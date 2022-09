El tenista Ignacio Benzal Alia se despide del torneo de Sharm El Sheikh

Carlos Kirchner pidió su absolución en el juicio de Vialidad: “Solo lo pueden condenar por su apellido”, planteó su defensa

El ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner rechazó las acusaciones de la Fiscalía en su alegato. Mañana es el turno del ex secretario de Obras Públicas José López