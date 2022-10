La mañanera de AMLO de este martes 25 octubre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de salud básicamente. Comenzamos con el doctor Jorge Alcocer; luego, el doctor Ricardo Cortés va a informarnos sobre la pandemia; finalmente, Zoé Robledo, director del Seguro Social, nos va a informar sobre el plan que es fundamental, prioritario, de garantizar la salud pública a todos los mexicanos, salud pública, atención médica de calidad, universal, gratuita, que se pueda considerar el sistema médico de nuestro país como uno de los mejores del mundo.

Es todo un desafío. Ahí he estado leyendo a nuestros adversarios que apuestan a que no vamos a poder lograrlo. Porque hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos que tienen un Estado de bienestar de lo mejor en el mundo y aceptamos el desafío, el reto. Vamos a ofrecer, cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primera, con el apoyo de los trabajadores de la salud y de muchos que estamos participando, autoridades municipales, estatales.

Ya iniciamos en tres estados, en Nayarit, Colima, Tlaxcala y este fin de semana tres más: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa y queremos concluir el año con seis más: tres en noviembre y tres en diciembre. De modo que tendríamos 12 en proceso de consolidación.

¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito?

Que estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, todo lo que tiene que ver con la atención de primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, en el caso donde se tengan estos hospitales, con todos los equipos, estamos haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos.

Les informo, aunque ya lo hemos dicho, que antes de esta intervención se hace un censo, se va a todos los centros de salud, a todos los hospitales. Es mantenerlos en buen estado, con las obras de ingeniería requeridas, los equipos, los médicos generales, los médicos especialistas y el abasto de medicamento completo, no la llamada o el llamado cuadro básico de medicamentos, todos los medicamentos.

Y también médicos los fines de semana, sábado y domingo, para atender a la población abierta, por eso es universal. Si tienen seguridad social, son derechohabientes del Issste, pero no tienen una clínica del Issste cerca, un hospital, pueden ir a un hospital del IMSS-Bienestar; son derechohabientes del Seguro y necesitan atención, pueden ir a un centro de salud o a un hospital del IMSS-Bienestar. Y es atención gratuita. Ese es el ideal, garantizar el derecho del pueblo a la salud y en eso estamos.

De eso nos va a hablar Zoé, de cómo vamos avanzando.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Los saludo a todas y todos ustedes con el gusto de siempre.

En el Pulso de la Salud hoy, 25 de octubre, iniciaremos con un tema que hace unos días ustedes presentaron, alguien de ustedes presentó durante la conferencia matutina y esto es relacionado, el tema es: las acciones que se llevan a cabo en el sector salud para mejorar las condiciones de los médicos en formación.

Como ya anunció el señor presidente, el doctor Ricardo Cortés les comunicará el informe técnico que guarda la pandemia al cumplirse 3.5 o tres meses y medio en continuo descenso.

Y el maestro Zoé Robledo cerrará con la presentación de los avances generales y de la inversión en Nayarit, en Tlaxcala y Colima, así como la productividad en visitas domiciliarias de acción comunitaria, que son muy, muy importantes; los avances generales en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que pronto serán visitados; y las convocatorias internacionales de médicos especialistas y la nacional de médicos generales y personal de enfermería.

El primer punto lo trataré en persona. Si me pueden pasar la primera, por favor, imagen.

Como ustedes pueden ver aquí y es muy claro mostrarles que tenemos recursos humanos en formación, que no sólo son médicos, 84 mil 684 en el sector salud. Estos recursos humanos en formación es porque están realizando su último año, su internado o el servicio social para obtener su grado.

Y en la siguiente parte de la imagen pueden ustedes ver que los que se encuentran en servicio social son 68 mil 500, de los que destacan en medicina —en el color están las instituciones del sector salud, IMSS, Issste y las restantes— 13 mil 397; en enfermería, en forma sorprendente, 37 mil 877 enfermeras que conducen su servicio social; en estomatología, seis mil 384 ;y en atención médica superan los 10 mil, estos son médicos pasantes que están realizando su trabajo en conjunto con químicos, con nutriólogos, con psicólogos y personal afín.

En la siguiente imagen podrían ustedes ver que, con el fin de mejorar las condiciones de las y los médicos en formación, se cuenta con dos normas:

Una de ellas, la 033, ésta en educación en salud, donde se fijan los criterios cuáles establecimientos están en condiciones óptimas, académicas, para la atención médica donde irían estos médicos y enfermeras en formación.

Y la 001, también de educación en salud, para organizar y funcionar las residencias y desde luego el establecimiento donde se van a desempeñar.

Dichas normas, como pueden leer, los criterios son criterios mínimos para la utilización de los establecimientos en la atención médica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para realizar estos ciclos.

En la siguiente, si pueden ustedes ver, en el historial del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto al incremento salarial, ven ustedes cómo ha estado en progreso anualmente: en 2018 este progreso, este aumento fue del 5.15 por ciento y así progresivamente para que en este año se haya impulsado un 7.5 por ciento, lo cual es un incremento salarial en promedio de 5.976 por ciento por año.

Y en la siguiente pueden ustedes observar —y espero que vean el equivalente en percepción que como ejemplo lo tiene el Seguro Social, que también desde luego es creciente— como ustedes pueden ver, en el primer color, que es el verde, están los médicos residentes, el siguiente el médico general y el médico especialista en el color último, rojo.

Si ven ustedes en estas barras, de 13 mil 10 pesos que tenían en 2018 los médicos residentes, alcanzan en la actualidad una mayor contribución o beca de 14 mil 399 y así progresivamente para los médicos generales, que desde luego ganan más, ya lo tienen como salario y los médicos especialistas.

En la siguiente, para responder a la preocupación que se generó en los días anteriores sobre las acciones para la mejora de las condiciones de médicos internos de pregrado y pasantes en servicio social, están aquí estos cinco apartados:

La evaluación, que considera el resultado de la encuesta que se hace anualmente al fin del ciclo previo de los reportes, incidencias, quejas, etcétera, en apego a la norma ya señalada.

Un decálogo de seguridad, donde se detallan las medidas generales para situaciones de emergencia y medidas específicas de los becarios.

Y, desde luego, la notificación lo más rápidamente posible como finalidad y poder entender la inseguridad, el acoso, el hostigamiento a través de buzón de quejas, chat y telefonía, por ejemplo.

Y acuerdos, firmados estos con la comunidad para la seguridad de los becarios.

Y, finalmente, una reubicación inmediata si fuera necesario.

En la siguiente y última podemos ver que —termino— con esta propuesta, con este proyecto, esto ya fue solicitado a la Secretaría de Hacienda, de un incremento del tabulador de becas para médicos internos y pasantes en servicio social y eso tomando en cuenta el campo clínico, el sitio donde está la unidad médica donde desarrollarán su pasantía o su servicio social.

Están en situaciones estas de muy alta marginación —esto lo pueden ver para abajo— de alta marginación, baja marginación en ciudades desde luego. Y como pueden ustedes ver, el ingreso mensual propuesto es de ocho mil mensuales, hasta tres mil 831, según sea el caso. Esto, desde luego, tiene un contexto muy claro sobre los sitios que pudieran estar mayormente marginados y requieren de mayor apoyo. Y esto es lo que está ya prácticamente en aprobación por las otras instituciones, de darse el caso, en aprobación.

Esto es cuanto.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

RICARDO CORTÉS ALCALÁ, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretario Alcocer, maestro Zoé Robledo. Con su permiso. Buenos días tengan todas y todos.

Vamos a presentar la situación actual de la epidemia de COVID-19, en donde podemos observar cómo más de tres meses y medio, poco más de 13 semanas seguidas, en un descenso continuo en la presentación en el número de casos de COVID-19 en nuestro país.

Actualmente nos encontramos en un periodo interepidémico, es decir, los niveles más bajos que hay en materia de contagios, en donde es el espacio que hay entre un pico y probablemente un siguiente pico, como siempre se ha presentado en los periodos de invierno, un incremento en el número de enfermedad respiratoria aguda.

Tenemos un promedio diario de 230 casos por día, es un día promedio diario de la semana anterior. Entonces, con eso estamos viendo cómo son los niveles más bajos de contagio.

Sobre la hospitalización, tenemos los niveles también más bajos durante toda la epidemia desde que se inició este problema de salud pública a inicios del año 2020, actualmente con una ocupación de camas generales del dos por ciento y del uno por ciento de camas con ventilador, tenemos estos niveles.

Y, por último, la curva de defunciones, que también, después de ver estas cinco diferentes olas de presentación, que ya vimos también en el número de casos, actualmente esta última ola que está, que concluye en estas últimas semanas, podemos observar cómo es la de menor presentación en materia de defunciones.

Y, por último, esto se debe tanto la hospitalización tan baja así como la letalidad también baja presentada en esta última ola, gracias a la cobertura de vacunación, que actualmente a partir de los cinco años, de niñas y niños años contamos con una cobertura del 83 por ciento, en personas con mayores de edad de 91 por ciento, en nuestros adolescentes de 12 a 17 años de 64 por ciento y en niñas y niños de cinco a 11 años tenemos una cobertura del 56 por ciento.

