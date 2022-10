Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 26 octubre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ánimo. Buenos días.

Bueno, como todos los miércoles, vamos a que Ana Elizabeth García Vilchis nos informe sobre quién es quién en las mentiras de la semana, de la quincena, porque la vez pasada no hubo, estuvimos en Tamaulipas, pero bueno, adelante.

Es una muestra, es muy pequeño. Hay tanto, tanto, tanto, que es nada más una idea de cómo anda la manipulación en medios, sobre todo en los medios convencionales. Como siempre lo digo y no es una frase, un cliché, hay honrosas excepciones, para que no se generalice.

Y le tengo mucho respeto a los periodistas, mujeres, hombres, a los trabajadores de los medios, el problema está arriba, como todo, porque son grupos de intereses, ya sea porque representan corporaciones económicas, financieras, o porque los que manejan los programas de radio, de televisión, los que trabajan en los periódicos, pues reciben subvenciones jugosas; pero eso es una cúpula, eso es arriba, la mayoría de los periodistas son gente honesta, mujeres, hombres que les gusta su oficio, su trabajo, que actúan con ética.

Entonces, tampoco es así, meter a todos en el mismo costal, para que no se sientan ofendidos los periodistas, mujeres, hombres. Incluso no sólo periodistas, hay muchos trabajadores en imprentas, en las cabinas de radio, fotógrafos, camarógrafos, gente honesta que merece todo nuestro respeto, nuestra admiración, pero sí, hay unos camajanes que se sienten afectados porque vivían colmados de atenciones, de privilegios y pues ya no hay eso, entonces se ha desatado una campaña de desprestigio de calumnias, como pocas veces en la historia del país.

Me refiero, no ha habido un gobierno tan atacado desde la época del gobierno de Madero, conozco bien la historia. Les comentaba yo un día que Elías Calles era el nombre fuerte, él encarnaba lo que se conoce como el Maximato y se le atribuye el que nombró a cuatro presidentes, incluyó para poner a cuatro y otras cosas.

Cuando el general Cárdenas toma la decisión de que debía el expresidente Calles ayudar saliendo del país, retirándose del país, o el expresidente Calles consideró que era lo mejor el irse al exilio —estamos hablando de un hombre fuerte, fuerte en lo político— bueno, la prensa después no dijo nada, nadie lo defendió porque la costumbre era no desobedecer al presidente en turno, no tocar al intocable.

Y da gusto que ahora nos cuestionen, nos ataquen, un día sí y el otro también y es hasta obsesivo en los medios que se han encargado de esta campaña y en ciertos sectores del conservadurismo del país. Pero lo bueno también es que no pasa de cuestionamientos, de críticas, de insultos, hasta ahí, no pasa nada y la transformación, que es lo más importante, se sigue dando.

Al final, hasta debemos de agradecer el buen comportamiento de los medios al servicio del conservadurismo. Nada más que no se enojen, no hay que perder el sentido del humor. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México.

Imagínense, antes no pasaba nada, todo era muy aburrido. Ahora no, si no es la chachalaca, es la guacamaya, el jaguar, el león, la ardilla, todo eso. ¿Dónde lo van a agarrar? Tenemos que decir: qué bien que está pasando todo esto.

Y lo más importante es que el país va saliendo, porque no podemos también estar sólo en el teatro, en el circo, tenemos que atender los grandes y graves problemas nacionales y eso se está haciendo, pero nos queda tiempo también como para no aburrirnos y estar contentos, no amargarnos, no frustrarnos, sentirnos también muy orgullosos de vivir este momento y de vivir en un país excepcional extraordinario, como nuestro país.

Siguen llegando a vivir a México extranjeros. Vienen, desde luego, migrantes, que siempre van a ser bien recibidos, bien tratados, se les van a respetar sus derechos humanos; pero también hay quienes han decidido venirse a vivir a México, pero muchos, sobre todo estadounidenses, a la Ciudad de México. Estamos hablando de cientos de miles que están llegando a vivir a nuestro país. Y lo mismo en Baja California, Baja California Sur y a las playas, al Pacífico, al Caribe y son bienvenidos porque aquí no hay xenofobia, nosotros no estamos en contra de los extranjeros, respetamos mucho. Como se dice en la Biblia, al forastero hay que respetarlo y protegerlo.

Entonces, vamos con la sección.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Hoy es 26 de octubre y esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana.

Vamos con la primera. Publican medios y redes información falsa sobre supuestas explosiones en Tabasco, vamos a ver. La oposición y sus aliados en los medios de comunicación y en redes inventan de todo, calumnia que algo queda es su máxima, desde inundaciones, torres de control chuecas, editan videos que viralizan, truquean fotos y hacen dizque noticias, pero en realidad es un disfraz de la mentira.

Filtran información con guacamayas o ratas y acusan espionaje Pegasus. Anuncia grandes escándalos que dizque cimbrarán a la opinión pública y que no resultan más que simples chinampiñas. Uno de los nuevos capítulos de las noticias falsas que buscan tener efectos políticos en medios de comunicación y cuentas asociadas Frenaa y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad difundieron que en el municipio de Cunduacán, en Tabasco, un pozo se habría incendiado y en otro lugar una supuesta explosión de una bodega de huachicol.

Todo es falso. Las imágenes que circularon de la supuesta explosión en el pozo Samaria 834, en Tabasco, donde presuntamente tres personas resultaron heridas corresponde a un accidente ocurrido en 17 de febrero de 2016, o sea, esta administración ni siquiera estaba en funciones.

Pemex no tiene ningún reporte de algún evento de este tipo, pero de manera malintencionada medios y redes difundieron esta noticia falsa para generar confusión entre la comunidad y los tabasqueños, misma que se magnificó con la ayuda de la oposición, presta a culpar de todo a las instituciones del gobierno federal.

Y bueno, ahora vamos a recordar una cosita que fue presentada ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero queremos recordar un dato, que a pesar de los cientos notas que se difundieron a través de medios y redes de comunicación de los Guacamayaleaks y las filtraciones de los correos de Sedena, los cuales le han dedicado muchas horas a esto, veamos esta encuesta de Enkoll: sólo el 29 por ciento de los encuestados se enteró de la filtración. Aquí vemos la gráfica de Enkoll, es muy representativa, no traen nada.

Y bueno, vamos a ir con un video de Infodemia, de un analista económico que apunta una posibilidad casi imposible y como por arte de magia, redes y medios la convirtieron en supuestamente un hecho inevitable: que la devaluación del peso sería más temprano que tarde. Aquí vemos cómo se fabricó una noticia falsa, una fake news, la de esta semana. Vamos con el video de Infodemia.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: El pasado 20 de octubre, Moody’s Analytics publicó el análisis La depreciación que se viene. Este reporte fue utilizado por varios medios de comunicación y comentaristas en redes sociales para generar una percepción de inestabilidad financiera en el país, asegurando una eminente depreciación del peso.

Las notas informativas que se publicaron tomando como base el análisis de Moody’s se limitaban a citar el primer párrafo del autor, Alfredo Coutiño, director para América Latina de la calificadora, en el que explica que en el supuesto de que se repitan las condiciones monetarias y financieras de las dos últimas crisis globales 2009 y 2020 el peso mexicano sufriría una depreciación significativa.

Sin embargo, la mayoría de las notas omitieron desarrollar las tres fases con las que transitó el peso, tanto en 2009 como en 2020 y que Coutiño plantea para que la historia se repita.

El análisis de Moody’s también expone que, según su modelo, ya finalizó en marzo un periodo de retiro de liquidez y, a pesar de eso, el peso se ha mantenido relativamente estable, incluso durante el presente ciclo de alza de tasas.

Coutiño asegura que el peso no se ha depreciado aún gracias al creciente flujo de remesas del exterior y al aumento en los ingresos por turismo.

Sobre estos dos últimos indicadores, remesas y turismo, el Gobierno de México tiene proyecciones positivas que estiman seguirá su crecimiento.

Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Bueno, ahora tenemos esta noticia falsa de Reforma, es la página 2 del día de ayer, dice: ‘Pesa en gabinete brecha de género’ y aquí tenemos a las mujeres que forman parte del gabinete del gobierno federal, nada más que Reforma omite a dos mujeres y que con eso se vería reflejada la paridad de género: una es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y la otra es la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Estela, María Estela Ríos y con eso estaría completada. Así que, bueno, vemos otra vez cómo Reforma miente.

Pero ya la última y nos vamos. Para concluir, a propósito de todas estas mentiras que se difunden en medios y redes de comunicación que nos muestran la estatura de la oposición, la usuaria de Twitter nos regala esta verdadera joya: ‘La noche de nado sincronizado’ de la oposición y sus propagandistas. Vamos a ver.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es para… Bueno, antes de eso, antes de eso, hay algo que yo quiero transmitir, es el hecho de cómo soldados mexicanos salvan a un niño ahora con las inundaciones.

