Las series de Hulu Estados Unidos que roban la atención hoy

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de Hulu Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. American Gigolo

Julian Kaye siempre ha sido objeto de deseo, tanto que la gente está dispuesta a destruirlo para poder tenerlo. Exonerado, después de 15 años en prisión por un asesinato que no cometió, ahora enfrenta el desafío de recoger los pedazos mientras el detective que lo puso tras las rejas intenta desentrañar el misterio que condujo a su encarcelamiento injusto.

2. Power Book III: Raising Kanan

Narra los primeros años de Kanan Stark.

3. Atlanta

En Atlanta, dos primos se meten en el mundo del rap. Su evolución profesional será complicada por su percepción de lo que es el arte, el producto, el éxito y otras cosas.

4. City on a Hill

A principios de los años 90, Boston era una ciudad repleta de crímenes que contaban con el beneplácito del cuerpo de policía y en la que la corrupción y el racismo estaban a la orden del día. La situación social de la urbe cambiaría tras la llegada de un nuevo fiscal del distrito afroamericano que, unido a un corrupto pero venerado agente del FBI, comienza a investigar el funcionamiento del sistema criminal y judicial. La serie se inspira el el denominado "Milagro de Boston", que daría un vuelco radical a los métodos policiales de la ciudad norteamericana

5. El cuento de la criada

Para enfrentarse a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades. Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Defred es una criada, una más de la casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar el mundo.

6. Un ciudadano ejemplar

Clyde Shelton es un ciudadano normal que lo ha perdido todo. Diez años antes su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas y los criminales nunca fueron condenados. El culpable es Nick Rice, el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, porque hizo un pacto con el abogado de uno de ellos. Pero Clyde descubre ese acuerdo y su deseo de venganza lo lleva a cometer una serie de asesinatos

7. Little Demon

13 years after being impregnated by Satan, a reluctant mother, Laura, and her Antichrist daughter, Chrissy, attempt to live an ordinary life in Delaware, but are constantly thwarted by monstrous forces, including Satan, who yearns for custody of his daughter's soul.

8. Celebrity Family Feud

Celebrity Family Feud pits celebrities and their families against each other in a contest to name the most popular responses to survey-type questions posed to 100 people.

9. Tell Me Lies

Cuando Lucy Albright llega al campus de su pequeña universidad, lejos de su madre, a quien nunca perdonó por un acto de traición en sus primeros años de adolescencia, Lucy abraza la vida universitaria y todo lo que tiene para ofrecer. Pero todo cambia cuando conoce a Stephen DeMarco, quien tiene su propio pasado misterioso. Su enredo adictivo tendrá consecuencias que nunca podrían haber imaginado.

10. La Casa del Dragón

Basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La serie se centra en la casa Targaryen, trescientos años antes de los eventos vistos en 'Juego de Tronos'.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