Es cuanto, señor presidente.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer, doctor Cortés. Muy buenos días a todas y a todos.

Presentamos el informe semanal de lo que hemos hecho en estos primeros estados. Como lo ha comentado el señor presidente, la intención es seguir avanzando hacia otras entidades federativas, sobre todo interviniendo en estos cuatro rubros: de rehabilitación de la infraestructura, el equipamiento, completar las plantillas de personal y desde luego el asunto de los insumos, particularmente el abasto de medicamentos.

Y empezamos el día de hoy con Nayarit. En Nayarit, el primer estado de este proceso, se cuenta con mil 79 médicos especialistas y generales, que equivalen a un 97 por ciento de la cobertura necesaria para ese estado; y mil 542 compañeras y compañeros de enfermería, que equivale a un 98 por ciento.

La inversión en Nayarit es de 907 millones de pesos: 237 millones para infraestructura y 669.8 millones de pesos para equipamiento.

En el caso de Nayarit, de este presupuesto, se tiene un avance del ejercicio del 91 por ciento.

Y el abasto alcanzó esta última semana un nivel histórico para el estado de Nayarit y para muchas entidades del 99.7 por ciento de las recetas surtidas en este estado.

Actualmente estamos trabajando también en coordinación con las otras instituciones en los temas del huracán Roslyn en los hospitales que ya son de IMSS-Bienestar, tanto en Acaponeta, Rosamorada y en Tecuala.

En el caso de Tlaxcala, la cobertura de personal, también con una prospectiva muy positiva, con mil 154 médicos especialistas y generales, un 91 por ciento de la cobertura necesaria y de personal de enfermería un equivalente al 92 por ciento, que son mil 350 compañeras y compañeros de enfermería.

La inversión del caso de Tlaxcala es de 453.7 millones de pesos que se están ejerciendo desde el 29 de julio, que empezamos a trabajar en ese estado: 157.4 millones de pesos para infraestructura y 296.3 millones de pesos en la compra de equipamiento. Y aquí hay que mencionar, ese equipo desde luego para los hospitales, pero también en muchas ocasiones para el primer nivel instrumental, fonodetectores de latidos fetales, cosas muy básicas. Ahí se tiene un avance de ejercicio de este presupuesto del 79 por ciento.

Y también en Tlaxcala ya pasamos de un 81 por ciento a 93 por ciento en el surtimiento de recetas para el abasto de medicamentos.

En el caso de Colima, también tenemos en estos hospitales en donde ya estamos trabajando, se tienen contemplados 292 millones de pesos de inversión, de los cuales se están destinando 130 millones de pesos para infraestructura y 161 millones de pesos para equipamiento. El avance del ejercicio de esta inversión en salud es del 64 por ciento.

Respecto al tema de personal, contamos con 641 médicos especialistas y generales, un equivalente a 82 por ciento de la cobertura; y en personal de enfermería 919, equivalentes a 88 por ciento de cobertura. Hace unos días, con la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno, se llevó a cabo también una basificación de más de 300 personas que ya laboran ahora con el programa IMSS-Bienestar.

Y en el surtimiento de recetas, pasamos de 87 a 96.8 por ciento de recetas surtidas en este estado.

Uno de los elementos que nos interesa también informar a la población es que no es nada más el cambio de una institución a otra, sino es cambiar completamente el modelo y una de las fortalezas del modelo IMSS-Bienestar es la participación de la comunidad, la parte de acción comunitaria. Se instalan comités de salud, que son estas organizaciones comunitarias conformadas por voluntarios. Cada voluntario atiende a 12 familias y su objetivo es encargarse de actividades de prevención, de promoción de la salud, a través de visitas que hacen casa por casa, visitas domiciliarias.

Ahí promueven la oferta de servicios que se tienen para que la población conozca cuáles son los servicios a los que puede acceder; promueven el control de enfermedades crónicas, promueven las visitas a médicos para que se cumplan las siete consultas para las mujeres embarazadas y gestionan recursos y obras para la mejora de la localidad. Como se puede ver, en lo que llevamos ya se han realizado 13 mil 134 visitas en estos tres estados.

Obviamente llevamos más en Nayarit, porque en Nayarit llevamos desde el 1º de abril trabajando, pero es parte de lo que se busca implementar en todos lados. Y hay que decirlo, el trabajo comunitario no es exclusivo de las zonas rurales, hay que hacer también trabajo entre las comunidades en las propias zonas urbanas, algo que se había perdido durante muchos años.

Si podemos pasar a la siguiente. El siguiente grupo de estados en los que estamos ya también trabajando, son Baja California Sur con avances importantes desde el 1º de octubre a la fecha. Un 59 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 60 por ciento de cobertura en médicos generales y personal de enfermería.

Y ya concluimos la capacitación que se realiza en las primeras etapas, tanto en el primer, como en el segundo nivel atención.

Se tiene contemplada una inversión de 309 millones de pesos, son 132 millones para infraestructura y 177 millones para equipamiento.

Y algo muy importante en Baja California Sur es que se ha logrado mantener un nivel de surtimiento de recetas muy alto, el más alto que tenemos de un estado el día de hoy, con 99 por ciento de recetas surtidas, esto es gracias al trabajo coordinado con el gobierno del estado, sobre todo para llevar el medicamento hasta los hospitales más lejanos en un estado tan grande y con traslados largos entre municipios.

En el caso de Sonora, donde comenzamos el 1º de octubre, contamos con 67 por ciento de cobertura de médicos especialistas y 50 por ciento de médicos generales para cubrir todos los turnos.

También, el total del personal de primer y segundo nivel ya ha sido capacitado.

La inversión en Sonora es de 732 millones de pesos, de los cuales 254 son para infraestructura y 478 para equipamiento.

Contamos ya también con un nivel de surtimiento de recetas de la última semana de 94 por ciento, también ha sido un trabajo en mucha coordinación con el gobierno del estado.

Y en el caso de Sinaloa se registra un 67 por ciento de cobertura de médicos especialistas, 50 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y ya se ha capacitado a todo el personal de primer y segundo nivel.

En el caso también de Sinaloa la inversión total, incluyendo infraestructura y equipamiento, es igual a 601 millones de pesos que se van a ejercer en 77 días, en lo que resta del año.

Y se tiene un surtimiento de recetas del 82.8 por ciento.

También quisiéramos comentar que sigue abierta la convocatoria internacional. Está dirigida, como saben, a médicos especialistas de países hermanos, pero también a médicas y médicos mexicanos. Pueden conocer toda la información en medicosespecialistas.gob.mx. Como lo hemos mencionado, es una oferta laboral de un año para cubrir diferentes vacantes, sobre todo en hospitales muy apartados o que durante muchos años llevan sin alguna especialidad.

A 13 días del lanzamiento de esta convocatoria, hemos recibido dos mil 533 registros. Ha sido muy interesante ver que los registros vienen de todas partes del mundo: de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de instituciones rusas, noruegas, incluso postulantes que vienen de Japón.

Y han completado ya su proceso inicial 297 personas, que ya tenemos todos sus datos. Muchas veces se inicia el proceso, pero no se complementa todo el registro, pero ya hay casi 600 personas que lo han complementado. De estas personas, 374 son médicos extranjeros, principalmente de países de América Latina, pero también de Estados Unidos y de España. Y, desde luego, los médicos mexicanos que han optado o han mostrado interés en este proceso, que son 223.

En este momento lo que sigue, lo que estamos haciendo es ya evaluando cada uno de los expedientes para cotejarlo con estas plazas que están disponibles. De las 13 especialidades que más candidaturas han presentado son pediatría médica, ginecología y obstetricia y traumatología y ortopedia.

Y, finalmente, también informar, sigue abierta la convocatoria nacional de médicos generales, personal de enfermería, enfermería especialista y auxiliar de enfermería para vacantes de los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Baja California Sur, Sonora y Campeche. Ya hemos recibido tres mil 465 postulaciones de médicos generales, mil 245 postulaciones de enfermeras especialistas y 14 mil 38 postulaciones de auxiliares de enfermería general, que ya inician este proceso y se va a ir contactando con la prelación que hemos explicado aquí: primero, la parte de los que han sido eventuales durante muchos años, por antigüedad años de servicio, también médicos, médicas, enfermera que estuvieron en atención COVID en la primera línea, que estuvieron atendiendo en unidades de atención a pacientes COVID y desde luego el resto de las personas que se han postulado, pero en ese orden de prelación.

Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos con… Nos quedaron tres compañeros y luego… Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Diego Cedillo.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta, de Grupo Cantón.

Señor presidente, aprovechando que usted ha venido planteando que en el transcurso de este año cada tres semanas va a visitar o supervisar, más bien dicho, las obras del Tren Maya y en siguiente año usted recortaría este periodo a cada quincena, preguntarle, presidente, más bien dicho, si me permite exponerle que la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del 2020 encontró 22 anomalías en la gestión del Fonatur en la época en la que Rogelio Jiménez Pons presidia dicho fondo.

En consecuencia, presidente, preguntarle si estas anomalías dentro del Fonatur obedecen o fueron la causa para que usted decidiera que el Ejército apoyase en la construcción del Tren Maya.

