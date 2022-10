Películas para ver esta noche en Netflix Colombia

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Netflix Colombia.

1. Blonde

Basada en el bestseller de la cinco veces finalista al Premio Pulitzer, Joyce Carol Oates, BLONDE es la historia personal audazmente reinventada de la sex symbol más famosa del mundo, Marilyn Monroe. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

2. Lou

Una tormenta inclemente. Una niña secuestrada. Una madre desesperada. Y una misteriosa vecina que no duda en unirse a una peligrosa misión de rescate en la naturaleza.

3. Los Minions y sus amigos: Volumen 1

Esta colección de cortos de los Minions de la franquicia de «Mi villano favorito» incluye minipelículas como «Ruedines», «Cachorro» y «Yellow is the New Black».

4. Atenea

Horas después de la trágica muerte de su hermano menor en circunstancias inexplicables, la vida de tres hermanos se ve sumida en el caos.

5. Revancha ya

La popular Drea quiere vengarse de su novio por filtrar su vídeo sexual y la estudiante transferida Eleanor es perseguida por un rumor. Tras un encuentro inesperado, las dos deciden ayudarse mutuamente buscando vengarse de los acosadores de la otra.

6. Jiu Jitsu

Cada seis años, una antigua orden de luchadores de jiu-jitsu une fuerzas para luchar contra una feroz raza de invasores alienígenas. Pero cuando un célebre héroe de guerra cae derrotado, el destino del planeta y la humanidad está en juego.

7. Gracia y coraje

Basada en hechos reales, la película se centra en la historia de amor del conocido filósofo Ken Wilber (Townsend) y su esposa Treya (Suvari) en la década de 1980 en California. Ambos se enamoraron locamente al tiempo que se enfrentaron a una grave enfermedad y a diversos desafíos que amenazaban con destrozarlos.

8. El perfumista

Para recuperar su sentido del olfato y el afecto de su amante, una inspectora se alía con un perfumista que usa métodos letales con el fin de crear el aroma perfecto.

9. Jeremy

Jeremy Jones está aprendiendo violonchelo en una escuela de artes en Nueva York. En la escuela ve a Susan Rollins ensayando para una audición de ballet y se enamora a primera vista. Él es muy tímido para acercarse a ella, por lo que recibe ayuda de su experimentado amigo Ralph. La primera impresión de Susan no es muy grande, hasta que le oye tocar el violonchelo. (FILMAFFINITY)

10. Secretos, mentiras, pasiones y jazz

Una historia de amor prohibido y secretos familiares que abarca desde los años 40 a los 80.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. ( REUTERS/Mike Blake)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Según con los últimos registros dados a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil suscriptores, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en una década. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming calcula que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

