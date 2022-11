Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes 1 noviembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de salud y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas.

Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos. Hoy, día 1º, de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas y mañana de los adultos, de los mayores. Vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia, mañana, día 2.

PREGUNTA: ¿Se va a Palenque?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a ir a Tabasco y a Palenque.

PREGUNTA: ¿Sale hoy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, salgo hoy, sí, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy. Pero, bueno, un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México.

Bueno, empezamos con el doctor Jorge Alcocer; luego, Hugo, sobre la pandemia, cómo vamos; y Zoé Robledo para el plan de salud, lo que estamos haciendo para garantizar el derecho del pueblo a la salud.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Los saludo a todas y a todos ustedes, como siempre, los martes.

Hoy, 1º de noviembre, el doctor Hugo López-Gatell, como ya se señaló, comunicará el informe técnico de la pandemia, al cumplirse prácticamente cuatro meses en que se continúa en descenso.

El maestro Zoé Robledo les presentará el calendario 2022, lo que falta del Plan de Salud IMSS-Bienestar y, asimismo, nos seguirá presentando las estrategias para mejorar el surtimiento de recetas, que realmente es algo logrado con mucho interés, con mucho trabajo y con la participación de los usuarios de los pacientes; los avances generales e inversión en Nayarit, Tlaxcala y Colima y derivado de la visita del fin de semana se incorporan a partir de ahora los avances de Baja Sur, de Sonora, Sinaloa y también de Campeche.

Entonces, esto es lo que presentamos el día de hoy. Con permiso.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Maestro, buenos días; Zoé, buenos días; muy buenos días a todas y todos.

Brevemente informaré sobre la situación de la pandemia de COVID en México porque las noticias siguen siendo muy positivas, cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia.

Como señaló mi colega Ricardo Cortés la semana pasada, estamos en un periodo interepidémico, a esto se le llama así a justamente el valle que hay entre las distintas oleadas y es un momento de receso, como ya hemos planteado, de la epidemia.

Y lo que podemos ver en los números, lo mostramos nuevamente aquí, es la misma tendencia que en estos cuatros meses se ha presentado, cada semana nueva que cierra tenemos una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes.

Y lo mismo para la ocupación hospitalaria, que vemos en la siguiente imagen: tenemos ocupaciones de tres por ciento en camas generales, uno por ciento en camas con ventilador, pequeña fluctuación de dos a tres por ciento con respecto a la semana pasada, pero en general prácticamente sin necesidad de ocupación por COVID o por infección respiratoria aguda grave, las unidades dedicadas a COVID.

Recuerden siempre esto no quiere decir que estén ociosas las camas hospitalarias, se están usando para otras enfermedades de atención importante, pero en su momento están listas para ser rehabilitadas si fuera necesario por alguna clase de repunte.

Y, finalmente, en la mortalidad, vemos ya que en las semanas más recientes, en las últimas ocho, aquí se muestran las cinco más recientes, tenemos cifras de defunciones promedio diarias que son menores a cinco; habíamos dicho previamente menores a un dígito, ahora es menor a cinco. Consistentemente ya es frecuente tener semanas en donde el cierre de información presenta cero defunciones durante ese periodo.

Por último, la vacunación sigue, sigue en este momento en el grupo de edad de cinco a 11 años de edad, ya cumplimos 58 por ciento de la cobertura y estamos avanzando muy aceleradamente en las segundas dosis para que los esquemas de vacunación sean completos.

Termino diciendo: es la temporada de los virus respiratorios, muchas, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, como puede ser el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro meses no ha sido el caso.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente.

Muy buenos días, doctor Alcocer, doctor López-Gatell, buenos días a todas y a todos.

Traemos el día de hoy el calendario del resto de los estados que estamos interviniendo para el plan de salud con el modelo del IMSS-Bienestar.

Como ustedes saben, Nayarit y Tlaxcala iniciaron desde abril, Colima empezó en mayo, Sonora y Baja California Sur en septiembre, Sinaloa a mediados de octubre y ahora estamos también considerando Campeche, Guerrero y Veracruz para el mes de noviembre, así como Morelos, Oaxaca y Michoacán para el mes de diciembre.

Los datos que tienen ahí son los montos de las inversiones que se están ejerciendo en cuatro rubros: en la infraestructura de primer nivel, en la infraestructura del segundo nivel, es decir, rehabilitación de los hospitales y de las unidades de primer nivel, centros de salud y además el equipamiento y el instrumental tanto en el primer nivel de atención como el equipamiento del segundo nivel de atención.

Como se puede ver ahí, es un monto importante de 11 mil millones de pesos, casi 12 mil millones de pesos, pero es para la cobertura de casi 20 millones de mexicanas y mexicanos que en estos 12 estados no cuentan con seguridad social. Y es directamente en la atención médica, que es lo más urgente, lo más apremiante y también era lo más abandonado.

Sólo para poner un dato, en el caso del segundo nivel estamos hablando de 237 hospitales. Para darnos una idea, el Seguro Social en su régimen ordinario tiene 250 hospitales, el IMSS-Bienestar 80 hospitales. Podemos estar concluyendo el año con el modelo de atención médica hospitalaria más grande de todo, incluso, de todo el sector, pero integrado como lo hemos estado haciendo.

Uno de los temas en donde se ha tenido un avance más importante y exitoso es el tema del surtimiento de recetas, lo que se habla, siempre del abasto, pero que nosotros lo planteamos como el surtimiento de recetas completas para la población.

¿Qué es lo que hemos estado haciendo con el IMSS-Bienestar?

Pasar de un suministro y un abastecimiento precario, manual y muchas veces inexacto para un control mucho más efectivo con almacenes automatizados. Son cinco ejes que hemos estado haciendo:

Primero, el cálculo de los consumos promedios mensuales. Históricamente la consolidada que se hacía antes en el Seguro Social, los estados mandaban un cálculo con el histórico de lo que habían comprado los últimos años, mandaban claves que ya nadie produce, mandaban claves que ya nadie consume y además mandaban históricos con errores que generaban muchas veces desabasto y compras locales. Lo que hicimos en estos estados es empezar a calcular cuánto es el consumo promedio mes a mes de cada una de las claves.

En el segundo lugar fue aumentar la capacidad de los almacenes. Si no se tiene una buena capacidad de almacén, pueden estar llenos de claves que no se están consumiendo y cuando llegan las que se necesitan pues no hay lugar para ponerlas en el almacén.

Un ejemplo es en Nayarit, que se añadieron dos mil 600 metros cuadrados en el nuevo subalmacén; o en Tlaxcala, que tuvimos que hacer una estrategia con contenedores tipo barco, con lo que extendimos 380 metros cúbicos el espacio de almacenamiento.

Otra de las estrategias es reforzar el parque vehicular, mejorar el parque vehicular para poder llevar de almacén a las unidades. Esto lo hacemos ahora con 24 unidades nuevas, también trabajando con Birmex en la última milla, porque también el almacén hospitalario, después también a los almacenes y a las farmacias de las unidades más pequeñas de primer nivel, pues se tiene que hacer esa parte de última milla, que es la que estamos trabajando con Birmex.

Y, finalmente, el implementar el Sistema de Administración de Insumos. El Sistema de Administración de Insumos, SAI como se le conoce, lo que nos permite ves es cuántas recetas se surtieron. Es muy difícil pensar que un usuario se va a ir con su receta sellada, cancelada si no le dieron los medicamentos, por eso nos permite observar en qué lugar estamos surtiendo el mayor número de recetas y poder detectar cuando hay algún problema con alguna clave que se tenga que solucionar.

