatro mil 475 millones de pesos al INE; siendo así, se califica como el organismo más castigado en este proyecto. ¿Es esta una forma de estrangular al órgano electoral, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, todavía le queda. Es que gastan mucho, gastan muchísimo. ¿Cuánto gana el presidente de…o los consejeros del INE? A ver. ¿Cuánto? A ver, saquen la información.

Pero lo que me llamó la atención es lo del seguro médico. Aquí había seguro médico y en total pagábamos seis mil millones de pesos de seguro médico privado, o sea, de atención médica privada, seis mil millones de pesos y se suspendió, está en la ley de austeridad, pero como todos estos organismos se ampararon…

¿Y qué pasaba con el seguro médico, con los seis mil millones?

Pues que iban a las clínicas privadas los altos funcionarios públicos y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. No exagero, no estoy hablando al tanteo, tengo elementos.

INTERVENCIÓN: Los atendían hasta en Houston.

INTERVENCIÓN: Doscientos sesenta mil pesos salario bruto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doscientos sesenta. O sea, ganan más que el presidente, tienen muchísimas prestaciones.

Además, por ejemplo, este año, ¿son dos elecciones este año?

INTERVENCIÓN: Este año no hay.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Este año no hay.

INTERVENCIÓN: Ya fueron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya fueron, sí, sí es cierto, sí, es cierto.

Entonces, no todo el tiempo hay elecciones y siempre el presupuesto y cuando hay elecciones aumenta al doble.

Entonces, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no, no. Que vaya al adulto mayor, que vaya a las becas para los estudiantes de familias pobres. ¡Cuántos se quedan sin estudiar todavía porque no tienen para estudiar!

Y la atención médica, que todo mundo tenga la posibilidad de atenderse y que ese dinero se utilice para que haya tratamientos de hemodiálisis en todos los hospitales. ¡Cuánto sufre la gente por eso!

Y hay que ahorrar. Y hablo porque, lo voy a repetir, cuando llegamos nosotros —y está en el internet, o si no, se les pide a nuestros amigos de la Transparencia, que nos mandan 200 oficios diarios, pidiendo todo tipo de información y toda la información se les responde— pero con el presidente Peña Nieto su último año, tres mil 600 millones de pesos. Nada más que esto lo puedo estar diciendo diario y no sale nada en el Reforma ni en otros. Tres mil 600 millones de pesos y ahora 600 millones a cuatro años, tres mil millones menos y ni vamos a llegar a los 600, puede ser que nos quedemos como en 550.

Entonces, se puede ahorrar. Aquí está. Pon de nuevo el cuadrito de las universidades. Y comparen con otras universidades, pero esto no lo van a haber en el Reforma.

Gasto operativo, a ver si así está la UNAM o la de Guadalajara, miren, 1.76, 1.91, 1.70, 1.49. Maestros, instalaciones. Y así debe de ser todo.

¿Ustedes saben si en el Reforma han sacado algo de que Calderón le dejó comprado al presidente Peña un avión con un costo de casi siete mil millones hacia adelante?

No. Pero no sólo que hayan sacado que compraron un avión de lujo, sino que el avión no se usa porque técnicamente sólo es factible o eficiente volarlo en viajes de cinco horas, que es lo que se puede hacer desde Cancún hasta Tijuana, pero no se puede volar de México a Oaxaca, ni de México a Guadalajara. ¡Y cómo compraron un avión que no lo pueden utilizar o que no se puede utilizar para viajar en México, sólo para ir a Europa!

¿Cuántas veces se puede ir a Europa siendo presidente?

Pues dos veces y eso ya viajando bastante, dos veces al año.

¿Quién cuestionó eso? ¿Quién criticó eso?

Nadie, todo era aplaudir y callar como vasallos

Entonces, el que se disminuya el presupuesto destinado a aparatos onerosos, a lujos, lo voy a aplaudir siempre.

