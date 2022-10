Libros de Amazon España: cuál es el título más leído este día

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y la convirtieron en una actividad esencial en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, puede ser difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon España este miércoles 26 de octubre y unas breves reseñas:

1. Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego): 300 años antes de Juego de Tronos. (Dinastía Targaryen: La Casa del Dragón)

Autor: George R.R. Martin

Número de páginas: 888

La historia de los Targaryen cobra vida en esta obra magistral en la se que inspira la serie de HBO La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos.Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en «Canción de hielo y fuego», la casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la Maldición de Valyria, se asentó en la isla de Rocadragón.Aquí tenemos el primero de los dos volúmenes en el que el autor de Juego de tronos nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon I Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con fiereza por conservar el poder y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos.¿Qué pasó realmente durante la Danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas y otras muchas, son las preguntas a las que responde esta monumental crónica, narrada por un culto maestre de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido universo de George R.R. Martin.Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión de la fascinante historia de Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada con 80 láminas inéditas de Doug Wheatley, se convertirá, sin duda, en una lectura ineludible para todos los fans de la aclamada serie.La crítica ha dicho..«Fuego y Sangre es un libro brillante.»Sunday Times«Sin duda alguna podemos considerar a George R. R. Martin como el principal creador de mundos de fantasía de su generación.. la riqueza de detalles y las capas del universo que ha creado es extraordinaria y abundan los sorprendentes giros narrativos.»Sunday Express«Una historia rica llena de matices, que hace aún más grande la maravilla que es "Canción de hielo y fuego". Muy disfrutable y al nivel del mejor Martin.. absolutamente imprescindible.»Juan Gómez-Jurado, ABC«Fuego y Sangre ofrece un montón de emociones con el característico sello de la casa Martin.»Jacinto Antón, El País

2. ARTA y la invasión máxima (Arta Game 2)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 192

¡Arta vivirá su misión más épica en un libro increíble a todo color!¿Estás preparado para sobrevivir a la invasión máxima?El avión en el que Arta viajaba ha tenido un accidente y ha aterrizado a un mundo demasiado extraño.PARA EMPEZAR, el cielo es morado.ADEMÁS, no hay rastro de gente.Y, PARA REMATAR, hay una grieta enorme en el cielo, de la que salen cosas peligrosísimas.Arta y sus amigos tendrán que enfrentarse a todo tipo de invasiones para sobrevivir. Dinosaurios hambrientos, ratas locas, abejas gigantes.. Solo hay una manera de parar la invasión máxima: cerrar la grieta, aunque para hacerlo tengan que arriesgar sus vidas.CADA NUEVA INVASIÓN AMENAZA EL MUNDO ENTERO..¿CONSEGUIRÁN SOBREVIVIR Y FRENAR LA INVASIÓN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE?

3. ARTA en el apocalipsis máximo (Arta Game 1)

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO?Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo.En la Tierra están pasando cosas extrañas:PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción.DESPUÉS, ha habido un gran apagón.AHORA han aparecido bichos raros por todas partes.El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás.Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir..¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

4. Contando atardeceres

Autor: La Vecina Rubia

Número de páginas: 544

NO ES DÓNDE, ES CON QUIÉNHay veces que el destino se empeña en ponerte a una persona delante constantemente y, si algo he aprendido con el tiempo, es que la vida puede darte segundas oportunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje improvisado con mi amiga Laura me regaló primero el «quién»: Javi y después el «dónde»: su isla.Aquel intenso verano trajo emociones encontradas a mi vida: la incertidumbre de un futuro donde Lucía se convirtió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas del pasado que nunca se fueron.Y es que son solo unos segundos los que tardamos en pasar de la felicidad más absoluta a las dudas infinitas. Los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse. Y así, contando atardeceres, pude descubrir que con cada puesta de sol llega la promesa de un nuevo día. La Vecina Rubia regresa para enamorarnos con una historia divertida, emocionante y adictiva, llena de risas, lágrimas y sentimientos a flor de piel. Contando atardeceres llega después de su exitoso primer libro La cuenta atrás para el verano.Esta nueva novela nos invita a reflexionar, a disfrutar de la vida y de los atardeceres con sus luces y sus sombras. Y supone un firme paso hacia delante en su carrera literaria a través de una historia llena de matices, humor y, sobre todo, sentimientos al más puro y original estilo de esta autora anónima.

