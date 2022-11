Las mejores películas de Hulu Estados Unidos para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Hulu, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Hulu Estados Unidos:

1. Alice

Alice pasa sus días esclavizada en una plantación rural de Georgia anhelando inquietamente la libertad. Después de un violento enfrentamiento con Paul, el dueño de la plantación, Alice huye por los bosques vecinos y tropieza con la vista desconocida de una carretera y pronto descubre que en realidad es el año 1973.

2. Rosalina

Un recuento en tono de comedia de "Romeo y Julieta" de Shakespeare, contado desde el punto de vista de la ex novia de Romeo, Rosaline, la mujer que Romeo dice amar antes de enamorarse de Julieta.

3. Scream Queens

Serie al estilo "American Horror Story", en la que cada temporada se desarrollará una historia y personajes diferentes. En la primera, se contará la historia de un campus universitario en el que de repente comienzan a sucederse una serie de asesinatos en masa.

4. Monstrous

La historia se centra en una mujer traumatizada que huye de su exmarido abusivo con su hijo de 7 años. En su nuevo y remoto santuario, descubren que tienen que enfrentarse a un monstruo más grande y aterrador.

5. Incarnation

Brad y Jess se mudan a Los Ángeles en busca de una vida mejor. Cuando se topan con una joya de bienes raíces escondida, administrada por el tranquilo propietario Peter, están eufóricos por el giro de la fortuna. Pero su hogar ideal esconde un secreto mucho más siniestro de lo que jamás podrían haber imaginado, ya que las mismas paredes están vivas con un antiguo mal y pronto descubren que la codicia tiene un alto precio.

6. Hellraiser

Una joven que lucha contra la adicción se apodera de una antigua caja de rompecabezas, sin saber que su propósito es convocar a los Cenobitas, un grupo de sádicos seres sobrenaturales de otra dimensión.

7. The Devil You Know

Kathryn Vale es una solitaria ex-estrella de cine con un oscuro secreto, vive con su hija, que tiene la esperanza de seguir la estela de su madre en el cine. Cuando Kathryn intenta relanzar su carrera, se ve amenazada por un chantajista anónimo que conoce su secreto.

8. Pagado por completo

Nueva York, mediados de los años ochenta. Ace es un chico de Harlem, empleado en una lavandería, que intenta llevar una vida digna alejado del crimen. Pero cuanto más duro trabaja para ganar su modesto salario, más difícil se le hace ver como sus amigos se enriquecen con el tráfico de drogas, en especial su amigo Mitch, que siempre aparece con caros coches nuevos, cadenas de oro y chicas a su lado.

9. Antlers: Criatura oscura

En Antlers, una pequeña ciudad de Oregón, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un estudiante misterioso y distante. A medida que se van conociendo, descubren que el joven esconde un peligroso secreto que podría tener consecuencias fatales.

10. El entresuelo

Un hombre de familia debe luchar por sobrevivir cuando se encuentra atrapado en el espacio de acceso de una cabaña remota en Oregón. donde los cazadores furtivos despiadados han escondido su fortuna.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

El papel de Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

SEGUIR LEYENDO:

Más sobre streaming

Rankings de K-pop

Rankings de K-dramas

Series y películas más comentadas en Twitter