Top 10: los videos en YouTube que los españoles hicieron tendencia

YouTube se ha convertido en uno de los sitios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Ilustración: Jovani Pérez)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey de al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia este 19 de octubre:

1.

Video: Una y Mil Veces (Official Video)

Canal: C. Tangana & Omar Montes

2.

Video: 34 Amor y Mafia (Remix)

Canal: JC Reyes, Pablo Cahill-E & Ecko

3.

Video: Qué bonita

Canal: Cano

4.

Video: Hey Mor

Canal: Ozuna

5.

Video: Soy Mamá

Canal: La Insuperable

6.

Video: Face It Alone (Official Lyric Video)

Canal: Queen

7.

Video: Mirando a la luna (Videoclip Oficial)

Canal: Beret y Reik

8.

Video: A ti Mujer

Canal: India Martínez

9.

Video: Mi Alma (Videoclip Oficial)

Canal: Galvan Real

10.

Video: Sin Carné (Video Oficial)

Canal: Bad Gyal

Los favoritos de los españoles en 2021

Lo urbano y el trap se apoderaron de las tendencias de YouTube en España en el 2021. (REUTERS/Toby Melville)

La música es uno de los apartados más populares en la plataforma de YouTube y son millones los usuarios que utilizan esta plataforma para ver y escuchar a sus artistas favoritos.

El año 2021 no fue una excepción y el reguetón, lo urbano y el trap lograron conquistar los oídos de los españoles con exponentes de casa como Rosalía, o bien por artistas latinoamericanos como es el caso de Bad Bunny y Rauw Alejandro.

Durante el año pasado, el joven español Daviles de Novelda se convirtió en toda una sensación con su éxito Flamenco y Bachata, una combinación de estilos con los que puso a bailar a más de uno.

En la lista también se encuentra el puertorriqueño Rauw Alejandro, con el clip musical de “Todo de ti”; a éste éxito le siguió la colaboración entre Justin Quiles, Chimbala, Zion y Lenox para el tema “Loco”.

Otros artistas latinoamericanos que lograron sonar con fuerza en España fueron las colaboraciones entre Nati Natasha con Becky G; Sebastián Yatra y Myke Towers; o bien J Balvin con María Becerra.

Rauw Alejandro aparece dos veces en el listado, aunque esta vez por cantar junto a Pol Granch y Marc Seguí. Otro hit que sonó entre los españoles fue Karol G y Mariah Angeliq con “El Makinon”.

Finalmente, el artista que se llevó más reconocimiento fue Bad Bunny, que también figuró con “Yonagumi” y “La noche de anoche” junto a Rosalía.

SEGUIR LEYENDO: