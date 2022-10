Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares hoy

Luego de la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, entrar de nuevo en el gusto del público.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el aislamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en España resultaron ser de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de encontrar otras propuestas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no te rompas la cabeza pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este lunes 17 de octubre en Amazon España:

1. Dinerograma. El eneagrama del dinero: Nueve pasos hacia la verdadera riqueza (Conecta)

Autor: Nacho Mühlenberg

Número de páginas: 288

Una guía para conocerte mejor, transformar tu relación con el dinero y alcanzar así la verdadera riqueza a través del eneagrama.«Combina la profunda sabiduría psicológica del eneagrama con lúcidas reflexiones para la conquista de la prosperidad».Álex Rovira«Escrito con extraordinaria claridad y fluidez, Dinerograma de Nacho Mühlenberg va a ayudar a mucha gente».Francesc Miralles«Una guía fantástica para vivir una vida de verdadera abundancia».Verónica Blume¿Por qué algunas personas ahorran cada céntimo y otras derrochan sin mesura? ¿Por qué algunas generan dinero con mucha facilidad y otras sobreviven día a día? ¿Por qué algunas planifican sus finanzas al detalle y otras se limitan a improvisar?Nacho Mühlenberg, experto en eneagrama y educación financiera, explica en este libro cómo nos relacionamos con el dinero según nuestra personalidad o eneatipo y nos ayuda a transformar nuestros miedos, creencias, conductas y deseos en relación con él para conseguir riqueza de forma práctica y vivir el estilo de vida que cada uno quiera.En nueve pasos sencillos y accesibles, Dinerograma proporciona una hoja de ruta para pasar de ser un ignorante en las finanzas a tener el control económico de nuestra vida.«Este es un libro muy original a la vez que práctico. Combina la profunda sabiduría psicológica del eneagrama con lúcidas reflexiones para la buena gestión y la conquista de la prosperidad. Leerlo te permitirá conocerte mejor para así gestionar de manera óptima tu realización económica. Te lo recomiendo vivamente».ÁLEX ROVIRA, autor best seller de La buena suerte«Escrito con extraordinaria claridad y fluidez, Dinerograma, de Nacho Mühlenberg,va a ayudar a mucha gente. Si lo hubiera tenido en mis manos durante misépocas oscuras, me habría ahorrado mucho sufrimiento económico y terrenal».FRANCESC MIRALLES, autor best seller de Ikigai«Este libro es una guía fantástica para vivir una vida de verdadera abundancia y reconocer nuestros patrones con el dinero. ¡Lectura más que necesaria en los tiempos que vivimos!».VERÓNICA BLUME, exmodelo, profesora de yoga y empresaria

2. Contando atardeceres

Autor: La Vecina Rubia

Número de páginas: 544

NO ES DÓNDE, ES CON QUIÉNHay veces que el destino se empeña en ponerte a una persona delante constantemente y, si algo he aprendido con el tiempo, es que la vida puede darte segundas oportunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje improvisado con mi amiga Laura me regaló primero el «quién»: Javi y después el «dónde»: su isla.Aquel intenso verano trajo emociones encontradas a mi vida: la incertidumbre de un futuro donde Lucía se convirtió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas del pasado que nunca se fueron.Y es que son solo unos segundos los que tardamos en pasar de la felicidad más absoluta a las dudas infinitas. Los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse. Y así, contando atardeceres, pude descubrir que con cada puesta de sol llega la promesa de un nuevo día. La Vecina Rubia regresa para enamorarnos con una historia divertida, emocionante y adictiva, llena de risas, lágrimas y sentimientos a flor de piel. Contando atardeceres llega después de su exitoso primer libro La cuenta atrás para el verano.Esta nueva novela nos invita a reflexionar, a disfrutar de la vida y de los atardeceres con sus luces y sus sombras. Y supone un firme paso hacia delante en su carrera literaria a través de una historia llena de matices, humor y, sobre todo, sentimientos al más puro y original estilo de esta autora anónima.