Los resultados de esto en los estados en donde ya tenemos por lo menos más de un mes ―si podemos pasar la siguiente― es esto, haber pasado en Nayarit del 78 por ciento de las recetas surtidas a un 99.7 por ciento; en el caso de Tlaxcala, en julio, que estábamos al 81 por ciento, ya pasamos al 93; en el caso de Colima que estábamos en 87 por ciento en julio, estamos ya hoy en 97 por ciento; y en Baja California, que llevamos menos tiempo, pasamos ya del 73 por ciento al 99 por ciento del surtimiento de recetas; lo mismo que en Sonora, que pasamos del 60 al 94 por ciento.

¿Por qué es importante cambiar esta idea del abasto?

Porque en muchos de esos estados sí estaban los medicamentos, pero no estaban llegando a los usuarios, a las personas que los necesitan; sí podían estar los medicamentos y se les habían mandado, pero con estas estrategias lo que permitimos es que llegue a las personas, no quedarnos en el almacén o no quedarnos en la farmacia, sino que lleguen a los mexicanos y mexicanas que más lo necesitan.

En el caso de Nayarit seguimos avanzando con 13 hospitales y 292 unidades de salud y las cuatro Unemes que hay en ese estado, ya con un 97 por ciento de cobertura de médicos especialistas y 98 por ciento de cobertura, de compañeros de personal de enfermería y también de médicos, perdón, de médicos generales y de especialistas y personal de enfermería.

Este indicador también lo que estamos haciendo es en la plantilla ideal, es decir, lo que se necesita para cubrir en todos los turnos en donde tenemos que tener médicos especialistas o en todos los turnos donde se tiene que contar con médicos generales o personal de enfermería. Es una inversión de 924 millones de pesos que ya tiene un avance del 92 por ciento en el ejercicio.

En el caso de Colima son 10 hospitales y 191 unidades de salud, ya se cuenta con 641 médicos especialistas que equivalen a un 82 por ciento de esta plantilla ideal y de médicos generales también y 919 personas de la rama de enfermería que equivalen a un 88 por ciento de cobertura. También por eso estamos haciendo las convocatorias de personal médicos especialistas, médicos generales y personal de enfermería. Es una inversión de 398 millones de pesos que tiene ya un avance del 62 por ciento y el abasto que ya habíamos comentado que ya llegó al 97 por ciento.

En el caso de Tlaxcala también tenemos esta cobertura de 91 por ciento de médicos generales y médicos especialistas, 92 por ciento del personal de enfermería, es una inversión de 458 millones de pesos, que tiene un avance del 79 por ciento y el nivel de abasto que ya comentábamos, que pasó del 81 al 93 por ciento.

Y los estados que acabamos de visitar, donde estuvimos ahora, en Lorero, en el caso de Baja California Sur, son seis hospitales los que tenemos, son cinco hospitales y un hospital móvil, tres Unemes y 57 unidades de primer nivel.

Tenemos una cobertura de personal del 59 por ciento tanto de médicos especialistas, 60 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y ya con una capacitación al 100 por ciento en el primer nivel de atención y en los hospitales, en el segundo nivel.

Es una inversión la que se está haciendo en Baja California Sur de 309 millones de pesos. Ya hay un ejercicio del 44 por ciento avanzado, son 132 millones de pesos de infraestructura y 177 millones de pesos de equipamiento.

En la siguiente vemos a Sonora con un 67 por ciento de cobertura de médicos especialistas y un 50 por ciento en médicos generales y personal de enfermería. Es una inversión en Sonora de 822 millones de pesos, sin contar la inversión del hospital de Hermosillo, que es un gran hospital, que ya está operando con 90 millones de pesos adicionales. Respecto a la semana pasada, se avanzó a un ejercicio del 45 por ciento de este total.

Y la siguiente es la de Sinaloa, donde tenemos una cobertura de médicos especialistas del 46 por ciento, 43 por ciento para médicos generales y personal de enfermería y ya también se ha capacitado a todo el personal en el primer y en el segundo nivel atención.

La inversión de Sinaloa es de 602 millones de pesos, se han ejercido 16 por ciento de este monto. Es en el estado en donde llevamos menos tiempo, pero también se ha avanzado mucho en el tema de abasto de medicamentos, que en estos 15 días lo hemos movido del 78 por ciento al 83 por ciento.

Y, finalmente, el estado de Campeche, en donde contamos con la operación en 11 hospitales, 133 unidades de salud. Hay una cobertura que se tiene que avanzar, sobre todo en médicos especialistas, que llega sólo al 22 por ciento. Campeche es uno de los estados que está tanto en la convocatoria internacional como nacional de médicos especialistas y además cuenta con médicos cubanos que hemos enviado a ese estado, 53 por ciento de médicos generales y personal de enfermería.

Es importante señalar que ya se ha empezado a avanzar con nueve por ciento del personal de segundo nivel y 99 por ciento de personal en el primer nivel en la capacitación. Y las recetas surtidas, que también ya han ido mejorando, del 75 al 87 por ciento de suministro.

Finalmente, señor presidente, informar, el martes pasado se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, es el modelo actualizado del IMSS-Coplamar de 1979, ahora en el enfoque de atención médica para las personas en cualquier situación, no solamente en lo rural, también en zonas semiurbanas o incluso en lugares urbanos, que tiene estos seis principios: gratuidad, accesibilidad, oportunidad, cobertura universal, continuidad en la atención y calidad de la atención.

Lo queríamos informar porque se ha hablado de parte de los conservadores de que no hay un modelo de atención. Este es un modelo de atención que se trabajó durante varios meses, avalado por la Organización Panamericana de la Salud y ya está a disposición de todas y todos quienes lo quieran consultar.

Sería todo por nuestra parte, señor presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuatro y tres, vamos, ya después seguimos adelante.

INTERVENCIÓN: En las filas se rifan los lugares, no solamente en la primera.

INTERVENCIÓN: Y no nos ha tocado a nosotros en un mes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, entonces para la próxima vamos a la tercera, después a la segunda y luego a la primera.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Marta Obeso, de Esferas Noticias.

La semana pasada, señor presidente, el secretario de Salud presentó un desglose de los salarios del personal médico que labora en la red pública de salud, en este desglose no se detalló en qué rubro se encuentran contratadas las casi mil parteras y médicos tradicionales que laboran en las clínicas IMSS-Coplamar y las clínicas ampliadas del Seguro Social.

Preguntarle al señor secretario si es posible que nos pueda desglosar cuál es la situación laboral de estos casi mil prestadores de servicio, qué salario perciben y cuáles son sus prestaciones laborales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues a lo mejor lo tiene más fresco Zoé.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias.

Efectivamente, las más de mil parteras tradicionales que nos ayudan en el IMSS-Bienestar, que además es un modelo que se está tomando también para lo que estamos haciendo, trabajan de manera voluntaria; sin embargo, perciben un apoyo para su traslado, para su movilización.

INTERLOCUTORA: ¿De cuánto?

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Es de cerca de mil 500 pesos lo que están recibiendo y lo que queremos hacer es incrementarles ese monto, porque, aunque lo usan para el traslado, no están contratadas, no es parte del personal contratado, es un trabajo voluntario, como es voluntario el trabajo de los voluntarios rurales, que son 15 mil en el país y que también hacen trabajo casa por casa y también se les apoya con cerca de 500 pesos para sus traslados.

