La mañanera de AMLO de este viernes 21 octubre de 2022

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, vamos a contestar todas las preguntas. Bueno, hasta que nos alcance el tiempo. Quedó pendiente Adriana Flores. Son dos compañeras y luego abrimos.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Adriana Flores, del Instituto Mexicano de la Radio. Preguntarle:

Ayer se dio a conocer que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República un plazo de 40 días hábiles para crear el Banco Nacional de Datos Forenses, así como también el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y Reclamadas. Una situación, un amparo que se da a raíz, un amparo que promovió Olimpia Montoya, quien busca a un familiar desaparecido y que, presidente, estas dos herramientas deberían, debían haber sido creadas por la FGR por el año 2019 y no fueron creadas, o ha habido una negativa por parte de la fiscalía para crear estas herramientas que permitirían enfrentar esta crisis de desapariciones y también forenses en el país.

Yo le pregunto, presidente, cómo justificar o cómo se explica esta falta por parte de la FGR de crear dos herramientas clave en México, un país que enfrenta esta crisis de desapariciones, con más de 106 mil personas desaparecidas y también más de 52 mil cuerpos sin identificar. Esa sería mi primera pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es un asunto, en efecto, de la fiscalía, pero quien tiene la información más amplia, precisa, es Alejandro Encinas. Aprovecho para informar que va a estar con nosotros el jueves próximo, vamos a tratar el tema de derechos humanos y va él a informarnos; entonces, le voy a pedir que traiga una opinión sobre este tema. Y al mismo tiempo, de manera respetuosa, por su autonomía, pedirle a la fiscalía también que informe. Eso es lo que puedo contestarte.

INTERLOCUTORA: ¿Le haría un llamado a la fiscalía, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, respetuosamente, porque es un organismo autónomo y siempre ellos dan a conocer motivos y causas sobre los distintos temas, sí garantizan la información, el derecho del pueblo, a la gente, a la información.

INTERLOCUTORA: Sobre todo, presidente, considerando lo que decía el canciller recientemente aquí en Palacio acerca de que, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos ni siquiera sabían la dimensión de la crisis de desapariciones en México, lo que relataba el canciller Marcelo Ebrard sobre la sorpresa que le causó al secretario de Estado estadounidense conocer la dimensión de la crisis de desapariciones aquí, en México, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sobre eso va a hablar Alejandro el jueves, va a dar a conocer lo de desaparecidos, de violaciones de derechos humanos y temas que son de mucho interés por cuestiones de justicia, por cuestiones humanitarias.

INTERLOCUTORA: Presidente y preguntarle también, hay una situación, hay una concentración que se está dando por parte de migrantes venezolanos a raíz de este cambio en la política migratoria de Estados Unidos, que ellos denuncian que han sido expulsados de Estados Unidos y se están concentrando, presidente, en municipios de la frontera, tanto en el norte como en el sur.

Hay en Oaxaca un alcalde, Humberto López, de un municipio de esta entidad. Relataba que la situación ha llegado a tal grado que ya se está colapsando su municipio en materia de servicios para atender a la comunidad migrante, a las y los venezolanos en su mayoría.

Y yo le pregunto, presidente, cómo va a hacer o qué está planeando, cómo va a hacer el Estado mexicano, el gobierno para atender a las y los migrantes y también para ayudar a los municipios.

El alcalde nos decía, de San Pedro Tapanatepec, nos decía que se sentía solo, que lo dejaron solo desde hace dos semanas, que se ha incrementado el número de migrantes. ¿Qué va a hacer precisamente el gobierno para atender a esta población, a las y los venezolanos y para también no dejar solos a los municipios y a las autoridades municipales que están viéndose, que están enfrentando esta situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ayer se trató esto, hubo un informe de Francisco Garduño sobre la situación en el istmo. En efecto, hay alberges y se tiene comunicación con los presidentes municipales de esta región y se les está ayudando y se les va a seguir apoyando. Esto, por lo que corresponde al sur del país y lo mismo se está haciendo en el norte.

Es importante que se conozca, porque esto va a ayudar, si no se sabe, que el gobierno de Estados Unidos decidió entregar visas temporales o permisos temporales a 24 mil venezolanos, hermanos venezolanos.

El trámite lo pueden hacer desde cualquier lugar si requieren que un residente en Estados Unidos venezolano les ayude, un familiar, un amigo. Y hay algunos requisitos, pero existe esta posibilidad para que puedan llegar a Estados Unidos y que puedan llegar por vía aérea a las ciudades de Estado Unidos haciendo este trámite.

Ya se establece que el trámite lo pueden hacer sin pasar por México, lo pueden hacer desde Venezuela, incluso por internet.

Entonces, esto es importante que se sepa.

También ya los que están aquí pueden hacer la solicitud, siempre y cuando… Creo que el plazo venció ayer, el plazo para que no se otorgue este permiso si se llega por territorio mexicano, pero los que están en el istmo, por ejemplo, llegaron antes. Esta información se está transmitiendo a través de migración y se va a seguir transmitiendo.

Desde luego, es un procedimiento que lleva tiempo. Nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica.

Y sí, en el caso del istmo hay municipios en donde sí son bastantes los hermanos venezolanos que están y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente venezolanos. Entonces, sí estamos atendiendo este asunto.

INTERLOCUTORA: ¿Se va a aumentar esta ayuda, presidente?, porque el alcalde relataba que desde hace dos semanas él ha solicitado que sí

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es Tapanatepec.

INTERLOCUTORA: Tapanatepec, exacto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Tenemos información de ayer, me informó Francisco Garduño que se le está apoyando y a partir de ahora, que tú lo estás planteando… Desde ayer él me informó que están ahí pendientes, pero se les va a ayudar.

INTERLOCUTORA: ¿En qué municipios se va a dar esta atención, presidente? ¿Dónde se va a estar dando la mayor atención?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es Tapanatepec, que es el límite de Chiapas con Oaxaca, en el istmo, o sea, el municipio más cercano a Chiapas, está en los límites y hay otros municipios del istmo también.

INTERLOCUTORA: Y considerando esta medida, presidente, ¿están previendo que se pueda incrementar todavía más la llegada de venezolanos expulsados de Estados Unidos, o sea, desde allá para México y también que vengan más de la frontera sur?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Creo que la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de otorgar estos permisos va a ayudar a que la gente no tenga que hacer la travesía, que es, además, muy riesgosa, porque tienen que pasar… Algunos vienen de Colombia, es Venezuela, es Panamá, Costa Rica, Centroamérica. Es muy riesgoso y por eso esta medida puede ayudar a que tengan ellos una posibilidad, una alternativa.

Nosotros hemos venido insistiendo mucho con el gobierno de Estados Unidos de que se entreguen estas visas temporales de trabajo para que la gente tenga opciones, tenga alternativas y hemos venido insistiendo en que se apoye a todos los países de Centroamérica y de América Latina, del Caribe, para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, porque nadie sale de sus pueblos, deja a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad.

Entonces, ir resolviendo el que haya oportunidades de trabajo en los países, que la migración no sea forzosa. Y si son cuestiones políticas o de violencia, que también mediante el diálogo, los acuerdos, se vayan resolviendo los problemas internos en los países; eso es lo mejor. Hemos insistido y el presidente Biden está de acuerdo.

En el caso, por ejemplo, de inversiones para países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, la vicepresidenta Kama Harris tiene esta encomienda y ya se están promoviendo inversiones, se está avanzando en esa dirección para que la gente se quede en sus pueblos, en sus lugares de origen.

Nosotros estamos también ayudando mucho con los programas Sembrando Vida que se están aplicando en Centroamérica. El joven, los Jóvenes Construyendo el Futuro, también. Entonces, estamos ayudando en eso. Y también ahora se aceptó esto de las visas temporales o permisos temporales, que es una opción.

La verdad es que lleva algún tiempo cumplir con los requisitos, pero ya hay una salida, que no había, estaba todo cerrado. Ahora, si un venezolano residente en Estados Unidos avala a un familiar o amigo o conocido, se puede lograr que ingrese a Estados Unidos; hay otros requisitos, pero ya existe esta salida, esta posibilidad. Lo digo aquí también porque son cosas que a lo mejor los mismos migrantes no saben, pero existen estas posibilidades y se pueden hacer los trámites por internet y desde cualquier lugar, desde inclusive Venezuela, de Colombia, de cualquier sitio.

Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía y, en especial, que si pasan por México ya no tendrían el derecho a esta vista temporal, eso es lo que ellos decidieron.

INTERVENCIÓN: ¿Para 24 mil residentes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para 24 mil.

INTERVENCIÓN: Pero, ¿son los residentes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, pero hay que empezarlas a demandar y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, pues yo estoy seguro que el gobierno estadounidense las va a ampliar y a todos pediríamos eso.

INTERLOCUTORA: ¿México lo propondría, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero que empiece a funcionar el mecanismo.

Y eso también para desalentar la actividad de polleros o de traficantes de personas, porque hay muchos que se dedican al tráfico de personas que cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes, no les importa el que en la travesía sean asaltados, secuestrados, agredidos; pero nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos de los migrantes, apoyarlos.

Y si se abre este mecanismo, pues aprovecharlo, no decir: ‘no sirve’ o ‘no va a alcanzar’, no, vamos a que se agote el número, las 24 mil visas temporales o permisos y vamos a ir solicitando que se entreguen más, porque es una propuesta que hemos hecho siempre.

Lo mejor de todo es que nadie se vea obligado a abandonar sus pueblos, a sus familias, que tengan oportunidades de ser felices donde nacieron, donde están sus costumbres, sus familiares, eso es lo que nosotros estamos demandando; y que haya inversión, que haya un plan para apoyar a los pueblos de países de Centroamérica, de América Latina y del Caribe. Lo que fue en su momento, pero con las nuevas circunstancias, la Alianza para el Progreso, con respeto a las soberanías de los pueblos. Poner en práctica la cooperación para el desarrollo, la integración de América, de todos los pueblos de América, la fraternidad. Eso es lo más importante.

Y también no descartar lo de las visas temporales, porque hay una realidad: hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y en Canadá y no se puede crecer sin los trabajadores. Así como es importante el capital, lo es el trabajo. Entonces, ¿por qué no se ordena el flujo migratorio?

Por eso vemos bien esto, porque es un primer paso. No es perfecto, yo estuve viendo, revisé todo el acuerdo y sí hay requisitos.

INTERLOCUTORA: Incluido que alguien los acoja allá, en Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y otros, pero ya está la salida, ya hay algo.

Muy bien. Iván.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Tengo dos temas. Primero, preguntarle el tema sobre la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación ha estado acudiendo a los Congresos para cabildear la aprobación de este. Y en estas declaraciones que ha ido dando se ha estado confrontando con los gobernadores de distintos estados, sobre todo de oposición y ellos han respondido. Entonces, se ha visto mediáticamente más polarizado el tema.

Preguntarle si usted está de acuerdo con esta forma de ir pidiendo el respaldo de los Congresos y a la par también que se esté confrontando con los gobernadores.

Y sobre, también, este mismo tema de la Guardia Nacional, preguntarle:

Usted dijo ayer y lo ha dicho en varias ocasiones, que después de 2024 usted se va a retirar, se va a jubilar, entonces no va a opinar ni siquiera de política.

Esta reforma está ampliando que las Fuerzas Armadas estén hasta 2028. Preguntarle si en 2028 —que usted ya no va a opinar— si usted proyecta desde este momento que va a ser suficiente ese tiempo para que ya tengamos policías estatales o municipales preparados, suficientes, para que ya no tengan el apoyo del Ejército y de la Sedena. Entiendo que la Guardia Nacional va a prevalecer.

¿Cuál es su análisis sobre esos dos puntos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero, que se está poniendo a consideración la reforma constitucional en los Congresos de los estados como lo establece la ley. No sólo se requiere la aprobación de una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino también en las legislaturas locales, en cuando menos la mitad de las legislaturas de los Congresos locales, más uno; en este caso serían 17 y tengo entendido que ya se está aprobando.

De modo, que espero que pronto se cumpla con el procedimiento constitucional y ya entre en vigor la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Secretaría de la Defensa y se amplíe el plazo de apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública.

Esto, como ya se ha visto, pues ha generado polémica. En la aprobación de la reforma no votaron a favor los del bloque conservador, lo que yo considero, pues muy hipócrita y también poco responsable. Hipócrita, porque ellos usaron al Ejército para reprimir al pueblo y usaron al Ejército para reprimir al pueblo violando la Constitución y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humanos. Es hipocresía vil.

Pruebas, todas, todas. Baste decir que los secretarios de Defensa de Calderón, del presidente Peña, solicitaban que se reformara la Constitución para que ellos pudieran legalmente llevar a cabo sus operaciones ordenadas por los presidentes, violatorias de la Constitución y de los derechos humanos, porque había torturas, había masacres, ajusticiamientos.

Y ahí están los testimonios de las violaciones de los derechos humanos; revisen cuántas quejas, cuantas violaciones de derechos humanos en contra del Ejército, en contra de la Marina. Y ahora muy frescos salen a decir que no quieren la militarización, por politiquería, hipocresía y politiquería.

Y lo otro, pues que también es muy irresponsable decir: ‘Ya que regresen a los cuarteles los soldados y los marinos’. ¿Y la gente? ¿Y la protección a la gente?

Si nuestro problema es la inseguridad y la violencia, si tenemos estas dos instituciones, que sólo en lo cuantitativo tienen cerca de 400 mil elementos, ¿no los vamos a poder utilizar para que protejan al pueblo en tanto se consolide la Guardia Nacional? Es un acto de absoluta irresponsabilidad. Los obnubila la politiquería.