El problema de México eran tres cosas:

Una es fundamental, la corrupción y hasta se puede decir que las otras dos se derivan de la corrupción. El principal problema es la corrupción.

Dos, la impunidad. Porque hay corrupción en otros lugares, no como la que había en México, en eso estábamos en primer lugar, pero en esos otros lugares donde también hay corrupción no hay impunidad o no hay tanta impunidad, aquí las dos.

Y lo tercero el derroche, el gasto superfluo, los lujos.

Entonces, no, el dinero es el del pueblo el dinero del presupuesto y hay que cuidarlo. Y nada de comidas costosas y vinos y viajes el extranjero y meter viáticos y viáticos y viáticos para todo; ah y asesores y publicidad, porque también defienden mucho al INE por la publicidad.

Entonces, yo lo veo bien, que ese dinero se utilice en apoyo a la gente y que todo mucho haga un esfuerzo para ahorrar.

¿Por qué nos va bien y tenemos un peso fuerte?

Porque no nos endeudamos.

¿Saben? Primer lugar el peso a nivel mundial, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar, el peso; no es la libra esterlina, que se cayó, no mucho, pero se cayó; no es el Euro, no es el dólar canadiense, es el peso. Digo, para hacerlos enojar a nuestros adversarios y desquitarnos un poquito de todo lo que cuestionan y a veces insultan.

Pero vamos bien y al final va a ser el Congreso, va a ser la Cámara de Diputados, que es la cámara que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, facultad absoluta y ellos van a decidir.

Pero imagínense si no se tuviese mayoría y aquí no se necesitan más que mayoría simple, la mitad más un voto, pero si no se tuviese mayoría, no, los conservadores nos quitan el presupuesto para los adultos mayores, nos quitan el presupuesto para las becas, nos quitan el presupuesto para los jóvenes construyendo el futuro, nos quitan el presupuesto para el programa Sembrando Vida, nos quitan el presupuesto para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos.

Y quizá ellos no, pero se los ordenarían, porque ellos de una u otra forma… Hay legisladores del bloque conservador que vienen de abajo, lo que pasa es que se desplazaron, se volvieron ladinos y reciben órdenes.

Pero los de arriba, Claudio X. sin duda. No, la campaña que emprendieron contra la educación pública, cómo se me va a olvidar, lo que le hacían a los maestros y él encabezaba, acusaron y metieron a la cárcel a dirigentes de maestros de Oaxaca.

¿Y saben de qué los acusaron?

Maestros honestos, de lavado de dinero. Esa campaña, encabezada por Claudio X. González. Y el Reforma sacaba en ocho columnas: ‘Maestros de Oaxaca que ganan 600 mil pesos mensuales’, mintiendo, pero en alta.

Y luego, crónicas en el Reforma en donde les filtraba información el Cisen y aparecía que los dirigentes, uno en particular, que ya falleció, que lo estimo mucho, por eso lo estimaba mucho y lo sigo estimando mucho, por eso no voy a dejar de decirlo y no se va a olvidar, que era un gran hombre y que en las crónicas del Reforma que le gustaba escuchar cómo caía el hielo en la copa. Toda una campaña de desprestigio.

Entonces, les molestan los cambios, pero se tienen que dar.

Además, el otro día leía yo una cosa de esta escritora Sabina Berman —a ver si no lo encuentran— que es muy cierto, la gente votó por un cambio. Nosotros no engañamos a nadie, esto que estamos haciendo lo encuentran ustedes en mis libros que publiqué hace 20 años. Hace años estamos con esto, con el combate a la corrupción, con la austeridad, en contra de la mafia del poder, desde hace mucho, mucho tiempo, no es una cosa nueva, que cambiamos de repente.

Pero ella —no sé si lo encuentras— lo dice muy bien, muy claro: ‘La gente votó porque cambiaran las cosas no votó por más de lo mismo’. A ver si ya está. O si no, ¿tú tenías otra?

INTERLOCUTORA: Es todo, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias.

