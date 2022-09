‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’ regresa al top 10 de K-dramas de Netflix más vistos de la semana

Los K-dramas tienen cada vez más presencia dentro de la plataforma. (Infobae)

Las series de televisión producidas en Corea del Sur, conocidos como K-dramas, están siendo cada vez más exitosos a nivel global, una de las pruebas más recientes fue Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Y es que a pesar de las diferencias culturales, distintos idiomas y la distancia geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) ha tenido un impacto tan robusto en el público occidental, en especial en Latinoamérica.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no es de sorprender que la plataforma por streaming ya cuente con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 19 al 25 de septiembre:

1. Narcosantos

3 semanas en el ranking

Un empresario se une a la misión secreta del Gobierno para capturar a un capo de la droga coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales.

Protagonistas: Han Jung-woo; Hwang Jung-min; Park Hae-Soo y más.

2. Las hermanas

3 semanas en el ranking

Tres hermanas muy unidas que crecieron solas y en la pobreza se ven enredadas en una conspiración que involucra a los ricos y poderosos.

Protagonistas: Kim Go-Eun, Nam Ji-Hyun, Park Ji-Hu y más.

3. El buen detective (Temporada 2)

1 semana en el ranking

Son Hyun Joo, Jang Seung Jo y el equipo dos de crímenes violentos de la policía de West Incheon reanudarán su investigación.

Protagonistas: Son Hyun-Joo, Jang Seung-Jo, Lee Elijah y más.

4. I am Solo: Parte 9*

5. El buen detective (Temporada 1)

Una antigua condena por asesinato comienza a cuestionarse. Nada como la experiencia de un veterano y el ímpetu de un novato para desentrañar las verdades más ocultas.

Protagonistas: Son Hyun-Joo, Jang Seung-Jo, Lee Elijah y más.

6. Alquimia de almas

14 semanas en el ranking

Una poderosa hechicera atrapada en el cuerpo de una mujer ciega se encuentra con un integrante de una prestigiosa familia, que necesita su ayuda para cambiar su destino.

Protagonistas: Lee Jae-wook, Jung So-min,Hwang Min-hyun.

7. Woo, una abogada extraordinaria

12 semanas en el ranking

La genial abogada Woo Young‑woo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados.

Protagonistas: Park Eun-bin, Kang Tae-oh, Kang Ki-young

8. Aterrizaje de emergencia en tu corazón

7 semanas en el ranking (acumuladas tras reingreso)

Una heredera surcoreana sufre un accidente en parapente en Corea del Norte y un oficial del ejército decide ayudarla a esconderse.

Protagonistas: Son Ye-jin, Hyun-bin, Seo Ji-hye, Kim jung-hyun y más.

9. El mejor béisbol*

10. Érase un amor rural

1 semana en el ranking

En contra de sus deseos, un veterinario de Seúl se muda aun pueblito, en donde se enamora de una policía rural con un secreto.

Protagonistas: Choo Young-woo, Joy, Baek Sung-chul, Baek Ji-won y más.

Nota: los títulos señalados con un asterisco (*) no son K-dramas sino producciones extranjeras o realities, pero entran en la lista de lo más visto de Corea del Sur.

Algunos de estos títulos también se encuentran dentro del top 10 de los rankings de lo más visto en otras regiones, como es el caso de Narcosantos, que es tendencia en 47 países entre ellos algunos de América como Bahamas, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago.

Las Hermanas también se encuentra en las primeras 10 preferencias de 19 países; mientras que Alquimia de Almas está en 9 países. Para ninguno de estos casos ya no figura ninguna nación latinoamericana.

Pese a haber llegado a su final hace unas semanas, Woo, una abogada extraordinaria sigue en el top de 21 países, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El éxito de los K-dramas

Póster del popular K-drama juvenil 'Boys Over Flowers'. (Netflix)

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, K-pop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.

