Las mejores cintas de Prime Video Estados Unidos para ver en cualquier momento

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Prime Video Estados Unidos:

1. La memoria de un asesino

Alex, un asesino a sueldo, descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Con el sindicato del crimen y el FBI persiguiéndolo, Alex tiene las habilidades para mantenerse a la vanguardia, excepto por una cosa: está luchando con una pérdida de memoria severa que afecta todos sus movimientos. Alex debe cuestionar cada una de sus acciones y en quién puede confiar en última instancia.

2. Dog. Un viaje salvaje

Un guardabosques del ejército y su perro se embarcan en un viaje por carretera a lo largo de la Pacific Coast Highway para asistir al funeral de un amigo.

3. Samaritan

Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton), un joven de 13 años, sospecha que su misterioso y solitario vecino, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), es en realidad un personaje legendario que se esconde a plena vista. Hace 20 años, el vigilante superpoderoso de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto tras una batalla en un almacén con su rival, Némesis. La gente cree que Samaritan falleció en el incendio, pero algunos ciudadanos como Sam tienen la esperanza de que siga vivo. Con la delincuencia en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam se propone sacar a su vecino de su escondite para salvar la ciudad de la ruina.

4. El sastre de la mafia

Leonard (Rylance), es un sastre inglés que confeccionaba trajes en la mundialmente famosa Savile Row de Londres. Después de una tragedia personal termina en Chicago, trabajando en una pequeña sastrería en una zona difícil de la ciudad donde hace ropa elegante para las únicas personas a su alrededor que pueden pagarla: una familia de gángsters.‎

5. Ojos de fuego

Andy y Vicky son unos padres que llevan más de una década huyendo en un desesperado intento de esconder a su hija Charlie de una oscura agencia estadounidense empeñada en aprovechar su increíble don para convertir el fuego en un arma de destrucción masiva. Andy enseñó a Charlie cómo dominar su extraño poder, desencadenado normalmente por la ira o el dolor. Pero cuando Charlie cumple 11 años, el fuego es cada vez más difícil de controlar. Después de que un incidente inesperado revele la ubicación de la familia, un misterioso operario sale en busca de Charlie para hacerse con ella de una vez por todas. Pero Charlie tiene otros planes.

6. Sonic 2: La película

Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe, pero Robotnik regresa con nuevo compañero Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones, pero Sonic no está solo, le ayudará Tails.

7. La Ciudad Perdida

Una solitaria novelista romántica de gira con el modelo de la portada de su último libro se ve envuelta en un intento de secuestro que llevará a ambos a una feroz aventura en la jungla.

8. Buenas noches, mamá

Este remake de la película austriaca de 2014 del mismo nombre, sigue a una madre y sus dos hijos. En una casa solitaria en el campo, entre bosques y maizales, viven dos hermanos gemelos de nueve años que esperan a su madre. Cuando llega a casa, vendada tras la cirugía estética, nada es como antes. Los niños empiezan a dudar de que esta mujer sea realmente su madre. De esta forma, surge una lucha existencial por la identidad y la confianza en el seno de la familia.

9. Una cita con el pasado

Cuando la CIA descubre que uno de sus agentes filtró la información que costó la vida a más de 100 personas, el veterano agente Henry Pelham (Chris Pine) es asignado para descubrir quién es el topo entre sus antiguos compañeros en la oficina de la agencia en Viena. Durante su investigación se reencuentra con su antigua colega y ex amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). La pareja se verá obligada a difuminar los límites entre la profesión y la pasión mientras reexaminan la misión en la que participaron 6 años atrás.

10. Hotel Transilvania: Transformanía

Drac y la pandilla vuelven, como nunca los habías visto antes en Hotel Transilvania: Transformanía. Volveremos a encontrarnos con nuestros monstruos favoritos en una aventura completamente nueva en la que Drac se enfrentará a una de las situaciones más aterradoras vividas hasta el momento. Cuando el misterioso invento de Van Helsing, el "Rayo Monstrificador", se vuelve totalmente fuera de control, Drac y sus monstruosos amigos se transforman en humanos, ¡y Johnny se convierte en un monstruo!

La llegada de Prime Video a la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

