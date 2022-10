Las 10 películas de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Hulu, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Hulu Estados Unidos:

1. Moonfall

El mundo se enfrenta a la posibilidad de la extinción porque una fuerza desconocida empuja a la luna de su órbita rumbo a la Tierra. Un equipo de astronautas asume la misión de evitar el apocalipsis.

2. Elvis

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

3. Tammy

Después de perder su trabajo y descubrir que su marido le ha sido infiel, una mujer trata de salir adelante con su profana y bebedora abuela.

4. The Curse of La Patasola

En un campamento de fin de semana, dos parejas en apuros son perseguidas por La Patasola, un famoso monstruo vampírico del folclore amazónico, que pone a prueba sus relaciones, su moralidad y su voluntad de sobrevivir.

5. Los colegas del barrio

Ashtray es un joven negro que se va a Los Angeles a vivir con su padre y con su peculiar abuela. Allí se encuentra con su primo Loc Dog, que se pasa el día con su pandilla de amigos por el barrio.

6. Good Mourning

Cuando la estrella de cine London Clash (Machine Gun Kelly) se despierta con un mensaje implícito de ruptura del amor de su vida, su mundo se pone patas arriba. Y el momento no podía ser peor porque la reunión más importante de su carrera está prevista para ese mismo día. El día de London sigue cuesta abajo hasta que, en última instancia, se ve obligado a elegir entre perseguir a su único amor verdadero y conseguir un papel protagonista que cambiará su vida.

7. ¿Estamos solos?

El apocalipsis se muestra como una bendición oculta para un afortunado recluso, hasta que un segundo superviviente llega con la amenaza de hacerle compañía.

8. Desconectados

Dan y Jeanine Dewerson son un matrimonio en que la única chispa en su dormitorio proviene del enchufe de la pared. El mejor amigo de su hija es su iPad. Dan no lo soporta más y planea un fin de semana tranquilo y relajante en un remoto pueblo de montaña. Sin niños, sin teléfonos, sin redes sociales, solo aire fresco y limpio y mucho romance. Pero lo que comienza como el fin de semana perfecto rápidamente se vuelve desastroso con encuentros sobrenaturales, comestibles raros y fuertes, lugareños malhumorados y un molesto perro tuerto.

9. How to Be a Player

Dray is a young playboy whose only objective in life seems to be to have sex with as many girls as he can without getting caught by his girlfriend Lisa. Dray's sister Jenny and her friend Katrina plan to show him that the way he lives is wrong and organize a party in Malibu, inviting all of his girlfriends.

10. Predator: La presa

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

