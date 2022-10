Los mejores filmes de Hulu Estados Unidos para ver en cualquier momento

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Hulu, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Hulu Estados Unidos:

1. Hellraiser

Una joven que lucha contra la adicción se apodera de una antigua caja de rompecabezas, sin saber que su propósito es convocar a los Cenobitas, un grupo de sádicos seres sobrenaturales de otra dimensión.

2. The Devil You Know

Kathryn Vale es una solitaria ex-estrella de cine con un oscuro secreto, vive con su hija, que tiene la esperanza de seguir la estela de su madre en el cine. Cuando Kathryn intenta relanzar su carrera, se ve amenazada por un chantajista anónimo que conoce su secreto.

3. Zombieland: Mata y remata

En esta secuela y empleando el característico sentido del humor del que hizo gala "Zombieland", el grupo de protagonistas tendrá que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado desde lo sucedido hace algunos años, así como a algunos supervivientes humanos rezagados. Pero, por encima de todo, tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos.

4. Infiltrados en la universidad

La pareja de policías formada por Schmidt y Jenko vuelve a la carga después del éxito de la operación contra la red de narcotraficantes en el instituto. En esta ocasión, los agentes de la ley siguen perteneciendo a la unidad secreta Jump Street y tendrán que infiltrarse en una universidad para llevar a cabo una arriesgada investigación. Una nueva aventura que pondrá a prueba al dúo cada vez mejor compenetrado.

5. X

En 1979, un grupo de jóvenes cineastas se propusieron hacer una película para adultos en la zona rural de Texas, pero cuando sus anfitriones solitarios y ancianos los atrapan en el acto, el elenco pronto se encuentra en una lucha desesperada por sus vidas.

6. Grimcutty: Asesino implacable

Una adolescente de los suburbios y su hermano pequeño deben detener a un aterrador meme de Internet que cobra vida a causa de la histeria de sus padres.

7. El rey del mando

A sus 35 años, Alex trabaja probando los nuevos juegos de la empresa Brainasium. Es el más veterano entre sus compañeros, pero también es el mejor. Cuando le echan de su apartamento por impago (su compañero se ha gastado el dinero del alquiler en los “masajes terapéuticos” de Madame Wu’s Filipino Palace), Alex intenta instalarse en casa de su “camello”, pero éste se ha comprado un “león guardián” y no puede alojarle. Finalmente no le quedará más remedio que instalarse en casa de su adorable y encantadora abuela y sus octogenarias amigas. A sus compañeros de curro les hace creer que vive con tres jovencitas que están buenísimas para que no descubran la “vergonzosa” verdad. Pero las “abuelitas” son de armas tomar y acabarán metidas en todas las juergas de Alex, en las que se mezclan alcohol, karaoke, hierba, un hechicero vudú, un mono karateka, tías buenas a porrillo y gamberradas para todos los gustos.

8. Scream Queens

Serie al estilo "American Horror Story", en la que cada temporada se desarrollará una historia y personajes diferentes. En la primera, se contará la historia de un campus universitario en el que de repente comienzan a sucederse una serie de asesinatos en masa.

9. Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez

Sigue la búsqueda de Abby, quien fue secuestrada y abusada psicológica y sexualmente y su lucha por mantenerse con vida con la esperanza de volver a ver a su familia.

10. Cazafantasmas

Manhattan, Nueva York. Después de casi treinta años sin saber de ellos, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir la ciudad. Esta vez un nuevo equipo de Cazafantasmas, formado por un grupo de cuatro mujeres, está dispuesto a terminar con cualquier amenaza espectral.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

