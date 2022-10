La mañanera de AMLO de este miércoles 19 octubre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, pues nos da mucho gusto amanecer aquí en Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. Acabamos de tener nuestra reunión de seguridad. Vamos a iniciar escuchando al doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y posteriormente, el general secretario Luis Cresencio Sandoval González va a informar sobre la situación de seguridad en Tamaulipas; terminando el general Sandoval, ya abrimos para preguntas y respuestas. De modo que le damos la palabra.

AMÉRICO VILLAREAL ANAYA, GOBERNADOR DE TAMAULIPAS: Muy buenos días.

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador:

A sólo unos días de haber iniciado el nuevo gobierno del estado, es un honor recibirlo nuevamente en esta tierra y refrendarle, en nombre del pueblo de Tamaulipas y del mío propio, la hospitalidad y el afecto que usted ha ganado entre nosotros.

Su visita anima nuestra esperanza en un futuro infinitamente mejor. La misma esperanza con la que logramos vencer todos los obstáculos que (falla de transmisión) en nuestro estado. Porque efectivamente, señor presidente, Tamaulipas es un pueblo valiente, heroico, que valora y le agradece sinceramente sus repetidas expresiones de cariño y de respaldo. Bienvenido a Tamaulipas.

Saludo respetuosamente a representantes de los medios nacionales y locales que nos hacen el favor de acompañarnos. Envío desde la capital tamaulipeca el saludo fraternal a quienes siguen esta conferencia mañanera.

De la misma forma, nos alienta la presencia que tuvimos el día de ayer del equipo de colaboradores del señor presidente, con quien tuvimos una reunión muy productiva, en la que se plantearon proyectos fundamentales para el aprovechamiento de las grandes ventajas que tiene y ofrece Tamaulipas y para la atención prioritaria que debemos dar a los más pobres.

Los puntos de convergencia y las oportunidades para restablecer la colaboración entre el gobierno federal y el gobierno del estado son alentadoras y nos anuncian mucho trabajo, así como resultados favorables en prosperidad, en seguridad y paz y por supuesto en bienestar y justicia social.

Venimos de una contienda política difícil y yo diría inédita, en la historia reciente del estado, que no ha terminado ni con el relevo constitucional. Tamaulipas ha decidido desterrar el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación, votar por la recuperación de nuestra soberanía energética y el combate de la corrupción, de la verdadera división de poderes, del respeto a los derechos humanos, de los programas de Bienestar que no tienen precedente y que son ahora garantía constitucional.

En el gobierno anterior se siguió endeudando al estado y se apartaron de las estrategias de seguridad del Gobierno de México, al continuar por la vía de la violencia y el alarde de la capacidad de fuego para imponer con más violencia y autoritarismo una seguridad ficticia, rubro que, por cierto, sigue siendo con mucho la principal demanda y preocupación de la sociedad tamaulipeca.

Lo que inició aquí en Tamaulipas el 1º de octubre es un cambio de raíz, de fondo, con un gobierno humanista, que observa la máxima que, por el bien de todos, primero los pobres y que (falla de transmisión)

Deseo informar a las y los tamaulipecos y a través de esta señal, que los primeros contactos con las y los colaboradores del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador han dado excelentes resultados en la gestión de proyectos para concretar oportunidades y alinear esfuerzos, que multipliquen los beneficios que nuestra gente recibe a través de obras, de acciones y programas del presidente de la República. En la reunión con el gabinete del día de hoy se dieron avances sustantivos que en materia de infraestructura representan apoyos de gran importancia para nosotros.

Amigas y amigos:

Estoy convencido que aquí, en la entidad, los nuevos términos de concordia y entendimiento entre órdenes de gobierno traerán cosas muy buenas para Tamaulipas.

Me he reunido también con las y los 43 presidentes municipales para acordar proyectos y programas de beneficio social, iniciando así una nueva etapa de colaboración, positiva y respetuosa, con el gobierno federal y con los ayuntamientos del estado, con el objetivo de respaldar desde Tamaulipas, con nuestra voluntad y trabajo su objetivo, señor presidente, de regenerar nuestra vida pública, consolidar las bases de la transformación en nuestra patria y trabajar por Tamaulipas y por México.

Bienvenido, presidente. Esta es siempre su casa.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad en el estado de Tamaulipas. Adelante.

Bien, desde el inicio de la administración, el Gobierno de México, dentro de la estrategia nacional de seguridad pública se diseñaron acciones específicas para el estado de Tamaulipas, considerando la situación que se vivía y se estableció como acción, como concepto operativo lo que ustedes ven aquí en la pantalla: un despliegue flexible, un mando y control centralizado, una inteligencia selectiva, una iniciativa, concentración, economías de fuerza, aquí trabajando principalmente las fuerzas federales, que es el Ejército, la Guardia Nacional cuando ya nace y se incorpora a la estrategia, la Fuerza Aérea y la Marina.

Todo el esfuerzo que se desarrolló a nivel federal ha estado centrado en lo que es la seguridad interior, la seguridad pública, el rescate humanitario y también como estrategia el control de las aduanas. Los resultados han sido satisfactorios, se ha contribuido a alcanzar los objetivos de la estrategia que se implementó en el gobierno federal pues orientados a preservar el orden, el Estado de derecho, recuperar la paz.

Aquí también buscar el equilibrio entre la seguridad, el crecimiento y el desarrollo, considerando que si tenemos seguridad se puede lograr este crecimiento y el desarrollo; si se aleja de la atención a la seguridad, pues puede generar condiciones no favorables para las áreas o en el estado como en que hoy estamos visitando Tamaulipas. Entonces, todas esas acciones nos llevaron a tener buenos resultados, que ahorita vamos a ver en las gráficas que les presentaremos.

Adelante, por favor. El estado, con 43 municipios y contando con 3.5 millones de habitantes, concentra en la parte fronteriza los municipios con mayor número de habitantes, tiene el 47 por ciento de sus habitantes concentrados en Reynosa, en Matamoros y en Nuevo Laredo y que vamos a ver también más adelante cómo los delitos identificados en el estado están concentrados en esos municipios.

En cuanto a la asistencia del señor gobernador a las reuniones de coordinación estatal en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, desde que tomó posesión pues ha participado en el 100 por ciento de ellas, 17 reuniones se han realizado y en ellas ha estado presente dirigiendo, coordinando los esfuerzos para desarrollar acciones en el ámbito de la seguridad que conlleven precisamente a la seguridad de los ciudadanos.

Adelante, por favor. En cuanto a incidencia delictiva, el estado, aquí están sus números, en secuestro tiene el 13º lugar, en homicidios dolosos el 17 a nivel nacional, en robo a casa habitación el 18, en 20 lugar está el delito de extorsión, el 22 en robo de vehículos, en 23 la trata de personas y el 30, el robo en transportes. Todos, como ustedes ven, están hacia la baja y bueno son la ubicación que tienen en relación a los demás estados es favorable.

Esta información está basada en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y principalmente en las carpetas de investigación que están abiertas en relación a estos delitos. Vamos a ver cada uno de ellos, el comportamiento que han tenido. Adelante, por favor.

En cuanto a secuestro, en agosto, que son los últimos datos que tenemos del secretariado, no se presentaron este tipo de delitos, tiene el 13 lugar a nivel nacional. Y aquí vemos en el acumulado anual cómo ha sido el comportamiento de este delito que tiene su tendencia hacia a la baja.

En homicidios dolosos, en agosto fueron 46, también una tendencia a la baja, aquí también lo observamos en el acumulado anual y con un 17 lugar a nivel nacional.

En robo a casa habitación, 145 eventos, su tendencia igual a la baja, con el 18 lugar a nivel nacional.

La extorsión, 12 delitos de esta naturaleza se presentaron en agosto, la tendencia también es similar, a la baja, con el 20 lugar a nivel nacional.

En robo de vehículos, 181 robos, la tendencia hacia la baja y el 22 lugar a nivel nacional.

En trata de personas, no hubo presencia de este delito en agosto, tiene el 23 lugar a nivel nacional y aquí también observamos la tendencia hacia la baja.

En robo de transportes no se presentó el delito, tiene el 30 lugar, este delito prácticamente no ha tenido presencia en el estado.

Sumando todos los delitos, o sea, estableciendo los delitos de impacto, todos reunidos, ha tenido mil 522 eventos, tiene el 23 lugar a nivel nacional y también se identifica una tendencia hacia la baja de ya sumados todos estos delitos de impacto.

En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de agosto, está ubicado en el 20 lugar, con dos mil 98 homicidios, por debajo de la media, la media nacional es tres mil 329 homicidios. Y considerando estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, tiene el 17 lugar con 59 homicidios, siendo la media nacional de 92.

En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva, considerando homicidios dolosos, robo de vehículos narcomenudeo, que son los que afectan a la población o mayormente a la población, los que pueden generar inseguridad si están presentes, aquí vemos que tenemos a Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria, los municipios que tienen mayor incidencia en estos homicidios, el 74 por ciento de la suma total de estos homicidios del estado están concentrados en estos cuatro municipios.