La compañera, ustedes dos.

PREGUNTA: Gracias, presidente, buenos días.

Judith Sánchez Reyes, de La verdad noticias.

El martes pasado publicamos un trabajo que establece que en lo que va de su gobierno se ha dado el mayor gasto militar en las últimas tres décadas, con el que se ha comprado armamento de fabricación rusa y alemana, todo esto con base a informes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Es una organización internacional independiente que hizo un análisis sobre la evolución de gasto militar a nivel mundial.

En este sentido preguntarle si este armamento que se adquirió es de última tecnología.

Si, obviamente ante el conflicto con Ucrania, Rusia ha podido cumplir con el mantenimiento a helicópteros y otros vehículos de guerra que se adquirieron.

Si también este armamento bueno pues tiene el nivel para enfrentar al crimen organizado que, como sabemos, cuenta con armas de alta tecnología.

Y si… ¿Y por qué, más bien, por qué su gobierno decidió incrementar exponencial el gasto militar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues me sorprende.

INTERLOCUTORA: ¿No tenía usted esta información?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, no hemos comprado ningún helicóptero a Rusia ni nada.

En el caso del armamento, no creo. Pero, de todas maneras, hoy te vamos a informar sobre esto.

No, lo más seguro es que sea una noticia falsa.

INTERLOCUTORA: Esta información es de este instituto y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero es que esos institutos no, estos aparecen como hongos después de la lluvia, más en estos tiempos.

INTERLOCUTORA: Pero lo hace a nivel internacional, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. No anden creyendo eso.

Bueno, si hasta el New York Times miente, ¿por qué un instituto, una asociación, un organismo…? Y dicen de la sociedad civil siempre. Mejor, pídannos la información, o sea, constaten.

INTERLOCUTORA: ¿La Sedena podría dar información acerca de esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hoy mismo, hoy mismo. Pero estoy seguro que no hay compra de ningún helicóptero, de eso sí estoy seguro.

Lo del armamento, pues sólo que sean las armas para la Guardia Nacional; tampoco lo creo. Sé de unas armas que se compraron a Alemania, pero hace como dos sexenios, que hubo polémicas porque una protesta en Europa de la venta de esas armas a México, pero de nosotros no.

INTERLOCUTORA: De acuerdo a este instituto, creció obviamente el presupuesto en un 40 por ciento en términos reales en comparación a los sexenios que le antecedieron, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ser para la Guardia, porque sí son como 120 mil elementos nuevos de la Guardia Nacional, pero a lo mejor en las mismas fábricas de la Defensa se ha construido armamento básico. Pero lo vemos, hoy mismo lo informamos y mañana aquí lo comentamos.

INTERLOCUTORA: Perfecto.

En otra pregunta, presidente, la semana pasada se hicieron virales…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sabes? Ahorita que me acuerdo, mañana viene el secretario, mañana viene todo el Gabinete de Seguridad, mañana nos lo explican.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente. Gracias.

La semana pasada se hicieron virales dos videos en donde se observaban a dos perros llevando en su hocico, uno, una cabeza humana, esto fue en Zacatecas; y días después a otro con una pierna también humana, lo que incluso llevó a la localización de una fosa clandestina en Irapuato.

¿Qué información tiene al respecto, presidente? ¿Qué acciones conllevaron a las autoridades de Seguridad con respecto a estos hechos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Seguramente están investigando sobre los casos estos y ya van a informar.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo darían información? ¿El jueves?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, el jueves puede darse. A veces no queremos dar mucha información de este tipo, porque no queremos parecer Alarma!, pero si ustedes lo piden, sí, todo.

INTERLOCUTORA: Bueno, porque causó por supuesto mucha reacción en las redes sociales y fue algo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Además, ahí tiene que tomarse en cuenta lo de redes sociales. Cuando dices redes sociales, no crean que es todo el pueblo, o sea, por ejemplo.

