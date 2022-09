Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 27 septiembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Foto: Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. ¿Qué tienen? ¿Qué les veo? ¿Cómo les trata la vida?

Bueno, vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de la pandemia y sobre todo en lo que estamos, el avance del fortalecimiento de salud pública. Nos hemos comprometido a que vamos a dejar un sistema de salud pública de primera, con buenos hospitales, con médicos generales, con médicos especialistas, con medicinas; y universal, gratuita. Garantizar el derecho a la salud, que está en la Constitución, pero que es letra muerta y lo que queremos es mejorar el sistema de salud pública, es un compromiso. Si no lo logramos, vamos a tener tache. Esto es un compromiso y a es lo que nos estamos dedicando en materia de salud.

No es fácil, porque ya hemos hablado de cómo destruyeron el sistema de salud pública para privatizar la salud; cómo nos quedamos sin médicos, cómo se corrompió todo el sistema de abasto de medicamentos y todos los intereses.

Ahora estamos limpiando el Issste. Están sacando hasta planas de protesta, porque los antiguos funcionarios del Issste eran los principales proveedores de los servicios del Issste. Al Issste lo dejaron como un cascarón, estaba por completo privatizado. Un trabajador al servicio del Estado que necesita ser atendido tiene que ir a un laboratorio privado porque está subrogado el servicio de los laboratorios. ¿Y quiénes son los dueños de los laboratorios? En muchos casos, los políticos o funcionarios del Issste. Es cosa de ver quiénes pasaron por el Issste.

Yo recuerdo que, cuando el fraude del 2006, como pago a la maestra Elba Esther por los servicios aportados, recomendó a Yunes como director del Issste, imagínense. Esto para los jóvenes, porque eso fue en el 2006 y ya estamos en el 2022, ya llovió, pero para que no olvidemos. Y exgobernadores, al Issste; y quien se quedaba sin trabajo, pero tenía influencias, al Issste. Y ahora estamos rescatando al Issste, pero hay resistencias tremendas.

Creo que ayer el Reforma dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública estaba interviniendo en el Issste. Sí, porque son mafias. Y no es que participe la Guardia Nacional, no, es que le pedimos apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, a Rosa Icela, porque hay amenazas a servidores públicos. Mafias, mafias. Entonces, tenemos que continuar limpiando y que pues entiendan que esto ya cambió. A robar a otra parte.

Y no le hace que hay periodicazos. Ayer me quedé anonadado, sorprendido de cómo Milenio cubrió. Como yo fui opositor durante muchos años, nunca —defendiendo el petróleo, defendiendo la educación pública, defendiendo derechos humanos, defendiendo la democracia— nunca un control remoto, ni me entrevistaban. Ayer en Milenio una cobertura… no sé si también por televisión.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: También.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También. Y Televisa. ¿Cuándo Televisa nos iba a cubrir?

Que viva la libertad. Hay libre manifestación de las ideas y libre derecho a disentir, nada más que sí han cambiado las cosas. Porque luego dicen que no hay libertad, que no digan los de Televisa que se les reprime, se les censura; que no digan los de Milenio, ¿no?, o los del Reforma. Hay libertades, entonces vamos a seguir adelante garantizando todas las libertades.

Y es muy importante estos… El vivir en estos tiempos interesantes.

Bueno, bueno, vamos a lo de la salud.

Y luego está con nosotros el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que nos va a presentar lo de la consulta sobre la Guardia Nacional. No se va a llamar ‘consulta’ porque tenemos que actuar en el marco de la legalidad. Sí hay un procedimiento legal que puede llevarse a cabo en este caso, que es como una consulta, pero tiene otro nombre; ahora Adán va a explicarlo.

No va a ser vinculatorio, pero lo que nos importa es que se avance en la democracia participativa, porque la democracia significa el poder del pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo. Y en la democracia el pueblo manda y no puede ser ignorado.

Y no nos conformamos con la democracia participativa: ‘Ya te elegimos, tú eres nuestro diputado, tú eres nuestro senador, tú eres nuestro gobernador, tú eres nuestro presidente y ya tú resuelve y nos volvemos a encontrar en la próxima elección cada tres, cada seis años’. No, está bien la democracia representativa, pero necesitamos también, para mejorar nuestra democracia, la participación permanente de los ciudadanos. La democracia es una forma de vida. Entonces, necesitamos la democracia participativa.

Este asunto no es cualquier cosa, no es para que allá en la cúpula o por cuestiones politiqueras digan: ‘No, espérate’.

¿Por qué no recogemos los sentimientos de la gente? ¿O el pueblo no existe? ¿Es invitado de piedra? ¿Son ciudadanos imaginarios?

‘Aquí los que sabemos de política y decidimos somos los de la élite del poder económico y del poder político’. No, para nada, somos todos, la democracia es asunto de todos y por eso se va a presentar.

Vamos a la salud, que también es democracia.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes.

Hoy, 27 de septiembre, en El Pulso de la Salud el doctor Ruy López Ridaura les comunicará el informe técnico de la pandemia, al cumplirse 11 semanas en continuo descenso y la política de vacunación en nuestro país hoy en día.

Y en relación al encargo que tenemos del señor presidente y mandato de la población mexicana, el maestro Zoé Robledo les presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar en los estados de Nayarit, Tlaxcala y Colima.

RUY LÓPEZ RIDAURA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CENAPRECE): Buenos días. Con su permiso, presidente. Hola, qué tal, maestro Zoé Robledo, doctor Alcocer, secretario. Buenos días tengan todas y todos.

Hoy, como todos los partes, presentamos el panorama de la pandemia causada por COVID-19, el estado actual de esta última semana.

En esta gráfica, como lo hemos mostrado semana con semana, es el número de casos nuevos por inicio de síntomas en cada una de las semanas y, como podemos ver, como ya también lo mencionó el doctor Alcocer, esta semana ya cumplimos 11 semanas de un descenso continuo, continuo desde hace ya 11 semanas en que cada una de las semanas va bajando.

Y en la tabla mostramos las últimas cinco semanas con el número de casos nuevos. En la última semana, hasta el 24 de septiembre, con 616 casos nuevos que iniciaron síntomas en esa semana.

Como también pueden ver en la gráfica, la última semana realmente es el punto más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia desde que inició y eso es un símbolo de un gran control de la transmisión a nivel comunitario.

En términos de la hospitalización, esta gráfica también la presentamos todas las semanas, donde mostramos el porcentaje de camas, tanto de generales para una hospitalización general sin requerimiento de cuidados intensivos, como también el porcentaje de camas ocupadas para aquellos pacientes que requieren un apoyo adicional con ventilación mecánica. Y vemos los porcentajes, se conservan aún muy bajos, tres por ciento y uno por ciento.

En la siguiente mostramos ahora la curva epidémica de las defunciones por fecha de defunción, donde también hemos visto en las últimas también 10, nueve a 10 semanas un descenso continuo. Y tenemos el promedio diario por semana donde vemos que en la última semana estamos teniendo un promedio que está por debajo de uno, es decir, ya hay algunos días en donde no se ha presentado ninguna defunción.

Esto lo comentamos también la semana pasada, la semana pasada del 11 al 17 de septiembre cerramos con un promedio de dos defunciones diarias en la semana y esta semana estamos con el número en cero.

Y para finalizar tenemos también el porcentaje de avance de las coberturas de vacunación. Recordar que en este momento tenemos una vacunación activa en las niñas y niños de cinco a 11 años. Este es el esquema más activo en todas las entidades federativas. Importante recordar que ahora estamos principalmente completando esquemas, son esquemas de dos dosis y en todas las entidades federativas tenemos suficiente vacuna de Pfizer pediátrica para completar estos esquemas.

Y las coberturas son de todas las edades, 82 por ciento han tenido al menos una dosis de vacunación, 91 por ciento en el caso de los adultos, 64 por ciento en los adolescentes y casi 50 por ciento en el caso de los niñas y niñas de cinco a 11 años.

Y para finalizar, recordar, iniciaremos el próximo 3 de octubre la campaña estacional que se inicia todos los inviernos, todos los octubres tenemos una campaña de vacuna contra la influenza. Iniciaremos el 3 de octubre, termina el 31 de marzo.

Recordar que esta es una campaña que va dirigida a los grupos de mayor riesgo, de mayor riesgo para complicaciones por influenza, principalmente son de adultos de 60 años y más, niñas y niños de seis a 59 meses, menos de cinco años, personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo que especialmente son adultos o niñas y niños que tienen problemas de inmunosupresión o algún tipo de compromiso o comorbilidad, como diabetes e hipertensión, que también son candidatos a recibir esta vacuna.