Entonces, claro que es polémico el tema, pero afortunadamente ya salió y yo espero que se terminen de aprobar estas reformas en los Congresos locales.

Hacia adelante, yo estoy seguro que, si la Guardia Nacional se sigue fortaleciendo y sigue siendo apoyada por la Defensa, por Marina, va a convertirse en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública, que es lo que necesitamos. Porque lo que había antes era la llamada Policía Federal y también —para qué me voy a extender tanto—, pues toda esa policía estaba manejada por García Luna y por los que están ahora detenidos acusados de vínculos con la delincuencia.

Entonces, sí necesitamos consolidar la Guardia Nacional.

Y la gente lo está entendiendo muy bien. Ayer veíamos que la Marina tiene una aceptación de 84 por ciento. El Ejército de 82 y la Guardia Nacional ya de más de 70 por ciento. Esto es arriba, esta polémica en la llamada clase política, entre comillas, pero la gente está muy consciente, muy informada, muy avispada, ya no es el tiempo en que se amarraban los… No, por respeto no lo voy a decir.

INTERLOCUTOR: Pero, ¿2028 sí será suficiente el plazo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que sí, porque además no depende sólo de las corporaciones, depende sobre todo de que haya bienestar, bienestar es estar bien.

¿Por qué se agravó el problema de la inseguridad y de la violencia en México?

Porque se abandonó al pueblo. Pero esto está cambiando y si el joven, en vez de ser tratado con desprecio y ser llamado ‘nini’, que ni estudia, ni trabaja y no recibió nada de nada, discriminarlo, en vez de eso se le da oportunidad de estudio, oportunidad de trabajo, claro que las cosas cambian, porque la paz es fruto de la justicia.

Es que el modelo neoliberal o neoporfirista propicia violencia. Primero, sin duda, frustración y luego violencia. El modelo autoritario, oligárquico —eso lo voy a decir el 20 de noviembre, porque estoy escribiendo mi discurso, ya con anticipación— es por naturaleza subversivo; el porfiriato condujo a la Revolución.

No se puede mantener la paz, la tranquilidad con las armas y gobernando sólo para las minorías y dándole la espalda al pueblo, no se puede. Eso puede funcionar transitoriamente, pero eso no significa un buen gobierno.

Entonces, ahora se está llevando a cabo una transformación y esto va ayudar mucho a serenar la vida pública y a que no haya violencia. Y sí van a ayudar las corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, pero lo principal es de que va a haber bienestar. Y, repito, la paz es fruto de la justicia.

Entonces, ese es el modelo, hacia allá tenemos que ir y tenemos muchas posibilidades de lograrlo porque México es de los países con más tradición cultural y las culturas siempre nos han salvado, las culturas de México.

INTERLOCUTOR: Presidente, ¿y sobre la polémica en la que se ha envuelto el secretario de Gobernación con los gobernadores, sobre todo de oposición?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es parte de la polémica que debe de haber, no sorprendernos de eso. Sería muy aburrido ¿no?, que no hubiese polémica, estaríamos bostezando siempre. Además, la única cosa es no enojarse, que no haya agresiones, pero que sí haya polémica, debate, con argumentos.

INTERLOCUTOR: El segundo tema, presidente, es sobre esta orden judicial que está acatando la SEP para suspender la aplicación del programa piloto. Ustedes sé que van a contestar legalmente, o ya lo hicieron, pero preguntarle qué afecta, ya que ya se tenía previsto que, en más de 900 escuelas a partir del 29 de este mes, ya estuviera en marcha ese programa.

Y hablando de escuelas, también preguntarle qué le dijo el gobernador de Chiapas sobre el tema de la intoxicación de un centenar de estudiantes.

Y me parece que también ya en otros estados como Veracruz pasó lo mismo. Ayer se reunió usted con el gobernador Cuitláhuac; también, si le comentó algo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo primero es un amparo también promovido por el bloque conservador, porque no quieren que cambien los contenidos de los libros de texto, ese es el fondo y el propósito pues es que se tenga una educación científica, pero humanística.

Entonces, como se hizo una consulta con maestros, pedagogos, para ajustar a la nueva realidad los contenidos educativos, de inmediato se opusieron.

Eso es también muy característico de la derecha. Cuando el presidente López Mateos autoriza los libros de texto, el bloque conservador de entonces, se opone; un partido llamó hasta a movilizaciones, pero gracias a esos libros de texto se pudo avanzar en la educación pública.

Cómo no voy a defender esos libros, si gracias a esos libros recibimos, en Tepetitán y en todos los pueblos, los libros para poder estudiar en la primaria.

Entonces, son muy retrógradas los conservadores. Esos están con la idea del porfiriato, de que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y que ‘cómo vas a estar entregando gratuitamente los libros’ y que además ‘ya hay que declarar el fin de la historia, para qué estar recordando a Hidalgo y a Morelos y a Juárez’.

Cuando llegaron los conservadores, hace poco, el retrato de Juárez que estaba en Los Pinos lo sacaron y anduvo el retrato en distintas oficinas. Terminó en la Corte, porque les molesta Juárez.

Para qué estar hablando de Zapata, si ellos son herederos del pensamiento de los hacendados porfiristas.

Para qué estar hablando del general Cárdenas, de la expropiación petrolera, si ellos surgieron para oponerse a la expropiación petrolera porque estaban a favor de las empresas extranjeras que tenían la explotación del petróleo.

La expropiación petrolera, no se debe de olvidar, se llevó a cabo en 1938 y ese partido, al que no voy a mencionar, se fundó en 1939, un año después, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, cómo van a querer que esto aparezca en los libros. Quitaron el civismo, quitaron la ética.

Claro, ahora por el procedimiento que se está llevando a cabo, primero, se hizo una convocatoria amplia, nunca tomaban en cuenta a los maestros, por primera vez se tomó en cuenta a los maestros para la elaboración de los contenidos de los libros.

Segundo paso, poner en práctica este nuevo modelo en un número determinado de escuelas para ver resultados y evaluar y luego ya llevarlo a cabo a nivel general, nacional.

Bueno, el ensayo o esta práctica la impugnaron, pero desde luego nosotros vamos a recurrir a instancias legales para que se continúe con el proceso y ya ven que somos bien… bueno, somos perseverantes.

Entonces, no es que ya hubo un amparo y ya. Pues, si fuese así, no hubiésemos podido terminar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechando porque no hay razón. Entonces, va a suceder lo mismo, pero que la gente entienda que es ese el fondo.

A nosotros nos importa mucho la revolución de las conciencias, el informar, el orientar. Es una necesidad la pedagogía, el transmitir conocimiento.

¿Cómo contralaban?

Pues no garantizando el derecho a la información, ocultando muchísimas cosas. Por eso les molesta tanto la conferencia de todos los días, pero aquí vamos a estar.

