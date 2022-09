La mañanera de AMLO de este miércoles 28 septiembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días, días-tardes.

Pues vamos a dar a conocer lo que se está haciendo para el rescate de zonas arqueológicas en toda la ruta del Tren Maya, porque, además de ser un medio de transporte del desarrollo para el sureste, que ha permanecido como región rezagada, abandonada, la construcción del Tren Maya significa también la recuperación de las antiguas ciudades mayas y se está trabajando en descubrimientos, en rehabilitación de sitios arqueológicos.

Incluso hay, Diego nos puede informar, pero cientos de arqueólogos como no se había visto, trabajando, recuperando toda nuestra riqueza artística, cultural del mundo maya. Y se va a mostrar eso, de cómo el tren, al mismo tiempo, va a significar resaltar aún más la grandeza cultural de México en esta región.

Y vamos también a la sección de todos los miércoles, el Quién es quién en las mentiras. Entonces, vamos con Diego y luego el Quién es quién en las mentiras.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Con mucho gusto, presidente.

Compañeras y compañeros de la prensa, nos da mucho gusto hacer esta presentación. Además, el día de hoy, en que México se constituye en el epicentro de la cultura mundial, hoy inicia la Cumbre Cultural Mondiacult 2022, de la Unesco, organizada por supuesto de manera conjunta con el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura. A las 10:00 de la mañana tendrá lugar el acto inaugural de esta cumbre, en donde México buscará que la cultura sea vehículo de diálogo entre las naciones, de entendimiento, de paz y de fraternidad entre los pueblos.

Esta es la tarea que tenemos desarrollar, el que, junto con el avance de los proyectos prioritarios del gobierno, podamos cuidar el patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y por supuesto también el patrimonio vivo, el que viven, significan y reproducen las comunidades día con día.

Como ustedes saben, en el caso del Tren Maya se desarrolla un intenso salvamento arqueológico, en donde tenemos más de 450 arqueólogos trabajando, alrededor de 900 profesionistas en las diferentes tareas, que abarcan también un enorme esfuerzo de sistematización de la información de georreferenciación de los datos culturales y arqueológicos y de análisis de los materiales que se van obteniendo.

Como ya se ha dicho antes, del Tramo 1 al 3 están concluidas, por lo que hace a la línea troncal, las excavaciones. La obra avanza, ya se está tendiendo la red ferroviaria y ahora mismo en esos tramos nos ocupamos fundamentalmente de terminar el salvamento por lo que hace a las estaciones, los paraderos y las cocheras.

En el Tramo 4 ustedes van a observar que se incrementó la tarea. Hubo un ajuste del trazo en la ramal de arribo a la estación de Cancún y, por lo tanto, tenemos las tres cuartas partes de avance en la excavación.

En el Tramo 5 Sur, donde ahora estamos trabajando de manera muy intensa junto con los consorcios constructores, con la Sedena y Fonatur, llevamos ya un 10 por ciento de avance, pero yo estoy seguro que en la próxima información les daremos cuenta de un avance mucho más sustantivo.

En el Tramo 5 Norte ya terminamos la prospección en campo, ya ubicamos cuáles son los monumentos que vamos a tener que registrar y recuperar y estamos avanzando también con fuerza.

Y el último fin de semana tuvimos la valoración para iniciar también con toda intensidad los trabajos de prospección y excavación por lo que hace a los tramos 6 y 7.

En el Programa de Mejoramiento Arqueológico podrán observar ustedes que, del último acuerdo con el señor presidente, incorporamos en Quintana Roo dos zonas que serán de nueva apertura, me refiero a Ichkabal, zona de que se ha hablado ya en estas conferencias dos o tres veces recientemente y Paamul II, que es esta zona que fue registrada en 2019, que se valoró en toda su dimensión en virtud de las obras del proyecto Tren Maya y que el presidente nos ha indicado que se restauren, que se conserven las estructuras arquitectónicas de esta zona en la costa oriental de la península de Yucatán, estado de Quintana Roo y que será una zona de gran atracción, prácticamente a un lado de la línea del Tren Maya.

En cuanto a la recuperación de materiales, hemos estado avanzando. Al 27 de septiembre habríamos ya registrado 26 mil 301 elementos inmuebles, edificaciones, albarradas, pisos, plazuelas, cimentaciones de áreas residenciales, lo cual nos da datos muy importantes sobre los sistemas constructivos y urbanos de las antiguas poblaciones mayas.

Hemos recuperado mil 411 bienes muebles relativamente completos, íntegros; entre ellos, metates, objetos de cerámica, figuras de piedra, elementos de lítica y otros objetos arqueológicos.

Como parte de esto, tenemos 484 vasijas completas en proceso de análisis y restauración, muchas de ellas con inscripciones de glifos mayas, 450 osamentas hemos recuperado, 938 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos que nos hablan de restos en cuevas, pozos, cenotes, pero también de elementos originarios de los sistemas agrícolas, mayas, en la península de Yucatán, sobre todo.

Y 608 mil 489 fragmentos de cerámica, que probablemente para el común no tengan un valor demasiado amplio, porque son tepalcates, pero que para arqueología nos dan informes muy importantes de fechamientos, de estilos, de intercambios comerciales y de flujos de población en toda el área maya.

Ahora, como ya es costumbre, quisiera presentarles el avance del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas en una zona muy específica del estado de Tabasco poco conocida, que se llama Moral Reforma y también algunos otros elementos que nos dan cuenta de avances en la investigación arqueológica en otros lugares del estado de Tabasco.

Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Las obras del Tren Maya, Tsíimin Káak, avanzan y junto con ellas las investigaciones relacionadas con el salvamento arqueológico que nos aportan infinidad de bienes culturales e información de enorme valor para el conocimiento del mundo maya, así como los trabajos propios del Programa de Mejoramientos de Zonas Arqueológicas, Promeza.

En el Tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, pasando por el estado de Tabasco, continuamos avanzando para lograr las metas en lo que se refiere a la recuperación y análisis de los materiales y la información arqueológica, así como la intervención para el estudio y mejoramiento de tres importantes zonas: Palenque, Chiapas; El Tigre, Campeche; y Moral Reforma, en Tabasco.

Nos referiremos ahora a las acciones que estamos llevando a cabo en esta zona, Moral Reforma, ubicada en el municipio de Balancán, que tiene un enorme potencial para la investigación, la visita y el disfrute del público en general.

Se trata de una antigua ciudad maya, importante centro comercial que vinculaba la región de los petenes, al sur de la península de Yucatán y al poniente de la selva guatemalteca con la región costera del golfo de México, manteniendo una estrecha relación con los señoríos de Palenque y Calakmul y que tuvo su esplendor entre los siglos VII y VIII de nuestra era, hace aproximadamente mil 300 años.

Con el proyecto Tren Maya esta zona, poco visitada hasta el momento, se conectará con este sistema de transporte y gracias al Promeza de podrá ampliar el circuito de visita con la liberación de estructuras que hasta ahora permanecen cubiertas por la maleza, lo que permitirá una mejor comprensión, apreciación y disfrute de este sitio arqueológico, cuyo perímetro habrá de incrementarse a 80 hectáreas que permanecerán como reserva de investigación y cuidado de sus monumentos arqueológicos.

Este impresionante centro comercial de los antiguos mayas, formado por experimentados navegantes, podrá visitarse desde la estación El Triunfo, ya en construcción, lugar en el que confluyen el asentamiento prehispánico y la reserva ecológica Cascadas de Reforma, en la intersección entre Tabasco y Campeche.

Derivado de las acciones de investigación y conservación arqueológica iniciadas en Moral Reforma, se han hallado diversas piezas arqueológicas de gran relevancia para la investigación.

Por otra parte, en los trabajos realizados en Tenosique y Boca del Cerro, sitios hasta ahora poco estudiados, hemos llevado a cabo labores de prospección arqueológica con tecnología de escaneo láser de alta precisión.

Se han llevado a cabo análisis de los materiales de la región en los laboratorios de cerámica y bioarqueología, información que aportará importantes datos para definir los periodos de ocupación, épocas de esplendor y un mayor entendimiento de la dinámica sociopolítica de esta región.

Hemos localizado en el área diversos enterramientos humanos, tanto adultos como infantiles, masculinos y femeninos, cráneos con deformación intencional, incrustaciones dentales, platos de cerámica y diversos objetos que nos hablan de las costumbres funerarias y rituales de los antiguos mayas que les dieron significado.

De esta manera, continuamos con la decida misión de propiciar la conservación, la investigación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico que se ha logrado develar con el proyecto del Tren Maya a fin de engrandecerlo y transmitirlo a las nuevas generaciones para que, fortalecidas con el orgullo de esta memoria, puedan avanzar en la construcción de un mejor país, incluyente y justo.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Sería todo, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos.

Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana del 28 de septiembre de 2022.

Vamos a iniciar con la primera. Con una fotografía sacada de contexto, Reforma y periodistas arman campaña contra las Fuerzas Armadas. El periódico Reforma publicó el 22 de septiembre una fotografía con el título ‘Mirada verde’, con un pie que decía: ‘En el pleno del Senado, un militar tomaba fotos ayer mientras se desarrollaba la sesión. Para hoy en la cámara alta se tiene programada la discusión de la reforma que amplía hasta 2018 la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública’.

Aquí vemos en la pantalla la nota de Reforma con la fotografía de un elemento de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fotografía en cuestión está sacada de contexto ya que el medio de comunicación y otros periodistas usaron la imagen para desprestigiar a la Sedena, argumentando una supuesta intimidación por parte de los elementos del Ejército mexicano a legisladores, señalando que el militar uniformado se encontraba grabando la sesión del Senado de la República.

Cabe mencionar que la presencia del fotógrafo de la Sedena en el salón principal del Senado se dio durante la sesión solemne con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania. En el acto protocolario, el mandatario alemán fue recibido por cadetes del Heroico Colegio Militar y una banda de música militar.