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo…

4. Invisible (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

Número de páginas: 304

Emotiva, conmovedora, diferente.. Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.Reseñas:«Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completa de la historia que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.»IG El caos literario«Este libro te hace pensar y querer ser mejor persona.»IG Lioncourt«Un libro que me ha encantado. Una historia conmovedora, totalmente necesaria y que te llega al corazón.»IG Iris de AsomoPremios:Eloy Moreno, con su novela Invisible, es el ganador del I Premio Yoleo de lectura para jóvenes, otorgado por la Plataforma YOLEO.club, que promueve la lectura entre los más jóvenes.En los blogs..«Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada página. Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción.»Blog Érase un libro

5. Las madres (La novia gitana 4)

Autor: Carmen Mola

Número de páginas: 464

NO SE PUEDE IR MÁS LEJOSTras el fenómeno de La novia gitana, llega la nueva entrega de la saga que cambió la novela negra española conquistando a la crítica y a más de un millón de lectores.UNO DE LOS LIBROS MÁS ESPERADOS DE ESTE OTOÑO SEGÚN TELVA«¿A qué suena Las madres? Un poco a Stephen King, un poco a Don Winslow y un poco a David Simon».Luis Alemany, El MundoLa inspectora Elena Blanco atraviesa el depósito de la Grúa Municipal Mediodía II de Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta que expele un olor putrefacto. Dentro está el cadáver de un hombre con un burdo costurón que asciende del pubis al abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este toxicómano le arrancaron algunos órganos y en su lugar colocaron un feto. Los análisis de ADN revelan que se trata de su hijo biológico. A los pocos días, aparece en la zona portuaria de A Coruña el cuerpo de un asesor fiscal que ha sido asesinado con el mismo modus operandi. ¿Qué relación existe entre ambas víctimas? ¿Y dónde están las madres de los bebés? Se abre así la investigación del nuevo y perturbador caso de la Brigada de Análisis de Casos. Mientras la relación entre Elena y Zárate se hace cada vez más complicada, todos los indicios los acercarán a una misteriosa organización a la que nadie parece poder acercarse sin morir.La crítica ha dicho..«El misterio engancha. La incertidumbre atrae a la curiosidad y no hay mayor combustible para un ser humano que el de quedarse con la miel en los labios.. Y Carmen Mola resulta irresistible».Concha García, La Razón«Los Carmen Mola vuelven a trazar una trama salpicada de truculentos asesinatos para hablar de violencia contra las mujeres en forma de vientres de alquiler y de corrupción policial.. Las madres sigue ese fin original de la literatura negra de mostrar las partes corruptas o podridas de la sociedad».Voro Contreras, La Opinión de Málaga«Carmen Mola regresa. Y lo hace al territorio que la lanzó a la fama.. en la que no faltan las impactantes y macabras escenas que enganchan a sus lectores. Una novela en la que se mezclan corrupción policial, mafias, santería y mucha violencia».Justo Barranco, La Vanguardia«Las cosas en casa de Carmen Mola siguen funcionando con una precisión de relojero suizo. Sin aspavientos, ni estridencias, ni, desde luego, aburrimiento.. Un novelón.. Los tres guionistas conservan la gasolina de la aventura que emprendieron tras alcanzar el escaparate público con La bestia, a lo que han añadido la madurez del oficio, la paciencia que da la amistad y la ironía precisa para comprender que la sangre es eso, sólo sangre, sólo literatura. ¿O no?»Rosa Ballarín, Expansión«Golpea al lector.. no da descanso».Aurea Lorenzo, RTVE«Conscientes de que lo gore ejerce una irresistible fascinación en el lector, Carmen Mola vuelve a regalar a sus lectores escenas macabras y espeluznantes».Antonio Paniagua, Ideal«Todos caen rendidos (quien la coge no la suelta) ante la fuerza y la intensidad de una historia que no desmerece al mejor noir de Pierre Lemaitre, comparte elementos con Sandrone Dazieri y tiene como protagonista a una (sí, es una mujer) detective de las que hacen época (y series)».Inés Martín Rodrigo, ABC