Y cuando se dice, ahora que hablaban de las universidades, ‘todos los académicos o también los alumnos’. Pues no, es donde hay conflicto, que dos, tres, escuelas, cuatro planteles, cinco planteles de 40 y siempre se plantea que es así, general. Pero, de todas maneras, aquí nosotros damos la información.

INTERLOCUTORA: Y, por último, presidente, prestadores de servicio de limpieza de distintos órganos públicos fueron notificados sobre el requerimiento de la firma de convenio unilateral con la aceptación de ajustes económicos a los contratos marco, con los que operan sin conocer en qué consisten.

Estos ajustes o reducciones podrían afectar directamente a los trabajadores, toda vez no se podría cubrir el sueldo mínimo que ha ido en aumento, mientras que los costos de los contratos marco han presentado una disminución en el monto a pagar en lugar de incrementarlo.

Esto deja por supuesto abierta la puerta a que empresas irregulares puedan ofrecer estos servicios, poniendo además en riesgo los beneficios a los trabajadores al no respetar justamente las prestaciones ni los sueldos, ya que operan en esquemas donde sus empleados no generan antigüedad ni están dados de alta en el IMSS, por mencionar algunos ejemplos.

En este sentido nos gustaría saber cuál es su opinión, sobre todo cuando su gobierno ha sido impulsor justamente en que las empresas operen en el marco de la legalidad, dejando de evadir impuestos y sobre todo protegiendo a los trabajadores y dejando a un lado este modelo del outsourcing.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, hay que hacer a un lado el outsourcing, la subcontratación y se debe de pagar a los trabajadores lo justo con todas las prestaciones, hacia allá se tiene que ir básicamente.

INTERLOCUTORA: ¿Estos prestadores de servicios que tendrían que estar regulados, tendrían que tener algún acercamiento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tienen que ir a la Secretaría del Trabajo a presentar su denuncia, porque tienen que estar inscritos si son trabajadores. O sea, lo otro es una simulación, es para no pagar las prestaciones que les corresponden, por eso se modificó la ley.

Pero ese es un caso, el que estás describiendo, en el que es un trabajador que tiene derecho a un salario justo, a prestaciones y el derecho a asociarse, no puede ser un contrato de estos outsourcing. Si nos das los datos, incluso nosotros lo vemos.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quería preguntar el compañero que viene de… A ver vamos a darle… Me quedo contigo pendiente, ¿sí?, pero es para un… Quiere hablar Néstor Prieto. Ándale.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Muchas gracias.

Néstor Prieto, del portal de política internacional Descifrando la guerra.

Tenía dos cuestiones. La primera de ellas referida a la política exterior mexicana respecto a un conflicto muy importante que seguimos con mucho interés en España, pero en toda América Latina, que tiene que ver Saharaui Occidental.

México, como bien sabe, reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática desde 1979, fue el segundo país de América Latina que lo hizo después de Panamá y tiene mucho que ver y es muy importante conocer la posición de México porque es el país más poblado que reconoce a este Estado, de soberanía limitada, que tiene un conflicto abierto con Marruecos y que además tiene varios rasgos culturales y de historia política común con México: fue colonia española durante casi 100 años, el único pueblo árabe que habla castellano, junto con Guinea Ecuatorial y recientemente ha revivido su conflicto, porque, como bien saben, hay una parte del territorio ocupada por Marruecos, hay una franja del territorio que controla, efectivamente, la República Saharaui y en Frente Polisario y el Gobierno de México históricamente desde los 70, pasando por la administración del PAN, del PRI y ahora también con Morena, ha mantenido su reconocimiento internacional a esta república.

Se ha pronunciado en Naciones Unidas a favor del derecho de la autoderminación, que es uno de los pilares de la política exterior mexicana y más recientemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que México es miembro, ha reiterado ese principio.

Usted, de hecho, en su toma de posesión también se reunió con el presidente Brahim Gali, el homólogo saharaui.

