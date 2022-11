Cuál es el podcast más popular hoy en Spotify España

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Para no perder más tiempo tratando de decidir qué podcast escuchar, acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento a través de Spotify.

1. El CaroLate

¿Un late? ¿Y en audio? Menos mal que lo presenta Carolina Iglesias acompañada de dos titanas de la comedia como Laura Márquez y Charlie Pee. Que a lo mejor se está notando que estamos escribiendo nosotras la descripción del podcast, pero es que lo de que habrá invitados estelares, un público entregadísimo, que tendréis un nuevo episodio todas las semanas.. eso lo tiene cualquier late, ¿pero a nosotras? Escúchalo gratis, solo en Spotify.

2. Esta no te la sabes

Este podcast te cuenta cosas que no sabías a la hora de desayunar para que puedas contarlas a la hora de comer y parecer superinteligente. Una ventana a la historia, la ciencia, la cultura, la geografía o la psicología en 5 minutos. Esta no te la sabes es un podcast original de Spotify con la colaboración de The Voice Village. De lunes a viernes.

3. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

4. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra nos trae unos episodios de podcast dónde comprendernos mejor a nosotros mismos. Marian te cuenta y explica temas concretos de la mente, del comportamiento o del mundo emocional.Conoceremos la oxitocina y el cortisol. Tendremos claves para identificar a las personas vitaminas que nos rodean, Marian nos hablará de muchos temas sobre nuestra salud mental y nos enseñará a vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García JáñezGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

5. La Pija y la Quinqui

El podcast de Carlos Peguer y Mariang. Todos los domingos en exclusiva en Spotify. Síguenos en redes en @pijayquinqui.

6. Misterio en La Moraleja

Mayo de 2021. Los vecinos de la sección 35 de La Moraleja, el barrio más rico de España, acuden a votar en las elecciones autonómicas. Nadie espera sorpresas; como siempre el PP ganará de calle en esa circunscripción donde la izquierda es inexistente. Pero cuando se produce el recuento de votos hay una sorpresa. El resultado es el esperado, pero hay una papeleta, solo una, que ha ido a parar… a Podemos. ¿Quién se ha atrevido a cometer tal sacrilegio? Un año después, la periodista Eva Lamarca acude a La Moraleja para tratar de averiguar quién fue el votante misterioso.

7. Entiende Tu Mente

Entiende Tu Mente es el pódcast de psicología en español más escuchado. Nuestro objetivo es ayudarte a entenderte mejor y pasarlo bien. Cada semana encuentras uno de estos contenidos: “20 minutos para entenderte mejor”. Una conversación a cuatro bandas entre Molo Cebrián, Luis Muiño, Mónica González y tú. “Apuntes de psicología”. Molo comparte algunos de los apuntes que más le llaman la atención mientras estudia la carrera de Psicología. “Así Somos”. Luis y Molo comparten historias curiosas -de esas que luego te apetece contar a tus amistades- de las que extraen pequeños psicoaprendizajes.

8. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

Poco se Habla es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza. En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana. El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes.

9. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

10. Como si nadie escuchara

En este programa yo (Cris Blanco) compartiré con vosotr@s todas mis ideas, opiniones, reflexiones, experiencias.. y todo aquello que me pida el corazón! Sin filtros, como si nadie escuchara! Mi intención es acompañarte en tu día, entretenerte e inspirarte a ser la mejor versión de ti mism@ y que lo descubramos junt@s!

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Aunque los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo, asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista como el podcast #EnCasaDeMara en donde hace preguntas a diversos personajes como Edy Smol, o ficción, como sucede con la historia de suspenso del podcast chileno Caso 63, o tratan temas de ciencia, política, periodismo, bienestar, entre otros.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente el hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

El auge de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Lucas Jackson)

Fundada en 2006, la compañía de origen sueco comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con sellos discográficos como Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras.

En materia de podcast, Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios.

De acuerdo con las cifras publicadas por Spotify, en el año 2019 contaba con 217 millones de suscriptores, mismos que en 2020 aumentaron a 345 millones y que en el 2021, pese a la pandemia, alcanzaron los 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago, mientras que ahora ya suman 433 millones de usuarios.

Como modelo, Spotify ha planteado pagar a los artistas de su catálogo un precio fijo por canción o álbum vendido y da regalías según la cantidad de reproducciones de artistas en proporción al total de canciones transmitidas, a diferencia de sus competidores, que pagan por ventas físicas o descargas.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Cabe apuntar que actualmente cualquier persona puede disfrutar del servicio gratuito de Spotify, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar anuncios y con restricciones como no poder saltar algunas canciones.

Spotify y Apple buscan liderar el mercado de streaming musical y de podcast. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Podcast vs audiolibros

La pandemia de coronavirus no sólo benefició a los podcast al incrementar su número de usuarios, sino que también los audiolibros sumaron más consumidores en diversas plataformas, entre ellas Spotify, pues se estima que pueden dejar ganancias anuales por hasta 70 mil millones de dólares.

La plataforma de streaming, en donde los audiolibros han ido creciendo en un 20%, ha recurrido a la narración de libros con las voces de celebridades de Hollywood.

Su auge también podría deberse a la crítica de la facilidad con la que la plataforma ha dejado hablar a los podcasters, cayendo en errores de mal información en plena pandemia, como fue el caso de Joe Rogan, que además hizo perder a la compañía hasta 2,1 millones de dólares.

