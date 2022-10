Libros de Amazon España: quién es el autor más leído este día

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la fama de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al plasmar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este sábado 29 de octubre en Amazon España.

1. Después de diciembre (Meses a tu lado 2)

Autor: Joana Marcús

Número de páginas: 432

Todo cambiará.. después de diciembre.El tiempo es algo relativo.Para algunos pasa más rápido; para otros, no tanto.A Jenna Brown el último año se le ha hecho eterno.Cuando superas una ruptura, el tiempo se rige por otras leyes físicas y estar un año sin Jack Ross ha sido uno de los retos más difíciles de su vida. Pero ha conseguidosuperarlo, centrarse en sí misma y convertirse en una Jenna renovada que tiene un nuevo objetivo vital: terminar los estudios.Aunque suponga volver al lugar donde todo empezó y que tantos recuerdos le evoca.Aunque suponga tener que enfrentarse a las consecuencias de todas las decisiones quetomó un año atrás.Jenna está convencida de que todo lo ocurrido antes de diciembre forma parte del pasado, pero# ¿qué ocurrirá después de diciembre?

2. Belén. Caballo de Troya 12: Belen (Biblioteca J. J. Benítez)

Autor: J. J. Benítez

Número de páginas: 288

Caná. Caballo de Troya 9 fue publicado en 2011, pero estaba incompleto. Por razones técnicas, algunas de las páginas del diario del mayor de la USAF fueron retiradas por la editorial. Ahora son publicadas en su absoluta totalidad.Durante seis meses ―entre abril y octubre del año 27 de nuestra era― Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín; huyó sin cesar. Belén es un libro que descubre por qué Jesús no pudo ser un esenio, así como un repaso por las principales sectas judías: fariseos, saduceos, escribas, cenotas, esenios, nazirs… Los prodigios de Jesús que nunca fueron relatados. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? No se lo pierda… Le sorprenderá y emocionará: pasajes desconocidos de la vida del Maestro.Con Belén, J. J. Benítez termina la serie Caballo de Troya. Una aventura literaria que empezó en 1984 con la publicación del primer volumen

3. El Hombre en busca de Sentido

Autor: Viktor Emil Frankl

Número de páginas: 168

El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración, es una lección existencial. Traducido a medio centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los diez libros de mayor influencia en Estados Unidos. «Uno de los pocos grandes libros de la humanidad». Karl Jaspers

4. ARTA y la invasión máxima (Arta Game 2)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 192

¡Arta vivirá su misión más épica en un libro increíble a todo color!¿Estás preparado para sobrevivir a la invasión máxima?El avión en el que Arta viajaba ha tenido un accidente y ha aterrizado a un mundo demasiado extraño.PARA EMPEZAR, el cielo es morado.ADEMÁS, no hay rastro de gente.Y, PARA REMATAR, hay una grieta enorme en el cielo, de la que salen cosas peligrosísimas.Arta y sus amigos tendrán que enfrentarse a todo tipo de invasiones para sobrevivir. Dinosaurios hambrientos, ratas locas, abejas gigantes.. Solo hay una manera de parar la invasión máxima: cerrar la grieta, aunque para hacerlo tengan que arriesgar sus vidas.CADA NUEVA INVASIÓN AMENAZA EL MUNDO ENTERO..¿CONSEGUIRÁN SOBREVIVIR Y FRENAR LA INVASIÓN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE?

5. Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego): 300 años antes de Juego de Tronos. Historia de los Targaryen

Autor: George R.R. Martin

Número de páginas: 888

La historia de los Targaryen cobra vida en esta obra magistral en la se que inspira la serie de HBO La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos.Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en «Canción de hielo y fuego», la casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la Maldición de Valyria, se asentó en la isla de Rocadragón.Aquí tenemos el primero de los dos volúmenes en el que el autor de Juego de tronos nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon I Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con fiereza por conservar el poder y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos.¿Qué pasó realmente durante la Danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas y otras muchas, son las preguntas a las que responde esta monumental crónica, narrada por un culto maestre de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido universo de George R.R. Martin.Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión de la fascinante historia de Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada con 80 láminas inéditas de Doug Wheatley, se convertirá, sin duda, en una lectura ineludible para todos los fans de la aclamada serie.La crítica ha dicho..«Fuego y Sangre es un libro brillante.»Sunday Times«Sin duda alguna podemos considerar a George R. R. Martin como el principal creador de mundos de fantasía de su generación.. la riqueza de detalles y las capas del universo que ha creado es extraordinaria y abundan los sorprendentes giros narrativos.»Sunday Express«Una historia rica llena de matices, que hace aún más grande la maravilla que es "Canción de hielo y fuego". Muy disfrutable y al nivel del mejor Martin.. absolutamente imprescindible.»Juan Gómez-Jurado, ABC«Fuego y Sangre ofrece un montón de emociones con el característico sello de la casa Martin.»Jacinto Antón, El País

6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

7. ARTA en el apocalipsis máximo (Arta Game 1)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO?Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo.En la Tierra están pasando cosas extrañas:PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción.DESPUÉS, ha habido un gran apagón.AHORA han aparecido bichos raros por todas partes.El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás.Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir..¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

8. Todo arde (La Trama)

Autor: Juan Gómez-Jurado

Número de páginas: 600

VUELVE EL AUTOR MÁS VENDIDO2.500.000 ejemplares vendidos«Después de todo lo que ha pasado con la trilogía Reina Roja, sólo había una forma de dar las gracias a mis lectores: intentar escribir una novela todavía mejor.»Juan Gómez-JuradoEsta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo.Incluso el miedo.Por eso son tan peligrosas.Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito.Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás sólo nos atrevemos a imaginar.Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.Y nada volverá a ser igual.SIEMPRE GANAN LOS MISMOS.ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS.

