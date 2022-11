De ‘Stranger Things’ a ‘The Mandalorian’, estas son las 10 series con más menciones en Twitter este martes

Estas son las series con más menciones en la red social. (Infobae/Jovani Pérez)

Con más de 300 millones de usuarios, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener Twitter, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las series más mencionadas a nivel mundial este martes 1 de noviembre de acuerdo con la plataforma Flixpatrol:

1. House of the Dragon

Menciones: 36,100

La serie de precuelas encuentra a la dinastía Targaryen en la cúspide absoluta de su poder, con más de 15 dragones bajo su yugo. La mayoría de los imperios, reales e imaginarios, se desmoronan desde tales alturas. En el caso de los Targaryen, su lenta caída comienza casi 193 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuando el rey Viserys Targaryen rompe con un siglo de tradición al nombrar a su hija Rhaenyra heredera del Trono de Hierro. Pero cuando Viserys más tarde engendra un hijo, la corte se sorprende cuando Rhaenyra conserva su condición de heredera, y las semillas de la división siembran fricciones en todo el reino.

2. Shadowhunters

Menciones: 13,600

Cuando la madre de Clary Fray desaparece, Clary se une a una banda de cazadores de sombras; cazadores que matan demonios y se ve envuelta en un plan para salvar el mundo.

3. Stranger Things

Menciones: 8,917

Cuando un niño desaparece, un pequeño pueblo descubre un misterio que involucra experimentos secretos, aterradoras fuerzas sobrenaturales y una extraña niña.

4. The Walking Dead

Menciones: 5,850

El ayudante del alguacil, Rick Grimes, despierta de un coma y se encuentra con un mundo post apocalíptico dominado por zombis carnívoros. Se propone encontrar a su familia y se encuentra con muchos otros sobrevivientes en el camino.

5. The Mandalorian

Menciones: 4,571

Ambientado después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, seguimos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República.

6. Friends

Menciones: 3,624

Las desventuras de un grupo de amigos mientras navegan por las trampas del trabajo, la vida y el amor en Manhattan.

7. Heartstopper

Menciones: 2,289

Charlie, un pensador demasiado nervioso y abiertamente gay, y Nick, un jugador de rugby alegre y de buen corazón, se conocen en una escuela primaria británica para niños. La amistad florece rápidamente, pero ¿podría haber algo más...? Basado en la exitosa serie de novelas gráficas HEARTSTOPPER de Alice Oseman.

8. Ted Lasso

Menciones: 2,261

Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano que se muda a Inglaterra cuando lo contratan para administrar un equipo de fútbol, a pesar de no tener experiencia. Con jugadores cínicos y un pueblo dudoso, ¿conseguirá que vean el Ted Lasso Way?

9. Snowdrop

Menciones: 2,062

En 1987, cuando el gas lacrimógeno explotó como petardos, un hombre ensangrentado saltó a un dormitorio universitario femenino y una estudiante lo trató pensando que era un estudiante activista que luchaba por la generación. Basado en las notas escritas a mano de un hombre que escapó de un campo de prisioneros políticos en Corea del Norte.

10. The Lord of the Rings: The Rings of Power

Menciones: 1.965

Comenzando en una época de relativa paz, seguimos a un elenco de personajes que se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes crearán legados que perdurarán mucho después de su desaparición.

Los trends, la clave de Twitter

Twitter ha sido denominado el SMS del internet por permitir a sus usuarios compartir sólo mensajes cortos. (REUTERS/Brendan McDermid)

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial. Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los temas que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los últimos temas de discusión que van surgiendo en la red.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Lo más hablado del 2021

Wandavision se convirtió en una de las series más comentadas en Twitter en el 2021. (Disney Plus)

En el 2021 fueron diversas las producciones que fueron las más tuiteadas en el mundo, pero fue sorpresivo que el show de telerrealidad Big Brother Brasil fuera lo más hablado.

En el segundo lugar se ubicó el anime Jujutsu Kaizen, seguido por el K-drama, Squid Game, que cambió la percepción que muchos tenían sobre las series surcoreanas, volviéndose a su vez la serie más vista de Netflix.

En el cuarto lugar quedó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; mientras que en el quinto estuvo la serie de Disney+, Wandavision. En el sexto peldaño nuevamente una producción brasileña, esta vez A Fazenda 13.

En el sétimo lugar se quedó el anime Tokyo Revengers y para completar el top 10 le siguieron In The Soop, Sen Call KapMI y Pui Pui Molcar.

Por otro lado, en el listado de las películas más comentadas en el 2021 estuvieron: Pantera negra, Godzilla vs. Kong, La liga de la justicia de Zack Snyder, El escuadrón suicida, Spider-Man: Sin camino a casa, Space Jam: un nuevo legado, Viuda negra, Duna, Mortal kombat y Shrek.