Porque cuando se habla de la militarización lo que se tiene en la cabeza es que el Ejército pues es fuerza, es dureza, se les olvida que el soldado es pueblo uniformado, que está lleno de sentimientos, como todos y que hace una labor social muy importante, son los primeros en llegar cuando hay una tragedia, cuando hay temblores, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, marinos y soldados y no se toma en cuenta muchas veces esa importante labor, entre otras.

Entonces, ayer vi en las redes estas imágenes y hoy en la mañana pedí que la Secretaría de la Defensa nos transmitiera, nos permitiera transmitir este video, esto fue a causa del huracán, es en Sinaloa, en el sur de Sinaloa, Escuinapa, el municipio de Escuinapa.

A ver, vemos.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE MUJER: La 9ª Zona Militar informa a la sociedad sinaloense que, con motivo de las lluvias generadas por el huracán Rosly, en la región sur del estado y durante la aplicación del Plan DN-III-E, al realizar reconocimientos en la sindicatura de Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa, personal militar observó una persona del sexo masculino tirada sobre un charco de agua y con un cable aparentemente de luz en la mano, por lo que personal militar inmediatamente lo auxilió cortando el cable y brindándole los primeros auxilios, siendo trasladado al centro de salud rural de Teacapán, Sinaloa, quedando estable y al cuidado de sus familiares.

Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su responsabilidad y compromiso de servicio al pueblo de México en cualquier condición, lugar, a fin de proteger la integridad física de la población civil.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ahora sí, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, se va la primera fila; además, fueron sorteados, ¿no?

PREGUNTA: Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Proceso.

Primero, un tema que se da en el marco de esta investigación, este proceso judicial. ¿Hola? ¿Ya me escucha? No. Ahí.

Bueno, esta información que se da en el marco del proceso judicial que se está siguiendo en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos, surge un testimonio que se publica en el semanario de una persona que fue parte de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado y que lo que él da de testimonio, lo que él confirma es que durante 2000, al menos a partir de 2007 había órdenes de García Luna hacia elementos desplegados en Baja California para anular de alguna manera a quienes integraban un cártel, el de los Arellano Félix y dejar el camino libre al de Sinaloa, esto principalmente en Tijuana y Mexicali.

Preguntarle, bueno, en primera instancia este tipo de testimonios que se dan. De hecho, es uno de los únicos que queda que pudieran dar parte de esto que sucedió en aquel momento, el impacto que ustedes encontrarían, en todo caso, con ese tipo de decisiones que se tomaron hace algunos años en un mapa criminal que se está dando y cómo actualmente se mueven estos grupos del crimen a nivel nacional. Si hay de alguna manera más peso de algunos por este tipo de situaciones y, bueno, pues también ahorita otra precisión en torno a este asunto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, este juicio se sustenta o han presentado elementos de prueba acerca que se protegía a uno de los grupos de narcotraficantes del país, al grupo de Sinaloa y se combatía a otros, era una práctica bastante usual de darle protección a unos y perseguir y destruir a cualquier otra banda, porque el gobierno no actuaba con rectitud, con imparcialidad.

El gobierno en esta materia, en estos asuntos, estaba tomado, no sólo en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia, estaba tomado también con lo que tiene que ver con la protección a los delincuentes de cuello blanco, el gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de las minorías, de la delincuencia, llámese delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco, porque no todo era lo que se robaban y los crímenes cometidos por la delincuencia organizada y lo que se robaron los de la delincuencia de cuello blanco fue también muchísimo, nada más que a ellos no se les perseguía, ni siquiera perdían su respetabilidad.

Entonces, el juicio este al que hace mención tiene que ver con eso.

INTERLOCUTORA: Iniciaría hasta enero, de hecho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que está tardando muchísimo porque lleva, no sé, tres años que fue detenido García Luna y todavía no hay nada. Y se habla de que ya hay toneladas de pruebas, de documentación y de grabaciones, pero está detenido el proceso y sólo hay de vez en cuando filtraciones, esto que mencionas seguramente se dio a conocer hace unos días.

INTERLOCUTORA: El testimonio, de hecho, buscó al semanario para publicar parte de lo que dice que hacían, es un testimonio que colaboraba en ese entonces y que fue una de las personas que recibió estas órdenes directas de actuar de esta manera y, de hecho, él relata en esta entrevista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿él ya declaró allá en Nueva York?

INTERLOCUTORA: Es parte de lo que no sabemos, si es parte de los testimonios o de incluso protegidos, eso no lo menciona él.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah. Sí, sí eso es lo que podemos decir, no tenemos más información, sólo lo que se ha dado a conocer oficialmente del juicio y testimonios.

INTERLOCUTORA: Y preguntarle, presidente, todo este poder que adquirieron estos grupos del crimen, si hasta el momento en la actual administración de alguna manera no son parte de la presión que pudiera haber en decisiones desde el gobierno con todo lo que se adquirió en algún momento.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque el frío sabe dónde se arrima. Si no se establece complicidad con nadie, no hay ninguna posibilidad de contubernio y aquí está bien pintada la raya, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia.

El problema de antes es de que se vincularon en muchos actos ilícitos, incluso vinculaciones ilícitas entre gobiernos. El operativo ese, Rápido y Furioso, es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía y eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. Eso ya no se permite.

Imagínense, ponerse de acuerdo para que de manera clandestina se introduzcan armas de Estados Unidos a México con sensores para que esas armas lleguen a la delincuencia y que con esos sensores se pueda detectar quiénes las usan y detenerlos e ir por ellos. O sea, ni en términos operativos, de eficacia policíaca tenía justificación ese operativo Rápido y Furioso.

¿Pues qué pasó?

Antes de que llegaran las armas a los delincuentes ya sabían, porque el gobierno estaba totalmente infiltrado y lamentablemente utilizaron esas armas para asesinar a personas.

INTERLOCUTORA: De hecho, el secretario de Gobernación en estos días lo que mencionó es que hay una investigación internacional, incluso, en contra de Felipe Calderón por la venta de armas a la delincuencia organizada en el marco precisamente de Rápido y Furioso.

Por supuesto, Calderón respondió que eso es mentira, que no existe ninguna investigación internacional y que el secretario de Gobernación está tratando de desviar el tema que tiene que ver con el asunto de estas filtraciones que lo ubican como relacionado también con grupos del crimen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo yo más información que esta, que es de dominio público. Y sí está probado de que llevaron a cabo ese operativo, se hizo una investigación en Estados Unidos. No sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda y que dieron el permiso.

INTERLOCUTORA: De esta investigación, ¿usted no sabe si hubo como tal en contra de Calderón?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no sé si esté vigente, pero sí, en su momento se abrió un expediente. No sé si mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron carpetazo, porque involucra a los dos gobiernos, no es nada más un asunto de la delincuencia.

INTERLOCUTORA: Tendría que haber una investigación que de alguna manera involucre a estos dos gobiernos que participaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desde luego que sí, desde luego.

Pero yo no tengo más información sobre esto, la fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas.

Ya saben ustedes cuál es mi postura sobre los expresidentes, la expuse cuando tomé posesión, dije que si en una consulta la gente decidía que se les juzgara pues que se abrieran las expedientes. Se llevó a cabo esa consulta; no fue vinculatoria porque no participaron muchas personas o el porcentaje que exige la ley. Sí participaron millones de personas, no sé, creo que como 10 millones o menos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Siete millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siete millones, sí y sí pidiendo la mayoría que se juzgara a los expresidentes, pero la ley pide una participación del 40 por ciento de los ciudadanos para que sea vinculatoria la consulta.

Entonces, esa es mi postura, sólo que resulte otra cosa de la investigación que están haciendo en Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: Presidente, le preguntaba sobre el tema de las decisiones de gobierno y la presión que pueda haber o el poderío que puedan tener estos grupos del crimen precisamente por un hecho que vimos ya en este gobierno, que fue lo del tema de la liberación de Ovidio. ¿Eso no respondió precisamente a la presión de un grupo del crimen?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, eso ya lo he explicado varias veces, pero no está de más que lo vuelva a exponer.

¿Qué sucedió?

Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona. Deciden aprehenderlo al mediodía en su casa y hay una reacción del grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto poder, empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares, se colocan en lugares estratégicos, en Culiacán. Interviene el Ejército y hay respuesta, incluso le pegan a un helicóptero; afortunadamente aterriza. Y se pone en una situación muy delicada en donde iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba, posiblemente, a causar la muerte de cientos de personas, entonces cuando me informan sobre cómo están las cosas, pues pienso en la vida de las personas, de la gente y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también una afectación a población inocente. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi consciencia tranquila.

