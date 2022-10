Cuál es la serie más reproducida en Netflix Estados Unidos hoy

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Netflix Estados Unidos que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

La historia del monstruo de Milwaukee contada desde la perspectiva de las víctimas y la incompetencia policial que permitió al nativo de Wisconsin emprender una matanza de varios años.

2. The Empress

After the success of his painting "The Empress," artist DeBaudry (William Morse) takes his model, Nedra (Doris Kenyon), to a roadhouse and, unbeknownst to her, registers them as Mr. and Mrs. The roadhouse proprietor, who is also a part-time blackmailer, takes a photo of them together.

3. Dinastía

Los Carrington y los Colby se disputan el control de su fortuna (y de sus hijos) en este remake actualizado del gran clásico de la televisión.

4. El Rey, Vicente Fernández

In this captivating period series, the life and career of Mexican singer Vicente Fernández is dramatized like never before.

5. Cobra Kai

Secuela de Karate Kid, 30 años después de los acontecimientos del film original y con el mismo reparto repitiendo los papeles principales.

6. In the Dark

Murphy es una joven ciega e irreverente que resulta ser el único testigo del asesinato de su amigo narcotraficante. Cuando la policía desestima el caso, decide salir por su cuenta a encontrar al responsable con la ayuda de su perro guía, Pretzel. Para ello, ha de organizar su vida sentimental además de su trabajo en la escuela de perros guía que poseen sus padres, el cual odia.Cuando Murphy descubre el cadáver de Tyson, el policía Dean decide aceptar el caso, pues él mismo tiene una hija invidente por lo que esa sensibilidad podría ayudarle a manejar mejor el desarrollo de la investigación. Si bien este, al principio no la cree -al igual que el resto de las autoridades-, pronto comienza a pensar que lo que dice sí puede ser verdad.

7. Destino: La saga Winx

Sigue el día a día de cinco hadas que empiezan a estudiar en Alfea, un internado en el que aprenderán a dominar sus poderes mágicos además de enfrentarse a problemas más terrenales como el amor, la rivalidad y unos monstruos que amenazan su existencia.

8. Conversaciones con asesinos: Las cintas de John Wayne Gacy

Compartía mesa y mantel con la élite. Se alimentaba de los más vulnerables. Bajo la máscara sonriente de John Wayne Gacy se ocultaba la horrenda maldad de un sádico asesino en serie.

9. Bling Ring: Atraco de Hollywood

A medida que los crímenes de Nick y Rachel se convierten en estrellas cada vez más grandes, las imágenes de CCTV de los ladrones de Hollywood Hills comienzan a circular en los blogs de chismes. Alexis y su familia están al borde de la fama en los reality shows, pero sus problemas con las drogas se disparan.

10. Cocomelon ¡A cantar!

Serie de TV (2019-). En la ciudad de Cocomelon, el bebé JJ y sus hermanos viven divertidas aventuras cotidianas siempre acompañadas de canciones.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. ( REUTERS/Mike Blake)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil usuarios, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en una década. Entre las causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

