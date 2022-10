Libros de Amazon México: quién es el autor más leído hoy

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos que no disponen de mucho tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y la convirtieron en una actividad esencial en su vida.

Historias de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro para leer, pero en respuesta a ello, ya existen rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este martes 25 de octubre y unas breves reseñas:

1. Leyendas Legendarias

Autor: Badía

Número de páginas: 296

El pódcast más divertido y escuchado en México. Uno de los mejores programas en los SPOTIFY AWARDS 2020.Las investigaciones e infografías sobre los casos de crímenes, fenómenos paranormales y eventos históricos más peculiares y fantásticos, que se ganaron el título de LEYENDAS LEGENDARIAS.• Tipos de OVNI• Críptidos de América• Mothman• Los narcosatánicos y otros caníbales• La Mataviejitas• El caso Roswell• Radiación en Ciudad Juárez• Trivias tenebrosas• Cultos y sectas alrededor del mundo• Cómo identificar si un investigador paranormal es un fraude• ¿Tu ligue es líder de un culto?

2. El rey del cash. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano

Autor: Elena Chávez

Número de páginas: 288

«El rey del cash es una crónica nítida y sin concesiones a través de la cual se reconstruye la historia secreta política, personal y financiera de AMLO y su círculo más cercano, indispensable para entender el ADN del mandatario, de la llamada 4T y Morena.» —Anabel Hernández «Este es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez. Ellos dos son los protagonistas de esta historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo. Mi propósito es evidenciar cómo el poder ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene.» Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad. » Los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera cara de la nueva mafia del poder o, mejor dicho, de la secta en el poder. Que vea quien quiera ver y escuche quien quiera escuchar.» —Elena Chávez

3. Fuego y Sangre: 300 años antes de Juego de tronos. Los dragones reinaban en poniente. La inspiración para la serie original de HBO® "La casa del.. de Juego de Tronos. Historia de los Targaryen

Autor: George R Martin

Número de páginas: 880

"El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de ""Canción de hielo y fuego"", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en ""Canción de hielo y fuego"", la casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la Maldición de Valyria, se asentó en la isla de Rocadragón. Aquí tenemos el primero de los dos volúmenes en el que el autor de Juego de tronos nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con fiereza por conservar el poder y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos. ¿Qué pasó realmente durante la Danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas y otras muchas, son las preguntas a las que responde esta monumental crónica, narrada por un culto maestre de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido universo de George R.R. Martin. Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión de la fascinante historia de Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada con 85 láminas inéditas de Doug Wheatley, se convertirá, sin duda, en una lectura ineludible para todos los fans de la aclamada serie.".

4. La corte del eclipse

Autor: Claudia Ramírez Lomelí

Número de páginas: 488

«Cuenta la leyenda que el sol y la luna son enemigos. Así ha sido desde el inicio de los tiempos. Por eso, tal vez sea de tontos preguntarse…¿Se puede desafiar una leyenda?».Después de los sucesos de la noche de la Luna Roja y la trágica batalla en el Castillo de la Luna, lo que el rey Emil Solerian desea es la paz entre Ilardya y Alariel. Aunque los rencores y prejuicios de un milenio no son fáciles de sanar, Emil está decidido a hacer su mejor esfuerzo con un nuevo Tratado que logre una convivencia armónica. Sin embargo, antes debe lidiar con algo más urgente: los rebeldes de Lestra, quienes están dispuestos a cometer atrocidades inimaginables con tal de derrocar al que consideran un falso rey. Emil viajará en compañía de sus amigos a lugares peligrosos y lejanos para entender el origen de la rebelión. ¿Lograrán prevenir la guerra que se avecina? ¿Qué estarán dispuestos a sacrificar para llegar a la verdad de lo que se oculta en la nación del sol y el reino de la luna?

5. World Cup Qatar 2022 Box 104 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada.El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar.Descubre y colecciona tu álbum.

