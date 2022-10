Los videos de YouTube más reproducidos por los argentinos para darles play este fin de semana

La plataforma de YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable. (Ilustración: Jovani Pérez)

En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo, y ahí se puede encontrar desde música hasta los extraños videos ASMR.

A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

Acá el listado de los 10 videos que están en tendencia entre el público argentino este 14 de octubre:

1.

Video: Orégano (Remix)

Canal: DJ Alex, Bandido & Tirri La Roca

2.

Video: Hood

Canal: Trueno

3.

Video: Perfecta

Canal: Rusherking & Dread Mar I

4.

Video: Session en el Barrio #5

Canal: Gusty DJ & Alejo Isakk

5.

Video: 34 Amor y Mafia (Remix)

Canal: JC Reyes, Pablo Chili-E & Ecko

6.

Video: Cinco minutos (En vivo)

Canal: Lucas Sugo & La K’onga

7.

Video: Besos Moja2

Canal: Wisin & Yandel ft. Rosalía

8.

Video: CASE 143

Canal: Stray Kids

9.

Video: Face It Alone (Official Lyric Video)

Canal: Queen

10.

Video: Lokita

Canal: Natti Natasha & Maria Becerra

Las tendencias en Argentina en el 2021

La música urbana dominó las tendencias de YouTube en el 2021. (Infobae)

En el 2021 el fútbol, la música y el gaming fueron los tres tipos de videos que los argentinos más disfrutaron, según las estadísticas reveladas por la plataforma YouTube, aunque también se colaron los clips de video-reacción y humor.

Durante el año pasado el video más visto fue el de Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, que interpretó la canción Todo Cambia; mientras que en el segundo lugar se destacó el video resumen de la semifinal de la Copa América entre la selección de Argentina y Colombia.

Los videojuegos también han encontrado un gran recibimiento en Argentina, es por ello que no sorprende que en la tercera posición haya quedado las finales de la batalla en Free Fire en Latinoamérica.

Según el ranking, las posiciones 4, 5 y 6 fueron videos de reacciones, en donde destaca un clip del canal de Coscu en donde escucha BZRP de L-Gante.

El programa Master Chef, que ha sido adoptado en diversos países, también fue uno de los videos más vistos con su edición argentina, con el capítulo número uno en donde además los concursantes eran celebridades como Tomás Fonzi, Micaela Viciconte, Joaquín Levinton, Denise Dumas y otros.

En el octavo sitio se podía encontrar un video de terror en tanto que en el noveno escalón aparece el video más popular de Kimberly Loaiza con “Broma pesada a mi esposo”, que además logró entrar en el top 10 de otros países. En tanto en el número 10 aparecía un clip sobre comer en un McDonalds.

Finalmente, al hablar de los artistas musicales más importantes del 2021 aparecen exponentes del trap, la cumbia y el reguetón como L-Gante, María Becerra, Tiago, J, Balvin y otros, mientras que el youtuber más popular fue Mikecrack.

