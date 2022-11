Estos podcast encabezan la lista de los más populares en Apple Chile

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Para no perder más tiempo tratando de decidir qué podcast escuchar, acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento a través de Apple.

1. All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg

Industry veterans, degenerate gamblers & besties Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks & David Friedberg cover all things economic, tech, political, social & poker.

2. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

3. El Villegas - Actualidad y esas cosas

Podcast by Fernando Villegas

4. Historia Freak, con Joaquín Barañao

El reverso, los detalles, las anécdotas y las conexiones de lo que ha pasado en este punto del Universo que llamamos Tierra, desde el Big Bang en adelante.

5. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por @psi.mammoliti |

6. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

7. High Low with EmRata

Hi, I’m EmRata, aka Emily Ratajkowski. Maybe you know me from my work as an actress or model, or maybe you’ve read my bestselling book, My Body. I’m interested in marrying everything high and low brow by talking pop culture and happenings that may seem frivolous in a way that raises big questions.On this podcast, I’ll be talking everything from politics, philosophy, and feminism to sex, TikTok and relationships. Every Tuesday, I’ll host intimate conversations with special guests, including celebs, incredible authors, close friends, and people I admire. In the week’s second episode, I’ll..

8. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

9. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

10. Esto No Es un Podcast

Marco y Marcelo no tienen muy claro qué están haciendo. Pero conversan, divagan, se ríen y comparten algunas joyas discográficas de sus hits en Esto No Es Plaza Italia.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios de audio y video, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios de audio y video a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares; este año ha rebasado la cifra de los 3 billones de dólares.

De entre sus programas destaca Apple Music, que cuenta con la función de permitir a sus usuarios acceder a música y podcast.

Spotify y Apple buscan liderar el mercado de streaming musical y de podcast. (Ilustración: Anayeli Tapia)

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

SEGUIR LEYENDO:

Más sobre streaming

Rankings de K-pop

Rankings de K-dramas

Series y películas más comentadas en Twitter