Y me acordé mucho de lo que decía el general —por eso es importante la historia, el conocimiento de la historia, que es la maestra de la vida, más para el ejercicio de la política, de la administración pública, para el periodismo— lo que decía el general Ángeles. ¿Por qué no pones esa frase? Me acordé de ese texto, lo puse creo al día siguiente.

Y en la mañana, lo que les estoy diciendo a ustedes, me acuerdo que íbamos hacia a Oaxaca o fuimos a Oaxaca y la reunión de gabinete pues ya no estuvo el secretario de la Defensa, ni el secretario de Seguridad, ni el secretario de Marina, pues se quedaron viendo todo. Esto se resolvió como a las 11 de la noche y al día siguiente, de todas maneras, llevamos a cabo la reunión de seguridad; ellos no asistieron, pero sí hubo representantes de Marina y de Defensa y de Seguridad y llevamos a cabo la conferencia de prensa. Y esto, repito, que les estoy explicando, esta decisión ahí la expuse, del porqué habíamos tomado esa decisión de soltarlo y así fueron los hechos.

Ahora en la chachalaca, en la… ¿Cómo se llama esta?

INTERLOCUTORA: Guacamaya.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Guacamaya. Es que no me gusta decirle guacamaya, porque la guacamaya es un ave bellísima que come guapaque.

Miren, lo que decía el general Felipe Ángeles:

‘La política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender: la vida.’

INTERLOCUTORA: Presidente, sólo porque lo menciona y lo ha mencionado reiteradamente el tema que tiene ver con el hackeo, sólo quiero preguntarle si no considera que, si estos sistemas donde se aloja la información de la Sedena, que tiene que ver con seguridad nacional, no hubieran estado endebles, se habría podido dar este hackeo. Es decir, ¿qué han analizado en torno a la ciberseguridad que tiene que ver con las Fuerzas Armadas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que sí hay que proteger alguna información por cuestiones de seguridad, lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la seguridad nacional, pero lo mejor es hacer de la vida pública o hacer la vida pública cada vez más pública, no tratar de ocultar nada.

INTERLOCUTORA: Justo se expuso información que tiene que ver con mapas delictivos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no es tan relevante, tan es así que la gran nota era que estaba yo enfermo; si eso todo mundo lo sabe, es de dominio público. Y otras cosas sin trascendencia.

Por ejemplo, esto de Culiacán, ahí aparece que de que yo di la orden, pero si eso ya lo había yo dicho.

INTERLOCUTORA: Que el Ejército intentó mejorar su imagen después de ese operativo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier institución y más en un proceso de transformación. Nosotros tenemos que tener cada vez mejor imagen pública, porque la autoridad se adquiere con rectitud, como decía Juárez, con el recto proceder, la autoridad tiene que ver con la ética, con la moral. Si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política y esto aplica para los servidores públicos y para las instituciones.

Y, la verdad, tanto la Marina, como la Secretaría de la Defensa están actuando muy bien. Podemos, nada más que nos adelantaríamos, vamos a esperar a que ellos nos informen de… Yo creo que ya dieron a conocer lo de las quejas y violaciones de derechos humanos en comparación con otros gobiernos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Bueno, ya se dio a conocer, pero lo va a presentar Encinas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana, ¿no?, mañana viene Alejandro Encinas y se va a presentar cuántas quejas ha habido por violación a derechos humanos, cuántas recomendaciones y les puedo decir desde ahora: nada que ver con los otros gobiernos, nada que ver.

Y lo mismo en los índices de letalidad, eso es una prueba dolorosa y vergonzosa de una decisión equivocada que se tomó cuando se declaró la guerra al narcotráfico, cuando se pensó que se iba a resolver el problema sólo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, al mismo tiempo que se abandonaba al pueblo, que se abandonaba a los jóvenes, que los rectores, uno, de la UNAM, acuñó la famosa frase chistosa y discriminatoria de ‘los ninis’, para desprecio de los jóvenes, que ni estudian ni trabajan y nunca, nunca hicieron nada por los jóvenes.

Entonces, hay prueba suficiente de que querían resolver todo con la mano dura. Ustedes porque están jóvenes a lo mejor ya no se acuerdan, pero estaba de moda el que se ponían enfrente de las cámaras así y así como decían que la ley es la ley, decían: ‘No me va a temblar la mano, no me va a temblar la mano’, como si gobernar fuese reprimir, sinónimo de autoritarismo.

Por eso imagínense cómo estaban de enajenados con el uso de la fuerza que cuando digo que la paz es fruto de la justicia y que hay que atender las causas, que eso es lo más importante, que hay que atender al pueblo, que hay que considerar que la gente tenga ingresos, mejores salarios, que se atienda a los jóvenes y todo eso lo redondeo en una frase: abrazos, no balazos, ¡uy!, se volvieron locos, burlándose. Pero, ¿qué?, ¿cómo vamos a enfrentar la violencia con la violencia?

¿Cómo se enfrenta el mal con el mal?

El mal se enfrenta haciendo el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego.

Pero, ¿qué hicieron ellos?

¿No se acuerdan? Cuando declara la guerra Calderón… Se los voy a seguir recordando, porque sé que no les gusta a los conservadores, pero como ellos no ven esta conferencia, aquí es donde no nos ven ni no nos escuchan, pues nada más les recuerdo que llegó con un uniforme militar a Uruapan, que iba con el secretario de la Defensa y su equipo.

El que era gobernador en ese entonces lo estaba esperando y como el secretario de la Defensa es una gente muy corpulenta, grande y venían todos uniformados, me platicó una gente vinculada al gobernador de entonces de Michoacán, de que estaba a punto de decir dónde está el presidente, cuando aparece uniformado.

Ya se van por carretera a Apatzingán, a la Tierra Caliente y todavía le dice el gobernador: ‘¿No te vas a quitar la…? ¿Cómo le llaman a esto? La casaca, la chamarra, la casaca militar. ‘Mucho calor allá en la Tierra Caliente, más de 40 grados’. ‘No —dice—, no’. Y así se bajó con… Y a declarar la guerra.

Pero, además, no sé si él sabía o no. Pasa el tiempo y resulta que se convierte en el hombre fuerte del gobierno García Luna, en su brazo derecho y se sabe después de que el papel de García Luna era proteger a un grupo, a una banda, para aniquilar a otras.

Yo recuerdo en ese tiempo cuando hubo un enfrentamiento y asesinaron a uno de los dirigentes de la delincuencia en Cuernavaca…

INTERVENCIÓN: Beltrán Leyva.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Beltrán Leyva. Fue una cosa tremenda porque, además, hicieron cosas indebidas, excesivas, profanaron su cuerpo, le pusieron a todo el cuerpo dólares y les tomaron fotografías.

Ese mismo día o al día siguiente declaró el embajador de Estados Unidos en México de que ellos habían participado en ese operativo y que lo habían hecho con la Marina porque no le confiaban al Ejército. Yo tuve que salir siendo opositor a replicarle, a decirle que por qué se metía en asuntos que sólo le corresponden a los mexicanos.

Y me acuerdo también, no se me va a olvidar, de que voy a una gira a Nayarit, me invita precisamente el doctor Navarro —que ahora es gobernador, en ese entonces no era, ya había estado de candidato— me invita a cenar a su casa y voy, cuando de repente como fuegos artificiales, ¿no? y ya me entero —ahí están los videos, ¿por qué no los pones— cómo desde un helicóptero masacran a un grupo y ahí me entero de que había jóvenes. Y declaro que eso estaba mal, que no era la forma, que no debía hacerse eso. Y se me vinieron encima todos los medios, todos.

Entonces, es muy distinto, no es lo mismo. A ver si lo encuentran.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya está.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ponlo. Miren esto.

(INICIA VIDEO)

RUBÉN MENDOZA, REPORTERO: Juan Francisco Patrón Sánchez, alias ‘el H2’, líder en Nayarit y el sur de Sinaloa del grupo delictivo fundado por los hermanos Beltrán Leyva, fue abatido la noche de este jueves en un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tepic, Nayarit.

El gabinete de seguridad nacional confirmó la identidad de Patrón Sánchez. En el operativo participaron fuerzas especiales de la Armada de México, quienes abatieron al presunto delincuente. El operativo comenzó cerca de las ocho de la noche en el sur de la capital nayarita, cerca del libramiento a la ciudad.

Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevoló la colonia Lindavista y desde las alturas disparó en contra de una célula que agredió a los efectivos.

Reportes oficiales indican que siete personas más murieron durante refriega.

Rubén Mendoza, Azteca Noticias.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diecisiete.

INTERLOCUTORA: Presidente, sobre —gracias— sobre el tema de Ayotzinapa, usted apenas tuvo una reunión con las madres.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De quién?