Aquí vemos las fotografías del elemento de Comunicación Social de Sedena durante la visita del invitado extranjero. Así que Reforma, con mala leche, quiso inducir a sus lectores a pensar que la Sedena vigila y con ello intimida a los legisladores, pero eso es mentira.

El mismo error, entre comillas, cayeron periodistas y políticos. Por cierto, nadie habló del contexto, así que podemos señalar que se trató de una estrategia de desinformación.

Vean nada más los tuits que distorsionan el uso de la foto, un verdadero nado sincronizado para acusar de militarización, intimidación, espionaje y otras lindezas.

Se sumaron a esta mentira Risco, conductor de noticias del Financiero Bloomberg, con retuit, por supuesto, de Denise Dresser; el periodista Jorge Alejandro Medellín, de La Silla Rota; el economista Jorge Suárez, el medio digital Literal México y el director de la revista Etcétera, Marco Levario. Por cierto, esta no fue la única lista que pudimos sacar de las redes sociales, hay muchos otros que se pronunciaron y no desmintieron.

Este tipo de ataques han sido constantes en las últimas semanas en redes sociales, programas de televisión, radio, columnas de opinión y artículos, derivado del debate legislativo sobre la Guardia Nacional y su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso por un lado y, por el otro, la reforma para que los militares sigan atendiendo tareas de seguridad pública hasta el 2028.

En tanto medios y representantes de la oposición lanzan sus ataques, las encuestas señalan el amplio apoyo hacia la Sedena y Marina, así como a la Guardia Nacional y sus labores de seguridad pública.

Aquí vemos la encuesta de María de las Haras, que les preguntaron… Perdón. ¿María de las Heras?

INTERVENCIÓN: Sí, es De las Heras.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: De las Heras, quienes les preguntaron a sus encuestados: ¿Y usted qué tanto considera que la permanencia del Ejército hasta el 2028 en tareas de seguridad pública ayudará a mejorar la seguridad del país? Un 59 por ciento de los encuestados dijo que mucho o algo.

A otra pregunta, hecha por la encuestadora, les preguntó: ¿Cuando usted ve militares patrullando la calle, usted se siente más tranquilo o más intranquilo? El 63 por ciento dijo que más tranquilo o igual de tranquilo.

Ojalá quienes difundieron esta noticia falsa reconozcan el error, aunque no es de esperarse que eso suceda.

Siguiente, por favor. Medios de comunicación mienten una vez más sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El 21 de septiembre pasado medios de comunicación, como Milenio, Debate, Reforma, El Pulso Laboral, La Razón, Política Expansión, Punto por punto y El Economista publicaron notas que hacían referencia a un supuesto desfalco de 35 millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se trata de un engaño y una manipulación, es un refrito de hace dos años. Las notas afirman que la Auditoría Superior de la Federación hizo diversas observaciones al programa en 2020; estas observaciones fueron aclaradas por la dependencia en tiempo y forma. Además, el monto mencionado corresponde únicamente al 0.1 por ciento del presupuesto total ejercido en el programa para el año mencionado.

Entre las falsedades publicadas está que algunos beneficiarios estudiaban al mismo tiempo de recibir el apoyo, lo cual carece de verdad, al momento de iniciar su capacitación en el programa ningún aprendiz se encontraba estudiando. Si la Auditoría identificó a algunos beneficiarios en padrones de estudiantes, se debe a que primero fueron beneficiarios de Jóvenes y posteriormente obtuvieron alguna beca de estudiante o viceversa.

Se señala que los aprendices eran al mismo tiempo tutores, lo cual también es falso. La mitad de beneficiarios se volvieron tutores del programa, situación que no está prohibida, de acuerdo con las reglas de operación del programa.

Y bueno, aquí no para, una mentira más es que se benefició a 38 personas fallecidas. En su momento se aclaró que murieron durante su capacitación y que, una vez que se encontraron en la base de datos de Renapo, fueron dados de baja.

Las otras observaciones menores fueron aclaradas en su momento.

Y bueno, es comprensible que se encuentren tan enojados y difundan tantas mentiras juntas, pues el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un éxito, más de 2.3 millones de jóvenes se han capacitado, los cuales 42 por ciento han sido contratados, más o menos cerca de un millón, convirtiéndose en los hechos también en un programa de empleo.

Este programa reivindica el papel de los jóvenes en la sociedad, pues no se les discrimina ni se les llama ‘ninis’, como antes sí sucedía; en cambio, se ofrece capacitación laboral con miras a obtener empleos dignos, como ya ocurre.

En la pantalla estamos viendo el desmentido de la Secretaría del Trabajo.

Siguiente, por favor. No quieren que se le pregunte a la gente, les da pavor que opine el pueblo, eso lo prohíbe la Constitución, dicen, pero si sólo es un ejercicio de democracia participativa.

Veamos lo que dicen los juriconsultos y otros opinadores de la derecha sobre la consulta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer la opinión del pueblo sobre la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública.

La Secretaría de Gobernación organizará la consulta, junto con un consejo ciudadano para el 22 de enero de 2023, pero el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío; el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama; la senadora y el presidente del PAN, Kenia López y Marko Cortés, todos ellos lanzaron el grito en el cielo para clamar que la consulta es inconstitucional.

También se sumaron Julián Andrade, de la revista EmeEquis; el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks; Luis Cházaro, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados; del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, Carlos Bravo, Gabriel Quadri, Hamlet Almaguer, Paulina Rubio y, del Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza, también el diario Reforma y, bueno, un larguísimo etcétera opositor.

Dicen que el artículo 35 constitucional no vincula consultas populares sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública, pero la participación social es un ejercicio democrático, parte de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.

Se propone una consulta sin carácter vinculatorio, pero sí con un peso de una opinión colectiva. Este ejercicio tiene sustento en los artículos 6 y 7 constitucionales sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión. Que se escuche fuerte: el poder dimana del pueblo.

Pero también en la fracción I, del artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dice:

‘A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

‘Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia, fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática.’

Por eso, les dejamos esto a la reflexión:

¿Qué acaso el pueblo no tiene el derecho de opinar si está de acuerdo con que la Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad?

¿Qué el pueblo no tiene el derecho de expresarse sobre si la Guardia Nacional debe quedar en manos de la Sedena y continúan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública?

A su vez, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de promover la cultura cívica, la formación política y la participación ciudadana. O sea, que sí hay legalidad y sustento democrático para el ejercicio participativo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Pero aquí en la pantalla podemos ver lo que dicen algunos detractores.

Pero les dejamos las preguntas, para que no se les olviden. En el ejercicio de participación ciudadana se preguntará:

¿Está de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

¿Considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?

¿Cuál es su opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

Vamos ahora con un video que nos preparó Infodemia sobre las invenciones que han hecho sobre el futuro gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un intento de anular ilegalmente la elección usando mentiras y noticias falsas.

Recordemos que la elección para gobernador en Tamaulipas fue la de mayor participación ciudadana de las elecciones de este año, superando el 50 por ciento de participación.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: El proceso electoral en Tamaulipas constituyó un auténtico menú de estrategias para mentir, desinformar y acusar sin pruebas al candidato a gobernador Américo Villarreal, quien ganó la contienda.

Entre los ingredientes de este menú están los siguientes:

Uno, se crearon páginas web de medios apócrifos inexistentes, como el Dallas Chronicle, donde se publicó un texto en el que se acusaban los falsos vínculos criminales de Villarreal; sin embargo, este medio no contaba con redes sociales y su sitio web fue lanzado el 9 de mayo de 2022, un día antes de que fuera publicado el falso reportaje ‘La Ejecución del rey de huachicol destapa la corrupción en Morena’, que fue retomado por medios digitales y en redes sociales. Hoy la página web del Dallas Chronicle no existe.

Dos, se inventaron cables diplomáticos desclasificados para acusar al senador Villarreal de vínculos con el narcotráfico. Estos cables fueron desmentidos por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A pesar de esto, en redes sociales algunos comentaristas continuaron reproduciéndolos.

Tres, el PAN argumentó violencia generalizada e intervención de grupos del crimen organizado en el proceso electoral.

Cuatro, medios de comunicación forzaron la percepción de un vínculo entre Américo Villarreal y el empresario Sergio Carmona mediante fotos, montajes y versiones no confirmadas publicadas en columnas, en redes y en noticiarios, incluso utilizaron los cables apócrifos como prueba de los falsos vínculos.

Cinco, circularon listas falsas del gabinete de Américo Villarreal en redes sociales, como WhatsApp, que incluían a personajes relacionados con gobiernos anteriores de Tamaulipas.

Seis, se acusó al hijo de Américo Villarreal de recibir depósitos millonarios en cuentas bancarias de Ámsterdam del huachicol y del narcotráfico; sin embargo, las autoridades bancarias de Países Bajos confirmaron que no existen cuentas, transferencias o depósitos a nombre de Humberto Francisco Villarreal en dicho país.

Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Lo que hay que ver.

Por último, les mostramos un hecho que retrata de cuerpo entero la mentalidad panista. El lunes 26 de septiembre el diario 24 Horas publicó una nota con el título: ‘Entre escándalo inmobiliario, Tabe abre negocio en Escandón’. Según la investigación periodística, producto de quejas vecinales, el alcalde de Miguel Hidalgo, socio de las taquerías ‘Don Eraki’ habría violado el uso de suelo para abrir una nueva sucursal en la colonia Escandón, ubicada en la alcaldía que él mismo gobierna.

El mismo lunes, en conferencia de prensa, el tema fue cuestionado a la jefa de Gobierno, quien señaló que solicitaría que se investigara el asunto. Al revisar los documentos, efectivamente, el predio no contaba con el uso de suelo, pero además violaba al menos tres normas más que impedía su operación, por lo que se decidió imponer sellos de suspensión, provocando que el dueño, Daniel Tabe Tabe, agrediera con un cuchillo al verificar del Invea.

Vamos a ver el video.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Daniel Tabe Tabe es el padre del alcalde.