Bueno, las dos compañeras, vámonos, luego tú y luego usted y luego nos vamos para acá, los tres.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Fernanda Mendoza, para El Soberano y Glucosa Atómica en redes.

Presidente, preguntarle sobre la detención del doctor Fernando Agustín Villalobos Ramírez el pasado martes, acusado de robo en el Hospital ‘1º de Octubre’ del Issste.

Presidente, la jefa de Gobierno en uno de sus informes de gobierno mencionó la importancia de los médicos internos y residentes en los hospitales, que son estudiantes de Medicina; sin embargo, las condiciones que viven estos médicos siguen siendo muy deficientes. Actualmente sus jornadas llegan a durar hasta 36 horas con becas de escasos mil pesos, o muchos de ellos sin seguridad social.

Mi pregunta es si será en este sexenio que las condiciones cambien para los médicos en formación, ya sea en función de becas y seguridad social, o considera usted que será tarea del próximo presidente o presidenta.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que el martes podemos ya informar sobre esto. Se está ayudando mucho a los médicos, se les está basificando, se les están mejorando sus ingresos y se va a seguir haciendo; pero un informe detallado, fundado, lo pueden dar a conocer el martes que tenemos lo del tema de salud, va a estar aquí en secretario de Salud y el director del Seguro Social, el subsecretario de Salud y les voy a pedir que informen sobre la situación de salarios, prestaciones, la cuestión laboral de médicos, de residentes, que expliquen sobre esto, si te parece.

INTERLOCUTORA: De acuerdo. Y en su informe, por favor, no olvidar a los médicos internos y de servicio social.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Tengo una segunda pregunta, respecto a la detención del doctor Fernando. Preguntar si también es política de su gobierno actuar de esta forma contra los médicos por cargar material que utilizan diario en sus pacientes. ¿O qué va a pasar?, puesto que los cargos en su contra no se han levantado, incluso fue el mismo jefe de Enseñanza, el doctor Israel David Pérez Moreno, quien lo entregó a la Protección Federal y no han levantado los cargos en su contra.

¿Cómo responde su gobierno a estas situaciones después de diversas manifestaciones de médicos en este hospital?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues mire, el que nada debe, nada teme y nosotros no vamos a cometer, en ningún caso, una injusticia.

Este asunto que me planteas tiene dos opiniones:

Una, que se trata de un médico que, cumpliendo con su responsabilidad, en su mochila llevaba medicamentos indispensables para su trabajo.

INTERLOCUTORA: No eran medicamentos, era material como jeringas, tubos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Material, sí, de curación, jeringas. Esa es una opinión.

La otra es que eran demasiadas jeringas, demasiados equipos o medicamentos, esa es la otra opinión. O sea, que era un robo, pues, para decirlo con claridad.

INTERVENCIÓN: Lo agarraron a la salida.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, existen esas dos posturas. Aquí la pregunta es, o el planteamiento que nosotros hacemos es el siguiente.

Si no hay ningún delito, si el médico es inocente, no tiene por qué ser juzgado; pero si es robo, sí, aunque haya bloqueos, porque no se puede permitir el robo, afecta mucho a la corrupción y era lo que imperaba en el sector médico; mejor dicho, en el sector Salud, se robaban hasta las medicinas.

Entonces, eso se está corrigiendo, entonces no podemos dar impunidad a quien comete un delito, o que sea una práctica aceptada, porque es una costumbre que se creó en la época de la corrupción, que cualquier servidor público podría robar.

Entonces, le he pedido a la secretaria de Seguridad, a Rosa Icela Rodríguez, porque estamos precisamente limpiando de corrupción el Issste, que es de lo peor en cuanto a servicio a los derechohabientes, porque se privatizó, se llevaron a cabo subcontrataciones para todo. Nos decían que hasta tienen contratos con particulares para camillas, para sillas de rueda y detrás de todos estos servicios que se contratan están exfuncionarios del Issste, políticos corruptos.

Entonces, estamos limpiando porque lo que queremos es que el servidor público, el maestro, tengan un buen servicio. Lo estamos haciendo en población o para población abierta, los que no tienen seguridad social con el IMSS-Bienestar y lo queremos dejar establecido también en el Issste, en el Seguro, que haya medicamentos, que no falten los equipos indispensables, que se tengan las citas cuando se requiere, que haya clínicas suficientes. Por ejemplo, para hemodiálisis me ha tocado ver el traslado de enfermos de hemodiálisis porque no hay clínicas cerca, porque se dedicaron a robar, a saquear.

Imagínense, volvemos a lo mismo, cuando la maestra Elba Esther le ayuda en el fraude a Calderón, en premio Calderón le entrega la Subsecretaría de Educación Pública para el yerno de la maestra y le entrega a la maestra también el Issste, que ella a su vez se lo entrega a Yunes.

Entonces, exgobernadores en el Issste, incluso se quedan algunos ahí con empresas, con prestanombres.

Claro que hay enfermeras, médicos, trabajadores de la salud muy honestos en el Issste, pero existe esta situación.

Entonces, si me preguntan si nos va a dar tiempo, yo digo: Sí, porque ya empezamos y ya lo están sintiendo y por eso hay reacciones, pero tenemos que ayudar todos.

Y que no se preocupe ningún médico, ninguna enfermera, ningún trabajador de la salud. Si ellos son gente, como lo son la mayoría, gente buena, gente trabajadora, gente honesta, no tienen nada que temer, nada, porque nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia, pero sí queremos, porque nos conviene a todos, limpiar de corrupción, purificar la vida pública del país. Eso es lo que puedo comentarte.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿habrá compromiso por parte de su gobierno para mejorar las condiciones de los médicos en formación, tengan espacios y evitar así que se repitan estas situaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, el martes vamos a tener una respuesta a tu planteamiento.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Stephanie Palacios, de la agencia internacional Sputnik.

Retomando el tema de los venezolanos, que había comentado que algunos a lo mejor quizá no estén enterados sobre el tema de las medidas, llegaron el fin de semana pasado, el sábado en la madrugada, un grupo de 91 venezolanos, que ellos fueron expulsados, no fueron deportados, fueron expulsados de Estados Unidos.

Ellos llegaron desde El Paso, para El Paso, Texas, Ciudad Juárez llegaron para pasar al Paso y ahí fueron recibidos por autoridades migratorias de Estados Unidos. Fueron detenidos, los dejaron como unos días antes de ser expulsados por lo del… Bueno, la implementación de este Título 42.

Ellos refieren que fueron detenidos muchos días, fueron, pues sí, maltratados porque en realidad estaban hacinados en estos calabozos, llevaron muchos días. Ellos expusieron que ellos estaban ahí, además pues en muy malas condiciones. Los llevaron de un lado a otro, hasta que los llevaron en un vuelo a Brownsville y de ahí los llevaron a Matamoros. Entonces, las autoridades de Estados Unidos les dijeron que ellos los iban a regularizar.