También vemos homicidios vinculados a delincuencia organizada. Del total general de homicidios dolosos en el estado y en todos los estados, el 75 por ciento de esos homicidios dolosos lo ocupan los homicidios vinculados a delincuencia organizada, de ahí que hacemos referencia en esta lámina cuál ha sido el comportamiento de esos homicidios vinculados a delincuencia organizada.

Y desde de la administración, todas las acciones que se desarrollaron, como mencioné en un inicio, por la parte federal, se ha logrado reducir en un 93.3 por ciento estos homicidios vinculados a delincuencia organizada aquí en el estado, ha sido exitoso, se han tomado acciones importantes.

Lo hemos comentado en otras ocasiones, la Fuerza de Tarea México, que es una fuerza que se integra con personal del Ejército y la Guardia Nacional, ha tenido una presencia importante en el estado, principalmente en el área fronteriza, en Nuevo Laredo 10 ocasiones ha estado presente esta Fuerza de Tarea Conjunta, en Reynosa también ha estado, en Matamoros, en Victoria; entonces, esas acciones que se han tomado en consideración para aplicarlas aquí en el estado han sido exitosas.

Bien, en cuanto a efectivos de seguridad pública del estado, tienen dos mil 817 elementos de seguridad pública y, de ellos, operativos dos mil 599.

Aquí vemos los municipios que tienen mayor presencia de policías estatales y están precisamente en los municipios donde tienen mayor número de delitos, está Victoria, está Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Matamoros. Se identifican de que, de conformidad a los promedios que maneja la ONU, pues tiene un déficit del 71 por ciento en sus efectivos policiales.

En cuanto a fuerzas de seguridad federales, aquí en cuanto a Ejército y Fuerza Aérea tiene un total de cuatro mil 492 elementos operativos; la Secretaría de Marina, dos mil 800 operativos; la Guardia Nacional, dos mil 862, que hacen un total de fuerzas federales presentes en el estado de 10 mil 154 hombres operativos trabajando en las áreas del territorio tamaulipeco. Estos efectivos sumados a los policías estatales hacen un gran total de 12 mil 753 elementos participando en la seguridad pública.

La siguiente, por favor. Todos estos efectivos trabajan en lo que se son las delimitaciones de ocho coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, con un coordinador estatal que está ubicado en Reynosa, aquí están las sedes de esa plaza: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, San Fernando, Soto la Marina, Ciudad Madero, El Mante y Victoria.

Dentro de estas coordinaciones regionales se han realizado construcciones de las compañías de la Guardia Nacional para que de estas instalaciones salga el personal a realizar sus actividades en el ámbito de la seguridad pública.

En el 19 se construyeron tres instalaciones: en Ciudad Mante, Nuevo Laredo, en Reynosa; en 2020, otras tres: en Matamoros, San Fernando, Soto la Marina; en el 21 se construyeron dos más: en Ciudad Victoria y en Nueva Ciudad Guerrero.

También se le asignaron instalaciones a la Guardia Nacional, instalaciones que son del Ejército, fueron cedidas a la Guardia Nacional para que también se estableciera personal de la Guardia y de ahí desplegara, estas son el cuartel móvil que tenemos en San Fernando, el cuartel móvil que tenemos en El Mante y también aquí en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, también fueron proporcionadas áreas para su alojamiento y despliegue posterior.

En este año estamos construyendo 12 compañías de la Guardia Nacional, estas serán en Ciudad Mier, tres; en Altamira dos, en Reynosa dos, en San Fernando dos, en Ciudad Mante, en Miguel Alemán, en Río Bravo.

Y para el 23, dentro del proyecto que se tiene para fortalecer a la Guardia se tienen consideradas nueve más, estas serán en Nuevo Laredo dos, en Ciudad Victoria dos más, en Valle Hermoso, en Méndez, Aldama, Padilla e Hidalgo.

De tal manera que en el 2023, a finales del 2023 el estado contará con 32 instalaciones que estará la Guardia Nacional ocupando en todo el territorio tamaulipeco para tener una presencia y un cubrimiento total de las áreas en donde tiene que generar condiciones de seguridad para los ciudadanos.

En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el estado recibe 297.3 millones de pesos y en lo que es el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales, el Fortamun, dos mil 598.7 millones de pesos.

Como resultados de la estrategia del ámbito de la seguridad pública, se ha tenido en la administración resultados importantes, los más relevantes: 38 mil 247 kilógramos de marihuana asegurados, dos mil 726 de cocaína, 24 kilógramos de heroína, 512 kilógramos de metanfetaminas, dos mil 148 detenidos, tres mil 987 vehículos asegurados, tres mil 652 armas de fuego, 20.4 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada, asimismo como 6.7 millones de dólares.

Finalmente, en lo que corresponde al Plan Marina, al Plan de la Guardia Nacional y el Plan DN-III-E para apoyo a la población civil, se han registrado 202 eventos, se han beneficiado a ocho mil 625 personas. Los efectivos que han participado en estos 202 eventos han sido por parte del Ejército y Fuerza Aérea, seis mil 463 elementos con 742 vehículos y 10 aeronaves; por parte o dentro del Plan Marina, 856 efectivos, 54 vehículos y tres aeronaves; por parte de la Guardia Nacional, 950 efectivos, 72 vehículos y cinco aeronaves.

Principalmente se ha atendido heladas, frentes fríos, incendios forestales, lluvias fuertes, huracanes, inundaciones, que han tenido presencia en diferentes áreas del estado de Tamaulipas.

Es todo, señor presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues si les parece, nos ponemos de acuerdo. Una pregunta de compañera, compañero de Tamaulipas y una de medios nacionales.

Tamaulipas.

PREGUNTA: Buenos días.

Mi nombre es Francisco Rojas, represento a la estación de radio La Raza, en Reynosa; a La Patrona, en McAllen, Texas, la 107.5 FM y también el portal ReynosaNews.com.

Presidente, en varias ocasiones yo lo entrevisté en la radio, allá en la frontera cuando usted fue candidato en varios tiempos de campañas. Nos pareció una persona valiente y honesta. A pesar de las presiones que recibimos para no entrevistarlo, como quiera lo entrevistábamos y se confiaba en usted.

Pero la pregunta que quiero hacer es: a cuatro años de su gobierno, ¿por qué razón la gente de Tamaulipas sigue sufriendo de inseguridad, especialmente la zona donde están los tres municipios más importantes del estado, que es Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo?

Hay una carretera entre Reynosa y Nuevo Laredo que se llama ‘la de la muerte’, que es la de región ribereña. Se garantiza el paso, pero no el regreso.

¿Por qué razón, habiendo tanta tropa y tanto esfuerzo que se ha hecho, por qué el tamaulipeco sigue sufriendo de inseguridad, especialmente en la zona fronteriza, donde hay cerca de 10 puentes internacionales y hay un flujo comercial que compite con cualquier país de Centroamérica, incluso de Sudamérica?

La pregunta es: como presidente, ¿qué le puede decir usted a los tamaulipecos sobre esto?

Y tengo otra pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, decirles que, en esta materia de seguridad, que es la más compleja, difícil, hemos avanzado en Tamaulipas y tenemos manera de probarlo, lo acabamos de dar a conocer ahora.

Los datos no mienten, son cifras oficiales, tienen que ver con el sistema de información que se maneja a nivel nacional y también con información del Inegi. Pero vamos por partes, porque es muy importante tu pregunta.

Veamos lo de homicidios, porque hay delitos que no se denuncian y hay cifra negra, pero en el caso de homicidios, robo de vehículos, sí, la cifra corresponde, es lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, el secuestro a veces no se denuncia, o el robo en general o cualquier otro delito, pero el homicidio sí porque hay que llevar a cabo una diligencia judicial.

Y esto es el resultado en Tamaulipas. Aquí entramos nosotros, aquí terminó el gobierno del licenciado Peña, 851 homicidios en el 18. Este es nuestro primer año, 663; nuestro segundo año, 571; el año pasado, 526; y esto es lo que llevamos hasta ahora y estamos seguros de que va a haber una disminución. ¿Por qué se ha logrado esto?

¿Por qué no ponen la lámina del número de elementos que tiene la federación? Antes no había estos elementos. Sólo la Guardia Nacional, que se creó en el 19, tiene dos mil 862 elementos en Tamaulipas, operativos y la policía estatal dos mil 500. Si a esto agregamos que se cuenta con dos mil 800 marinos y cuatro mil 492 soldados, pues esto es lo que ha ayudado mucho, es una proporción de 10 mil elementos de la federación frente a dos mil 599 del estado.

Hemos cumplido con nuestro compromiso, aun, lo dije anoche, cuando no había la mejor coordinación, pero aun con diferencias políticas electorales evidentes, nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos, nunca. Aunque yo no venía, como voy a Oaxaca, de todas maneras, estábamos atendiendo. Ahora con el doctor Américo vamos a mejorar mucho más.

No quiere decir eso que ya esté resuelto el problema de la inseguridad, pero es contestar tu pregunta de que sí hemos avanzado, que no se ha agravado la situación.