Ante ello, el alcalde panista publicó un tuit denunciando una campaña contra él y su familia. En un segundo mensaje publicó un video asegurando que él no era socio de dicha empresa, e insistió en que era blanco de ataques políticos.

Sin embargo, mintió. Al revisar una búsqueda en el Registro Pública de la Propiedad, arrojó que toda la familia, padres y hermanos del alcalde estaba involucrada en el negocio.

El joven verificador del Invea denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia, iniciándose una carpeta de investigación.

En un video, el alcalde dice que su padre no tiene nada que ver con la vida pública, pero, al hacer una revisión a su perfil de LinkedIn para ver si realmente se trataba del padre del alcalde y a su cuenta de Twitter, podemos ver diversos ataques y mensajes de odio, no solamente contra el presidente, sino contra su familia y la difusión de muchas mentiras.

Es cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La primera fila se rifan, ¿verdad?, la primera fila, bueno, vámonos con la primera, toda, está rifada, ya.

PREGUNTA: Coahuila, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y vemos Coahuila después, ándale pues.

PREGUNTA: Sí, bueno, señor presidente, muy buen día, un placer saludarlo, venimos de Campeche.

Soy Enrique Pastor Cruz Carranza, representó al Club de Periodistas de México, en Tabasco, Campeche, Yucatán y a la estación de radio, Radio Delfín con el programa A fuego lento.

La primera pregunta, señor presidente, es: hoy Campeche tiene un nuevo gobierno que llegó a partir de un proceso electoral democrático perfectamente vigilado con la licenciada Layda Elena Sansores San Román.

Tenemos un año de esta administración, en la cual el día de hoy nos enteramos que hay un subejercicio de 879 millones de pesos y que hay una reducción en el proyecto de presupuesto para el año próximo en la entidad campechana.

Yo vine aquí en el 2019, un lunes 8 de julio y usted me otorgó la palabra generosamente, como hoy me lo permite y le pedíamos que se cumpliera aquella promesa de descentralizar Pemex a Ciudad del Carmen. Usted nos dijo que sí, que efectivamente este era un proceso que se iba a llegar a cabo.

Hoy Ciudad del Carmen está en el abandono total, nos quedamos esperando el libramiento de Atasta, que años pasan, gobiernos pasan, promesas pasan y no se cumple.

De su estado, Tabasco, desde Villahermosa hasta Champotón, saliendo por la parte interna de la Macizo Continental de Villahermosa, Candelaria, Palizada, Escárcega, hasta Champotón y de la península de Atasta, cruzando Campechito, hasta Champotón, tenemos las peores carreteras que puedan existir en toda esta región.

Señor presidente, usted ha recorrido muchas veces, incluso tuvimos oportunidad de participar y acompañarlo como periodista en sus giras, en aquellas épocas incluso, hasta se bacheaba; ahora que usted está yendo constantemente por el Tren Maya llega usted en helicóptero, pues han abandonado esa zona. Ojalá pudiera usted volver a hacer unos recorridos por carretera o en el próximo presupuesto que se vaya a ejercer en la república en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tome en consideración.

Estoy viendo muy entusiasmado, como gente del sureste, que ya es una realidad. Cuando vine hablamos de que había una campaña para impedir que el proceso de inicio del Tren Maya se llevara a cabo.

Usted ha hecho una gran labor, las gentes del sureste estamos muy contentos, pero en Campeche tenemos envidia de la buena a su estado, Tabasco, progreso, progreso, desarrollo, inversiones extraordinarias; Yucatán ni se diga, un gobernador que todos los días anuncia inversiones; y Campeche sólo aparece en ‘Los martes del Jaguar’, convirtiéndonos en un espectáculo.

Una cosa es hacer lo que dice hoy la señorita, debatir y señalar asuntos irregulares y otra cosa es que una entidad con una historia tan grande como Campeche, con tantos recursos que ha aportado al país y al mundo, 400 años de madera, de palo de tinte, chicle, camarón, hoy no hay inversión, no hay apoyo al sector pesquero, está abandonado.

Pemex mantiene completamente cerrado el programa Pacma y sólo sirve para generar confrontaciones.

Se suspendió el apoyo de gasolinas, diésel para las comunidades pesqueras, que es una actividad totalmente ancestral.

Su decreto, señor presidente, para evitar que se privaticen las playas en todas nuestras costas nacionales, en Campeche es totalmente y plenamente ignorado. La Isla del Carmen, hicimos una petición a Change.org porque se está privatizando sin que ninguna autoridad federal, estatal o municipal tome cartas en el asunto.

La pregunta sería, con todo respeto, señor presidente, la primera: esperamos con mucho entusiasmo una transición que pudiera cambiar el rumbo de Campeche. Con todo respeto y con toda valentía, como siempre lo hemos hecho, vengo a decirle que este año ha sido un año perdido. El dato de ese subejercicio de 879 millones creo que es el peor de los agravios a un estado que requiere tanta inversión y que está convertido en un talk show.

Señor presidente, ¿habrá manera de revertir ―esa es mi primera pregunta― esta desgracia, esta maldición, que sufrimos en Campeche?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues yo no coincido con tu apreciación, la respeto, pero no estoy de acuerdo.

INTERLOCUTOR: Tenemos datos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En este año al que haces referencia se están llevando a cabo inversiones en Campeche como nunca en la historia, sí.

Y te lo voy a probar, porque no se trata sólo de hablar, sería demagogia, retórica. ¿Por qué no pones el plano del Tren Maya?

INTERLOCUTOR: Eso es un éxito.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero es inversión pública como nunca en la historia de Campeche, estamos hablando de una inversión para Campeche de alrededor de 100 mil millones de pesos en el Tren Maya, 100 mil millones de pesos, cuando a Campeche antes de este gobierno se dedicaban nada más a saquearlo, a Ciudad del Carmen precisamente, primero los contratistas del PRI y luego los contratistas del PAN, vinculados a Pemex, que recibían contratos.

Bueno, achicaron, como se dice en el sureste, achicaron Cantarell, uno de los campos petroleros más importantes del mundo, lo agotaron. Llegó a producir en ese periodo hasta dos millones de barriles diarios, ahora está produciendo 150 mil barriles. Porque se dedicaron a extraer petróleo de manera irracional y destruyeron completamente todo ese potencial petrolero.

Se hicieron inmensamente ricos, saquearon. Había un empresario, Oceanografía, vinculado con un familiar del secretario de Hacienda de Vicente Fox. ¿Cómo se llama el señor?

INTERVENCIÓN: Francisco Gil

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Francisco Gil.

INTERLOCUTOR: Oro Negro se llamaba la empresa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Oro Negro.

Bueno, durante el gobierno de Fox y de Calderón le entregaron a esta empresa como dos mil o tres mil millones de dólares en contratos sin licitar, asignación directa. El señor dueño de esta empresa mandaba hacer relojes especiales para regalar a políticos del Prian, exactamente como tú lo mencionas y a otras personas, relojes que, aunque parezca increíble, cuestan un millón de dólares, un reloj de un millón de dólares. Esa era la corrupción.

No, tú traes uno igual que yo.

INTERLOCUTOR: Sí, igual que el mío, señor. No y qué decir de los Mouriño, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que es importante todo esto.

INTERLOCUTOR: Qué decir de los Mouriño, la riqueza que se generó con los Mouriño, se compró de contado un equipo de futbol de la liga más cara del mundo, que es la liga española, el Celta de Vigo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La liga española. Bueno, pero ya no nos metamos con los finados, vamos a hablar de la actualidad.

INTERLOCUTOR: No, siguen vivos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mira, aquí están los límites porque somos pueblos hermanos, ¿no? Mi familia tiene que ver con Campeche, con Ciudad del Carmen, ahí vivió un tío abuelo, sí, en Campeche.

Cuando en Tabasco había un movimiento anticlerical, se iban al exilio los católicos y el exilio era Ciudad del Carmen y Veracruz, porque Tabasco inició un proceso, una política anticlerical con educación racionalista. Era la época de Tomás Garrido Canabal.

Entonces, mi abuelo se quedó en Tabasco y su hermano sí tuvo que salirse, porque incluso fue amenazado porque le iban a aplicar el 33, porque era español. Entonces, somos pueblos hermanos.

Entonces, tú mencionas que en Tabasco es más la atención. En el caso del Tren Maya, mira, esto es Tabasco, aquí está Palenque. De aquí hasta aquí es Chiapas, muy poco el tramo.

INTERLOCUTOR: Pero sustancioso, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esto es Chiapas. De aquí a aquí es Tabasco.

Aquí ya conoces, es Candelaria, es Campeche, aquí empieza, terminando El Triunfo, que fue donde está la zona de Reforma Moral, que está por aquí, que es un sitio arqueológico bellísimo. Este es el límite con Guatemala.

Bueno, aquí empieza en Campeche el Tren Maya. Mira, todo esto es Campeche, aquí está Escárcega, aquí está Edzná, aquí está Campeche. ¿Hasta dónde termina? Hasta Calkiní, aquí están los límites. Fíjate cuánto.

Bueno, pero por el lado de la selva, Escárcega se va hacia Xpujil, porque aquí está esta belleza que es Calakmul, por aquí, es única.

Y aquí ya están los límites con Quintana Roo, que, por cierto, hay un conflicto de límites de Quintana Roo y Campeche.

Mira cuánto.

De los mil 550 kilómetros del Tren Maya, como 600 son Campeche. Si hablamos de un costo de 300 mil, de 500 mil millones, 500 millones por kilómetro, estaríamos hablando de 30 mil millones de pesos, nada más eso.

Dime una obra que hayan hecho en Campeche de 30 mil millones de pesos.

INTERLOCUTOR: Señor, está usted en el acertado, totalmente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O sea, te estoy hablando de una obra, bueno, esto significa empleo, comunicación, pero voy más todavía.

Tienes razón en lo de Ciudad del Carmen, falta que se vaya Pemex, pero estamos invirtiendo bastante en su…

INTERLOCUTOR: No está pagando Pemex, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a invertir más, lo que pasa es que ya, repito, achicaron Cantarell, entonces, de todas maneras, vamos a cumplir con el compromiso que tenemos, que no hemos cumplido, de que se vaya Pemex a Ciudad del Carmen, no lo hemos podido…

INTERLOCUTOR: ¿Sigue vive la promesa, señor?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sigue vivo ese compromiso.

