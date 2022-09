Ranking Hulu: estas son las películas más vistas por el público estadounidense

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Hulu, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Hulu Estados Unidos:

1. Elvis

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

2. ¡Menudo yerno!

Rebeca una vez que se ha graduado, elige irse a California a la universidad. Allí conoce gente nueva. En la fiesta de Acción de Gracias vuelve a casa de sus padres, llevando consigo a un compañero muy estrafalario. En el aeropuerto esperan la familia y el novio de Rebeca.. y empiezan los problemas.

3. Si fuera fácil

El director y productor Judd Apatow ('Virgen a los 40'), regresa a su particular universo tragicómico derivado de la crisis de la mediana edad partiendo esta vez de dos personajes conocidos: Debbie (Leslie Mann) y Pete (Paul Rudd), el matrimonio que ya aparecía en su exitosa 'Lío embarazoso' y que ahora adquiere el máximo protagonismo en este spin-off titulado 'This Is 40'. A partir de ellos, el director profundizará en los conflictos derivados del matrimonio y la familia a partir de sus altibajos, sus incovenientes y sus problemas, así como en las cuestiones derivadas en torno a la paternidad. Si en 'Lío embarazoso' descubríamos que esta pareja no era todo lo equilibrada y madura que podría parecernos en un principio, ahora descubriremos por qué, nos introduciremos en sus excentricidades y en la forma en la que afrontan las responsabilidades.

4. Divergente

"Divergente" es la historia de una sociedad que se divide en cinco categorías: Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición. Todos los miembros de esta sociedad tienen que elegir a una edad temprana, los dieciséis años, a qué bando creen pertenecer, atendiendo a sus virtudes personales más destacadas. En este dilema se encuentra la protagonista, Beatrice, que sorprende a todos sus allegados y amigos con la decisión que toma. Beatrice, que pasa a llamarse más tarde Tris, tiene que buscar su lugar adecuado, pero ella no es como el resto. Guarda un secreto que podría ser definitivo para mantener el orden social descrito y también para salvar su propia vida.

5. Desconectados

Dan y Jeanine Dewerson son un matrimonio en que la única chispa en su dormitorio proviene del enchufe de la pared. El mejor amigo de su hija es su iPad. Dan no lo soporta más y planea un fin de semana tranquilo y relajante en un remoto pueblo de montaña. Sin niños, sin teléfonos, sin redes sociales, solo aire fresco y limpio y mucho romance. Pero lo que comienza como el fin de semana perfecto rápidamente se vuelve desastroso con encuentros sobrenaturales, comestibles raros y fuertes, lugareños malhumorados y un molesto perro tuerto.

6. Jacuzzi al pasado

Tres amigos del instituto que llevan tiempo sin verse deciden pasar un fin de semana en un hotel de montaña en el que estuvieron 20 años antes y del que guardan un recuerdo inolvidable. Cuando llegan al lugar se dan cuenta de que nada es como recordaban, pero todo cambia cuando deciden probar el jacuzzi y descubren que es una máquina del tiempo, que los transporta hasta los años 80, concretamente a 1986. Inicialmente creerán que deben hacer exactamente lo mismo que hicieron anteriormente, pero luego se darán cuenta de que están ante una oportunidad única de cambiar sus vidas. Sólo hay un pequeño problema: el futuro no es tan sencillo de modificar como piensan..

7. ¿Por qué me casé también?

Cuatro parejas se encuentran una vez más en su retiro anual luchando para salvar su matrimonio, mientras que cada uno de ellos batalla a través de los problemas financieros, físicos, mentales y emocionales.

8. Como Dios

Tras pasar el peor día de su vida, el descontento reportero de televisión Bruce Nolan consigue un poder divino, pues recrimina a Dios a que no tiene ni idea de cómo está llevando "el asunto". Ante tal desafío, Dios decide darle todos sus poderes para ver si es capaz de hacerlo mejor que Él.

9. 10 razones para odiarte

Las hermanas Stratford son muy distintas. La guapa y popular Bianca nunca ha salido con un chico y Kat, su hermana mayor, es una bruja con muy mal genio y algo arisca, que se ha propuesto rechazar a cualquier chico que demuestre el más mínimo interés por ella. Desgraciadamente, el estricto reglamento que rige el hogar de los Stratford prohibe a Blanca tener novio hasta que su insoportable hermana tenga uno; situación que parece más que improbable teniendo en cuenta que Kat lleva una vida social desastrosa. Blanca está desesperada por ir al baile de fin de curso. Pero su pretendiente, Cameron, guarda una sorpresa..

10. Predator: La presa

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver.

El papel de Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas que fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

Las principales empresas de streaming compiten para ser las número uno. (Ilustración: Anayeli Tapia)

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año ; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Entretenimiento

Más sobre streaming

Más sobre Hulu