6. World Cup Qatar 2022. Ecoblister 10 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

7. Mesa Sana- mesas para compartir

Autor: Andrea Berrondo

Número de páginas: 320

Un libro por Andrea (chef) y Pamela (nutrióloga) con más de 100 recetas deliciosas e innovadoras que promueve rescatar las comidas familiares dado el poder de unión que tienen. 120 recestas se agrupan por perfil de sabores y tipo de cocina en 4 mesas: Mesa mediterranea Mesa italiana Mesa de playa Mesa del diario

8. It Starts with Us: A Novelvolume 2

Autor: Colleen Hoover

Número de páginas: 336

Before It Ends with Us, it started with Atlas. Colleen Hoover tells fan favorite Atlas's side of the story and shares what comes next in this long-anticipated sequel to the "glorious and touching" (USA TODAY) #1 New York Times bestseller It Ends with Us.Lily and her ex-husband, Ryle, have just settled into a civil coparenting rhythm when she suddenly bumps into her first love, Atlas, again. After nearly two years separated, she is elated that for once, time is on their side, and she immediately says yes when Atlas asks her on a date. But her excitement is quickly hampered by the knowledge that, though they are no longer married, Ryle is still very much a part of her life--and Atlas Corrigan is the one man he will hate being in his ex-wife and daughter's life. Switching between the perspectives of Lily and Atlas, It Starts with Us picks up right where the epilogue for the "gripping, pulse-pounding" (Sarah Pekkanen, author of Perfect Neighbors) bestselling phenomenon It Ends with Us left off. Revealing more about Atlas's past and following Lily as she embraces a second chance at true love while navigating a jealous ex-husband, it proves that "no one delivers an emotional read like Colleen Hoover" (Anna Todd, New York Times bestselling author).

9. THE BRANDING METHOD: cómo crear marcas que provocan, venden e impactan: Una guía paso a paso con más de 25 herramientas prácticas (Spanish Edition)

Autor: Carolina Kairos

Número de páginas: -

La primera guía de branding paso a paso.Con más de 25 metodologías prácticas para innovar, diseñar y crear marcas exitosasAquí encontrarás:La primera guía práctica paso a paso de metodología de branding para crear tu propio plan de marketing y branding y gestionar tu marca de forma profesional.+ 25 herramientas de innovación y estrategia para completar a través de 5 etapas clave: consumidor, fortaleza competitiva, plataforma de marca, identidad y activación.Ejemplos reales de cada fase. Sin florituras y al grano. De tú a tú.La respuesta a para qué *** sirve una marca y un repaso por todos los conceptos clave del branding.Estrategias, acciones y nuevas ideas para implementar en tus lanzamientos, proyectos, marca personal o comercial y así ganar más $$$.Cómo hacer una marca increíble sin presupuesto, gracias los secretos del branding y la estrategia profesional.Dibujos y esquemas currados, la tipografía Comic Sans y la frase “una marca no es un logo” también están aquí.Las herramientas que he aplicado a más de 100 grandes clientes. Nacionales e internacionales durante 8 años."El libro de branding que acabará con las agencias de branding.Pura provocación, pura potencia, pura estrategia.Un must para emprendedores, equipos de marketing y creativos”Si has juzgado este libro por su portada, vamos bien. Si estás leyendo esto para ver en qué te va a beneficiar -estatus, libertad y obviamente dinero- vamos muy bien. Justo para eso fue creado.Lección uno aprendida: tu cliente es egoísta y todo lo hace por su beneficio personal, consciente o inconscientemente. O le importas o te aparta. El entorno es radical. Hoy, solo las marcas más valientes, auténticas y certeras seguirán en el juego.¿Estás listo para crear tu marca?Toda la potencia del branding hecha métodoSOBRE EL AUTOR:Carolina Kairos es CEO & Head of startegy en Padawan®. Es la creadora de la metodología THE BRANDING METHOD y Talent Branding Design.Durante más de 8 años en el mundo del branding ha trabajado en proyectos de marcas como Coca-Cola, Cepsa, Carls Jr, Tony Roma ́s, Vodafone, Museo Thyssen e Iberia entre otras. Cada año participa en el lanzamiento de más de 20 Startups y proyectos de emprendedores. Es mentora certificada de estrategia y emprendimiento para programas de entidades como el Banco Santander y parte activa del ecosistema Startup.MARCA A FUEGO · PROVOCA · JUEGA

10. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento —desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética— y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo… Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Radiografía de México y la lectura

Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Las personas mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