No lo hemos podido hacer porque es interesante también que se sepa que llevábamos 14 años con una declinación, una caída en la producción de petróleo. Es un poco lo que sucedió con los homicidios, con la violencia. Entonces, traíamos una caída de tres millones 400 mil barriles cuando estaba en su apogeo Cantarell, que hablaba yo que se sólo aquí sacaban más de dos millones de barriles. De tres millones 400 a nivel nacional, nos dejaron un millón 700 mil, un millón 700 mil del 2004, del 2004 que fue récord, hasta el 2018, 14 años.

Nos llevó dos años detener la caída, 19 y 20 y ya empezamos, porque invertimos, a recuperar producción. Entonces, toda esta operación nos llevó tiempo y por eso se retrasó el traslado de Pemex a Ciudad del Carmen, pero se va a cumplir.

Pero te voy a dar dos datos más. Mira, toda esta zona —Campeche, desde luego, por el petróleo, Ciudad del Carmen creció mucho— toda esta zona, incluyendo la ciudad, que es bellísima, fue atendida por los gobernantes. Esta es una de las ciudades más bellas de México, el malecón de Campeche, desde luego es la ciudad amurallada y esta zona tampoco se abandonó mucho.

Pero aquí era abandono completo. Bueno, hasta hace 10 años, seis, 10 años, se creó el municipio de Candelaria, que no existía y el municipio de Calakmul, que no existía. Para ver nada más el nivel de abandono.

Pero en esta zona el principal problema de la gente que sufrió mucho y sufre todavía, pero ya están cambiando las cosas, aquí el principal problema era la falta de agua, la falta de agua. Bueno, estamos haciendo un acueducto de aquí a Xpujil, ya terminamos una primera etapa y ya no va a faltar agua en todos estos ejidos, en todas estas comunidades.

Entonces es una obra muy importante que se está haciendo. Te podemos dar el dato, es una obra que está haciendo Conagua con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero te voy a dar otro dato más. Ah, bueno, aquí en Xpujil, que tiene que ver con Calakmul, sólo aquí hay cinco mil sembradores que están trabajando, cultivando sus tierras y que reciben un apoyo de un jornal de cinco mil pesos mensuales, cinco mil, esto nunca.

Y en todo Campeche, en todo el estado, te puedo garantizar que el 90 por ciento de los hogares de Campeche están recibiendo cuando menos un apoyo del presupuesto público, ya sea porque recibe una pensión —eso no había antes— como adulto mayor después de los 65 años o porque es una persona con discapacidad. De modo que Campeche tiene una atención especial ahora.

El programa de salud que está por iniciar en Campeche significa la rehabilitación de todos los centros de salud de los hospitales, médicos, especialistas, medicinas, abasto de medicamentos, que no había porque estaba completamente en el abandono y de manera gratuita, entre otras cosas.

Entonces, ¿por qué voy en helicóptero?, porque también lo mencionaste…

INTERLOCUTOR: Sí, señor, porque antes quedaban las…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro.

INTERLOCUTOR: Sabíamos que iba a usted a llegar, señor presidente, —se lo digo con todo respeto, yo tránsito de Carmen a Campeche a hacer mi programa de radio— y sin que se anunciara todavía, sabíamos que usted iba a ir a Campeche porque empezaban a bachear; ahora, como ya va usted a Campeche en helicóptero, pues ya no bachean, está abandonada la carretera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, vamos a buscar de que no bacheen, de que hagan carreteras nuevas y ya se están haciendo.

Y mire, ¿por qué llegó en helicóptero? Yo estoy aflojado en terracería, siempre, por eso conozco todo, conozco todo tu estado como la palma de mi mano.

INTERLOCUTOR: Sí, sí, lo acompañamos varias veces como periodista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta invito a la gente que vaya a Palizada y que atraviese esta laguna, esta laguna costera es la más grande del país, la Laguna de Términos. Es leyenda porque es la laguna de los piratas, esta.

INTERLOCUTOR: De antes y de ahora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya no hay piratas.

INTERLOCUTOR: No, si hay piratas, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no, ya se fueron.

INTERLOCUTOR: No, siguen asaltando las plataformas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no hay piratas.

Bueno, por acá está Palizada, aquí, este viaje en lancha de Palizada a El Carmen es una belleza.

Pero, bueno, ¿por qué voy en helicóptero?, porque, imagínate que tengo tres días. Estas son de aquí, toda la ruta son mil 550 kilómetros, no hay una obra en el mundo como esta, o sea, para orgullo de los mexicanos. Respeto mucho a los ciudadanos y al gobierno chino, pero siempre se ponen de ejemplo de las grandes obras, ¿no? No hay en el mundo una obra así.

Y resulta que tenemos el tiempo encima porque la tenemos que terminar en diciembre del año próximo, los mil 500 kilómetros. Eso también es histórico, sólo en el porfiriato se había hecho así, nada más que en aquel entonces eran concesiones a empresas extranjeras. Este es un ferrocarril de pasajeros y de carga para el turismo, para comunicar todas las áreas arqueológicas de México que se está haciendo con la participación de empresas mexicanas sin crédito, con dinero del presupuesto, que antes se robaban y que ahora nos alcanza para invertir en esto.

Y tengo que ir cada mes, incluso ya no voy cada mes, ahora voy cada tres semanas, acabo de ir este fin de semana.

Y sí voy en helicóptero, agarro el helicóptero aquí. ¿Te digo qué hice el fin de semana? Agarré el helicóptero aquí, todo esto, bajé en Xpujil, aquí tuvimos una reunión con los ingenieros militares y luego me fui a dormir a Chetumal. Eso fue el viernes.

Como me dolía un poco el cuerpo, pensé que era por otras razones, como tú comprenderás, pero no, resulta que el helicóptero vibra mucho. Y le pregunté a los demás y luego le pregunté al comandante y ya me explicó.

Entonces, vamos viendo todo, todo, todo el tramo. Aquí bajamos, evaluamos y luego… Ah, en Palenque evaluamos, una reunión y acá la otra, el viernes. Dormí en Chetumal.

De nuevo agarramos el helicóptero aquí en Chetumal e hicimos todo esto, bajé en Tulum para hacer otra evaluación. Aquí estamos haciendo, además de la línea del tren, aquí estamos haciendo un aeropuerto, que ya lo iniciamos. Como el aeropuerto de Cancún, va a ser un aeropuerto internacional de primer orden, ya se inició la construcción, todo esto lo está haciendo la Secretaría de la Defensa con los ingenieros militares.

Luego, ya sobrevolamos aquí.

Este tramo fue el que nos costó. Aprovecho para informar que ya no hay amparos, es decir, se ganaron todos los amparos, no tuvieron razón los seudoambientalistas. Porque aquí están los intereses de grupos. Ese señor que fue de la Corte, Cossío, Claudio X. González, todos los que promovieron los amparos pues ya no.

Entonces, hicimos esto, bajamos aquí en Cancún, evaluamos, porque aquí además estamos haciendo una obra de un puente de más de 10 kilómetros sobre la laguna de Cancún para comunicar la zona hotelera y otras obras.

Y ese mismo sábado sobrevolamos todo esto hasta Mérida, esto fue sábado. Aquí hicimos reunión, en Mérida, evaluamos en Mérida.

Que aprovecho también para comentar que se están llevando a cabo obras en Mérida. Hay un lugar que se llama La Plancha, que era la antigua estación del ferrocarril, como 12 hectáreas y se está reconstruyendo. Participa el gobierno del estado y participa la Secretaría de la Defensa. Es una obra mucho muy importante.

Y de aquí salimos el domingo, hicimos todo esto. Aquí entramos de nuevo a Campeche, te decía yo, todo esto, todo esto, todo esto, para supervisar. Es un tramo que lo tiene la empresa Carso, va bien, va avanzando. Muchísimo trabajo, ya no hay camiones de volteo, muchísimo trabajo en todo esto.

Y de aquí ya nos fuimos a Ciudad del Carmen a tomar el avión.

Entonces, eso fue mi fin de semana.

Entonces, cuando dices del helicóptero, sí, pero si no lo hago así no superviso completo. Y vamos a seguir ayudando a Campeche.

Y tienen… Tú a lo mejor no vas a coincidir conmigo, pero no tenemos por qué coincidir.

INTERLOCUTOR: Sí hemos coincidido, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, o no en todo.

INTERLOCUTOR: Así es, eso es cierto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero yo siento que tienen una extraordinaria gobernadora en Campeche, Layda Sansores.

INTERLOCUTOR: Estamos esperando que aterrice, como aterrizó usted, esperamos que aterrice.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero qué bien que estás aquí y da la oportunidad de explicar, me ayudas a explicar y, además, a recordar los pendientes, lo que sostienes: las carreteras, mejorarlas, el que se cumpla con el compromiso de que Pemex se vaya a Ciudad del Carmen.

INTERLOCUTOR: Ciudad del Carmen está ahorita sin agua, señor. Usted señala el acueducto a Xpujil, Ciudad de Carmen, que hizo el primer acueducto, lo hizo el licenciado Carlos Sansores Pérez, el segundo acueducto lo realizó Felipe Calderón, lo inaugura Peña Nieto y periodísticamente nosotros hicimos el reportaje y denunciamos que le conectaron una pipa de agua para engañar una obra falsa totalmente y hasta la fecha no funciona, es un acueducto que no funciona.

Por eso nosotros pedimos, el libramiento de Atasta, se ha hecho gestiones por diputados, por senadores, pedimos que se active esa circunstancia de agua potable, estamos a un metro sobre el nivel del mar y carecemos de agua potable en Carmen.

Tenemos totalmente invadido un auténtico cementerio de todos los barcos de Oceanografía, independientemente del tema de Oceanografía y extrabajadores que no ha sido atendido.