Esto es importante, pero todavía más importante que esto es lo que hemos hecho en materia de bienestar en Tamaulipas. Por ejemplo, hay tres mil 270 jóvenes en Tamaulipas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, estos tres mil 270 jóvenes reciben un salario mínimo; en el caso del norte de Tamaulipas es del doble de lo que se recibe en el resto del país, porque fue otra de las decisiones que tomamos desde que llegamos, lo dije también ayer, aumentar en la frontera al doble el salario mínimo.

Entonces, estos jóvenes trabajan como aprendices en centros comerciales, en pequeñas empresas, en talleres y esto ayuda mucho para que no los enganchen y se los lleven las bandas, este es un buen programa con ese propósito.

Y hay cuatro mil 923 jóvenes becados de nivel licenciatura en Tamaulipas, casi cinco mil, que reciben dos mil 550 pesos mensuales de beca. Esto no había antes.

¿Qué decían de los jóvenes?

Que eran ‘ninis’, ni estudian ni trabajan y nunca habían atendido a los jóvenes, nunca, nada más se decía: ‘Ahí andan de halconcitos, ahí están en las gasolineras, ahí están en la entrada de los pueblos’, pero no se hacía nada por los jóvenes.

Esto es lo más importante, atender las causas, porque la gente, ni en Tamaulipas ni en México ni en ninguna parte del mundo, es mala por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso, si atendemos las causas, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, si hay oportunidades para la educación, vamos a ir serenando a Tamaulipas y a todo el país.

Y va funcionando nuestra estrategia. Lleva tiempo, quisiéramos que se avanzara más, pero vamos a seguir adelante. Entonces, eso es lo que puedo comentarte.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, déjeme decirle que en la frontera lo que sobra es trabajo y lo que faltan son trabajadores, especialmente del sector maquilador.

En otra pregunta, (inaudible) del gobierno federal hacia municipios, por ejemplo, como Reynosa que es la ciudad más importante del estado, la que genera el 25 por ciento del empleo, incluso tiene cerca del 25 por ciento del votante tamaulipeco por parte de dependencias federales hacia esta frontera y le voy a decir por qué.

Hay una canal para riego que sale del río Bravo que se llama Anzaldúas. Desde hace meses empezó a haber una… yo le llamo plaga de lirio acuático, empezó a inundar y a llenar el mismo canal como si fuera un techo o un piso, a tal grado que hasta las aves hacen nido sobre la misma agua, apoyándose en el lirio.

Hace días se le preguntó al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, sobre este problema que ya cubre gran parte del Canal Anzaldúas y del cual se distribuye agua potable a río Bravo y también para riego agrícola en el municipio de Valle Hermoso, de río Bravo y de Reynosa; es decir, más de un millón y medio de habitantes se benefician de este canal Alzaldúas, ha perdido oxígeno, está contaminado. Y la respuesta que dio el alcalde es que van a esperar hasta el mes de marzo a que el agua o la corriente se lleve el lirio acuático, porque sale muy caro quitarlo.

Esta es una responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, que dejó crecer el problema y que hasta ahorita no lo ha atendido.

¿Usted está enterado de esto o nos lleva a pensar también, aparte, de que quizás hay desdén del gobierno federal hacia la zona fronteriza de Reynosa? Y este espectáculo que, le digo, negativo, se puede ver o lo puede ver cualquier persona en la ciudad. ¿Estaba usted enterado de esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No en específico sobre el lirio acuático, pero vamos a atender la petición que se nos hace y, además, de que es importante limpiar el río o el canal para que no se contamine el agua, porque el lirio lo que hace es quitarle el oxígeno al agua, se echa a perder.

Entonces, sí se puede limpiar y sí es algo que tiene que ver con la Comisión del Agua y vamos a atenderlo, nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador, con el que, ya dije, tenemos muy buena relación y le tenemos mucha confianza y nos vamos a poner también de acuerdo con el presidente municipal. Pero sí vamos a atender estos planteamientos.

INTERLOCUTOR: No sé si puedo hacer otra pregunta, porque me dijeron que eran dos. ¿Puedo hacer una tercer preguntar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí.

INTERLOCUTOR: Sobre los periodistas en Tamaulipas, hay compañeros que siguen siendo protegidos por el sistema de protección, pero aparentemente hay fallas en la comunicación.

El proceso de protección en general no sé, pero me han platicado ellos que de repente los aparatos que traen no funcionan, les llaman tarde, etcétera, etcétera.

Tamaulipas se ha distinguido por ser una zona alta en riesgo de periodistas, lamentablemente la mayoría de los crímenes o atentados contra los comunicadores no han sido atendidos, ni resueltos.

La pregunta es: ¿está usted enterado de esto también de lo que está pasando? Hablo por mis compañeros en Tamaulipas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estoy totalmente enterado, de esto sí, completamente. Sobre el canal lleno de lirio —de Jacinto, se dice en mi pueblo—, no, pero sobre la violencia a los periodistas estoy al tanto, del asesinato que hubo recientemente de un periodista aquí en Ciudad Victoria, precisamente mañana vamos a informar sobre las investigaciones que se han realizado.

Este es un caso que atrajo la Fiscalía General de la República. Mañana, como lo hacemos cada mes, se da un informe sobre la situación de seguridad en el país y se da a conocer lo de estos asesinatos, para que no haya impunidad y se castigue a los responsables.

En casi todos los casos de asesinatos a periodistas hay detenidos, ya se tienen procesos muy avanzados, no hay prácticamente impunidad; sin embargo, en el caso de Ciudad Victoria, de este compañero, todavía nos falta avanzar y lo vamos a hacer y mañana vamos a informar.

Sobre el mecanismo de protección, la semana que viene Alejandro Encinas va a presentar un informe de todo lo relacionado con derechos humanos y le pedí que informara sobre el mecanismo de protección, porque no los han pedido. Ayer, antier se planteó esto, uno de los compañeros que debe de estar por aquí, sí, aquí está. Y le pedí a Alejandro que en una conferencia mañanera se informe de todo lo que se está haciendo, cómo está funcionando, cómo mejorarlo, mantenerlo y seguir protegiendo a los periodistas.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora, una… A ver. Y luego dos mujeres, ¿eh? PREGUNTA: Muy buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, presidente, cuáles serán los principales retos que tendrá Tamaulipas ahora con el gobierno del doctor Américo Villarreal. ¿Cómo evalúa todo lo que está sucediendo en Tamaulipas, tomando en cuenta todos los contextos, lo que ha sucedido?

El gobierno pasado, cómo se registró, los señalamientos que hubo en contra del ahora exgobernador, exgobernador que ahora tiene una orden de aprehensión. No se sabe dónde está, se encuentra prófugo.

La elección que se dio aquí en Tamaulipas, ¿cómo la evalúa?, con la mayor participación a nivel nacional. Usted ha mencionado que es un ejemplo, pero ¿cómo evaluar con este contexto que se está dando?

Después de esto, los señalamientos que hay contra el gobernador en su momento, estos intentos que hubo de la oposición por tratar de echar por la borda la elección aquí en el estado.

Después de esto, sucede la trágica muerte del senador suplente del doctor Américo y está en puerta una elección extraordinaria aquí en el estado. Se habla que por parte de la oposición, o se ha mencionado, que uno de los posibles candidatos podría ser justamente García Cabeza de Vaca.

¿Cómo evalúa todo esto en el estado, presidente?, también tomando en cuenta que durante el gobierno estatal pasado no hubo mucha oportunidad de venir usted como viene el día de hoy a dar una conferencia matutina. ¿Cómo evalúa todo lo que está pasando aquí en Tamaulipas? ¿Cómo evalúa los retos que tiene el estado?

Y si nos podría también contestar el gobernador cuáles serán los principales retos que tiene ahora su administración, por dónde empezar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo estoy optimista, siempre lo soy, porque creo en el pueblo. Aquí se demostró, lo dije ayer, lo he estado repitiendo, que es mucho el pueblo de Tamaulipas. Y cuando un pueblo, decía Hidalgo y lo retomó Juárez, el pueblo que quiere ser libre lo será y eso fue lo que demostró Tamaulipas, decidió cambiar y eso fue muy importante, es histórico.

Es cosa de no perder el impulso, de que si ya se dio ese paso se siga hacia adelante, no perder el impulso. Y que la gente vea de que no fue en vano el estar haciendo colas, el aguantar amenazas, el quedarse callados y el votar en secreto para que se diera el cambio en Tamaulipas.

No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas y el doctor Américo es una garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias, eso es un elemento bueno, es una ventaja que se tiene. Ahora falta que se profundice en el cambio, que haya acciones para el desarrollo, el bienestar.

Así como en materia de seguridad no abandonamos al pueblo de Tamaulipas, así también, aun en la adversidad o en la falta de coordinación con el gobierno estatal no se abandonó a la gente en la aplicación de Programas de Bienestar. Todos los adultos mayores de Tamaulipas tienen su pensión; hablábamos de los jóvenes, pero hay programas como Sembrando Vida que se aplican en Tamaulipas, miles de estudiantes con becas en Tamaulipas, e inversiones.