La meta nacional son 33.6 millones de vacunas para todo el sector y ya tenemos prácticamente una distribución de los primeros 10 millones en todas las entidades, esta semana también distribuiremos seis millones más, para que el día 3 de octubre, el próximo lunes, en todas las entidades, en todas las instituciones, tengamos suficientes vacunas para iniciar.

Y recordar también a la población que cuanto antes es mejor, es mejor vacunarse en los primeros meses de la temporada y no esperar hasta el final, porque la protección es mucho más importante para la época invernal, que es cuando empieza el riesgo de influenza.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, secretarios, doctor Ruy, a todas y a todos.

Estamos llegando a los primeros seis meses desde que iniciamos ya la operación en los tres primeros estados y hoy queremos presentar algunos de los avances en estos estados y otros estados que siguen.

Por eso en esta conferencia de prensa presentaremos los avances en Nayarit, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ya con una operación plena en los 13 hospitales, en cuatro unidades de especialidades y 292 centros de salud, con una cobertura del 100 por ciento de médicos especialistas y 97 por ciento de médicos generales, así como de personal de enfermería.

También ya en Nayarit se logró la capacitación del 100 por ciento del personal.

En infraestructura y rehabilitación de las unidades médicas, de un total de 237 millones de pesos para la rehabilitación, ya habíamos informado que llegamos a la conclusión de este proceso en los hospitales, en las unidades de segundo nivel y tenemos un avance del 80 por ciento en unidades de primer nivel; es decir, de los 219 centros de salud ya se han intervenido el 80 por ciento y vamos a ir a los restantes con obras que empiezan el 17 de octubre.

El abasto alcanzó un nivel ahora ya por encima del 98 por ciento de recetas surtidas.

Al momento se está en proceso de adquisición de cuatro mil 330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos para el primer nivel. Ya se presentó a proveeduría para 15 de 17 partidas y el fallo es el próximo 3 de octubre.

Para el segundo nivel en el proceso de adquisición de dos mil 451 equipos, es un monto de 475 millones de pesos.

Si podemos pasar a la siguiente, que es Tlaxcala. Estamos también ya presentes en 100 por ciento de las unidades, allá son 10 hospitales y 195 centros de salud. La cobertura de médicos especialistas alcanzó el 95 por ciento y de médicos generales y personal de enfermería el 87 por ciento de cobertura.

Ya también con el 100 por ciento de la capacitación, tanto en los hospitales como en las unidades de primer nivel, clínicas y centros de salud.

La rehabilitación de unidades médicas ha tenido una inversión de 157 millones de pesos en estos últimos seis meses, que lleva un avance del 100 por ciento en los hospitales y para 50 unidades de primer nivel de atención por parte del Insabi se lleva un avance del 60 por ciento.

El 1º de octubre inicia otro grupo de unidades de primer nivel, que están siendo intervenidas para su rehabilitación.

También en abasto estamos por encima del 92 por ciento de recetas surtidas completas.

Y en cuanto a equipamiento en el proceso de adquisición de dos mil 855 piezas de equipo por 66 millones de pesos en primer nivel y mil 351 piezas de equipo, de diferentes tipos de equipos, para el segundo nivel por un monto de 229 millones de pesos.

Y, finalmente, en el caso de Colima, también con presencia ya en el 100 por ciento de las unidades, son cinco hospitales y un centro de hemodiálisis, así como 132 centros de salud, con una cobertura del 100 por ciento en médicos especialistas y 74 por ciento de cobertura de médicos generales y de personal de enfermería.

El 100 por ciento ha sido capacitado en el segundo nivel en los hospitales y ya con 98 por ciento de capacitación en los centros de salud.

Las obras de infraestructura y rehabilitación de unidades médicas reportan una inversión de 130 millones de pesos para rehabilitación de los cinco hospitales con un avance del 100 por ciento y para 64 unidades de primer nivel con un avance del 60 por ciento.

También, en el caso de Colima, el grupo de unidades de primer nivel, de clínicas, inicia sus obras el próximo 3 de octubre.

Y el abasto también por arriba del 95 por ciento, 95.1 por ciento de recetas surtidas.

En cuanto a equipamiento, estamos en proceso de adquisición de tres mil 606 piezas de equipo médico.

Y el día de hoy queremos también informar sobre otros estados en donde hemos estado trabajando en estos últimos meses, también con avances importantes, principalmente en Baja California Sur, en Sonora, Campeche y Sinaloa, donde, con la coordinación de los gobiernos de los estados, hoy podemos dar la fecha de arranque del Programa IMSS-Bienestar en estas localidades.

En Baja California Sur y en Sonora el programa arranca formalmente el próximo 1º de octubre.

En el caso de Baja Sur, ayer fueron desplegados los equipos de trabajo, tanto de personal, de abasto y de conservación, que permitirá que contemos con todo lo necesario para esta fecha de inicio.

En Sonora se llevan a cabo las últimas actividades para el arranque también el 1º de octubre.

En el caso de Campeche el Programa IMSS-Bienestar inicia el próximo 15 de octubre. Al día de hoy hay un 100 por ciento de capacitación de personal y se cuenta con información fundamental para el tema del abasto, sobre todo con los consumos promedios mensuales de todas y cada una de las unidades, tanto en segundo nivel, como de primer nivel de atención, es decir, cuánto es el promedio de consumo de los medicamentos, que es el indicador que necesitamos tener para programar la demanda y poder tener un incremento, como en los otros tres estados en el nivel de surtimiento de recetas.

En Sinaloa se tiene programado el inicio del programa el 15 de octubre. Actualmente se trabaja en capacitación de personal y la determinación también de estas necesidades de abasto, así como en el trabajo de rehabilitación de hospitales y centros de salud, donde se tiene un avance del 70 por ciento, acciones de mejora, tanto en hospitales como en clínicas, de las que hemos hablado en este espacio previamente, temas de cambios de plafones, impermeabilizaciones, puertas, bardas perimetrales y demás.

Agradecerles mucho a los gobernadores: a Víctor Castro, de Baja California Sur; a Alfonso Durazo, de Sonora; al gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa y a la gobernadora Layda Sansores por su confianza y también por el trabajo que se está llevando con ellos.

Y también informar, en el caso de Veracruz, el pasado 21 de septiembre firmamos el acuerdo marco con el gobernador Cuitláhuac para la ampliación del IMSS-Bienestar, también estamos trabajando ya en mesas que están empezando a desplegar esta semana y con un programa de rehabilitación en 100 días de 301 unidades de primer nivel del programa IMSS-Bienestar en Veracruz y de seis hospitales también de IMSS-Bienestar en ese estado por un monto de 102.9 millones de pesos.

También hay avances en Oaxaca y Guerrero, donde ya se llevan bastantes semanas de trabajo en instalación de mesas en conjunto con los gobiernos de los estados.

Sería todo por mi parte, señor presidente.

Muchas gracias.

Buenos días.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Buenos días a todos.

Con su permiso, señor presidente.

Pues vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social, del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública.

Se podrá participar. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, hay 68 mil 989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales, nosotros lo llamamos ‘punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos’.

La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorifico, el cuál determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional.

Igualmente, se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal.

Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo, tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular.

El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8:00 a las 18:00 horas del domingo 22 de enero del 2023.

Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía.

Se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos.

El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma, los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de ahí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación.

Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023.

Las preguntas, el formato de la tarjeta se imprimirá en los Talleres Gráficos de la Nación y serán tres preguntas.

La primera de ellas: ¿Está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Sí o no.

La segunda: ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? En que se mantengan hasta el 2028. O no, que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024.

Finalmente, la última pregunta: ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaria de Seguridad Pública?

Las opciones serían:

La primera, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional.

La segunda, que pase a la Secretaría de Gobernación.

Y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública.

Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien vía electrónica.

Para facilitar al pueblo este ejercicio participativo, se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión, que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP.

Para recabar la opinión electrónica, el portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero.

Y para complementar este ejercicio participativo convocaremos para el día 4 de octubre a los titulares de gobiernos, a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno a una reunión donde se les invitará a que coadyuven a la organización del proceso y se les presentará al Comité Ciudadano.

Posteriormente, el día 6 de octubre, haremos lo mismo con los presidentes municipales, las presidentas municipales para que coadyuven en la organización del proceso.

