Top de películas imprescindibles para ver hoy en Hulu Estados Unidos

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Hulu.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Hulu y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Hulu Estados Unidos.

1. Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez

Sigue la búsqueda de Abby, quien fue secuestrada y abusada psicológica y sexualmente y su lucha por mantenerse con vida con la esperanza de volver a ver a su familia.

2. Hellraiser

Una joven que lucha contra la adicción se apodera de una antigua caja de rompecabezas, sin saber que su propósito es convocar a los Cenobitas, un grupo de sádicos seres sobrenaturales de otra dimensión.

3. DC Liga De Súpermascotas

Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a un variopinto grupo de un albergue –Ace el sabueso, PB la cerdita barrigona, Merton la tortuga y Chip la ardilla– de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los superhéroes.

4. Hotel Transilvania: Transformanía

Drac y la pandilla vuelven, como nunca los habías visto antes en Hotel Transilvania: Transformanía. Volveremos a encontrarnos con nuestros monstruos favoritos en una aventura completamente nueva en la que Drac se enfrentará a una de las situaciones más aterradoras vividas hasta el momento. Cuando el misterioso invento de Van Helsing, el "Rayo Monstrificador", se vuelve totalmente fuera de control, Drac y sus monstruosos amigos se transforman en humanos, ¡y Johnny se convierte en un monstruo!

5. Madeas Big Happy Family

Madea, la contundente abuela que le hizo popular primero en teatro y luego en cine. En esta nueva entrega, la peculiar abuela Madea (Tyler Perry) entrará en acción cuando se entere de que su sobrina Shirley (Loretta Devine) ha recibido muy malas noticias acerca de su estado de salud. Madea quiere que la familia esté ahora más unida que nunca, para apoyar a Shirley en tan duro momento, sin embargo, lograr esto será difícil, pues los tres hijos de Shirley están muy ocupados con sus propios problemas: Tammy (Natalie Desselle) no es capaz de controlar a sus desobedientes hijos ni de arreglar su desastroso matrimonio, Kimberly (Shannon Kane) paga sus problemas y su mal humor con su marido y Byron (Bow Wow), después de pasar dos años en la cárcel, tiene que evitar caer en la venta de drogas de nuevo. ¿Logrará Madea reunir a toda la familia, que todos solucionen sus propios problemas y que estén al lado de Shirley? Para conseguirlo contará con la ayuda de la alocada tía Bam (Cassi Davis).

6. Halloween Kills

Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson dejaran al despiadado asesino Michael Myers encerrado y ardiendo en el sótano, Laurie es llevada de urgencia al hospital con heridas que ponen en peligro su vida, creyendo haber acabado por fin con quien ha convertido su vida en un infierno. Pero cuando Michael consigue liberarse de la trampa de Laurie, reinicia su ritual de baño de sangre. Mientras Laurie lucha contra su dolor y se prepara para defenderse de él, inspira a toda la población de Haddonfield a rebelarse contra su imparable monstruo. Las Strode se unen a un grupo de supervivientes de la primera masacre de Michael quienes deciden hacer justicia por su propia mano y forman una patrulla ciudadana con el objetivo de cazar a Michael de una vez por todas.

7. Zombieland: Mata y remata

En esta secuela y empleando el característico sentido del humor del que hizo gala "Zombieland", el grupo de protagonistas tendrá que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado desde lo sucedido hace algunos años, así como a algunos supervivientes humanos rezagados. Pero, por encima de todo, tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos.

8. Brujas amish: La verdadera historia del condado de holmes

Cuando un equipo de TV se traslada al condado de Holmes, Ohio, para documentar las vidas de una secta aislada de Swartzentruber Amish, la producción es detenida por la muerte de un Brauchau, una bruja Amish.

9. Gone Mom: The Disappearance of Jennifer Dulos

Jennifer Dulos, la adinerada madre de cinco hijos de Connecticut que desapareció misteriosamente.

10. Napoleon Dynamite

Esta es la historia de Napoleon Dynamite (Jon Heder), un joven que vive en la zona rural de Idaho con su abuela y su hermano de 31 años y a quien su doble condición de bailarín y ninja le ayudan a triunfar sobre la adversidad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