Aquí la cuestión es que las familias con las que ellos iban, unas sí pasaron a Estados Unidos —de hecho, nosotros platicamos con algunos migrantes— y sus esposas, algunas estaban en Nueva York, otros en otras partes en Estados Unidos.

Entonces, fue una decisión en ese momento en el que todavía no les tocaba ser expulsados, porque todavía no esta este título. Los encadenaron para subirlos a este avión como si fuera presos. Y llegaron en autobuses a la Ciudad de México a las cinco de la mañana del sábado aquí a las oficinas de la Comar, pensando de que iban a llegar a un refugio, porque sí hay un video en el que autoridades migratorias de Tamaulipas, en Matamoros, les dijeron que iba a haber un refugio aquí en la Ciudad de México, que aceptaran llegar aquí y pues se regresaran. Eso fue lo que ellos habían dicho, autoridades de migración.

Nosotros preguntamos al Instituto Nacional de Migración. El caso que nunca contestaron porque ese también es un problema, en el que uno pregunta y consulta, porque es una situación en la que está en ese momento.

Le comento, llegaron a las cinco de la mañana y pues no había nada. En realidad, estos camiones los abandonaron afuera de la Comar y no había nadie. La comunidad venezolana se unió para poderles llevar comida, agua, porque estaban afuera. Y ellos tenían su informe que estaban presos en Estados Unidos, a algunos los vieron con chanclitas de color naranja, los colores que portan los expulsados y unos pants negros; ellos continuaron ocho, 10 días con esa misma ropa.

Entonces, llegan aquí a México, no quisieron hablar con las autoridades migratorias porque venían ellos ya con el tema de que los habían engañado.

Entonces, esto sucede recurrentemente, presidente, con el Instituto Nacional de Migración, que hay muchas demandas de migrantes, venezolanos, cubanos, de que son maltratados por autoridades migratorias. ¿Qué pasó entonces en ese sentido de que pues nunca, pues no, no hubo ningún refugio?

Ahora, aquí en la Ciudad de México llegaron muchísimos. Ellos dicen: ‘Bueno, entonces ¿para qué nos trajeron hasta acá, si tampoco había nada? Nos hubiéramos quedado en Matamoros, allá hubiéramos hecho nuestros procedimientos y todo’, porque ellos, debido también al tipo de la crisis que hay en Venezuela por sanciones, que también, o sea, Estado Unidos ha hecho en ese país y que no pueden regresar, no quieren regresar.

¿Aquí qué se va a hacer? ¿Se va a hacer un refugio grande? ¿Se le va a pedir al gobierno de la Ciudad de México que apoye?

Porque recuerde que hubo también una situación similar con los ucranianos que llegaron aquí a México, aquí sí se les implemento un refugio en Iztapalapa y ahí les dieron todas las facilidades y también, como usted comenta, los vuelos los llevaron.

Aquí los venezolanos, pues, bueno, ellos no están negados a que los investiguen, algunos son profesionistas, dicen: ‘Yo soy profesionista, yo no estoy negado a que me investiguen, claro, por supuesto’, pero la forma en cómo fueron expulsados, engañados, esa es la situación.

Ellos sí están enterados, llegando allá a El Paso y todo el papel que les dieron con estas medidas que usted está diciendo, pues, bueno, dicen: ‘Tenemos una espada en el cuello y otra en la espalda, nosotros no podemos pedir refugio en México porque entonces descartaría poder pasar a Estados Unidos’.

Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Están algunos durmiendo afuera de la Comar, otros están durmiendo afuera del Instituto Nacional de Migración. Porque al final de cuentas, ¿ellos qué van a hacer? O sea, ¿van a estar aquí?

La gente va a pensar que ellos están de necios, pero ellos han dicho y lo han dicho en ciertas entrevistas y muchas entrevistas, que no quieren molestar al Gobierno de México, ‘nosotros no queremos, agradecemos el apoyo, pero no queremos molestar’.

Entonces, pues ¿qué va a pasar?, que haya una acción real por parte de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se va a seguir ayudando de manera humanitaria, es nuestra responsabilidad y al mismo tiempo buscando que se aplique este mecanismo y que se lleve a la práctica, que funcione, vamos a esperar. Creo que se vencía el plazo hace dos días para iniciar el mecanismo este.

INTERLOCUTORA: Sí, ellos desde el primer día, lo que fue el 17. O sea, esperaron, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y nosotros vamos a seguir apoyando.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿se va a implementar algo aquí un refugio temporal?, porque va a haber muchos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues siempre tenemos que ayudar a los migrantes, con refugio y con alimentación y con atención médica, siempre lo hacemos.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿eso se va a hacer cargo el Instituto Nacional de Migración o el gobierno de la ciudad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nos hacemos cargo nosotros.

INTERLOCUTORA: Sí, porque hay una disyuntiva en el que ‘no son míos…’

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una cuestión humanitaria, o sea, de nosotros y no podemos nosotros darle la espalda al que sufre. México es un país fraterno, solidario.

INTERLOCUTORA: ¿Apoyará el Gobierno de México para regresar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, apoyará en todo, en todo, buscando que haya acuerdos. Por ejemplo, es necesario que se restablezcan las relaciones del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, es indispensable.

INTERLOCUTORA: Eso, en la visita que vendrá Joe Biden en diciembre, ¿también lo va a plantear o habrá una posibilidad de que usted le diga que quite al menos alguna de las sanciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo estoy enterado de que ya están buscando un acuerdo y lo celebro. Y ha habido reuniones en México de las partes.

INTERLOCUTORA: ¿De Venezuela y Estados Unidos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. No de Venezuela y de Estados Unidos, sino de venezolanos que están confrontados, o representantes del gobierno y representantes de la oposición. Entonces, esos diálogos son buenos.

Y que se normalice la situación en Venezuela y en todos los países y que sean los mismos venezolanos los que busquen opciones, los que busquen alternativas y que no haya injerencismo de nadie.

INTERLOCUTORA: Ellos sacaron ya sus permisos para trabajar en México, legal, porque ellos dicen: ‘Bueno, nosotros no nos podemos quedar aquí sin un registro también’; ellos están muy conscientes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y son 140 mil los que hay en el país, en nuestro país.

INTERLOCUTORA: Y también el embajador Ken Salazar sostuvo una reunión con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. ¿Hay alguna información adicional que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Yo, la verdad, celebro el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado esta decisión de abrir esta posibilidad, 24 mil permisos o visas temporales, pero ya es un paso adelante, porque no había ninguna posibilidad más que del ingreso ilegal. Entonces, esto permite ordenar el flujo migratorio, buscar opciones, buscar alternativas.

Y hay algo también que lo debo de comentar porque ayuda a todos: hay elecciones en Estados Unidos y hay politiquería, porque esto no sólo es de los conservadores de México, esto existe en todo el mundo, entonces el tema migratorio lo usan para fines electorales los que son candidatos.