Pero si bien nosotros reconocemos muchísimo el apoyo que hacen voluntarios rurales y también parteras y médicos tradicionales también, creemos que tenemos que apoyar y mejorar estos mecanismos para ayudarles; sin embargo, sin perder esa lógica altruista que durante tantos años ha prevalecido en el programa.

El programa, uno de los fuertes que tiene es el involucramiento con la comunidad, hacerlos parte del proceso del cuidado de la salud, no estar como unidad ausente que solamente abre sus puertas cuando ya llegó la enfermedad.

Entonces, sí es un tema que estamos revisando para poder incrementarles a las parteras tradicionales el monto del apoyo que se les otorga.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, precisamente aquí en este espacio, todo este año una servidora he denunciado esta situación. ¿A usted se le hace pues ahora sí que justo que precisamente en este ambicioso programa de reestructuración del sector salud, no se haya contemplado contratar con un sueldo digno a las parteras y a los médicos tradicionales, toda vez que sumado a esto, también se trajo a 500 médicos cubanos a quienes se les está pagando?

¿Qué opina usted de lo que acaba de decir el maestro Zoé Robledo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que parte de la actividad de voluntarios que se lleva a cabo desde hace más de 40 años en el programa IMSS-Bienestar, que empezó siendo IMSS-Coplamar y luego IMSS-Solidaridad y luego IMSS-Oportunidades y luego IMSS-Prospera y ahora IMSS-Bienestar y fue el modelo que se escogió para resolver el problema de la desatención a quienes no tienen seguridad social en el país, a los más pobres.

Entonces, se está haciendo un esfuerzo como no se hacía en décadas para garantizar el derecho a la salud, se está avanzando y poco a poco vamos a ir atendiendo todas las peticiones. Es que durante 36 años del periodo neoliberal a los gobernantes no les importó el pueblo, los gobernantes se dedicaban a facilitar el saqueo, el robo de bienes de la nación, el robo del presupuesto, para eso era el gobierno, era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, imagínense cómo quedó el país, saqueado.

El que haya estos niveles de abasto en cinco, seis estados de los 32, porque estamos comenzando, es algo nunca visto. A ver si me pones de nuevo la gráfica. Y claro que faltan muchas cosas, nada más en médicos. ¿Cuándo se había visto eso?

Y se gastaba el gobierno 100 mil millones de pesos en compra de medicamentos a 10 distribuidoras vinculadas con políticos corruptos y no había medicinas, no había este abasto en Nayarit, ni en Tlaxcala, ni en Colima, ni en Baja California Sur, ni en Sonora, como todavía no lo hay en Guerrero o no lo hay en Chiapas, porque estamos iniciando, pero es medicamento.

Pon, de favor, la gráfica de Campeche o de Sonora, de los médicos. Miren esto, es Sonora, aquí necesitamos 100 por ciento de especialistas, tenemos las plazas y apenas llevamos 77 por ciento.

Se licitaron, se convocó para 14 mil plazas. ¿Saben cuántos médicos, cuántos especialistas acudieron y se contrataron? Tres mil 500, porque durante todo el periodo neoliberal no se formaron médicos, no se formaron especialistas y tenemos un déficit de médicos.

Imagínense el nivel de irresponsabilidad de estos gobernantes corruptos para que nuestro país no tenga los médicos que necesita y mucho menos los especialistas que necesita. Estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo, lo que pasa es que había una especie de complicidad en lo relacionado con la salud con algunos gobernadores y, entonces, como la federación les transfería recursos y ellos podían hacer con ese dinero lo que quisieran, lo desviaban y compraban ellos los medicamentos, en algunos casos hasta adulterados, a estos distribuidores corruptos a los que he hecho referencia y nadie decía nada, toda la polémica estaba enfocada a la intención de privatizar la educación. Pero lo que hicieron con la salud fue una privatización y un abandono silencioso, infame.

Entonces, estamos levantando todo el sistema de salud y lo vamos a dejar de primera y es mi compromiso, a mediados del año próximo. A finales de este año vamos a tener 12 estados ya así como estos y por eso tenemos que traer médicos cubanos.

INTERLOCUTORA: ¿Y los médicos tradicionales y parteras de aquí de México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También se van a ir incorporando, pero es un proceso, estamos iniciando.

Esto lo íbamos a hacer desde el comienzo del gobierno, no llegué al gobierno y lo primero que hice fue visitar 80 hospitales, precisamente del IMSS-Bienestar, pero se nos viene la pandemia y a actuar en la emergencia para salvar vidas y conseguir vacunas.

Ahora que ya afortunadamente no tenemos esa pandemia, retomamos el programa porque queremos dejar un sistema de salud de primera. Vuelvo a decirlo, porque además soy un hombre de desafíos y de palabra: vamos a tener desde finales del año próximo, uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, porque todo esto, atención médica, todos los medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos, los estudios, van a ser gratuitos.

Y le informo a la gente o reitero: nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y, desde luego, los médicos tradicionales, las parteras, todos los que participan van a ser atendidos.

Todo lo que es humano no nos es ajeno, todo lo que tiene que ver con justicia se atiende. Esa es la diferencia entre la política de los conservadores corruptos, neoliberales y nuestra política. Para nosotros lo fundamental es el pueblo, es el bienestar del pueblo.

Entonces, lo que cueste, siempre y cuando no se afecten prácticas, tradiciones de ayuda mutua, de tequio. En el caso de Oaxaca, que hay ayuda mutua, que hay tequio, hasta con cuidado se plantea hacer un programa donde se le va a pagar a la gente, porque la tradición es que todos ayudan.

Hay trabajo voluntario en los pueblos, en el México profundo; sin embargo, ahora que estamos haciendo los caminos artesanales se les apoya con un presupuesto, pero ellos no dejan de dar el tequio para contribuir en su comunidad, no es todo paga, ‘¿cuánto me vas a dar?’, no, esa es la grandeza cultural de México.

Entonces, hay que tener cuidado para no seguir impulsando, a veces sin darnos cuenta, el individualismo, el materialismo, no sólo de pan vive el hombre.

INTERLOCUTORA: Así es, señor presidente y ese tequio pues usted también dentro del programa de reestructuración del sector salud se puede ofrendar un apoyo económico a las parteras y a los médicos tradicionales y sobre todo porque usted ha reiterado aquí el compromiso que se tiene con la Organización Mundial de la Salud de preservar, difundir y dignificar la medicina tradicional.

Usted mejor que nadie sabe que las parteras y los médicos tradicionales son especialistas en eso, en conocimiento ancestral.

El mes pasado aquí la directora de Conacyt explicó a detalle cómo el Conacyt estaba avalando científicamente el conocimiento que tienen del manejo de la herbolaría mexicana, que es una de las más ricas en el mundo.

Preguntarle, señor presidente: ¿cuál sería un sueldo digno que su administración pudiera ofrecerles a los médicos y parteras mexicanos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no lo tenemos todavía definido, eso lo van a ir viendo poco a poco, pero sí se toma en cuenta lo que estás planteando.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero vámonos… Democracia es orden, es orden democrático.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Arturo Cerda, de El Financiero Bloomberg.

Señor, ayer el GIEI habló, presentó su valoración de la información que presentó el subsecretario Alejandro Encinas respecto de la investigación del caso Ayotzinapa y básicamente dejó en duda la credibilidad, no le da el peso que el subsecretario a estos mensajes de texto que definirían o describirían lo que pasó la noche del 26 de octubre allá en Guerrero. Usted puso este informe como la columna vertebral para las acciones por venir, pero ahora no parecen tener el peso suficiente para respaldar esto.

Y el GIEI incluso llamó a la Fiscalía General de la República a no generar investigaciones falsas, a no deformar el trabajo que se ha hecho.

Los padres de los estudiantes refrendaron su confianza en el trabajo, en la validación del GIEI y expresaron tristeza porque no hay verdad en este caso.

¿Qué va a pasar con la investigación? ¿Habló usted ya con el subsecretario respecto de lo que se dijo ayer del trabajo de investigación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información.

Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia.

Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar y que se iba ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención. Entonces, cuando se toma la decisión que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, se les descuadran sus cálculos.

Pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión al interior de la fiscalía, porque no esperaban que se actuara como se hizo. Pero tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar. Y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando.

INTERLOCUTOR: ¿Qué opina del trabajo del GIEI?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que ellos se dividieron, dos se retiraron y dos se quedaron, porque así es esto, es un asunto complejo.

Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento, porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica. Imagínense lo que ha costado descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están de por medio.

Los medios de información, seguramente no hay nada de que triunfó Lula, pero de esto que me estás preguntando debe estar llena la prensa mexicana.

INTERLOCUTOR: Señor, ¿pudo haber precipitaciones en el trabajo, en la subsecretaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTOR: Porque, vaya, lo que están demostrando o lo que dice el GIEI es que estos mensajes contienen elementos que no existían en la aplicación al momento en que se supone que fueron generados; esto entonces hablaría de una fabricación.

Y si bien, yo no podría decir que el subsecretario, como usted lo defiende, podría fabricar las pruebas, entonces se acercó de elementos o se allegó de elementos que no tienen la confiabilidad y los integró en la investigación y se basó en ello para poderla presentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos, que apuestan a que nos vaya mal, siempre es así y están ofuscados nuestros adversarios.

Es que era mucho dinero el que estaba de por medio, nunca en la historia de México se había saqueado tanto al país como el periodo neoliberal, de 1983 al 2018, nunca en esos 36 años saquearon mucho más y se puede probar que en la época de la Colonia, que en los tres siglos de dominación española en México. En 36 años se llevaron o extrajeron más oro, más plata, pero estamos hablando de 10 veces más en 30 años que lo se llevaron en tres siglos, en 300 años a Europa, fue un saqueo descomunal. Entonces, imagínense cómo están. Además, entre otras cosas, se robaban el presupuesto.

¿Cuánto dedicaban a los medios de información?

Como 20, 30 mil millones de pesos al año.

¿Cómo vivían los dueños de los medios de información? No todos, porque hay honrosas excepciones.

Colmados de atenciones, de privilegios, tenían hasta guardia, protección del Estado Mayor Presidencial. Entonces, les quitamos las guardias, pero no sólo eso, sino todo el dinero del presupuesto que recibían.

Entonces, es una cadena porque ellos compartían con los periodistas más famosos, o les permitían que se entendieran también con el gobierno y que recibieran sus moches. Imagínense, un famoso de la radio o de la prensa escrita pues se llevaba dos millones al mes. Eso si no estaba en Estados Unidos, porque hay uno que está en Estados Unidos que se lleva 20 millones al mes, famoso, 20 millones al mes.

Por eso el enojo, ese es el fondo.

Entonces todo lo que hacemos… Que voy a Sinaloa, ‘ah, cuántas veces a Sinaloa, a Badiraguato’. Pues he ido pues yo creo que más veces a Xpujil o a Salina Cruz o Coatzacoalcos, o a Mazatlán o a Chetumal, a Tulum, a Mérida, a los pueblos yaquis muchísimas más veces. Ah, pero voy a Badiraguato.

No sé, pero he ido tres veces y creo que una por carretera, he sobrevolado en dos ocasiones, porque inauguramos allá, en Tamazula, un cuartel, porque estamos haciendo una carretera de Tamazula a Canelas, que es el límite de Sinaloa con Durango y estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Me gustaría que buscaran en el plano dónde está Guadalupe y Calvo, dónde está ubicado.

¿Cuántas he ido a Guadalupe y Calvo desde que estoy luchando?

Pues yo creo que como unas 10 veces. Una vez fui en enero con una helada que había que ponerles cadenas a las llantas por allá y estuve en ese tiempo, estaba nevando, es la parte más fría.

Estuve en la sierra de Chihuahua, no sólo fui a Guadalupe y Calvo, estuve en Madera, ahí me quedé a dormir. Recuerdo que la temperatura estaba bajo ocho.

Y muchas veces, por todos lados. Me he quedado a dormir, a ver si conocen, Chinipas, en los límites de Chihuahua con Sonora. He estado en todos lados, pero ya no hallan qué hacer los conservadores.

INTERLOCUTOR: Presidente, ¿qué le puede decir a los padres de familia ante la decepción que ellos demuestran?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya he hablado con ellos, hablé con ellos.

INTERLOCUTOR: Pero esto que se había presentado en el informe de la comisión, pues aquí se los presentaron a ellos, eso les dio aparentemente esperanza; hoy se dicen ellos tristes.

¿Lo podía interpretar como una decepción? ¿Cómo van a llegar a una siguiente reunión con esta situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que ver lo que ellos piensan. Y nosotros siempre les vamos a tener muchas consideraciones y los vamos a respetar y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio, como… ¿Cómo se llama el periódico?

INTERLOCUTOR: Yo trabajo para El Financiero Bloomberg, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, o El Financiero. Ahí tenemos problemas desde hace tiempo, todo ese periódico en contra, porque el dueño de ese periódico era de los preferidos en el sexenio anterior, le dieron hasta un crédito de Nacional Financiera.

INTERVENCIÓN: ¿Ya lo pagó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Ya lo pagó?

INTERVENCIÓN: No, digo si ya lo pagó.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, qué lo va a pagar, todavía no se vence, es que se lo dieron a largo plazo.

Entonces, imagínense si no va a estar molesto.

Pero todos los que escriben ahí, casi todos. Y simularon muy bien que era un periódico profesional, especializado en finanzas. Que conste que no es contigo, ¿eh?, que yo te respeto, estoy hablando de los que manejan la línea editorial. Para simular, hicieron un acuerdo con Bloomberg, que es una agencia especializada en financias, con cierto prestigio a nivel mundial.

Una vez me invitaron a visitarlos en Nueva York, conocí al dueño. Me llamó mucho la atención porque —muy rico el señor Bloomberg, había estado ya de alcalde de Nueva York— me llamó la atención porque estaba en un cubículo, pantalón de mezclilla, vestido de manera informal y mucho, mucho, mucho muy rico. Y estaba yo allá de visita, me hicieron dos entrevistas, una colectiva, otra para la televisión; y luego, que él quería platicar conmigo y ya fui y platiqué con él, era yo opositor en ese entonces.

Y uno de los directivos me dijo: ‘¿Y cómo se porta El Financiero?’, porque también me acuerdo. Le digo: Bien, bien. Dice: ‘Es que a nosotros nos importa mucho el prestigio de nuestra agencia’.

Pues aprovecho para mandarles a decir que no se portan bien y que, si les importa el prestigio de la agencia, pues que manden a hacer un análisis de la falta de profesionalismo que hay en el periódico. Que no tiene que ver contigo, pues, pero es la forma de responder a esta campaña porque, en vez de ayudar a que todos sepamos lo que sucedió a los jóvenes de Ayotzinapa, lo que buscan es que no se sepan las cosas o que quede la sospecha y son capaces de eso y de más.

Es que es extremo de que Sarmiento, pero no sólo él, otros, sostengan que si voy a Badiraguato es porque tengo un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Una prueba, una, con eso.