5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

6. Todo arde (La Trama)

Autor: Juan Gómez-Jurado

Número de páginas: 600

VUELVE EL AUTOR MÁS VENDIDO2.500.000 ejemplares vendidos«Después de todo lo que ha pasado con la trilogía Reina Roja, sólo había una forma de dar las gracias a mis lectores: intentar escribir una novela todavía mejor.»Juan Gómez-JuradoEsta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo.Incluso el miedo.Por eso son tan peligrosas.Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito.Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás sólo nos atrevemos a imaginar.Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.Y nada volverá a ser igual.SIEMPRE GANAN LOS MISMOS.ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS.

7. Se tiene que morir mucha gente (Éxitos)

Autor: Victoria Martín

Número de páginas: 256

La primera novela de Victoria Martín narra con desvergüenza e ironía la historia de cuatro amigas que tendrán que enfrentarse a una vida que no es la que esperaban.Bárbara trabaja como asistente de guion en un programa de entretenimiento repleto de hombres que se creen tremendamente graciosos, es adicta a los ansiolíticos y está obsesionada con el dinero. Vive con su amiga de toda la vida, Maca, una aspirante a actriz que solo acumula rechazos en su currículum. Un día recibe una invitación de Elena, antigua compañera del colegio, para acudir a una de esas fiestas donde anuncian el sexo del bebé explotando un globo, cortando una tarta o lanzando un cohete. Decide ir porque necesita poner en orden su vida y participar del capitalismo más descarnado engullendo un cupcake en forma de bebé le parece la mejor manera de empezar. Pero tras la fiesta, Elena, desesperada y en la recta final de su embarazo, abandona a su marido y se muda con Bárbara y Maca, una noticia terrible para ellas que trastocará por completo sus vidas. Al grupo se unirá Fabiola, una influencer con una marca de joyas «sostenible» que hacen niños en Bangladés y que comparte en Instagram frases como «Si quieres, puedes» o «Hakuna Matata». Es decir, un adulto funcional siguiendo los consejos de Pumba, el jabalí de El Rey León.Así comienza esta historia: una embarazada ciclotímica, una actriz fracasada, una influencer inestable y una guionista frustrada tendrán que enfrentarse a una vida que no es la que realmente querían ni esperaban. Una novela sobre la inacción frente a los problemas del día a día que narra con ironía la historia de unas amigas, que se vuelven a reencontrar para descubrir que lo único que tienen en común es el paso del tiempo.