Y también, presidente, si a pesar de estas inconsistencias en el trabajo gubernamental, usted consideraría que el Tren Maya se terminaría en tiempo y forma, como lo ha venido planteando.

Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero decir que desde el inicio pensamos en que el Tren Maya debía ser operado, administrado, manejado, por la Secretaría de la Defensa.

¿Por qué razón?

Primero, porque ellos forman parte de la construcción, tienen a su cargo dos tramos. Entraron tarde, porque concluyeron el aeropuerto de la Ciudad de México y luego ya se fueron a la construcción de dos tramos del Tren Maya, mientras los otros tramos ya habían iniciado, cinco tramos.

A ellos les corresponde el seis y el siete, estamos hablando de que tienen que hacer alrededor de 550 kilómetros de vías férreas, la mitad de doble vía y la otra mitad de una sola vía. A ellos les corresponde desde Cancún, porque tienen un tramo y luego es Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega.

Entonces, desde el principio estaban ellos ya preparados para intervenir, nada más que acordamos que iban a actuar, iban a empezar a trabajar en la construcción terminando el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y terminando se fueron y allá están ya con los campamentos y con los tramos y ya empezaron a trabajar.

Además, a ellos también les corresponde la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, que ya se inició y va muy bien el avance.

La decisión de hacer cambios en Fonatur fue básicamente para imprimirle más velocidad —hablando del tren— a la obra, que se avanzara más y por eso está Javier May, que es senador de la república con licencia, que tiene mucha experiencia en el trabajo con la gente. Fue dos veces presidente municipal de Comalcalco; decía yo, senador de la república, secretario de Bienestar en nuestro gobierno.

Y estamos disponiendo de los mejores cuadros, porque no se trata de cargos, sino de encargos. Nos estamos desdoblando porque, si no, no avanzamos. No necesariamente se tiene que actuar a partir de la estructura. Por ejemplo, no hubiésemos terminado la refinería de Dos Bocas si no se hace cargo Rocío Nahle, que es secretaria de Energía, pero la Secretaría de Energía tiene funciones básicamente normativas y antes la usaban para la venta, para la entrega de los bienes del sector energético, era la secretaría que ofrecía el petróleo y la industria eléctrica a particulares, las llamadas rondas, que eran como subastas para entregar a los bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros.

Eso ya no, no hemos dado una concesión, se detuvo eso, lo de las rondas, para que no se olvide, porque quería entregar, bueno, hablando del Tren Maya, hasta el mar Caribe para la explotación petrolera, toda la península de Yucatán, una barbaridad.

Bueno, entonces estamos trabajando con los mejores cuadros. Por ejemplo, el ingeniero Sauri está a cargo, era subsecretario de Comunicaciones y está a cargo de la presa de Santa María, de subsecretario de Comunicaciones a decirle: Lo que nos importa es la presa de Santa María, en Sinaloa y allá está. Y así hay quienes tienen tareas.

¿En lo médico quién es el responsable de garantizar que mejoren los servicios de salud pública?

Zoé Robledo y al mismo tiempo es el director del Seguro Social. O sea, tiene que ver con el sistema ordinario, vamos a decir, como se le conoce, la atención a los asegurados del Seguro Social, pero, también, como en el Seguro Social se manejaba el programa que inició siendo IMSS-Coplamar hace 40 años y ese programa es el que estamos ahora ampliando y fortaleciendo, pues Zoé es el responsable. Desde luego, el coordinador de todo el sector salud pues es el doctor Alcocer, pero si falla el compromiso, si no cumplimos con el compromiso de que haya atención médica gratuita, de calidad para todos, es Zoé.

Desde luego, no está sólo, tiene todo el apoyo de nosotros, tiene todos los recursos, todo el presupuesto y todo el sector. Así como enfrentamos la pandemia entre todos, ahora estamos entre todos estableciendo este sistema de salud.

Entonces, por eso fue lo de Javier May.

Y debe de haber observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, como en otras dependencias, pero no son graves. Hay que tomar en consideración que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no necesariamente tienen que ver con corrupción, puede ser por considerar que no se cumplieron ciertos procedimientos y hay posibilidad de solventar todas esas irregularidades que se presenten.

Entonces, esa es la situación en el caso del Tren Maya.

Y sí vamos a concluir en diciembre del año próximo y vamos a empezar probar ya el sistema, ya con trenes que ya se están construyendo en Ciudad Sahagún por Alstom en julio del año próximo.

Por eso estamos aplicados día y noche. Y están trabajando muy bien las empresas:

Es un tramo que tiene Mota-Engil de Palenque a Escárcega.

Otro tramo, que tiene Carso, de Escárcega hasta los límites de Campeche con Yucatán.

Y luego el Grupo INDI, desde los límites de Campeche y Yucatán hasta Izamal.

Y luego el Tramo 4, de Izamal a Cancún, ICA.

Y luego el Tramo 5, la mitad, son 120 kilómetros, es el menos largo, pero es el que nos ha costado más, porque ahí fue donde llovieron amparos, llovió café, diría el cantante, la mitad de ese tramo, son 120 kilómetros, la mitad está a cargo de la Secretaría de la Defensa y la otra mitad estaba a cargo del Grupo México, pero se decidió de manera conciliatoria que ese tramo de 50, 60 kilómetros se dividiera en tres y ya está ahí Mota-Engil, está ICA y está INDI, tienen como 20 kilómetros cada empresa.

Y luego empieza el tramo 6 y 7, que ya es de los ingenieros militares, junto con, decía yo, el aeropuerto de Tulum. Entonces, ya estamos en el tendido de vías, ya se está avanzando.

Un día de estos vamos a hacer un informe general del avance. Siempre los lunes se da un reporte, pero es una obra magna, para orgullo de México yo creo que no hay una obra así en el mundo, una obra ferroviaria con esas dimensiones. Creo que China tenía en construcción un ferrocarril, pero son 700 kilómetros, acá estamos hablando de mil 550 kilómetros, más de la mitad de todo lo que tiene España de trenes modernos.

Entonces, sí es una gran obra y hay que aplicarnos. Por eso estoy visitando con todo el equipo de supervisión cada tres semanas la península de Yucatán, que es Tabasco, es Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo; Tabasco y Chiapas no pertenecen a la península de Yucatán, pero forman parte de todo el circuido que se está trabajando.

Y a partir de enero voy a ir cada 15 días a la obra porque hace falta, hay que ir resolviendo problemas: hay veces que no hay camiones de volteo, no alcanzan, hay veces que ya hace falta la fuerza de trabajo, la mano de obra.

Ahora que viene la inflación, subió el precio de la palma de aceite y los transportistas deciden trabajar más en el transporte de la palma que en el Tren Maya porque es más el precio y hay que resolver.

Luego, está un tema complicado que es el balasto, la piedra, roca, que lleva la vía, estamos hablando de millones de pies cúbicos, que no hay en todo el sureste, sólo se encuentra esa piedra en los Tuxtla, pues de donde llevaron la piedra para hacer las cabezas colosales olmecas, San Andrés Tuxtla, Santiago, ahí están los bancos; pero claro que hay cerros en Chiapas y en Tabasco, pues está El Tortuguero, pero esa piedra no es la que se requiere, es una piedra mucho muy dura.

Entonces, imagínense el traslado de esa piedra por barco, por carretera, cuidar que en el transporte del balasto no se dañen las carreteras y, si se dañan, repararlas cuando termine la obra, tenemos que reparar todos los caminos, todas las carreteras.

Entonces, por eso hay que estar ahí. Además, piensen que el tren —y esto para informarle a los ambientalistas, que ya no les voy a decir seudoambientalistas para que no se enojen— va a ser eléctrico de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, toda la instalación eléctrica para el tren, lo que esto significa.

Y estamos todos, la Comisión Federal de Electricidad, todos.

Ayer Marcelo Ebrard, que nos está ayudando con Alstom, tuvo una reunión para ver el avance en la construcción de los trenes, pero se requieren talleres, se requieren cocheras, desde luego estaciones y sí hoteles muy cerca de las zonas arqueológicas y mantener y ampliar las zonas de reserva natural, vamos a dejar miles de hectáreas de reserva de zonas naturales protegidas.,

La gente, que han sido generosísimos, han sido el alma de este proyecto, nos ayuda mucho, toda la gente por donde va a pasar el tren.

Y también es apoyo porque imagínense lo que significa la construcción de esta obra en derrama económica, en empleos, en bienestar para la gente y lo que va a significar hacia adelante. Yo decía que este año se calcula que van a llegar a Cancún, a la parte norte de Quintana Roo, alrededor de 25 millones de turistas. Si sólo el 10 por ciento se mueven en tren y se internan hacia Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco, lo que significa para toda esta región, que ha quedado abandonada por mucho tiempo y vive la paradoja de que es una región rica con pueblo pobre, por el abandono que ha padecido el sur sureste de nuestro país.

Entonces, sí vamos a terminar en diciembre, pero antes ya van a estar los trenes funcionando en algunos tramos, pero en diciembre ya vamos a hacer el recorrido completo, los mil 550 kilómetros.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

Para concluir nada más tres tópicos muy puntuales:

El primero, preguntarle si la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ya le dio un poco más de informes con respecto a lo que ocurrió con las personas intoxicadas en Chiapas por esta presunta, valga la redundancia, intoxicación de cocaína.