Por ejemplo, cuando llegamos estaba parada la refinería de Madero, llevaba tiempo sin operar y lo echamos a andar. Y hemos invertido alrededor de ocho mil millones de pesos y vamos a seguir invirtiendo.

Y el puerto de Altamira va a tener mucho auge porque se va procesar el gas, se va a poner una planta de licuefacción, que consiste en que el gas se congela, eso es que se licua y congelado en barcos se puede transportar a Europa y allá en una planta de regasificación vuelve a su estado natural. Pues una planta de licuefacción se va a poner en Altamira para llevar gas a Europa, ya se firmó el contrato con una empresa estadounidense.

Y ayer hablábamos de que vamos a mantener el programa de apoyo a la frontera. Muchos no saben, pero en todas las ciudades fronterizas de Tamaulipas el IVA es ocho por ciento, no 16 por ciento; el impuesto sobre la renta es 20 por ciento; la gasolina en la zona fronteriza en Tamaulipas pues yo creo que cuesta, tres, cuatro, hasta cinco pesos menos por litro que lo que cuesta en el resto del país.

En toda la frontera de Tamaulipas el salario, desde que llegamos, ha aumentado 140 por ciento en términos reales; esto es descontando la inflación, si habláramos de términos cuantitativos estaríamos hablando del 200 por ciento de incremento del salario mínimo en la frontera, porque hay un plan que iniciamos desde el 2019 con ese propósito de apoyar a la zona fronteriza.

Entonces, vamos a continuar con eso, apoyando al pueblo de Tamaulipas, o vamos a continuar apoyando al pueblo de Tamaulipas y respaldando al doctor Américo.

Lo otro tiene que ver con lo judicial y no me quiero meter en eso, quiero ver hacia delante de cómo este pueblo tan sufrido merece un mejor destino y eso es lo que vamos a procurar.

Y estamos muy contentos de estar en Tamaulipas y de una nueva circunstancia, porque el doctor es un hombre honesto, limpio, bueno, como lo merecen los tamaulipecos. Depende mucho el desarrollo de los pueblos de buenos gobernantes y en especial de la honestidad de los gobernantes.

Porque lo que más ha dañado a Tamaulipas, lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción, siempre lo digo, parezco disco rayado, pero lo voy a seguir diciendo porque son perseverante. La corrupción no es tan mala como una pandemia, es peor que eso; o no es mala como una pandemia, es peor, es una peste y eso era lo que impedía a Tamaulipas y a México salir adelante.

Entonces, estoy muy contento por esta nueva circunstancia. Y pues ya desde anoche se establecieron comunicaciones con todos los miembros del Gabinete del gobierno federal, con el doctor que, además, lo dije ayer, tiene su plan para Tamaulipas y él puede responderte sobre cómo vamos a actuar o cómo va a actuar él y cómo lo vamos a apoyar.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.

Quizá nada más una breve respuesta de los ecos que todavía resuenan por ahí de algunos tipos de señalamientos.

Ahorita que estabas formulando la pregunta, pues decir que estuvimos acostumbrados durante el proceso electoral anterior a este tipo de señalamientos, pero me quedan dos premisas en esa situación de estos señalamientos que constantemente se desmintieron porque estaban construidos con mentira, hipocresía, al grado de que en las últimas fechas inclusive se atrevieron a decir y hacer comunicados que atribuyeron a la embajada de Estados Unidos y al propio embajador, que tuvieron que ser desmentidos por él mismo, en el intento de seguir manteniendo estos señalamientos desde el punto de vista electoral.

Y también nos dimos cuenta en la resolución final de la sala superior al tomar en último dictamen de aprobación de la elección de Tamaulipas, en donde también se habían hecho señalamientos de delincuencia y que se habían hecho de violencia generalizada durante el proceso electoral y ganamos siete-cero, fue por unanimidad, viendo que no había ninguna situación de consistencia en el expediente electoral de lo que había sucedido en Tamaulipas.

Así que esos son hechos de un proceso electoral que fue lamentablemente ensuciado con este tipo de calumnias y de difamaciones que, finalmente, la justicia y el tiempo ha mostrado cuál es su realidad.

Y viendo para adelante, como dice el presidente, es lo que estamos ahorita ocupados y preocupados. Y muy agradecidos por esta visita que hizo para traer a todo su gabinete federal y ver las oportunidades que tiene esta gran entidad, que es Tamaulipas, que tiene una enorme potencialidad de seguir creciendo y un gran interés de las empresas para poder seguir desarrollando grandes proyectos, que son de infraestructura, que pueden repercutir también en un beneficio federal, como son la dirección de aduanas que se va a establecer y ya lo confirmó ayer el presidente nuevamente, en Nuevo Laredo, la mejora de los puentes internacionales, la situación de poder seguir desarrollando el puerto de Altura, en Matamoros y mejorar la oportunidad de transporte de carga también a través del mismo.

Tener proyectos de acueductos, que en sí fortalecería el gran desarrollo agropecuario que tiene nuestra entidad y fortalecería a la producción de alimentos y esos proyectos pueden tener trascendencia federal y beneficio en Tamaulipas.

Y programas sectores que pueden estar ayudando para el desarrollo económico, generar empleos, pero principalmente tener buenos salarios a través de esos empleos que se generen.

Y tener, como la planta de fertilizantes que también se planteó y se va a analizar, la planta de alimentos procesados.

El tener mejoras de la movilidad en la frontera y en la zona conurbada.

El poder seguir teniendo este aliento, sobre todo en la zona cañera de reactivar, por ejemplo, el ingenio de Xicoténcatl, eso va a dar también oportunidades de trabajo.

Pero vemos este gran Tamaulipas con esta gran potencialidad. Y el gran reto es que todo este potencial y esta situación que tenemos y podemos desarrollar en Tamaulipas se traduzca en beneficio social, porque hay un Tamaulipas que se nos ha quedado atrasado, un Tamaulipas que todavía tiene producción primaria y que no tiene los alicientes de poder tener un empleo y adecuadamente renumerado o benefactores sociales de su vivienda, agua potable, electrificación, capacidad de movilidad.

Eso es lo que tenemos que ocuparnos y ver cómo este gran Tamaulipas, con esta gran capacidad de desarrollo y crecimiento económico, hace justicia a los tamaulipecos y a las tamaulipecas para darles una mejor oportunidad de calidad de vida.

INTERLOCUTOR: ¿Es grave la situación en la que se recibió el estado con esta deuda que tiene?

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Bueno, tenemos todo el apoyo y el respaldo federal que nos han dicho para solventar estos momentos y estamos seguros que con esto que estamos comentando y la fortaleza económica de desarrollo de Tamaulipas no hay duda que saldremos adelante, porque tenemos lo principal: a gente entusiasta y trabajadora en Tamaulipas.

INTERLOCUTOR: Y, presidente, en un segundo tema que también tiene que ver con Tamaulipas, preguntarle qué se puede hacer en esta situación. Con gobiernos estatales donde ha estado Acción Nacional ha sucedido que hay fiscales transexenales, ocurrió en Veracruz con Miguel Ángel Yunes, que dejó a Jorge Winckler y después tras una situación de violencia en el estado el congreso estatal decide retirarlo de su puesto; hoy está detenido Jorge Winckler. La misma situación en un gobierno panista pasa en Guanajuato con el fiscal transexenal, la misma situación se está viviendo aquí en Tamaulipas.

¿Qué se podría hacer desde la federación para ver este tema de justicia, bueno, atender los temas de justicia? ¿Y qué reflexión podríamos tener con estos fiscales? ¿Qué hacer aquí en Tamaulipas? ¿Qué se podría hacer?

Con lo presentado ayer también preguntarle, este plan de acción que se presentó se suma a los planes de acciones, como el Plan Guerrero, el Plan Zacatecas, el Plan Colima, donde se reforzaron los programas de Bienestar, donde se reforzó la seguridad con la presencia de las Fuerzas Armadas.

Dos temas, presidente, para finalizar. ¿Qué se podría hacer con este tema de los fiscales? ¿Qué reflexión podría darnos? ¿Y este plan que se presentó ayer se suma a los otros planes con otros estados donde se requiere atención prioritaria?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en el caso de los planes de apoyo a Tamaulipas y a otros estados pues el propósito es reforzar donde más se necesita, donde más se requiere.

Tamaulipas se quedó como estado rezagado. Hay, como lo menciona el gobernador, dos Tamaulipas:

Hay un Tamaulipas en donde hay mucha demanda de fuerza de trabajo, lo decía el compañero, nada más que antes había mucha demanda de fuerza de trabajo, pero pagaban muy poco a los trabajadores en las maquiladoras, trabajaban tres, cuatro horas, digo, tres, cuatro días mujeres hasta 12 horas diarias en Reynosa y les daban tres días de descanso, pero trabajaban cuatro 12 horas y les pagaban poco y había problemas porque tenían que dejar a sus hijos solos; entonces, fue lo que nos llevó a aumentar los salarios y a buscar regularizar esta situación.

De todas formas, hay empleo, hay trabajo. Mucha gente de Veracruz se trasladó a trabajar a las ciudades fronterizas de Tamaulipas, muchos veracruzanos, porque se abandonó también Veracruz y hubo mucha migración. Hay muchísimas familias veracruzanas en las ciudades fronterizas de Tamaulipas.

Pero hay otros municipios, de los 43, que están marginados, que la gente padece de lo indispensable, de lo básico. Entonces, se tiene que apoyar a Tamaulipas, ese es el propósito.

Y decirle a los tamaulipecos, para ser muy claros y concretos, de que vamos a ayudar al doctor para que este fin de año, a pesar de las deudas, no deje de pagar a los trabajadores al servicio del estado. Le vamos, si es necesario, a adelantar participaciones para que no falte el presupuesto, sobre todo que se tengan los sueldos de los trabajadores, los aguinaldos, que pueda cerrar bien el año, que no tenga ninguna preocupación, eso ya es un compromiso. Ayer me acompañó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton y ya llegamos a ese acuerdo. También para que les dé tranquilidad a los trabajadores al servicio del estado, maestros, médicos, enfermeras, policías, oficinistas, que tengan seguro de que no les va a faltar su sueldo y su aguinaldo y se va a cerrar bien el año.

¿Qué hacer con los procuradores?

Bueno, cuando se aprobaron estas leyes creo que no se pensó que era demasiado tiempo. Fíjense que los periodos presidenciales antes en México eran de cuatro años, en Estados Unidos siguen siendo de cuatro años el periodo presidencial, en Estados Unidos, con posibilidad de una reelección; pero, de todas maneras, es la gente la que decide. Son cuatro años y una relección, acá se decidió que fuese seis años sin reelección y es muy bueno eso, pero en el caso de los procuradores resolvieron, no sé, Adán, creo que 10 años.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Depende de los estados, pero el promedio son ocho años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El promedio, ocho años. El de Guanajuato lleva 14 y le faltan dos. Entonces, se les pasó la mano, o sea, es mucho.

Nosotros no vamos a plantear una reforma, yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales.

Y tener un poco de vergüenza porque, si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ‘Ahí está mi renuncia, ya me voy’.

Si estamos planteando la revocación del mandato, en el caso del presidente, a los tres años preguntarle a la gente: ‘¿Quieres que siga o que se vaya?’ No porque ya me eligieron por seis años, haga lo que haga, me tienen que aguantar. Es realmente un absurdo.

Los mismos procuradores, si no hay resultados, deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados y lo peor es que algunos hasta cometen delitos o se asocian; como dirían en mi estado, se amacollan con la delincuencia.

Pero hay veces que está muy mal la situación de seguridad en un estado, sale el fiscal o procurador y las cosas mejoran y se puede probar. El caso de Veracruz, estaba mal, mal, mal, estado vecino de aquí, de Tamaulipas; salió el procurador, desde luego hubo otros cambios, pero es notorio de que mejoró la situación de seguridad.

Entonces, sí hay que seguir tratando este tema. Y si no hay buenos resultados no puede haber impunidad, nadie puede ser absoluto en ningún nivel de la escala, nadie debe sentirse absoluto, eso es lo que puedo yo comentar. Y estar pendiente de los resultados. Sí hay estos problemas todavía en algunos estados.

Luego, también se eligieron así a los fiscales anticorrupción, los eligieron los mismos gobernadores; no en todos los casos, para no generalizar. Pero, imagínense, si se elige al fiscal anticorrupción por 10 años, 12 años, pues se garantiza la impunidad. Es como la otra práctica que hay que desterrar, de que salen los gobernadores y reparten como 10, 15, 20 notarías a sus amigos, a quienes les ayudaron; eso también tiene que desaparecer, todas esas prácticas completamente deshonestas.

Una mujer de aquí, mujer de aquí, de aquí.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Martha Olivia López, corresponsal del Canal 14 y En un 2×3, Tamaulipas.

Señor presidente, más que preguntas, son cometarios que me ha hecho la gente cuando voy a reportear a las comunidades.

En Jaumave, Tamaulipas, Jaumave, muy cerca de aquí, donde usted ha estado, tres mil familias se han quedado sin agua, muchos han emigrado y han abandonado sus lugares, porque pagan de 300 a 450 pesos por semana para comprar el agua para su (falla de transmisión)

Ahí la denuncia es contra la Comisión Nacional del Agua, han sido denunciados de otorgar concesiones, pasando por los ejidatarios, concesiones que ellos tenían desde hace 80 años.

Ahí ha hecho la denuncia la Asociación de Usuarios del Río Guayalejo, quienes lo están viendo ahorita y quienes están esperando que usted escuche esta situación, porque no es de ahora, es de hace más de 10 años y no ha habido ninguna respuesta en esta ocasión.

Ya no hay agua y lo peor de todo es que cuando se acaba el agua un empresario limonero tiene mil hectáreas rentadas a los ejidatarios. Entonces, no es posible, ellos dicen, que esto esté pasando porque la gente se está quedando sin agua, tres mil familias.

Dos, en el ejido Benito Juárez, de Altamira, tienen 40 años con un problema en el Tribunal Superior Agrario, donde se les ha imposibilitado la ampliación del ejido, más de 40 años, desde 1981 están demandando esta situación. Ahí el Tribunal Superior Agrario ha dado la razón siempre a los latifundios y a los dueños de los ranchos alrededor.

Ellos están pidiendo… Ya se han convertido ellos en especialistas, los campesinos, en todo el trámite agrario. Y eso, por una parte, cuando uno va a reportear eso es muy bueno, pero por otro es muy triste porque ellos están esperando y haciendo trámites y trámites continuamente.

Señor presidente, el 12 de septiembre, en Nuevo Laredo, siete personas, la mayoría jóvenes, albañiles, tres de Tampico, tres de Victoria y uno de Río Bravo fueron a trabajar allá a una empresa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al Centro de Lenguas. No han aparecido, no han estado, desaparecieron de la faz de la tierra. Son pobres, porque eran la mayoría trabajadores albañiles.

La semana pasada en Nuevo Laredo desapareció durante 15 horas el alcalde de Guerrero, Coahuila. Aparecieron junto con ocho personas más, funcionarios de su mismo nivel, aparecieron. Las versiones señalan que hubo un millón de dólares de rescate. Sin embargo, para estas familias, para ellos que están esperando, no saben absolutamente nada y no se ha avanzado. Ellos, yo quiero pensar que no porque ellos sean pobres no tengan derecho a aparecer.

Algo está pasando en Nuevo Laredo, señor presidente y creo que el hecho de negar o de ocultar o de decir que no pasa nada, a las familias, sobre todo a los desaparecidos no nada más de ellos, creo que eso nos hace bien a nadie.

Y, por último, el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahorita que hablaba de la fiscalía, hizo varios montajes judiciales. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, tres asesinados en su sexenio. En uno de ellos hizo un montaje donde se llevó y encarceló a ocho reporteros; todos ellos salieron absueltos porque no tenían absolutamente nada que ver. Y eso ha sido.

En el caso de la masacre de Camargo, donde 19 personas fueron calcinadas, 16 de ellos guatemaltecos, las familias de las víctimas no han recibido la celeridad del caso. Ellos me han pedido, me han entregado una carta ahora donde hay personas involucradas, detienen a los que no son y los que accionaron, los que estuvieron andan en la calle persiguiendo periodistas, grabándonos y persiguiéndonos a donde vayamos a hacer las coberturas.

Señor presidente, más que preguntas, estos son… Tengo una lista de 12, pero, bueno, quise decirle estos cuatro que se me hacen los más importantes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, estoy enterado de todos los casos. Le vamos a pedir a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, que platique contigo sobre todos los temas y que se atienda lo del agua, lo del problema agrario.

Ya lo de los desaparecidos en Nuevo Laredo ya es un tema que nos los han tratado los familiares, el gobernador lo trató hoy por la mañana. Se analizó bien, porque son varios casos, en efecto y ya se tomaron decisiones, ya se está atendiendo este asunto. No puedo decir más, pero ya se está atendiendo, está ya a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa este asunto.

Y fue muy lamentable lo de los asesinatos de migrantes centroamericanos, siempre tenemos presente este caso y se va a seguir investigando y se va a seguir atendiendo.

Entonces, todo lo que planteas me gustaría que se lo transmitas a Rosa Icela y que se haga un plan y un compromiso de que va a haber atención. Lo mismo con los periodistas, que presuntamente son inocentes y que fueron culpados de delitos que no cometieron.

Pero le dejamos a Rosa Icela, si te parece.

Una mujer de lo nacional. A ver, Sara Pablo.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Preguntarle sobre la llamada que tuvo ayer con el presidente Biden. ¿Qué temas tocaron? Si se trató el asunto de las consultas. Informó que ya le confirmó para la Cumbre de Líderes de América del Norte. ¿Dónde va a ser? ¿En qué parte del país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo nada más introduzco, hago un pequeño prólogo. Fue muy buena entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos.

Hablamos del intercambio económico, comercial. Hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos; esto, de acuerdo a los últimos datos.

Hablamos del tema migratorio. Celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y a otros países para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, abandonar sus familias.

Él está muy consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatorio, que no sea por parte de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia, por eso estamos insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo, México lo está haciendo. Y ayer se habló de este tema. La vicepresidenta Kamala Harris tiene a su cargo lo de los planes de inversión para Centroamérica.

Hablamos también de seguridad, el tema del fentanilo, lo que se está haciendo en México y se va a compartir para que se aplique en los dos países, sobre todo la campaña de información a los jóvenes sobre el daño que causa en fentanilo y estas drogas químicas, campañas amplias, masivas, de información.

Se trató el tema de las armas, el control de las armas.

Y todo en un ambiente, repito, de mucho respeto y afecto. Y confirmó que va a visitar México, que vamos a llevar a cabo en México la cumbre de América del Norte. No se definió la fecha, ni los días, el lugar.

Voy a cometer una indiscreción nada más, porque, aunque es por teléfono, pues siempre hay golondrinas en el alambre: invitamos también a la señora del presidente Biden, que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa Beatriz.

INTERLOCUTORA: ¿A esa misma cumbre, que vengan acompañados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y vamos a hacer lo mismo con el primer ministro Trudeau, con su esposa, para que, además de tratar todos estos temas, podamos tener una convivencia más familiar también.

Los detalles, porque sí fue una conversación importante, mucho muy importante, los tiene Marcelo Ebrard que, a propósito, está aquí con nosotros, vamos a pedirle que él nos complemente y estaba ahí.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Gracias, señor presidente.

Bueno, como ya se explicó aquí cuál fue el contenido, diría yo, en primer lugar, que respecto al tono y naturaleza de la conversación, pues da cuenta de un momento de mucha cercanía de ambos presidentes, de un buen momento en la relación bilateral.

Y los temas que se tocaron primordialmente fue ya el que se comentó por parte del señor presidente. El que tiene que ver con migración, que es: Estados Unidos acepta un planteamiento que México ha venido insistiendo, que es, en vez de tener sólo el título 42 que se implementó, recuerdan ustedes, en el mes de marzo de 2020 por el gobierno anterior de Estados Unidos, del gobierno del presidente Trump, según este tipo por razones sanitarias cualquier persona que ingrese a Estados Unidos por la frontera sur puede ser y es retornada casi siempre de inmediato hacia a México, porque provino de México, es lo que dice su ley, no es un acuerdo con México, es una medida de Estados Unidos. Marzo, 2020, se empezó a implementar.

¿Qué es lo que México ha planteado en voz del presidente de la República en varias reuniones y ocasiones?

¿Por qué no se trata de avanzar hacia regular la movilidad laboral? O cuando se trate de razones más allá de la naturaleza laboral, es decir, cuando alguien está buscando llegar a Estados Unidos por razones humanitarias, pues que haya una manera de acceder a esos permisos o solicitudes y que no te obliguen a recorrer todo México, Centroamérica y todos esos países para llegar a Estados Unidos y correr el riesgo de que te regresen, sea a México o que te repatrien.

Entonces, Estados Unidos aceptó empezar un programa, que son 24 mil autorizaciones o visas de carácter humanitario, en este momento para venezolanas y venezolanos, probablemente en el futuro cercano, probablemente, se pueda hacer para otras naciones.

Y también el presidente Biden anunció 65 mil visas de trabajo adicionales. Entonces, en esto es lo que estamos viviendo ahorita.

Me preguntaste tú el otro día cuántos o cuántas venezolanas y venezolanos hay en México y te decía yo que hay asentados en México ya de carácter permanente como residentes poco más de 77 mil venezolanas y venezolanos, ellos ya viven en México, ya trabajan en México. Y en lo que va del año hemos otorgado refugio por conducto de la Comar a otro número igual, 77 mil que están en México en condición de refugio.

Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué hay venezolanos que regresaron a la frontera entre el día 12 de octubre y el día de hoy y cuántos son?, ¿por qué?

Porque están aplicando la norma del título 42, diciendo: ‘Si tú llegas por una vía irregular, no te vas a poder quedar en Estados Unidos; si haces tú procedimiento de acuerdo a las nuevas visas que acabo de describir, humanitarias, que es en línea, sí puedes tener, si el gobierno de Estados Unidos te lo autoriza, llegas a Estados Unidos directamente en avión y entras a Estados Unidos en una condición regular’.

¿Cuántas personas han regresado en los últimos días?

Bueno, el primer día fueron 744; el día 2, fueron 594; el día 3, 251; y el día 4, 179. Como verán ustedes, es un número decreciente, esto es en toda la frontera.

INTERLOCUTORA: ¿Cuántas personas podría recibir México de venezolanos?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Pues cada día son menos, 179.

Ahora, por la frontera sur sí recibimos mucho más, porque nos están pidiendo refugio y se lo damos.

Entonces, lo que nos ha ofrecido Estados Unidos, no a nosotros, se lo ofreció a los venezolanos en este caso, es 24 mil visas humanitarias y probablemente ese número va a crecer.

¿Qué es lo que yo supondría?

Pues que cualquier persona que conoce esto, pues tratará de hacer su trámite. ¿Para qué haces todo ese camino? Te pones en riesgo, tienes que atravesar muchos países, llegas a Estados Unidos y te regresan otra vez, por el título 42, famoso.

Entonces, ese es un tema. Repito las cifras: 24 mil y 65 mil visas de trabajo adicionales, de las cuales 25 mil son para centroamericanas y centroamericanos, el resto principalmente para mexicanas y mexicanos.

Segundo tema, brevemente se lo comento, que se tocó, el que tiene que ver con el Entendimiento Bicentenario, porque se comentó que acaba de ser la reunión. No voy a repetir los resultados porque ya se los comenté a ustedes, lo principal que es que por primera vez, creo yo y seguramente hasta donde llega mi conocimiento, hay un plan de acción de México y Estados Unidos que implica cuáles son las responsabilidades de cada país, o sea, el principio de corresponsabilidad para controlar precursores químicos, reducir el tráfico y expansión del consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas o de otro tipo.

Por primera vez también se acordó hacer una campaña binacional a gran escala, propuesta por el presidente López Obrador, dirigida a disuadir el consumo de drogas. No estar nada más concentrados en cómo vamos a sancionar a quienes estén involucrados en el narcotráfico o cómo vamos a reducir el flujo de precursores químicos o fentanilo, sino también atender lo que es las razones que llevan al consumo. Entonces, se va a hacer una campaña binacional para eso.

El otro tema, como también ya lo comentó el señor presidente, tiene que ver con que somos los principales socios comerciales México y Estados Unidos. Es la relación, quizá una de las relaciones más grandes en el mundo en términos comerciales, hoy en día somos el primer socio.

Y desde luego lo que tiene que ver con la Cumbre de América del Norte, que tendrá que ser en este invierno.

¿Qué fecha?

Pues es una negociación entre las agendas de los tres presidentes. En cuanto la tengamos se las compartimos.

INTERLOCUTORA: Ayer el presidente decía que había, Biden, solicitado esta llamada. ¿Fue realmente para comentarle el tema de las visas?

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, la llamada fue para los tres temas. Decir: ‘Bueno la relación va muy bien, acaba de hacer el diálogo sobre seguridad, me pareció muy bien, ya me comentó el secretario Blinken de qué se trata, etcétera.

‘Del asunto de lo que ya se anunció hace unos días está funcionando, esperemos que esto siga funcionando bien, que tenga buenos resultados y la Cumbre de América del Norte sí voy a ir a México.

INTERLOCUTORA: ¿El tema de las consultas en materia eléctrica se tocó?

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, no fue materia de la llamada.

INTERLOCUTORA: Gracias.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sería cuanto, señor presidente.

INTERLOCUTORA: Presidente y otro tema, sin afán de confrontar, sino más bien de que se hable del asunto este del hackeo que hubo de este grupo Guacamaya, aprovechando que está aquí en general, no sé si nos pudiera comentar pues cómo fue que pasó.

También, ¿qué se ha hecho con esta información? Han surgido pues una cantidad innumerables de cables. Si toda esta información es verdad.

¿Qué se hace también?, porque se ha vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales, se habla de que tiene nexos con el crimen.

¿La Sedena qué hacía con este tipo de información? Si se les pasaba a los procuradores, si se abrían carpetas de investigación.

No sé si nos pudiera dar un comentario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que quisieran que les ayudáramos hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan…?

INTERLOCUTORA: ¿El hackeo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en general. Cómo lo anunció —a lo mejor hasta lo tienes por ahí— Loret de Mola, casi era el derrumbe de nuestro gobierno. A lo mejor lo tienes. Y fue como El parto de los montes.

Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos y salió puke —ahí les dejo de tarea lo que significa puke, nada más Adán lo sabe— pues quisieran que siguiéramos hablando de eso.

No, que se apliquen y que busquen otro asunto, ya eso no funcionó. Porque la mañanera es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia, es el periodismo como imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada, esto es otra cosa, entonces ¿para qué nos metemos en eso?

Cuando haya algo así, que se apuren a buscar. Ya les dije, no va a ser fácil, a mí me han investigado desde 1977, el primer reporte lo tengo de 1978, de Nazar Haro, decía que era yo comunista cuando estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, 1978, 79, 78. ¿Cuántos años tiene eso? Como 40, un poco más, 44. Entonces, pues no van a encontrar nada.

Lo he dicho, no es para presumir, pero no me importa el dinero. He aprendido y es un consejo que yo puedo dar a seres queridos y amigos también queridos, que no hay tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Entonces, por ahí no es la cosa.

Y además repetir, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que tiene un patrimonio, que lo consiguió con esfuerzo, con trabajo de conformidad con la ley, merece respeto; el que invierte, genera empleos, merece respeto; el empresario merece respeto y apoyo.

Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida, en contra de la corrupción, que, como dije al principio, era el principal problema de México; tan es así, que ahora que no se permite la corrupción arriba, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, tenemos presupuesto para apoyar a la gente, a los más pobres, como nunca.

No es un reto, no es un desafío, les invito a que vayan a la comunidad, al pueblo que quieran de Tamaulipas y en ese pueblo, por más apartado, ahí van a encontrar que están llegando los apoyos para el bienestar. Ahí, si hay un adulto mayor, ahí está recibiendo su pensión. Todos los 43 municipios, pero no sólo las cabeceras municipales, todos los pueblos, las comunidades, hasta las más apartadas. Es más, entre más pobreza, más reciben, porque la justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales.

Entonces, eso es lo principal, acabar con la corrupción, que haya justicia; lo otro, ofrezco disculpas, es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman, están nada más, ni duermen, viendo qué maldad van a hacer, son malos de Malolandia.

Entonces, por eso, Sara, de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera. Y que se apuren a que, si van a echar a andar un escándalo, pues que tenga sustento.

¿No encontraron a Loret? Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, que cuando anunció que casi se caía el gobierno.

INTERLOCUTORA: Yo me refería más bien a lo que ha salido después, después de esa fecha, pues han salido un montón de correos, cables de ese mismo grupo, de Guacamaya.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí porque…

INTERLOCUTORA: ¿Qué pasaba con esa información que tenía la secretaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están utilizando pues cualquier información. Ya la guacamaya se volvió zopilote.

Bueno, vámonos. Hombre, hombre, de Tamaulipas.

PREGUNTA: Señor presidente, buenos días.

Fernando Acuña Piñeiro, del Diario de Ciudad Victoria y del periódico digital Notifer.

En primer lugar, una anotación, sin menoscabo de la crítica que el periodismo debe ejercer ante el poder, reconocer que su gobierno ha tenido un trato diferente con los medios, de los trabajadores de los medios informativos en el país y que entidades federativas como la nuestra nos permite estar participando en este espacio. En anteriores gobiernos del PRI, del PAN, pues no nos dejaban acercarnos, ni siquiera preguntarles, mucho menos preguntarles.

Voy a las preguntas. Hay empresas que se dedican a la venta de energía eólica aquí en Tamaulipas de anteriores gobiernos estatales y esas instalaciones, esos enormes abanicos generadores de energía eólica están enclavados en algunos municipios pobres, en algunos municipios pequeños, pueblos pequeños de Tamaulipas.

La situación es que los pobladores o los habitantes de esos pueblos no reciben beneficio alguno, o sea, pasan volando, pasan otro lado las ganancias; tampoco hay transparencia suficiente en torno a este tipo de empresas.

Y pues la pregunta es el sentido de si su gobierno federal podría regular o exigir cuentas a estas empresas, ver si de algún tipo de convenio o acuerdo o qué tipo de beneficios pudieran recibir estos pueblos en materia de servicios o de obras para compensar que estas enormes torres o esta infraestructura está ahí enclavaba en su geografía.

Número dos, pregunta número dos, usted llega en el 2018 pues como un fenómeno político electoral, cuenta usted con el voto del norte que en otras ocasiones se le había negado, en esta ocasión grandes sectores poblacionales lo respaldan y durante su sexenio, digamos, que la estrategia, su narrativa vertebral ha sido primero los pobres. Mi pregunta es el sentido, si al finalizar su sexenio estos niveles de pobreza, los diferentes niveles de pobreza en México van a disminuir, si esa estrategia que usted ha planteado daría resultado al finalizar su periodo de poder.

Y una tercera, relacionada con el tema de las gasolinas, un tema sensible y que, bueno, a pesar de que podemos decirnos privilegiados, porque usted ya lo ha dicho, que en otros países están más caras las gasolinas, nos gustaría saber si al finalizar este periodo sexenal las gasolinas, las refinerías que usted ha construido y que ha adquirido en Estados Unidos o que están, perdón, aquí en México y en Estados Unidos, si en lugar de bajar centavos las gasolinas podrían bajar pesos aquí en México, si sería un poco más ya cuando usted finalice su sexenio.

Muchas gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenas, muy buenas las tres preguntas.

Mira, se acaba de aprobar hace relativamente poco, una reforma a la ley eléctrica, incluso se impugnó, se presentó una controversia en la Corte, porque no querían que se declarara constitucional la nueva reforma a ley eléctrica, cuyo propósito era precisamente poner orden, planear, porque con la reforma energética se le dio manga ancha a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras, ellos usaron el propósito bueno de las energías limpias, renovables, pero para hacer jugosos negocios.

Ahora ya se resolvió por la Corte de que se necesita la planeación de la Secretaría de Energía, porque era un desorden, cualquiera podía poner un parque de generación de energía eólica, solar y la Comisión Federal de Electricidad fue tratada como una empresa más y de segunda, la Comisión Federal de Electricidad; se les dio todos los privilegios a las empresas particulares, sobre todo, repito, extranjeras.

Entonces, ahora ya se va a controlar esta situación para que quienes entregan sus terrenos reciban lo que por justicia les corresponde, que sean acuerdos justos en donde están las torres. Esto ya lo va a hacer la Secretaría de Energía.

Lo otro, es que también no se exigió que se construyeran líneas de transmisión, sino que toda esa energía se incorporara a las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ya resulta insuficiente el sistema de líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y se va por eso a ampliar en el caso precisamente de Tamaulipas.

Ayer lo trató la secretaria Rocío Nahle, el gobernador también hizo ese planteamiento. Hay energía, pero no hay líneas de transmisión, hacen falta.

Y todo esto… sí sobra la generación, pero no hay forma de transmitirla, es decir, de transportar esa energía. Entonces estamos en eso.

Sobre cómo vamos a dejar al gobierno, yo creo que… O, mejor dicho, cómo va a estar el pueblo cuando yo termine, creo que mejor. Ya se están viendo los resultados.

Miren, nos tocó una situación muy difícil por la pandemia, se cayó la economía en México y en todo el mundo, es un fenómeno externo, no es una crisis que surgió en México; tampoco ahora lo de la inflación tiene que ver con un problema interno, es la guerra de Rusia y Ucrania que afectó a todo el mundo. Por eso estamos insistiendo en que se busque el diálogo y la paz, porque las guerras son irracionales e inhumanas y es lo peor que puede haber. Y si fuese poco, también están generando mucha inestabilidad económica en el mundo, en todos lados.

Bueno, aun con eso, como ha funcionado nuestra estrategia de no endeudar al país, por ejemplo… Ayer lo comentaba, cuando se viene la pandemia y se caen todas las economías, todas las economías, hasta la economía China decreció y las europeas y Estados Unidos, todos, todos cayeron económicamente, nuestro país desde luego, 8.3 cayó la economía de México, no se veía desde los años 30 del siglo pasado una caída económica así por la pandemia, entonces de inmediato la respuesta de casi todos los países fue contratar deuda y nosotros dijimos: No, vamos a utilizar lo ahorrado, vamos a que no se nos caiga la recaudación y vamos a orientar bien el presupuesto y vamos a aplicarlo de abajo hacia arriba.

Porque las solicitudes de deuda siempre tienen que ver con apoyar arriba, porque la falacia es que, si le va bien al de arriba, le va a ir bien al de abajo; si llueve fuerte arriba, gotea abajo; si se llena el vaso arriba, se derrama hacia abajo. Y eso es una gran mentira, ni siquiera escurre porque ponen otro vaso y todo queda arriba.

Entonces, nosotros cambiamos y dijimos: Vamos abajo, a meterle abajo para que no se nos convierta en una crisis de consumo, que la gente tenga lo básico. Y lo que se hizo fue reforzar los Programas de Bienestar.

Y nos ayudó muchísimo y no vamos a dejar de reconocerlo, el apoyo de nuestros paisanos migrantes porque, cuando más los necesitábamos, más nos ayudaron, empezaron a mandar recursos a sus familiares y este es un dinero, estas remesas llegan abajo y eso nos permitió salir adelante. No nos endeudamos y se ayudó a la gente abajo.

Pasó la pandemia, ya estamos creciendo, ya nuestra economía está creciendo, ya vamos a llegar, yo espero que para el mes próximo, a un millón de empleos más que los que teníamos antes de la pandemia, vamos saliendo.

¿Y qué se ha logrado?

De que los de mero arriba… Porque esto es piramidal, en la punta hay una minoría y está la clase media y abajo es una base grande de pobreza.

Entonces, ¿qué se ha logrado?