INTERLOCUTORA: De Ayotzinapa, que tuvo apenas una reunión con las madres, con los padres, el nuevo fiscal y Alejandro Encinas. Primero, preguntarle: una de las principales preocupaciones que ellos han manifestado es precisamente la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión; sin embargo, consideran que se puede abrir la puerta a que, si hay elementos y se encuentran elementos, se pudieran reactivar algunas de estas órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales.

Porque les explicaba y fue muy buena la reunión por eso, de que se actuó a partir del informe de la comisión; entonces, los que aparecen ahí son los que fueron procesados o a los que se les pidió a jueces que autorizaran órdenes de aprehensión a ese grupo.

Luego, por razones todavía no muy claras se dio a conocer que no eran 20, 25 o los que estaban ahí, sino que habían 80.

Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso, es que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo al informe y había personas que contaban con protección, aunque posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, pues entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metían a más ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe. Nada más que actuó bien la fiscalía, actuando en contra de los que aparecieron en el informe de la comisión, sin que esto significara exonerar a otros y a quienes puedan resultar hacia adelante responsables.

INTERLOCUTORA: ¿Podría haber más órdenes de aprehensión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, pero lo que se buscaba era enredar, perder tiempo, para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o que se fugaran.

INTERLOCUTORA: ¿Los propios implicados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los que estaban señalados en el informe, incluido los militares. Entonces, eso se explicó.

INTERLOCUTORA: Sobre el nuevo fiscal, ya para finalizar, Rosendo Gómez, es un fiscal especial para el caso que las madres, los padres no conocían. Preguntarle si hubo una especie de inconformidad y también si no se consideraría, en todo caso, que pudiera politizarse la investigación a partir de un nuevo fiscal que… Y a partir de la salida del que estuvo más cercano a ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, se les aclaró bien. Por ejemplo, se hablaba que al fiscal anterior se le había destituido y se les aclaró que no fue así, que el fiscal renunció, no quiso ya continuar. Pero fíjense la diferencia, de sostener que fue destituido a que él renuncia.

INTERLOCUTORA: Porque había dicho que (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero él renunció, no fue destituido. Entonces, había mucha desinformación o distorsión en el manejo de la información, por eso fue muy bueno el encuentro con las madres, con los padres de los muchachos.

Y el que fue nombrado por la fiscalía, Rosendo Gómez Piedra, es un abogado íntegro, honesto, de primera, porque… Como en todas las profesiones.

Yo les he dicho aquí que —a ver si me da tiempo porque hay que cambiar tantas cosas— cada vez que se necesita para ocupar un cargo, en el caso de lo jurídico se pide que tenga, el abogado, si esa es la profesión que debe de poseerse para ocupar el cargo se le pide 10 años de experiencia. Y no es nada más el caso de los abogados, a como estaba la situación de descomposición un abogado con 10 años de experiencia ya es un maestro, pero no necesariamente en la aplicación de la ley con rectitud y honestidad porque, en vez de formarse para actuar con principios y con apego a la verdad, se formaban en la asimilación de trucos y de mañas, se graduaban como corruptos.

Y ni siquiera se le daba a la oportunidad a los jóvenes, que cuando salen de la escuela todavía traen la ilusión de que van a aplicar lo que vieron en las aulas, así sí de que la ley es la ley y de que al margen de la ley nadie y por encima de la ley nadie y que van a hacer justicia. No, por eso esos 10 años, no.

Gente nueva, pero no sólo en esa profesión, en todas. En el periodo de decadencia, entre más experiencia, más corruptos. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales, cuando no hay valores, es el que no transa no avanza.

Entonces, a este fiscal lo conozco desde hace 30 años, o sea, ya pasó de 10 y es íntegro, porque afortunadamente hay gente así, abogados honestos, contadores públicos, médicos, ingenieros, de todas las profesiones, periodistas, servidores públicos.

Bueno, vamos adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante.

Presidente, si nos hace favor en sus reflexiones y observaciones y sobre todo sus propuestas también serán muy importantes, señor presidente, si usted me lo permite en relación a lo siguiente:

En los últimos dos años hemos realizado reuniones con hermanos migrantes en diversas ciudades de Estados Unidos, desde el norte, sur, este y oeste. Hemos estado en estados como Florida, Nueva York, Texas, California. También en lo personal he estado en los campos agrícolas, me he quedado en sus albergues de muchos de nuestros hermanos que trabajan en estos campos.

También, presidente, hemos realizado ya más de 200 videos aproximadamente que contienen denuncias, muchas de ellas hemos venido aquí con usted a exponérselas aquí en esta conferencia matutina. También hemos subido videos acerca de sus historias de vida, la mayoría de ellos pues desgarradoras; usted las conoce mucho muy bien, sabe de esta problemática.

Y bueno, pues nuestros hermanos migrantes también han propuesto soluciones, presidente y eso es lo que a mí me interesa muchísimo que usted lo conozca, lo sepa. Y bueno, todos ellos, usted también los conoce mucho muy bien, son hombres y mujeres trabajadores, talentosos, perseverantes y con un gran amor a México, que a mí la verdad me sorprende muchísimo, porque hemos estado aprendiendo mucho de ellos, de su nacionalismo y del amor que le tienen a nuestro país.

Entonces, ellos han llegado a una conclusión, presidente, en estas reuniones que se han tenido allá en Estados Unidos y aquí en México: que se necesita una reestructuración a fondo de los consulados, sobre todo en Estados Unidos. Obviamente esta estructura tiene ya años y pues no se ha revisado hasta la fecha.

Por ello, presidente, bueno nuestros propios hermanos migrantes convocaron a diputados y senadores que ya han tenido reuniones allá en Estados Unidos y ahora aquí en México.

De estas reuniones que se han tenido, presidente, se acordó llevar a cabo un foro con senadores y diputados en agosto, aquí tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y ya se llegaron a algunas conclusiones, presidente, que me gustaría muchísimo planteárselas.

Por ejemplo, en la Cámara de Senadores la senadora Susana Harp, de Morena… Y sí quiero enfatizarlo muchísimo porque desgraciadamente, presidente, hemos también intentado y digo intentado, entrevistar a diputados y senadores de oposición y pues le echan a usted la culpa, hasta incluso de la migración, que ya tienen muchos hermanos años allá.

Entonces, sí ha sido un poquito complicado y hay que decirlo, porque ahorita, por ejemplo, la senadora Susana Harp, de Morena, ya presentó, presidente, una propuesta de ley donde refuerza el planteamiento que usted, presidente, ha hecho aquí en la mañanera, que es convertir a los consulados en verdaderas procuradurías de atención a nuestros hermanos migrantes. Esto es muy importante, porque es sin precedentes aquí en México.

También por otra parte, el diputado Alejandro Robles, presidente, también de Morena y que es hermano migrante también, estuvo viviendo fuera de México, en Canadá y Estados Unidos, él está muy enfocado en el tema del voto migrante.

Pero fíjese que ya está abriendo aquí un proceso para ver la participación de los mexicanos también en la cuestión política allá en Estados Unidos, incluso ya se abrieron unos foros de Morena. También hay que decirlo, presidente, porque la verdad es lo que se está manejando ahorita con nuestros hermanos migrantes, incluso ya se nombraron a muchos delegados de Morena allá en Estados Unidos.

También se tuvo una reunión mucho muy importante con el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Leonel Godoy. Él fue migrante. Entonces, fue muy interesante la reunión que tuvieron con hermanos de California, de Nueva York, de Texas, de Florida, con él y dijo: ‘Yo conozco perfectamente la problemática, ya vamos a ponernos a trabajar’, así dijo.

Y, bueno, también la senadora, presidente, Nestora Salgado, que ella fue migrante y que, por cierto, le quiero comentar que Netflix va a sacar su serie, su historia de la senadora, así es que también hay que esperarla porque ya ve que fue injustamente encarcelada.

Entonces, presidente, también el senador José Narro, por cierto, ya hizo un foro sobre derechos políticos de los migrantes, tanto aquí como allá en Estados Unidos.

Entonces, ya se está trabajando, presidente, pero va a ser muy importante el empuje que usted le siga dando. Y me gustaría también conocer su punto de vista en relación de todas estas actividades, porque definitivamente los hermanos migrantes ya se pusieron a trabajar y es gente muy talentosa.

¿Y cuál es su reflexión y sus opiniones y sobre todo sus observaciones en relación a estas actividades, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo pienso que es importante que estén tomando esta iniciativa, porque sí hace falta más organización de nuestros paisanos.

No es fácil, porque ellos van a trabajar, a buscarse la vida. A diferencia de otros migrantes hermanos, de otros países, los mexicanos están dedicados por entero al trabajo, van a eso y pensando, eso sí, siempre en su familia, no se desligan de México.