Y sí quiero hacer, puntualizar esta gran obra del Tren Maya, que lo hemos manifestado, porque el último tramo que se construyó en la historia ferrocarrilera del país se hizo durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, estamos hablando de 60 o 70 años.

Entonces, sí valoramos esto, señor presidente. Por eso, después de tanto que ha aportado Campeche, 400 años de palo de tinte, camarón, petróleo, chicle, etcétera, pues no podemos aceptar un destino como el que hoy tenemos, estar rodeado de un gobernador eficiente, trabajador, como es el de Yucatán, el progreso y la ventaja de tener un presidente mexicano nacido en Tabasco, un secretario de Gobernación nacido en Tabasco, ¿y pues Campeche?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, Campeche se va a elevar.

INTERLOCUTOR: Eso queremos, que eleve.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta las nubes.

INTERLOCUTOR: ¡Eso! Okey, señor, muchas gracias. Era la primer pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y un abrazo.

INTERLOCUTOR: La segunda rápida, esta sí, con respecto a que señala la señorita Vilchis y a mí me parece, coincido con ella, de que hay una campaña permanente de los consorcios y medios que representan no el ejercicio de la libertad de expresión, sino los intereses que convergen y que el día que se descubrió que hacer periodismo era uno de los más grandes negocios dejó de haber auténtica libertad de expresión, por lo cual los periodistas que actuamos independientemente o tenemos medios que nos permiten hacer periodismo somos objeto de persecución.

Mañana vamos a tener evaluación en el mecanismo de Gobernación después de cuatro años en que hemos estado abandonados. Yo le pido, señor presidente, con su atribución, que ojalá pueda usted dar instrucciones para que el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas funcione como debe funcionar y no como un ente burocrático.

Somos el país que más cantidad de periodistas han sido asesinados, pero además el 100 por ciento de los periodistas somos del interior de la república. El escándalo, la confrontación, los señalamientos es aquí en la capital, pero los muertos los estamos poniendo nosotros, señor presidente.

Se lo agradeceré.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada más te aclaro algo, ¿eh? Digo, porque es importante. No vamos aquí a debatir sobre el número, sean 10 o 20, uno, no, eso no.

Nada más que no hay uno, un periodista reprimido y mucho menos asesinado por Estado, como era antes, esa es la pequeña diferencia, ¿sí?

Sí hay, lamentablemente periodistas asesinados; no hay periodistas asesinados por el Estado, como era antes. O sea, porque van a Europa o nuestros adversarios conservadores se dedican a decir que se asesinan a los periodistas. Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, el Estado no viola derechos humanos, eso es lo único.

Y sí tenemos la obligación con los periodistas y con todos los ciudadanos mexicanos, con todas las personas, con todos los seres humanos, de proteger la vida, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y eso lo estamos haciendo.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días a todas y a todos.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, preguntarle sobre esta resistencia que sigue habiendo en algunos grandes contribuyentes para pagar sus impuestos. Nosotros en Contralínea documentamos el caso del líder, ahora líder moral de la oposición a su gobierno, también fundador de esta organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y empresario, Carlos X. González Guajardo.

En su caso este empresario recurrió a diversas argucias legales para no pagar sus impuestos. Y nosotros tuvimos acceso al expediente que se discutió en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya fue sentenciado este empresario a pagar 16.8 millones de pesos que adeudaba. Tenía un crédito fiscal que le había generado el Servicio de Administración Tributaria desde 2014 y apenas hasta 2020 ya queda en firme esta sentencia pues para que pague sus impuestos.

Entonces, preguntarle por qué sigue habiendo tanta resistencia de algunos grandes contribuyentes a pagar sus impuestos ahora que, se sabe, se reparte a los más necesitados a través de los programas sociales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay resistencias porque imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales, antes no pagaban o si pagaban la devolvían los impuestos. Esto hay que decirlo, aunque moleste: no pagaban impuestos los grandes empresarios, corporaciones.

Iba yo a decir ‘grandes contribuyentes’, porque así se les considera en Hacienda, pero está mal o estaba mal llamarles así, porque no contribuían los grandes contribuyentes, nada más que quedó así, hay una dirección que se llama de grandes contribuyentes.

Ahora sí todos y tengo que agradecerles de que entendieron que las cosas han cambiado, que son distintas.

Y también que no se olvide, era legal la condonación de impuestos, estaba establecido en las leyes. Tenían información de cómo hacerle para que les condonaran los impuestos.

Y había mecanismos establecidos para favorecer a los llamados grandes contribuyentes, había un mecanismo que se llamaba ‘la consolidación fiscal’. Entonces, una empresa importante, importante, tenía utilidades, era la empresa famosa, insignia, pero para no pagar creaba empresas fantasmas o artificiales, 10, 20 empresas y en esas empresas perdían. Entonces, como se consolidaba todo, todas las empresas, resultaba que ya no había utilidad, por lo mismo ya no se pagaba impuestos.

Esto, aunque parezca increíble, se inició con el presidente Echeverría. Cuando asesinan de manera injusta a don Eugenio Garza Sada en una protesta fuerte, Echeverría ofrece este mecanismo de apoyo y se mantiene, incluso habían reducido el monto de condonación y con Fox lo volvieron a levantar al 100 por ciento.

Bueno, todo eso era legal, para no pensar que actuaban de manera ilegal.

También vendían una empresa y era legal no pagar impuestos si se hacía la operación en el mercado financiero, así estaba la ley. Por ejemplo, cuando venden Banamex a Citigroup, como lo hacen en la Bolsa de Valores no pagan impuestos, porque lo permitía la ley.

Entonces, por eso alegan los que no pagaron impuestos en ese entonces de que era legal. Sí, pero era inmoral o es inmoral, porque si se compara… Que era otra justificación o pretexto o excusa de siempre ¿no? El neoliberalismo había que aplicarlo porque era lo que prevalecía o se aplicaba en todo el mundo. Sí, pero en Estados Unidos si se hacía una operación como la venta de Banamex a Citigroup había que pagar impuestos y aquí no. O sea, se aplicaba la política neoliberal de acuerdo a los intereses creados en el país.

Entonces, todo esto ya no es legal, ya se hicieron modificaciones constitucionales, ya en el artículo 28 de la Constitución se establece que la condonación de impuestos está prohibida. Es como los monopolios, están prohibidos, la condonación de impuestos en ese mismo artículo de los monopolios se prohíbe.

Entonces, ahora están pagando impuestos y es un cambio de fondo, los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos, imagínense si no va a ser un cambio. Porque no estamos hablando ni siquiera de estos, ¿cuántos son?, ¿16 millones?

INTERLOCUTORA: 16.8 millones de pesos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que para la mayoría de los mexicanos es muchísimo dinero, sí, pero se condonaban impuestos por 10 mil, 15 mil millones de pesos a una empresa, el presupuesto de un estado se le condonaba a una empresa. Entonces, eso ya se concluyó.

Entonces, quedan rezagos pendientes y además hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas, van a poder evitar que paguen. No.

Yo les aconsejo que paguen, porque además ya esta defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal.

Entonces, dicen, yo he estado escuchando últimamente, es: ‘Ya se va a terminar el gobierno’, quieren que se pase el tiempo, apuestan a tácticas dilatorias o a ir pateando el bote, pero nosotros vamos a seguir pendientes.

Esta semana precisamente la semana próxima, tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando.

INTERVENCIÓN: ¿Cómo cuántos son, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora hay como unos 20 o 30.

INTERVENCIÓN: ¿Que no han pagado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión.

En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país. Y hasta ahora vamos bien. ¿Por qué no pones la tabla de recaudación de ayer?

INTERVENCIÓN: ¿Los 20 cuánto deben?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con los 20 deben de ser como unos 100 mil millones.

PREGUNTA: ¿De todos los sectores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, o sea, es más ahora. Ah, no, no se puede, pero son como 100 mil y es bastante.

PREGUNTA: ¿Qué sector?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre los potentados, o sea… No potentados, las grandes corporaciones económica y financieras.

INTERVENCIÓN: Los dos mil millones sentenciados por la Corte

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERVENCIÓN: Los dos mil millones sentenciados por la Corte, que lo vienen dilatando por los amparos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, pero se está buscando un arreglando, se está llegando a un acuerdo. No está ahí el caso de Azteca o el Grupo Salinas, no, estamos hablando de otra lista, esto ya se está trabajando lo de Salinas Pliego, se está buscando un acuerdo, ya se está haciendo toda una revisión general.

Ya hay, en efecto, juicios que son cosas juzgadas, es decir, ya la Corte resolvió; sin embargo, hay otros y lo que se busca pues es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo, sino buscando la conciliación y así lo hemos hecho en otros casos, casi en todos, nos hemos reunido o se han reunido del SAT con grandes empresas, con bancos y se llega al acuerdo, va a ser lo mismo.

Miren, porque es importante, porque de esto depende nuestro presupuesto, o sea, de aquí cuando… Una vez me habló el dueño de Bimbo que habían vendido una de las empresas de Bimbo y que iban a pagar sus impuestos, creo que mil o mil 500 millones de pesos de impuestos, no tengo el dato ahora. A una empresa extranjera le vendieron, creo que es donde hacen las paletas de chocolate.

INTERLOCUTORA: Ricolino.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ricolino, sí.

Y le platicaba que ese dinero era el equivalente a mil millones que estábamos destinando, que se destinaron este año para caminos en las zonas más pobres de Guerrero, que es La Montaña. Le digo: Los mil millones son mil millones para caminos. Entonces, para eso es el presupuesto.

Antes, pues en un ambiente de corrupción y de complicidades se podía decir: ‘¿Cómo voy a pagar si se van a robar el dinero en el gobierno?’ Ahora no, ahora el dinero es para inversión pública, para el bienestar de la gente.