6. Todo arde (La Trama)

Autor: Juan Gómez-Jurado

Número de páginas: 600

VUELVE EL AUTOR MÁS VENDIDO2.500.000 ejemplares vendidos«Después de todo lo que ha pasado con la trilogía Reina Roja, sólo había una forma de dar las gracias a mis lectores: intentar escribir una novela todavía mejor.»Juan Gómez-JuradoEsta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo.Incluso el miedo.Por eso son tan peligrosas.Esta es la historia de una venganza imposible, sin ninguna posibilidad de éxito.Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás sólo nos atrevemos a imaginar.Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.Y nada volverá a ser igual.SIEMPRE GANAN LOS MISMOS.ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS.

7. English File 4th Edition A2/B1. Students Book and Workbook with Key Pack (English File Fourth Edition) - 9780194058124

Autor: Christina Latham-Koenig

Número de páginas: -

English file pre-intermediate students book and workbook key with online practice activities fourth edition editado por Oxford

8. Todo va a mejorar (Andanzas)

Autor: Almudena Grandes

Número de páginas: 512

España en un futuro próximo. Un nuevo partido político llamado Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! ha arrasado en las elecciones. Quien lo dirige en la sombra es un empresario de éxito que propugna que el Consejo de Ministros funcione como un consejo de administración y que tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país. Tras la alarma de una ola de vandalismo, formará un nuevo cuerpo de Vigilantes, tras un Gran Apagón creará un acceso limitado a internet, y, ante las dificultades, estimulará la libertad de compras y consumo. Todas ellas serán medidas extraordinarias porque el país se enfrenta a nuevas formas de pandemia que exigen velar ante todo por la seguridad. «La seguridad es salud. La salud es vida. La vida es seguridad.» Sólo un grupo de mujeres y hombres corrientes se atreverán a desmontar las mentiras del nuevo régimen en el que todo aparenta mejorar, cuando en realidad se vive bajo los abusos de poderosos sin escrúpulos.Novela coral de anticipación política que tiene lo mejor de Los besos en el pan y la intriga de los resistentes de los "Episodios de una Guerra Interminable", la última novela de Almudena Grandes es sobre todo una galería inolvidable de personajes, que van contando su experiencia de adaptación a un país que ha sufrido fuertes sacudidas y en el que no quieren resignarse. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias.

9. Los renglones torcidos de Dios (Contemporánea)

Autor: Torcuato Luca De Tena

Número de páginas: 448

Alice Gould es ingresada en un sanatorio mental. En su delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Según una carta de su médico particular, la realidad es otra: su paranoica obsesión es atentar contra la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos hasta el punto de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido ingresada injustamente o en realidad padece un grave y peligroso trastorno psicológico.

10. Las Lágrimas de Shiva: 1 (PERISCOPIO)

Autor: César Mallorquí Del Corral

Número de páginas: 240

En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma. Sí, un espectro, una aparición, un espíritu; lo puedes llamar como quieras, el caso es que lo vi. Ocurrió el mismo año en que el hombre llegó a la Luna y, aunque hubo momentos en los que pasé mucho miedo, esta historia no es lo que suele llamarse una novela de terror. --Todo comenzó con un enigma: el misterio de un objeto muy valioso que estuvo perdido durante siete décadas. Las Lágrimas de Shiva, así se llamaba ese objeto extraviado. A su alrededor tuvieron lugar venganzas cruzadas y amores prohibidos y extrañas desapariciones.--Hubo un fantasma, sí y un viejo secreto oculto en las sombras, pero también hubo mucho más.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en España

Una pila de libros. (Fotografía: Tom Hermans/unsplash)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