Pero la vida política allá, aun no teniendo ninguna limitación legal, no les interesa mucho. O no les interesaba mucho porque ahora sí están participando más; hay en ciernes, en proceso, el surgimiento del orgullo de ser mexicano allá, muy conmovedor, de veras, es algo extraordinario, están allá y son más nacionalistas que algunos de los que vivimos acá.

INTERLOCUTORA: Eso es lo que estamos aprendiendo de ellos ahorita, presidente, la verdad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí

Entonces, es muy bueno lo que están haciendo de los foros, la organización. Allá hay que cuidar nada más de que la Procuraduría de Defensa del Migrante, aunque esté en el consulado o que el consulado sea en los hechos una procuraduría de defensa del migrante, cumpla con la normatividad de política exterior para no intervenir en asuntos de Estados Unidos, que se cuide esa parte para que no vayan a utilizar eso como pretexto, como excusa, en contra del Gobierno de México, que está utilizando los consulados con fines políticos. Es de defensa, porque eso sí, para eso es el consulado, la embajada, para defender a nuestros paisanos, nada más cuidar eso y reforzar los 50 consulados.

Se tiene que hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard. Hay una comisión de atención a migrantes, quien está a cargo de esta oficina es una persona responsable, sería bueno que se pusieran de acuerdo para que él ayudara, porque ese es su trabajo y así como ustedes lo están haciendo de manera voluntaria, pues él debería de estarlo haciendo; a lo mejor lo está haciendo, pero es cuestión de coordinación.

INTERLOCUTORA: Sí, por eso desde nuestro muy particular punto de vista es importante conocer su propuesta y su posicionamiento, presidente, porque usted conoce muy bien la problemática de nuestros hermanos migrantes allá.

Y aquí en México sí se necesita reestructurar todo el sistema este de Servicio Exterior Mexicano precisamente, porque tiene 40 años que no se revisa y ya no es la misma condición de los consulados en Estados Unidos, que un consulado en Francia, por ejemplo. Entonces, sí hay que reestructurar de fondo la operación de los consulados en Estados Unidos, por eso es que me interesaba…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso hay que planteárselo a Marcelo y al compañero que es el responsable de migrantes, que fue periodista en México, en La Jornada, luego fue subsecretario, creo, en la Función Pública.

INTERLOCUTORA: Es el presidente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, se refiere.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, con él.

INTERLOCUTORA: Luis Hernández, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es Luis, pero él es la persona y ya seguramente nos está escuchando o le van a informar y nos va a escuchar.

INTERLOCUTORA: Sí y ya se formó una comisión, presidente, en la Cámara de Diputados.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Luis Gutiérrez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Luis Gutiérrez.

INTERLOCUTORA: Sí, sí.

Ya se formó la comisión a raíz de este foro que se hizo en este agosto, incluso tiene muy buena actitud, usted la conoce muy bien, Amalia García es la que ahorita presidiendo esta comisión en la Cámara de Diputados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está bien, sí.

INTERLOCUTORA: Porque sí se necesita reformar de fondo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Amalia García, de Zacatecas?

INTERLOCUTORA: Exactamente, sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ellos tienen experiencia porque pues hay muchísimos zacatecanos desde hace tiempo en Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: Y entonces seguir informándole a través de aquí con usted, presidente, a nuestros hermanos migrantes que ya se están tomando estas acciones, que ya se está trabajando por parte de los senadores y los diputados.

Y que sí quiero dejar muy enfático que fueron ellos los que contactaron a los senadores, incluso ya han ido allá, a Estados Unidos y diputados también; entonces, bueno que ellos ya se están poniendo a trabajar.

Presidente, por otra parte, fíjese que siguen los paros en el Politécnico, hay aproximadamente 13 escuelas del Politécnico que están en paro. No sé si usted estaba enterado. Ya tienen varios meses.

Desgraciadamente ahora con la pandemia hubo mucha deserción en el Politécnico y ahora con estos paros, pues más.

Pero fíjese que hay algo muy grave, no sé si usted también ha visto en redes, que tanto en la UNAM, como en el Politécnico ha habido abusos sexuales en contra de algunas alumnas, incluso han sido denunciadas, ya ve que ahorita estos movimientos feministas están muy fuertes en todas las universidades. Y desgraciadamente a uno que estaba acusado de abuso sexual lo nombraron director de una de estas áreas, de estas escuelas y eso fue lo que también prendió la mecha.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eso en dónde? ¿En la UNAM?

INTERLOCUTORA: En el Politécnico. No, también en la UNAM, en el CCH también hace unos días se violó a una chiquita, el CCH Sur. Entonces, sí se está ahorita revolucionando esto, presidente y fue precisamente lo que detonó estos paros, entre otras cosas.

Y yo me reuní con —usted los conoce ya, incluso— estos que fueron propuestos para dirigir el Politécnico, científicos, gente muy talentosa y me dicen… También me reuní con alumnos y con padres de familia que me han estado informando de la situación.

Y, bueno, también es la corrupción, presidente, la corrupción que hay en el sindicato del Politécnico, hay que decirlo también, o sea, venden las plazas, se desvían los fondos.

Entonces, el director es una eminencia, usted fue el que lo nombró, sin precedentes, fue la primera vez que salió de las bases del Politécnico, antes, en los anteriores sexenios se nombraban a los amigos. Entonces, ahora el nuevo director, presidente, sí necesita más herramientas y apoyo por parte del gobierno federal porque, la verdad, me han dicho: ‘Es que se lo están comiendo’. Yo no creo que se lo estén comiendo, lo que pasa es que, bueno, son mafias, como en todos lados, del sindicato y del propio administrativo del Politécnico, presidente.

No sé qué opine acerca de esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que hay que ayudarlo porque es un buen hombre, es un buen científico y es un hombre íntegro, de familia politécnica, sus padres ahí han trabajado, han dado clases, de ahí surgió él y yo creo que es muy bueno como director.

Le vamos a pedir a la secretaria de Educación, a Leticia Ramírez, que hable con él y que se le apoye y se busque mediante el diálogo resolver los problemas que existen y se actúe con rectitud, sin protección a nadie, que no haya impunidad. Ya esto es distinto, ya el que comete un delito tiene que ser juzgado, sea quien sea. Entonces, vamos a pedirle a Leti que lo vea.

INTERLOCUTORA: Y sobre todo son miles, cientos de miles de estudiantes, presidente, que están ahí en el limbo, son aproximadamente tres escuelas del Poli que están en paro.

Y ya, por último, presidente, yo sé que hay poco tiempo, mire, los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que yo les agradezco muchísimo que sigan adelante y que sigan su lucha, vienen aquí, hacen paros, hay aproximadamente 20 mil de ellos que lo único que quieren saber, presidente, es esa promesa o el compromiso que usted hizo.

Hay trabajadores que cuando se liquidó Luz y Fuerza recibieron hasta cinco millones, empezando por el señor Martín Esparza, cinco millones 120 mil; Eduardo Bobadilla recibió cinco millones 600 mil de liquidación, Fernando Muñoz Ponce recibió siete millones 121 mil; hay otros trabajadores pues que nada más recibieron 270 mil pesos, otros 285 mil.

Quieren saber ellos, ya para… ahora sí que para que estén ya con esta información, si se les va a revisar estas liquidaciones o ya no. ¿Usted cómo ve?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Jesús lo está atendiendo este asunto.

INTERLOCUTORA: ¿Y no nos podrá decir si se van a revisar o no?, para que ellos también ya estén tranquilos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está hablando con ellos. Ya se les apoyó con la atención médica, con el Seguro Social.

INTERLOCUTORA: Y a los jubilados también, a los 10 mil jubilados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ahora esta es otra demanda y sí se está atendiendo, a ver qué podemos hacer de acuerdo también a nuestras posibilidades económicas y buscando también la unidad al interior del sindicato, que no se confronten, que se busque en la medida de lo posible la unidad en beneficio de todos.

Pero Jesús tiene esa encomienda.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿sí se deja abierto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se deja abierto, sí, no se puede cerrar nada, nada más es ver si tenemos posibilidad de apoyar, porque si es un asunto de presupuesto pues tenemos que cuidar, porque hay muchas demandas de la gente.

No le estamos entregando el presupuesto a los corruptos ni a los potentados, se le está entregando al pueblo, pero queremos también ser justos y hay que darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales, porque hay muchas demandas, sentidas, justas.

Entonces el presupuesto lo vamos administrando de esa manera, que les llegue a todos. Estoy muy contento por eso, porque de 35 millones de familia que hay en el país de manera directa 30 millones de familias reciben cuando menos una pequeña cantidad del presupuesto público, eso nunca, nunca se había visto.

INTERLOCUTORA: Eso es lo que realmente llama repartición de la riqueza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí.

