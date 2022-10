Cuáles son las películas más mencionadas en Twitter en este inicio de semana

Estas son las películas de las que todos los tuiteros están hablando. (Infobae/Jovani Pérez)

Con más de 300 millones de usuarios, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener Twitter, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las películas más mencionadas este 24 de octubre:

1. Black Adam

País: Estados Unidos

Año: 2022

Menciones: 42,200

Casi 5000 años después de que los dioses egipcios le otorgaran los poderes todopoderosos y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

2. Spider-man: No way home

País: Estados Unidos

Año: 2022

Menciones: 2,233

Peter Parker está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso y lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

3. Dune

País: Estados Unidos

Año: 2021

Menciones: 1,079

Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nacido en un gran destino más allá de su comprensión, debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. A medida que las fuerzas malévolas estallan en conflicto por el suministro exclusivo del planeta del recurso más preciado que existe, una mercancía capaz de desbloquear el mayor potencial de la humanidad, solo sobrevivirán aquellos que puedan vencer su miedo.

4. Shazam! Fury of the Gods

País: Estados Unidos

Año: 2023

Menciones: 809

Continúa la historia del adolescente Billy Batson quien, al recitar la palabra mágica “¡SHAZAM!”, se transforma en su alter ego de superhéroe adulto, Shazam.

5. Top Gun: Maverick

País: Estados Unidos

Año: 2022

Menciones: 591

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, y esquivando el ascenso de rango que lo dejaría en tierra, Pete “Maverick” Mitchell se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de TOP GUN para una misión especializada como la que nadie vive. piloto ha visto alguna vez. Enfrentando un futuro incierto y enfrentando los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una confrontación con sus propios miedos más profundos, que culmina en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volarla.

6. The Batman

País: Estados Unidos

Año: 2022

Menciones: 557

En su segundo año de lucha contra el crimen, Batman descubre la corrupción en la ciudad de Gotham que conecta a su propia familia mientras se enfrenta a un asesino en serie conocido como Riddler.

7.Mortal Kombat

País: Estados Unidos

Año: 2021

Menciones: 515

El luchador de artes marciales mixtas Cole Young, que desconoce su herencia y es perseguido por el mejor guerrero del emperador Shang Tsung, Sub-Zero, busca y entrena con los mejores campeones de la Tierra mientras se prepara para enfrentarse a los enemigos de Outworld en una batalla de alto riesgo por el universo.

8. Joker

País: Estados Unidos

Año: 2019

Menciones: 460

Durante la década de 1980, un comediante fallido se vuelve loco y se convierte en una vida de crimen y caos en la ciudad de Gotham mientras se convierte en una figura criminal psicópata infame.

9. Batgirl

País: Estados Unidos

Año: 2022

Menciones: 417

Basada en el popular personaje de DC.

10. Shan-Chi and the Legend of Ten Rings

País: Estados Unidos

Año: 2021

Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización Ten Rings.

Los trends, la clave de éxito de Twitter

Twitter trends nació en el 2008. (REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo)

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial. Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los temas que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los últimos temas de discusión que van surgiendo en la red.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Las tendencias del 2021

Película Pantera Negra (Marvel)

Squid Game (El juego del Calamar) fue una de las series más mencionadas en Twitter. (REUTERS/Kim Hong-Ji/Illustration)

En el 2021 fueron diversas las producciones que fueron las más tuiteadas en el mundo, pero fue sorpresivo que el show de telerrealidad Big Brother Brasil fuera lo más hablado.

En el segundo lugar se ubicó el anime Jujutsu Kaizen, seguido por el K-drama, Squid Game, que cambió la percepción que muchos tenían sobre las series surcoreanas, volviéndose a su vez la serie más vista de Netflix.

En el cuarto lugar quedó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; mientras que en el quinto estuvo la serie de Disney+, Wandavision. En el sexto peldaño nuevamente una producción brasileña, esta vez A Fazenda 13.

En el sétimo lugar se quedó el anime Tokyo Revengers y para completar el top 10 le siguieron In The Soop, Sen Call KapMI y Pui Pui Molcar.

Por otro lado, en el listado de las películas más comentadas en el 2021 estuvieron: Pantera negra, Godzilla vs. Kong, La liga de la justicia de Zack Snyder, El escuadrón suicida, Spider-Man: Sin camino a casa, Space Jam: un nuevo legado, Viuda negra, Duna, Mortal kombat y Shrek.

SEGUIR LEYENDO: