Top de filmes imprescindibles para ver hoy en Prime Video España

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Prime Video.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Prime Video y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Prime Video España.

1. Samaritan

Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton), un joven de 13 años, sospecha que su misterioso y solitario vecino, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), es en realidad un personaje legendario que se esconde a plena vista. Hace 20 años, el vigilante superpoderoso de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto tras una batalla en un almacén con su rival, Némesis. La gente cree que Samaritan falleció en el incendio, pero algunos ciudadanos como Sam tienen la esperanza de que siga vivo. Con la delincuencia en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam se propone sacar a su vecino de su escondite para salvar la ciudad de la ruina.

2. Buenas noches, mamá

Este remake de la película austriaca de 2014 del mismo nombre, sigue a una madre y sus dos hijos. En una casa solitaria en el campo, entre bosques y maizales, viven dos hermanos gemelos de nueve años que esperan a su madre. Cuando llega a casa, vendada tras la cirugía estética, nada es como antes. Los niños empiezan a dudar de que esta mujer sea realmente su madre. De esta forma, surge una lucha existencial por la identidad y la confianza en el seno de la familia.

3. El señor de los anillos: La comunidad del anillo

En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón creó los Grandes Anillos de Poder, forjados por los herreros Elfos. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos y nueve para los Hombres Mortales. Secretamente, Saurón también forjó un anillo maestro, el Anillo Único, que contiene en sí el poder para esclavizar a toda la Tierra Media. Con la ayuda de un grupo de amigos y de valientes aliados, Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único. Pero el Señor Oscuro Sauron, quien creara el Anillo, envía a sus servidores para perseguir al grupo. Si Sauron lograra recuperar el Anillo, sería el final de la Tierra Media.

4. Licorice Pizza

Años 70 en el valle de San Fernando. Un estudiante de instituto lucha por compaginar su vida estudiantil con su faceta de prometedor actor juvenil.

5. Una noche de venganza

Victoria es una madre joven que intenta dejar atrás su oscuro pasado como mensajero de drogas ruso, pero el policía retirado Damon obliga a Victoria a cumplir sus órdenes al mantener a su hija como rehén. Ahora, Victoria debe usar armas, agallas y una motocicleta para acabar con una serie de gánsteres violentos, o tal vez nunca vuelva a ver a su hijo.

6. Guerra de sombras

La película de acción con mayor presupuesto de Turquía gira en torno a los "Devotos", un grupo organizado para proteger un secreto importante que los turcos obtuvieron después de la conquista de Estambul. La película narra cómo el mejor de los guerreros “Devotos” deberá luchar contra un ejército de sicarios y mercenarios liderados por un poderoso capo de la mayor familia mafiosa de Turquía para proteger dicho secreto ancestral.

7. Jackass Forever

Celebre la alegría de un tiro perfectamente ejecutado en la ingle cuando Johnny Knoxville, Steve-O y el resto de la pandilla regresan junto con algunos recién llegados para una ronda final de exhibiciones de acrobacias y comedia hilarantes, tremendamente absurdas y, a menudo, peligrosas.

8. La fortaleza 2

Después de su épico reencuentro en la base militar secreta llamada “la Fortaleza”, el agente retirado de la CIA, Robert Carter Michaels (Bruce Willis) y su hijo Paul (Jesse Metcalfe) se recluyen en un hostal de los montes Apalaches. Sin embargo, un día la esposa de Paul no regresa tras hacer un recado y, después de una búsqueda frenética, los peores miedos de Robert y Paul se hacen realidad: Melissa ha sido secuestrada y para su rescate se pide acceso a una cuenta que tiene 600 millones de dólares. Robert y Paul se embarcan en una travesía letal a través de las escabrosas montañas con la esperanza de encontrar a Melissa antes de que se acabe el tiempo.

9. El señor de los anillos: Las dos torres

La Compañía del Anillo se ha disuelto. El portador del anillo Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Mientras y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los ogros de Mordor. Por su parte, Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, en espera de la guerra contra las razas libres de la Tierra Media.

10. El señor de los anillos: El retorno del rey

Las fuerzas de Saruman han sido destruidas y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de que se decida el destino de la Tierra Media y por primera vez en mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. La atención del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres y del cual Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su puesto de rey. Pero las fuerzas de Sauron ya se preparan para lanzar el último y definitivo ataque contra el reino de Gondor, la batalla que decidirá el destino de todos. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, a la espera de que Sauron no repare en que dos pequeños Hobbits se acercan cada día más al final de su camino, el Monte del Destino.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal, que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la propia empresa, la pandemia de coronavirus benefició a la plataforma de streaming luego de que en 2020 sus horas de transmisión aumentaron un 70 por ciento. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