Y la jornada de promoción, de difusión, de debate, dará inicio el día 10 de octubre en la posibilidad de que en las plazas públicas se pueda difundir, invitar a la ciudadanía que participe en este ejercicio democrático y terminará esa jornada de decisión el día 16 de enero del 2023.

Como el presidente ha mencionado, no es un ejercicio vinculativo o vinculatorio, ni es una consulta popular como tal, porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico y esa está perfectamente definida en la Constitución.

Y en la eventualidad de que la minuta que ahora está en comisiones en el Senado no fuese aprobado, se presentaría en los primeros días de febrero una nueva iniciativa para tomar en cuente la opinión de los ciudadanos.

Es cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos. Ahí están dos, pero faltan. Son tres, cuatro, cinco, falta una compañera, seis, para que sean tres y tres, tres mujeres y tres hombres.

PREGUNTA: Muy buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Ciudad de México.

A dos años ya de… Más de dos años de haber iniciado esta pandemia, ¿qué reflexión le merece esto?, ¿qué reflexión le ha dejado a México todo este proceso de la pandemia?

Y no sé si en algún momento ya se ha llegado a pensar que ya estamos a fines de la pandemia, si usted ya ha llegado a pensar decir que ya la pandemia está por terminar, como en algún momento lo hizo el presidente Biden.

Y si también, si recuerda, en algún momento se comentó que iba a realizar un monumento a todas las personas que habían muerto, que habían dado su vida también por COVID, a todos los médicos y las personas que habían atendido esta pandemia, si todavía esto está en planes, de llegar a hacer algún monumento.

Sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo creo que fue un tiempo muy difícil para todos, más para quienes perdieron seres queridos, fueron momentos de tristeza, de incertidumbre y hemos salido adelante. Desde luego, no es un asunto fácil de superar, pero se enfrentó.

La gente ayudó mucho, se mostró la solidaridad de los mexicanos, también el apoyo de los médicos, de las enfermeras, de todo el sector salud, como, por sólo mencionar algo, no hubieron protestas de trabajadores del sector Salud, no hubo marchas, no hubo manifestaciones; mucho menos huelgas, se aceptaron condiciones especiales de trabajo.

No se tenía al principio el equipo necesario para proteger a los trabajadores de la salud y, sin embargo, muchos arriesgaron su vida por salvar vidas.

Fue también excepcional el trabajo de todo el gobierno, de los servidores públicos de todas las áreas del sector salud, pero también de otras secretarías, el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Nada más imaginen distribuir y aplicar más de 200 millones de vacunas, 200 millones de vacunas, sólo la logística, la distribución, todo eso lo llevó a cabo la Secretaría de la Defensa. Y se vacunó hasta el más apartado pueblo, hasta la comunidad más alejada.

Se levantaron hospitales que estaban inconclusos, se equiparon hospitales, se compraron equipos, bueno, el pagar por adelantado todas las vacunas, todavía nos deben, pero la decisión fue: Vamos a comprarlas y vamos a pagarlas para que no falten.

Y salimos adelante con mucho dolor.

Yo planté un ahuehuete, sembré ahuehuete aquí en Palacio, lo veo y a veces estoy ahí y ya está grande y lo hice como un homenaje a todos los que perdieron la vida y ahí va a crecer.

Y no vamos a dejar de reconocer a quienes ayudaron mucho.

También la solidaridad de gobiernos extranjeros, nos mandaron equipos. El gobierno de China fue el primero en enviarnos equipos para personal médico y también los ventiladores, que no teníamos.

Y luego el gobierno de Estados Unidos, me acuerdo que le pedimos apoyo al presidente Trump en su momento y cumplió enviándonos ventiladores, luego ayudaron también con vacunas, recibimos como 10 o 20 millones de vacunas.

¿Cuántas?

JORGE ALCOCER VARELA: Veinte

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Veinte millones de donativos de vacunas de los distintos gobiernos, 20 millones nos donaron.

Entonces, ya estamos saliendo, pero no podemos descuidarnos, decir ya pasó todo, hay que seguir pendientes.

Y sí, si ponen la lámina, lo más importante es que ya ha disminuido el número de personas que pierden la vida por COVID. Esta semana del 11 al 17, dos diarios. Pero acuérdense lo triste, teníamos más de mil diarios, llegamos a tener.

Y del 18 al 24, que todavía falta que se reporten, pero ya no tenemos, hay estados en donde ya no hay fallecidos.

Más que decir: Ya se terminó la pandemia, es decir: Está disminuyendo el contagio, la gravedad.

Vamos a esperar porque, como dicen los médicos, no va a desaparecer del todo, pero ya no tiene el efecto de pandemia que tuvo. Eso es lo que puedo comentarte.

INTERLOCUTORA: Muchísimas gracias.

Y a través de redes nos llegaron una denuncia que médicos internistas del Hospital General de Acapulco son violados en sus derechos, no los dejan salir a comer, los explotan en cuanto a sus horarios, las médicas internistas son acosadas. Entonces, no sé si de esto tengan información los doctores, ahorita los secretarios de la salud, pero esto ocurre en el hospital general en Acapulco y a quienes están denunciando es a la doctora Fátima Rendón Ramón, Rendón Román, es una de las médicas que los está acusando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Recogemos tu denuncia. Y aquí está el doctor Alcocer, que despacha en Guerrero y en Acapulco, él se va a hacer cargo.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, señor presidente, no sé qué es lo que… ¿Cómo van los avances? Parece que va caminando muy bien, en cuanto a lo del horario de verano. ¿Sí se va a eliminar por completo o no?

Y no sé si nos pudiera explicar hacia a la gente. Si se elimina este horario, ¿qué horario es el que va a quedar finalmente? O sea, nosotros entenderíamos que quedaría el horario que tenemos normalmente. Pero, ¿se va a eliminar? No sé y qué información tenga usted al respecto.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ayer se autorizó en comisiones. A ver, explícanos.

INTERLOCUTORA: Gracias.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Pues el día de ayer se aprobó en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, está previsto que se vote en el pleno el próximo jueves y que pase posteriormente la minuta al Senado, donde seguramente se discutirá la semana próxima.

Se requiere la mayoría simple, en la comisión salió la votación con esa mayoría.

Y bueno, adicionalmente el horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos, con la diferenciación de las zonas horarios en la frontera norte.

INTERLOCUTORA: O sea, ¿quedaría, entonces, el que estamos ahorita, ahorita?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: El que tenemos hoy.

INTERLOCUTORA: No, quedaría el normal, quedaría el normal, quedaría el que regresa.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: ¿El normal? Sí, es el de hoy ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No habría cambio.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: No habría cambio ya.

INTERLOCUTORA: Sí, porque de hecho está a punto de terminar. O sea, el horario de verano pues ya lo vamos a concluir, o sea y ya se va a normalizar.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Sí, este termina el 30 de octubre.

INTERLOCUTORA: Sí, el horario de verano, okey. Entonces, ¿quedaría el horario que teníamos antes de que se implementara el horario de verano?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no habría horario de verano, pues. Creo que así es como se puede entender mejor.

INTERLOCUTORA: Sí, retornaríamos al normal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Al horario normal.

INTERLOCUTORA: Muchísimas gracias.

PREGUNTA: Muy buenos días, presidente —Ramón Flores, de El Centinela Informa, de The Human Hoy— y funcionarios que lo acompañan.

Presidente, la Fiscalía General de la República quiere recuperar predios de Santa Fe que valen muchos millones de dólares con documentos del acuerdo presidencial del 30 de octubre de 1907.

Usted seguramente recordará perfectamente el tema de su desafuero y encontré que funcionarios de su entonces gabinete y de su actual gabinete participaron en la entrega y venta de predios de Servimex, Servimet, perdón, a particulares y empresas, entre los que se encuentran los mismos que el doctor Santiago Nieto denunció ante la Fiscalía General de la República.

Aquí le voy a entregar documentos de otros predios de Santa Fe que tienen recursos ilícitos, que seguramente sí podrán recuperar sin acuerdos presidenciales de 1907.

Sobre la corrupción en administraciones pasadas, como Segalmex, que ahora incluye al hermano del auditor superior, Birmex, con 82 millones de euros por reportaje de la periodista Fátima Monterrosa o en la Policía Federal con Grupo Andrade.

Presidente, esta corrupción tiene por origen la falta de prevención de los contralores internos de la Secretaría de la Función Pública o del secretario de la Contraloría capitalina.

Presidente, ¿estaría de acuerdo en que un día a la semana se presentara en el informe semanal Cero Impunidad el secretario de la Función Pública y la fiscal anticorrupción —sabemos que la fiscal anticorrupción es autónoma e independiente— para que nos informen cómo se previene y se combate la corrupción semanalmente? Porque lo que han estado desinformando varios medios de comunicación es que su administración es una de las que más corrupción ha permitido.