El segundo punto, presidente, ayer vimos o trascendió que vino el aún secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. En consecuencia, preguntarle si tuvo usted oportunidad de platicar con él, si le invitó un vaso de pozol tabasqueño. ¿Cuál fue el motivo de su visita, presidente?

Y, por último, no quiero dejar pasar la oportunidad del mes de octubre, en conmemoración al cáncer de mama, preguntarle cuáles son los avances de su gobierno en este tema y si el IMSS-Bienestar tiene planeado o tiene estructurado atender esta arista, que siempre es un tema preponderante para la ciudadanía en México.

Muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sobre esto último, tanto el Seguro Social como la Secretaría de Salud, atienden todo lo relacionado con el cáncer de mama, sobre todo lo preventivo, las mastografías que se tienen que hacer, ellos podrían informar más de lo que se está llevando a cabo.

Se ha avanzado bastante porque la detección oportuna salva muchas vidas y ya se tienen muchos avances en este aspecto. Yo creo que cualquiera de ustedes podría informar.

Cuando yo estuve de jefe de gobierno teníamos unos tráileres que iban a las colonias para hacer mastografías y prevenir, que es muy importante. Bueno, en todo, la prevención, esa es la recomendación principal en todo, hay que prevenir. Y se logró, además de eso, de la prevención, en aquél entonces se creó una clínica que todavía funciona, que es una asociación civil, que fue apoyada por el gobierno, sigue siendo apoyada.

INTERVENCIÓN: Fucam.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fucam, Fucam, Fucam. La verdad, una muy buena labor la que ellos están haciendo ahí desde hace tiempo, pero todo el sistema de salud lo hace también en los estados, se ha avanzado en los últimos tiempos.

No sé si ustedes quisieran…

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, señor presidente.

Y, efectivamente, el pasado 19 de octubre, que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el doctor Alcocer y todas las instituciones, aquí en la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, presentamos un modelo que se está empezando a implementar que tiene que ver mucho con la experiencia de la pandemia.

En la pandemia, ustedes lo saben, enfrentamos una enfermedad con un sistema fragmentado, que se unió de manera rápida y muy oportuna para que todos estuviéramos en la atención de las mexicanas y los mexicanos que necesitaban, sobre todo en la parte de hospitalización, con independencia de su condición laboral o si tenían Seguro Social o Issste, o en donde se atendía, fue una atención integral que nos instruyó el presidente López Obrador y de esa manera todos abrimos.

En este tema, igual que en el caso de Código Infarto, lo que estamos intentando es integrar a las instituciones, desde la sospecha de un cáncer de mama hasta el diagnóstico temprano, oportuno.

Y el inicio del diagnóstico, porque muchas instituciones, aquí el gobierno de la ciudad, por ejemplo, que hacen un esfuerzo grande por hacer detecciones tempranas, muchas veces de la detección y la confirmación del caso a que inicie el tratamiento pasa mucho tiempo, lo que tenemos que acortar y estar en los estándares de tiempos clínicamente aceptables, entre lo que se detecta e inicia el tratamiento. Y para eso el trabajo muchas veces es de coordinación entre instituciones, integrar y poder ver el flujo de las pacientes, en este caso la mayoría de ellas, hacia el tratamiento.

En el caso del IMSS hemos estado trabajando y creciendo en nuestra capacidad de diagnóstico con las clínicas de cáncer de mama, hay 10 en el país, tres de ellas aquí en la Ciudad de México, aquí en la Condensa, en Iztapalapa.

Y lo que queremos lograr es eso, la integración para disminuir el tiempo entre la detección y el inicio del tratamiento. Y la verdad, que lo vemos con este tipo de padecimientos que afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo y en México la estadística es igual.

Necesitamos tener acciones muy concretas de integración de las instituciones que, insisto, antes estaba cada quien haciendo sus esfuerzos de manera poco coordinada; hoy eso ya ha cambiado.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí se está avanzando en eso y vamos a continuar apoyando.

INTERLOCUTOR: Lo de los intoxicados, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, miren, se está terminando ya de hacer la investigación. Yo quiero adelantar algo: no se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga.

Y tenemos que presentar todos los elementos. Como se están haciendo los estudios, todavía no concluyen. Por ejemplo, el caso de Bochil, se están haciendo análisis de agua y se están haciendo análisis a los muchachos y lo mismo en el caso de Tapachula, pero también en Hidalgo y en Álamo, Veracruz; o sea, se está encontrando de que no hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga.

Y saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos, es importante que no haya sicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. Entonces, que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con drogas.

PREGUNTA: ¿Y estas coincidencias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso tiene que ver… Una hipótesis es por el efecto de las redes, hipótesis, ¿eh? No me importa que los adversarios señalen de que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes, no; son fenómenos de comunicación.

Ahora, no sé si ustedes han estado viendo de cómo llegan a los museos y avientan ahí pintura y es un caso más otro. Ojalá y eso no lo padezcamos nosotros. Todo por exhibicionismo, por…

PREGUNTA: A partir de la…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos despacio, ¿sí?

Por necesidad de mostrarse, ¿no? Porque si realmente se quisiera defender el medio ambiente hay muchísimas otras cosas. ¿Por qué dañar una pintura de Monet?

Esto lo digo porque —toco madera— nosotros tenemos mucho arte, mucha cultural, muchas obras de arte, de cultura. Ah, ¿nada más para que aparezcan en el periódico, en la televisión, en las redes, voy a protestar? No. Se puede un libro si se tiene tiempo disponible o ir al bosque, o sembrar árboles o cuidar los animales.

Entonces, estamos buscando el origen, pero nos llamó mucho la atención de que es un caso, otro, otro, otro y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al gobierno, de desprestigio, no, es un fenómeno que se da, que tiene que ver con medios de comunicación de masas, que puede ser esa la causa.

INTERVENCIÓN: Efecto de masas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cuando se conoce cómo se actúa en estos casos, pues no se descarta el que se repitan casos.

Y sí hay intoxicaciones, pero las versiones son de lo más variado, de que alguien llegó y llenó los termos de un agua especial, que no se ha aclarado del todo.

Entonces, vamos a esperar, pero sí quiero aprovechar para que no haya sicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos, pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado o de castigo a quien se piense que le está queriendo hacer mal a los jóvenes.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y se está haciendo la investigación caso por caso; entonces, esperar los resultados.

PREGUNTA: ¿Para cuándo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo creo en unos 10 días ya, porque se mandaron a hacer todos los estudios. Se está estudiando todo, pero hasta ahora no hay nada que tenga que ver con droga, no hay nada.

PREGUNTA ¿Y al director se le fincará alguna responsabilidad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿A quién?

INTERLOCUTOR: ¿Al director de la escuela?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Y en algunos casos se les echa la culpa a los maestros y no, hay que ver bien qué sucedió, cómo están todos los casos.

Y a mí me llamó la atención desde el principio, porque les he dicho que conozco Bochil desde hace 25 años y lo he visitado 20 veces y conozco a la gente y es gente buena, con muchas tradiciones y costumbres, con mucha cultural, con mucha vida comunitaria.

¿Saben dónde se tiene más problemas?

En donde ya no hay vida comunitaria. Les comentaba que cuando fui jefe de gobierno en Milpa Alta, que hay vida comunitaria, había un Ministerio Público y si acaso un delito a la semana, pero aquí en el centro, 10, 15 delitos diarios porque ya no hay la vida comunitaria que existen en las comunidades. Esto es muy importante.

Entonces, por eso cuando veo Bochil… Incluso hasta San Cristóbal y se hablaba de Veracruz, de Álamo.

No, si nuestra ventaja frente a la drogadicción, por ejemplo, son nuestros valores culturales, nuestras tradiciones, la importancia que tiene la familia y, repito, en todas sus expresiones la familia. Nosotros tenemos mucha vida cultural.

Eso de que los jóvenes no se tengan que ir de la casa al llegar a la adolescencia, como sucede en otras partes, con todo respeto, eso es nuestro. Nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan de la casa y en otras partes es: ya llegaron a una determinada edad, ahuequen el ala y aquí hasta se pasan, no se quieren ir. Pero eso es parte de nosotros, de nuestras tradicionales, nuestras culturas y todo eso, aun cuando se afectó mucho con la política neoliberal, porque se exaltó el individualismo, el triunfar a toda costa y además problemas sociales, porque mucha gente para buscarse la vida tuvo que migrar y se desintegraron familias, pero aun con todo y eso, nosotros tenemos lazos muy fuertes de fraternidad en lo familiar, en lo colectivo.

Lo veíamos, por ejemplo, en la pandemia. ¿Dónde pegó muy fuerte a los adultos mayores la pandemia? En los países en donde hay más asilos de ancianos. En nuestro país no hay muchos asilos de ancianos porque, por cómo somos, mantenemos a nuestros padres, abuelos en las casas y se les cuida; en cambio, en otros países —no estoy culpando a nadie, son costumbres— hay miles de asilos y aquí no. Y digo todo esto para que también valoremos la grandeza cultural de México, lo que somos como país.

