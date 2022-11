Atlanta Hawks consigue derrotar a New Orleans Pelicans (124-121)

Atlanta Hawks logró vencer en casa frente a New Orleans Pelicans por 124-121 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Atlanta Hawks consiguieron ganar fuera de casa contra New York Knicks por 99-112, sumando un total de tres triunfos en los últimos cinco partidos. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también ganaron en casa a Golden State Warriors por 114-105. Con este resultado, Atlanta Hawks acumula seis victorias en nueve partidos disputados en la competencia, mientras que New Orleans Pelicans se queda con cinco victorias en nueve partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el marcador y terminó con un 29-28. Tras esto, durante el segundo cuarto los jugadores del equipo local se distanciaron en el luminoso y acrecentaron la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (52-40) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 31-24. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 60-52 en el electrónico.

En el tercer cuarto el equipo visitante logró remontar el partido hasta alcanzar el empate y acabó con un resultado parcial de 28-33 y un 88-85 total. Por último, en el transcurso del último cuarto New Orleans Pelicans logró remontar el partido hasta conseguir el empate, de hecho, consiguió un parcial de 17-2 y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 21-24. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 109 puntos entre ambos equipos, por lo que fue necesaria una prórroga para conocer al ganador.

Durante la prórroga dominó fundamentalmente el equipo local, alcanzó una diferencia de seis puntos (117-111) y finalizó con un resultado parcial de 15-12, siendo el resultado final del partido 124-121 a favor de Atlanta Hawks.

Durante el partido, Atlanta Hawks consiguió el triunfo gracias a los 34 puntos, 10 asistencias y un rebote de Trae Young y los 21 puntos, una asistencia y 19 rebotes de Clint Capela. Los 29 puntos y 10 rebotes de Cj Mccollum y los 29 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes de Zion Williamson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

En el siguiente choque de la competición Atlanta Hawks se enfrentará a Milwaukee Bucks en el State Farm Arena, mientras que el próximo contrincante de New Orleans Pelicans será Indiana Pacers, con el cual se verá las caras en el Bankers Life Fieldhouse.