INTERLOCUTORA: Dicen, le va a llevar dinero a la bolsa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

De 35 millones y lo puedo probar, de familias, 30 millones reciben. Si el presupuesto es de siete billones, de ese total, que es dinero de todos… Claro ahí hay que destinar recursos para pagar servicio de deuda, ahí hay que pagar los intereses del Fobaproa y hay que utilizar para otros gastos, pero de ese presupuesto, aunque una cantidad pequeña, se entrega apoyo a 30 millones de familias.

Y de los cinco millones que no reciben de manera directa, estoy hablando de manera directa, los que no reciben del presupuesto de manera directa estos cinco millones se benefician también, porque si 30 millones tienen ingresos y tienen capacidad de compra y no sólo compran lo indispensable, lo básico, si tienen para comprar otras cosas, los comerciantes, los empresarios se benefician.

Tan es así que puedo decir que en esos cinco millones están empresarios y están comerciantes y si les mando a preguntar cómo les ha ido, la mayoría sabe que le ha ido bien. Una cosa es que no les guste cómo hablo, que como las ‘s’, que no hablo de corrido, pero, a ver, ¿qué empresario va a decir que aun con la pandemia, con la crisis por la guerra, le ha ido mal? Y lo puedo probar con datos.

Eso que dio a conocer aquí Elizabeth sobre la manipulación de lo del peso, les duele muchísimo, porque yo creo que eran como cuatro… Por ahí debe de haber algo en las redes.

Bueno, nosotros tenemos una gráfica de cuántos años llevábamos con devaluaciones del peso. ¿Por qué no la pones? Como 30 años, si no es que más. No, claro que sí. No se devaluaba el peso desde…

INTERVENCIÓN: Echeverría.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ahí se empezó a devaluar, ahí empezó la devaluación, pero con López Mateos y Díaz Ordaz no se devaluó. Pero con Ortiz Mena en Hacienda no se devaluó y él fue de Hacienda de López Portillo… Digo, de López Mateos y Díaz Ordaz.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero a partir de Echeverría siempre la devaluación y esto es lo último.

INTERVENCIÓN: De De la Madrid.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, lo de De la Madrid fue cuando quitaron los ceros.

INTERVENCIÓN: No, fue con Salinas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con Salinas.

Mil por ciento, mil 400; con Salinas, 36.3; con Zedillo, el que da clases de economía allá en España, 197 por ciento, pero si ustedes les preguntan a los financieros de México sobre Zedillo les van a decir que es una lumbrera, porque fue el que los rescató y para los de arriba fue muy buen presidente, para los de arriba; Fox, 20 por ciento; Felipe Calderón, 14.7; Peña, 49.5; y nosotros, se ha apreciado el peso. Por eso la manipulación de decir: ‘Si no es a finales de este año, en el próximo; y si no, en el 24 se va a devaluar’. Toco madera.

Y que se les pase el coraje porque ¿para qué se creyeron lo que les decían, de que iba a ver fuga de capital, que se iba a devaluar la moneda? Uno que aspirante ahora a la Presidencia por el bloque conservador, Chumel, recomendó… ¿No tienes por ahí el tuit de Chumel?, para que vayan a reclamarle a Chumel, porque seguramente algunos hasta han de haber comprado dólares. Y si perdieron, ahora sí como diría el clásico, ¿y yo por qué?, ¿para qué se creyeron eso?

¿Lo tendrán ahí? No se vaya a enojar Chumel, ¿eh?, pero es parte también del humor.

INTERVENCIÓN: Y también ya bajaron los precios, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí va bajando poco a poco la inflación y lo más importante es que estamos ya recuperando los empleos perdidos y está creciendo la economía, sí, está creciendo la economía.

¿Lo tienen? Ah, sí, aquí está. Ah, ¿fue un escrito de Carlos Urzúa?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es cuando él renuncia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, cuando él renuncia. ‘Dos palabras ―dice Chumel― compren dólares’. Afortunadamente no ha pasado nada.

Adelante. Perdón, es la compañera.

Que se me hace… Hablando de bateo, va a estar buena la Serie Mundial, Houston con Minnesota. No, no es Minnesota. Los dos equipos están muy buenos, nada más que Houston hay un mexicano. Van a empezar mañana, al ratito.

No, es Filadelfia, sí, Filadelfia. Yo me quedé con eso. Filadelfia, que están bateando mucho, mucho, mucho, lo que le faltó al Yanquis, que tiene mucha afición, mucha gente le va al Yankees, pero le ganó Houston porque no batearon y tiene mucho toletero el Yanquis, pero se apagaron; en cambio, los de Minnesota, los Phillies de Filadelfia, batearon muchísimo, increíble, jonrón tras jonrón. Va a ser una Serie Mundial, como se está demostrando, de cuadrangulares, no de picheo.

Y Houston, además de que tiene un mexicano, la mayoría son latinos; de los nueve, ponen a jugar a cinco latinos: el cátcher es latino, el primera base es latino, el shortstop, que es una sensación; Peña, es latino; el left fielder, es latino. Sí, son cuatro o cinco latinos de Houston. Mañana comienza, mañana es… Ah, no, entonces es el 28, creo, comienza, para los que les gusta el béisbol.

Igual, el futbol va a estar de primera. Es mañana, ¿no?

INTERVENCIÓN: Sí, mañana es la vuelta y el domingo…

INTERVENCIÓN: El futbol, el domingo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ¿y ya se resolvió Pachuca-Monterrey?

INTERVENCIÓN: No.

INTERVENCIÓN: Ya, va Pachuca-Toluca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, va Pachuca-Toluca, Pachuca-Toluca, sí, Pachuca-Toluca.

PREGUNTA: ¿A quién le va?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eh?

INTERLOCUTORA: ¿Usted a quién le va?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A los dos, los dos son buenísimos. Y, además, los dos que se quedaron en el camino, Monterrey y el América, que ahí en la casa había sentimiento el domingo.

Pero eso va a ser en la semana, ¿no?

INTERVENCIÓN: Mañana y el domingo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es mañana y el domingo.

PREGUNTA: Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán Quintana Roo, Ciudad de México; y Petrolera.

Señor presidente, quería hacerle una pregunta: ¿cuál es su reflexión, primeramente, su opinión sobre el destape que dio ayer el gobernador de Michoacán, Bedolla, hacia el secretario de Gobernación?, ¿qué opina usted de este destape?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es normal, ya quedamos que no debe de haber tapados, no deben de haber tapados y no debe de haber dedazo y debe de ser el pueblo el que elija al candidato o candidata y a la presidenta o al presidente.

A los candidatos se pueden elegir con encuestas, preguntándole a la gente y no falla. Y las preguntas son, para que se sepa, es: ‘¿Lo conoces o la conoces?’ Sí o no. ‘¿Quién tiene más conocimiento?’.

Luego puede ser: ‘¿Qué opinión tienes de ella o de él? Buena, mala, regular.

‘¿Crees que tiene cercanía con la gente? Mucha, poca, nada.’

‘¿Es honesto, es honesta? Mucho, poco, nada.

‘¿Tiene experiencia para gobernar México?’ También, ‘sí, no, mucha, poca, nada’.

Y ya después vienen ya las preguntas decisivas: ‘¿Te gustaría que fuese la candidata o el candidato, o quién de ellos te gustaría que fuese el candidato?’

Y hay veces que hacen combinaciones: ‘Si el candidato del bloque conservador o la candidata del bloque conservador fuese tal persona y el candidato o la candidata de este otro bloque progresistas fuese tal, ¿por quién votarías?’

Y ahí se ve quién es quién. Y no sólo se hace una encuesta, sino se pueden hacer dos, tres. Y hay una supervisión, porque se hace un muestreo y tocó una casa y ahí puede ir el encuestador, pero va también un representante de cada uno de los interesados. Y por lo general el cuestionario lo llenan, lo doblan cuando se hace bien y llevan una urna y lo meten.

No tiene que contestar ahí enfrente, puede ser así directo o puede ser… puede usted llenar. Entonces, se va contando y ahí se ve quién tiene más.

Entonces, si ya alguien dijo, en este caso el gobernador de Michoacán, que es su simpatizante o él simpatiza, es él por Adán, va a salir otro a decir: ‘Pues yo quiero a Marcelo, yo quiero a Claudia’, ya está así eso.

Y también de la oposición. Ya ahora que dimos a conocer la lista, hasta me reclamaron que faltaron otros, ya la vamos a actualizar, porque hay más; y otros que dijeron: ‘No, yo no voy a eso, yo quiero la Ciudad de México, quiero…’

Pero, por ejemplo, la señora Ruiz Massieu no estaba en la lista y ya dijo que ella quiere participar; creo que Pedro Ferriz también aceptó; y hay otros, el que estaba de Economía con el presidente Peña.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Guajardo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Guajardo. O sea, un día de estos la vamos a actualizar, la lista.