Entonces, vamos a presentar el informe bien, pero que no se exagere. Hasta ahora no hay nada grave, esto a los padres, a toda la gente y lo atribuyo más a una cuestión de sicosis y de mayor comunicación que tenemos ahora.

Antes posiblemente había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía; ahora por las redes se sabe todo, hay más comunicación.

Muy bien. Entonces, Aidee.

INTERVENCIÓN: Lo de Arganis, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, estuvo el ingeniero Arganis con nosotros. Estamos en conversación con él, porque ha estado un poco enfermo. Lo queremos mucho, es un buen ingeniero civil, gente decente, honrada y además que ha estado con nosotros de tiempo atrás. Pero nos preocupa su salud, su situación de salud y de eso estuvimos platicando. Entonces, ya después vamos a informarles, vamos a informarles después.

Aidee

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Aidee Rivera, de Código Libre.

Presidente, ayer el INE dio a conocer que la Comisión de Venecia emitió su opinión sobre las diversas propuestas de reforma política electoral que se discuten actualmente aquí en México. En la opinión se destaca que la reforma pone en riesgo la credibilidad de las elecciones, debilita la autonomía de los árbitros, limita a la ciudadanía y profundiza la sobre representación.

¿Nos puede compartir su postura sobre estas conclusiones? ¿Cree que afecta la discusión en el Legislativo, así como la toma de decisiones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues son buenas esas opiniones porque tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral hoy. Entonces, que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que… ¿Cómo fue que dijo Calderón? Que en este mes se acababa la democracia en México. Así fue, ¿no?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero en este mes, duraba un mes nada más y se acababa. No se acabó cuando él se robó la Presidencia, ¿cómo se va a acabar ahora, que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político?

Pero que se tome en cuenta la opinión de todos, no le hace que sea de estos organismos europeos, de todos, no hay ningún problema.

¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa?

A ver, primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elija el pueblo y eso es lo que estamos planteando, que los consejeros los elija el pueblo, que los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo, que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el país porque en cada estado hay un organismo igual, que no se gaste tanto porque actualmente el INE y el tribunal son los que más gastan en el mundo en la organización y en la ejecución de las elecciones.

Que se reduzca el número de legisladores, que no haya tantos; que todos sean electos por el voto del pueblo, que no haya diputados plurinominales, sino que todos sean nombrados por el pueblo, electos por el pueblo. Eso básicamente.

Y que los candidatos para los órganos de dirección en el Instituto Electoral o en el Tribunal Electoral los proponga el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que el pueblo decida, eso es todo.

Y que se destierre el fraude electoral, que ya no se vuelva a repetir ningún fraude, porque ha significado, además de daño, vergüenza para México. Es parte de la picaresca política.

Elecciones en México sinónimo de fraude, de tiempo atrás. Nunca ha habido democracia, es hasta ahora que empiezan a darse los primeros pasos y en algunos intervalos en la historia: 10 años de la república restaurada y también con denuncias cuando gobernó Juárez y cuando gobernó el presidente Lerdo.

Pero luego Porfirio Díaz, imagínense, 34 años. Se sabía por anticipado quienes iban a quedar porque él hacía las listas y los gobernadores pues tardaban 20, 30 años en el poder, así como él. No había democracia.

Luego, con la Revolución sólo Madero, por eso es el Apóstol de la Democracia, pero también por eso lo asesinaron.

Y, luego, el maximato y el surgimiento de un partido único, ya no era don Porfirio, sino doña porfiria, hasta hace poco. Y eso que quisieron simular con una democracia muy peculiar, a modo, entre dos partidos que representaban los mismos intereses para hacernos creer que ya se había establecido la democracia en México.

Antes, cuando el partido único, existían los partidos paleros; luego, se ponen de acuerdo y supuestamente había dos partidos que se enfrentaban, pero que representaban lo mismo, estaban manejados por el mismo titiritero. Entonces, cuando les convenía ponían a un partido; cuando no, cambiaban y ponían a otro.

Y es pues muy sencillo de explicar: ¿Quién le ayudó al PAN en el fraude del 2006? El PRI. ¿Quién le ayudó al PRI en el fraude del 2012? El PAN.

¿Pruebas?

En la elección del 2012 Fox no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido, llamó a votar por Peña, candidato del PRI.

Antes, en el 2006, gobernadores del PRI: Natividad, González Parás, en Nuevo León; otro gobernador, Bours, de Sonora; el que está ahora preso de Tamaulipas, que son hasta malagradecidos, ingratos, porque les ayudó en el fraude y luego lo ‘entambaron’, Hernández y así todos. Entonces, era lo mismo.

Ahora no pudieron, quisieron unirse, en el 18 no pudieron y hablan los cínicos, hipócritas, de que se va a acabar la democracia.

INTERVENCIÓN: ¿México ya está listo para la democracia, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre ha estado, nada más que la familia del poder económico y político no lo había permitido y se imponían con fraudes, lo que pasa es que en el 18 no pudieron porque fue todo un pueblo y así va a seguir hacia adelante.

Entonces, qué bueno que opinen los europeos eso para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores, pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la Presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada; sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse.

Y que sean los legisladores los que resuelvan. Y es para que haya una auténtica democracia, sería un gran legado, una gran herencia el que podemos de una vez y para siempre establecer un verdadero sistema político democrático.

Ya se está avanzando. Por ejemplo, no se toma en cuenta, pero el que no haya tapados, sobre todo el que no haya dedazo, es un avance. Es que estamos hablando de más de un siglo que el presidente en funciones nombraba a su sucesor, no es poca cosa. Todo eso se termina.

Y ojalá y en los partidos también sea el pueblo el que decida. Y si no se pueden hacer elecciones abiertas, porque puede haber intromisión o apoyar a quienes pueden resultar candidatos a modo, encuestas. Está demostrado de que funcionan, son técnicas científicamente acertadas y que así se elija a los candidatos.

Ahora del bloque conservador dimos a conocer como 40 y estaba yo viendo que algunos dijeron: ‘No, yo no quiero’ y hay que quitarlos, pero otros dijeron: ‘Yo sí quiero’. Ya la vamos a actualizar un día de estos, cuando menos dos o tres nuevos que dijeron que… A ver si me acuerdo.

INTERVENCIÓN: Claudia Ruiz Massieu.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, la señora Claudia, pero también Ferriz.

INTERVENCIÓN: Samuel García.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Samuel García. No, pero ese sí lo pusimos, ese sí estaba. No, otros.

Y se hace una encuesta y se ve quién es quién. Pero qué bueno que no hay tapados.

INTERVENCIÓN: ¿Y el voto migrante cómo queda, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hay que procurar facilitar para que nuestros paisanos puedan votar y también, si hay candidatos, que puedan postularse, tienen derecho.

Abrir todos los procesos, nada más que los que tienen una función pública que sólo hagan su labor de darse a conocer, porque en política se requieren las tres P: paciencia, prudencia y presencia, pero que la presencia sea después de que hayan terminado ya su trabajo, en el tiempo que les quede libre, nada más eso.

Y lo otro, pero esto aplica a todos, que se respeten, porque también el que actúa con groserías, ese sí, como diría el finado don Fidel, ese si no sale en la foto. Que se respeten.

Pero, bueno, ya.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Una pregunta más. La decisión de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales de sobreseer la investigación contra su hermano Pío López Obrador por recibir sobres de dinero en efectivo, significa que cualquier partido o candidato podrá recibir aportaciones anónimas en efectivo. ¿Esto marcaría un precedente, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no es así exactamente, ¿no?, creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho.

Y pues se hizo todo este escándalo porque pues es contra mía básicamente. Por eso, si está mal el procedimiento legal, pues que se revise; si se encontró de que el Ministerio Público, el juez actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia, a lo mejor la señora senadora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia. Pero no tengo nada que ver absolutamente.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PREGUNTA: Iba a declarar ante la fiscalía. ¿Qué pretendió decir usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Yo?

INTERLOCUTOR: Sí, dijo que enviar un escrito.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no soy corrupto, eso iba yo a decir.

Ustedes saben que cada vez que a mí me han denunciado en la historia he ido a declarar y le empiezo a pedir al Ministerio Público que ponga todo lo que deseo y como siempre denunciaba con pruebas a los que me acusaban, ya el Ministerio Público ya no quería seguir escribiendo.

Por cierto, vamos a ver que dice Loret de Mola. ¿No ha dicho nada? Yo ya me estoy arrepintiendo, porque imagínense cuántos son como Loret. Así era, ¿no?, la consigna: ‘Todos somos Loret’.

Entonces, voy a dar a conocer mi testamento político, que lo escribí. Tengo dos, tengo que uno que escribí después del infarto y tengo otro que escribí en enero de este año, que se complementan. Pero daré a conocer los dos. El de hace cinco años, más o menos, es el más profundo, tiene cosas interesantes.

Pero imagínense, me tiene ahí ya Loret, pero no sólo Loret, sino todos los conservadores, porque si es cierto lo que él dice yo renuncio. Imagínense lo que ganarían ellos, volverían por sus fueros. Qué oferta tan generosa, ¿eh? En cambio, él sólo dejaría de hacer periodismo, pero podría hacer guiones de telenovelas o dedicarse a otras actividades, ¿no?