Creo que las elecciones son como para el 8 de noviembre, entonces el gobernador de Texas se quiere reelegir y ese no quiere a los migrantes, no quiere y hace campaña con eso. Los migrantes que detienen en Texas los va a llevar a Nueva York, donde están los demócratas, porque este gobernador es republicano. Y así se están enfrentando.

Que no metan en sus asuntos a los migrantes y nosotros no caer también en ese juego, porque les puedo garantizar de que, pasa la elección y es otra política. Es como lo de Rusia y Ucrania. Estoy esperando también que pase la temporada electoral, porque quiero la paz.

Y México tiene una postura de neutralidad, no queremos hegemonías, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Tenemos muy buenas relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, con todos los pueblos sobre todo, del mundo y con todos los gobiernos, pero que no nos estén queriendo jalonear, porque además no nos vamos a dejar, porque México es un país libre, independiente, soberano.

Nuestra política exterior tiene más antigüedad que las políticas exteriores de otros países y se ha forjado al calor de sufrimiento, de martirio, de pérdida de territorio, de invasiones, pero está bien definida en la Constitución, pero muy clara y viene desde la época del presidente Juárez: ‘Entre las naciones, como entre los individuos…’

INTERLOCUTORA: Usted comenta sobre que ustedes tienen una postura que no se definen, pero en la ONU Juan Ramón de la Fuente la cuestión que dijo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …el respeto al derecho ajeno es la paz’. Entonces, ni con unos, ni con otros.

INTERLOCUTORA: Ustedes se han mantenido neutrales; sin embargo, Juan Ramón de la Fuente cuando condena el tema de una invasión con estas repúblicas…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero también somos libres, no es un régimen autoritario, o sea, se garantiza el derecho a la libre manifestación de las ideas a todos, pero es muy claro que en el conflicto Rusia-Ucrania nosotros mantenemos nuestra política de solución pacífica a la controversia que se tiene.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, si tiene algún comentario Elizabeth Truss que renunció, a 44 días, en Reino Unido, si hay algún comentario sobre esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Lo lamentamos, porque quisiéramos que en ningún pueblo se padeciera de crisis de gobernabilidad.

Y yo creo que los ingleses van a resolver sus asuntos de la mejor manera, es un sistema político democrático, una monarquía democrática parlamentaria.

Me ha tocado estar en el parlamento, en Londres. Es una experiencia extraordinaria, porque están los del bloque conservador y están los del bloque laborista, así, frente a frente. Es un lugar, un sitio, un parlamento pequeño, de donde están ustedes hacia acá, es todo y así están en frente a frente conservadores y laboristas, pero cara a cara, como un metro, dos metros, muy pocas gradas, muy pequeño.

Me invitaron a mí una vez, mi amigo Corbyn, que era dirigente de la oposición laborista. Y tiene que llegar, en este caso la primera ministra —era la primera ministra, cuando fui, May— tiene que llegar a informar una vez a la semana al parlamento, la primera ministra y se pone ella así enfrente del líder de la oposición, que era entonces Corbyn y empieza el debate.

Y pues ahí no se podría hacer un debate como dialogamos nosotros. Bueno, en mí caso yo no podría porque yo no hablo de corrido y estos hablan, pero muy rápido y poco y breve. Esas son las reglas.

Entonces, cuando hay algo, que me llamó mucho la atención, que no es exactamente lo mismo, pero se parece, cuando alguien dice algo que no les gusta a los opositores o a los oficialistas empiezan a decir todos, empiezan: ‘¡Beee! ¡Beee! ¡Beee!’ Aquí tiene otra connotación, pero no muy lejano a eso, ¿eh?

Entonces, se dan ahí como dos horas, se tocan todos los temas una vez a la semana. Entonces, es una tradición democrática, viene de lejos.

Y yo creo que van a resolver sus asuntos en libertad y deseo eso y deseo para todos los pueblos y gobiernos de Europa que están atravesando una situación difícil.

Y lo mismo, quisiera que se resolviera lo del presidente Castillo, Pedro Castillo, en el Perú, nada más recordar que vamos a llevar a cabo en Oaxaca, la reunión de presidentes de la cuenca del Pacífico y nosotros somos ahora los que presidimos, yo soy el presidente de este grupo.

INTERLOCUTORA: Ahí se espera que viene Gustavo Petro, de Colombia, ¿o todavía no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Viene el presidente Boric, viene el presidente Petro, viene el presidente Lasso, de Ecuador.

Pedro Castillo, porque le tengo que entregar yo la presidencia, le corresponde a Perú. Entonces, la vez pasada el Congreso de Perú no le dio permiso de salir. Yo creo que sería, con todo respeto a sus políticas, pues un error el que no le permitieran salir, porque es un asunto completamente de interés para todo el pueblo peruano, no es un asunto partidista.

Y deseo que haya reconciliación y que se acepte la democracia en el Perú. El presidente Pedro Castillo ganó en elecciones democráticas, pero no lo dejan, lleva poco tiempo y lo han estado hostigando. Desde luego, pues ellos tienen sus políticas porque es un país también libre, independiente, soberano, pero aprovecho para hacer este exhorto respetuoso a que esté con nosotros el presidente del Perú, porque es miembro.

Hablaba yo del presidente Lasso, de Ecuador, todavía no es miembro, queremos que ingrese a la Alianza del Pacífico. Los miembros son Perú, Chile, Colombia y México y queremos el ingreso de Ecuador y de Costa Rica. Esta reunión va a ser en Oaxaca el día 25 de noviembre, esta reunión de presidentes.

Entonces, en todos lados nosotros buscamos que haya gobernabilidad, porque también, si lo pensamos un poco, quienes siempre se perjudican con las confrontaciones, con la guerra, sobre todo, pues son los pueblos, a las élites no les pasa nada, incluso hay veces que sacan raja la élite económica o política, pero los pueblos sufren.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias.

Mi primera pregunta es, ayer el Inegi publicó los datos del índice de actividad económica. Salieron pues relativamente bien. Si lo analizamos, vemos que la actividad secundaria creció 4.1 y la actividad terciaria, los servicios, 3.1. Y se espera que el IGAE, o sea, el indicador global de la actividad económica, para septiembre sea de 3.3. No salió también porque no hubo crecimiento de agosto a septiembre con el mes.

Estos nuevos números se comparan con lo que está pasando en Estados Unidos, porque en México la economía en el primer trimestre subió 1.1 y en el segundo trimestre es 0.9 por ciento; en cambio en los Estados Unidos en el primer trimestre decreció 1.6 y en el segundo trimestre 0.9.

Hay unos que ya especulan que va a haber recesión en los Estados Unidos y que nos afectara muchísimo. Mi pregunta sería: ¿está viendo el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México una acción para que no se entre en esta recesión y haya crecimiento económico?