Que no haya ‘tapados’, todos tienen derecho a expresarse, a manifestarse.

INTERLOCUTORA: Entonces, esta manifestación de ayer sería como el avance de que parte del mismo pueblo ya empieza a manifestarse por determinados…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada más que cada quien habla por su cuenta, no se puede comprometer a nadie. Ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos de verdad. Hasta en la familia, el voto es libre, es secreto, cada quien tiene que tomar su decisión. El acarreo, la cargada, la manipulación, todo eso ya…

INTERLOCUTORA: Pasó a la historia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pasó a la historia, no sirve eso, se va a al basurero de la historia.

Entonces, hablar libremente sin problema.

INTERLOCUTORA: Muchísimas gracias.

Y, bueno, mientras que en el Senado se está analizando el ratificar la Ley de Ingresos, la oposición comienza a decir, a utilizar más bien el término de ‘endeudamiento’. Dentro de este término… Esto lo están haciendo porque dicen que en esta ley para el siguiente año se va a destinar, se pretende destinar mucho, demasiado presupuesto precisamente para una de las obras para el Tren Maya.

¿Cuál es su opinión? ¿Cuál sería su opinión, señor presidente, sobre esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, que no hay deuda adicional.

Si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera como nunca, porque es récord, si se están creando empleos, si ya está creciendo la economía, es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas y eso lo saben en el mundo y además está toda la información disponible.

Fuimos yo creo que el primer o segundo país del mundo que no perdió recaudación durante la pandemia, por ejemplo.

Fuimos de los países de más desarrollo posiblemente el que no se endeudó. Nosotros tenemos una deuda que está abajo del 50 por ciento del Producto Interno Bruto; y España, por ejemplo, si nosotros tenemos 50 del producto, ellos tienen como 120 por ciento, o sea, su deuda es superior al PIB de España y lo mismo Estados Unidos, si se trata de presumir.

Entonces, eso es lo que hace confiable a México, todos los análisis.

Les comenté aquí que el que maneja el principal fondo de inversión, Larry Fink, del fondo BlackRock, me mandó a decir a través del secretario de Hacienda de que en definitiva el manejo de México de la economía durante la pandemia fue ejemplar y que por eso México tiene mucho futuro, tenemos esa ventaja comparativa.

Y va a seguir llegando inversión extranjera y económicamente no vamos a tener problema, en lo social tampoco. Claro, la oposición conservadora también está en su papel de cuestionar todo y están desesperados; por ejemplo, insultan, gritan y no sólo en las cámaras, sino en la radio, en los periódicos, muy groseros, pero es que están enojadísimos, por eso hablan de la deuda.

El Tren Maya no se está financiando con deuda, no, ni el aeropuerto se financió con deuda, ni el interoceánico, todo el desarrollo del istmo no se está financiando con deuda.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es parte de lo que se destina a pago del servicio de deuda y a otros, pero no es para obras. Sí, no hay ninguna deuda, digo, ninguna obra, que se esté haciendo con deuda, no existe.

Es que les cuesta mucho trabajo. Dicen: ‘¿De dónde ―creo que fue Fox el que dijo― dónde sale tanto dinero’, porque también como en su mente no tan limpia llegaron a tramar de que a lo mejor estamos recibiendo dinero del narcotráfico, entonces empezaron a poner en los Face: ‘¿Y de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde sale tanto dinero?’

Y no crean que todo es mala fe, es que sí están sorprendidos, porque vivían enajenados con la corrupción, entonces no se daban cuenta de lo mucho que se robaban, saqueaban al país y se llevaban también el presupuesto porque no sólo era entregar bienes de la nación a particulares.

Ahora, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que privatizaran al petróleo, privatizaran la industria eléctrica, privatizaran los reclusorios, privatizaran las carreteras, los aeropuertos, los puertos, claro que estaba mal, que estuvo muy mal.

Imagínense, privatizar todos los ferrocarriles, todo lo que fue la historia de México que tiene que ver con el ferrocarril y en abrir y cerrar de ojos se acabaron los ferrocarriles, se los entregaron a una empresa y esa empresa vendió la mitad y con lo que vendió pagó y se quedó con la otra mitad. Y hasta se dieron el lujo, la burla de llevarse al expresidente Zedillo a trabajar a la empresa privatizada; bueno, todo eso, pero que cuando menos, aceptando sin conceder, hubiesen llegando el presupuesto la gente. No, también se lo llevaban o lo malgastaban.

Y no les gusta, pero ahí están los datos: el último año del presidente Peña, la Presidencia de la República, su presupuesto, tres mil 600 millones de pesos; este año no vamos a llegar a 600, de tres mil 600 a 600, vamos a quedarnos como en 550, pero cuatro años así.

¿De dónde sale el dinero?

Pues de ahí. Cómo no va a haber dinero si antes no pagaban impuestos los potentados y ahora pagan.

Entonces, no quieren aceptar la nueva realidad, no quieren aceptar que, si no se permite la corrupción, si hay austeridad, no hace falta aumentar impuestos. Llevamos cuatro años sin aumentar impuestos, cuatro años sin aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, sin aumentar la luz, cuatro años sin contratar deuda y así hemos salido.

Y les hacía la cuenta de cómo 35 millones de familias, de 35 millones de familias, de acuerdo al censo, 30 están recibiendo aún una cantidad pequeña del presupuesto, pero ellos no alcanzan a entender y entonces dicen: ‘Deuda’

Aun cuando se nos cayó la economía, en el tiempo que llevamos mucho menos deuda contratada que la de Calderón y que la de Peña Nieto.

Vamos a presentar, a ver si mañana, de cómo se ha comportado la deuda, para contestar tu pregunta, que es un cuestionamiento que hacen.

Entonces, vamos muy bien, no hay ningún problema de falta de presupuesto, vamos a terminar el año muy bien. Y ya tenemos y le agradezco mucho a los diputados y a los senadores porque ayer ya se aprobó la Ley de Ingresos, falta la de egresos, el presupuesto.

INTERVENCIÓN: El subsecretario Yorio declaró que hay un guardadito en efectivo de 150 mil millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es… No es que haya un guardadito, es que hay una reserva por cualquier contingencia que maneja la Tesorería de la Federación. Porque la vez pasada que lo comentó se difundió eso, de que había un guardadito de 150 mil y entonces creo que ya ellos explicaron de que, por responsabilidad y por disciplina financiera, la Tesorería tiene una reserva de 150 mil millones de pesos.

O sea, que estamos bien.

INTERVENCIÓN: Blindados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Afortunadamente nos ha ido bien y yo espero que terminemos… Ya recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia en cuanto a crecimiento, se logró lo que dijimos, de que íbamos a caer y que iba a ser una ‘V’. Si ustedes ven el último reporte —a ver si lo pones— de ayer, del Inegi, ese fue el comportamiento. Pero hay una gráfica ahí. Porque nuestros adversarios y algunos expertos decían que iba a ser una ‘L’, que caíamos y que nos íbamos a mantener abajo durante mucho tiempo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Está es la del Inegi.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La del Inegi, esta.

Aquí caímos y ellos decían que era así y que nos íbamos a, que iba a ser ‘L’ y yo dije que iba a ser una ‘V’ y les ganamos.

Bueno, ya no quiero estar presumiendo tanto porque les duele muchísimo y estoy incumpliendo con uno de los principios básicos de la política: el entender de que el poder es humildad, el poder es humildad y sólo es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pero el poder no es fantochería, no es prepotencia, es humildad.

INTERLOCUTORA: Señor presidente, rápidamente, no sé si ayer pudo ver o ya le comentaron lo que pasó en el programa de El jaguar, el comentario que hizo Layda Sansores acerca de Ricardo Monreal, que dijo que mata más la ambición que la convicción. Esto lo hizo con respecto a… En el 2021 acusó al senador Monreal de operar en contra de Morena, en el 2021. Esto fue lo que pasó ayer, no sé si usted tenía conocimiento. Pero si nos podría dar un punto de vista o su opinión sobre esto.

Y rápidamente también comentarle y agradecerles de parte de los médicos de Guerrero, mandaron precisamente a Grupo Transmedia La Chispa, mandaron un agradecimiento, que porque están ya checando todos sus peticiones y las demandas las están revisando; entonces, mandaron un agradecimiento hacia usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, un abrazo a todos los médicos. Aunque no los felicité el Día del Médico, hablé de todo lo que estamos haciendo sobre salud ese día y del compromiso de que se va a basificar a todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, todos los trabajadores de la salud y se va avanzando en este propósito.

Acerca de lo otro, ya lo expliqué, ya ayer hablé de eso. Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad.