Pero es increíble el nivel de ese periodismo. No es periodismo, pero así era antes, eran los paladines del periodismo, los más famosos; ganaban, pero una millonada; bueno, ganan, Increíble que un periodista llegue a ganar como dos millones de pesos al mes, que llegue a acumular bienes equivalentes a seis departamentos: uno en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, otro en Miami, una casa de campo en Valle de Bravo, con mansión, alberca. ¿Cómo? ¿De dónde?

Pero todavía aplaudido, leído, aceptado por muchos. El nivel de decadencia al que habíamos caído.

Por eso no está tan complicado, porque ahora la gente ya despertó. No es que haya despertado, es que está más consciente, siempre ha estado despierta, pero ahora ha habido más revolución de las consciencias.

Estábamos viendo… ¿No tienes El País? Hizo una encuesta, o los mismos de la chachalaca.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: W Radio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, W Radio, hicieron una encuesta sobre el hackeo y hay un dato, que es el que quiero subrayar, a ver si ustedes encuentran el dato, como se dice en el argot del periodismo, a ver dónde está la nota, a ver si coincidimos. ¿Lo puedes poner?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿Completo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, las principales.

Es que midieron el efecto del bombazo para ver que pensaba la gente del hackeo.

‘¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con las Fuerzas Armadas? Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo y no sabe’.

En administración de aduanas —esto es por la militarización, supuesta— aeropuertos, cruces fronterizos de México. Muy de acuerdo, 15; de acuerdo, 57.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Setenta y dos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Setenta y dos y en desacuerdo 16 y ocho, que son 24.

Estamos hablando de encuestas guacamayas y militarización, cómo lo percibió el pueblo sobre las actividades de las Fuerzas Armadas.

Que continúen en las calles apoyando en las tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Muy de acuerdo y de acuerdo, 73 por ciento; en desacuerdo, 26.

Que realicen proyectos de infraestructura como el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ o el Tren Maya, 12 y 52, 62; 25 y 10, 35.

Pero hay otras.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La confianza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La confianza, 54 en Marina, más 16 ¿verdad?, ¿qué son?, 70 contra 28.

El Ejército, 48 y 19… Ayúdame.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sesenta y siete.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sesenta y siete, 32 en contra.

Guardia Nacional, 38 y 20, 58; y 26 y 15, 41.

Policía estatal si está reprobada, 13 y 20, 33; 66 en contra.

Pero hay otras. Esa, por ejemplo. Ah, bueno, esa no. Muy de acuerdo traigo 59,38.

Pero hay una… ‘Recientemente, un grupo de hackers y activistas llamado Guacamaya vulneró la seguridad digital del Ejército Mexicano y filtró a medios y periodistas correos electrónicos y documentos militares. ¿Antes de que se lo mencionara, usted estaba enterado de esto o no?’

Esto para mí es la nota, esto es lo que pasa en la comunicación. Miren cuántos se enteraron. Y fue un escándalo, un bombazo, casi venía el fin del mundo. Miren la gente en qué anda. Pero esta es una lección para todos, porque suele pasar que lo que nosotros vemos en redes sociales o en medios es lo que ve todo el país, toda la gente. No, el fenómeno de comunicación es muy complejo, para llegar abajo hay que hacer mucha labor.

Por ejemplo, hay aspirantes a candidatos que todo es redes sociales, están de moda los publicistas, ‘y haz esto y haz lo otro’, les quitan hasta su autenticidad, o sea, los cambian. Un publicista no sabe de política y la política, si no es una ciencia, si no es un arte, es un oficio.

Entonces, una recomendación a todos: no se dejen engañar. Además, cobran muchísimo. Estos de la Guacamaya, imagínense lo que costó, ¿y para qué sirvió?, nada más para que hicieran el ridículo. No funciona eso, pero además es hasta ofensivo, porque se menosprecia al pueblo.

Se piensa que el pueblo es menor de edad, que se le puede manipular; esto ya no funciona. Ya es como el neoliberalismo, seguir aplicando las mismas recetas para enfrentar las crisis económicas pues es seguirse hundiendo, es no entender de que esto ya cambió.

Pero, en fin, ya nos fuimos para otro lado.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, preguntarle si usted está de acuerdo con las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este fin de semana acerca de que un militar puede ser candidato presidencial. Si usted apoyaría a un militar como candidato y si alguien le ha hecho alguna mención al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones. Nosotros tenemos un Ejército muy leal a las instituciones y un Ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos.

No tenemos nosotros un Ejército golpista; al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Huerta, con un grupo de insensatos, de pandilleros, en los que estaban oligarcas y fifís, otros militares y el embajador de Estados Unidos en México, Wilson, el peor embajador que ha habido en toda la historia de Estados Unidos en México.

Entonces, así surge el Ejército, porque un gobernador, el único… Es interesante que se sepa la historia, breve: detienen al presidente Madero aquí y al vicepresidente Pino Suárez y también al general Felipe Ángeles y los encarcelan en la intendencia por la traición de Huerta, de Blanquet y de otros, pero el que organiza todo fue el embajador de Estados Unidos.

Y una vez que está preso el presidente Madero… Por eso pusimos ahí donde era la intendencia, pusimos ahí el memorial a Francisco I. Madero y le pusimos ‘la intendencia de la traición’, ojalá y un día podamos visitarla.

Ese mismo día habían asesinado de manera cruel al hermano del presidente en la Ciudadela, a Gustavo Madero y manda Huerta un telegrama a todos los gobernadores diciéndoles: ‘Me nombro el Senado presidente’, esa misma tarde. Y vergonzosamente todos se quedaron callados; sólo uno, Carranza, se reunió en Saltillo, en su casa y envió una iniciativa al congreso local para desconocer a Huerta y ahí se le autoriza la que creación del actual ejército, para restablecer el orden democrático.

Ese es nuestro Ejército.

Durante el tiempo de la Revolución pues hubo presidentes militares y uno de ellos está entre los que yo considero los tres mejores presidentes de México, un general, para mí los tres mejores presidentes de México son:

Benito Juárez, el mejor de todos.

Francisco I. Madero, por sus ideales democráticos, por eso es el Aposto de la Democracia, que era un hombre limpio, bueno, es una de las historias más tristes de México su asesinato y nadie como él por su vocación democrática, nadie como él, es el más demócrata que ha habido en México.

Y el tercero, un militar, el general Lázaro Cárdenas, que fue dos veces secretario de la Defensa.

Y luego otro militar. Estaba entre dos militares, bueno y un opositor también militar, Juan Andreu Almazán, pero los dos impulsados por el movimiento revolucionario era Ávila Camacho y Francisco J. Múgica. Entonces, se dice que el general Cárdenas pensó en la estabilidad del país y hay algunos que sostienen que nos podían invadir si salía de candidato el general Múgica.

No, yo pienso que no, el general Múgica era un hombre recto; para mí, el revolucionario más auténtico, honesto, lo mejor. Pero ya era mucha la confrontación, sobre todo con los conservadores de entonces y la resistencia no iba a venir del extranjero, porque además gobernaba en Estados Unidos el presidente Roosevelt, que era un hombre de avanzada, el mejor presidente, para mí también, que ha tenido Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, bueno, ahora Lincoln también, que no reconoció a Maximiliano, pero, bueno.

Entonces, por eso Ávila Camacho, que era moderado y el general había estado con el general Cárdenas de tiempo atrás, había estado como su jefe de Estado Mayor en la zona petrolera del golfo, se conocían bien y se pensó que con Ávila Camacho no iba a haber tanta reacción opositora, conservadora, interna.

Cómo estaría el asunto que sí hubo confrontación, porque los grupos conservadores impulsaron a Almazán y hubo elecciones muy competidas y hubo muertos.

Entonces, hasta ahí terminó el gobierno de los militares, con Ávila Camacho. Ya Miguel Alemán, que siguió, ya fue civil, le llegaron a decir ‘el cachorro de la Revolución’ y ya civiles.

Pero nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder. Nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político, no es como otros ejércitos, con todo respeto. Este es un Ejército, además surgido del pueblo, por eso hablo de que es pueblo uniformado.

Entonces, nuestros adversarios alucinan, quisieran que el Ejército dejara de ser leal a las instituciones, leal a la patria, leal al pueblo. Pues no lo van a lograr, porque además en esta nueva etapa el Ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo, se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el Ejército Mexicano es parte del México profundo.

¿Y por qué se están vinculando más?

Porque, de las cinco misiones del Ejército, hay una que prácticamente no se realizaba, que era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión que ahora, como nunca, se está llevando a la práctica.

¿Cuáles son las otras misiones?

Pues la defensa nacional, la procuración de la paz interior, el apoyo a la población que eso lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien en casos de desastre, el Plan DN-III, también todo lo que tiene que ver con labores sociales.

Pero esta otra misión a la que hago referencia es la de contribuir al desarrollo. Imagínense lo que nos han ayudado los ingenieros militares, los médicos militares, las enfermeras, en la pandemia.