Pero nos gustaría saber si podría venir el secretario de la Función Pública y la fiscal anticorrupción cuando es lo del informe de Cero Impunidad para que pueda informar cómo son los avances de la corrupción, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, si ella lo considera y también la fiscalía, que es autónoma, pues aquí está este espacio para que se informe sobre lo que se está haciendo.

Podrán decir lo que quieran, pero miren, pañuelito blanco. Yo no vine aquí a robar ni abusar del poder, del cargo. Yo sigo sin tener bienes, lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es una quinta. Porque también dicen: ‘Se va a ir a su rancho’. No, el rancho cuando menos son menos 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta mil hectáreas; yo tengo 13 mil metros cuadrados, es una quinta y ya es de mis hijos, pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí hasta que me vaya al cielo, porque sólo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá. Pero es de mis hijos, no tengo nada más.

Mis ingresos, mi sueldo, lo que recibo de regalías por mis libros, eso tiene que ver con Beatriz, ella es la que maneja esos fondos. Yo voy a terminar el gobierno y creo que con los ahorros que tiene Beatriz, con mi pensión del Issste, que ya me corresponde, más la pensión de adulto mayor, con eso voy a tener ingresos para que no me falte lo indispensable.

¿Qué es lo indispensable?

Pues la comida, la medicina, lo básico, ropa. Ya no voy a salir, no voy a estar en actos públicos y con lo que tengo ahora me va a alcanzar para el resto de la vida; zapatos, pues los que tengo me van a alcanzar, los tenis; los libros, pues ya estoy haciendo mi selección de libros, tengo mi biblioteca, pero como voy a trabajar en una investigación sobre el conservadurismo en México, sobre el pensamiento conservador en México ya estoy apartando la bibliografía básica para que no tenga yo que estar saliendo.

¿Qué más?

Pues tener para pagar la luz, el agua, el predial y ya, pero no tengo más gasto y no tengo pensado viajar.

Entonces, cero corrupción. Y vuelvo a decir, para que no se malinterprete: no todo el que tiene es malvado, hay gente que tiene un patrimonio que lo heredó o lo ha hecho con trabajo de conformidad con la ley y merece respeto. Yo estoy en contra, siempre voy a estar en contra de la riqueza mal habida, del que se aprovecha de un cargo, del que traiciona al pueblo, porque lo eligen para servir y se sirve y se dedica a robar, o del que supuestamente es empresario y es un vulgar traficante de influencia y de la noche a la mañana también se hace inmensamente rico.

Y desde luego, de los políticos que tienen residencias por todos lados y departamentos en el extranjero y carros último modelo y viven colmados de atenciones, de privilegios, mientras hay millones de mexicanos en la pobreza.

Entonces, corrupción no.

Además, si hemos salido adelante —ahora que preguntaban sobre la pandemia— es porque teníamos presupuesto, teníamos 70 mil millones de pesos para comprar vacunas por no permitir la corrupción. Porque cuando hay corrupción el presupuesto no rinde, no alcanza. La corrupción, repito, hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es una fuente para el financiamiento del desarrollo del país.

Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, no se hace falta los gasolinazos y si a eso se agrega la austeridad, se hace a un lado la fantochería, la prepotencia, el lujo, los gastos superfluos, pues imagínese cuánto se ahorra.

Ahora estamos destinando como 300 mil millones de pesos para la pensión a adultos mayores y con el aumento que viene del 15 por ciento a partir de enero van a ser como 375 mil millones y con el aumento que viene en enero del 24, como 450 mil millones de pesos para 12 millones de adultos mayores.

¿De dónde sale el dinero? Bueno, hasta los adversarios. Hubo un expresidente que dijo: ‘¿De dónde agarra tanto dinero?’

Pues ya ven que dicen que estamos creando un Estado… ¿Cómo es que puso el intelectual? Narco…

INTERVENCIÓN: Narco-Estado militarizado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Narco-Estado.

INTERVENCIÓN: Militarizado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Militarizado. Imagínense, llega dinero a raudales por ahí.

No, es que la corrupción es peor que una pandemia, es una peste, eso es lo que estaba acabando con México, destruyendo por completo al país, eso fue lo que nos llevó a la decadencia. Y lo peor de todo es que se veía como algo normal, era un tonto el que no robaba.

Este intelectual: ‘Narcorégimen militarizado’. Entonces, con todo lo que le entrega el narco, ¿no?, al régimen militarizado, pues ahora tenemos bastante.

Pero es intelectual de Letras Libres, quién sabe libre de quién. Pero esa era la decadencia. Aquí está también, esto es parte de esa decadencia, porque estamos hablando de corrupción. Pero esto es deshonestidad intelectual, vulgaridad del pensamiento, decadencia.

INTERVENCIÓN: ¿Sobre lo que habla, presidente, (inaudible) sobre los cables que está mencionando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya habló el embajador.

Pero sale esto porque está por resolverse lo de Tamaulipas y como ganó el pueblo de Tamaulipas, que además fue ejemplar su participación porque, aun en un ambiente de miedo, salen a votar y están ahí haciendo colas, filas y fue el estado donde hubo más participación ciudadana, entonces pues por eso no sirvió ningún fraude, porque cuando no participa la gente, con 20 por ciento de votos que compren, pues con eso pueden hacer un fraude. Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca; entonces por eso, pues no pudieron.

Entonces, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo: ‘basta’. entonces empiezan, porque qué casualidad que ahora que va a decidir el tribunal electoral empiezan con esto, con estas campañas, porque están pensando posiblemente decir: ‘Se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal metido en el narcotráfico’.

Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas. Pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado.

INTERVENCIÓN: ¿Por el gobernador de Tamaulipas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por muchos, no sé. Pero esto no es normal.

INTERVENCIÓN: ¿Por eso solicitó volver al Senado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución, es una situación muy extrema y presiones. Parece que el presidente del tribunal electoral es funcionario o fue funcionario de uno de los asesores…

INTERLOCUTOR: De Roberto Gil Zuarth.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De ese señor, sí, que fue del PAN o es del PAN. ¿Qué fue?

INTERLOCUTOR: Asesor, es asesor de Cabeza de Vaca también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, ese tribunal no es una gente, sino son…. ¿Cuántos miembros son?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Siete.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo le van a hacer? Yo creo que les falló.

Me llamó mucho la atención. Primero, sale en una revista o en una página; luego, lo retoma un articulista ¿no?, sí y luego le dan vuelo, muy armado. Y sale el embajador a decir que es falso.

Y todos los intereses que hay de las agencias. ¿O ustedes creen que no se meten y que no hay contubernio entre las agencias extranjeras, los gobernantes, los medios de comunicación, la DEA, en información? Claro que sí.

Yo no estoy hablando de Tamaulipas, es en todos los casos. Quienes armaron el expediente del general Cienfuegos fue la DEA y vamos a esperar. Siempre hemos estado planteando de que no queremos intervencionismo. Yo no soy Calderón, de que dejó que entrara con el Rápido y Furioso.

PREGUNTA: ¿Se lo dirá a Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo sabe el presidente Biden. Es muy respetuoso el presidente Biden.

INTERVENCIÓN: Pero liberaron al…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que abajo tienen una situación de poca disciplina y hay intereses y se meten, pero en todo.

Pero no sólo estas agencias. Ahora que nos mandaron el pliego de preguntas sobre la consulta del tratado por la cuestión energética, como 60 hojas; las preguntas, como si las hubiesen hecho los de Iberdrola o los que importan gasolinas, u otros personajes de aquí. Las vamos a contestar todas, pues por respeto, pero no vamos a permitir que vulneren nuestra soberanía.

Entonces, a ver, pruebas. Es como el intelectual, a ver, si él presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narco-militar, si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no, pues eso lo volvería a hacer; ya lo he dicho, que respeto mucho a los adultos; es más, le tengo respeto a toda la gente. No, no, no. Pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio; pero si no presenta pruebas, pues que ofrezca una disculpa.

Por eso es muy importante la autoridad moral. Ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral porque, si un gobernante no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política y cualquiera lo ningunea, tanto de México como del extranjero.

El doctor Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Nada más miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas. Bueno, han llegado a asesinar a candidatos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues debe de estar preocupada su familia. Pero decirle al doctor que no está solo y a su esposa y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él.

