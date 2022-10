Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las películas favoritas del momento

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix Estados Unidos:

1. Last Seen Alive

Después de que la esposa de Will Spann desaparece repentinamente en una gasolinera, su búsqueda desesperada por encontrarla lo lleva por un camino oscuro que lo obliga a huir de las autoridades y tomar la ley en sus propias manos.

2. El teléfono del señor Harrigan

Un chico entabla amistad con un anciano y huraño multimillonario y descubre que es capaz de comunicarse con él después de muerto gracias al iPhone con el que fue enterrado. Basada en el relato corto de Stephen King.

3. La herencia

Cuando el patriarca de una poderosa familia asociada con vínculos políticos muere, deja a su hija al frente de la estabilidad económica familiar. Su responsabilidad es doble, dado que ya ha desaparecido su padre, le han confesado un terrible secreto, así como una herencia maligna que amenaza con destruir tanto su vida, como la de todo el mundo que tiene a su alrededor.

4. Mr. Robot

Sigue a un misterioso anarquista que recluta a un joven programador de computadoras (Malek) que sufre de un trastorno antisocial y se conecta a la gente pirateándolos.

5. Hora punta

Dos detectives diferentes son asignados en un mismo caso. Ambos tendrán que adaptarse a las costumbres del otro para poder concluir su trabajo con éxito, pero no va a ser una tarea fácil. El detective inspector Lee es el rey de las artes marciales y pertenece a la Royal Hong Kong Police. Su pupila preferida es la hija de once años del Cónsul chino, de la cual el inspector Lee es su guardaespaldas y su mejor amigo. Esta muchacha es capturada y llevada a los Estados Unidos por un peligroso grupo criminal. Hasta allí tendrá que viajar el inspector y, donde se unirá a la investigación con un departamento del FBI y, concretamente, al detective James Carter, un arrogante e impulsivo agente de policía. La explosiva pareja tendrá que enfrentarse a una banda de criminales muy peligrosa y contarán con la ayuda de Tania Johnson, una experta en artefactos explosivos.

6. Robin Hood

Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride (Russell Crowe), un magnífico arquero al servicio del rey Ricardo Corazón de León (Danny Huston), vuelve de las cruzadas en tierra santa saqueando poblados mientras lucha contra las tropas francesas. Cuando Ricardo muere bajo una fecha francesa, Robin se traslada a Nottingham con el objetivo de cumplir una promesa que hizo a Sir Robert Loxley (Douglas Hodge) antes de morir: devolver una espada a su padre, Sir Walter Loxley (Max Von Sydow). Allí conoce a lady Marion (Cate Blanchett), su viuda, una mujer con carácter. Mientras tanto, en un país debilitado por una larga guerra, regido por Juan (Oscar Isaac), un rey débil y poco eficaz, contra las rebeliones internas y las amenazas externas maquinadas por el pérfido Godfrey (Mark Strong), Robin y sus hombres se dejan llevar hacia una aventura mayor: deciden ayudar a impedir que el país caiga irremediablemente en una sangrienta guerra civil y devolver la gloria a Inglaterra.

7. Blonde

Basada en el bestseller de la cinco veces finalista al Premio Pulitzer, Joyce Carol Oates, BLONDE es la historia personal audazmente reinventada de la sex symbol más famosa del mundo, Marilyn Monroe. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

8. Jexi, Un Celular Sin Filtros

Phil tiene un grave problema de dependencia.. con su teléfono móvil. No tiene amigos, se dedica a trabajar creando listas con los temas musicales pop del momento y su vida amorosa brilla por su ausencia. Sin embargo, su estado de Facebook está a punto de cambiar. Tras comprar un nuevo terminal móvil, descubre la existencia de Jexi, una interfaz artificial que hace las veces de consejera y de asistente virtual. Con su ayuda, Phil comienza a vivir por primera vez. A medida que se vuelve menos dependiente de su móvil, Jexi empieza a desarrollar una actitud un tanto extraña con la que pretende acaparar por completo a Phil, incluso pese a que ello implique perjudicar seriamente sus opciones de tener éxito en la vida.

9. Hora punta 2

El detective James Carter se encuentra de vacaciones en Hong Kong con su buen amigo el detective Lee. Mientras Carter está ansioso por dedicarse a la juerga y las mujeres, Lee tiene que enfrentarse con un jefe de las Tríadas, responsable del asesinato de dos funcionarios de la embajada norteamericana. Conforme avancen en la investigación, descubrirán una trama de distribución de billetes falsos.

10. El mundo de los perdidos

El Dr. Rick Marshall (Will Ferrell) es un científico, venido a menos, al que atrapa un vórtice espacio-temporal y le lanza a un pasado lejano. Muy lejano, incluso. El científico carece de armas, habilidades e inteligencia para sobrevivir en un universo alternativo plagado de dinosaurios al acecho y fantásticas criaturas de otro mundo.Pero el Dr. Rick Marshall no está solo en esta aventura. Le acompañan la superinteligente investigadora Holly (Anna Friel) y Will (Danny McBride), un forofo de la supervivencia. Perseguidos por T. Rex y acosados por reptiles de una lentitud que exacerbaría a cualquiera, los Sleestaks, los tres dependen de su único aliado, un primate llamado Chaka (Jorma Taccone), para salir de esta dimensión híbrida. Si consiguen escapar, serán héroes. Y si no, eternos refugiados en "Land of the Lost".

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El esplendor de Netflix

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming prevé que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