Bueno, la Fuerza Aérea. ¿Cómo distribuimos las vacunas por todo el país, 280 o 250 millones de dosis? ¿Cuántas llevamos hasta ahora?

RICARDO CORTÉS ALCALÁ: Doscientos cincuenta millones de dosis.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doscientos cincuenta millones de dosis por todo el país para vacunar a nuestro pueblo. Por no están pensando en eso los militares, están pensando en seguir sirviendo al pueblo y como un añadido, con respeto profundo a los derechos humanos, que eso es muy importante también.

Y que no se nos olvide, las manchas del Ejército se originaron por decisiones que tomaron o por órdenes que dieron autoridades civiles, hombres fuertes o presidentes.

Entonces, si el presidente de la República, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no ordena al Ejército reprimir al pueblo, no hay nada que temer; ahora, si se les dice: Vamos a declarar la guerra a los narcotraficantes —como se les decía hace poco— y ustedes hagan su trabajo y no se preocupen por los derechos humanos, eso nosotros lo vemos… Así era, por eso son sepulcros blanqueados.

¡Cuánta hipocresía de los legisladores del conservadurismo, que no quieren que el Ejército nos ayude en tareas de seguridad, cuando ellos usaron el Ejército para reprimir al pueblo, para cometer masacres! Pero ahí están los domingos en misa y olvidan los mandamientos, así son de hipócritas.

Ya. Demian.

PREGUNTA: Sí, gracias, señor presidente. Demian Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte.

Señor presidente, primeramente, preguntarle, el Inegi acaba de soltar el dato del Indicador Global de actividad Económica, crecimos al cierre de agosto 4.7 por ciento, lo cual es considerado un dato inesperado por los expertos en materia económica. Preguntarle su opinión sobre este indicador de fortaleza de nuestra economía en particular.

Y tengo un par de preguntas sobre su visita próxima a mi estado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a seguir creciendo. Fíjense que hoy vi un dato, a ver si…

Además, para también agradecerle a Zoé, porque ellos son los que llevan el registro de los trabajadores inscritos al Seguro Social y la verdad que lo están haciendo muy bien en el Seguro Social, Zoé está trabajando muy bien. Bueno, todo el equipo, el doctor Alcocer, todos. El equipo de salud y el gobierno es un equipo, no es un asunto de un solo hombre, es asunto de todos y la gente sobre todo, que ayuda mucho.

Pero a ver si tienes lo de ayer del empleo, es que es importantísimo. Es muy probable que lleguemos a un millón de empleos de la pandemia hacia acá, o sea, de un millón de empleos más.

INTERVENCIÓN: Formales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Formales, formales.

A ver si está. Sí, aquí está.

Esto teníamos cuando empezó la pandemia, el nivel previo a la pandemia, 20 millones 614 mil y ayer 21 millones 554, o sea, es muy probable que lleguemos a 21,614 para noviembre.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Novecientos cuarenta mil más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Novecientos cuarenta mil más.

Entonces, esto viene siendo, en pandemia, pues como 320 mil, 330 mil empleos por año nuevos, atravesando la pandemia. Entonces, sí es bueno el resultado.

Y luego, tenemos otro dato que es el salario promedio, también del Seguro. Estamos como un poquito más de 14 mil. El otro, debe de haber otro, la otra. Es que este es diario ¿verdad? Sí, pero hay otro, que es el salario promedio mensual de los 21 millones, es una gráfica.

Catorce mil 400 al mes. Ayer estaba yo revisando, ya empecé a ver lo del salario mínimo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Esto es lo del Inegi.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ese es de crecimiento.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De 4.7 anual y ya estamos en…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero ahí todavía vamos a esperarnos, pero sí están alentadores los datos de crecimiento.

Ayer, les decía yo, estábamos ya empezando a revisar lo del incremento al salario mínimo para el año próximo y, aun cuando tenemos que cuidar lo de la inflación, sí va a haber un buen aumento también al salario mínimo porque, de todas maneras, es mucho el rezago que se traía, pero todo esto nos va a ayudar.

INTERLOCUTOR: Sí, señor presidente, bueno, como usted sabe, yo vuelo constantemente de Hermosillo a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Hermosillo. Recientemente en mi anterior visita me tocó la casualidad de trasladarme a mi ciudad a través del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, me subí yo aquí a un Uber aquí en el Zócalo y, bueno, le comento, hice 45 minutos.

El único detalle —muy bien el aeropuerto, muy moderno, muy eficiente, rápido todo, la verdad es que me da mucho orgullo pues tener una instalación de ese tipo— el único detalle es que mi vuelo duró alrededor de cinco horas porque, como no hay vuelos directos a Hermosillo del ‘Felipe Ángeles’ tuve que ir a Tijuana y luego bajar de vuelta a Hermosillo.

Por alguna extrañar razón ninguna aerolínea ha decidido tomar la ruta de Hermosillo-Ciudad de México a través del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Es interesante porque todas las ciudades alrededor tienen vuelos directos: Chihuahua, en el vecino estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Los Cabos, Mazatlán, Culiacán, etcétera. Y bueno, la verdad es que en Hermosillo nos preguntamos qué es lo que hace falta para que se nos tome en cuenta y se considere.

Y, mire, le comento esto porque además estamos siendo víctimas los usuarios del transporte aéreo de un encarecimiento increíble en los costos del pasaje, el más reciente me costó nueve mil 800 pesos redondo para viajar a la Ciudad de México.

Y además las aerolíneas lo hacen, las tres que vuelan y de manera truculenta, le piden a uno que pague el derecho de asiento, como si me podría ir parado, ¿no?; o el derecho de llevar equipaje, como si no necesitara traer equipaje o regresarme con el equipaje.

Y una serie de costos ocultos. Por ejemplo, para el cambio de boleto de un día para otro le cobran más a uno de lo que cuesta el mismo pasaje.

Los TUAs, bueno, entendemos las razones por las que están tan altos en el ‘Benito Juárez’, son altísimos, incluso encaren muchísimo los pasajes.

Y, bueno, traigo esto a colación porque usted incluso ha manifestado la posibilidad de que exista una nueva aerolínea. Bueno, algunos la han bautizado como la ‘Aerolínea del Bienestar’, no sé si se irá a llamar así.

Simplemente poner el tema, preguntar qué es lo que hace falta para esto y sobre todo llamar la atención, tanto de Profeco al respecto de estos abusos de los que somos víctimas los usuarios, como por supuesto de las autoridades de aeronáutica y del secretario de Turismo mismo para que ubiquen esta posibilidad.

A Hermosillo hay 12 vuelos diarios que van llenos y regresan llenos de gente, y, bueno, esto no puede ser argumento de que hay falta de demanda o alguna cosa así, la verdad es que los vuelos están llenísimos, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos viendo eso, hace falta ampliar la oferta y hay tres opciones y no se contraponen porque podrían ser las tres o dos:

Una es que se pueda crear una nueva línea, porque se han perdido, tenemos menos líneas aéreas para el pasaje y se está todavía analizando lo de la posibilidad de tener una nueva línea aérea que forme parte del complejo del Tren Maya y de los aeropuertos que manejan los ingenieros militares, en este caso es aprovechar la experiencia de la Fuerza Aérea Mexicana para manejar una línea.

Se está viendo, no se descarta la posibilidad que sea Mexicana, si se adquiere la marca a los trabajadores. Una vez se hizo, me comentaban, un avalúo sobre cuánto cuesta el logotipo, la marca de Mexicana y hay por ahí un estimado, que eso, si hay acuerdos al interior, porque desgraciadamente no hay la unidad suficiente en los trabajadores despedidos, pero eso les ayudaría en algo porque nosotros pagaríamos a ellos.

INTERVENCIÓN: ¿Cuánto es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que resulte del avalúo. Sí hay un estimado, pero no quiero meterme en eso, porque habría que verlo. Incluso que ojalá y a partir de esta conversación al interior de los mismos trabajadores ya empiece a verse si podrían ellos llegar a un acuerdo.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿serían ellos, los trabajadores de la misma empresa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque ese es otro asunto completamente distinto, porque tendríamos que considerar otros elementos y a lo mejor algunos sí podrían pasar en una convocatoria, pero no es así de que todos los trabajadores pasen a formar parte de la nueva línea aérea, no lo podríamos hacer, no creo yo que sea lo más conveniente.

No se olviden, no se olviden de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y que el presupuesto es dinero del pueblo, de todos, entonces tenemos que cuidar el presupuesto.

INTERVENCIÓN: ¿Sería con la iniciativa privada?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, se tiene que buscar que se dé el servicio en donde no hay, que haya competencia, porque eso es muy importante; entre más líneas hay, más competencia existe y esto ayuda al control de los precios, a regular los precios, a que no se abuse en el cobro de los precios.

