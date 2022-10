Famosos en Instagram: Taylor Swift mostró su lado más íntimo

Taylor Swift regresó a la escena musical con nuevas canciones. La polémica y exitosa cantante lanzó su nuevo álbum llamado Midnights y con él dio a conocer el primer sencillo de la obra, Anti Hero, del cual estrenó con video oficial.

Para promocionar su nuevo material, Taylor Swift compartió una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en la que ahondó sobre el proceso creativo y mostró su lado más íntimo, aquel que pocas veces deja ver.

Los post comenzaron la noche del jueves, cuando la cantante compartió un adelanto del video oficial de Anti Hero. La grabación suma más de 28 millones de reproducciones y casi 3 millones de “me gusta”.

Luego, Taylor Swift subió una serie de fotografías con Jack Antonoff, cantante, compositor, productor y amigo de la cantante, con quien colaboró para el álbum. En el post, Swift relata el proceso creativo y agradece la participación de Antonoff.

“Midnights es un viaje salvaje de un álbum y no podría estar más feliz de que mi copiloto en esta aventura fuera Jack Antonoff. Es mi amigo de por vida (presuntuoso lo sé, pero lo apoyo) y hemos estado haciendo música juntos durante casi una década, sin embargo, este es el primer álbum que hemos hecho solo nosotros dos como colaboradores principales”, escribió Taylor en la descripción de la publicación.

En la siguiente publicación, Taylor Swift compartió una fotografía en la que está sentada frente a un teclado, le da la espaldas a la cámara y viste únicamente una falda y un brasier, como pocas veces se ha dejado ver. La imagen suma más de 3 millones de “me gusta”.

Mientras que en su último post, Taylor Swift subió una serie de imágenes del detrás de cámaras de la grabación de Anti Hero.

La estrella de la década: Taylor Swift

Taylor Alison Swift es una actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense nacida el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania.

La cantante fue criada en Wyomussing, en Pensilvania, pero a los 14 años se mudó a Nashville Tennessee, en donde persiguió el sueño de realizar una carrera dentro de la industria de la música country, por lo que más tarde firmó con la empresa discográfica de Big Machine Records, convirtiéndose en la artista más joven contratada por Sony/ATV Music Publishing House.

Fue en el 2016, a los 17 años de edad que la joven lanzó su álbum homónimo llamado Taylor Swift, mismo que contenía su canción Our Song que la convirtió en la persona más joven en escribir sus canciones y que ocupó el primer lugar la lista Hot Country Song, recibiendo una nominación como Mejor Artista Nuevo en los Grammy de 2008.

Su segundo álbum, titulado Fearless, de donde se desprenden los éxitos de Love Story y You Belong With Me, con el que logró ser la ganadora de cuatro Grammy, siendo la cantante más joven en lograr la hazaña. Con otros reconocimientos, esta producción se convirtió en el álbum más premiado en la historia de la música country.

Su tercer álbum de nombre Speak Now vendió más de un millón de copias en su primera semana en Estados Unidos y la llevó a emprender un tour mundial al que asistieron alrededor de 2 millones de fans. De este material se desprendieron los sencillos Mine, Back to December y Mean.

En el año 2012 salió a la luz su cuarto álbum de estudio que llevó por nombre Red, que vendió 1.2 millones de copias durante su primera semana en los Estados Unidos. El sencillo We Are Never Ever Getting Back Together se convirtió en la primera canción de la artista en ocupar la posición número 1 en el ranking Billboard Hot 100.

El álbum 1989 abandonó un poco el sonido country que la caracterizaba para entrar de lleno al pop. Con Shake It Off Taylor Swift logró alcanzar nuevamente el número 1 en la Billboard Hot 100 y además se mantuvo cuatro semanas, siendo reemplazado por su segundo sencillo Blank Space, marcando historia y siendo la primera mujer en 56 años en destronar y sustituir su propia canción, aunque eso no será todo, pues con Bad Blood obtuvo el récord de tener el video más visto en un día en toda la historia de YouTube, con 20 millones de vistas, pero que ya no está vigente.

1989 es entonces el álbum más exitoso de la artista con todas sus canciones pasando por el top 10, más de 10 millones de copias vendidas y más de 250 millones de dólares recaudados con la gira The 1989 World Tour. También la hizo acreedora del Grammy por el Álbum del Año, siendo la única artista mujer en recibirlo dos veces.

Luego vino Reputation, que fue el álbum más vendido del 2017 y que hasta la fecha ha vendido más de 10 millones de copias.

Dos años después lanzó Lover, en 2019, el cual recibió buenas críticas, incluso las 18 canciones del álbum entraron en el Hot 100 de Billboard, estableciendo el récord de las entradas de listas más simultáneas para una artista femenina

En plena pandemia, Taylor Swift lanzó dos álbumes más: Folklore y Evermore, de los cuales destacó el primero, que fue escrito y grabado mientras Swift estaba aislada por el covid-19 recibiendo un premio Grammy como mejor álbum.

Taylor Swift es bien conocida en el mundo de la música por inspirarse en sus experiencias para componer sus canciones, principalmente en sus experiencias sobre el amor, aunque muchas veces también ha llegado ser criticada por lo mismo.

En su vida personal, se conoce que estuvo saliendo durante tres meses con el integrante del grupo de los Jonas Brothers, Joe Jonas; luego dos meses en 2009 con el actor de la saga Twilight, Taylor Lautner; asimismo con el músico John Mayer y el actor Jake Gyllenhaal. También estuvo saliendo con el político Conor Kennedy y con el cantante de Jonas Brothers, Harry Styles.

De igual forma, se le vio con el DJ y productor musical Calvin Harris en el 2015 y dos años más tarde con el modelo británico Joe Alwyn.

Entre sus logros suma al menos once premios Grammy, 25 Billboard Music Awards, 30 American Music Awards, un premio Brit, seis MTV Video Music Award y dos nominaciones al Globo de Oro; aunque también ha sido honrada como compositora por la Nashville Songwriter Association y el Salón de la Fama como compositora.

Taylor Swift - Anti-Hero. (Captura de pantalla)

Con más de 50 millones de álbumes vendidos y 150 millones de descargas digitales, Taylor Swift se ha convertido en una de las compositoras más influyentes del nuevo milenio, marcando un antes y un después en la industria y abriendo puertas a más mujeres.

Además de la música, Taylor Swift ha incurrido en la actuación, apareciendo como invitada en un capítulo de la serie de televisión SCI: Crime Scene Investigation en el año 2009; en la película Valentine’s Day del 2010; The Lorax del 2012; y The Giver, del año 2014.

La joven artista también ha apoyado diversas causas, ya sea monetariamente, hablando sobre el tema, haciendo visibles las causas, etc., como lo es la educación artística, la alfabetización de los niños, ayuda en materia de desastres naturales, el feminismo, derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ e instituciones para niños enfermos.

Debido a su gran impacto, la revista Billboard la nombró “la mujer de la década”, en tanto que los American Music Awards fue llamada “la artista de la década”. Según la lista “The Celebrity 100″ de Forbes, Swift ganó 18 millones de dólares en el 2009; 45 millones de dólares entre el 2010 y 2011, respectivamente; 57 millones en el 2012; 55 millones de dólares en el 2013; y 64 USD en el año 2014.

