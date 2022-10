Qué ver el fin de semana: 10 series de streaming que acaparan la conversación en Twitter

Estas son las series con más menciones en la red social. (Infobae/Jovani Pérez)

Twitter se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las series más mencionadas este viernes 28 de octubre:

1. House of the Dragon

Menciones: 49,600

La serie de precuelas encuentra a la dinastía Targaryen en la cúspide absoluta de su poder, con más de 15 dragones bajo su yugo. La mayoría de los imperios, reales e imaginarios, se desmoronan desde tales alturas. En el caso de los Targaryen, su lenta caída comienza casi 193 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuando el rey Viserys Targaryen rompe con un siglo de tradición al nombrar a su hija Rhaenyra heredera del Trono de Hierro. Pero cuando Viserys más tarde engendra un hijo, la corte se sorprende cuando Rhaenyra conserva su condición de heredera, y las semillas de la división siembran fricciones en todo el reino.

2. Shadowhunters

Menciones: 11,942

Cuando la madre de Clary Fray desaparece, Clary se une a una banda de cazadores de sombras; cazadores que matan demonios y se ve envuelta en un plan para salvar el mundo.

3. Stranger Things

Menciones: 6,433

Cuando un niño desaparece, un pequeño pueblo descubre un misterio que involucra experimentos secretos, aterradoras fuerzas sobrenaturales y una extraña niña.

4. Friends

Menciones: 2,647

Las desventuras de un grupo de amigos mientras navegan por las trampas del trabajo, la vida y el amor en Manhattan.

5. The Lord of the Rings: The Rings of Power

Menciones: 1,949

Comenzando en una época de relativa paz, seguimos a un elenco de personajes que se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes crearán legados que perdurarán mucho después de su desaparición.

6. The Walking Dead

Menciones: 1,807

El ayudante del alguacil, Rick Grimes, despierta de un coma y se encuentra con un mundo post apocalíptico dominado por zombis carnívoros. Se propone encontrar a su familia y se encuentra con muchos otros sobrevivientes en el camino.

7. The Handmaid’s Tale

Menciones: 1,595

Ambientada en un futuro distópico, una mujer se ve obligada a vivir como concubina bajo una dictadura teocrática fundamentalista. Una adaptación televisiva de la novela de Margaret Atwood.

8. Titans

Menciones: 1,581

Se forma un equipo de jóvenes superhéroes liderados por Nightwing (anteriormente el primer Robin de Batman) para combatir el mal y otros peligros.

9. Ozark

Menciones: 1,114

Un asesor financiero arrastra a su familia de Chicago a Missouri Ozarks, donde debe lavar 500 millones de dólares en cinco años para apaciguar a un capo de la droga.

10. Vikings

Menciones: 1,087

Vikings sigue las aventuras de Ragnar Lothbrok, el mayor héroe de su época. La serie cuenta las sagas de la banda de hermanos vikingos de Ragnar y su familia, mientras asciende para convertirse en el rey de las tribus vikingas. Además de ser un guerrero intrépido, Ragnar encarna las tradiciones nórdicas de devoción a los dioses. Cuenta la leyenda que era descendiente directo de Odín, el dios de la guerra y los guerreros.

Las tendencias del 2021

Big Brother Brasil fue la revelación del año entre lo más hablado de Twitter. (REUTERS/Thomas White/File Photo)

En el 2021 fueron diversas las producciones que fueron las más tuiteadas en el mundo, pero fue sorpresivo que el show de telerrealidad Big Brother Brasil fuera lo más hablado.

En el segundo lugar se ubicó el anime Jujutsu Kaizen, seguido por el K-drama, Squid Game, que cambió la percepción que muchos tenían sobre las series surcoreanas, volviéndose a su vez la serie más vista de Netflix.

En el cuarto lugar quedó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; mientras que en el quinto estuvo la serie de Disney+, Wandavision. En el sexto peldaño nuevamente una producción brasileña, esta vez A Fazenda 13.

En el sétimo lugar se quedó el anime Tokyo Revengers y para completar el top 10 le siguieron In The Soop, Sen Call KapMI y Pui Pui Molcar.

Por otro lado, en el listado de las películas más comentadas en el 2021 estuvieron: Pantera negra, Godzilla vs. Kong, La liga de la justicia de Zack Snyder, El escuadrón suicida, Spider-Man: Sin camino a casa, Space Jam: un nuevo legado, Viuda negra, Duna, Mortal kombat y Shrek.

SEGUIR LEYENDO: