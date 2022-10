Top 10 de los podcast más populares hoy de Apple Uruguay

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Para no perder más tiempo tratando de decidir qué podcast escuchar, acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento a través de Apple.

1. Puedo Mucho

Puedo mucho es un podcast de conversaciones honestas sobre estilo de vida, branding, bienestar, redes sociales y marca personalConducido por Angela Blones quien comparte desde su experiencia cómo encontrar cada día el poder que todos tenemos dentro..Aquí en puedo mucho, hablaremos sobre el PODER en todas sus expresiones, cómo es diferente para todos y lo importante que es reconocerlo para alcanzar nuestras metas, sueños y anhelos.

2. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por @psi.mammoliti |

3. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

4. Nadie Dice Nada Podcast

#NadieDiceNada con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde. Ahora también te acompañamos en formato podcast. Escuchanos en vivo desde Youtube, de Lunes a Viernes de 10 a 13hs.

5. Andes. 72 días en la montaña

El 13 de octubre de 2022 se cumplen 50 años del accidente de los Andes. El País preparó un podcast de nueve episodios que, a través de una narración sonora, reconstruye un hecho histórico que cinco décadas después sigue vigente y que nunca fue contado de esta forma.“Andes. 72 días en la montaña” es también un homenaje a los protagonistas de esta historia: a los que regresaron, a los que no volvieron y a los que de una u otra manera fueron parte. Veintidós testimonios, más de 40 horas de entrevista, archivos y más de cuatro meses de investigación se combinan con la..

6. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

7. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

8. Burn Fat With Your Brain with Maggie Sterling

The Burn Fat With Your Brain podcast is your go-to resource for weight loss mindset and all-around life advice. Through this podcast, you will hear Maggie and Ryan discuss the ups and downs of losing weight, how to manage the things your brain tells you that aren't aligned with your goals, and downright honestly regarding the most difficult aspects of losing weight. Maggie's coaching program Vibe Club teaches women how to lose and sustain their goal weight for the rest of their lives. Learn more at www.vibewithmaggie.com

9. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

10. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios de audio y video, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios de audio y video a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares; este año ha rebasado la cifra de los 3 billones de dólares.

De entre sus programas destaca Apple Music, que cuenta con la función de permitir a sus usuarios acceder a música y podcast.

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