Que los de arriba no han dejado de ganar y lo puedo probar, además cuando hablo con ellos se los pregunto, no han dejado de ganar, pero ya no ganan tanto y los de abajo están mejorando, entonces se está reduciendo la brecha, es un país más igualitario, con menos desigualdad. Y a eso aspiro, a que el tiempo que nos falta sigamos reduciendo esa brecha y que la gente de abajo esté cada vez mejor que es la mayoría. Ese es nuestro ideal.

¿Y tu tercera pregunta?

INTERLOCUTOR: Sobre las gasolinas, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí sobre las gasolinas, fíjense que sucedió una cosa que debería de ser motivo de análisis. Alguien dijo, de esos que tienen mucha influencia en medios, de que ya no se iban a utilizar las gasolinas, el combustible fósil, el petróleo, que ya los carros iban a ser eléctricos; y no solo lo dijo él, lo dijeron muchos. Y se desea que se avance tecnológicamente con energías limpias, renovables, pero son procesos.

Entonces, ¿qué sucedió?

Se creyeron que eso ya se iba a dar en poco tiempo y empezaron los refineros a considerar que ya no iba a ser negocio el petróleo y la refinación, elaborar las gasolinas.

Y aquí muy cerca de ustedes, en Texas, hace dos años había 10 refinerías en venta a precios muy bajos, de esas cosas que suceden, entonces tomamos la decisión de comprar una, Deer Park, en Houston, 600 millones de dólares.

Ya se pagó la refinería y viene la crisis por la inflación, aumento en el precio del crudo, aumento en el precio de las gasolinas y cambia todo. Por eso se pagó la refinería de Deer Park en seis meses.

No se podía y a lo mejor no nos iban a dar permiso. Por eso tengo mucho reconocimiento al presidente Biden, porque para comprar esa refinería, el gobierno estadounidense dio el permiso e intervinieron tres instancias del gobierno federal: Comercio, el Tesoro y el Departamento de Estado. Y teníamos dos votos a favor y lo voy a decir, la encargada de Comercio, que no es la secretaria de Comercio, no aceptaba; teníamos el voto del Tesoro y el voto del Departamento de Estado y el presidente Biden dijo que se autorizara. Pero, la verdad, era para comprar unas tres o unas cinco, porque estaba a buen precio, pero, bueno, compramos esa.

Ya rehabilitamos seis, todavía sigue la rehabilitación. Ayer hablaba yo y hoy también, de Madero, que estaba parada y que ya se está rehabilitando y está mejorando su capacidad productiva.

Ya se terminó de construir la de Dos Bocas, ya está integrándose, va a empezar a periodo de prueba, consideramos que para el año próximo ya va a estar produciendo.

En total, con dos nuevas plantas coquizadoras que se están construyendo —estas plantas consisten en convertir el combustóleo en gasolina, lo cual hace más rentable el hidrocarburo y menos contaminante— bueno, con todo eso ya vamos a poder ser autosuficientes, producir en México gasolinas y diésel.

Con eso ya se puede hacer mucho, porque cuando menos se garantiza que no aumente el precio y si se sigue invirtiendo hacia adelante, en construir otra refinería o dos, porque llevábamos 40 años sin hacer una nueva refinería, entonces si se continúa así sí se puede bajar el precio de las gasolinas, que es tu pregunta.

Pero garantizar que no aumente el precio es muy bueno porque, si hubiésemos mantenido los precios de mercado de las gasolinas en México, no tendríamos una inflación de 8.7, sino de 14 por ciento y eso nos hubiese pegado muy fuerte.

Entonces, sí es importante la autosuficiencia energética, como es muy importante la autosuficiencia alimentaria, de ahí la importancia de Tamaulipas, que se abandonó la producción de maíz, que se abandonó la producción de sorgo; la importancia de tener fertilizantes. Si tenemos gas, que es materia prima para el fertilizante, podemos tener en Tamaulipas una planta de fertilizante e impulsar la producción agrícola en Tamaulipas.

Todo esto que estamos hablando con el doctor, que vamos nosotros a dejar iniciado muchas cosas, tenemos aquí la confianza de que él, pues yo termino en menos de dos años en septiembre, a finales de septiembre del 24, pero él va a estar todavía cuatro años más, entonces va a quedarse a cuidar todo lo que se inicie. Esa es una gran ventaja el que el doctor Américo esté aquí con nosotros.

Muy bien. Vamos con usted, usted, usted.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Carlos Domínguez, de Nación 14 y de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Me permito leerle algo para no…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eres de aquí de Tamaulipas?

INTERLOCUTOR: De Nuevo Laredo, sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fíjate.

INTERLOCUTOR: Sí, sí y ahí estoy en las mañaneras…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pensé… Yo te consideraba de allá.

INTERLOCUTOR: Allá estamos, en Ciudad de México.

Pero déjeme, le comento porque, presidente, me permito leer para que no se me escape nada del mensaje que le quiero dar.

Desde el pasado tres de abril del 2019, presidente, me presenté por primera vez en su conferencia mañanera para solicitarle con mucha esperanza su ayuda para resolver el cobarde asesinato de mi padre, el periodista Carlos Domínguez, quien fue apuñalado en 24 ocasiones el 13 de enero del 2018 en las calles de Nuevo Laredo mientras llevaba a sus nietos a un paseo al zoológico de fin de semana.

Me atreví a buscarlo, porque vi en usted una esperanza, pues las investigaciones sobre su asesinato en ese momento estaban y siguen aún estancadas. Pero en ese momento había seis personas sospechosas vinculadas o en proceso de vinculación a proceso, pero un juez decidió ponerlos en libertad en 2020.

Hace poco más de un año un tribunal de Alzada decidió reponer el proceso, pues encontró que estuvo mal, que se llevó a cabo mal el primer juicio.

Y pues, bueno, las personas que fueron vinculadas que están requeridas nuevamente por el tribunal de Alzada pues están prófugos, hay órdenes de aprehensión.

Y pues yo enfrentándome a una fiscalía ya casi cinco años, que no me quiso dar íntegramente la carpeta de investigación, fue a cuentagotas; un asesoramiento jurídico por parte de la Comisión de Víctimas del estado raquítica, de mala gana, siempre de muy mala gana. Di vueltas aquí a Tamaulipas muchas veces y nunca encontré nada o fue muy poco lo que pude hacer por el tema.

Presidente, usted me dijo la primera vez que lo vi, en el 2019, que me iba a ayudar, también me dijo en varias ocasiones después posteriores a esa que no estaba sólo y pues así ha sido. Aunque desgraciadamente el asesinato de mi padre quedó en medio de una disputa política, que espero de verdad con muchas ganas que se haya acabado el pasado 30 de septiembre con la llegada del doctor Américo, pues vengo aquí con la esperanza de solicitarle a ambos, nuevamente a usted, señor presidente, por primera vez al doctor Américo, nuestro nuevo gobernador, pues ayuda, ayuda porque me fue prácticamente imposible el sexenio pasado y hoy empieza otro.

Hay seguramente… Espero que así sea. El doctor Américo habrá de conducir bien a Tamaulipas. Doctor Américo, está en sus manos a partir del 1º de este mes el esclarecer el asesinato de mi padre, como muchos otros que han ocurrido en Tamaulipas posteriores a su llegada; anteriores, perdón, a su llegada.

Entonces, pedirle doctor Américo cuándo podríamos trazar una ruta para que esclarezca el asesinato de mi padre, que el próximo enero que viene está por cumplir cinco años de que nos lo quitaron, de que le quitaron a Nuevo Laredo a un periodista, como hace poco aquí también en Ciudad Victoria.

Entonces, solicitarle, presidente, su de alguna forma. De verdad, mi madre y mis hermanos y mis hijos, también, requerimos justicia, porque de verdad han pasado casi cinco años y duele como el primer día, siguen pasando más y duelen igual, señor presidente. Entonces, doctor, en usted vengo hoy a pedirle, por favor.

Acabo de escuchar hace un momento, refirieron el tema seguramente, pues no eran ocho, eran seis, murió uno desgraciadamente en prisión. Dicen que el gobernador pasado monto todo, no lo sé, le digo que no conozco a plenitud la carpeta, de verdad, ¿eh? tengo casi nada de ella, me la dieron a cuentagotas, no estuvo muy bien por parte de las autoridades, la fiscalía y la comisión de víctimas todo lo que tuve que pasar, presidente, entonces ha habido mucha desinformación.

Espero de verdad justicia y que ya no quede más tiempo impune este cobarde asesinato de mi papá.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo le tengo confianza, te lo digo sinceramente, al doctor. Y yo le pido al doctor que platique contigo, que se pongan de acuerdo. Y yo también en todo lo que yo pueda apoyar, que cuentes también conmigo, que sigas contando conmigo.

Pero yo estoy seguro que el doctor es un hombre de bien, un hombre bueno y justo y a él se lo encargamos, si te parece.

Si se ponen de acuerdo para encontrar, para ver eso. ¿De acuerdo, doctor?

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya, ya. No mentir, no robar, no traicionar y hay que ir a desayunar.

Adiós, adiós.