Esto que le estoy diciendo es de dominio público en Tamaulipas. La gente conoce perfectamente al doctor Américo; lo único que le cuestionan, fíjense, es de que es prudente, de que es muy bueno y no le deberían de cuestionar eso, es mejor ser bueno, sólo siendo bueno se puede ser feliz, porque está la idea de que el gobernante tiene que ser malo.

Acuérdense de que Pani una vez declaró que era muy amigo de Obregón y le dijo una gente cercana: ‘Oiga, ¿y por qué no es usted candidato a la Presidencia, si Obregón es su amigo?’. Y Pani le contestó: ‘Porque no podría yo mandar a matar a nadie’, en aquellos tiempos

Se decía, por ejemplo, de Guerrero, ‘en Guerrero sólo con mano dura se puede gobernar’. No, no, se gobierna atendiendo a la gente, actuando de buena fe, con amor al prójimo, con amor al pueblo.

Miren en el lío que se metieron los que desataron la guerra contra el narcotráfico, los que decidieron que había que enfrentar la violencia con la violencia, en qué situación están, porque pensaron que eso iba a prevalecer y que estaba aceptado por todo mundo. Y además se marearon con el poder, porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.

Para resistir las tentaciones del poder hay que tener principios, hay que tener ideales, eso es lo que ancla. Si no hay principios, no hay ideales, si es la búsqueda del poder por el poder o la búsqueda del dinero, pues la autoridad no cumple.

Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Si desean venir aquí la fiscal anticorrupción, desde luego con la autorización del fiscal general, porque es una institución autónoma que nosotros debemos de respetar, pero si ellos quieren venir a informar, aquí está este foro, esta tribuna.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.

Mi segundo planteamiento: es la instrucción que usted dio para que le entregaran al expediente médico a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue ignorada por el jurídico del nuevo titular del órgano desconcentrado. La Secretaría de Gobernación no ha generado la reunión con los funcionarios del Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía de Asuntos Internos le da tres días al maestro Hazael Ruiz Ortega para que entregue la documentación. Aquí le acredito cómo fue torturado Claudia y ocultan la documentación o le mienten en sus respuestas, presidente, pese a su instrucción. Aquí le entrego la carta original que le envió Claudia a usted y el documento de Asuntos Internos. Aquí tengo la carta, ahorita se la voy a mandar con Jesús.

Y precisamente también le voy a entregar la denuncia que está en la Fiscalía General de la República que incluye un contrato por cuatro mil 500 millones de pesos del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, otro similar de Chihuahua y Michoacán. Que el nuevo gobernador de Michoacán reconoce que no sirve el equipo que compró el anterior gobernador, son postes con una cámara de 900 mil pesos cada una, de Seguritech, o las nuevas patrullas también que están en Cuajimalpa y Álvaro Obregón que le dieron a Grupo Andrade.

Por lo anterior, ¿usted le podría solicitar al secretario de Gobernación que si le puedo entregar toda esta documentación para que pueda checar al aún gobernador de Tamaulipas, que tiene este desvío por cuatro mil 500 millones de pesos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está autorizado, o sea, ahora que terminen le entregas la información.

INTERLOCUTOR: Sí, muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

PREGUNTA: Buenos días. Lo saluda su amigo y servidor Oscar González, de Radio Relax 104.5 FM.

Señor presidente, sabemos que usted es enemigo de las injusticias, sobre todo si estas son contra los más desprotegidos, personas de bajos recursos, gente inclusive de la tercera edad o, más aún, en algún tipo de discapacidad, quienes en ocasiones son víctimas de las autoridades que abusan y que venden la justicia al mejor postor.

Es el caso del señor Jesús Hinojosa, un octogenario discapacitado, al que un amigo, entre comillas y que se dedica al despojo de casas en la zona de Tecámac y quien ya cuenta incluso con varias carpetas de investigación y del propio abogado quien ha manejado a ambas partes en el conflicto legal para inclinarse por quien le robó su propio hogar, todo ello en contubernio con jueces y e impartidores de justicia del Estado de México, quienes a través de trampas legaloides lo despojaron de su único patrimonio, además de robarle su taller de torno y herramienta.

Esta injusticia dio inicio en el mes de abril del año 2008, desde entonces ha sido su peregrinar en ministerios públicos, juzgados, magistrados, buscando se le haga justicia, ya que nunca le fue pagada su casa. Ha hecho llamadas a través de medios de comunicación al propio fiscal general del Estado de México, al gobernador de esa entidad mexiquense.

Y todo lo anterior, señor presidente, traigo el complemento de las copias del expediente y que fue ventilado en varios juzgados, fechas de audiencias amañadas, hasta la culminación del juicio con el fallo a favor los abusivos despojadores.

Ante ello, este humilde hombre cree todavía en la ley de los hombres, también en la justicia divina y quien pide humildemente su valiosa cooperación y ayuda para que se haga justicia, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, déjanos la información y nosotros vamos a participar y vamos a ayudarle, aunque se trata del Estado de México, pero es buena la relación con el gobierno del Estado de México y estoy seguro que se le va a dar ayuda, asesoría. Nos dejas la información con Jesús.

INTERLOCUTOR: En otro punto, señor presidente, otro punto es que… un tema y una pregunta. En varios municipios de la zona oriente del Estado de México incluso también existen cientos de miles de mototaxistas, esos que por años han venido trabajando de manera irregular, los cuales están contemplados como un transporte de alto riesgo por ser ligeros y no aptos para prestar servicio público a pasajeros que, por lo mismo, la Secretaría de Movilidad del gobierno mexiquense no los ha querido concesionar.

Sin embargo, así salen diariamente a buscar el sustento de sus hogares, aunque para algunos conductores de vehículos del transporte público se han convertido en competencia desleal, al permitirla existencia de ellos sin permiso alguno para prestar el servicio de pasajeros.

Muchos de estos mototaxistas se han afiliado a diversas organizaciones de derechos humanos, a comités políticos u asociaciones civiles, cuyos líderes o representantes los explotan pidiéndoles altas cuotas semanarias o mensuales para dejarlos trabajar bajo apadrinamiento o son utilizados para fines políticos.

Es cuanto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Déjanos también la denuncia.

Muy bien, la compañera.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Soy Yesenia Peralta, de Business Energy, Tabasco.

Traigo una pregunta muy importante para usted en esta mañana, dice: Hemos seguido de cerca el trabajo que ha estado haciendo en la refinería Dos Bocas, en paraíso, también hemos visto el aumento de trabajo y el empleo en la región. Eso ha traído un beneficio bastante importante para el pueblo de Tabasco, que ha sido todo este tiempo, bueno, víctima del desempleo en la región.

¿Qué pasará, señor presidente, después de se terminen las obras en Dos Bocas? ¿Qué pasará acerca de todas estas personas que están, que van a ser desempleados? Hablamos de 20 mil personas empleadas en Dos Bocas durante los trabajos de la refinería y durante el tiempo de pandemia, que generó un muy buen empleo en Paraíso y municipios aledaños.

¿Tiene alguna estrategia, señor presidente, para el pueblo de Tabasco acerca del empleo en todas estas personas que van a quedar sin trabajo después de que terminen estas obras magistrales?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues tienes toda la razón, la industria de la construcción es muy bondadosa porque se hacen las obras y se generan muchos empleos, pero después ya cuando se terminan las obras ya no se ocupa a tanta mano de obra, tanta fuerza de trabajo.

¿Qué es lo que se tiene que buscar?

Bueno, seguir con otras obras, generando empleos en Tabasco y en la región y ya estamos trabajando en eso. Por ejemplo, una empresa que trabajó y sigue haciéndolo, pero ya tiene menos personal, como ICA, que llegó a tener 10 mil trabajadores en Dos Bocas…

INTERLOCUTORA: Así es, también —perdón, presidente— igual también podemos ver, nosotros venimos desde allá, pudimos ver cómo Samsung realizó campamentos incluso, porque era tanta la insuficiencia de hoteles y todo eso, que se tuvo que generar campamentos y eso pues eso generó todo lo que fue el movimiento económico en la región.

Entonces, es la preocupación que hay, lo del desempleo que va a quedar después.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, entonces, en el caso de ICA ya están construyendo la planta coquizadora de Salina Cruz, todos esos trabajadores, casi todos, van a tener empleo, porque es una inversión de alrededor de dos mil 500 millones de dólares. Por eso la impulsamos, para que quienes se quedaran sin trabajo en Dos Bocas tuviesen garantizado ese empleo.

