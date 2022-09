Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público peruano

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix Perú:

1. Revancha ya

La popular Drea quiere vengarse de su novio por filtrar su vídeo sexual y la estudiante transferida Eleanor es perseguida por un rumor. Tras un encuentro inesperado, las dos deciden ayudarse mutuamente buscando vengarse de los acosadores de la otra.

2. El perfumista

Para recuperar su sentido del olfato y el afecto de su amante, una inspectora se alía con un perfumista que usa métodos letales con el fin de crear el aroma perfecto.

3. Yo era famoso

Vince, una ex estrella del pop desesperada que sueña con regresar. Una improvisada sesión de improvisación con el joven baterista autista Stevie provoca una amistad inesperada entre los dos músicos incomprendidos.

4. Las aventuras del Doctor Dolittle

Después de perder a su mujer hace siete años, el excéntrico Dr. John Dolittle, un reputado doctor y veterinario, se encerró en sí mismo tras los muros de su mansión con la única compañía de su colección de animales exóticos. Pero cuando la joven reina cae gravemente enferma, Dolittle tendrá que dejar, muy a su pesar, su vida de ermitaño para embarcarse en una épica aventura a una mítica isla en busca de una cura, recuperando su sentido del humor y su coraje a medida que se cruza con viejos adversarios y mientras descubre maravillosas criaturas.

5. El hombre invisible

Dos semanas después de escapar de su tóxica relación con el rico y brillante científico Adrian Griffin, Cecilia está convencida de que Adrian va a aparecer en cualquier momento… hasta que recibe una nota comunicándole el suicidio de su expareja.

6. Jeremy

Jeremy Jones está aprendiendo violonchelo en una escuela de artes en Nueva York. En la escuela ve a Susan Rollins ensayando para una audición de ballet y se enamora a primera vista. Él es muy tímido para acercarse a ella, por lo que recibe ayuda de su experimentado amigo Ralph. La primera impresión de Susan no es muy grande, hasta que le oye tocar el violonchelo. (FILMAFFINITY)

7. Dos rubias de pelo en pecho

Dos ambiciosos -pero con poca fortuna- agentes del FBI de color (Shawn y Marlon Wayans) se hacen pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparan su actuación en el mayor acontecimiento social del año se encuentran que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que parecía.

8. Mat Kilau

This film tells the rise of a Malay warrior named Mat Kilau and his friends against the British colonialists who came to Pahang in 1890. The greed of British officials and policies, which have imposed excessive taxes, confiscated land belonging to the Malays to reap the treasures of Pahang and disrupted the Islamic way in Pahang has caused dissatisfaction among the rulers and the Malays. The patriotic spirit of Mat Kilau and his friends who rose up against British violence had caused Captain Syers to launch an attack on Mat Kilau. Witness the heroic spirit of Mat Kilau, Tok Gajah and Mat Kilau's best friends use their wisdom to fight in the jungle against the British soldiers. Did Mat Kilau and his friends succeed in driving out the barbaric and greedy British army to reap gold and tin in Pahang?

9. No Limit

A un agente de la DGSE le diagnostican una enfermedad incurable. Pero lejos de retirarle del servicio, es contactado por los servicios secretos que le ofrecen un trato: un tratamiento médico experimental a cambio de realizar misiones. Libérati acepta la oferta de esta misteriosa organización secreta gubernamental llamada Hydra. Además, así podrá estar más cerca de su hija Lola, una adolescente temperamental de 15 años, de su exmujer Alexandra y de su hermana Juliette, policía en el departamento de homicidios.

10. Matilda

Matilda Wormwood es una jovencita extremadamente curiosa e inteligente, todo lo contrario que sus chabacanos padres, que a menudo la ignoran. A medida que crece va descubriendo que posee poderes telequinéticos, hasta que un día un profesor le enseña que puede usar esos poderes para ayudar a sus amigos. Además las personas que hasta ese momento le han hecho la vida imposible sufrirán las consecuencias.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. ( REUTERS/Mike Blake)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

De acuerdo con la última información dada a conocer por la propia firma, luego de alcanzar cifras de gloria durante la pandemia se dio a conocer que en el primer trimestre de 2022 perdió 200 mil usuarios, el golpe más fuerte que ha recibido la empresa en 11 años. Algunas causas de este desplome se encuentran el uso compartido de contraseñas y la creciente competencia.

Sin embargo, eso no es todo, pues la compañía de streaming proyecta que perderá dos millones de cuentas en el segundo trimestre de 2022, por lo que se espera que este año sea el peor en su historia.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento

Más sobre Netflix

Más sobre streaming