PREGUNTA: ¿Eso no provoca divisiones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, tampoco, tampoco. Pero pues hay que buscar la unidad y ni siquiera a los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos.

Y que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación.

Y ofrecer disculpa, porque hay veces… Por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel; pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpa, pero yo creo que él entiende que hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no sólo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países; por ejemplo, eso de la guerra sucia, que se padece en todos lados.

Imagínense lo que nos hicieron cuando trajeron a Morris, ahí debe de andar todavía, un estadounidense, publicista, que fue el que acuñó la frase: ‘López Obrador, un peligro para México’. No se me va a olvidar que Monsiváis me dijo: ‘Ahí vienen y va a ser así, la frase es: López Obrador, un peligro para México’. Yo dije: No, ¿quién va a creer eso?, eso es muy burdo.

No, pues sí tuvo sus efectos, porque la frase puede ser burda, superficial, pero, como tenían todos medios acaparados, la repitieron, la repitieron y la repitieron, al estilo Goebbels y caló. Claro, no les alcanzó con eso, aún con la guerra sucia ganamos y por eso tuvieron que hacer el fraude, pero sí les ayudó.

Yo les he comentado de que antes de la elección me reúno a comer con Emilio Azcárraga, de Televisa y con dos directivos más y me entrega Emilio un documento, que era un decreto supuestamente elaborado por mí, firmado por mí, en donde yo el primer día de gobierno iba a expropiar Televisa, pero además todo un decreto, con los considerandos, mis palabras más usuales, mis términos, mis conceptos y ponían todas empresas de Televisa, que yo ni conocía, porque no era nada más la televisora, sino eran todas las empresas que dependían del corporativo. Le digo: ¿Me lo dejas? y me quedo el documento. Pero él creído de que podía ser cierto.

Y en ese entonces el papá de Claudio X. González, el de ahora, era el del Consejo Coordinador Empresarial y no dejaba a Emilio, porque en Televisa se resistían a lanzarse con todo. En una ocasión, me cuentan, le dice Emilio: ‘Pero vamos a perder credibilidad si nos lanzamos por entero a la mentira’ y le contesta Claudio X. papá: ‘N’hombre, si acaso un mes y luego recuperan ya la credibilidad’.

Al final, se sumaron todos. Fuertísimo, porque pasa la elección y para que no se desatara la violencia porque era evidente que nos habían robado la Presidencia, este señor que va a dar clases de democracia a Europa… Uno va a dar clases de economía, Zedillo; y el otro va a dar clases de democracia, que él sabe perfectamente, además, es católico y olvida los mandamientos, sabe perfectamente de que no ganó, de que hubo fraude, que lo impusieron.

Bueno, este grupo, el papá de Claudio, pues fueron de los que participaron en el fraude. Tiene dos expresiones más:

Una, dice, después de la elección: ‘Nos pasó zumbando la bala’, el señor.

Y la otra es, que es más delicada, que podían llevar a cabo lo que sucedió en Chile, en 1973.

Entonces, son especiales, son ‘cosita’. Aun con eso, yo los respeto.

Y padecimos mucho porque, les comentaba, como fue tan descarado el fraude, la gente estaba indignada. Mitofsky hizo una encuesta y creo que como el 10 por ciento de la población quería que se llevaran a cabo acciones violentas. Ahí está Mitofsky y debe de tener guardada la encuesta. Entonces, por eso decidimos hacer algo muy fuerte, que fue el plantón, pero para inmovilizar a la gente porque, si sacábamos movilizaciones, si hacíamos movilizaciones, se nos podían salir de control e iba a haber violencia. Entonces, todavía para que no hubiese violencia, hacemos esto, fuerte, pero nadie se mueve, aquí.

Porque, además, fíjense la disyuntiva de la oposición o de los dirigentes de oposición, si uno no hace protesta fuerte, ‘ah, se vendió’, porque la historia de México, de opositores, está lleno de eso también.

Por ejemplo, Vasconcelos no se vendió, pero dejó un manifiesto muy peculiar, se embarcó en Guaymas y se fue al extranjero. Palabras más, palabras menos, puso y se entiende, ¿no?: ‘Hagan ustedes la revolución y ya cuando me necesiten me van a buscar y yo ya me voy’. Y, claro, se tenía que ir porque en ese entonces era la vida.

Se habla mucho, después de lo que sucedió cuando el general Enríquez, cuando Almazán, incluso cuando el ingeniero Cárdenas, que actuó muy bien, pero la gente se quedó con la idea de que no se luchó fuerte. Querían tomar el Palacio y el ingeniero actuó con mucha responsabilidad, pero yo estaba en las mismas circunstancias.

Si protestábamos fuerte y se salía el movimiento de cauce y había violencia, imagínense, nunca me hubiese yo quitado eso de encima; ah y si no hacíamos nada, hubiese quedado la sospecha, ‘se vendió, lo compraron’.

Entonces, ¿cómo hacerle? Además del fraude, todavía tienes que buscar la salida.

Entonces, decidimos lo del plantón. Al final, fue lo mejor porque no se rompió ni un vidrio y estamos hablando de que nos robaron la presidencia.

Ah, pero la campaña se acrecentó en contra y cuando termina el 2006 y empezamos de nuevo en 2007, que hay hasta una película donde está lloviendo y yo estoy hablando, así termina la película y digo que vamos a seguir luchando, pero el mensaje es: ‘se acabó, es fin’.

No, seguimos luchando, pero fue tremendo. No se me va a olvidar el 2007, el 2008, había un ambiente de linchamiento, llegaba yo al aeropuerto porque tenía yo que salir y me sentaba en las sillas más apartadas y sacaba mi libro y me ponía a leer, porque las miradas eran como alfileres. Una manipulación terrible de los medios como resultado de la guerra sucia. Y el rechazo a mi persona, no pues mayoritario el rechazo. Y ahí empezamos pueblo por pueblo, abajo y a seguir adelante.

Escribí un libro que se llama No decir adiós a la esperanza y eso es lo que los jóvenes deben de saber, de que cuando uno tiene una convicción puede uno caminar hacia adelante y puede uno caerse y hay que levantarse y seguir caminando y se puede uno volver a caer y levantarse y no dejar de ir hacia el ideal. Esa es una utopía, pero eso es lo que significa la política cuando se está pensando en una causa justa, cuando se piensa en trasformar.

Cuando se piensa en el dinero, en lo material o en la parafernalia del poder, ese no es el camino, ese no, es otro.

Afortunadamente ya no funciona el de andar ahí de lambiscón, de zalamero, de achichincle de político para colarse, entre comillas y ahí ir ascendiendo.

Ahora está de moda también lo de los publicistas. Antes se hablaba de propaganda, porque la propaganda vende ideas, ofrece ideas; ahora lo que predomina es la publicidad.

¿Qué ofrece la publicidad?

Productos y, por lo general, productos chatarra.

Nada de que ‘vamos a hacer política sólo con las redes sociales, con el Face, con el Twitter’. Ahí está, no fue un escándalo lo de la Guacamaya. ¿Cuánto le metieron de publicidad? ¿No pones la gráfica?

¿Cuántos se enteraron?

Veintinueve por ciento. Y sí se difundió, el fenómeno de comunicación es algo especial. Entonces, no son los medios, no, no.

¿Alguien quiere ser candidato a diputado, a senador, a presidente municipal? Unos zapatos cómodos, un morral, unos volantes, un sombrerito, una gorra por el sol y casa por casa: ‘Soy fulano de tal, quiero representarle, lo voy a hacer con honestidad, aquí le dejo esto’, 200 casas diarias, 300. Trabajan en la mañana, descansan, comen, bajan la comida y en la tarde vámonos, otra vez.

Van a dormir tranquilos; cansados, pero bien tranquilos. Y al día siguiente. Y pueden en una campaña visitar hasta 20 mil hogares y les van a conocer, les van a dar un gusto a la gente.

Ah, pero, si se sienten los grandes tribunos, políticos de altos vuelos y piensan que es desayunar con políticos, comer con políticos, cenar con políticos…

PREGUNTA: O con los periodistas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O con los medios, sí, con los periodistas, o las redes, no, ya den por hecho que no van a sacar votos, les van a ganar.

PREGUNTA: ¿Su crítica alcanza a la jefa de gobierno por…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A todos. No, pero ¿a quién dice?

INTERLOCUTOR: A la jefa de Gobierno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, a esa la quiero mucho, es mi hermana y Marcelo es mi hermano y Adán es mi hermano.

Y ya me voy a desayunar porque ya hablamos bastante. Nos quedamos pendientes.

PREGUNTA: ¿No que iba a venir Raquel Sosa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, Raquel.

INTERLOCUTOR: Hoy iba a venir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Raquel. Mañana es… Sí, le voy a decir a Raquel. Bueno.

+++++

