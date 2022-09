Chispazo: resultados ganadores del sorteo 9354

Torturas, canibalismo y una mujer que fingió ser una nena, la verdadera historia de “La Huérfana”

En mayo de 2007, la policía checa entró en la casa de las hermanas Klara y Katherina Mauerová y descubrió un cuadro de terror. Dos niños encadenados y torturados, y una nena de 13 años que no paraba de llorar. No demoraron en descubrir que no era huérfana. Era una mujer de 33, miembro de una secta