Entonces, todo esto es lo que se tiene que tomar en cuenta, pero, si independientemente del proceso legal que están llevando y que nosotros vamos a respetar, se decide, hay un acuerdo de que sí podrían vender la marca… Porque además hay, como siempre, hay un grupo que, como fracasó Mexicana o el gobierno la dejó que fracasara, por influyentismo… Vamos a recordar, ¿o no lo recordamos?, que fue en la época de Fox y de Calderón, nada más no se enojen los simpatizantes del conservadurismo, pero fue así, o sea, Fox le entregó Mexicana al seño Azcárraga —que para que no se piense que es Emilio, se llama Gastón Azcárraga— pero Fox se la entregó, le ayudó; y Calderón, como le ayudaron en el fraude del 2006, entregó Aeroméxico a otros seudoempresarios y prestanombres. El caso es que las dos líneas aéreas públicas se entregaron en el periodo de Fox y Calderón.

Entonces, retomando el asunto, si ellos quieren y se ponen de acuerdo, nosotros podríamos ver el que se comprara la marca y se está analizando la posibilidad de constituir esta nueva línea para que haya más competencia, más servicio y menos costos.

También, si no es Mexicana, que es una buena marca, un buen nombre, es un símbolo, pues se tendría que buscar otro. Los conservadores, ya ven cómo son de ingeniosos, hablan de ‘La Línea Bienestar’, cosas por el estilo; no, pero podría Mexica, podría buscarse un nombre que tenga que ver con nuestra patria, que tenga que ver con nuestra cultura, que tenga que ver con México.

INTERVENCIÓN: Azteca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso, pero eso ve, esa es una posibilidad.

La otra es que de la iniciativa privada quieran, por ejemplo, rescatar Aeromar, la misma Interjet, que esa está muy emproblemada, pero si hubiese quienes quisieran participar, nosotros ayudaríamos.

INTERVENCIÓN: ¿Nacional o extranjera?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, nacional y extranjera.

Y la tercera posibilidad —ah, bueno, ya van a ser cuatro, ya estoy como Ruiz Cortines, que decía que había ternas de cuatro— que los mismos que están ahora aumenten sus frecuencias, las tres líneas que aumenten.

Y la otra es que se abra la aviación, sí, que puedan llegar líneas extranjeras de Europa, de Estados Unidos y llevar a cabo también viajes al interior del país, sí, porque esto ¿qué significaría?, más competencia.

Es un poco lo que hablábamos del libre mercado. Es decir, a ver, ¿qué es lo que a un gobierno le debe de importar?, la economía del pueblo. Si vamos a pagar nueve mil pesos por boleto a Hermosillo y resulta que es lo que se puede pagar de México a Lisboa, ¿por qué tan caro?

Entonces, vamos a abrir la competencia. Además, eso es la democracia. Si hubiese un solo partido, imagínense, ya lo hemos padecido, hacen y deshacen. Lo importante con la democracia es que hay competencia y nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala, se tienen que portar bien.

¿Y quién manda?

El pueblo en este caso, el consumidor, pero que no haya monopolios.

Entonces, sí vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando, porque… Y eso es en el caso de Hermosillo, que dices ‘nueve vuelos’; hay lugares, ahora que fuimos a Victoria yo decía que no había vuelos y sí, sí hay, uno a las 6:00 de la mañana y también carísimo, carísimo. Entonces eso lo vamos a atender, lo vamos a resolver.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo va lo de la recuperación de la categoría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: ¿Lo de la categoría 1 en la seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se está avanzando bastante. Van a viajar precisamente este fin de semana a Washington el encargado de despacho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subsecretario y el responsable de la aviación, porque hay un encuentro que tienen en Estados Unidos para procurar que regresen la categoría más alta.

INTERLOCUTOR: En este caso sí es urgente, señor presidente, porque sí, la mano, la sacrosanta mano invisible del mercado lo único que hace es subir los precios de manera desmesurada y no tenemos opciones.

Usted sabe, Hermosillo está a dos mil kilómetros de aquí, no hay tren. Como sabe usted, el Tren del Pacífico lo malbarató Ernesto Zedillo, lo vendió en cinco millones de dólares y venir en camión es algo que es imposible. Así que sí, la verdad es que es un tema, un tema muy urgente, los consumidores realmente se lo van a agradecer a su gobierno, definitivamente se lo vamos a agradecer.

Señor presidente, por último, en el contexto de la visita 22 que va a hacer a nuestro estado yo le quiero hacer un par de preguntas:

Uno, literalmente se ha especulado mucho sobre los alcances del Plan Sonora de Energía. Se sabe que está la planta Modelo de energía solar que ya está incluso en desarrollo está la segunda fase, 800 millones de dólares se están invirtiendo en esta segunda fase; la inversión total de 32 mil millones de pesos, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles. Se sabe que la idea es replicarla y multiplicarla por cinco de ser posible. Se sabe también que existe el componente de las plantas de licuefacción de gas natural para comprimirlo y exportarlo a diversos mercados.

También se ha hablado mucho de la planta de respaldo que se va a construir y sobre este tema me quiero detener un poquito. Hay especulación respecto a partir de unas declaraciones que dio la secretaria Rocío Nahle hace aproximadamente un año de que se estaría pensando en construir una microplanta nuclear en el desierto de Altar como respaldo o no break justamente para estas plantas solares.

Pedirle, por favor, si puede ser un poco más específico al respecto de los alcances que tiene este proyecto.

Y en la otra mano, usted anunció que va a Navojoa con el tema que justamente se trató aquí en la mañana, de la incorporación del sistema de salud de mi estado al sistema IMSS-Bienestar. Bien, preguntar sobre los alcances, aunque vimos ya algunos detalles de cómo se ha avanzado.

Y muy específico la comunidad del sur del estado, es decir, de la región de la Huatabampo, de Navojoa, de Álamos y bueno de Etchojoa, me han preguntado qué pasó con esta inversión que se anunció de parte del IMSS para construir un hospital de especialidades ahí en Navojoa. Inclusive ya está el terreno, incluso se han arreglado las vialidades, en su momento se anunció una inversión por más de mil 500 millones de pesos en ese proyecto; sin embargo, a la fecha no se ha avanzado. Preguntarle, ¿en ese sentido qué es lo que sucedió?

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues vamos a Sonora para dar a conocer el plan que se tiene para el manejo de energías renovables, va a estar el señor Kerry, es el viernes.

El secretario Kerry se ha portado muy bien con nosotros. Por instrucciones del presidente Biden, hay interés en el desarrollo de Sonora con este plan, que incluye energía eléctrica renovable, no la construcción de planta nuclear, de energía nuclear, la planta de respaldo sería de gas y se está pensando en el plan en cuatro, cinco plantas solares, replicar lo que ya se está haciendo en Peñasco y con una termoeléctrica de respaldo. Eso es lo que tiene que ver con energía eléctrica.

Luego, está lo del litio, ahí tenemos que resolver sobre unos permisos que se entregaron, que no están del todo resueltos, a una empresa extranjera, que sería el único tema a tratar, porque ya con la reforma que se hizo a la ley minera ya el litio es de la nación, o sea, ya no es para la explotación de particulares, es de la nación. Es como Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, el manejo del litio, de Sonora y de todo el país. Pero ese es otro tema que se va a ver, qué tipo de litio, las posibilidades de exploración, de explotación.

Está trabajando el Conacyt ya en investigación, se está convocando a expertos con este propósito, geólogos que están ayudando.

Lo tercero tiene que ver con las baterías que se deben de producir también en Sonora y el complemento o en lo que va a desembocar todo es el impulsar la industria automotriz, sobre todo los carros eléctricos en el caso de Sonora. Es un plan integral que tiene que ver también con la logística, por eso lo del puerto de Guaymas, por eso también lo del libramiento del ferrocarril en Nogales. En fin, es un plan integral. Eso es lo que tiene que ver con Sonora, es lo que vamos a ver. El principal promotor de este plan es el gobernador Alfonso Durazo y hay todo un equipo de respaldo, de apoyo.

Acerca de salud, pues sí vamos a Navojoa y tú puedes explicar.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, señor presidente.

En efecto, el proyecto sigue en pie, es una sustitución del hospital general de zona, el número 13 en Navojoa, que ya tiene muchos años y que se proyectó su sustitución y ampliación para hacer un hospital de 144 camas.

Se tenía el tema del terreno, había que hacer estas inversiones, sobre todo de un acueducto, de una parte que se tenía que realizar; se realizó por parte del gobierno del estado.

Justo ayer estuvo en Navojoa el gobernador Durazo con Javier Guerrero, nuestro director de Operaciones y Evaluación del IMSS, porque algo que estamos haciendo también es en este tipo de proyectos incorporar a todas las partes, desde el municipio, obviamente el gobierno del estado que ha sido fundamental, incluso se tuvo una charla con integrantes de varios sindicatos que conforman la CTM y que son de las personas que han estado en este propósito de que se crezca la capacidad de atención por parte del Seguro Social en su régimen ordinario. También estuvieron, por cierto, en el hospital general de Navojoa ahí en el hospital del gobierno del estado que ahora ya está empezando su operación por parte del IMSS-Bienestar.

Más aun con el crecimiento que habrá con todos estos proyectos en materia de energía y automotriz se tiene que crecer, pero sí se ha mantenido el proyecto, no se ha cancelado; algunas cosas desde luego durante la pandemia tuvieron una desaceleración por decirlo de alguna manera, pero sigue, sigue en pie.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya nos vamos al desayuno.

Mañana sin lista, sin lista, sin lista, sin lista, mañana.

