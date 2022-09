Libros de Amazon México: estos son los títulos más populares este día

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas digitales y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una ola de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon México podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Aquí los más vendidos del lunes 26 de septiembre:

1. World Cup Qatar 2022 Album pasta dura

Autor: Editorial Panini

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

2. World Cup Qatar 2022. Album pasta blanda + 4 sobres de estampas

Autor: Fifa

Número de páginas: 80

3. World Cup Qatar 2022 Box 104 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

4. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento —desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética— y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo… Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

5. México en el precipicio

Autor: Macario Schettino

Número de páginas: 192

«¿Por qué llegamos a este precipicio?» parecen preguntarse los mexicanos ante el desastre. La respuesta de Macario Schettino se reduce a un nombre: Andrés Manuel López Obrador. El autoritarismo, los atavismos, las ocurrencias y el desprecio por instituciones que han sido creadas a lo largo de décadas, han llevado al país a una ruina no solo económica, sino moral. Schettino aporta datos acerca de la economía del país y de los proyectos alucinantes del presidente. Desde la perspectiva de un profesional de la economía y de la administración pública, vemos cómo las ideas y fantasías de López Obrador han conducido a México a varias tragedias innecesarias: covid-19, explosión en Tlahuelilpan, desabasto de medicamentos y, claro, la militarización del país. Un texto breve pero sustancioso para documentar el pesimismo y, a partir de ahí, planear la reconstrucción de un país ya irreconocible.

6. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y los adultos.

7. Netter Cuaderno de anatomía para colorear

Autor: Phd John T. Hansen

Número de páginas: 392

Magnífica obra para el aprendizaje basada en imágenes Netter y "estilo Netter" elaboradas por el Dr. Carlos Machado, que, gracias a la actividad de colorear, representa una nueva forma de estudiar la anatomía humana. La obra se convierte en una herramienta de aprendizaje activo ya que los ejercicios para colorear, las leyendas, el texto explicativo, las listas de puntos clave y las tablas ayudan a comprender la importancia anatómica y funcional de las distintas regiones del cuerpo humano. Se organiza en las mismas secciones que el Atlas y cada una de las láminas contiene referencias cruzadas al libro. Al final de cada sección se incluyen preguntas de repaso con las correspondientes respuestas correctas. La obra incluye acceso a material online en inglés a través de la plataforma StudentConsult.com en la que se encuentran la totalidad de las láminas correctamente coloreadas y un banco de preguntas de autoevaluación.

8. La biblioteca de la media noche

Autor: Matt Haig

Número de páginas: 336

La biblioteca de la medianoche Matt Haig PREMIO GOODREADS 2020 A LA MEJOR OBRA DE FICCIÓN "Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones.. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?". Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Año de publicación: 2021 Encuadernación: Pasta dura Páginas: 336

9. El Señor de los Anillos nº 03/03 El Retorno del Rey (NE)

Autor: J. R. R. Tolkien

Número de páginas: 520

Tercera entrega de la saga épica más famosa del mundo.Mi declaración no es imparcial. Soy el clásico adicto a El Señor de los Anillos. Desde los doce años lo leo cada año. Lo tengo en mi mesita de noche y cuando no lo leo, huelo sus páginas, las humedezco con mis lágrimas, me froto mis carnes tolendas con los lomos de sus tres volúmenes. —Alex de la Iglesia, El PaísEl mundo se divide entre los que han leído El Hobbit y El Señor de los Anillos y los que están a punto de leerlos. —The Sunday Tim

10. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)

Autor: Mark Manson

Número de páginas: 224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

México y sus lectores

Leer el periódico es de los pocos hábitos de lectura que hay en el país. (FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

