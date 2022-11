Dólar en Perú: Su cotización cierra la semana a la baja y se ubica en S/ 3.95

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada en Perú.

El precio del dólar estadounidense en Perú cerró a la baja este viernes, en medio de expectativas de una posible moderación en el ritmo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), lo que impactó a un fuerte retroceso de la divisa estadounidense en los mercados internacionales.

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el tipo de cambio cerró la jornada de este viernes 04 de noviembre en S/ 3.9560 por dólar, una caída de 0.43% frente al cierre del jueves, cuando se cotizó en S/ 3.9730.

Cabe anotar que en lo que va del 2022, el billete verde acumula un retroceso de 0.88% en comparación con la última cotización del 2021, en S/3.991. Asimismo, hoy, en el mercado se negociaron US$ 298 millones a un precio promedio de S/ 3.957.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de S/ 3.97, mientras que en las ventanillas de los principales bancos del país se cotiza en S/ 4.03.

Cabe precisar que este precio del dólar se mantendrá en ese rango durante este fin de semana hasta la próxima jornada del lunes a las 09:00 a.m. que inicie nuevamente el mercado cambiario den el Perú.

Información del Mercado Cambiario del BCR

Política monetaria

En su reunión del 21 de setiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) incrementó su tasa de referencia en 75 puntos básicos a 3,00 – 3,25 % y actualizó sus proyecciones macroeconómicas respecto a las de junio: redujeron el crecimiento esperado entre 2022 y 2024 y aumentaron la proyección de inflación subyacente para 2022 y 2023.

Según el BCR, la inflación se mantiene en niveles extremadamente elevados a nivel global. En consecuencia, continúa la tendencia al alza de las tasas de interés de política monetaria.

Inflación

La inflación interanual en el Perú se ubicó en 8,53% en setiembre, luego de alcanzar un máximo de 8,81% en junio. La inflación continúa impulsada por los mayores precios de los alimentos y los combustibles.

En respuesta al incremento de la inflación, los bancos centrales de la región han respondido ajustando al alza sus tasas de interés de política monetaria. En Perú, el BCR ha continuado con los ajustes de la posición de política monetaria iniciados en agosto de 2021: con la última subida a 7,00% en octubre, se acumulan quince incrementos en el actual ciclo de alzas.

“Si bien las expectativas de inflación se han incrementado por encima del rango meta, Perú presenta las menores expectativas de inflación entre los países de la región”, dijo el BCR.

Con el retiro del estímulo monetario desde 2021, las tasas reales de interés en la región han pasado a terreno positivo. Si bien cada país responde a condiciones macroeconómicas distintas, el nivel de la tasa de interés y de las expectativas inflacionarias de Perú son de los menores de la región.

En lo que va de 2022 el BCR ha realizado una venta neta de US$ 1.105 millones en el mercado cambiario: las ventas netas en el mercado spot (US$ 1.226 millones) superaron el vencimiento neto de swaps cambiarios y de CDR BCRP (US$ 121 millones).

En cuanto a la proyección de la inflación en 2022 se pronostica en 7,8% debido al aumento de los precios de importación y la depreciación de la moneda. Se espera que la inflación regrese al rango meta en la segunda mitad de 2023, tras la reversión en los precios de los combustibles y los granos.

El BCR en octubre subió la tasa de interés de referencia a 7,00% con el fin de contener la inflación en el Perú.

Divisa peruana en la región

En la jornada del pasado miércoles, el sol peruano fue la moneda que más se apreció entre sus pares regionales, subiendo un 0,80% de acuerdo al seguimiento de Bloomberg un día después de que el mercado se mantuviera cerrado por ser día feriado.

El sol peruano se vio menos impactado que otras divisas latinoamericanas luego de la decisión de la FED y las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la entidad, porque el mercado cambiario de Perú cerró solo media hora después de los anuncios.

Según el ránking de divisas de Bloomberg, el sol peruano fue la divisa que más se apreció entre las monedas de países emergentes este miércoles, mientras que a nivel global quedó segunda en la lista y solo fue superada por la rupia de Seychelles.

El sol peruano recuperó terreno tras la apreciación que anotó este miércoles, aunque aún se posiciona en el cuarto lugar de las cuatro divisas que son las únicas que se aprecian frente al dólar en lo que va del 2022 entre las monedas de mercados emergentes.

Inicio de jornada

En el inicio de jornada de esta mañana, el dólar estadounidense se negoció a S/ 3,94 en promedio, lo que supuso un cambio del 0,2% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando acabó con S/ 3,95 en promedio.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso del 0,48% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún una subida del 4,35%. En relación a fechas pasadas, acumuló dos sesiones seguidas en negativo.

En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.

Sol peruano

El sol es la moneda de curso legal en Perú desde 1991 y reemplazó al inti, que circuló entre 1985 y 1991, en un principio también fue llamada como “nuevo sol” para diferenciarla de su antecesora, pero para el año 2015 se le llama solamente sol.

El origen del nuevo sol se entiende tras la crisis mundial de 1929, que llevó a una profunda crisis económica y cambiaria al país, así como a la creación del Banco Central de Reserva del Perú. Fue durante el primer año del gobierno de Alberto Fujimori que se impulsó el nuevo sol para equilibrar la hiperinflación y reordenar la economía.

Luego de que entró en vigor, un sol equivalía a un millón de intis o a mil millones de "viejos" soles; actualmente la moneda está dividida en 100 céntimos y su emisión está regulada por el Banco Central de Reserva del Perú.

A nivel global, el dólar recortaba las ganancias de ayer, después de los últimos resultados de la tasa de desempleo de Estados Unidos que subió a 3,7% desde el 3,5% de setiembre.

Actualmente circulan monedas de 10, 20, 50 céntimos, 1, 2 y 5 soles y billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. Antes también se acuñaron monedas de 1 céntimo, pero estas fueron retiradas de circulación en mayo de 2011, en tanto que en enero de 2019 salieron de circulación las monedas de 5 céntimos.

Por otro lado, la paridad cambiaria con respecto al dólar y el euro es fijada a diario por el organismo a cargo. Cabe precisar que desde el año 2014 la moneda peruana está en depreciación.

En el aspecto económico, el Banco Mundial (BM) ha pronosticado que para este 2022 Perú tenga un crecimiento de sólo 3.2% luego de que en el 2021 tuvo un rebote del 13%. Asimismo, para el 2023 desaceleraría al crecer únicamente un 3 por ciento.

No obstante, expertos han asegurado que Perú podría experimentar una pérdida de confianza empresarial ante la incertidumbre que se vive en la política y las reglas fiscales que se pretenden llevar a cabo.