Ah, ’saludó a la señora, a la mamá’. En una de mis visitas llegó la señora y la saludé y lo volvería a hacer, porque respeto a la gente mayor, respeto a cualquier persona.

Y tengo mi consciencia tranquila, pero si hubiese una prueba de un acuerdo y Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la Presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero él está acostumbrado a mentir, miente como respira y se fue creando la aureola de una gente seria, objetiva, profesional, engañando a muchos.

Pero al final tampoco es único, no, no, no, es como cuando le planteé a Loret de Mola lo mismo: a ver, dejo la Presidencia, doy a conocer mi testamento; si aparece que en mi testamento escribo que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés, si aparece eso, como tú lo señalas en tu escrito, dejo la Presidencia; y si no es así —aunque voy a dar a conocer mi testamento, que no me gustaría, pero lo haría si él aceptara— tú dejas el periodismo, porque el periodismo es un oficio limpio, que ni los más sucios periodistas han podido mancharlo y se requiere ética.

Pero no, callado, porque pertenecen al hampa del periodismo y la consigna que tienen es que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Y son muchísimos, es un sistema muy parecido al porfiriato, es una cúpula oligarcas, voceros, periodistas, intelectuales orgánicos y zalameros, que nunca faltan.

INTERLOCUTOR: Señor, finalmente, del asunto de Ayotzinapa, ¿cuál es su valoración del trabajo que hizo el GIEI, de esta parte final donde cuestionan las pruebas en las que presentó el informe de la comisión? Ellos han acompañado todo este proceso a lo largo de este tiempo y ha sido respetado su labor. Finalmente, ¿cuál es la valoración que hace usted de este trabajo que han hecho y particularmente de lo que presentaron ayer?

Y, en segundo tema, ¿qué le puede decir a la Iglesia, que ayer se sumó a la defensa del INE y se manifiesta en contra de su propuesta de reforma, justamente, al sistema electoral?

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de estos expertos, ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero, gracias a ellos se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura y por consigna de algunas autoridades.

Fue muy buena aportación y siguen siendo muy buenas sus aportaciones; tan es así, que por eso se quedan dos y se van dos. Y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos.

Además, constantemente hacemos un llamado a que, quien tenga información y la quiera aportar para esclarecer estos hechos lamentables, que nos ayuden, porque no hay impunidad para nadie.

Acerca del pronunciamiento de la Iglesia, también somos muy respetuosos, de la Iglesia católica y de todas las iglesias. Y, la verdad, es muy buena la relación con todas las iglesias.

Y excepcional la relación con el papa Francisco, es el mejor papa que ha tenido la Iglesia católica en mucho tiempo y, sin duda, el mejor papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación, porque el papa que ejercía en la época de la Independencia condenó a los insurgentes independentistas, el Papa que estaba en funciones durante el movimiento de Reforma excomulgó a los liberales y el papa Pío IX o X, que estaba en funciones cuando la Revolución, reconoció a Huerta y no se pronunció en contra del asesinato de Madero, Apóstol de la Democracia.

Este papa Francisco es otra cosa, verdadero cristiano, está a favor de los desposeídos, está a favor de los pobres, no tiene que ver nada con la Iglesia de las élites, nada que ver con aquella Iglesia que condenó a Hidalgo, el padre de nuestra patria y con la Iglesia que tiene vínculos con las élites del poder, que no se relaciona con el pueblo y sobre todo con los pobres.

Y no hay que olvidar que Cristo Jesús ha sido el luchador social más importante en toda la historia del mundo. Por eso lo crucificaron, por estar a favor de los pobres, de los desposeídos, de los humillados. Lo seguían, lo espiaban, le llamaban ‘alborotador del pueblo’ y por eso lo crucificaron.

Entonces, Francisco es un auténtico, un verdadero cristiano.

De todas maneras, nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores.

INTERLOCUTOR: ¿Y qué les dice de que ellos sostienen que su propuesta…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista.

Sólo es cosa de que se diga que la palabra ‘democracia’ se compone de dos partes: demos es pueblo, kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya kratos sin demos, poder sin pueblo.

INTERLOCUTOR: ¿Es el caso de la Iglesia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no es el caso de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, la Iglesia es todo el pueblo.

INTERVENCIÓN: Dice que es reforma regresiva, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos por orden.

¿Cómo decía el entrenador Bora?

‘Yo respeto, yo respeto, yo respeto’, pero ustedes quieren polémica. No, respeto, respeto y además somos libres, en las dictaduras no se puede protestar, no se puede opinar.

Antes no se podía tocar al intocable, hace poco; ahora vivimos en libertad plena, absoluta, nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales, no hay presos políticos, no hay espionaje, no se persigue a nadie, lo único es que tenemos esta posibilidad de informarle a la gente, de garantizar el derecho a la información.

Ayer que hablaba yo con el presidente electo Lula, decía que él no haría las mañaneras porque pues tiene su manera de trabajar, él se acuesta muy tarde, trabaja mucho, trabaja mucho. Pero sí es importante informar. Imagínense, si no informáramos, nos harían pedazos políticamente hablando, minilla de peje, nada más que estamos informando y tenemos una ventaja, que la gente está muy, muy, muy consciente.

Y una cosa que le dije ayer al presidente electo Lula: que el pueblo humilde, el pueblo pobre es muy agradecido, nunca lo olvidaron. Cuando él estuvo de presidente ayudó a los pobres y por eso lo metieron a la cárcel. Regresa y gana con el voto mayoritario de los pobres. Todo aquello de que el pueblo es malagradecido, lo que diga mi dedito. Puede ser que los malagradecidos estén en otro lado, no en el pueblo.

¿Por qué no pones…? Porque muchos que ven la mañanera no tienen internet. ¿Por qué no pones la conversación telefónica que tuvimos con el presidente Lula, el presidente electo? vamos a escucharla.

PREGUNTA: ¿Lo va a invitar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí lo invito, pero está esperando que se asienten las cosas allá, porque ¿se imaginan cómo está la élite, el conservadurismo en el mundo, aquí en México? porque ya América Latina tiene varios países con gobiernos progresistas.

PREGUNTA: ¿Y usted visitaría Brasil, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Visitaría Brasil?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No podría estar, porque tengo aquí bastantes tareas. Pero es un pueblo que yo respeto mucho y quiero mucho. Y realmente, Lula es un dirigente extraordinario, excepcional. ¿Por qué no lo pones?

(INICIA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mi hermano.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, PRESIDENTE ELECTO DE BRASIL: Querido presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mucho gusto y felicidades. Estamos muy contentos en México por tu triunfo, que es el triunfo de Brasil.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (interpretación del portugués al español): Gracias presidente, gracias. Aquí en Brasil esta ha sido una guerra, pero la democracia ha vencido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se portaron muy bien, sobre todo la gente humilde, la gente pobre.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (interpretación del portugués al español): La mayoría de la gente pobre fue la que nos ha electo presidente de la República.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, así lo noté y me dio mucho gusto porque vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido, nunca se olvidaron de ti.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (interpretación del portugués al español): Esto es muy importante, presidente, fue muy gratificante esta relación mantenida con las personas más pobres de Brasil.

Estoy muy feliz porque ahora voy a encontrarlo a usted como presidente de la República del Brasil. Y profundizar las relaciones entre México y Brasil. Y el rol importante que Brasil y México pueden ejercer en la integración de América Latina.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tú fuiste pionero en eso, en su momento y ahora de nueva cuenta se presenta la oportunidad y hay condiciones inmejorables.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (interpretación del portugués al español): Yo estoy seguro, presidente, que vamos a lograr en nuestro intento del cuidar de las personas que pasan hambre y crear empleo de calidad para el pueblo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos totalmente de acuerdo.