Y la cuestión es: habiendo este conflicto, que es cierto que quizá no llena tantas portadas en una situación tan internacional, tan convulsa, ¿cuál es la posición que tiene México?, ¿y qué medidas va a tomar o ha tomado para garantizar ese derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui que usted ha defendido y que han defendido todas las administraciones, pero esta última con especial énfasis?

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es mantener la misma política de autodeterminación de los pueblos y la Secretaría de Relaciones Exteriores seguramente está atendiendo este asunto. Y si es necesario, México, por su política exterior se va a pronunciar. Eso es lo que podemos decir.

INTERLOCUTOR: México es firme en su apoyo, entonces a la República Saharaui.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si ya se ha expresado desde los años 70, va a continuar con la misma política.

INTERLOCUTOR: Y, en segundo lugar, presidente, aprovechando también que usted se va a reunir en poco tiempo con Gabriel Boric, con el presidente Alberto Fernández, hay una tendencia en América Latina con las últimas elecciones con victorias de distintos gobiernos progresistas.

México tiene una política exterior muy bien definida, clara, incluso en la Constitución, que es un caso casi único en el mundo, con principios muy firmes: el de no intervención, respeto internacional, autodeterminación, etcétera. Pero evidentemente esos principios que también se han mantenido en el tiempo se han interpretado de manera muy distinta con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN y ahora con usted.

Usted ha tenido una apuesta muy firme por la integración latinoamericana, lideró la Celac, la presidencia pro tempore, que se la dejó a Alberto Fernández recientemente.

Su administración se ha mostrado también muy crítica con la OEA, ha tenido posicionamientos duros por la posición de Estados Unidos en la región. Hemos visto recientemente iniciativas en la OEA, precisamente, respecto a Venezuela, también una posición asertiva hacia Nicaragua o Venezuela que ha desmarcado otras posiciones.

Una condena muy recientemente, el viernes, respecto a Cuba también de apoyo.

Y la cuestión es: en primer lugar, ¿qué diferencia, pese a que se mantengan los mismos principios, su política exterior de la de gobiernos exteriores?

Y, en segundo lugar, esa apuesta por la integración, esa apuesta por garantizar una América Latina más unida, ¿cómo cree que se va a concretar o cómo cree que se va a recordar este gobierno de la Cuarta Transformación ahora y en sexenios venideros, si es que continúan, para garantizar ese sueño, esa meta que al día de hoy en América Latina sigue en materializarse en toda su capacidad?

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo pienso que debe de procurarse el sueño de Bolívar, de la integración de nuestra América, como diría Martí, con el agregado que tiene que ser la unión de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos.

Se tiene que buscar una integración económica, comercial, política, con respeto a las soberanías de los países, ese es el planteamiento que tiene México. Pero eso va a significar también en la política, sobre todo de Estados Unidos para con América Latina y con el Caribe.

Ha habido signos positivos, diría yo; otros no:

Es positivo el que se haya reconocido sin dilación el triunfo del presidente Petro, en Colombia.

Es positivo el que se haya también reconocido el triunfo de Lula.

Es positivo el que no tengan una actuación injerencista en el caso del Perú, porque se ve que ahí es más la alianza de derecha, el conservadurismo.

Me da risa, porque es la alianza Fujimori-Vargas Llosa. Ahí les recomiendo que lean el libro de Vargas Llosa que se llama Como pez en el agua después de su elección cuando enfrentó a Fujimori. Pero las vueltas que da la vida, cómo cambian las cosas. Pero no veo ahí injerencismo estadounidense.

Es positivo también el que se estén reiniciando relaciones con Venezuela, de Estados Unidos con Venezuela.

Es positivo el que —ya va como la quinta llamada— el que no se hayan pronunciado en contra —que no deberían de hacerlo, pero antes sí, actuaban así con mucho protagonismo— en el restablecimiento de relaciones de Colombia y Venezuela.

Todo eso es muy positivo.