8. Revolución: Una novela (Hispánica)

Autor: Arturo Pérez-Reverte

Número de páginas: 464

LA NUEVA NOVELA DE ARTURO PÉREZ-REVERTEUn hombre, tres mujeres y una revolución. Un viaje al corazón humano y a la aventura.«La etapa creativa que está atravesando Arturo Pérez-Reverte resulta asombrosa. ¿Revolución es la mejor novela de Pérez-Reverte? Al menos y sin duda, una de las mejores».Sergio Vila-Sanjuán, La VanguardiaÉsta es la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las denominadas maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz y era un joven ingeniero de minas español. Todo empezó para él ese mismo día, cuando desde su hotel oyó un primer disparo lejano. Salió a la calle para ver qué ocurría y a partir de ese momento su vida cambió para siempre..Revolución es mucho más que una novela sobre los dramáticos acontecimientos que sacudieron la república mexicana en el primer tercio del siglo XX. Es un relato de iniciación y madurez a través del caos, la lucidez y la violencia: el asombroso descubrimiento de las reglas ocultas que determinan el amor, la lealtad, la muerte y la vida.«Toda la vida escuché en mi casa la historia de aquel amigo de mi bisabuelo, ingeniero de minas, que trabajó en México en plena revolución. Ese recuerdo remoto me ha aproximado a mi propia relación con la aventura y me ha llevado a escribir esta historia. Es una novela de iniciación y aprendizaje y es, de algún modo, mi propia biografía de juventud. Es mi Flecha de oro ».Arturo Pérez-Reverte«Un libro de grandes balconajes literarios provisto con las honduras adecuadas para sumergirse en el terreno de la aventura, pero también de los grandes valores, donde los lugares comunes que guardamos sobre el bien y el mal se desvanecen y las líneas habituales que los separa se vuelven grises y confusas.. Una narración vertiginosa».Javier Ors, El Debate«Heroísmo, valentía, la seducción ante los abismos del peligro, el coraje, la camaradería, la impronta de situaciones extremas en la idiosincrasia del ser humano# Son los elementos intrínsecos de la literatura épica de Arturo Pérez-Reverte y todos ellos están presentes en Revolución..Un autor volcánico».David Barreira, El Español«Pérez-Reverte se cruza las cananas al pecho, se deja mostacho y llega a las librerías al galope con Revolución,donde el lector encontrará todos los ingredientes que le han convertido en un superventas mundial».Grego Casanova, Vozpópuli«Algo te ata firmemente a un lugar al que has sobrevivido y, aunque el autor ha sobrevivido a varios, en México tuvo que hacerlo a golpe de tequila. Algo se torció en una cantina y solo el destilado apaciguó los ánimos y le permitió llegar a los 71 años que está a punto de cumplir».María Paredes, The Objective«Un clásico vivo. Algunos le han comparado con Dumas o Verne.. Su maestría narrativa incluye una perspectiva estoica de la existencia, una trágica conformidad con las leyes de la naturaleza, una celebración de la vida en lo que tiene de juego y riesgo».Rafael Narbona, El Cultural«La etapa creativa que está atravesando Arturo Pérez-Reverte resulta asombrosa. ¿Revolución es la mejor novela de Pérez-Reverte? Al menos y sin duda, una de las mejores».Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia«Una historia fiel a sus constantes».José María Pozuelo Yvancos, ABC

9. Dime qué como ahora: Mejora tu microbiota, tus digestiones y tu energía (Alimentación saludable)

Autor: Blanca García-Orea Haro (@Blancanutri)

Número de páginas: 256

Llega la esperada segunda parte de DIME QUÉ COMES, de Blanca García-Orea Haro (@blancanutri).. DIME QUÉ COMO AHORAEn este libro Blanca nos explica los microorganismos que podemos encontrar en los alimentos que comemos y cómo pueden afectar a nuestra microbiota y, por tanto, a nuestra salud. De la mano de Blanca aprenderás que:- El aspecto de un alimento no dice nada sobre su calidad- La mejor manera de mantener los nutrientes de un alimento es conservarlo bien. Por eso Blanca nos explicará qué, dónde y cuánto tiempo podemos conservar los alimentos en la nevera y en el congelador- ¿Por qué se produce la inflamación y qué alimentos nos ayudan a combatirla?- Blanca dedica una buena parte del libro a la alimentación en el embarazo, la lactancia y la alimentación complementaria- Incluye recetas dulces y saladas, así como menús saludables, veggie, para embarazadas y niños.Un libro completo e imprescindible que mejorará tu microbiota, tus digestiones y tu energía.

10. Invisible (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

Número de páginas: 304

Emotiva, conmovedora, diferente.. Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.Reseñas:«Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completa de la historia que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.»IG El caos literario«Este libro te hace pensar y querer ser mejor persona.»IG Lioncourt«Un libro que me ha encantado. Una historia conmovedora, totalmente necesaria y que te llega al corazón.»IG Iris de AsomoPremios:Eloy Moreno, con su novela Invisible, es el ganador del I Premio Yoleo de lectura para jóvenes, otorgado por la Plataforma YOLEO.club, que promueve la lectura entre los más jóvenes.En los blogs..«Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada página. Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción.»Blog Érase un libro

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en España

Personas en una tertulia llevada a cabo en la librería Tipos Infames, de Madrid.(Foto: Archivo Infobae)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Qué puede leer

Más sobre Amazon

Rankings de streaming