Lo que decía yo al compañero de Campeche, 90 por ciento de los hogares de Campeche recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. De 35 millones de familias que hay en el país, 35 millones, 30 están recibiendo, me consta y lo puedo probar, de manera directa cuando menos un beneficio de este presupuesto y los cinco millones de familias restantes también de manera indirecta se apoyan, porque hay inversión pública y se benefician las empresas, porque hay inversión extranjera y se benefician empresas y se generan empleos.

Y también el beneficio mayor para esas cinco millones de familias, el beneficio mayor es que si 30, que son de la pirámide de la parte de abajo de la pirámide hacia arriba, tienen, aunque sea una pequeña cantidad de apoyo y logramos.

Entonces, sí, sí, por ejemplo, hay quienes pueden decir: ‘A mí no me llega’, sí, pero no te llega el recibo de luz como te llegaba antes, ¿por qué?, porque no hay aumento. Me refiero a cinco millones que no tienen el apoyo directo. A todos se benefician porque no hay el aumento.

Pero, lo mismo, no hay el aumento de la gasolina. Aunque se trate de una familia de más ingresos, no está pagando la gasolina como se paga en Estados Unidos o como se paga en Europa y esto tiene que ver y les voy a decir con qué en específico.

Miren, este es el ingreso hasta 27 de septiembre, es el corte. Estos son impuestos, esta columna, son los tributarios, aquí tenemos 0.3, menos 0.3, ¿por qué?, es interesante esto. En impuesto sobre la renta estamos arriba, 14.8, esto en términos reales. Si tenemos una inflación de ocho, hay que sumarle 14.8. En términos nominales estaríamos hablando de 22, de 23 por ciento de incremento en impuesto sobre la renta, pero como se le quita la inflación en términos reales, 14.8 de impuesto sobre la renta; en IVA, 1.5, en términos reales y así.

Pero aquí tenemos que es el IEPS, este es el subsidio a la gasolina y al diésel, por eso tenemos menos 80. Si comparamos la recaudación del 21, eran 315 mil hasta la fecha y ahora 65. Estamos subsidiando con alrededor, hasta ahora, de 250 mil millones de pesos para que no cueste la gasolina y que no nos impacte en la inflación.

Esto lo estamos compensando acá, con este incremento, ¿por qué? porque aquí está el ingreso por el petróleo. El ingreso total del gobierno es 3.2, real.

Entonces, ¿por qué podemos hacer esto?, porque también son más los ingresos que tenemos en general y en particular, como se aumentó el precio del petróleo crudo, es mayor el ingreso de la hacienda.

Pero si esto no lo cuidamos y baja… Miren, de mil, de un billón 412 mil de impuesto sobre la renta a un billón 749, este año, estamos aquí hablando de alrededor de 300 mil millones más.

Lo de Claudio X. González, pues no tengo el conocimiento exacto de cómo está su situación, pero estoy seguro que va a terminar pagando.

Muchas veces, también, sus despachos contables quedaron también mal acostumbrados a hacer trampas y al final se les descubre. Además, tenían a gentes en el SAT, mucha gente del SAT se iba a trabajar a despachos particulares con empresas.

Ya les he platicado aquí que cuando le hablo a un empresario fuerte y le digo: Hay que platicar con el SAT porque tienes este adeudo… Hubo una vez que hablé con un empresario de una corporación comercial muy importante de Estados Unidos y me dijo: ‘Es que me dicen los abogados y los fiscalistas que estamos fuertes’, le digo: Pues te están engañando, no están fuertes y es mejor que mandes gente de su confianza que no te engañen.

Hay periodistas que no pagaban y no lo sabían, porque sus contadores les llevaban sus ingresos; entonces, se les avisó y todos pagaron, no hay ahora un periodista que no pague sus impuestos. Y es general, por eso no puede haber excepciones, porque imagínense si alguien no paga, ¿qué se va a pensar?, de que, o tiene mucha influencia o hubo un arreglo en lo oscurito.

Y, repito, todos están ayudando, por eso son estos resultados y por eso se tiene un gran reconocimiento a México. Ahora que hay crisis por la guerra y movimientos en el mundo de las finanzas nuestro peso resiste y sigue llegando inversión extranjera. Y no tenemos dificultad porque se actúa con responsabilidad.

Y estos datos los tienen los financieros, saben bien cómo estamos, cuánto es nuestra deuda con relación al producto, cuánto crece, si tenemos capacidad de pago, si tenemos ingresos, si se gasta más de lo que ingresa.

Y no, les puedo mostrar de que esto va a acorde con nuestro ejercicio presupuestal, no hay subejercicio y tampoco hay excesos o superávit, de que estemos gastando más de lo que tenemos de ingresos.

Entonces, ya van a pagar todos.

INTERLOCUTORA: Presidente, preguntarle también en esta sección del Quién es quién en las mentiras, pues hoy veíamos toda esta campaña en contra del gobernador electo Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas y se ha venido descubriendo que detrás de esa campaña estaría el todavía gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En este sentido, se trata de imponer esta idea de que el doctor Américo Villarreal tiene estos nexos con el narcotráfico.

Nosotros en la revista Contralínea tuvimos acceso a las investigaciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos, también aquí en México, en torno a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Unidad de Inteligencia Financiera incluso documenta a partir del seguimiento que se hace a tres cuentas bancarias del aún gobernador, que sale dentro de dos días, el 30 de septiembre ya concluye su mandato, en este seguimiento que se le hace a tres cuentas bancarias se liga directamente con siete empresas fachada del cártel de Sinaloa.

Preguntarle, presidente, si su gobierno continuó con esta colaboración con la Fiscalía General de la República en torno a las investigaciones que se siguen contra el político panista y también si tiene alguna información de que se vayan a cumplimentar las órdenes de aprehensión que existen en contra de García Cabeza de Vaca por estos supuestos vínculos con el crimen organizado, ahora que ya deje su cargo y con ello ya quede sin fuero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, no quiero yo tratar este tema a fondo porque estoy esperando la resolución del tribunal, estoy esperando que resuelvan. Pienso que se han tardado y que eso genera más especulación y más confrontación y difamaciones y guerra sucia.

Sin duda, hay presiones, pero yo hago una reflexión: si se comete una injusticia, no se va a resolver nada; al contrario, se van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta. Ya no son los tiempos de antes.

Ojalá y sirva este llamado. No se pueden fabricar delitos, esto aplica por parejo. Ya no es el tiempo de antes, en que desde el Estado se fabricaban delitos, se inventaban hechos, como, por ejemplo, no era delito grave la corrupción y era, por lo que se debía acusar a una persona, pero como no era delito grave se le acusaba de lavado de dinero, que sí era delito grave, pero a lo mejor, como dicen los abogados, no se tipificaba lo del delito de lavado de dinero, pero ya había consigna y a la cárcel.

Eso ya no se puede y no se debe, no se pueden fabricar delitos por consigna, imagínense en estos tiempos.

Además, nosotros, en mi caso y ojalá y se comprenda para que no exijan que me quede callado, yo que padecí y no personalizo, hablo en plural, que padecimos de tantos fraudes, imagínense, si ya estando como presidente me voy a quedar callado si veo un fraude. Claro que no.

Además, estoy aquí para hacer valer la democracia, para hacer valer la Constitución, el artículo 39 de la Constitución, que establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Eso es la democracia, esa es la esencia de los derechos políticos.

Entonces, no nos adelantemos, esperemos que el tribunal resuelva y que también se le deje a las autoridades competentes que sean las que presentes pruebas, investiguen, actúen con libertad, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa, ya no se acepta eso, no se permite. Y, además, el que actúe así puede ser sancionado. El fraude electoral es delito grave, es de las reformas que se hicieron a la Constitución y hay otros mecanismos. Entonces, vamos a esperarnos.

Mi opinión ya la he expresado, conozco al doctor Américo Villarreal, lo considero un hombre decente, un hombre recto, nada que ver con mafias, no.

Se acusa, por ejemplo, aparte de esto, de los documentos falsos o no falsos enviados, ya se sabe que sin autorización del embajador, pero hay tantos agentes y están tan sueltos. Eso ya lo demostramos aquí, de cómo en las agencias no hay orden, me refiero a las agencias extranjeras y no sólo de un país, de todas, de todos los países y pueden mandar informes.

Como lo que hicieron con el general Cienfuegos, recortes de periódicos, fotos de pantalla, todo malhecho, sin pruebas, pero alguien abajo quería perjudicarlo a él, perjudicar a la institución, perjudicar al gobierno. Acuérdense que estaba la campaña, esto se dio en vísperas de la campaña presidencial en Estados Unidos

Entonces, todo eso puede ser utilizado, pero, si no hay solidez, si no hay pruebas…

Ah, bueno, aparte de eso se habla de que hay un municipio que se llama Hidalgo, en Tamaulipas, a mí me tocó ir ahí y hay una organización que se le acusa de estar vinculada a actividades ilícitas.

Esa organización —no recuerdo ahora cómo se llama—, esa organización apoyó la campaña del doctor Américo. Yo he ganado ahí y ganó el PAN y ganó el PRI. O sea, es muy interesante porque hago una gira por esa zona, son como cuatro municipios, en la carretera que va de Victoria a Monterrey, entonces llego —como era antes y como nos tocó ir a todos los pueblos— llegó a un pueblo y como cinco, personas en un parque y, así cuando empezamos, a hablar ahí, era un acto en una cabecera municipal; luego vamos a otro municipio de ahí cerca y, de nuevo, como 15 gentes.

Ya a la hora de la comida pasamos a una fonda y ahí en la fonda llegó un señor y me dijo: ‘Mire…’ Creo que me faltaba uno. Dice: ‘Tampoco va a haber nadie, ¿eh?, a donde va tampoco va a tener gente, pero en el último, que es Hidalgo, ahí sí, porque ahí queremos fijar nuestra postura, porque nosotros pertenecemos a una organización.