La planta coquizadora va a llevarse estos dos años que nos quedan a nosotros y todavía un año más, o sea, que ahí hay empleo. Y es cerca, porque cuando se lleva a cabo la construcción de Dos Bocas llegan trabajadores de Oaxaca, del Istmo, a Dos Bocas, la gente va a buscar el empleo.

También en todo el corredor del Istmo —ahora voy a estar en una gira— son 10 parques industriales también con el mismo propósito.

Y como tenemos reservas suficientes de petróleo y de gas, se va a contar con mucho gas ahora en el sureste, estamos pensando en crear en Coatzacoalcos una planta de licuefacción. Es una planta que procesa el gas, lo congela para poderlo transportar en barcos y llevarlo a Europa y allá llega el gas congelado y se vuelve otra vez a regasificar con otra planta, ahora que hace falta el gas en Europa se tiene esa posibilidad.

Esta planta va a tener garantizado gas natural, ya tenemos los terrenos y estamos por promover la participación de la iniciativa privada. Va a ser una inversión de cuatro, cinco mil millones de dólares esta planta, entonces ahí va a haber…

INTERLOCUTORA: Mucho trabajo también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchísimo trabajo y en los 10 parques industriales, que ya también los vamos a licitar. Estos parques industriales van a tener una superficie promedio de 300 hectáreas cada una. Y van a tener gas y van a tener electricidad y van a tener un trato preferencial en lo fiscal, es decir, van a estar exentas las plantas, las empresas que se instalen del pago del IVA y del impuesto sobre la renta.

Entonces, todo esto va a generar muchos empleos.

También en los dos años que nos faltan se va a demandar mucha mano de obra en el Tren Maya.

INTERLOCUTORA: Sí, así es, en los tramos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay todavía mucha posibilidad de trabajo. Y ya los que van a venir, yo creo que van a tener también muchas posibilidades de impulsar el desarrollo del sureste porque va a quedar la infraestructura.

INTERLOCUTORA: Mantenimiento de toda la obra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El mantenimiento y se han descubierto pozos con mucho potencial.

Se está contrarrestando la pérdida de capacidad productiva de Cantarell con nuevos pozos con petróleo de muy buena calidad, ligero, petróleo y gas.

Entonces, sí va a salir adelante el sureste.

Y tienes razón. Ahora voy a ir allá a Dos Bocas precisamente porque estoy en eso, se está integrando ya Dos Bocas, pero se va a manejar Dos Bocas con mil 500 trabajadores, ya no son 30 mil de la construcción. Entonces, quedan los técnicos para operar la refinería y los trabajadores de la construcción tienen que tener opciones.

Otra cuestión que estamos también analizando, Samsung, queremos que ellos trabajen y que podamos llegar a un acuerdo para una planta de fertilizantes en Poza Rica. Ahí desmantelaron por completo los gobiernos neoliberales la industria petroquímica y quedaron terrenos, instalaciones, ductos, infraestructura, entonces ahí queremos poner una planta de fertilizantes, porque tenemos el gas que llega a Tuxpan, tenemos instalaciones. Si ya no nos toca a nosotros terminar esas obras, dejarlas iniciadas. Ese es el propósito.

INTERLOCUTORA: Otra pregunta, señor presidente, el gasoducto que usted anunció de Mérida a Cancún, ¿cómo va ese proyecto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos ya el contrato del gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Dos Bocas, marino. Este es gas de Texas, llega gas de Texas a Tuxpan y ahora ya se firmó el contrato para la construcción del gasoducto de Tuxpan a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Dos Bocas, a partir de Dos Bocas ya le corresponde a Pemex el abasto de gas, ya se tiene el gasoducto hasta Valladolid, hasta la península.

Estamos construyendo… Bueno, el gas para el sureste lo va a abastecer Pemex, porque decía yo en los nuevos yacimientos se está extrayendo crudo y mucho gas, vamos a tener excedentes de gas en Pemex.

Entonces, con este gasoducto se va a llevar el gas para dos plantas termoeléctricas que ya iniciamos, ya estamos construyendo una en Mérida y otra en Valladolid para que no falte la energía eléctrica en la península de Yucatán. Es muy poco lo que se requiere, pero también esto nos ayuda a que el Tren Maya tenga toda la electricidad que requiere.

Le informo a los…

INTERLOCUTORA: Sí, muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero también voy a aprovechar para informarles a los verdaderos ambientalistas de que el Tren Maya de Mérida-Cancún-Tulum-Chetumal va a ser eléctrico, cero contaminación, eléctrico.

INTERLOCUTORA: Nada más, la última pregunta para el pueblo de Tabasco, estamos entrando al periodo de lluvias y todo eso. ¿Cómo va la cuestión del desfogue de las presas que tanto han afectado a la región?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos control sobre las presas y nos está ayudando mucho todo el trabajo de desazolve que realizó la Secretaría de Marina. Quiero también reconocer el trabajo de las Secretaría de Marina. Se compraron dragas y de esta manera se están desazolvando ríos, deshaciendo o quitando tapones en las desembocaduras de los ríos al golfo y todo esto va a evitar que haya inundación, estamos pendientes de eso.

Hasta ahora no hemos tenido huracanes como el año pasado, como el antepasado. El último nos pasó muy cerca, en la península de Yucatán, me refiero al sureste, se fue hacia el Caribe, hacia Cuba, a una parte; afortunadamente tampoco les pegó fuerte. Y en el Pacífico sí hemos tenido dos, pero no ha habido muchos daños.

Lo que tenemos que atender y ya lo estamos haciendo, son los daños por el temblor en Colima, en Michoacán, porque, aunque no hubo pérdida de vidas humanas, dos pérdidas de vidas humanas y muchas réplicas, sí se fracturaron muchas casas y tenemos ya un censo y vamos a ayudar. Aprovecho también para informarle a los afectados en Colima y en Michoacán que vamos a ayudar para lo de sus casas.

Compañeras, compañera, una compañera.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Buenos días, a todos.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Preguntarle, presidente, su opinión. Ayer en el Congreso de Sonora el grupo parlamentario del PRI se quedó sin diputados, pues dos diputadas que pertenecen a la corriente o, más bien, con la exgobernadora Claudia Pavlovich se fueron a Morena; entonces, se quedó sin diputados, porque ya se habían cambiado diputados del PRI también a Movimiento Ciudadano. Preguntarle qué opina de estos movimientos.

Y también si la exgobernadora ha mostrado interés de irse a Morena y si ya la han invitado a la exgobernadora, ahora cónsul.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues miren, ojalá se mantengan y se consoliden los partidos, son entidades de interés público, que se fortalezcan, son instrumentos importantes para la transformación y que no se debiliten y ojalá y les vaya muy bien a todos los partidos, porque necesitamos vida partidista, plural, auténtica. Porque hubo un tiempo en que para fingir de que había democracia se creaban partidos paleros, mucho tiempo hubo eso y eso es simulación; tiene que haber una auténtica oposición, partidos verdaderamente independientes, independientes del poder político y del poder económico. Entonces, yo deseo eso para todos los partidos y siempre vamos a ser muy respetuosos de la vida interna de los partidos.

Acerca de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, es una mujer inteligente, de una muy buena tradición política heredada de su madre, que fue de las iniciadoras del movimiento político de las mujeres en Sonora, como la señora Griselda Álvarez, la finada, así, mujeres que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, porque les tocó abrir espacios. Antes la política era nada más para hombres, ni siquiera se les permitía votar a las mujeres; ahora es distinto y están participando muchas mujeres.

Yo tengo el orgullo de haber participado en todas estas reformas para que cada vez haya más mujeres, siempre cuidamos nosotros aquí de que no predomine los hombres, hay secretarías en donde son puras mujeres y así va a seguir siendo.

El Congreso, esto que se logra por reformas legales, pues ahora mitad hombres, mitad mujeres.

Entonces, es admirable lo de la exgobernadora, que ahora está representando a México, al Gobierno de México, pero sobre todo a México, en Barcelona y tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, nuestra confianza.

Y ella decide, porque esto es un asunto de toma de consciencia de cada quien y una mujer como Claudia, cualquier persona, tiene consciencia, tiene criterio y decide libremente. Entonces, que cada quien decida, que no haya presiones para nadie.

En esto de la ley de la Guardia Nacional yo no he hablado con ningún senador. Ayer vino un senador, pero por otras razones, don Carlos Aceves, de la CTM y estuvimos platicando y él votó a favor de que la Guardia Nacional tenga el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Y sí me lo expresó, pero yo no se lo pedí o no vino por eso.