Muy positivo desde luego la relación con nosotros de mucho respeto, de mucho respeto del presidente Trump y del presidente Biden, de los dos. Si acaso… Bueno no, no quiero hablar de lo positivo, porque hay elecciones mañana en Estados Unidos y mejor nos quedamos callados. Mañana hay elecciones que son muy importantes en Estados Unidos.

Pero, bueno, regresando, yo pienso que es posible una integración completa. Así como surge la comunidad europea y luego se convierte en la Unión Europea, así para toda América, como una región en el mundo que tiene mucho potencial y que tendría posibilidades para un desarrollo con justicia en beneficio de todos los pueblos, de todos los países, para que América no sea considerada o se le considere como un continente de desigualdad, como desgraciadamente lo es y de pobreza.

Entonces, sí podemos lograr esta unión.

Y ahora con el triunfo de Lula en Brasil hay condiciones inmejorables. Lula es un gran dirigente, con mucho prestigio en los países de América Latina, del Caribe, del mundo; además, lo quiere mucho el pueblo en Brasil, sobre todo la gente humilde, la gente pobre.

Él gana la elección, yo se lo dije en una conversación que tuvimos, con el apoyo de los pobres, porque en clases medias y altas no le favoreció el voto, pero en la población pobre mayoritaria se votó por él, porque la gente humilde, pobre, es muy buena, es puro corazón y es muy agradecida.

Yo aquí decía, cuando estábamos vacunando por la pandemia, llegaba una señora, o sea, con todo respeto lo digo también, o un señor, se bajaba de un carro del año y ahí se hacían las colas y se atendía a todos, pero ella desde que llegaba a hacer la cola ya iba enojada, con la cara dura. Ya la sentaban, le daban su ficha y seguía enojada: ‘¡Ay, pero qué barbaridad, ¡cómo tardan!’. Y tardaban 25, 30 minutos, 40 y ahí estaban todos con la paciencia que tienen los pobres, que sólo ellos, su humildad. Y a la señora la vacunaban y todo y ya. Ni gracias ni nada.

La misma señora, nada más que humilde o el señor humilde una cara contenta, tranquila. Y si les ofrecía a todos ahí que agua y eso, sí. Y ya le inyectaban, la vacunaban: ‘Muchas gracias’’ y otras cosas que no puede decir, que son religiosas, pero ‘bendiciones, muchas gracias’.

La otra señora o el otro señor: ‘No me están haciendo ningún favor, son mis impuestos y me tienen que atender’. No es así el pueblo raso, es otro.

Entonces, no lo dejaron de querer a Lula. Hizo un buen gobierno. Lo metieron injustamente a la cárcel. Ya se pueden imaginar las campañas en contra de él y sale y ese pueblo agradecido vuelve a votar por él, porque también el pueblo sabe quién tiene amor por ellos y quién no, porque el pueblo no es tonto.

Lo mismo pasó en Bolivia, dan el golpe de Estado, quitan a Evo, sienten también los conservadores, racistas —porque ahí habría que agregar eso— de que ya pasó y vienen las elecciones, los indígenas de Bolivia calladitos sin decir nada, evitaron la violencia, actuaron con muchísima inteligencia, no hubo derramamiento de sangre, no cayeron en la provocación.

Se confiaron los conservadores pensando: ‘No, ya’. Porque también suele pasar que como manejan los medios de información creen que ya tienen el control, que manejan los medios de comunicación manejan la opinión pública, así se decía antes ¿no?

Y convocan a elecciones y ¡oh, sorpresa!, eso que se quedaron calladitos que los había ayudado el gobierno de Evo, porque fue el país con más crecimiento económico en 12, 14 años y crecimiento económico con distribución de riqueza. Sacó de la pobreza a millones de mexicanos, digo de bolivianos y ahí está Luis, Lucho de nuevo.

