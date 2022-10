Las 10 series de HBO más vistas esta semana en Chile

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores series, utiliza las herramientas que te facilita esta plataforma de streaming.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 10 series más buscadas en Chile:

1. Dragon Ball Z

Es la continuación de la serie de anime 'Dragon Ball'. Se divide básicamente en cuatro sagas: la llegada de los Saiyajins, la batalla contra Freezer, el nacimiento de Célula y el despertar de Monstruo Bu. De éstas se desprenden subsagas y algunas otras historias que no son originales del manga.

2. Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

3. Love Is in the Air

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

4. La Casa del Dragón

Basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La serie se centra en la casa Targaryen, trescientos años antes de los eventos vistos en 'Juego de Tronos'.

5. Avenue 5

Avenue 5 es una comedia espacial ambientada en un futuro en el que viajar por el sistema solar ya no es algo que se ve en las películas de ciencia ficción, sino un negocio de millones de dólares. Ryan Clark es el confiado y afable capitán de la “Avenue 5”, una nave cargada de lujos. Cuando la nave tiene problemas técnicos, Ryan y su tripulación deberán mantener la calma entre los insatisfechos pasajeros y lidiar con acontecimientos inesperados a bordo.

6. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

7. Amor sin fin

Dos chicos jóvenes se enamoran entre sí. Los padres de Jade tratan de evitar que se vean. Pero la pasión por su primer amor es muy fuerte..

8. Hermano de Jorel

Este programa de televisión brasileño cuenta la historia de la vida cotidiana del hermano del joven Jorel, incluido el trato con su familia, la escuela y los amigos.

9. Waltz for Monica

Biopic sobre la cantante y actriz sueca Monica Zetterlund.