No hablo con ningún gobernador, no le he hablado a ningún gobernador del PAN: Oye, ayúdanos; o a ningún gobernador de Movimiento Ciudadano: Oye, ayúdanos. No, esa es decisión de cada legislador.

Y si el PAN en bloque, en bloque, decide: No a la Guardia Nacional o no a que la Guardia Nacional depende o sea una rama de la Secretaría de la Defensa, pues ellos asumen su responsabilidad. Lo que se me hace extraño es que no quieran que legalmente el Ejército y la Marina ayuden en labores de seguridad, porque cuando ellos estuvieron en el gobierno utilizaron al Ejército de manera ilegal, no tenían facultades los militares para actuar en labores de seguridad pública y, sin embargo, lo hicieron.

Estaba yo viendo un Twitter —a ver si lo consigues— de Pedro Miguel, de una entrevista, de una declaración que le hacen al secretario de la Defensa de Calderón, creo que en 2010, pero el Twitter salió ayer o antier. A ver si lo consigues.

Y la entrevista sale en Jornada y él dice que están conscientes de que las labores que están llevando a cabo son ilegales o no se ajustan al mandato constitucional. Y dice ahí que van a tener al Ejército cinco, 10 años más de esa manera y piden que se presente una iniciativa para que se regularice la actividad del Ejército.

Entonces, ¿cómo, quienes se atrevieron a violar de esa manera la Constitución, ahora se niegan a que exista una reforma y que el gobierno o en este caso la Secretaría de la Defensa, participe en el marco de la norma constitucional?

Porque nosotros, si ellos no aprueban que se amplíe el plazo en marzo del 24, no podríamos, porque no vamos a violar la Constitución, no somos como ellos, con todo respeto.

Imagínense, si así cuidamos y estamos pendientes y hay mucha consciencia al interior del Ejército de que no se deben de violar derechos humanos, imagínense si después de marzo siguen actuando los militares en labores de seguridad pública y hay —toco madera— una masacre, no lo podríamos nosotros permitir de ninguna manera. Es no participan, no participan.

Pero sí creo que es un acto irracional, de perturbación política, de politiquería, el no entender que necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar garantías de seguridad a la gente y fortalecer a la Guardia Nacional y que lo más importante es la seguridad pública. Por eso la consulta.

A ver si no está, sí, lo de Pedro. Es una entrevista que le hacen al general encargado de la Defensa en la época de Felipe Calderón, es un encuentro que tiene él con diputados y acaba de darse a conocer un informe de violación de derechos humanos… Que eso es algo que también vamos a dar a conocer, cómo se violaban los derechos humanos, porque tenemos una gráfica del nivel de letalidad. Ya vimos cómo en el 10, en el 11, eran más los muertos que los heridos y detenidos porque remataban a heridos, pero ahora estoy pidiendo una gráfica sobre quejas en el gobierno de Calderón, violaciones de derechos humanos, recomendaciones de las Comisión de Derechos Humanos durante Calderón, durante Peña y en lo que va del gobierno nuestro, o sea, cuántas quejas de violación de derechos humanos emitía la Comisión de Derechos Humanos con Calderón, cuántas recomendaciones, lo mismo con Peña y cuántas ahora. Con Calderón y Peña, Ejército, Marina y Policía Federal; y con nosotros, Ejército, Marina y Guardia Nacional.

INTERVENCIÓN: Presidente, pero la Policía Federal Preventiva fue fundada con (inaudible), con Vicente Fox, porque lo crearon con el 5º, 4º, tercer batallón y los disfrazaron de policías federales preventivos para reprimir a los del CGH.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es… Sí, pero es evidente lo que…

¿La tienes? Es ¿de qué fecha? No, pero me interesa la nota de La Jornada: ‘El Ejército seguirá en las calles de cinco a 10 años más, prevé Galván. Se reúne con diputados integrantes de la Comisión de Defensa’.

Fíjense lo que dice, a ver, ‘Necesario ―dice el propio secretario― aprobar una legislación emergente que dé más facultades a las Fuerzas Armadas’, 8 de abril de 2010.

‘Reconoce que en el combate al narco los militares realizan una tarea que no les corresponde’, porque no estaba en la Constitución. Pero ya, esa es toda la nota. Pero todo esto se olvida.

Bueno, pues ya nos vamos a desayunar.

INTERVENCIÓN: La renuncia del fiscal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información y la fiscalía va a nombrar otro fiscal, vamos a continuar.

INTERVENCIÓN: ¿Fue por las filtraciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista.

Nada más decirles a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación.

Que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir y, como decía el general Torrijos: el que se aflige, se afloja.

INTERLOCUTORA: Presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme, porque esto es muy importante.

Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los seudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones.

Ya sabemos lo que viene después, o sea, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr.

Y que sepan que, así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo. Y estoy atento a todo lo que está sucediendo.

Decirles a los padres que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó el equipo encargado de la investigación, la comisión encargada que encabeza Alejandro Encinas.

Y que no hay impunidad para nadie y que tampoco vamos a permitir que entren o que quieran los zopilotes, buitres y halcones y cómplices.

Es que una de las cosas que me dejó anonadado cuando estaba yo escuchando la transmisión en vivo, de control remoto del Milenio… Pues claro que hay libertad de expresión y es noticia, pero ahora se volvieron defensores.

Al abogado de los padres le dieron todo el tiempo. Primero, abrió la nota; luego, cerró. Fue como una transmisión especial. Y resulta que ese periódico fue el que difundió todo lo relacionado… Sus articulistas, creo que era hasta director del periódico, Marín, el que negó de que tuviesen razón los padres y defendió la llamada verdad histórica y ahora ya cambió, un gran viraje, por eso me quedé sorprendido.

Entonces, vamos a continuar con lo mismo.

Y todo mi respeto a los padres. Eso es lo único, lo más limpio, puro que hay, lo más sincero, lo más íntimo; todo lo demás, porque hasta los más cercanos, supuestamente defensores, abogados y todo, ya es otro asunto. Hay unos auténticos y otros muy falsarios acostumbrados a traficar con el dolor humano, a sacar raja, a sacar provecho del dolor humano.

INTERVENCIÓN: ¿El fiscal se va por la filtración de las órdenes de aprehensión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo.

INTERLOCUTORA: Presidente, sobre el documento precisamente, la filtración que se hizo, preguntarle si ya le comentaron, ya le informaron a usted. Ese mismo día que se filtró el subsecretario Encinas dio a conocer que era algo muy grave, muy delicado y que podría tener un impacto en el proceso. Entonces, preguntarle si ya le informaron a usted qué tanto va a impactar en el proceso la investigación, que se haya filtrado esta información, los mensajes de los delincuentes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tiene por qué impactar, lo que duele es que, si se toma una decisión… Yo era partidario de que se diera a conocer todo, porque los conservadores reaccionarios corruptos se aprovechan si algo está borrado —testado le llaman— para tergiversar las cosas, para manipular y cuando no se esconde nada es mejor, pero en este caso está de por medio los sentimientos de los padres, porque hay cosas muy feas, horrendas que sucedieron.

Entonces, yo era partidario de decir: Todo, para que no administren información, como acostumbran. Y, además, con el pretexto del debido proceso no se dice nada, entonces como no hay información, especulan y pueden generar campañas de desinformación a su antojo. Cuando se informa es distinto. Pero, bueno, yo pensaba que se iba a presentar el documento, yo le hablé a los padres y les dije: Esto es muy doloroso, pero, aunque duele, tenemos que saber la verdad.

De todas maneras, se consideró que por los padres se testara, tan es así que yo aquí pensé de que no estaba testado y como vienen los nombres de los responsables yo dije: A ver, ahí están los nombres, estos son los responsables de acuerdo a la investigación que se hizo y esto es lo que está solicitando a la fiscalía, estas son las órdenes de aprehensión de la fiscalía.

Ponemos el documento aquí y encontramos los nombres testados. Entonces, yo digo aquí mismo: A ver, que se haga una gestión para que se den a conocer los nombres y que no se ponga por delante, porque es un asunto de justicia, importantísimo, lo del debido proceso.

Bueno, pasa el tiempo y dan a conocer la filtración ya con los nombres y con otras cuestiones pues muy delicadas. Pero si se piensa, por lo que tú me estás preguntando, que porque se dio una filtración y que están los nombres, ya con eso se anula la investigación, no, no, porque entonces sería avalar ya el método del juez de Matamoros.

PREGUNTA: ¿Qué va a pasar con él, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se presentó una denuncia formal en contra de él, una denuncia de la Fiscalía, porque no puede ser que cuestiones de forma se pisotee la justicia. ¿Cómo se van a dejar en libertad a 120 presuntos responsables de hechos tan lamentables como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa?, o sea, ¿cómo?