Mira, presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar.

Hay una posibilidad, se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Viene el presidente de Chile, de Perú, Colombia y estoy invitando también a Alberto. Me gustaría muchísimo, mucho, mucho, mucho, que nos acompañaras un día.

Mira, el día 23 de noviembre está aquí el presidente Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México, creo que es un jueves. Y si quieres quedarte más tiempo, esta es tu casa; y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente.

La gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar, de conversar.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (interpretación del portugués al español): Presidente, justamente estuve con el presidente Alberto y él me comentó lo de este encuentro del Pacífico; igual, le dije que ni Brasil ni Argentina formamos parte. Él me dijo que usted nos quería invitar, aun así.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (interpretación del portugués al español): El único problema es estirar mi agenda porque no sé qué sucederá aquí en Brasil, porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado, no sé si va a reconocer su derrota o no, entonces estoy aguardando. Pero sería un enorme gusto para mí visitarlo, presidente, porque su presidencia es un éxito extraordinario en México y su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor de lo que ya hemos hecho una vez.

Voy a pensar, entonces, presidente y voy a revisar mi agenda y prometo llamarle por teléfono para poder conversar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, bueno, bueno, yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable, porque no sólo fue un triunfo, una elección legal, legítima, si no ya es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo; entonces, esperemos que él se pronuncie. De todas formas, ya está muy clara la diferencia, el triunfo, la voluntad del pueblo de Brasil.

Y háblame pasando estos días. Y sí, piensa en el día 24 de noviembre, dile, coméntale a Alberto. Tú me hablas. Y esta es tu casa.

Y no te preocupes si consideras que vas a estar asuntos allá en tu país, somos hermanos y nosotros entendemos, pero si sería muy bueno que nos encontráramos.

Y te mando un abrazo muy fuerte. Saludas a tu esposa de mi parte, ella te ha ayudado mucho como los compañeros, las compañeras y el pueblo, el pueblo, el pueblo. Eres, Lula, pueblo.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (INTERPRETACIÓN DEL PORTUGUÉS AL ESPAÑOL): Voy a tener su experiencia como ejemplo en la relación con el pueblo.

Lo único que no quiero hacer son las mañaneras (inaudible) a hacer entrevistas a la media noche.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, tú trabajas mucho y además estás muy fuerte y te deseo lo mejor.

Te mando un abrazo, un abrazo, mi hermano, mi compañero, mi amigo, Lula.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (INTERPRETACIÓN DEL PORTUGUÉS AL ESPAÑOL): Transmita también un abrazo a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena, a los diputados, senadores y dígale a todo el mundo que Lula ama a México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (INTERPRETACIÓN DEL PORTUGUÉS AL ESPAÑOL): Gracias, querido. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adiós, adiós.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (INTERPRETACIÓN DEL PORTUGUÉS AL ESPAÑOL): Sabes de mi alegría de hablar contigo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí lo sé.

Te mando un abrazo, un abrazo cariñoso.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (INTERPRETACIÓN DEL PORTUGUÉS AL ESPAÑOL): Adiós.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adiós.

(FINALIZA VIDEO)

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Dalila Escobar, de Proceso.

Primero, preguntar sobre estos varios registros o testimonios que se han recogido en torno a diversos municipios, tanto en el Estado de México como en Guerrero, que mencionan algunos comerciantes o algunas personas que se dedican, por ejemplo, al tema de venta de materiales para la construcción, que hablan de la imposición de grupos criminales que tienen para que se den ciertos precios, para que se haga toda una red de compra-venta de este tipo de materiales y que en algunos casos incluso mencionan que hasta impiden la entrada de algunas otras personas que se dediquen a este tipo de sector para que se haga únicamente una red que solamente beneficia a este grupo criminal, incluso algunos testimonios mencionando que aún con la presencia de elementos de Fuerzas Armadas.

Preguntarle qué diagnóstico se tiene en torno a este tema que preocupa. En principio, bueno, en estos municipios del Estado de México y Guerrero y se han encontrado que esto se dé en otros puntos; por ejemplo, también se ha hablado de situaciones aquí en la Ciudad de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay extorsión en algunos lugares del país, pero no sabía yo de esto, es la primera vez que lo escucho. De todas maneras, vamos a investigar, vamos a saber de qué se trata. Pero no tenía yo información sobre esto, de materiales de construcción.

INTERLOCUTORA: Y por supuesto también, por ejemplo, en tema de alimentos, como el pollo, incluso para el precio de la tortilla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eso sí, de eso sí sabía, en Guerrero precisamente, pues básicamente ahí y que sería Chilpancingo, de lo que tengo más información y no sé, en el lugar de la platería antigua…

INTERLOCUTORA: Taxco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Taxco, Taxco, sí, de ahí tengo información, de esos dos lugares, que ya se está viendo.

INTERLOCUTORA: ¿Cuáles son las acciones que va a tener el gobierno?, sobre todo porque muchas de las personas se sientan amenazadas. En algún caso de… en caso, pues, de no atender este tipo de imposiciones…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También el caso de Michoacán, en algunos lugares también.

INTERLOCUTORA: …de no atender este tipo de imposiciones, pues temen a las represalias y ya es una especie de pesadilla para ellos. Lo que mencionan es que, aunado a temas, por ejemplo, de inflación, en este tipo de situaciones se llega a incrementar hasta en un 40 por ciento lo que tienen que pagar por este tipo de redes, por así mencionarlo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo más lamentable es que haya represalias, como desgraciadamente ha sucedido en algunas partes; muy pocas, afortunadamente también. Pero vamos a seguir combatiendo la delincuencia.

INTERLOCUTORA: ¿En la Ciudad de México hay…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí no, no tenemos información sobre eso.

INTERLOCUTORA: O sea, de que grupos criminales cobren piso y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no tenemos mayor información, pero sí hay extorsión, o sea, una de las actividades ilícitas es esa, de los grupos, la extorsión, entre otras y se combaten todas: el secuestro, el narcomenudeo, la elaboración de drogas sintéticas, el tráfico, todo se está atendiendo para garantizar la paz, la tranquilidad.

INTERLOCUTORA: En un segundo tema, ya ayer lo mencionaba, usted hablaba de las declaraciones del escritor Juan Villoro en torno a que algunas de las situaciones que pasaron incluso en lo personal, mencionaba usted también y lo menciona Villoro para Proceso igual, que él en el 2006, incluso, se involucró tanto en el movimiento que era imposible, decía, no abonar algo al mismo.

Lo que él mencionaba es que, después de lo que sucedió en 2006, la actitud que tomó con el cierre de Reforma, que también ya recordaba usted, pues es una situación de desencanto para él y para algunos otros personajes también.

Pero lo que él menciona en la crítica es precisamente que hay situaciones que, por supuesto, se salvan en torno a este sexenio, una de ellas es que no es que todo esté mal. Que, por ejemplo, también mencionaba que los sexenios anteriores no se puede decir tampoco que estuvieron mejor que el actual, pero que sí hay situaciones que se tienen que atender, que se han hecho algunas cosas que no están bien.

De hecho, él hablaba de una cuestión de caudillismo personalizado que se dio a partir de la actitud que se tomó después de 2006 y también ya de la elección de 2012.

Y que uno de los mejores escenarios para México debió ser, en todo caso, que usted ganara las elecciones en 2006, cuando estaba en plenitud de sus facultades y cuando no se habían hecho pactos que no parecieran muy defendibles, de alguna manera.