Entonces, la lección, esto es para los políticos jóvenes, es que no se puede llevar a cabo una transformación sin atender al pueblo para apoyarse en el pueblo y enfrentar los embates del conservadurismo, esa es la lección.

Si no se cuenta con el respaldo del pueblo, no se resiste. Y para contar con el respaldo del pueblo hay que considerar al pueblo como el principal actor de la vida pública, el principal actor de la vida pública. No a los periodistas, no a los intelectuales, no a los empresarios, no a los políticos; al pueblo y va uno a lo seguro. Como decía Juárez: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’.

Entonces, estamos por la integración de toda América y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros.

INTERLOCUTOR: (Inaudible) a Oaxaca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no va a ser en Oaxaca, va a ser en la Ciudad de México.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por cuestiones logísticas.

El 23 viene el presidente Boric; el 24 viene el presidente Fernández; estamos esperando una confirmación del presidente Lula, presidente electo; viene el presidente de Ecuador, viene el presidente de Perú, el presidente de Colombia. Pero es 23, 24 y 25.

INTERLOCUTOR: Usted precisamente llamó con su presidencia en la Celac a reforzar esos lazos y tomó la iniciativa. Ese órgano, en un momento inmejorable, según usted, para la integración latinoamericana, ese impulso, cuál es el organismo que debería de darlo, porque usted apostó firmemente por la Celac.

Se ha mantenido crítico con la OEA. ¿Cuál es la posición que tiene ahora mismo el gobierno?, porque es cierto que ustedes participan en todos los foros; además, es una política que tiene muy clara. Pero usted apostó claramente por la Celac y hubo muy buena sintonía política, con un eje Argentina-México que ahora parece que se ha ampliado, pero usted con el presidente Alberto Fernández, lo dijo en su momento, había una apuesta muy clara por la Celac, ese es el organismo por el que apuesta México para avanzar en el proceso de integración.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y nos gustaría también que se reformara la OEA.

INTERLOCUTOR: ¿En qué dirección?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se convierta en lo que debe ser: un organismo imparcial, que ayude como árbitro, como juez auténtico, verdadero, en las diferencias que puedan presentarse en América, que no esté subordinado a ningún país, a ningún gobierno, que no sea un apéndice de ninguna hegemonía.

INTERLOCUTOR: Y, por volver, muy brevemente, que tampoco quiero abusar, ¿qué ha diferenciado?, si los principios de la política exterior mexicana son tan firmes. Porque se puede escuchar a usted a Vicente Fox decir los mismos principios en política internacional, han sido políticas internacionales distintas. ¿Qué cree usted lo ha diferenciado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tan bien que ibas.

INTERLOCUTOR: No, pero quiero decir, es realmente interesante para los que estudiamos, seguimos de cerca la política exterior mexicana, porque tiene unos principios muy firmes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, aquí no se aplica el ‘comes y te vas’, sencillamente.

INTERLOCUTOR: No, y, de hecho, sólo hay que ver la política que usted tiene con Cuba.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quedó demostrado cuando la cumbre, dijimos: O vamos todos o México no participa o no participa el presidente.

Y el ‘comes y te vas’ es una vergüenza, es una afrenta a nuestra política exterior. ¡Cómo, porque viene un presidente de Estados Unidos y no quiere reunirse con otro presidente, o no quiere que esté presente otro presidente, el mexicano le dice a ese presidente incómodo, en este caso Fidel Castro, comandante Fidel Castro, ‘comes y te vas porque va a venir el otro y no quiere encontrarse contigo’! ¡Es una vergüenza!

Pero no es Fox, no sólo es Fox, porque también suele suceder que le echa uno la culpa al que da la cara nada más o al que habla, pero ahí tenía a Castañeda junto a él, internacionalista, estudioso, académico de altos vuelos, casi le estaba soplando ahí lo que tenía que decirle.

Yo no sé si la frase ‘Comes y te vas’ es de Fox o se la sopló Castañeda.

Bueno, ahí nos vemos.

+++++