Muchos expertos en los Estados Unidos, muchos analistas serios dicen: ‘No, no va a haber recesión en los Estados Unidos porque hay empleo, lo que hace falta es mano —lo que usted acaba de decir, hay mano de obra— lo que hace falta es mano de obra, porque empleo sí hay y hay los proyectos y hay muchas cosas que le pueden dar crecimiento’.

Y tenemos un problema de inflación en todo el mundo, entonces se están subiendo las tasas de interés, esto abona a que no haya crecimiento, o sea, se encarece el crédito para las empresas para hacer proyectos productivos.

Pero entonces la pregunta en concreto es: ¿están viendo este caso de que no haya recesión en los Estados Unidos, que sí nos afectaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero nosotros pensamos que no va a haber recesión, hay indicadores que nos señalan en el mediano y largo plazo se va a incrementar la inversión en América del Norte, en México y en Estados Unidos y se va a crecer más y no vamos a tener problema. Yo creo que, de las regiones del mundo, la de América del Norte es la que está más blindada, protegida, si hablamos de Asia.

INTERLOCUTOR: Europa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Europa. Entonces, nosotros vamos bien, nuestros indicadores económicos son buenos.

Ha sido un acierto el no haber contratado deuda adicional durante la pandemia, lo reconocen todos. Hay —como nos los dijo Larry Fink— hay dos bloques de países: los que supieron manejar la crisis de la pandemia, sobre todo lo relacionado con deuda y los que se equivocaron y ahora está pagando las consecuencias. Entonces, nosotros estamos en los países que tenemos estabilidad financiera.

No tenemos depreciación de nuestra moneda; al contrario, el peso es de los más apreciados del mundo. Y hay días, antier, por ejemplo, que se empieza a hablar del incremento de tasas en Estados Unidos y aumenta el dólar con relación a otras monedas, también aquí, pero no mucho y vuelve a su nivel, estamos como en 20.

INTERLOCUTOR: Ayer salió un análisis de Moody’s que dice que se va a depreciar el peso frente al dólar y ya lo festejaba el monero Francisco Calderón, ya lo daba por un hecho y estaba feliz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se pone feliz.

Pero yo no sé si fue Moody’s, o no sé si lo leí bien, pero dice así: ‘Va a haber una devaluación de 20 por ciento para fin de este año o en el 23’.

INTERLOCUTOR: En el 23 o hasta el 24.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O hasta el 24. No, no, no.

INTERLOCUTOR: Y se puso muy contento el monero Francisco Calderón, estaba feliz.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se frotaba las manos, sí. Pues se va a quedar con las ganas, no va a suceder así, está bien la economía, está creciendo nuestra economía y hay que esperar nada más el resultado del crecimiento del sector primario.

INTERLOCUTOR: Sí, ese es en el IGAE, el indicador global, ese es más adelante, este nada más son los dos sectores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos bien, la verdad que sí, también nuestra recaudación.

Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de dos mil 800 millones de pesos, dos mil 800 millones de pesos. Esto, de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia.

Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandado judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte. Hay otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir, a resolver.

Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos que no iban a pagar los impuestos los del Grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios.

Imagínense, si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar, el ejemplo que se da.

Y digo esto también porque nos ayuda mucho el tener una buena recaudación, no se trata de aumentar los impuestos.

También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la Ley de Ingresos para el año próximo, ayer se aprobó y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos. Porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, pero no condonaciones de impuestos, como era antes.

Por eso tenemos, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública. Está fuerte la hacienda pública de nuestro país y se debe en mucho a que todos están cumpliendo y lo reconozco y lo agradezco, porque esto es lo mejor.

¿De qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción? ¿A quién perjudica? A la mayoría de la gente.

Por eso vamos bien y esto lo quería yo manifestar. Pagaron antier y vamos a dar a conocer los comprobantes de pago.

INTERVENCIÓN: (inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay otros juicios, pero están en litigio. Esto lo resolvió la Corte hace algunos meses y estaba todavía en litigio, pero tomaron una buena decisión de retirar amparos porque ya era una cosa juzgada y se aceptó de parte de la empresa y eso es muy bueno, muy bueno de parte de una empresa, es actuar con responsabilidad, con dimensión cívica y social, porque estamos hablando de dos mil 800 millones de pesos. A ver si no tenemos la cantidad exacta. Se levanta muy temprano el que estaba en Grandes Contribuyentes y ahora es el propuesto para director del SAT.

INTERLOCUTOR: Se bajó de la licitación Banorte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, me buscó ayer el director.

INTERLOCUTOR: ¿De Banorte?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El presidente del consejo, Carlos Hank González, que quería hablar conmigo y quedamos en que terminando la conferencia. Seguramente es para eso. Me buscó ayer ya en la tarde-noche. Ya no pude comunicarme con él, pero seguro es para eso. Entonces, quedan tres, cuando menos.

Ah, pero me estoy acordando que yo no puedo decir.

Los tres son muy buenos, los que quedan, como también Banorte, es una institución bancaria responsable y Carlos Hank González…

INTERVENCIÓN: Rhon.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, Carlos Hank González, igual que se su abuelo, porque es nieto del maestro Hank y nieto de…

INTERLOCUTOR: De González, el de Maseca, de Roberto González.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de don Roberto González. Entonces, es Carlos Hank González, es nieto del maestro Carlos Hank González, finado y de don Roberto González, nieto también, finado. Entonces, es un empresario joven, responsable.

Pero yo creo que para eso me anda buscando, para informarme y quería hacerlo ayer, pero no se pudo, estaba yo platicando con Serrat.

¿Ya terminaste?, porque yo ya me quiero ir.

INTERLOCUTOR: Ya nada más una rapidísima, tiene que ver con la condonación de impuestos. En 2019, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, exentó de impuestos locales a mineras canadienses, entre un 50 y el 80 por ciento de impuestos de predial, agua entubada.

Hay mucha molestia en estas condonaciones que se hicieron porque la minería no les trae buenas cosas a los pueblos y les contaminan sus mantos freáticos y tiene muchos problemas y encima de todo les condonan impuestos.

La pregunta sería… Bueno y esto también pasó en Nuevo León con Kia, la empresa automotriz, que también Medina, el exgobernador Medina, le dio unas exenciones de impuestos muy grande.

Entonces, mi pregunta sería: ¿usted podría platicarlo con la gobernadora, si todavía se están haciendo estas condonaciones de impuestos locales y de predial y de…?, que pues no, ni facilitan la inversión y sí le quitan al arca pública local, que se está mejorando en lo federal lo de los impuestos, pero en lo local muchos estados pues no recaudan nada.

Entonces, ¿usted podría platicar con la gobernadora si todavía está esto vigente y, si no, cancelarlo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy la veo, porque voy a La Montaña y vamos a estar en Chilapa y luego muy cerca de Tlapa, ahí nos vamos a quedar, en Tlapa.