También la situación en torno a que no se acepte la crítica. En muchos casos, lo que dice el escritor es que la crítica no es para destruir, sino para perfeccionar de alguna manera en este caso que sería el modelo una vez que llegó ya usted al poder.

Preguntarle en todo caso… Y muchas de estas situaciones también, por ejemplo, en las críticas que hace a algunos sectores, como el de feministas, como el de también científicos.

Y también otra crítica es que no ha habido mucho apoyo a sectores como la cultura, como el científico, etcétera.

Preguntarle si este tipo de críticas, este tipo de opiniones, si usted opina que si alguien no está totalmente de acuerdo con usted ya lo ubica automáticamente en ser conservador, en el conservadurismo, para empezar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, mira, lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces, simulan ser independientes, autónomos, no tener partido y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad y defendiendo el statu quo.

Su papá, Luis Villoro, un hombre, independientemente de inteligente, un hombre bueno y además un gran escritor. Para los jóvenes, si quieren saber qué fue la revolución de Independencia hay que leer a don Luis Villoro, es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la Independencia de México. Y tiene textos filosóficos importantísimos, tiene uno sobre la moral que es espléndido.

Su hijo tiene buena formación; sobre todo, es de los más conocedores de la literatura rusa, de los escritores rusos. Eso a mí me ha parecido muy bueno, porque se ha convertido en un especialista en el conocimiento sobre literatos, cuentistas rusos, tiene muy buenas recopilaciones de textos de escritores rusos y él hace también buenos ensayos, pero es muy gelatinoso, le falta más contextura, aplomo.

Y para justificarse pues empieza a buscar excusas, de que yo debí haber ganado en el 2006, pero después no le gustó el plantón y que ya lo último fue de que tengo acuerdos con el narcotráfico.

INTERLOCUTORA: Lo que mencionaba es que ha tenido algunas acciones…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme.

¿Acuerdos con el narcotráfico? Pues es gravísimo eso, una acusación de este tipo es de deshonestidad intelectual, mínimo.

Acuerdos con los ricos y no sé qué. Son tres.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Los militares.

INTERLOCUTORA: No, no, los militares, es que él mencionaba que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, el militarismo, el militarismo. O sea, es en general un acto de deshonestidad de su parte, todo porque él quiere seguir recibiendo premios, que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara, que en una de esas le dan el Príncipe de Asturias. Pero no, no.

Y va a ser respetado siempre, pero la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Entonces, no somos autoritarios, sino sencillamente nos gusta llamar a las cosas por su nombre y hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía.

INTERLOCUTORA: Precisamente por lo que menciona usted, lo que él mencionaba en realidad es que se han tenido algunas acciones, se han tomado algunas acciones que podrían o que benefician en todo caso justo a los millonarios, al Ejército y al narcotráfico, no como tal que haya acuerdos, nada más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero ¿cuáles son esas acciones?, yo no he entregado ninguna concesión a banqueros ni he entregado concesión a mineros, he defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica. Nada, es puro cuento, es la forma de justificarse.

Y hasta había tardado mucho, porque uno ya sabe quién es quién, pero pues ahora se le presentó la oportunidad o le preguntaron, el Proceso, que anda detrás de eso y pues se ensartó, ahora sí que que…

Y va a tener… Estaba yo viendo que el actor este, ‘el Cochiloco’, lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de sus zapatos.

INTERVENCIÓN: Joaquín Cosío.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Joaquín Cosío y va a tener a muchos más. Pero eso es lo importante, la polémica, el debate.

INTERLOCUTORA: ¿No considera, entonces, usted que llegó tarde a la Presidencia de la República?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no llegué antes por el fraude electoral y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor.

Imagínense el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos. Porque eso también lo hizo Salinas después del fraude, cuando no encuentran legitimidad aquí se van a buscar legitimidad al extranjero y ahora está hasta de moda que se van a vivir al extranjero.

INTERLOCUTORA: Presidente, también, en otro sentido, usted hablaba del asunto de la transformación, lo cual ha mencionado en varias ocasiones. En sí, el escritor también menciona que está un tanto lejos de que sea una transformación más.

Preguntarle, usted la adjudica como tal a su propia administración, pero sólo si no consideraría que en todo caso eso le correspondería a la historia calificarlo, equipar su gobierno, por ejemplo, con temas como la Independencia, la Revolución.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo tengo que defender, como lo hacemos muchos, millones de mexicanos, el proyecto de transformación que hemos iniciado.

Si a él le parece que es más de lo mismo, pues está en su derecho; si a él le parece que es igual que el gobierno pasado, o que el gobierno de Calderón, o que el gobierno de Fox, o que el gobierno de Zedillo, o que el gobierno de Salinas, cuando, por cierto, nunca criticó nada, pues está en su derecho.

Siempre han existido intelectuales orgánicos, defensores del poder, siempre y a la mayoría de los intelectuales se les hace más cómodo seguir la corriente de los potentados, de los poderosos. Y está bien, pero que no simulen.

Yo prefiero, sí, lo que decía el doctor Nava. Decía, cuando estaba en su lucha democrática en San Luis Potosí: ‘Aquí hay dos periódicos: uno completamente en contra de nosotros y otro seudoplural’, así como los intelectuales independientes, entre comillas, o periodistas independientes. Y decía el doctor Nava: ‘El que más daño nos hace es el seudoplural, porque ese tiene capacidad para engañar a muchos’.

No quiero aquí repetir cosas, pero en la época del neoliberalismo había conductores de radio, hombres y mujeres, que simulaban ser objetivos, profesionales sin meterse a buscar un cambio, una transformación, el mismo Proceso, con la concepción que una cosa es el periodismo, otra cosa es la política y que el periodismo está para cuestionar. Sí, está para cuestionar, pero también para transformar, porque el periodismo que hizo Daniel Cabrera, El Hijo del Ahuizote, en contra de Porfirio Díaz, era para cuestionar, pero también para transformar.

Vamos ahora a tener un acto el 21 de noviembre porque se conmemoran… Mejor dicho, vamos a recordar 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón y era para cuestionar, pero para transformar su periodismo. Acá no, puro cuestionamiento.

Es como lo de los grupos de la Iglesia progresista, que son muy buenos para el análisis de la realidad, pero no dan el siguiente paso: la transformación de la realidad. En eso no se parecen a Hidalgo ni a Morelos.

¿Para qué vamos a estar analizando la realidad, si no la vamos a transformar? ¿Para qué vamos a estar con el periodismo… Estoy hablando del periodismo de avanzada, del periodismo que se autodefine como independiente; el otro, ya sabemos, es un periodismo mercenario, pero no se da ínfulas de independiente o de profesional, ni siquiera le importa la ética, eso es como decía un dirigente obrero famoso, ya finado, decía: ‘Soy charro y qué’, esos no se andan con cuentos.

Lo que más molesta es toda esta simulación. Y hasta donde llegan es al cuestionamiento, ni siquiera equilibrado, porque estaría bien que cuestionaran a fondo, por ejemplo, a nuestro gobierno, pero que hicieran la investigación de fondo de Zedillo, de Salinas, de Calderón, de Fox, de quienes saquearon al país. No, no se meten y si se metieran es sólo a administrar el escándalo, vivir del escándalo, vivir del dolor, hasta ahí.

