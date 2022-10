Películas para ver esta noche en HBO Max Argentina

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO Max, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO Max ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Max Argentina:

1. Hostel

Paxton y Josh, dos jóvenes norteamericanos amigos de la universidad, recorren Europa con sus mochilas junto con Oli, un islandés que conocen en el camino. En Eslovaquia conocen a Natalya y Svetlan, dos exóticas bellezas con las que se distraen.. para aparecer atrapados en un siniestro y lúgubre sitio. Su angustiosa situación, como descubrirán más tarde, es tan profunda como el más oscuro y enfermizo recoveco de la propia naturaleza humana.. si sobreviven.

2. Hostel 2

Tres chicas americanas que estudian en Roma, deciden irse de viaje un fin de semana y, casualmente, se encuentran con una compañera de clase. Ésta, que también se proponía hacer una "escapada exótica", las invita a acompañarla a un lugar donde podrán relajarse y olvidar el stress de la ciudad. Pero allí descubrirán la horrible realidad que se esconde dentro..

3. Monster House

D.J. Walters es un chico de doce años al que se le ha metido en la cabeza que en la casa del anciano Nebbercracker, al otro lado de la calle, ocurre algo extraño. La víspera de Halloween, el balón con el que juegan D.J. y su amigo va a parar al jardín del señor Nebbercracker, pero misteriosamente llega al interior de la vivienda. Cuando su amiga Jenny está a punto de ser engullida por la extraña casa, nadie cree a los asustados chicos; así que los tres deciden investigar qué sucede en esa extraña casa.

4. Superman/Shazam! El Regreso de Black Adam

La película comienza con Black Adam regresando a la Tierra, visto como un meteorito que choca contra una colina en la noche. Más tarde se revela que Billy es un huérfano cuyos padres de acogida lo echaron. Él va a un restaurante para reunirse con Clark Kent, quien está escribiendo un artículo sobre la situación de Billy. Black Adam llega y ataca a Billy, declarando su intención de matar al niño antes de que el Mago pueda llegar a él. Clark distrae a Adam y le permite a Billy escapar mientras se convierte en Superman. Black Adam persigue a Billy por las calles, pero Superman interviene y lo combate. Al principio, los dos parecen emparejados, pero la vulnerabilidad de Superman a la magia le da a Adam la ventaja.

5. La matanza de Texas: La nueva generación

Durante un viaje por Texas, cuatro amigos se equivocan de camino y tienen un accidente en medio de un bosque. Los jóvenes buscan ayuda desesperadamente, pero se verán acosados por una familia de psicópatas asesinos.

6. Leyenda urbana

Hay un asesino suelto por el campus que está convirtiendo en realidad leyendas urbanas, como la de que comer poprocks (peta-zetas) y beber cocacola a la vez hará explotar tu estómago o la del psicópata con un hacha que entra, cuando no miras, en el asiento trasero de tu coche al repostar en una gasolinera.

7. Leyenda urbana 2

Amy, Travis y Graham son un grupo de estudiantes de cinematografía que sueñan con llegar a hacerse famosos en Hollywood. Sin embargo, para conseguirlo primero deberán sobrevivir a su último semestre en la Universidad Alpine, una famosa escuela de cine donde la competencia entre los alumnos es capaz de acabar con cualquiera, literalmente. En Alpine, un estudiante de último curso recibirá el prestigioso premio Hitchcock a la mejor tesis realizada en forma de largometraje, un galardón que garantiza al ganador iniciar una brillante carrera en Hollywood. Amy Mayfield, una joven estudiante de cine documental, está decidida a hacerse con el premio. Durante un encuentro con Reese, la nueva encargada de seguridad del campus, Amy empieza a interesarse por la historia que rodea a una Leyenda Urbana ambientada en la Universidad de Pendleton, uno de los lugares en los que Reese trabajó anteriormente.

8. Ghost Ship (Barco fantasma)

Construido en 1954, el trasatlántico Antonia Graza era el orgullo de la línea Italiana marítima. Un barco moderno que contaba con todo clase de lujos. Pero cuando el Antonia Graza partió hacia América, los pasajeros no eran conscientes del innombrable horror que durante el viaje se se cerniría sobre ellos y el barco desapareció sin dejar rastro. Casi 50 años después, un grupo de rescate martítimo comandado por el Capitán Sean Murphy (Gabriel Byrne) lo descubre en medio del estrecho de Bering..

9. Drácula de Bram Stoker

Antes de convertirse en vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad, quien tras conocer la muerte de su prometida, vendió su alma al diablo. Cuatro siglos después, en Londres, encuentra a Mina, reencarnación de su amor perdido.

10. El rito

Michael Kovak (Colin O'Donoghue) es un decepcionado seminarista norteamericano que decide asistir a un curso de exorcismos en el Vaticano, lo que hará que su fe se tambalee y tenga que enfrentarse a terribles fuerzas demoniacas. En Roma conocerá al Padre Lucas (Hopkins), un sacerdote poco ortodoxo que le enseñará el lado oscuro de la Fe..

