Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Te dejamos la lista a continuación:

1. Unholy





Tras acumular 1.537.871 reproducciones, «Unholy» de Sam Smith se mantiene en primer lugar.

2. Bad Habit

3. Romantic Homicide





«Romantic Homicide» de d4vd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 981.411 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. As It Was

5. Something in the Orange

6. Tití Me Preguntó





Lo más nuevo de Bad Bunny, «Tití Me Preguntó», entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 863.939 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

7. Me Porto Bonito

8. Super Freaky Girl





Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Nicki Minaj. Quizás por esto es que «Super Freaky Girl» debuta en el ranking directamente en la octava posición, pues alcanzó un total de 738.155 reproducciones.

9. Im Good (Blue)

10. I Aint Worried





Un número tan favorable como 710.054 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de OneRepublic va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

En la industria de la música, Estados Unidos es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas. Recuerda que este top 10 se actualiza cada 24 horas.

*Algunos éxitos no tienen descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

El boom de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Fabian Sommer/dpa)

Fundada en 2006, la compañía de origen sueco comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con las discográficas Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras.

En materia de podcast, Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios.

De acuerdo con las cifras publicadas por Spotify, en el año 2019 contaba con 217 millones de suscriptores, mismos que en 2020 aumentaron a 345 millones y que en el 2021, pese a la pandemia, alcanzaron los 365 millones de suscriptores, de los cuales cerca del 50% son clientes de pago, mientras que ahora ya suman 433 millones de usuarios.

Spotify y Apple buscan liderar el mercado de streaming musical y de podcast. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Como modelo, Spotify ha planteado pagar a los artistas de su catálogo un precio fijo por canción o álbum vendido y da regalías según la cantidad de reproducciones de artistas en proporción al total de canciones transmitidas, a diferencia de sus competidores, que pagan por ventas físicas o descargas.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Cabe apuntar que actualmente cualquier persona puede disfrutar del servicio gratuito de Spotify, siempre y cuando estés dispuesto a aguantar anuncios y con restricciones como no poder saltar algunas canciones.