Es lo que yo siempre sostengo con los grupos de defensa de derechos humanos, con el feminismo, o con el animalismo o con la defensa del medio ambiente, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero lo fundamental es cambiar, transformar los sistemas opresivos que llevan a la violación de los derechos humanos, que llevan a la discriminación de las mujeres, que llevan al maltrato animal, eso es lo fundamental, no ‘mi causa es el periodismo y si sigue la robadera y por eso se sigue empobreciendo a la gente y hay hambre, pues eso que les corresponda a los políticos hacer los cambios, yo soy periodista nada más’. No, un buen periodista es el que busca también la transformación del país y un buen intelectual, un buen artista.

¿Qué hacía Diego? ¿Qué hacía Orozco, Siqueiros, Monsiváis?

Pues participaban buscando el cambio, estaban con los estudiantes en el 68, en todos los movimientos.

Una vez invité a tres figuras de la oposición, importantísimos, a una marcha para evitar la privatización de la industria petrolera, que si hubiésemos convocado con ellos a lo mejor hubiésemos cambiando las cosas, no se hubiese llevado a cabo la reforma energética. Y estuve con ellos hablando y hablando, tres personalidades, convenciéndolos; no quisieron.

Porque nosotros hicimos, sin exagerar, 10 mítines para evitar la reforma energética. Y llenábamos el Zócalo, pero no era suficiente, se necesitaba llenar el Zócalo y todas las calles, un millón y así sí parábamos.

Pero la gente, por los medios, pensaba de que no estaba mal que se privatizara la industria petrolera. Me acuerdo que hacíamos encuestas y le preguntábamos a la gente sobre las reformas y la que menos les gustaba era la fiscal, la de aumentos de impuestos, pero la energética y la educativa tenían apoyo de la gente, porque la campaña de los medios…

¿Se acuerdan de cómo decían en la época de Calderón, que teníamos un tesoro en el fondo del mar? Y dale y dale y dale con el tesoro, nada más que no lo podíamos sacar porque hacía falta cambiar la Constitución. Y ya luego hicieron los acuerdos, como siempre, el PRI y el PAN y sacaron la reforma.

Entonces, cuando estaba ese debate y nosotros nos estábamos movilizando para evitar la entrega del petróleo… Porque fue vergonzoso, hicieron la reforma en los despachos de las empresas petroleras extranjeras y les entregaron todos los cambios que querían a la Constitución a los legisladores, una vergüenza.

Ah, pues no quisieron estos personajes, porque eran o son independientes…

INTERLOCUTORA: ¿Quiénes eran, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No lo voy a decir, por respeto a ellos.

Pero ese día me fui, me acuerdo, a La Jornada y ahí pedí que me ayudaran en el Correo Ilustrado, que me dieran un espacio y ahí convoqué a una nueva manifestación. Y convoqué a la nueva manifestación a un domingo y se volvió a llenar el Zócalo, pero nada más se llenaba.

¿Y saben qué hacían nuestros adversarios?

Los del Reforma, en el fraude del 2006 tenían notarios públicos y nos contaban con alfileres, porque decían: ‘No, no, no llegaron 500 mil, fueron 180 mil, damos fe’ y así sacaban y lo mismo todos los medios.

Tenían cámaras en los hoteles del Zócalo para ver si se llenaba. Y siempre se llenaba, se quedaban con las ganas. Afortunadamente yo creo que llenamos el Zócalo como 50 veces y nunca se quedó vacío, porque ese día sí iba a ser nota.

En esa ocasión se llenó el Zócalo, pero no queríamos, porque era una cosa mayor. Y me fui todavía, no se me va a olvidar, porque me fui a Sinaloa, estábamos formando Morena y regresé de Sinaloa y el martes en la madrugada me dio el infarto.

Entonces, por eso estos acomodaticios, simuladores, blandengues, juegan un papel de apoyo a la oligarquía son cómplices.

INTERLOCUTORA: ¿Y cuándo lo apoyaba a usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me apoyaba. No, esos son como una pelota de jabón, son muy jabonosos, les falta definición, por eso ahora lo que estoy hablando con Lula.

Y fue lo mismo que pasó en Bolivia y es la enseñanza de la vil traición a Madero. No hay que confiar en los de arriba, ni en la prensa ni en los intelectuales orgánicos, mucho menos en los fifís, en la oligarquía; hay que confiar en el pueblo, en la gente, esos son los que defienden las causas justas, lo demás es de mentira, es de acuerdo a la conveniencia, son muy ‘chaqueteros’ los de arriba.

INTERLOCUTORA: En último tema, presidente, sólo porque es el asunto de la salud, hay un registro en torno a que en algunos hospitales que tienen que ver con el Issste hubo una especie de pausa en algunos de los servicios, por ejemplo, como rayos X, todo lo que es cuestión de imagen médica y que en algún momento se ha atribuido también a la aprobación, a la autorización en todo caso, de una adjudicación directa, de un contrato que se dio por parte de Almendra Ortiz Genis, quien era integrante de la Ayudantía y que ahora es directora normativa de Administración y Finanzas del Issste.

De hecho, el propio director general del Issste —ya que mencionaba usted que varias ocasiones como quedó el Issste como un cascaron, lo ha mencionado usted— el propio director ha reconocido, Pedro Zenteno, que hubo irregularidades en la adjudicación directa de este contrato y que, de hecho, hay incumplimientos. Un contrato que asciende a más de 100 millones de pesos y que de alguna manera el problema aquí es que se ha dejado varado a muchos de los pacientes con ese tipo de servicios.

Solamente saber si se están…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el problema es la corrupción que prevalecía y que sigue todavía existiendo en el Issste. Ya lo saben, pero ustedes me preguntan y lo voy a volver a decir, porque es estar refrescando y refrescando la memoria, porque se padece, hablando en términos médicos, de amnesia.

El Issste era un botín. Acuérdense que, cuando se hace el fraude para imponer al Calderón, le ayuda en el fraude la maestra Elba Esther; y en pago, Calderón, que es un demócrata, finísima persona, en pago, Calderón nombra subsecretario de Educación Básica al yerno de la maestra Elba Esther. Educación básica es preescolar, primaria y secundaria de la SEP. Y como en ese entonces el brazo derecho a la maestra era Yunes, a él le toca el Issste. Entonces, ya se imaginan todo lo demás.

Entonces, estamos limpiando el Issste. Y hay muchos intereses, lo mismo.

INTERLOCUTORA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es el proceso de limpia del Issste que genera reacciones, como las reacciones que generaba el haberles quitado los contratos a quienes vendían 100 mil millones de pesos de medicinas al gobierno sin ser productores, sin tener laboratorios, sólo porque eran políticos con influencias.

Hablando del periodismo y de la corrupción, al director de El Financiero le dieron la concesión para administrar un reclusorio. ¿Qué tiene que ver El Financiero con un reclusorio? A otros les dieron la construcción de una pista del aeropuerto fallido de Texcoco. Y así estaba el Issste, hasta la silla de rueda que se usaba se contrataba, la camilla, las ambulancias, los equipos para los análisis médicos.

Entonces, estamos limpiando y ahí toda una reacción y por eso Proceso, que anda todos los días buscando podridas, porque ese es el periodismo de combate, independiente, de lucha, distante del poder, cercano al pueblo, pues ya encontró eso, pero no hay nada.

Y estamos todos los días cuidando que no se roben el dinero del pueblo, que es dinero sagrado, pero es una jauría, no tienen llenadera y están desatados, pero nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto, luchando, enfrentando calumnias, adversidades y vamos a seguir adelante porque se requiere limpiar al país de corrupción, se necesita purificar la vida pública y no mentir, no robar, no traicionar.

Y ya me voy porque voy precisamente con un filósofo muy bueno, con Savater, vamos a desayunar.

Bueno, adiós.