9. Revolución: Una novela (Hispánica)

Autor: Arturo Pérez-Reverte

Número de páginas: 464

LA NUEVA NOVELA DE ARTURO PÉREZ-REVERTEUn hombre, tres mujeres y una revolución. Un viaje al corazón humano y a la aventura.«La etapa creativa que está atravesando Arturo Pérez-Reverte resulta asombrosa. ¿Revolución es la mejor novela de Pérez-Reverte? Al menos y sin duda, una de las mejores».Sergio Vila-Sanjuán, La VanguardiaÉsta es la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las denominadas maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz y era un joven ingeniero de minas español. Todo empezó para él ese mismo día, cuando desde su hotel oyó un primer disparo lejano. Salió a la calle para ver qué ocurría y a partir de ese momento su vida cambió para siempre..Revolución es mucho más que una novela sobre los dramáticos acontecimientos que sacudieron la república mexicana en el primer tercio del siglo XX. Es un relato de iniciación y madurez a través del caos, la lucidez y la violencia: el asombroso descubrimiento de las reglas ocultas que determinan el amor, la lealtad, la muerte y la vida.«Toda la vida escuché en mi casa la historia de aquel amigo de mi bisabuelo, ingeniero de minas, que trabajó en México en plena revolución. Ese recuerdo remoto me ha aproximado a mi propia relación con la aventura y me ha llevado a escribir esta historia. Es una novela de iniciación y aprendizaje y es, de algún modo, mi propia biografía de juventud. Es mi Flecha de oro ».Arturo Pérez-Reverte«Un libro de grandes balconajes literarios provisto con las honduras adecuadas para sumergirse en el terreno de la aventura, pero también de los grandes valores, donde los lugares comunes que guardamos sobre el bien y el mal se desvanecen y las líneas habituales que los separa se vuelven grises y confusas.. Una narración vertiginosa».Javier Ors, El Debate«Heroísmo, valentía, la seducción ante los abismos del peligro, el coraje, la camaradería, la impronta de situaciones extremas en la idiosincrasia del ser humano# Son los elementos intrínsecos de la literatura épica de Arturo Pérez-Reverte y todos ellos están presentes en Revolución..Un autor volcánico».David Barreira, El Español«Pérez-Reverte se cruza las cananas al pecho, se deja mostacho y llega a las librerías al galope con Revolución,donde el lector encontrará todos los ingredientes que le han convertido en un superventas mundial».Grego Casanova, Vozpópuli«Algo te ata firmemente a un lugar al que has sobrevivido y, aunque el autor ha sobrevivido a varios, en México tuvo que hacerlo a golpe de tequila. Algo se torció en una cantina y solo el destilado apaciguó los ánimos y le permitió llegar a los 71 años que está a punto de cumplir».María Paredes, The Objective«Un clásico vivo. Algunos le han comparado con Dumas o Verne.. Su maestría narrativa incluye una perspectiva estoica de la existencia, una trágica conformidad con las leyes de la naturaleza, una celebración de la vida en lo que tiene de juego y riesgo».Rafael Narbona, El Cultural«La etapa creativa que está atravesando Arturo Pérez-Reverte resulta asombrosa. ¿Revolución es la mejor novela de Pérez-Reverte? Al menos y sin duda, una de las mejores».Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia«Una historia fiel a sus constantes».José María Pozuelo Yvancos, ABC

10. Contando atardeceres

Autor: La Vecina Rubia

Número de páginas: 544

NO ES DÓNDE, ES CON QUIÉNHay veces que el destino se empeña en ponerte a una persona delante constantemente y, si algo he aprendido con el tiempo, es que la vida puede darte segundas oportunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje improvisado con mi amiga Laura me regaló primero el «quién»: Javi y después el «dónde»: su isla.Aquel intenso verano trajo emociones encontradas a mi vida: la incertidumbre de un futuro donde Lucía se convirtió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas del pasado que nunca se fueron.Y es que son solo unos segundos los que tardamos en pasar de la felicidad más absoluta a las dudas infinitas. Los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse. Y así, contando atardeceres, pude descubrir que con cada puesta de sol llega la promesa de un nuevo día. La Vecina Rubia regresa para enamorarnos con una historia divertida, emocionante y adictiva, llena de risas, lágrimas y sentimientos a flor de piel. Contando atardeceres llega después de su exitoso primer libro La cuenta atrás para el verano.Esta nueva novela nos invita a reflexionar, a disfrutar de la vida y de los atardeceres con sus luces y sus sombras. Y supone un firme paso hacia delante en su carrera literaria a través de una historia llena de matices, humor y, sobre todo, sentimientos al más puro y original estilo de esta autora anónima.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en España

Libros infantiles. (Europa Asturias)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo con una frecuencia al menos semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