Y mañana seguimos, vamos a Onilalá; vamos a Puebla, a Ayoxuxtla, donde firmó Emiliano Zapata el Plan de Ayala, es un pueblo en los límites de Guerrero con Puebla.

Todo el corredor que usaba Zapata desde Anenecuilco de Ayala hacia Guerrero; entonces allá, pues protegiéndose de la persecución de los federales, allá se elaboró en un pueblo el Plan de Ayala, que lleva el nombre de Ayala, pero se firmó en Ayoxuxtla, en una casa humilde. Y es muy buena la anécdota, porque lo firmó Zapata y salió y estaban los dirigentes zapatistas y les dijo: ‘El que no tenga miedo, que pase a firmar’.

Entonces, vamos a pasar allá, a Ayoxuxtla, porque estamos haciendo unas obras en Ayoxuxtla y luego vamos a Morelos.

Mañana ya empieza a funcionar la carretera de La Pera, Tepoztlán, Cuautla. Pasado mañana, ya me estoy adelantando, pasado mañana. Eso va a ayudar mucho.

Y me tengo que ir, voy hasta La Montaña, son como cinco horas y vamos a pasar primero a Chilapa, pero me quiero ir, si me lo permiten.

Yo hago el compromiso contigo, lunes. Aunque no les guste, aunque ya rebelión, tú el lunes.

Ah, aquí está, ahí está el pago.

PREGUNTA (Inaudible).

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo el dato exacto, pero sí son otros juicios.

Esto era una deuda que venía litigándose de tiempo atrás, pero ya está.

PREGUNTA: Nada más lo que le preguntaba el compañero de El Heraldo, lo de los muchachos intoxicados en Chiapas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, se me quedó eso pendiente. Ya se está normalizando la situación. Se descarta lo de la cocaína, se descarta, se están viendo las causas. Al parecer es alguna sustancia en el agua, pero afortunadamente nada peligroso ni vinculado con adicciones. Eso es el primer reporte, el martes ya tenemos, como lo ofrecimos, un informe más profundo.

INTERVENCIÓN: Y el chico que… (inaudible)

INTERLOCUTOR: Ya fue liberado, ¿eh?, ya lo liberaron según información de Carlos, bueno, es un periodista que le llaman ‘el C4’, él ya menciona que fue liberado por la mañana el médico que decía la compañera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, qué bueno, qué bueno.

A mí no me gustaría que hubiera cárceles, yo quiero que haya escuelas, muchas escuelas, más escuelas y lo podemos lograr. Es utópico, es idealismo, es quijotesco, pero ¿por qué no pensamos que sólo siendo buenos podemos ser felices?

Ah, les voy a presumir, la encuesta de ayer de… de consulta…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Morning Consult.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Morning Consult, la de ayer, miren cómo estamos, segundo, seguimos en segundo. Nos ayudó la chachalaca, guacamaya, zopilota. Apúrense a hacer otro. Sesenta y nueve.

Bájale, que hay otros, o ya no, ya, ya. Pero sí, por ejemplo, la primera ministra, ahí está, bájale, bájale, bájale más, la primera ministra sí estaba… ¿No está por ahí? Sí, bájale. Miren, ayer. Pero tiene su mérito también de decir: ‘No puedo’ o ‘lo que hice no les pareció y me voy’.

Bueno, esa es una.

La otra, ya para irnos, estuvimos con Serrat ayer, una muy buena conversación. Es un ser humano excepcional, sensible, una persona con mucha imaginación, con mucho talento, con sentido del humor. Estuvimos platicando.

Y eso que pongo es cierto. Si no fuera porque tengo que ir a La Montaña de Guerrero, estaría en su concierto en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana. Los que se van a quedar aquí no desaprovechen la oportunidad.

Imagínense, le dije a Jesús que hay una canción… Bueno, me gustan mucho las canciones de él, pero hay una de Miguel Hernández, el poeta, que canta Serrat, Para la libertad, vamos a escucharla.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo va a venir la maestra Raquel Sosa para explicarnos acerca de lo de las universidades? Lo había prometido hace…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La semana que viene, si te parece, me comprometo.

INTERVENCIÓN: ¿Qué día?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El miércoles.

Vamos. En ese no nos cobran, ¿verdad?

(VIDEO MUSICAL: ‘PARA LA LIBERTAD’, JOAN MANUEL SERRAT)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos vemos.

INTERVENCIÓN: ¿Yanquis o Astros?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya va 2-0.

Por eso me regreso. Han estado bien los dos juegos Houston-Yanquis. Hay mucha afición en México y en todos lados por los Yanquis, pero Houston está bien. 2-0. Van a jugar ahora, mañana en Nueva York, muy buenos los dos juegos, casi los he visto completos.

Y la verdad yo iba al Dodgers, por Julio, Julio Urías, que es caballo, como se dice en el béisbol, gran pitcher, ojalá y ahora que va a firmar el nuevo contrato, lo traten bien, como se merece, porque va siguiendo los pasos de Valenzuela. Bueno, era Dodgers y Julio, pero los de San Diego cepillaron a Dodgers, entonces me quedé sin equipo. Pero no es zigzagueo, no es oportunismo, pero sí estoy viendo a Bravos, a Houston.

¿Y por qué Bravos, Houston?

Porque tienen bastantes latinos, mucho latino y tiene al único mexicano de los cuatro equipos que hay ahora, ya de los que quedó, es… Estuvo conmigo aquí, una persona extraordinaria, de Mazatlán. A ver, ayúdenme. Es el pos, pos, pos-COVID. Urquidy, Urquidy, tremendo pitcher.

Entonces, voy Houston, con todo respeto a los que les van a los Yaquis, que son muy apasionados los que van a los Yanquis, mucho muy apasionados.

Una vez me tocó ir a Los Ángeles a una conferencia y le dije a uno que es mi gran amigo, de allá de Tijuana, que me llevara allá, a Los Ángeles, en los tiempos de la oposición, que me invitaba a hablar con los paisanos allá. Y todo iba muy bien, pero sale el tema de los Yanquis y entonces le hice un cuestionamiento, le digo: No, son muy buenos, pero el béisbol es juego de conjunto y el Yanquis tiene pura estrella y ni se hablan en el dogout y pueden ser todos muy buenos en lo individual, pero el béisbol, como todos los deportes, son juegos de conjunto, todos ayudan.

Entonces, le hice ese cuestionamiento y se puso rojo, rojo, rojo. ‘Tú no sabes nada’ ¿no?, me empezó a decir. Y lo vi tan enojado que me quedé callado, porque dije: Este me va a dejar aquí, este se va a parar y se va a ir ¿y yo qué hago aquí, si no conozco?, ¿cómo llego al hotel? Ya me quedé callado y digo: ‘No, sí tienes razón, sí tienes razón’.

Bueno, pero ahí nos vemos ahora sí.

+++++