Entonces, que ya le quiten el nombre a la Suprema Corte de Justicia, que sea Suprema Corte del Derecho, pero no de la justicia; que sean puros técnicos y que entonces les enseñen a los abogados que para iniciar una investigación tienes que cuidar, o que además de enseñarles eso con precisión, que esa sea la esencia de todo, la hora, el lugar; lo demás, eso es secundario, aquí el rigor tiene que ser lo técnico. ¿Y la justicia dónde queda?

Entonces, por eso es debido proceso o debido pretexto.

¿Y de quién es la culpa?

Ah, que del Ministerio Público, que no integra bien la averiguación o el expediente; ah, del juez, que se aprovechó de que no venía bien y no hubo precisión en esto y para afuera, libertad.

¿Saben que ayer, antier, un juez…? A ver ¿por qué no lo pones? Ayer, antier… Perdón. Jesús, háblale a Ricardo, Ricardo Mejía. De un caso, no sé dónde, donde el juez dicta libertad, por lo mismo, a un presunto delincuente y afortunadamente se encuentra que tiene una orden de aprehensión por homicidio por otro caso, pero ya lo había dejado en libertad. Entonces, hay que estar pendientes de todo.

Tenemos el caso del señor que ya está mayor y que…

INTERVENCIÓN: Félix Gallardo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Félix Gallardo, sí y el juez insiste, insiste, insiste. Y pues sí, está enfermo y nosotros queremos ayudarle, pero, imagínense, si tiene las denuncias, incluso en Estados Unidos, sale en libertad. ¿Quién queda mal? ¿Es el juez solo? ¿Es el Poder Judicial? No, es México. Es lo mismo, o sea, en México hay impunidad. Es en Jalisco.

Pero ese tipo de cosas, por eso no voy a dejar de insistir en la reforma al Poder Judicial.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué no la propone, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que debe de salir de ellos, de los…

INTERLOCUTOR No va a salir, no van a hacerlo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver, vamos a ver si… a ver cómo avanza.

Es que lo que entiendo es que hay muchas presiones al interior, entonces es defender a los jueces, porque lo mismo ¿no?, son autónomos.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero existe, existe en el Poder Judicial la Judicatura. Yo ahí es donde veo que están muy lentos, porque todas estas cosas, o sea, yo les puedo…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es lo del caso de Guerrero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ponlo.

Miren este caso, pero estos son tres casos, de dos a tres a la semana. Ah, sí, es un caso de Guerrero

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo detienen con todo esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo detienen.

¿Esto cuándo lo dieron a conocer? ¿Ayer u hoy?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El viernes, se dio a conocer el viernes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es del viernes, bueno.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo detienen con todo eso y luego el juez, o sea, lo liberan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, lo liberan.

A ver, ¿no tienes la siguiente?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Por homicidio, porque ya lo habían liberado por la…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estaba en la calle por homicidio calificado.

Entonces es esto, pero cada dos, tres días.

Y aquí voy a aprovechar de una vez, ya que estamos tratando este asunto, también por lo mismo de la Guardia Nacional y los senadores del PAN. Pon la incidencia delictiva, pero sobre todo homicidios en Guanajuato, el fin de semana y ayer.

INTERVENCIÓN: ¿Cuántas órdenes hay por homicidio que no se hayan cumplimentado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas, no sé, pero muchas.

Pero esto constantemente lo estamos viendo y tenemos que andar, ahora sí que a las vivas.

Y eso de los sabadazos es frecuente.

¿De cuándo es esto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es lo del fin de semana.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren el fin de semana, miren Guanajuato, que son de los que más se oponen.

Es viernes, sábado y domingo. O sea, el viernes 86 homicidios, el sábado 88 y el domingo 77, fueron 251 en los tres días. De esos 251, miren Guanajuato, 43, 17 por ciento de todos los homicidios.

A ver, la de hoy, que es la del lunes. Baja a 60, pero, de todas maneras, 12 por ciento.

También ayer, por ejemplo, dos estados sin homicidios.

Y otro dato que es interesante, a ver si no tienen lo de homicidios vinculados al crimen organizado, de estos 60, 50 vinculados al crimen organizado.

Y el fin de semana 65, 64, 68, 88 por ciento. O sea, son enfrentamientos entre grupos, el fin de semana apareció tapizado Guanajuato de mantas de la lucha interna que tienen ahí, pero, bueno.

INTERLOCUTORA: Presidente, gracias.

Nada más, preguntarle si tiene información, presidente, de los bloqueos que continúan en la carretera allá en Sonora, que se les atribuyen a algunos grupos de la tribu yaqui. Estaba viendo algunos conatos de violencia ahí entre transportistas, hay quejas también de transportistas y de personas que circulan, porque continúan los bloqueos en Vícam, en Guaymas. Yo recuerdo que en alguna de las visitas que usted hizo se le planteó allá a la tribu yaqui que dejaran de hacer estos bloqueos.

¿Qué información tiene sobre los bloqueos? Y si va a haber algún acuerdo con ellos para que ya no sigan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se había suspendido, había una especie de tregua y ahora que me estás diciendo pues pienso que ya se rompió la tregua, hay que ver qué va a hacer el gobernador, tiene nuestro apoyo.

La propuesta nuestra es ayudar a las comunidades, que no bloqueen y que se les entregue un apoyo a las comunidades para beneficio de todo el pueblo; por ejemplo, para el mantenimiento de las obras que se están haciendo, para caminos, en beneficio de la comunidad, que no sea lucro de unos cuantos, como sucedía con las casetas, de que las tomaban y cobraban y tenían ya una forma de tener ingresos de manera ilegal un grupo. Ya eso se terminó, ya nada más nos queda ahí, porque hemos actuado con mucha prudencia.

Es queremos mucho a los yaquis, los queremos mucho y yo los respeto mucho, porque es la etnia más reprimida en toda la historia de México, el grupo más reprimido, asesinaron durante el porfiriato a más de 15 mil yaquis y sufrieron mucho, deportaciones y les arrebataron, los despojaron de sus tierras, de sus aguas y por eso hay un Plan de Justicia Yaqui. Antes de la barbaridad de Hitler, yo creo que en el mundo el mayor exterminio había sido vergonzosamente el de los yaquis.

Entonces, hay quienes abusan y ojalá y Alfonso, que es un buen gobernador, convenza. Porque hay veces que ni siquiera respetan a las autoridades tradicionales, a los gobernadores, pero hay que convencerlos.

Ya vamos a verlo.

Bueno ya nos vamos.

PREGUNTA: Denunciaron penalmente a Fox.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Porque, según, metió a alguien a la cárcel sin pruebas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero ya.

Nada más para terminar, porque miren, vino el Grupo Firme, me mandaron un videíto. ¿No lo tienes?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Los Tigres.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero también Firme. A ver, con Beatriz. Lo subieron ellos, lo subió el cantante, un videíto. Sí, pero pusieron la canción Ya supérame. A ver si lo encuentras.

Pero también Los Tigres nos mandaron también su video. Y le agradecemos mucho a los dos.

Y Los Tigres, con todo respeto, sin herir susceptibilidades, son la historia del corrido de nuestro tiempo, Los Tigres. Además, están ayudando, porque se está haciendo un museo en Mocorito, Sinaloa, que es su pueblo. Y conocí a Jorge, al tigre mayor, hace como 15 años en una boda, nos sentamos en la misma mesa.

Ahora ya ella ya tiene una idea distinta.

(VIDEO MUSICAL)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren cómo estaba el Zócalo.

Pero miren también cómo estaba… Pon el de… ¿No te dio Jessi?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ¿De Los Tigres?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Los Tigres, sí. Es que aquí tenemos que buscar los equilibrios y los dos son muy importantes y es nuestra música, la música que le gusta a mucha gente y también se respeta a quien no les gusta ¿no?, pero sí le gusta mucho a nuestro pueblo.

Ya les he dicho de… Ah, de la boda, les cuento que fue en Tepoztlán y se casó Guadalupe Loaeza.

PREGUNTA: Guadalupe Loaeza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

PREGUNTA: La escritora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La escritora y ahora ella escribe cositas de nosotros.

¿Cómo es que dice la canción? ‘Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui’.

Miren, este es Jorge.

(VIDEO MUSICAL)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ahí quedó y lo que viene, lo que viene. Como se decía, ¿se acuerdan?, antes, en las novelas, continuará.

+++++