Y, en efecto, en la tercera fui, nadie; y llego a Hidalgo y vallas y la plaza a reventar, cuatro, cinco mil personas ahí. Y entonces pues hablamos. Y pide la palabra un señor y ya él da la bienvenida y entonces su discurso es: ‘Aquí nosotros no permitimos a los de las bandas y estamos organizados y somos…’ No me acuerdo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: La columna armada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Columna armada, no sé qué. ‘Y hemos —Pedro Méndez o algo así— y hemos puesto orden aquí porque era un desastre y —fuerte el discurso del señor— y queremos su postura’. Ahí debe estar grabado en el Cisen, ya voy a pedir.

Entonces, agarré el micrófono y le digo: Ah, le digo, esto se va a poner bueno y ya se rieron todos. Y les dije: Pues fíjense que no estoy de acuerdo con ustedes, porque yo no comparto el uso de la fuerza ni la vía armada ni la violencia, este es un movimiento pacífico y se puede cambiar por la vía pacífica, por la vía electoral y por eso lo estamos haciendo, pero no hay ningún problema. Y ya, terminó el acto.

Luego, regresé. A mí me permitían entrar sin problema, porque sabían que de manera directa nosotros no queremos la confrontación.

Bueno, ese grupo apoyó al actual gobernador, votó por el actual gobernador. No estoy hablando de Américo, estoy hablando del gobernador actual.

INTERLOCUTORA: García Cabeza de Vaca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: García Cabeza de Vaca.

Y se peleó, ya me acordé, se peleó después con ellos. ¿Y por qué se peleó con ellos? Ya ahora lo estoy recordando.

Por eso es importante ir abajo, ya le voy a seguir, voy a tomar el consejo de mi paisano campechano, de que no deje yo de ir a hacer giras a ras de tierra. Y sí lo hago, nada más que lo del Tren Maya es otra cosa, pero, en fin.

Ya me acordé de que íbamos a una gira y ahí hay un hospital del IMSS-Bienestar, ahí en Hidalgo, ya no me acompañó el gobernador. Además, me dijo bien, me dijo: ‘Tengo problemas con ellos y no quiero que haya alguna confrontación’ y ya fui yo. Esto fue como… Ah, pues en el 19, porque yo hice un recorrido por todos los hospitales del IMSS-Bienestar antes de la pandemia con la idea está que ahora estamos aplicando de levantar los servicios de salud pública. Entonces, él ya tenía diferencias.

Entonces, los que votan ahora por Américo Villarreal son los mismos que votaron por él, porque he escuchado eso y como conozco la historia pues la puedo contar.

Pero, bueno y si votaron por él ¿qué?, por uno y por otro. ¿Qué, no tenían derecho a votar? ¿Estaban impedidos? ¿Y cómo ahora se descubre que tienen relaciones delictivas o se dedican a actividades delictivas’ ¿Y cómo se comprueba? ¿Y cómo se va a usar eso para decir ‘hay vínculos con el narcotráfico’?

O sea, eso es lo que está sucediendo, pero vamos a esperar que el tribunal con elementos, con pruebas… Porque les estoy hablando de un municipio y tres más que pueden significar en total para la población de Tamaulipas del tres al cinco por ciento de la población.

Pero, ¿qué pasó en Nuevo Laredo?, ¿y qué paso en Reynosa?, ¿y que pasó en Matamoros?, ¿y qué pasó en Victoria?, ¿y qué paso en Tampico?, ¿y qué pasó en Altamira? y en todos los municipios. ¿O esta organización domina todo Tamaulipas? Que se vea a fondo.

Y sí, me consta que el doctor Américo Villareal es una gente decente y su esposa y su familia, pero si tienen pruebas, que las presenten.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PREGUNTA: Qué tal, señor presidente. Buen día.

Carlos Guzmán, de Cuatro Media Comunicaciones de Veracruz.

Tres consultas rapidísimas. La primera, su opinión sobre el tema de Mauricio Tabe. Ya lo mencionaba la señorita Vilchis en el quién es quién, pero sí me gustaría que como político, como conocedor de Mauricio Tabe y de la familia Tabe un comentario respecto a esto y en específico a lo del tema del restaurante.

El papá, que amenaza al funcionario público con el cuchillo, pues es algo que incluso en Veracruz hace rato que hacíamos en enlace con Luis Baqueiro, nuestro conductor allá en Xalapa, me llamaba la atención que nos preguntó del tema. ¿Hasta dónde llegó el tema?, que incluso hasta Veracruz llegó este tema de Tabe y lo que sucedió ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, no nos metamos en eso, se trata aquí, porque no deja de ser un asunto político, yo creo que por eso Elizabeth lo plantea, porque siempre es el doble discurso: ¡Qué barbaridad! ¡Los de Atenco traen sus machetes! Sí, pero… O sea, ese doble rasero.

Entonces, ya no hablemos más, es una concepción y hay que respetar, es una forma de pensar y de actuar, lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía. Pero tampoco es nuevo, siempre he dicho: la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía.

Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, ¡híjole!, pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien, que el resto es chusma, que somos nacos… No saben que los nacos estamos de moda.

Pero ellos se creen superiores, pero en todo, entonces cuando se les descubre lo que son realmente, cuando enseñan el cobre, que es lo que está pasando con todo este proceso…

Cuando, les voy a confesar algo, cuando el Grito, yo dije: Voy a los ‘mueras’ —ya les hablé de eso— porque eso fue lo que expuso el cura Hidalgo, muera el mal gobierno y otras cosas. Y nada más es puras vivas y vivas y vivas y esto es un grito de protesta también, de reafirmación de ideales y de nuestra independencia.

Entonces, nada más tenía yo la preocupación de que al cambio de vivas y vivas y vivas, al decir mueras dijera la gente: ‘Viva’; muera la corrupción y que gritaran: ‘¡Viva!’ Imagínense a nuestros adversarios. Pero no, la gente está muy consciente, muy avispada. Nada más hice un cambio así: Mexicanas, mexicanos, muera —ni siquiera tardé mucho— muera la corrupción, ‘¡muera!’

Pero como yo estaba con esa preocupación y aunque tenía en el atril, tenía yo ahí los gritos y los mueras y la arenga completa, no quise, porque también no es lo mismo leer que sacarlo del alma.

INTERLOCUTOR: Se escucha, se nota.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Entonces, cuando termino el muera, de muera la corrupción, por mi preocupación esta de que fuesen a contestar viva, ya cuando veo que… De todas maneras, yo traía en la cabeza decir: Muera la avaricia, porque también usó la palabra Hidalgo y es muy certera, es un término, es un concepto que tiene que ver con el que sólo se preocupa por él y no le importa el prójimo, el semejante, no les importa los demás, pero se me va así en ese instante.

Entonces muera el clasismo, lo sustituyo. Y es también un término, un concepto muy profundo, más de élite, me refiero en cuanto a comprensión y yo siempre procuro hablar más al pueblo.

Y ya, bueno, muera el clasismo. Ahora estoy contento porque, aun cuando la definición de clasismo tiene que ver con discriminación y es más compleja de entender ayuda, es una contribución para la politización ciudadana. Y existe el clasismo, esa discriminación, sentir que se pertenece a una clase superior.

Y ya el otro, pues ese no se me podía pasar, porque ese es otro de los males que aquejan a nuestro país y al mundo: muera el racismo y que vivan los pueblos indígenas y que viva la grandeza cultural de México.

Les voy a poner algo que tiene que ver con el racismo para que vean que no es nada más México, que tiene que ver mucho con el mundo, el mundo, que son de las cosas que se tienen que seguir combatiendo y que tienen que ver con América Latina y muy vinculado al conservadurismo mucho, mucho. Hay un mensaje en redes sociales de una señora que se refiere de manera despectiva, discriminatoria, racista a la vicepresidenta de Colombia que es afroamericana. Fíjense en esto.

Esto, aunque existe en México, se padece más cuando se trata de comunidades, de pueblos indígenas, no afroamericanos. Y no he visto una expresión así tan fuerte afortunadamente, he visto expresiones fuertes en contra de los pueblos originarios. Pero van a ver esto.

Hoy que están reunidos todos los secretarios de Cultura, que les enviamos un saludo a las y los secretarios de Cultura de casi todos los países del mundo, se logró que vengan, quienes incluso tienen conflictos, con la idea de que la cultura permite la reconciliación y la paz.

Hoy a las 10:00 de mañana inicia este encuentro, es muy importante. Lo está promoviendo la Unesco. Nuestro representante en la Unesco es Bremer, Juan José Bremer, que fue director de Cultura, en ese entonces no había Secretaría de Cultura, pero él era el equivalente, como subsecretario de Educación.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: De Cultura en la Secretaría de Educación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación.

Juan José Bremer, que es nuestro representante en la Unesco ayudó y la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto.

Yo no voy a poder asistir, va en mi representación Beatriz, que trabaja en la investigación cultural.

Pero a ver si está. Miren esto. Pero ponle volumen.

Miren, si quieren lo leo y luego lo escuchamos, porque es un… Fíjense lo que dice la señora:

‘Francia Márquez —que es la vicepresidenta— es un simio. ¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan.’

Esto fue lo que dijo la señora, ya lo demás es una interpretación. Pero fíjense eso.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Se puede poner el video.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pongan el video.

(INICIA VIDEO)

ESPERANZA CASTRO … y el simio ese, que porque puso un millón de votos, se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando.

VOZ MUJER: Cuando dices simio, ¿a quién te refieres?

ESPERANZA CASTRO: A Francia Márquez.

VOZ MUJER: Ah, okey.

ESPERANZA CASTRO A Francia Márquez, es un simio.

VOZ MUJER: ¿Por qué es simio?

ESPERANZA CASTRO: ¿Qué educación puede tener un negro?

VOZ MUJER: O sea, para ti los negros no estudian.

ESPERANZA CASTRO: Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen?

VOZ MUJER: ¿Los blancos no?

ESPERANZA CASTRO: No, no mucho.

VOZ MUJER: La mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte?

ESPERANZA CASTRO: Me parece que no se debe de manifestar cuando se van a acaba las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando. ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cártel de Los Soles?, ¿Y ahora qué? ¿Diosdado Cabello es un santo igual a Petro? Diosdado Cabello.

¿Sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo, en qué país del mundo, empezando por Alemania, triunfó el comunismo? ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué está es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo se unió la idea de que el comunismo es bueno? Empecemos por Alemania, a Alemania le tocó reconstruir, Dresden y todos los pobres.

VOZ MUJER: ¿Tú en qué trabajas?

ESPERANZA CASTRO: Yo soy mercadotecnóloga. Y amo a Álvaro Uribe con alma, vida y sombrero, el mejor presidente que tuvo Colombia.

VOZ MUJER: ¿Por quién votaste en estas elecciones?

ESPERANZA CASTRO: En estas elecciones voté por Rodolfo.

VOZ MUJER: ¿Cómo es tu nombre, perdóname?

ESPERANZA CASTRO: Esperanza Castro.

VOZ MUJER: Las palabras de la señora Esperanza Castro: Los negros no pueden gobernar, porque es que los negros no estudian. ¡Háganme el favor! Los negros son brutos de nacimiento, los negros roban, según la señora Esperanza Castro, para que ustedes lo tengan claro.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Busquemos la reconciliación con la cultura.

Muy bien. ¿Ya?

INTERLOCUTOR: Nada más rápidamente una consulta. Morena efectuó elecciones hace una semana, hace algunos días. Hubo una modificación que se buscó hacer, desconozco si finalmente se hizo, en la cual planteaban que los funcionarios que quedan en Morena también pudieran ser funcionarios públicos. Usted ha estipulado una y otra vez que usted pidió licencia para ser presidente, que no se mete en temas de Morena. Es preguntarle su opinión al respecto, si no es una contradicción el que finalmente los estatutos se busquen modificar en Morena, un partido que usted fundó y que finalmente estén haciendo prácticamente lo contrario que usted está haciendo aquí como presidente de la República.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No conozco el fondo. Yo creo que, si no se utiliza el dinero público, todos los servidores públicos pueden pertenecer a un partido sino utilizan bienes públicos, porque el presupuesto no es de un partido, el presupuesto es público, es dinero de todo el pueblo, es de todos el presupuesto.

Antes, a nosotros nos tocó, padecimos mucho, porque si una comunidad manifestaba simpatía, votaba por nosotros, no les daban nada. Cuando repartían las despensas, se las entregaban a los militantes del partido en el gobierno, las despensas, el frijol con gorgojo.

Entonces, eso es injusto, es antidemocrático, es autoritario, es ilegal. El presupuesto es de todos y no se debe de usar para beneficiar a ningún partido ni a ningún candidato, pero el servidor público sí puede, tiene derecho, es un ciudadano a participar en cualquier partido.

Yo no fui, me invitaron a estar en el Congreso. Aprovecho para felicitarlos a todos, porque se hicieron elecciones, no hubo problemas mayores, como felicito a los militantes y dirigentes de otros partidos que llevan a cabo sus procesos internos de manera democrática, sin confrontación.

Me dio mucho gusto porque yo, junto con muchos mexicanos, mujeres y hombres, fundamos ese partido, muchos, muchos, muchos, gente que lo daba todo.

Ya les hablé de cómo, para romper el cerco informativo, hicimos un periódico, Regeneración y llegamos a difundir, a repartir casa por casa ese periódico. Y llegó a ser importantísimo y rompimos el cerco informativo.

Y la gente esperaba el periódico, pero ¿cómo se distribuía?, porque se pueden tener cinco, 10 millones de ejemplares, pero ¿cómo se distribuye? Con voluntarios, con gente con convicción. Había gente que ayudaba en eso, estaba esperando que llegara el periódico y ya en el barrio, en la colonia, en el ejido, en el pueblo, ya sabían quién era y hasta le decían: —¿Cuándo viene?

—No ha salido.

—Ya va a venir, ya va a venir.

Y ese señor… Por lo general, gente mayor, jóvenes también, pero me acuerdo mucho de gente grande, mucho jubilado, mucho pensionado, que ayudaban, maestros, electricistas, muchos obreros y voluntarios y así se fue levantando el movimiento, de abajo hacia arriba.

Por eso, ¿qué recomendación le doy no sólo a los de Morena, a los militantes o a los que quieren hacer política en todos los partidos?

Que trabajen de abajo hacia arriba, que tomen en cuenta que lo más importante es la comunicación con la gente, eso es lo más importante, que no se puede hacer política, verdadera política de arriba para abajo, que ya no funciona el que ‘voy a desayunar con políticos, voy a comer con políticos, me voy a tomar un café con políticos, voy a cenar con políticos’ o ‘voy a estar siempre arriba, con políticos’. No, hay que hacer trabajo abajo con el pueblo y tenerle amor al pueblo y defender causas justas.

Y si se es joven, aunque se caiga en rebeldía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, pero se necesita tener una causa y siempre tiene que ser causa en favor del pueblo, en favor de la justicia, en favor de la libertad, en favor de la democracia.

La política, entre otras definiciones, es transformar, es cambiar, no es mantener el statu quo.

Y antes se decía: ‘Voy a participar en política, porque tengo muy buenas influencias o soy recomendado del diputado, del senador de este dirigente y me voy a colar’, esa palabrita que usaban mucho.

¿Y qué cosa era colar?

Era cargarle el portafolio al político, hacerle la barba, estar ahí de achichincle, de lambiscón para ser tomado en cuenta. No, hay muchísimas cosas que hacer defiendo las causas del pueblo.

INTERLOCUTOR: Pero aquí lo que se (inaudible) la gente de militancia de Morena es el tema de los dobles cargos, ser funcionario público, cobrar como funcionario público y también ser funcionario de Morena.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No pueden cobrar, eso no se puede, no pueden cobrar en dos partes.

INTERLOCUTOR: No va la reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no creo yo, eso no.

Yo no pude ir y no fui por eso precisamente, para mostrar mi independencia, mi autonomía, aunque soy miembro fundador de Morena con mucho orgullo, pero tengo licencia, estoy en retiro temporal y yo creo que ya va a ser…

INTERLOCUTOR: ¿Permanente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque terminando yo la Presidencia me retiro de la política por completo. Ya lo he dicho muchas veces, hay quien no lo cree, pero soy un hombre de convicciones.

Ya lo tengo definido, me retiro en definitiva, dejo de tener comunicación con políticos, con dirigentes, no participo en ningún acto ni en México ni en el extranjero, no voy a aparecer en ninguna reunión, no voy a dar ninguna opinión en redes sociales, nada absolutamente.

Me voy a dedicar a escribir. Y no voy a publicar año con año, no; creo que mi primera publicación después de que yo me vaya va a ser en unos tres años, cuatro. Y es un libro que quiero hacer sobre el pensamiento conservador en México, que me va a llevar tiempo, además.

Entonces, sí soy miembro y soy fundador de Morena y tengo licencia y sí me da mucho gusto el que hayan celebrado su congreso y se haya renovado la dirección. Y los quiero mucho a los militantes de Morena, los quiero y los admiro, a mujeres, hombres que han venido luchando de tiempo atrás.

Ahora me vinieron a ver los Bichir.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Antier, vino el papá, la mamá, de Demián, de Bruno, de Odiseo. Bueno, esa familia, como otras familias, es un ejemplo: papás dedicados al teatro, el papá, la mamá, los hijos muy buenos actores, pero siempre apoyando, siempre apoyando. Entonces, así hay muchísima gente.

Entonces, cuando me van a ver y platicamos les digo: Esto es, yo estoy aquí por ustedes, estoy aquí por millones de gentes como ustedes y eso no se olvida.

Y así muchas personas que construyeron esa organización que es Morena. Y yo le deseo que les vaya muy bien, que les siga yendo muy bien, hay gente muy buena.

Y así como sostengo que, para los jóvenes que quieran hacer política, que no le den la espalda al pueblo, que no se les endurezca el corazón, que nada humano les sea ajeno, así, así, así también otra cosa para los partidos, para todos los partidos. La única manera de que un partido tenga buenos resultados es desde luego que siempre cuente con el pueblo. Es como los gobiernos, hay que estar mirando al pueblo, siempre al pueblo.

¿Se acuerdan de aquello de que decía Clinton cuando la campaña?, decía: ‘La economía ——tenía una palabra fuerte—, estúpido’, ¿se acuerdan?, bueno, yo diría: El pueblo, ya lo otro no lo diría yo, ahí está, ahí está, ahí está el secreto, ahí está la clave.

Y para los jóvenes y para los partidos, formación política con principios y con ideales porque, si no, domina el pragmatismo y no se puede hacer política, no se puede transformar sin ideales, sin principios.

Entonces un partido que no forma a sus militantes, sobre todo a sus jóvenes, con ideales, con principios, no dura, fracasa, porque se convierte en un instrumento nada más para buscar cargos, es la lucha del poder por el poder y eso el pueblo no lo acepta.

Se necesitan ideales, se necesitan principios; si no, se vuelve un agrupamiento de ambiciosos, vulgares un partido. No, tiene que haber principios, tiene que haber ideales, se tiene que luchar por eso.

Ahora me dio gusto también saber que Morena están destinando ya todo un plan, tienen una estrategia para eso, porque si no, no dura. Pero no sólo Morena, cualquier partido. Tiene que haber ideales, una doctrina sea de derecha, sea de izquierda, pero una doctrina.

¿Qué es lo que nos mueve?

Pues eso, eso es lo que nos hace caminar una utopía, un ideal, una doctrina, eso es. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo ¿no?, dice nuestro amigo Silvio. Por cierto, un abrazo a todos los cubanos de la isla y ojalá y salgan bien, porque les pegó el huracán y les afectó su sistema de energía eléctrica, pero estoy seguro que van a salir adelante.

PREGUNTA: ¿Va a mandar ayuda, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si se requiere, sí; si ellos consideran que podemos ayudar, lo hacemos. Es un pueblo que siempre ha sido muy solidario con nosotros. Somos hermanos con el pueblo de Cuba y no podemos desatendernos, siempre vamos a estar ahí ayudando en todo lo que podamos.

Buenos, nos vemos.

+++++

